OTSEBLOGI | Tänak surub, aga Evans ei anna järele: Korsika ralli võidu peale käib ülitihe heitlus!

Korsika ralli

Nüüd on algamas tänase päeva lühim katse, aga sellelgi on pikkust korralikud 14 kilomeetrit. Ainus katse, mida täpselt samasuguselt sõideti ka mullu. Tegu peaks olema ralli kõige kiirema katsega.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1111900870562721793

Nüüd jääme igatahes järgmise katse ootele: see saab alguse kell 10.08!

Jüri Ummik: Tähtis on see, et Neuville'iga vahe kasvas. Mul isiklikult poleks midagi selle vastu, kui Evans isegi võidaks selle ralli, kuigi väga vara veel järeldusi teha.

Ralli üldseis pärast 7. katset: Evansi edu Tänaku ees on vaid 3,9 sekundit!

7. katse tulemused. Tänakule Korsikalt teine katsevõit, Evans kohe kannul:

Evans finišis ning katsevõit läheb siiski Tänakule - eestlase edu on 0,6 sekundit.

Tänak: "Eile oli väga tihe heitlus ja usun, et täna tuleb sama. Peame endast parima andma."

Viimases splitis on Evans Tänakuga võrdne!

Tänak finišis - aeg seni kiireim, Loebi edestab ta 2,7 sekundiga.

Neuville finišis ning ka tema ei suuda Loebi lüüa - kaotust tiimikaaslasele tuleb 0,5 sekundit.Mida suudavad nüüd aga Tänak ja Evans?

Tänaku viimane vaheaeg: edu Neuville'i ees on 2,4 sekundit.

Evansi kaotus Tänakule on kolmandas splitis vähenenud 1,3 sekundile.

Jeh: Uskumatut pole siin midagi . Iga meeskond teeb kõike selleks et enda auto seadistada nii et auto asfaldil liiguks . Ja ogieri meeskond vist seekord sellega hakkama ei saa.

Sordo finišis - hetkel kolmas aeg, kaotust Loebile 6,3 sekundit. Loeb on väga korraliku katse teinud!

Tänak edestab kolmandas splitis jätkuvalt Neuville'i 2,8 sekundiga.

oki: natuke uskumatu, et Montes oli asfaldil Ogier kiireim mees ja Korsikas järsku auto lihtsalt ei keera enam.

Evans kaotab teises splitis Tänakule 1,9 sekundit. Vahe on pisut suuremaks läinud.

Suninen ei alusta päeva kõige paremini - kaotust Loebile 10,8 sekundit.Üldarvestuses jääb soomlane sealjuures vaid 2,1 sekundiga Ogier' ette.

Tänak jätkab hästi ka teises splitis, kus ta edestab Neuville'i 2,8 sekundiga.Ogier on finišis - kaotust Loebile 7,5 sekundit. Tundub, et Citroen ei ole oma probleemidele lahendusi leidnud.

Evans ei ole samuti papist poiss - ta on esimeses splitis teine, kaotust Tänakule täpselt üks sekund.

Albertti: Ott teeb Ogieri, et ühe pika katse surub ja ülejäänud võtab rahulikult ja teised peavad suruma ülejäänud päeva.

Lappi finišis ning loodetud kiirust ei ole - kaotust Loebile 10,2 sekundit.

Ott Tänaku esimene splitt on ülivõimas: ta edestab Neuville'i seal koguni 2,7 sekundiga! Tänak surub!

Avasplitis paneb hea märgi maha Neuville, kes edestab Meeke'i 0,2 sekundiga.Loeb on samal ajal finišis ning ta lööb seal Meeke'i 1,5 sekundiga. Loebilt tugev katse teine pool.

Esimeses splitis on ka Sordo hästi tulemas, ta on seal hetkel teine ning Meeke'ist vaid 0,3 sekundit maas.Latvala kaotab finišis Meeke'ile koguni 9,4 sekundit.

Meeke on katse finišis - ajaks 15.54,8.

Esimesest splitist on läbi tulnud ka Citroenid: Lappi kaotab Meeke'ile 0,7, Ogier 0,8 sekundit. Kas nemad leiavad täna oma kiiruse?

Loeb kaotab esimeses splitis Meeke'ile 0,4 sekundiga.

Sel katsel on neid neli: 8,38 km, 12,62 km, 18,28 km ja 23,4 km peal. Meeke ja Latvala on esimesest splitist juba ka läbi tulnud - Meeke edestab seal tiimikaaslast 0,7 sekundiga.

S: Mitu vaheajapunkti on?

Meeke on rajal ning laupäevane võistluspäev on alanud!

Nõnda - Kris Meeke'i stardini on jäänud veel vaid kaks minutit!

