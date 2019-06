OTSEBLOGI | Tänak lõpetas Sardiinia ralli draamat täis päeva (vist!) kolmandana

Sardiinia ralli

Tänak päeva lõpus: "Päev oli suur väljakutse, nagu arvata oli. Tee puhastub siin rohkem kui Portugalis, kuid lõpuks leidsime hea rütmi ja teiste meeste eksimuste tõttu oli meil ka natuke õnne. Siin me oleme.Homme saame teistega võrdsetes tingimustes võidelda. Loodetavasti on meil rohkem võimalusi häid aegu sõita."Ogier' katkestamisest: "Kunagi pole tore, kui keegi katkestab. Paraku võib see kõigiga juhtuda."

Ralli mitteametlik üldseis pärast 9. katset (siin on eelduslikult antud 7. katset mitte sõitnud meestele Tänakuga võrdne aeg):

9. katse tulemused enne Hännineni tulekut:

Sordo finišis - aeg kolmas, kaotust 1,7 sekundit.

Sordo alustab hästi - esimeses splitis on ta kaotus Mikkelsenile 0,4 sekundit.

Lappilt teine aeg - Mikkelsenile tuleb aga kaotust vaid 0,1 sekundit. See rada läheb iga sõitjaga üha kiiremaks.

Mikkelsen finišis võimsa ajaga - ta edestab Sunineni 4,5 sekundiga!Lappi on samal ajal avasplitis Mikkelsenist täpselt sekund aeglasem.

Latvala on kaardilugejaga autost väljas. Paistab, et nende päev võib olla lõppenud.

Mikkelsen on samal ajal võimsalt alustanud - esimeses splitis lööb ta kõiki 2,6 sekundiga.

Ühe tagasipöörde järel tundus midagi Latvala autos katki minevat - masin tõmbas järsku vasakule tee äärde. Ei ole soomlasel ka õnne.

Latvala sõidab rajalt välja!

Suninen lõpetab Meeke'ist 1,5 sekundit kiirema ajaga.Esimeses splitis on Latvala Suninenist 1,7 sekundit aeglasem.

Meeke finišis - edu Evansi ees 0,6 sekundit.Suninen on samal ajal Meeke'i ees 0,3 sekundiga esimeses splitis liidriks läinud.

Meeke läheb avasplitis omakorda 0,9 sekundiga liidriks.

Evans finišis - edu Tänaku ees koguneb 1,6 sekundit.

Evans edestab Tänakut ka teises splitis - 1,9 sekundiga.

Neuville kirub, et tegi nii hommikul kui pärastlõunal vale rehvivaliku. "Võit on ilmselt meie jaoks läinud, aga suudame poodiumi pärast võidelda.

Neuville on samal ajal finišis, ta kaotab Tänakule 2,1 sekundiga.

Evans lööb Tänaku esimest splitti 0,8 sekundiga.

Tänak: "Rehvid on täiesti läbi, kuna sõitsime teistest ühe katse rohkem. Andsime endast kõik. Ogier' katkestamisest on kahju. Usun, et see positsioon, kus me praegu oleme, on rohkem kui oleksime oodanud."

Tänak finišis - 8.06,6.

Neuville on esimeses splitis Tänakust 0,6 sekundit aeglasem.

Tänaku esimene splitt on 2,1 sekundit kiirem kui sama koht hommikul.

Tuletame meelde - algab sama katse teine läbimine, mille alguses sõitis Ogier vastu suurt kivi ning pidi katkestama.

Ott Tänak on tänasele viimasele katsele startinud!

Ralli korraldajad pole endiselt 7. katsele aegu määranud. Ilmselt käivad tiimidega ka korralikud läbirääkimised.

Tohoo pele - Juho Hänninen sõidab sel katsel välja teise aja!

8. katse tulemused:

Sordo: "Pean ütlema, et Tänak sõitis oma rehvidega ühe katse rohkem, nii et asi on pisut ebaaus."

Sordo võtab katsevõidu endale! Edu Lappi ees lausa 4,1 sekundit. See peaks hispaanlase ralli liidriks tõstma.

Lappi eelmise katse kohta: "Võite meeskonna käest küsida, kui tahate, aga eelmisel katsel polnud kõik korras. Ma ise selle kohta midagi ei ütleks."

Lappi lööb finišis Latvala aega 0,1 sekundiga ning läheb liidriks.

Sordo ja Lappi näitavad splittide põhjal samuti väga head minekut.

Mikkelsenilt korralik sõit - kaotust Latvalale 1,7 sekundit.

Latvala: "Auto on fantastiline, nagu unistus. Mina tegin lihtsalt väga rumala vea. Kuidas saab nii teha? Tõmbasin tagasipöördes lihtsalt liiga vara käsipidurit ning käisin keset teed külili. Olen sõitnud MM-sarjas üle 200 ralli, aga pole varem nii teinud!"

Esiklaasita Latvala lööb finišis Tänaku aega 0,5 sekundiga!

Suninen kaotab finišis Tänakule 2,5 sekundiga.

Esiklaasita sõitev Latvala on teises splitis Tänakust vaid 0,1 sekundit aeglasem!

Meeke kaotab finišis Tänakule 3,0 sekundit.

