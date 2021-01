OTSEBLOGI | Tänak lõpetas Monte Carlo ralli teise päeva kolmandana, Ogier pani viimasel katsel hullu

Monte Carlo ralli

ee: Huvitav, Yr.no-st kõik homsed marsruudid läbi vaadates ei paista küll mingit sadu olevat. Sajuks läheb alles siis, kui viimane katse käsil

Kuuldavasti on torm tulemas ning oodata on homseks palju lund. Loodame, et nii ka läheb!

Loubet ja tema kaardilugeja on korras. Autoga nii hästi ei ole. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1352606947233546240

Üldseis peale 7. katset:

7. katse ajad:

Loubet pole finišisse tulnud. Kuuldavasti on tema tõttu ohus katse jätkumine.

Mikkelsen saab kirja üheksanda aja, Tänakule kaotab 9,9 sekundiga, Ogier'le 30,8-ga.

Katsuta lõpetab 7. katse neljanda ajaga, kaotades Ogier'le 13,9 sekundit. "Enesekindlus on tagasi. Üritan päris palju suruda. Olen õnnelik ja pean endale meelde tuletama, et ralli on vaja lõpuni sõita, et tulevikuks kogemusi hankida."

Greensmith läheb katse aegades Tänaku selja taha seitsmendaks (+41,9). Kommentaare britilt ei tule, sõidab kohe minema.

Sordo läheb katse aegades teiseks, kaotades Ogier'le vaid 1,3 sekundit!

Rovanperä sõidab välja teise aja, kaotades Ogier'le 4,6 sekundit. Väga korralik sõit noore soomlase poolt, eriti arvestades tema stardipositsiooni! "Peame võitlema. Tegin rumala vea, aga see on meie esimene kord nende lumerehvidega nendes mudastes oludes," vaatas Rovanperä tagasi eelmise katse äpardusele.

Seisud kolmandas splitis: 1. Ogier, 2. Sordo +4,7, 3. Rovanperä 6,2, 4. Neuville +12,7

Esimeses splitis juhtinud Neuville lõpetab teise ajaga, kaotades Ogier'le 14 sekundit. Vanameister tegi ikka ulmelise aja ette!Neuville: "See oli meie jaoks väga kena katse. Martijn tegi imelist tööd, olin ka ise kindlam. Me ei surunud ikkagi palju. Üritasin teha puhta katse ja asjad meie jaoks toimimas hoida."

Sordo juhib teises splitis Ogier' ees 0,1 sekundiga.

Üldseis esikolmikus: 1. Evans, 2. Ogier +7,4, 3. Tänak +25,3.

Tänak on finišis kolmanda ajaga, kaotades Ogier'le 20,9 sekundit. "Ei olnud probleeme. Sama probleem mis varem, mul pole klaasil mingit nähtavust."

Tänak kaotab kolmandas splitis Ogier'le juba 17 sekundit!

Evans kaotab finišis Ogier'le 16 sekundit. Kokkuvõttes jääb nende meeste vahe 7,4 sekundit, waleslane ikka eespool. "Väga keeruline oli tasakaalu leida. Nii palju vesiliugu. Ogier'lt hea aeg!"

Rovanperä kaotab esimeses splitis Neuville'ile 3,4 sekundit.

Teises splitis kaotab Neuville Ogier'le sama palju kui Tänak ehk 3 sekundit.

Ogier on finišis ajaga 14.09,8. Evans kaotab talle kolmandas splitis juba 13,1 sekundit. "Seis polnud ideaalne, aga tegin, mis suutsin," ütles Ogier selle kohta, et tal on vaid üks naeltega rehv all. Teine läks teatavasti puruks.

Teises splitis kaotab Tänak Ogier'le 3 sekundit. Samal ajal sõidab Neuville aga parima esimese spliti (-1,6 võrreldes Ogier'ga).

Tänak kaotab esimeses splitis Ogier'le 0,9 sekundit. Teises splitis jääb Evans Ogier'st 4,1-ga maha.

Pardakaamera järgi alustas Tänak üsna mõnusa rütmiga, aga eks stopper näitab, kus ta nelja minuti pärast on.

Ogier on esimeses splitis olnud Evansist 1,8 sekundit kiirem.

Päeva viimane katse algas! Ogier on rajal.

Tänase päeva viimane katse algab kell 14.38. Umbes kell 15.45 hakkame salvestama tänast "Kuuenda käigu" podcasti, senikaua saab meile veel küsimusi saata aadressile kuueskaik@delfi.ee. Kui on põnev ja asjalik küsimus, leiame koos Roland Poomiga kindlasti ka vastuse!

Ants: Vaatame kuidas nimekiri muutub, enne pausi oli Toyota top kolm nüüd ainult Evans jäänud! Monte ei ole ainult kiiruse ralli..

Üldseis peale 6. katset:

6. katse ajad:

Katsuta finišis viienda ajaga 13.43,8, kaotab Evansile 11,3 sekundit.