Rehvivalik on täna taas lihtne: kõik on taas kaasa võtnud viis kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1111875245940637696

Täna tõotab taas tulla puhas ja kuiv päev. Väga huvitavaks peaks kujunema pikk 47-kilomeetrine katse, mille sees on muuhulgas lõik, kus pool teed on asfalteeritud, teine pool aga sisuliselt kruus. Kas see hakkab kaarte segama?https://twitter.com/voiceofrally/status/1111872581651574784

Meenutusi ka eilsest:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-korsika-ralli-avapaev-toi-jwrc-s-kaasa-kaks-suurt-avariid-uhes-osaliseks-lati-ekipaaz?id=85761417

Tere-tere! Oskame ikka: Täna läheb rajale esimesena Meeke, järgnevad Latvala, Loeb, Lappi, Ogier, Suininen, Sordo, Neuville, Tänak ja Evans.

Frederic: Tere, vara hommikut! Kas keegi oskab öelda milline on tänane järjekord?

„Sõiduandmetest saab ju vaadata, palju me sel lühikesel lõigul katse teisel läbimisel kiiremad olime. Lõpuks on jalutavad lehmad ju korraldajate möödalask.” https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-jarveoja-ei-hakanud-lehmade-vahel-laveerima-lasime-nad-ule-tee?id=85760629

Jaan Martinson toob Korsikalt kohale Ott Tänaku kommentaarid reedesele võistluspäevale. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-tanak-kui-voita-tahame-peame-homme-suruma-hakkama?id=85760565

Evans usub, et suudab Tänakule tagatulesid näidata. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/liider-evans-ma-ei-pea-tanaku-parast-muretsema-suudan-olla-temast-kiirem?id=85760461

Värske (ja väga põneva aruteluga!) "Kuues käik" on siin!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-arutab-kas-meeke-vois-toesti-teha-sihilikult-ebasportliku-kaigu?id=85760285

Nüüd ongi kohtunikud otsuse langetanud ning Evansile määratakse Tänakuga võrdne aeg. Seega on reedese päeva lõpuks Evans ralli liider. Tänak kaotab kokkuvõttes Evansile 4,5 sekundiga. https://twitter.com/MSportLtd/status/1111662105508356098

Kordusest näidatakse, et Evans oli üle 55 sekundi Meeke'i taga kinni. Loomulikult ei kaotanud ta sellega nii palju aega, aga nii kaua pidi ta aeglasemalt sõitma.

M-Spordi tiimiboss Rich Millener: "Rääkisin Toyotaga juba poole katse peal ja palusin neil Krisile sõnum edasi anda. Katse ajal on seda keeruline teha ja tundub, et sõnum ei läinud läbi. Oleme korraldajatele öelnud, et meie meelest oleks aus anda talle Tänakuga sama aeg."

Ralli üldseis pärast reedet: Tänak tõusis küll liidriks, kuid korraldajad tõstavad ilmselt esimeseks siiski Evansi.

6. katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Tänak teine. Evans kaotas Meeke'i tõttu 11 sekundit ning nõuab kindlasti seda aega tagasi.

Suninenilt taas korralik sõit, 4,1 sekundit kaotust ning viies koht nii katse arvestuses kui kokkuvõttes.

Juss: Kas õiglane ei oleks ikka Neuville aja järgi sättida Evansi tulemust?

Sordolt kaotust 5,8 sekundit, kokkuvõttes on ta endiselt neljas - kaotust Tänakule 21,6 sekundit.

KBB: õiglane oleks Tänaku aeg, pluss 0,4 (esimese spliti kaotus)

Latvalalt hetke viies aeg, kaotust 4,2 sekundit.

Loeb tuleb kolmanda ajaga - kaotust Neuville'ile vaid 2,6 sekundit.

Lappi saab kirja hetkel neljanda aja - 8,0 sekundit kaotust Neuville'ile.

Karl: Arvatavasti antakse Tänakuga sama aeg Evansile

Meeke: "Eeldasime, et korraldajad annavad talle kolmeminutilise stardiintervalli, seega ei oodanud me teda enda seljataha."

Meeke läheb finišis esimese asjana Evansi ees vabandama. Evans: "Loodan, et see asi lahendatakse nii, nagu peaks."

Nüüd saab Evans lõpuks Meeke'ist mööda - ning meeskond nõuab kindlasti selle eest mingisugust ajakompensatsiooni.Evans kaotab finišis Neuville'ile 11,7 sekundit, Meeke 2.21,2. Evans langeb seega liidrikohalt, aga usutavasti võtavad korraldajad siin midagi ette.

Evans on endiselt Meeke'i taga - Toyota mees ei ole autot enda seljataga lihtsalt märganud!

Teises splitis on Evans Tänakust 2,5 sekundit aeglasem! Kaotus tuli sellest, et Evansile jäi Meeke ette!

Üle 150 kilomeetri!

Urmas: Kui pikk see ülesõit hooldusalasse on?

Neuville teeb sel katsel Tänakule taas ära, edestades eestlast 1,3 sekundiga. Üldarvestuses jääb seega tänase päeva järel Neuville Tänakust maha vaid 5,3 sekundiga.

Evans on esimeses splitis Tänakust 0,5 sekundit aeglasem.

Paistab, et Meeke ei ole autot päris korda saanud ning sõidab lihtsalt katse läbi - esimeses splitis kaotab ta üle minuti.Ogier on samal ajal finišis - kaotust Tänakule 2,3 sekundit.