Splittide järgi ei ole vahed siiski suured tulemas, kui üldse. Tänak on teises ja kolmandas splitis endiselt liider.

Evans kaotab finišis Tänakule 9,5 sekundit.

Ka Evans sõidab teelt välja! Õnneks saab mees kiirelt auto tagasi tagurdatud ning kaotab ehk vähem kui 10 sekundit.https://twitter.com/fernischumi/status/1139549037693231105

Neuville: "Meil ei ole rehvi alles. Auto oli juhitamatu."

Finišis on Neuville'i kaotus Tänakule 24,0 sekundit. Kas selle katsega langes belglane võidukonkurentsist?

Neuville'il on taas probleemid! Ühes vasakkurvis jääb ta pidurdamisega hiljaks või ei ole tema auto küljes piisavalt aerodünaamilisi elemente - igatahes libiseb ta mahapöördes vale tee peale ning kaotab veel 15-20 sekundit juurde.

Tänak finišis - 8.57,9."Rada on nagu ta on. Tegime küll head tööd, kuid kõik on nüüd ju rikutud, teistel on värsked rehvid. Ralli on vahel paras pullikaka."

Teises splitis on Neuville'i kaotus Tänakule suurenenud 6,6 sekundile.

Ei saanudki täpselt aru, kas Neuville tabas oma keerutamisega ka midagi tee ääres olnut või mitte. Igatahes kihutab ta täiskiirusel edasi.

Esimeses splitis on Neuville Tänakust 4,4 sekundit aeglasem.

Neuville teeb taas pirueti! Ühes suhteliselt lauges paremkurvis läheb tal auto käest ära ning imekombel ei kaota ta väga palju aega, aga teeb lihtsalt 360-kraadise pöörde.

Tänaku pardakaamerast on näha, et esiklaasile langevad juba vihmapiisad.

Tundub jah, et eelmise katse eest määratakse kõigile mittestartinutele siiski mingisugune aeg. Huvitav näha, kuidas käitutakse.

Ott Tänak on kaheksandale katsele startinud!

Nali naljaks, selliseid viile muidugi kohtunikel kaasas ei ole. See on lihtsalt ralli - vahel veab, vahel mitte.

Aegade osas tähendab see, et selle katse juba läbitud meeste ajad tühistatakse ning minnakse lihtsalt järgmisele kiiruskatsele. Tänakul seega mõneti vedas, sest ta oleks siin ilmselt omajagu teistele alla jäänud.

Katse ongi pealtvaataja meditsiinilise hädaolukorra tõttu tühistatud ning autod liiguvad edasi järgmisele katsele.

Ringlev kuulujutt viitab sellele, et ehk tabas mõnda pealtvaatajat kiiret meditsiinilist sekkumist vajav probleem ning seetõttu on katse seisma pandud.https://twitter.com/eWRCresults/status/1139539141698490369

Vahelduseks saab vaadata, kuidas Ogier oma avariid selgitas.https://twitter.com/CitroenRacing/status/1139537251451461633

Katse ongi peatatud - praegu ei ole veel infot, miks.

Evans finišis - ta kaotab Neuville'ile täpselt ühe sekundiga ning edestab Tänakut täpselt nelja sekundiga. Üldarvestuses on waleslane nüüd Tänakust vaid 1,2 sekundi kaugusel.

Ülekandes pole seda sõnagagi mainitud, aga GPS-i järgi paistab, et Elfyn Evansi järel pole ükski auto rajale läinud. Info puudub, miks.

Või kas on? Pigem on lihtsatlt rattakoobas katki. Finišis edestab ta Tänakut 5,0 sekundiga!

Neuville'il on vasak esirehv katki!

Tänak: "Teeme rasket tööd. Mõned kohad on rajal okeid, mõned aga väga karmid."

Tänak finišis - ajaks 10.57,8.

Neuville'i edu Tänaku ees on teises splitis 1,5 sekundit.

Kris Meeke'i stardiaeg on juba minut aega käes olnud, aga GPS ei näita, et ta liiguks...

Neuville on avasplitis Tänakust 0,7 sekundit kiirem.

Tänak on esimeses splitis sealsest hommikusest liidriajast poolteist sekundit nobedam.

Teleülekandest väidetakse, et Latvala ongi oma autolt esiklaasi eemaldanud.

Tänak on seitsmendale katsele startinud!

Järgmist katset oodates tuletame meelde, et eile lindistati "Kuues käik", mis rääkis lisaks Sardiinia ralli teemadele ka Ott Tänaku uuest lepingust, Andrea Adamo tiimikäsklustest ja Toyota võimalikest probleemidest.

Neuville on kenasti taas liikuma saanud ning stardib õigel ajal. Eks näis, kas ta kõik asjad ka kindlalt korda sai.

Latvala oli väidetavalt saanud ka põgusat arstiabi, aga tal oli lubatud jätkata. Katse lõpus oli ta suurest tööst auto tagasi teele saamise juures totaalselt läbi.

teehöövel: Pea terve päev teistele teed puhastada ja oled esikolmikuga 1 sekundi sees. Raske oleks paremat tahta.

Võimalik, et Latvalal tuleb ülesõidul esiklaas autolt eemaldada, nagu Meeke Tšiilis tegi.

