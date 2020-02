OTSEBLOGI | Tänak näitas Rootsi ralli esimesel testikatsel viiendat aega, lund polnud isegi millimeetri jagu

Rootsi ralli

Niisiis, testikatse on läbi, Tänakule lõpuks viies aeg.

Rovanperä põrutab veel lõpetuseks 3.57,7 ja läheb 3,5 sekundiga Ogier' ette. See oli noorel soomlasel juba neljas läbimine, Tänak langes aegade võrdluses viiendaks.

Nii, Tänak rohkem Svalla testikatsel rajale ei tule.

Tundub, et sõitjad ikkagi tahavad kruusal kihutamist katsetada. Kolmandal läbimisel parandasid tunudvalt aega Toyota sõitjad. Ogier (4.01,2) läheb esimeseks, Evans (4.01,3) teiseks. Tänak on nüüd neljas.

Tänak sai teisel korral kirja aja 4.05,4. Kui Breen välja arvata, on ka see aeg teistest selgelt kiirem.

Breen sai teisel katsel lõpuks Tänakust jagu. 4.03,1 ja 1,6 sekundiga Tänaku ette.

Hetkeseis:

Kusjuures Tänak ja Breen on WRC-sõitjatest ainukesed, kes vaid korra testikatset läbinud. Eestlase aeg on seni ikka kõige kiirem, Rovanperä kaotab talle teisena 2,5 sekundit.

Neuville tuli rajale teist korda ja läks ajaga 4.07,5 viiendaks. Rovanperä sai seekord kirja vaid 4.20,1, tema jaoks oli see juba kolmas läbimine. Tänak pole veel teist korda rajale tulnud.

Reeglite järgi antakse pooled punktid siis, kui läbitakse 50-75 protsendi ulatuses planeeritud katsetest. Rootsis nii ongi, aga FIA reeglites on punkt, mis ütleb, et erandid on võimalikud.

Praeguse seisuga on kavas välja jagada täispunktid, vähemalt nii kirjutas nädal tagasi tunnustatud ralliajakirjanik David Evans.

Fänn: Kui ralli on lühendatud, kas siis võitja saab ka ainult pooled punktid?

123: Kruusarehvidel puudub pidamine kui temperatuur on alla 10 kraadi.

argo: Kas reeglites pole mingit võimalust kasutada kruusarehve, kui katse ikka täitsa tüma pinnasega??

Aadu: Rootsist tuli uudiseid et Tänak tuleb veel korra!

Ogier, Rovanperä, Evans ja Lappi on siiski teist korda rajale läinud. Ogier saab nüüd normaalse aja kirja, 4.07,8. See on praegu viies tulemus. Lappi kaotab seevastu 20 sekundit. Kas juhtus midagi?

assa: esimeseks läbimiseks need jäävadki

Nüüd on rajal WRC 2 autod. Saame näha, kas ja kui palju WRC-sõitjad uuesti rajale lähevad.

WRC-sõitjate esimese läbimise ajad:

Kümnenda ehk praegu viimase WRC-sõitjana tuleb finišisse Craig Breen (Hyundai), ta kaotab Tänakule 2,6 sekundit ja läheb kolmandaks.

Ja siin ka Sunineni olukord: https://twitter.com/dimitris1395/status/1227870010829418498?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1227870288999780353?ref_src=twsrc%5Etfw

Latvala (+2,8) saab praegu kolmanda aja. "Tingimused on muutuvad. Tuleb kohaneda hea ja kehva pidamisega kohtadega," ütles ta.

Tänaku kommentaar: "Mina tunnen ennast hästi, aga need rehvid pole kruusa jaoks loodud. Isegi siin testikatsel olid viimased kaks kilomeetrit väga keerulised."

Tänak on kindlalt kiireim, 2,5 sekundit parem kui Rovanperä ja 3,8 sekundit parem kui Evans.

Nüüd on Tänak rajal.

Suninen: "Läksime rajalt välja ja saime mõnele puule pihta. Ma ei kujuta ette, kuidas see sellises kohas juhtuda sai."

Aga tundub, et tema Ford on kannatada saanud... tõsi, kahjustused tunduvad olevat kosmeetilised.

Sunineni kiirus oli väga suur ja soomlasel on õnne, et ta rajale tagasi pääses. Puud olid väga lähedal.

Suninen käib rajalt väljas!

Lappi jääb Evansile alla 0,1 sekundiga. "Rehvide säästmine on siin kõige olulisem. Kui on jäised kohad, pole lumevalle aitamas. Kindlasti tekib ohtlikke olukordi."

Tänaku stardini on jäänud neli minutit.

Evans: "Päris šokeeriv, katse jooksul oli palju üllatusi. Kohati oli pidamine päris hea, aga muidu nagu kruus ikka."

Elfyn Evans on omakorda 4,4 sekundit kiirem kui Neuville.

Ogier aeg on 13,1 sekundit aeglasem kui Neuville'il. "Minu suurim väljakutse on vastu pidada. Rehvid pole selliste tingimuste jaoks tehtud. Tuleb raske nädalavahetus," rääkis ta katse lõpus.

Testikatse näeb tõepoolest välja nagu juulikuine Soome ralli.

Neuville on testikatse finišis ajaga 4.12,9. Kahjuks on ülekandel tehnilised probleemid ja Neuville'i kommentaari ei õnnestunud saada.

Ogier suretas auto stardijoonel välja ja kaotas umbes viis sekundit. Seega ei saa tema aega tõsiselt võtta.

https://www.facebook.com/WorldRally/videos/1592486554223179/&show_text=1&width=560

Neuville on juba rajal. Otsepilt:

Testikatse stardijärjekord (WRC-sõitjad): Neuville, Ogier, Evans, Lappi, Rovanperä, Suninen, Katsuta, Tänak, Latvala, Breen.

https://twitter.com/OttTanak/status/1227863445460193281?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänak ja Hyundai on testikatseks valmis https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1227860771062894593?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rallyjef/status/1227857130759303168?ref_src=twsrc%5Etfw

Täna hommikul tehtud foto kinnitab, et testikatse sõidetakse kruusal. https://twitter.com/MobergOskar/status/1227844379915800578?ref_src=twsrc%5Etfw

Praegu peaks Torsby linnas, mille lähedal sõidetakse ka esimene testikatse, olema selge ja kergete miinuskraadidega ilm. Päeval lubatakse kuni nelja soojakraadi.

Ja siin on ka tänane lehelugu, mis keskendub samuti rajaoludele:http://www.delfi.ee/article.php?id=88920355

Tere, rallisõbrad! Testikatse alguseni on jäänud poolteist tundi. Rootsis viibiv Peep Pahv vahendas eile, et erinevatel rajalõikudel võivad olla väga erinevad tingimused.http://www.delfi.ee/article.php?id=88917583