Tänak: "Väga stabiilne päev. Teisel läbimisel pidime olema pisut ettevaatlikud, sest amortidega oli väike mure, aga saime hakkama."

Tänak finisis - 10.03,6. Hommikusel läbimisel oleks sellest piisanud katsevõiduks. Eestlase jaoks on nüüd päev kiiruskatsete mõttes läbi - nüüd ootab ees aga pikk ülesõit tagasi hooldusalasse.

Ka Neuville on esimeses splitis Tänakust aeglasem, aga vaid 0,7 sekundi jagu.

Ogier kaotab Tänakule esimeses splitis 1,5 sekundit.

Tänak on esimeses splitis hommikusest läbimisest paar sekundit kiirem - 4.44,8.

Nõnda - Ott Tänak on päeva viimasele katsele startinud!

Toyota kinnitab, et Kris Meeke'il oli tõesti vedrustus katki ning ta üritas seda ülesõidul parandada. GPS-i järgi tundub, et ta ka liigub - head uudised!

Ralli üldseis pärast 5. katset: Evans kindlustas liidrikohta, esikolmik on pisut eraldunud.

5. katse tulemused: Evansile võimas katsevõit, Tänak kolmas.

Mida räägib aga Latvala?"Kahe kilomeetri järel läks meil rehv aeglaselt tühjaks. Sõitsime mööda sama sõidujoont nagu teised, see oli lihtsalt asi, mis võib juhtuda."Sealjuures tegi üks katselõputöötaja auto poole žesti, mille järgi tundus, et üks rehv oli Latvalal veel tühjavõitu. Kas tal tuleb ka järgmine katse läbi longata?

Sunineni kaotuseks tuleb lõpuks 7,3 sekundit.

Latvala on samuti finišis - kaotust kogunes 3.06,1.

Sordo kaotab 7,1 sekundit. Esikolmikust libiseb ta üha kaugemale.

Loeb teeb korraliku sõidu - kaotust Evansile 6,8 sekundit.

Soomlane liigub taas. Lappi on samal ajal finišis, enda sõnul piiri peal sõiduga, aga kaotust Evansile tuleb 10,2 sekundit.

Latvala on auto tee äärde parkinud ning mehed on autost väljas. Sordo läks nendest just mööda. Tundub, et vahetatakse rehvi.

Latvala seisab!

Evans finišis - ta edestab Neuville'i 2,4 ja Tänakut 3,1 sekundiga! Väga võimas avaldus M-Spordi mehelt!

Meeke'il tehakse uks lahti, reporter jõuab küsida - mees noogutab agaralt ning sõidab minema!

Finišis kaotab Meeke Neuville'ile 33,5 sekundit. Kas ülesõidul on nüüd võimalik asi ära parandada, nagu seda tegi Loeb?

Ei ole - Meeke eksib ühes kurvis hästi natuke ning põrutab auto tagumise parema osa vastu kaljuseina. Paistab väga sarnane olukord Sébastien Loebi hommikuse juhtumiga!

Meeke sõidab aeglaselt! Kas taas on rehv katki?

Neuville läheb katse liidriks - ta edestab Tänakut 0,7 sekundiga.Splittide järgi on Meeke ja Evans aga veel kiiremini liikumas.

Ogier: "See auto ei saa hetkel kiiremini sõita. Ma isegi ei tea, kas saame midagi hooldusalas teha!"Tundub päris selge, et Citroen ei ole millegipärast tänavu Korsikal piisavalt kiire!

Ogier finišis - kaotust Tänakule tuleb juurde 3,4 sekundit. Kokkuvõttes on prantslane meie mehest juba 29,5 sekundit maas.

Teises splitis on Meeke liider, Evans kaotab talle 0,9, Neuville 1,1 ja Tänak 1,4 sekundiga.

Tänak: "Puhas sõit. Me ei sõida veel piiri peal, aga hea rütmiga sellegipoolest. Rajal on mõned kohad pisut mustad, aga üldiselt on tee okei."

Ott Tänak finišis - ajaks 14.26,3. Hommikusest läbimisest sealjuures 1,3 sekundit aeglasem.

Ka Evans on esimeses vaheajapunktis Tänakust kiirem - seda 0,2 sekundi jagu.

Teises splitis on Tänak Neuville'ist 0,3 sekundit aeglasem, Ogier kaotab Neuville'ile 3,4 sekundit.

Meeke on taas kiireim, aga avasplitis on teisel kohal sedapuhku Neuville. Belglane kaotab Meeke'ile 0,9 sekundit, Tänak 1,4 sekundit.

Esimeses splitis on Tänak Ogier'st koguni 2,2 sekundit kiirem.

Ott Tänak ja Sébastien Ogier on 5. katsele startinud!

Homne stardijärjekord pannakse paika tänase viimase katse järel ning homme alustab WRC-dest esimesena tänase päeva viimasel kohal lõpetanud sõitja. Ralli liider läheb rajale WRC-dest viimasena, aga kuna asfaldil ei mängi stardijärjekord eriti suurt rolli, pole mõtet sellele väga mõelda.

juku: Tere mitmendal katsel hommne stardi järjekord paikka pannakse.