Ralli üldseis pärast 6. katset: esikolmik on vaid 0,8 sekundi sees!

6. katse tulemused: Suninen taas kiire, Tänak esimesena startides kolmas.

Sordo kaotab Suninenile 3,4 sekundit ning läheb üldarvestuses Tänakuga täpselt võrdse ajaga koos liidriks!

Latvala finišis - kaotust tuleb 8.31,9. Ei tea, kas ta suudab päeva lõpuni sõita.

Lappilt küsitakse, miks tal see katse välja ei tulnud. Kas seda saab kuidagi seletada? "Ei."

Lappi kaotab sel katsel 24,9 sekundit. Mis tal toimub?

Sordo tuleb splittide järgi väga võimsalt - võimalik, et hispaanlane tõuseb liidriks.

Andreas Mikkelsen finišeerib Suninenist 6,2 sekundit aeglasema ajaga.Tundub, et Latvala lasi lihtsalt Lappi mööda ning liigub nüüd tasapisi taas.

Latvala vähemalt hetkel taas seisab...

Latvala auto oli sellisel viisil külili, aga mehed lükkasid masina tagasi ning sõidavad nüüd vaikselt edasi!

Neuville on tee ääres ning üritab väga kiirelt radiaatorit parandada.

Latvala auto on väidetavalt külje peale rullunud. Avarii.

Samal ajal on Teemu Suninen liidriajaga finišis - ta edestab Tänakut lausa 4,1 sekundiga ning tõuseb üldarvestuses eestlasest vaid 0,8 sekundi kaugusele.

Liidrikohalt!

LATVALA SEISAB!

Meeke on taas selle katse lõpuga pisut ära andnud ning jääb Tänakule 1,2 sekundiga alla.

Kordusest näidatakse, et Neuville'i eksimus oli ilmselt kaardilugeja viga. Kokkupõrke järel ütles Neuville "Aah, Nicolas...", millele kaardilugeja vastas vabandamisega.

Paistab, et Neuville'i auto sai spinni tegemise ajal (ta rammis esiosaga teevalli) ka pisut viga - temast jäi finišialasse radiaatorivedeliku loik.

Evans finišis - kaotust Tänakule 2,1 sekundit.

Esimeses splitis on liidriks läinud Latvala, kes edestab Meeke'i 0,3 sekundiga.

Viimases splitis oli belglane Tänakust 2,3 sekundit kiirem. "Meil oli legendi osas arusaamatus." Ilmselt kuulis ta mingit kaardilugeja sõna või lauset valesti või liiga hilja.

Asi juhtus viimasel kilomeetril - kaotust Tänakule tuleb lõpuks 14,1 sekundit!

Kaotsi läks vähemalt 15 sekundit!

Neuville teeb spinni!

Tänak: "Väljakutse on esimesena sõites teistsugune, aga peame oma tööd tegema. Puhas katse, vigu polnud."

Meeke on teises splitis Tänakust juba 2,7 sekundit kiirem. Suninen kaotab Meeke'ile seal 0,6 sekundiga.

Ott Tänak finišis - ajaks 18.29,0. Tee on korralikult puhtamaks läinud ning Tänak on ka ise mõistagi kiire - hommikul võideti see katse 16 sekundit aeglasema ajaga!

Suninen, kes hommikul selle katse võitis, on avasplitis hetkel teise ajaga - ta kaotab Meeke'ile täpselt sekundi ning edestab sama vahega Tänakut.

Kolmandas vaheajapunktis on Tänak Neuville'iga täpselt võrdne.

Evans on teises splitis Neuville'iga võrdne, mõlemad kaotavad Tänakule 1,5 sekundit.

Meeke näitab head tempot - edu Tänaku ees on esimeses splitis juba 2,0 sekundit.

Evans kaotab avasplitis Tänakule täpselt sekundiga. Teises vaheajapunktis on Neuville Tänakust omakorda 1,5 sekundit maas.

Tänak on teepuhastajana ülikiire. Neuville kaotab talle avasplitis 0,5 sekundiga!

Tänaku esimene splitt on 5.15,7. Hommikul oli Meeke samas paigas kiireim ajaga 5.17,7.

Muide, ülekandes räägitakse, et on olemas väike võimalus, et pärastlõunase tiiru ajal tuleb ka vihma. Ott Tänaku jaoks oleks see pigem hea uudis.

Ott Tänak on rajal!

Tere taas! Ott Tänaku stardini kuuendal katsel on jäänud veel vaid kolm minutit. Usutavasti pole rehvivalikud pärastlõunal väga erinevad: ilmselt on kõik rajal kõvade rehvidega.

Nõnda - pausi on nüüd lausa kaks ja pool tundi, enne kui autod taas rajale tulevad!

Tänaku värsked kommentaarid:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-tanak-naljatas-ogier-maksis-meile-vist-katte?id=86530003

Ralli üldseis pärast 5. katset:

5. katse tulemused: Tänak teepuhastajana kiire, Ogier tegi avarii ja katkestas.

Sordo sõidab välja kolmanda aja ning on samal kohal ka üldarvestuses. Katse lõikes kaotab ta Lappile 2,3 sekundit, üldarvestuses Latvalale 3,5 sekundit.