Greensmith on finišis viienda ajaga, kaotas Evansile 31,5 sekundit. Rääkis, et raadioside ütles üles.

Katsuta viimases splitis kolmas! 9,6 sekundit kaotust Evansile. "Mu esisõitjad tegid head tööd. Ma ei surunud, aga aeg oli päris okei. Enesekindlus on kasvamas. Olen selle katsega päris rahul."

Grjazin ja Camilli jäid kuuldavasti seisma samas kohas, kus Rovanperä kurvi lõigates välja sõitis. 600 meetrit peale starti.

Sordo finišis neljanda ajaga, edestab Ogier'd ja Rovanperä, kaotab Evansile 10,6 sekundiga. Ütles, et tunneb end seda katset valges sõites paremini, aga on ikka esimestest autodest kaugel.

Peale starti väikse peatuse teinud Rovanperä finišis viienda ajaga 14.20,1, kaotab Evansile 47,6 sekundit. "Tegin katse alguses vea. Kaotasin mudases kurvis lõigates auto ja põllult tagasi tagurdamise peale läks palju aega. Rumal viga." https://twitter.com/KalleRovanpera/status/1352583651368849408

Rallymees: MONTE rally, võidab reeglina see kes oskab kõige kiiremini aeglaselt sõita

Kristjan: Nüüd, kus ka Toyota poisid saavad muda “maitsta”, on olukord nö võrdsem ennelõunase olukorraga.

Neuville finišis kolmanda ajaga 13.42,2 (+9,7 Evansile). "Auto ja rehvid töötasid hästi. Tegime mõned muudatused. See oli kena katse. Rütm on veidi parem kui hommikul. Nüüd on palju nauditavam." https://twitter.com/thierryneuville/status/1352584639714623488

Rehvivalik: Katse splitide vaheajad näitavad, et kokkuvõttes sel katsel tegi Toyota parema rehvivaliku. Seal kus puudus libedus sõitis Ott võrdselt, hiljem kui tekkis libedus, sai määravaks Toyota rehvivalik

Tänaku kommentaar katse lõpus: "Keeruline oli. Jää on väga lihvitud, kehv pidamine. Üritasin hästi teha, aga mõnes kohas polnud ikka enesekindlust. Ei olnud koht, kus kangelast mängida."

Juku: Ott teeb praegu just seda, mis on õige ning mida Ogier läbi karjääri on teinud - tegutseb stabiilselt ja targalt ning nii mõnigi mure laheneb seejuures iseenesest.

Tänak finišis ajaga 13.39,4, kaotab Evansile 6,9 sekundit.

Üldarvestus: 1. Evans, 2. Tänak +20,4, 3. Ogier +23,4.

Tänak kaotas viimases splitis Evansile 5,8 sekundit.

Evans finišis Ogier'st 34,7 kiirema ajaga 13.32,5. Kokkuvõttes rebis ta end Ogier'st 23,4 sekundiga ette. "Pidamine vaheldub veel rohkem kui hommikul. Väga keeruline," ütles Evans.

Evans edestab viimases splitis Ogier'd 24,1 sekundiga. Paremusjärjestus keeratakse nüüd pea peale.

"Teadsime, et see rehv võib kergesti puruneda ja kahjuks on see juba juhtunud," kommenteeris Ogier.

Tänak kaotab kolmandas splitis Evansile 0,5 sekundit. Ogieril on finišis eesmine vasak rehv puru.

Higist leemendav Ogier jõudis finišisse ajaga 14.07,2.

Rovanperä sai uuesti liikuma.

Evans edestab kolmandas splitis Ogier'd 9,5 sekundiga! See võib olla tänu prantslase piruetile.

Rovanperä seisab 600 meetrit peale starti!

Teises splitis on Tänak Toyotadest 1,5 sekundit kiirem. Neuville kaotab esimeses Tänakule 4 sekundit.

Veel üks moment Ogier'l! Tegi nõelasilmakurvis poolpirueti. https://twitter.com/RallySolo/status/1352579111735205889

Ogier'l läks auto jäisel osal auto peaaegu risti, aga päästis osavalt ära. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352578965848920064

Tänak edestab esimeses splitis Evansit 1,2 ja Ogier'd 1,3 sekundiga.

Teises splitis on Evans ja Ogier võrdsed.

Evans edestab esimeses splitis Ogier'd vaid 0,1 sekundiga.

Teed on hommikuga võrreldes palju märjemad ja mudasemad. Sajab veel pealegi. Östberg pakub All Live'i kommentaaris, et naeltega rehvid võivad end ära tasuda, kui katsel kasvõi 1-2 km jagu jääd on. Puhta asfalti peal lumerehvi-nelte kombinatsioonis väga palju võrreldes ainult lumerehviga sõitvate autodega ei kaota.

6. katse on alanud. Ogier on rajal!

Neuville'il vahetati hoolduspausi ajal käigukast ära.