Viies katse peaks alguse saama täpselt täistunnil. Jääme ootele!

Ralli üldseis pärast 4. katset: Evans tõusis napilt Tänakust mööda, Neuville püsib kolmandal kohal.

Suninen ei suuda siiski (veel) Sordost mööduda - ta kaotab ise finišis Evansile 5,6 sekundit ning jääb viiendaks.4. katse tulemused:

Ralli üldarvestuses neljandal kohal olnud Sordo kaotab üllatavalt palju - suisa 8,2 sekundit. Kas Suninen pressib end hispaanlasest mööda?

Latvala tuleb Ogier' ja Neuville'i vahele - kaotust Evansile 4,8 sekundit.

Loeb kaotab Evansile 9,0 sekundit. Tema eesmärk on pärast avakatse äpardust lihtsalt ralli kindlalt lõpetada.

Lappi vangutab pead: "Tegin enda meelest korraliku katse, aga aeg on kehv. Isegi R5-d tulevad kiiremini!"

Lappi ei leia taas kiirust - ta kaotab Evansile 7,5 sekundit.

Evans finišis ning tema Tänakule ei kaota - edu koguneb lõpuks 2,7 sekundit ning sellega läheb waleslane ka ralli liidriks!

Meeke on splittides küll pidevalt Tänakust kiirem, aga finišis on 0,9 sekundiga eespool hoopis eestlane. Mida suudab nüüd Evans?

Evans paneb samal ajal teises splitis Meeke'ile 1,2 sekundiga ära.

Neuville kaotab finišis Tänakule 3,8 sekundiga.

Ogier alustas küll hästi, kuid andis katse ülejäänud osaga siiski Tänakule pisut tagasi - kaotust tuli finišiks kokku 1,9 sekundit.Teises splitis on Meeke Tänakust 0,8 sekundit kiirem, Neuville kaotab põhjaiirlasele seal 3,3 sekundiga.

Evans virutab avasplitis 0,3 sekundiga ka Meeke'ile ära.

Tänak finišis - 10.20,2. Võrdluseks: hommikul sai ta samal katsel kirja 10.23,8, Evans võitis katse 10.20,6-ga.

Tänak: "Kruusa on rajal pisut rohkem, aga üldiselt on tee mõnus. Üsna okei sõit."

Meeke näitab taas head kiirust, esimeses splitis on ta Ogier'st 0,7 sekundit kiirem.

Neuville on esimeses splitis mõlemast konkurendist pisut aeglasem - Ogier'le jääb ta alla 1,9 sekundiga, Tänakule 1,5 sekundiga.

Ogier on Tänakust avasplitis 0,4 sekundit nobedam.

Tänak on esimeses splitis 1,2 sekundit kiirem kui hommikul.

Ott Tänak on 4. katsele startinud!

Nõnda - pärastlõunaste katsete alguseni on jäänud veel vaid neli minutit. Ott Tänak ja teised WRC sõitjad võtavad ette täpselt needsamad kolm katset, mis juba hommikust tuttavad.

Lätlane Martinš Sesks tegi 3. katsel päris korraliku avarii!https://www.facebook.com/Tolosa2a/videos/2745992578774927/

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-reedelounane-kommentaar-kuhu-kadus-citroeni-kiirus?id=85754761

Siin on ka JWRC üldseis pärast 3. katset. Tuletame meelde, et eilse avarii järelmõjude tõttu on Ken Tornil viieminutiline karistus, nii et puhta sõidu mõttes võiks ta hoida viiendat kohta.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/korsika-ralli-liider-tanak-koik-on-hasti-meil-on-martiniga-lounapausi-ajal-vaid-uks-asi-vaja-ara-teha?id=85754285

Tänak on nüüd täpselt kaks hooaega järjest igalt rallilt vähemalt ühe katsevõidu võtnud - viimati jäi ta sellest ilma 2017. aastal just Korsikal.

eid_154ecc3820a287: Mitmel rallil järjest on O.T. katsevõidu saanud? Mis on selles osas kõigi aegade TOP?

Ralli üldseis pärast 3. katset: Tänak on jätkuvalt liider, aga vahed on tipus väikesed.

Suninen kaotab katsel 5,5 sekundit. Ott Tänak saab katsevõidu kätte!3. katse tulemused:

Dani Sordo kaotab sel katsel koguni 6,2 sekundit ning langeb neljandaks. Mees ise toob põhjuseks, et teekate on juba poriseks läinud.

Latvala näitab seekord juba natuke paremat minekut: kaotust Tänakule 3,0 sekundit."Legend on endiselt liiga aeglane. See katse oli isegi okei, aga nägite, milline eelmine katse oli. Uskumatu!"

Loeb kaotab finišis Tänakule 6,0 sekundit. Tema tempo ei ole tänasel hommikupoolikul samuti kõige parem olnud, isegi kui see väike avarii ja selle tõttu kaotatud aeg välja arvata.