Kalle Kaljula: Õnneks on kõik katsed juba läbi sõidetud. Teepuhastaja ei tohiks enam nii hull olla. Kahju Ogierist

Lappi ei luba ikkagi Tänakul katsevõitu võtta. Ta edestab saarlast finišis 2,2 sekundiga.

Sordo on esimeses splitis vaid Latvalast 0,2 sekundit aeglasem.

Lappi on esimeses splitis Tänakuga võrdne, kaotust Latvalale 0,6 sekundit.Mikkelsen teeb samal ajal korraliku katse ning on finišis neljas, kaotust Tänakule 1,8 sekundit.

Citroeni ametlik teadaanne: Ogier on tänaseks katkestanud. See tähendab, et Tänak on pärastlõunastel katsetel teepuhastaja rollis.https://twitter.com/CitroenRacing/status/1139468678511116288

Latvala kaotab finišis Tänakule 1,4 sekundiga. Soomlane suretas auto hetkeks ühes tagasipöördes välja.

Latvala on teises splitis 1,2 sekundit eestlasest maas. Kas Tänak võtab siit tõesti teepuhastajana katsevõidu?

Latvala näitab avasplitis kiirust, edestades Tänakut 0,6 sekundiga.Suninen kaotab finišis Tänakule 6,2 sekundit ning langeb üldarvestuses eestlasest ning ka Elfyn Evansist tahapoole. Kas rehvid olid viimastel katsetel liiga kulunud?

Meeke eksib ühes tagasipöördes õige pisut, aga suudab olukorra päästa. Finišis kaotab ta Tänakule 5,7 sekundit.Suninen on samal ajal esimeses splitis eestlasest 2,2 sekundit aeglasem.

Evans läheb finišis napilt teiseks - ta jääb Tänakule alla 0,4 sekundiga.Meeke kaotab avasplitis Tänakule 2,1 sekundit.

Just nii töötab Ogier auto kallal:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1139465930071793665

Neuville kaotab finišis eestlasele 1,9 sekundiga.Esimeses splitis on Evans Tänakust 1,0 sekundit maas.

Neuville jääb ka teises splitis Tänakule alla - vahe on seal 1,3 sekundit.

Tänak: "Andsin endast kõik. Oleme vigadeta läbi tulnud ja peame seda hoogu jätkama. Pikk maa on veel minna, midagi lihtsat pole."

Kuna mitu inimest on sel teemal kirjutanud, siis kiire selgitus - seda tolmu ei keeruta üles mitte helikopter, vaid autod ise. Tegu on mitme tagasipöördega sektsiooniga, kus iga auto tagant tulev tolm jääb talle endale mõneks ajaks ette.

Tänak finišis - ajaks 8.19,6.

Esimesest splitist on nüüd Tänak ja Neuville läbi tulnud - eestlane on seal hoolimata teepuhastamisest 0,2 sekundit kiirem.

Ogier üritab endiselt vedrustust parandada. Asi ei näe kohe üldse hea välja.

Tänak ongi nüüd samuti rajal. Ta näeb kohe ära, et Ogier'l on probleemid.

Prantslane oli vähem kui minuti sõitnud, kui tabab auto vasaku esirattaga tee ääres olnud kivi. Mehed jääb seisma ning on autost väljas asja uurimas.

Tungrauaga pumbatakse auto üles ning vaadatakse, kas asja on võimalik parandada.https://twitter.com/Karlip1/status/1139462607558107136

OGIER SÕITIS KIVILE OTSA NING JÄÄB SEISMA!

Nõnda - Sébastien Ogier on hommikuse tiiru viimasele katsele startinud!Toyotalt aga veel kolmanda katse kaadreid:https://twitter.com/TGR_WRC/status/1139461247366246401

Uudiseid ka WRC2 Pro klassist: Gus Greensmith on seal teelt välja sõitnud. Avarii polnud väga tugev, aga auto jäi kraavi kinni ning paistab, et omal jõul nad sealt välja ei saa.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1139461918391975936

Temperatuur Sardiinias on tõusnud juba 37 kraadini - ning seda alles seal kell 10.30 hommikul. See kuumus veel tõuseb...

Kuna neid küsimusi tuleb alati palju, siis siin on eelmise ralli järel kirjutatud nupp - siia lisage lihtsalt üks ralli juurde!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-tousis-koigi-aegade-edetabelis-neuvilleist-mooda?id=86421305

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Juho Hänninen sõidab esimest korda täna välja aja, millega ta on isegi mingil määral konkurentsis - kuues koht! Tänakule aga katsevõit. 4. katse tulemused:

Sordo teeb hea sõidu ning saab kirja Latvalaga võrdse aja, Tänakust 1,6 sekundit maas.

Lappi auto vasak tagarehv on velje pealt maas. "Minu viga, sõitsin välja ja vastu teevalli."

Lappi kaotab finišis lausa 38,3 sekundit. Kas ta on taas auto ära lõhkunud?

Mikkelsen finišeerib viienda ajaga, kaotust 6,4 sekundit. Norralane tõdes juba eelmise katse järel, et pani rehvivalikuga puusse.

Lappil tegi katse alguses eksimuse ning kaotab avasplitis juba 18,9 sekundiga.