Lappi: "Tegin nõelasilmakurvis pirueti, minu viga. Tunne autos oli seekord pisut parem."

Lappi oli väidetavalt teinud spinni. Finišis kaotab ta Tänakule 13,8 sekundit.

Evans kaotab aga katse viimase lõiguga õige pisut ning jääb finišis Tänakule 0,7 sekundiga alla.

Evans on esimeses splitis sõitnud välja Tänakuga täpselt võrdse aja, teises on ta 0,4 sekundit eestlasest kiirem.

Meeke ei suuda sel katsel siiski Tänakut lüüa - finišis on kaotus 0,5 sekundit.

Lappi olevat katsel seisma jäänud, aga GPS näitab, et ta liigub edasi. Esimeses splitis on tema kaotus 10,7 sekundit.

Neuville ei suuda finišis samuti Tänakut lüüa - kaotust tuleb 1,1 sekundit. Belglane on siiski täna päris hea rütmiga sõitnud.

Ogier finišis - kaotust Tänakule tuleb 3,2 sekundit."Ei ole algus, mida oleksime tahtnud. Olin autoga väga hädas, aga viimane katse oli juba parem, tegime väikese muudatuse. Loodetavasti on pärastlõuna etem."

Meeke põrutab esimeses splitis taas liidriaja, edestades Tänakut 0,5 sekundiga.

Tänak: "Midagi ei ole olnud väga hea, aga olen olnud stabiilne. Auto töötab väga korralikult, meil on vaja lihtsalt uutest katsetest paremini aru saada. Üldiselt võib hommikuga rahule jääda."

Tundub, et Ogier ei kaota selle katsega väga palju, ent natuke siiski - teises splitis on ta eestlasest 2,6 sekundit aeglasem.

Ott Tänak finišis - ajaks 10.05,0.

Neuville on esimeses splitis Tänakust täpselt sekund aeglasem.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 2,0 sekundit kiirem.

Ott Tänak on katsele startinud!

Alta-Rocca katse on väga vaheldusrikas, kiired ja tehnilised lõigud vahelduvad sageli. Kaks splitti - 8,3 ja 15,3 km peal. Kokku on seda katset 17,37 km.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1111560381057495040

Nõnda - Ott Tänaku stardini on jäänud veel vaid kolm minutit!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tommi-makinen-rally-estonia-on-soome-ralliks-suureparane-ettevalmistus-aga-sellega-on-uks-probleem?id=85753493

Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen: "Tean, kui pettunud võib Meeke olla [avakatse rehvipurunemise tõttu]. See on aga alles ralli algus ning ükskõik mida võib veel juhtuda."Toyota seadistuse kohta: "Praegune WRC auto pakub seadistuse osas väga palju võimalusi. Meie vedrustus koos aerodünaamikaga annab ilmselt väga hea pidamise."Tänaku kohta: "Ta teab auto käitumist väga hästi. Neil on kogemust, nad on Martiniga kõike seda varem nuusutanud. Kogu see kompott võib tuua hea tulemuse."Latvala kohta: "Mulle tundub, et tema puhul on praegu tegu vähese enesekindlusega. Meil tuleb talle sisendada, et tal ei ole liiga suurt survet peal. See ralli on väga palju just enesekindluses kinni."

Kiire pilk JWRC seisule esimese katse järel - tuleb nentida, et meie jaoks midagi rõõmustavat ei ole. Ken Torn oli avakatsel üheksas, Roland Poom selgelt viimane ehk 13. Üldseis JWRC-s:

Ralli üldseis pärast 2. katset. Ott Tänak on uus ralli liider!

Suninen kaotab sel katsel Meeke'ile 10,8 sekundit.2. katse tulemused:

Sordo sõidab välja kolmanda aja, kaotades Meeke'ile 2,9 sekundit. Tundub, et Tänak läheb selle katse järel ralli üldliidriks!

Latvala: "Ma ei saa aru. Tunne oli päris hea, aga aeg pole üldse hea. Ma ei tea, miks ma nii aeglane olin, võib-olla oli legend liiga ettevaatlik."

Latvala kaotab finišis 17,1 sekundit. Seda on palju, eriti arvestades, et teistel Toyotadel on hetkel katse finišis kaksikjuhtimine.

Loeb kaotab finišis 11,3 sekundit. Prantslane jõudis eelmise katse järel tehtud parandustööde kiuste õigeks ajaks starti.

Mis toimub Latvalaga? Soomlane kaotab kolmandas splitis juba 14,5 sekundit!

Lappi on sealjuures väga pessimistlik. "Mul ei ole võimalik kiiremini sõita. Vaadake ka Ogier'l aega - oleme kaks aeglasemat sõitjat."

Lappi kaotab sel katsel Meeke'ile 8,2 sekundit. Soomlane pole täna hommikul oma rütmi üles leidnud.

Avakatse võitnud Evans annab sel katsel üllatavalt palju ära ning kaotab Meeke'ile 5,2 sekundiga.Esimeses splitis on 0,1 sekundiga liidriks läinud Sordo, kel on hea võimalus selle katse järel sealjuures ralli liidriks tõusta.