Tea, kas just selle momendi pärast, aga Latvala kaotab katse lõpuosaga õige pisut ning jääb Tänakule 1,6 sekundiga alla.

Kordusest näidatakse, kuidas Latvala ühes vasakkurvis auto tagaosaga sisuliselt juba teelt väljas oli, kuid olukorra ära päästis. Napikas!

Suninen: "Väikesed probleemid ja tegin pirueti."

Üldarvestuses jääb ta Tänakust sealjuures praegu veel 1,3 sekundiga ettepoole.

Suninen finišis - kaotust Tänakule koguneb 15,1 sekundit. Mis küll juhtus?

Kolmandas splitis on Sunineni kaotus 13,8 sekundit.

Latvala aga jätkab võimsalt, esimeses splitis edestab ta Tänakut-Meeke'i 0,5 sekundiga.

Meeke lõpetab teise ajaga: kaotust Tänakule tuleb lõpuks 2,7 sekundit.

Ülekandest näidati, kuidas Neuville'i kaardilugeja Gilsoul midagi katselõpuametnikega vaidles ning lõpuks oma tahtmise sai.

Teises splitis pole Suninen väga juurde kaotanud, kuid natuke siiski - 11,3 sekundit on vahe seal.

Evans finišis, kaotust Tänakule tuleb koguni 7,1 sekundit.Aga mis toimub Sunineniga? Esimeses splitis on ta Tänakust lausa 10,4 sekundit maas!

Meeke on avasplitis sõitnud Tänakuga võrdse aja välja.

Neuville finišis - kaotust Tänakule 3,5 sekundit.

Elfyn Evans on juba avasplitis Tänakust 2,3 sekundit maas.

Tänak: "Olen kui lehm libedal jääl. Keeruline, aga annan endast maksimumi."

Tänak finišis - edu Ogier' ees koguneb 9,3 sekundit.

Viimases splitis on Tänak Ogier'st 8,8 sekundit nobedam. Neuville'i teine splitt on saarlasest omakorda 1,3 sekundit kehvem.

Ogier finišis - ajaks 9.22,0.

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 4,9 sekundit. Neuville on samal ajal avasplitis eestlasest 0,7 sekundit aeglasem.

Esimeses splitis on Tänak Ogier'st 2,7 sekundit kiirem.

Pikka hingetõmbepausi siin pole - Ogier on päeva kolmandale katsele startinud!

Ralli üldseis pärast 3. katset: soomlastel kaksikjuhtimine, Tänak viies.

3. katse tulemused: Suninen endiselt võimas, Latvala näitas samuti võimu.

Sordo sõidab välja kolmanda aja - 4,4 sekundit kaotust Suninenile.

Lappi kaotab finišis 7,5 sekundit.

Mikkelsen sõidab välja viienda aja, kaotust Suninenile 10,5 sekundit. Telepildist oli näha, kuidas ta ühes kurvis natuke liiga kiiresti sisse läks ning seetõttu korraks hoo kaotas.

Latvala finišis teise ajaga, kaotust Suninenile 1,7 sekundit. Üldarvestuses peaks nüüd olema soomlaste kaksikjuhtimine.

WRC telepilt tundub täna tõrkuvat, jah.

Splittide järgi on kiirelt tulemas veel ka Latvala, kes on viimases splitis Suninenist lausa 0,1 sekundit eespool.

Suninen finišis - edu Tänaku ees 6,3 sekundit!

Evans kaotas finišis sealjuures Tänakule 0,7 sekundit, seega on eestlane finišis endiselt liider.Meeke: "Ma ei tunne seda katset üldse, õige trajektoori leidmine polnud lihtne."

Meeke kaotab finišis Tänakule lausa 9,2 sekundit.

Suninen on seni olnud ülivõimas. Teises splitis on ta Evansist 3,4 sekundit kiirem!

Evans jõudis finišisse, kuid ajavõtusüsteem tema aega veel ei näita.

Meeke kaotab teises splitis ootamatult palju, 6,4 sekundit.

Neuville: "Ma ei suuda teise varurehviga pagasiruumis hakkama saada."

Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb 5,0 sekundit. Kas sel katsel ei jõudnud rehvid piisavalt üles soojeneda?

Evans näitab taas head minekut, teises splitis on ta Tänakust 0,7 sekundit kiirem.

Tänak: "Võrreldes Sebiga võisime tõesti hästi sõita. Anname endast parima, see oli hea katse."

Tänak finišis - edu Ogier' ees 6,5 sekundit.Neuville on samal ajal teises splitis Tänakust 2,8 sekundit maas.

Kolmandas splitis on Tänak prantslasest 6,7 sekundit kiirem. Kohe tuleb ta ka finišisse.

Ogier finišis - 11.18,2 on tema ajaks. Väidetavalt oli ta ühes tagasipöördes korraks auto välja suretanud.

Neuville on taas katse alguses teistest aeglasem, kaotades Tänakule avasplitis 2,1 sekundiga. Teises vaheajapunktis on eestlane Ogier'st juba 5,3 sekundit kiirem.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 3,3 sekundit kiirem.

Sooja on Sardiinias juba üle 30 kraadi. Sõitjate-kaardilugejate nahas täna olla ei tahaks.