Meeke finišis liidriajaga - edu Tänaku ees 1,4 sekundit. Esimese katse ajakaotus rehvipurunemise tõttu jätab ta üldarvestuses siiski 46,5 sekundi kaugusele.

Meeke püsib liidrikohal ka kolmandas vaheajapunktis ning seda Tänaku ees 0,5 sekundiga.

Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb 2,7 sekundit.

Evans ja Lappi kaotavad teises splitis Meeke'ile samal ajal vastavalt 3,1 ja 3,7 sekundit.

Neuville kaotab viimastes splittides Tänakule 2,5 sekundit.

Tundub, et sõitjate kommentaare me selle katse lõpus ei kuule. Sellest on kahju - sest Ogier' käest tahaks küll teada, miks ta Tänakule sel katsel lausa 11,7 sekundit ära andis!

Meeke'i edu Tänaku ees on teises splitis 0,8 sekundit.Tänak on samal ajal finišis - ajaks 14.25,0.

Ogier' kaotus suureneb jätkuvalt: kolmandas splitis on see Tänakuga võrdluses juba 10,5 sekundit.

Evans pole seekord nii hästi vähemalt katse algust tulnud - ta annab Meeke'ile juba esimeses splitis 2,8 sekundit ära.

Neuville on teises vaheajapunktis Tänakust 0,9 sekundit aeglasem.

Meeke on taas vägevalt alustanud, esimeses splitis on tema edu Neuville'i ees 1,5 sekundit.

Teises vaheajapunktis on Ogier sealjuures Tänakust juba 7,0 sekundit maas!

Neuville edestab avasplitis Tänakut 0,1 sekundiga.

Tänak edestab esimeses splitis Ogier'd juba 3,7 sekundiga. Hea märk!

Asser: Ei tule sealt JWRC-st ka ikka midagi. Väga mannetud splitid ja ajad.

Nüüd on Tänak rajal! Vaid minutiline oli viivitus.

Paistab, et teine katse algab esialgsest plaanitust mõni minut hiljem.

Järgmine katse on tänase päeva pikim - vaid pisut alla 26 kilomeetri. Sarnast trassi sõideti 2015. aastal.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1111543515761250304

Aloh: Rallis on ikka nii et raske on midagi võita ja kerge kaotada, kui on võimalik võita, siis tuleb punnitada ja võtta mis võtta saab kui täna saad oma edu kätte, siis see on sul olemas ja uus päev on uus punnitamine, ette ära andmine võib ikkagi kätte maksta. Kui täna turisti paned, homse stardikoha nimel ja teised rehve purustavad ja ikka homme sinu ees stardivad.. ei ole ikka hea variant Punktidega sama lugu

RR: Tänak ütles võistluseelses intervjuus, et rallil saavad määravaks ikkagi laupäevased katsed, kuna reedel eespool startides ei ole väga suurt eelist. Kas Tänakul olekski mõistlik täna natuke tagasi hoida, et lõpetada päev mitte eesotsas ning saada sellega homseks parem stardikoht?

Julgeks sealjuures kahelda, et Tänak täiesti seisma pidi jääma - splittide järgi ei kaotanud ta üheski konkreetses kohas üle sekundi. Igatahes on tegu lihtsalt ralliga - sellise pisiasja eest midagi kellelegi tagasi andma ei hakata.

Mirko: Tänak pidi lehmade tõttu täitsa seisma jääma. Kas selle tõttu tema kaotatud aega ei kompenseerita?

kõlkajalg: Hyundai vahetas Mikkelseni selleks ralliks välja ja vot millega kõik kiiresti lõppes. Meeskondlikus arvestuses läheb Hyundail tänavu väga raskeks kui õnn ei pöördu.

Loeb: "Kokkupõrge ei olnud väga tugev, aga vedrustus võttis kogu kahju endale. Õnneks olid meil varuosad olemas, nii et peaksime saama jätkata."

Aimar 2002: Pikk katse tulemas, Tänak ilmselt proovib nüüd maksimumi piiril tuld anda

Aloh: Algus lubab ennustada, et traagikat on täna kuhjaga tulemas..

Järgmise katse alguseni on veel 20 minutit aega. Loeb ja kaardilugeja Elena annavad samal ajal parandustöödega kuuma - Elena on juba pooleldi auto alla roninud.

Täpselt nii. Rehve saab kolmanda katse järel vahetada, aga hoolduspausi kavas pole.

Fan: Kas täna lõunaajal hoolduspausi pole plaanis?

Otsepildist näidatakse, kuidas Loeb finišialas autot parandada üritab.

1. katse tulemused ning ralli üldseis: Tänak alustab kenasti, Evans tegi väga hea katse ning asub liidriks.

Suninen finišis ja väga korraliku ajaga - kaotust Evansile tuleb 4,8 sekundit, koht viies.