Ogier on 3. kiiruskatsele startinud!

WRC2 Pro mees Mads Östberg sõitis katse lõpus millelegi otsa ning on tee äärde jäänud.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

Paistab, et Hänninen sel nädalavahetusel teiste WRC meeste tempoga võrdväärselt sõitma ei hakka - ta kaotab finišis 25,9 sekundit.2. katse tulemused:

Sordo jõuab finišisse sealjuures katkise rehviga, lisaks ütleb mees, et eksis ühes tagasipöördes ning kaotas viis-kuus sekundit.

Sordo saab finišis kirja viienda aja, kaotust Suninenile 10,6 sekundit.Teleülekandest mainitakse, et Lappi autost jäi finišialasse mingisuguse vedeliku väike loik.

Lappi annab katse lõpuga suhteliselt palju ära ning kaotab finišis Suninenile lausa 14,5 sekundit.

Andreas Mikkelsen ei suuda oma head stardipositsiooni maksimaalselt kasutada - ta kaotab Suninenile 11,1 sekundit.

Latvala finišis kolmanda ajaga, kaotust Suninenile 6,5 sekundit.

Järgmistest meestest on vaid Latvala head kiirust näitamas: splittide järgi ei ole Lappi, Mikkelsen, Sordo ja Hänninen erilist tempot pakkumas.

Suninen: "See oli okei katse. Väga libe, rehvidega oli kõvasti tööd."

Teemu Suninen lööb finišis Elfyn Evansi aega lausa 4,8 sekundiga! Suurepärane sõit mõlemalt M-Spordi mehelt!

Kris Meeke kaotab katse lõpuosaga päris omajagu, aga sõidab välja teise aja. Kaotust Evansile 5,2 sekundit.

Evans läheb finišis liidriks, edestades Neuville'i... lausa 6,0 sekundiga!

Teises splitis on liider Suninen, edestades Meeke'i 0,5, Latvalat 1,1 ja Tänakut 1,5 sekundiga. Tuletame meelde, et tee puhastumise efekt on Sardiinias märgatav.

Neuville: "Okei sõit, perfektne see ei olnud. Kahe varurehviga sõitmine on mõnes aeglasemas sektsioonis päris keeruline, sest see liigub pisut ringi, aga meil tuleb hakkama saada."

Neuville lööbki finišis Tänaku aega 0,6 sekundiga. Katse lõpp oli belglasel väga tugev.

Neuville on rehvid tööle saanud! Viimases splitis on ta Tänakust vaid 0,4 sekundit aeglasem.

Tänak: "Tundub, et võitleme Ogier'ga. Rada oli aeglane ja liivane. Vahepeal oli õhus väga palju tolmu, seetõttu kaotasime pisut aega."

Tänak finišis liidriajaga - edu Ogier' ees tuleb 5,3 sekundit.

Tänak on viimases splitis ka Ogier'le pisut tagasi andnud, vahe on 5,6 sekundit.

Ogier on katse finišis - ajaks 19.01,7.Neuville on samal ajal kolmandas splitis teise ajaga ning on õige pisut tagasi võtnud ka Tänakult, kaotades seal eestlasele 4,5 sekundiga.

Kris Meeke on esimeses splitis Tänakust 1,5 sekundit kiirem ning läheb seal liidriks.Evansi teine splitt on samal ajal Tänakust täpselt sekundi võrra aeglasem.

Tänak on kolmandas splitis Ogier'st juba 8,2 sekundit nobedam.

Neuville on teises splitis endiselt ka Ogier'st aeglasem, kaotades seal Tänakule 5,1 sekundiga.

Evansi esimene splitt: kaotust Tänakule 0,1 sekundit.

Tänak on teises splitis Ogier'st juba 5,0 sekundit kiirem. Vaid kolmeminutilise lõiguga on vahe märgatavalt suurenenud.

Neuville kaotab juba esimeses splitis 2,6 sekundit. Tema peaks oma rehvidega praegu just aega võitma - huvitav, kas ta on kuskil kerge eksimuse teinud.

Esimesest splitist on läbi tulnud Ogier ja Tänak - pisut vähem kui viie ja poole minuti peale on Tänak seal prantslasest 1,3 sekundit kiirem.

Neuville on samuti rajal. Tema on rehvivalikuga selgelt kõige rohkem riskinud - kuidas tasub kuue pehmema seguga rehviga rajaleminek ära?

Olgu siinkohal ära toodud ka tänane stardijärjestus: Ogier, Tänak, Neuville, Evans, Meeke, Suninen, Latvala, Mikkelsen, Lappi, Sordo, Hänninen.

Tänak ongi rajal!Vahepeal oleme teada saanud ka rehvivalikud, mis ongi sõitjate lõikes mõneti erinevad. Ogier on rajal kolme kõva ja kahe keskmise seguga rehviga; Neuville on kaasa võtnud kuus keskmist segu, Mikkelsen neli keskmist ja kaks kõva, Tänak ja Meeke kaks kõva ja kolm keskmist ning ülejäänud WRC sõitjad on rajal viie kõva seguga rehviga.

Paistab, et stardiintervallid on kolmeminutilised. Järgmisena läheb rajale Ott Tänak.

Sébastien Ogier on tänasele avakatsele startinud!

Michelin pole veel rehvivalikuid teada andnud, ent sõitjatel on päris huvitav dilemma. Keskmise seguga rehvid ei pruugi suure kuumaga vastu pidada, kõva seguga rehv pole aga liivase ja lahtise kruusaga pinnasel omakorda sugugi hea valik. Põnev näha, millega sõitjad peale lähevad.

Tere hommikust, rallisõbrad! Reedene päev Sardiinias on peagi algamas - ning ilmateate järgi on tulemas väga kuum päev. Praegu on temperatuur veel varahommikuselt 17 kraadi, kuid võimalik, et kuumus võib päeva peale kerkida lausa 40 kraadini.

WRC-autode paremusjärjestus avakatse järel:

Tänak jäi Ogier'le alla 0,3 sekundiga.

Ogier: "Iga kümnendik on kaalul. Homme tuleb esimesena alustada. Surun kõvasti ja loodetavasti saavutan ülejäänud nädalavahetuseks hea positsiooni."

Tänak: "Reedene päev saab olema oluline. Teisena ei ole hea startida. Siiski on meie stardipositsioon Ogier'i omast parem."

Ogier võidab katse. Edu tiimikaaslase Lappi ees kõigest 0,1 sekundit. Tänak läheb kolmandaks.

Ja nüüd MM-sarja kaks paremat meest ehk Tänak ja Ogier.

Neuville: "Tuleb gaas põhja suruda. Loodetavasti suudame teha homme näidata head sõitu."

Evans: "Ei olnud halb sõit. Meid ootab ees pingeline ralli. See ralli on väljakutse kõigi jaoks."

Evans ja Neuville saavad kirja võrdse aja. Mõlemad jäävad Lappist maha 0,7 sekundiga ja jagavad kolmandat ja neljandat kohta.

Nüüd Evans ja Neuville.

Suninen on rahul ja loodab, et hea tunne püsib läbi ralli. Meeke on enesekindel ja usub, et libedal Sardiinia rallil kõik sujub.

Meeke läheb teiseks, kaotust Lappile 0,3 sekundit. Suninen läheb kolmandaks, kaotust liidrile 1,5 sekundit.

Nüüd Suninen ja Meeke.

Latvala ei ole olukorraga rahul: „Kaotasime aega. Õnneks see ei ole maailma lõpp. Veetakistuse järel pidurid enam ei haaknud.“

Mikkelsen läheb kolmandaks, kaotust Lappile 2,0 sekundit. Latvala läheb neljandaks, kaotust Lappile 3,9 sekundit.

Nüüd Mikkelseni ja Latvala kord.

Lappi: "Loodetavasti sõidan sama hästi nagu siin eelnevatel aastatel. Ootan võistlust suure huviga."

Kohe hoopis teised kiirused! Lappi 2.00,8-ga liidriks. Sordo jääb talle alla 1,9 sekundiga ja see annab teise koha. Rovanperä kaotab 5,5-ga.

Nüüd esimesed suured tegijad. Rajal on Sordo ja Lappi!

WRC2-ga sõitev Rovanperä läheb 2.06,3-ga liidriks. Toyota WRC-autoga sõitev Hänninen läheb 2.06,6-ga teiseks.

Mads Östberg läheb 2.06,6-ga liidriks. Östberg räägib, et rada on üsna rööpasse läinud ja tuleb vaeva näha, et masin üle katuse ei käiks.

Rajal on viimane itaallaste paar. Seejärel tulevad WRC2 Pro autod ja edasi juba WRC-masinad. Ott Tänak peaks rajal olema Eesti aja järgi kell 20.52.

Nüüd kerkib liidriks Kopecky, ajaks 2.07,3.

Liidriks tõuseb Katsuta. Kiiruskatse ajaks 2.07,9.

Praegu põristavad veel kohalikud mehed.

Esimene kiiruskatse sõidetakse paarisrajal. Tänak tuleb rajale viimases paaris koos MM-sarja liidri Ogier'ga.

Peagi on rajale tulemas ka tugevamad mehed. Seni on parimat aega näidanud Consani 2.08,9-ga.

Esimesena käisid rajal Bottarelli ja Pucella, kes läbisid 2 km pikkuse raja vastavalt 2.35,4-ga ja 2.40,8-ga.

Sardiinia ralli esimene kiiruskatse on algamas. Esimesena tulevad rajale tagumise otsa sõitjad. Sõidetakse paarisrajal. Kõige kõvemad ässad alustavad Eesti aja järgi umbes kell 20.00.

Vahepeale ka Lappi etapieelsed kommentaarid.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/esapekka-lappi-tean-et-minusse-suhtutakse-negatiivselt?id=86517065

Paremusjärjestus: Ogier'le parim aeg, Tänak teine, Neuville kolmas. Kõik WRC mehed viie sekundi sees.

Tänaku jaoks testikatse läbi!https://twitter.com/OttTanak/status/1139112561666854912

Järveoja kommentaarid tänasest testikatsest!

Neljandat korda on testikatse läbinud vaid Hänninen, kes teatavasti võtab rallist osa peamiselt auto testimise eesmärgil. Hännineni ajaks 3.03,4, mis hetkel 9. tulemus.