Dani Sordo on samuti finišis - kolmanda ajaga, kaotust 3,1 sekundit. Millegipärast ei pakuta meile aga Sunineni vaheaegu, kuigi GPS-i pealt on näha, et ta on rajal.

Loebil ei ole rehv katki! "Libisesin ühes vasakkurvis välja ning põrutasin vastu barjääri. Arvan, et vedrustus võib katki olla."

Loeb kaotabki finišis Evansile 1.59,4. Latvala on kohe tema järel, soomlase kaotus Evansile on 5,6 sekundit.

Paistab, et ka Loebil on rehv purunenud. Tuletame meelde, et nii temal kui Meeke'il on nüüd vaja veel kaks katset varurehvita vastu pidada!

Loeb kaotab aega juurde, kusjuures ei ole päris selge, mis tal täpselt juhtunud on. Võimalik, et Latvala püüab ta enne finišit kinni!

Lappi finišis - kaotust Evansile 5,8 sekundit. Hetkel neljas koht.

Sébastien Loeb on korra seisma jäänud ning kaotab juba teises splitis üle minuti!

Elfyn Evans läheb finišis liidriks! 2,9 sekundit on edu Neuville'i ees. Waleslaselt suurepärane algus!

Meeke lonkab katkise eespoolse vasaku rehviga finišisse ning kaotab Neuville'ile 48,2 sekundiga. Rehvist pole midagi alles!"Ma ei tea, kuidas juhtus, järgisin lihtsalt legendi, midagi sattus sisekurvis ratta alla."

Meeke kaotab viimases splitis 28 sekundit. Esimestes vaheajapunktides on samal ajal hea tempoga tulnud Elfyn Evans.

Meeke'il on mingi probleem! Tema Toyota liigub kahtlaselt aeglaselt. Rehv katki?

Neuville edestab finišis Tänakut 0,3 sekundiga.

Ogier: "Olin lehmadest küll pisut häiritud, aga see ei olnud eksimuse põhjus. Pisut raskusi oli tagurpidikäigu sisse saamisega."

Ogier kaotab finišis Tänakule 9,3 sekundiga. Suur osa sellest tuli kindlasti selles ühes kurvis, kus prantslane korra tagurdama pidi.

Tänak: "Auto pole paha. Uus katse, alguses ei olnud ehk legend kõige kiirem. Keset katset oli meil viis lehma tee peal ees ning pidime korra seisma jääma, kaotasime seal kindlasti aega. Aga mis teha - esimene auto teel!"

Ott Tänak on finišis - ajaks 10.23,8.

Teises splitis on ka Neuville Tänakule 0,9 sekundit tagasi andnud.

Esimeses splitis on väga hea tempoga tulnud Meeke, kes edestab seal suurt kolmikut 1,3 sekundiga.

Vaid mõni kurv hiljem keerab prantslane ühes teravas kurvis natuke liiga palju ning peab korra tagurdama! Kas lehma tõttu kadus hetkeks keskendumine?

Ogier põikab rajal jalutavast lehmast mööda!

Teises splitis on Tänak juba Ogier' ees väikese edu sisse saanud - seal on vahe täpselt 2,0 sekundit Tänaku kasuks.

Neuville sõidab esimeses splitis välja Tänakuga täpselt võrdse aja. Kolm meest 0,1 sekundi sees! Esimene vaheajapunkt on sealjuures 5,4 km peal.

Esimeses splitis on Tänaku ja Ogier' vahe minimaalne: eestlane on seal vaid 0,1 sekundiga eespool.

Kuna tegu on asfaldiralliga, ei ole tolmuprobleeme karta ning nii on stardiintervallid kaheminutilised. Rajal on juba ka Ogier ja Neuville.

Ott Tänak on rajal ning ralli on alanud!

Lund täna õnneks rajal ei ole, kuigi temperatuur on päris külm, vaid mõni plusskraad, teatab esimese katse finišist Colin Clark.https://twitter.com/voiceofrally/status/1111530528656773120

Bavella katse on Korsikal uus katse, viimastel aastatel seda sõidetud pole. 17 kilomeetri jooksul tõustakse koguni kilomeetri võrra mäe otsa!https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1111528415947976705

Rallipäeva alustuseks tasub ära kuulata ka eile lindistatud rallieelne "Kuues käik"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kuidas-koostada-merehaige-martin-jarveojaga-10-000-kurvi-rallil-kaarti?id=85740225

Külmakraade ja musta jääd ilmselt oodata ei ole - ilm peaks Bavella mäel, mis on esimeseks kiiruskatseks, olema kindlalt plussis. Viit soojakraadi näitab ilmateenistus.