Latvala kolmas läbimine on samuti aeglane 3.31,7. Huvitav, mis rallimehi kolmandal läbimisel häiris, üsna mitmel tunduvalt kehvem aeg kui varasemalt.

Esikolmik ikka sama: Ogier, Tänak, Neuville.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1139104010848391168

Järjest tulevad nüüd kehvad ajad: Ogier - 3.30,1; Meeke - 3.21,2. Lappi - 3.22,9. Kõik kaotavad oma parimale ajale korralikult.

Neuville tõuseb ajaga 3.01,7 kolmandaks. Teda edestavad Ogier ja Tänak.

Esikolmik praegu Ogier, Tänak, Meeke. Latvala pole ainsana teist korda katset läbinud.https://twitter.com/OpensTightens/status/1139095658219155457

Tänak on masina taas liikuma saanud ja naasnud hooldusalasse.

Tänak seisab siiamaani katse lõpus, ilmselt on probleeme autoga.

Midagi on juhtunud ka Tänakul! Kolmandal läbimisel kaotab eestlane oma parima ajale pea 28 sekundiga.

Ogier on vahepeal masina korda saanud ja sõitnud uue kiireima aja! 3.00,0. Tänakut edestab ta 0,9 sekundiga.

Tänak saab lõpuks teise läbimise kirja ja aeg on võimas! 3.00,9 viib eestlase 1,8 sekundilise eduga Meeke'i ja Sunineni ees liidriks.

Mikkelsen sõidab kolmandal läbimisel aja, mis täpselt võrdne Meeke'i ja Sunineni käes oleva kiireima ajaga: 3.02,7.

Suninen ja Häninen on läbinud katse ka kolmandal korral ja saanud vastavalt ajad 3.03,3 ja 3.05,3.

WRC meestest pole teist läbimist veel teinud Tänak, Sordo, Latvala ja Ogier. Hetkeseis:

Evans parandab samuti aega (3.03,5) ja läheb hetkel kolmandaks.

Suninen sõidab Meeke'ga võrdse aja! Neuville parandab samuti aega, kuid jääb Meeke'st maha 3,4 sekundiga.

Teist korda on katse läbinud juba Meeke, kes sõidab uue võimsa kiireima aja: 3.02,7. Esimesest läbimisest koguni 5 sekundit kiirem.

Östberg sõidab 3.12,1. Tänakul hetkel testikatse 11. aeg.

Testikatse esimese läbimise tulemused.

"Osad kruvid on katki, aga meil pole endal õigeid varuosi, seega peame meeskonda ootama, et nad meid aitaks," põhjendas Ogier paigal püsimist.

Testikatse esimese läbimise sai kirja ka Toyota neljas mees Hänninen. Aeg 3.10,4 ja kuues koht.

Sordo sõidab teise aja ja kaotab Latvalale täpselt ühe sekundiga.

Ogier on jätkuvalt autot parandamas ning ei ole testikatse finišipaigast edasi liikunud.

Lappile neljas aeg: 3.08,8. "Kõik on hästi," kommenteeris Lappi. Nimelt tegi ka soomlane kerge vea väravaposti juures.

Mikkelsen kaotab Latvalale 5,2 sekundiga. Nüüd on rajal Lappi!

"Sardiinia ralli on mulle alati meeldinud. Rasked ajad on olnud, nii, et absoluutselt - poodium on eesmärk!" sõnas rõõmsameelne Latvala.

Iga taganttulijaga lähevad ajad kiiremaks. Latvala uus liider: 3.05,4.

Suninen sõidab uue kiireima aja! 3.07,00.

Meeke sõidab uue parima aja: 3.07,07. Evansi aeg 3.11,4. Tänak kaotas Meeke'le 10,3 sekundiga.

Kordustest on näha, et Evans sõitis posti vastu niimoodi, et värav lendas eest ära ehk uute meeste jaoks tegi Evans teene!

"Värav on nii kitsas, et praktiliselt võimatu on sealt läbi sõita," Evans.

Evans sõidab samuti vastu sama väravaposti! Neljas mehest vaid Tänak on suutnud selle ilma otsa sõitmiseta läbida.

Neuville kaotab Tänakule 1,7 sekundiga. "Väga kitsas värav oli ja sõitsin selle vastu. Pärast seda võtsin rahulikumalt."

Oi-oi! Eksib ka Neuville ja täpselt samas kohas, kus Ogier! Tundub, et masinat ta siiski ära ei lõhkunud.

"Pikk ja raske nädalavahetus ootab ees," sõnas Tänak, kes ühtlasi läbis katse ajaga 3.18,00.

"Kitsas värav oli ja tabasin vasaku tagumise poolega posti. Ei jõudnud väga autot proovidagi täna," sõnas Ogier.

Vahepeal on rajale läinud ka Tänak.

Juba on rallil juhtumas! Ogier tabab testikatsel aiaposti ja liigub vägagi aeglaselt.

Ja Ogier on läinud rajale!

Juba mõne minuti pärast ongi testikatse algamas!

Hommikust, rallisõbrad! Umbes tunni aja pärast algab Sardiinia ralli testikatse!