Tere hommikust! Michelin on juba teatanud tänase rehvivaliku ning üllatusi pole: kõik WRC-d on rajal viie kõva seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1111522829164519424

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-torn-vedas-et-avariipaigas-oli-teetasku-muidu-olnuks-300-meetrit-kukkumist-kuristikku?id=85747449

JWRC testikatse hetkeseis:

Martin Järveoja paljastas Korsika ralli korraldajate Suure Vale https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-jarveoja-korraldajad-vassivad-korsikal-on-koigest-6100-kurvi?id=85742739

Neuville'il pole tunne väga hea. https://twitter.com/thierryneuville/status/1111221217426632706

Ott Tänaku värske kommentaar pärast testikatset: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-tanakust-ohkub-optimismi-tunne-on-hea-testikatsel-koik-toimis-ootan-starti?id=85742175

Neljandal läbimisel on käinud Evans, Loeb, Neuville ja Suninen. Loeb ja Neuville parandasid aegu.

dr. house: Kui meeke oleks kogenud, teaks ta, kus tasub vajutada ja kus mitte.

Vänn: Meeke pingutab testikatsel mõttetult palju, ilmselt kui homme teised mehed täiega panema hakkavad jääb ta kas maha või hakkab suuremaid vigu tegema.(minu arvamus Meeke sõidust)

Ken Torn on ka aja kirja saanud. JWRC arvestuses on ta hetkel viies 4.32,2-ga. Juhib rootslane Raström (4.26,9) Williamsi (4.28,6), Solansi (4.29,2) ja Tannerti (4.30,6) ees.

Kõikidel WRC masinatel on nüüd kolmas läbimine tehtud. Vaid Tänak ja Neuville ei parandanud oma aegu.

Ogier on kolmanda läbimisega Tänaku kolmandaks tõuganud.

Ott Tänaku videoblogi on samuti ilmunud! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-videoblogi-mm-sarja-liider-raagib-algavast-korsika-rallist-ja-peagi-esilinastuvast-kinofilmist-olen-nainud-tean-mida-oodata?id=85739735

"Kuues käik" sai just valmis! Kuulama, marss! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kuidas-koostada-merehaige-martin-jarveojaga-10-000-kurvi-rallil-kaarti?id=85740225

Mart Vagula: Meeke on kogenematu? Enam rumalat kommentaari kirjutada ei saa :D

dr. house: Toyotadel ilus juhtimine, kuid huvitav on Hyndai käik Sordoga. Kas tasub ära või mitte, ikkagi pidi olema asfaldil spets.

Latvala parandas pisut aega - 3.49,9. Esimesest läbimisest olid kiiremad ka Ogier, Lappi, Evans ja Suninen.

GoOtt: To Rallisõber: Toyota kasutab alates sellest rallist tugevamaid ca 300g raskemaid velgi.

dr. house: Meeke on kiire, kuid üpris kogenematu, kus tohib vajutada, kus mitte. Muidu oleks ta ilmselt ka kõrges mängus varasematel hooaegadel

Tänak, Meeke ja Evans on juba ka teise läbimise teinud. Kaks esimest oma aega ei parandanud (Tänakule 3.48,6), Evans natuke parandas (3.51,2) ja tõusis Ogieri ette neljandale kohale.

Testikatse esimest läbimist saab järele vaadata siit: https://business.facebook.com/michelinmotorsport/videos/449288015816320/

Esimese läbimise järel seisud sellised:

Dani Sordo (Hyundai) läheb neljandaks (+4,5 sek kaotust Meeke'ile).

Latvala läheb Loebi ette seitsmendaks, Meeke'ile kaotab 5,2 sekundiga (3.52,0). Soomlase kommentaar: "Peame olema rahulikud ja tegema targa ralli. Asfaldil ei saa nii palju rünnata ja see ongi eesmärk." https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1111183022395744256

Haraldson: Hyundais pole viltu midagi, lihtsalt Neuville on omas elemendis.

Vanameister Sebastien Loeb (Hyundai) platseerub aegade võrdluses seitsmendaks - 3.52,3.

Kuus meest on oma esimese läbimise teinud. Katse pikkus 5,39 km.1. Kris Meeke (Toyota) 3.46,82. Ott Tänak (Toyota) 3.48,13. Thierry Neuville (Hyundai) 3.50,54. Sebastien Ogier (Citroen) 3.51,35. Esapekka Lappi (Citroen) 3.51,46. Elfyn Evans (Ford) 3.51,9

Tänaku tiimikaaslane Kris Meeke on sõitnud testikatse põhjaks 3.46,8.

Neuville oli juba negatiivne: "Raske on autoga täna hommikul rasket rütmi saavutada" Kas midagi on Hyundais viltu?

Rallisõber: Oskab keegi targem öelda mis velgi Toyota sellel rallil kasutab? Kas neid samu "häid" Monte Carlo omi?

Neuville ja Ogier on oma esimesel läbimisel Tänakule alla jäänud. Belglase aeg oli 3.50,5, prantslasel 3.51,3.

Tänak andis juba ka esimese kommentaari: "Kena, eriline tunne on varakult rajal olla. Väga puhas sõit." Ajaks läheb kirja 3.48,1

WRC Facebooki kontolt leiab kerge vaevaga üles.

Einar Süvaorg: Kus saab vaadata FB-s ???

Hommikust, rallisõbrad! Testikatse alguseni on vaid 19 minutit. Otsepilti näeb Facebooki vahendusel: https://www.facebook.com/WorldRally/videos/1747287805372947/&show_text=0&width=560