Jumpa: Ebareaalne, kuidas Tänakule pannakse survet peale kiiruse suhtes. Vend tegelikult 3.kohal ja rallit veel nii palju minna aga ikka kõik küsivad ja imestavad, et kus su kiirus on jne. Võiks nagu nats rahulikumalt võtta sellega, alles 1.ralli see aasta ja kõik timm.

Rehvivalikud tänaseks viimaseks kaheks katseks. Kõik Toyotad võtavad kaks naeltega rehvi kaasa, Hyundaid lähevad välja viie lumerehviga.

Latvala Rovanperä ajakontrolli hilinemisest ja 10-sekundilisest karistuses: "Üks alarmtuli läks põlema. Ta võttis tiimiga ühendust ja ta sai selle taaskäivitatud. Aga selliste intsidentide ajal unustad sa, kui kiiresti aeg läheb. Ta on rahulikum, kui mina olen. Ma olin nendel hetkedel rohkem "üles-alla"."

Toyota boss Jari-Matti Latvala All Live'is: "Kõik meie sõitjad on head tööd teinud. Ogieri tingimusi arvestades (lühikeseks jäänud testisõitu peab silmas) on ta nendes oludes väga hea. Tundub, et tal on pidamisega väga hea tunne. Sebastien teab, mida teha, ma ei saa talle öelda, kuidas rallisid võita. Ta teab seda ise väga hästi. Räägime siin rehvidest ja rehvivalikutest, mis on siin nii tähtsad. Kuulsin, et homme tuleb lumi, aga täna on meil vihm. Nii vähemalt kõik ütlevad. Eks näis, mis juhtub. Kalle lõpetas eelmisel aastal siin viiendana. Olin tema kiiruses väga üllatunud. Väga hea meel seda näha. Kaj Lindström jagab sõitjatele juhiseid ja üritab tagada, et ta hea tunde säilitaks."

Tom: Panin tähele, et Ott on intervjuusid andes kuidagi sõbralikum, vähemalt hooaja alguses meie ajakirjanikega :)

Tänaku kommentaar Delfile enne hoolduspausi: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-prantsusmaalt-ott-tanak-enne-hoolduspausi-auto-on-auto-meest-naiseks-ei-muuda?id=92336047

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/andrea-adamo-tanak-on-vaga-aeglane-teistega-tegime-vale-rehvivaliku?id=92335237

Gapis on hakanud vihma sadama ja sellest võivad ka rehvivalikud oleneda. Östberg pakkus All Live'is, et parim valik oleks minna kahe slicki ja kahe lumerehviga, et oleks pidamine nii mudastel kui ka puhta asfaltiga kohtades. Ta polnud siiski kindel, kas pilootidel uute Pirelli rehvidega nii palju kogemust on, et sellist asja katsetada, tema tugines vaid oma eelmise aasta kogemusele.

"See on ilmselt praegu mu terve karjääri halvim esitus," võttis Gus Greensmith oma senise ralli kokku.

Dani Sordo: "Olud olid väga keerulised ja raske oli pidamist leida. Mul on nendes oludes raskusi. Kaotasime palju aega. Miski ei lähe hästi. Auto liigub palju ringi, kindlust pole üldse. Ei ole lihtne. Pärastlõuna tuleb samuti raske. Palju kruusa rajal, väga libedad olud. Üritan rajal püsida, ma ei saa enamat teha. Proovin natuke suruda, aga kui enesekindlust pole, siis on väga raske."

Rovanperä: "Kiiruse suhtes on tunne hea. Isegi kui see tundub lihtne, ei ole see seda tegelikult mitte. Meil oli viimasel katsel palju kruusa, mille tõttu kaotasime aega. Ajakaristus polnud ka üldse hea. See juhtus enne teist katset, meil oli autoga probleem. Parandasime autot, aga ma ei saa öelda, mis viga oli."

"Arvan, et võtsime hommikustest katsetest maksimumi, arvestades, et tegime täiesti vale rehvivaliku," rääkis Thierry Neuville enne hoolduspausi. "Esimesel katsel oli palju rohkem jääd, kui me arvasime."

Ott Tänak: "Ma pole olnud "on speed" (tavapärasel kiirusel) terve aasta või rohkemgi. Ma ei saa öelda, et ma ei sõida, kindlasti sõidan, aga mõnes kohas vahel on mingid momendid, mida ei oota üldse. See näitab, et ma ei tea, mis juhtub. Nii ja naa, kunagi pole 100% enesekindel. Olud on täna palju stabiilsemad, aga on jällegi kohti, kus pidamine palju muutub. Neist kohtades on raske hetkel aru saada."Tänak oma libisemise kohta: "See polnud üldse väike moment. Ütleme nii, et ma ei nautinud seda üldse. Nägin kurvi oma küljeaknast, mis pole üldse see, kuidas sa tavaliselt asfaldil sõidad."Tänak rehvidest: "Üldiselt töötavad päris hästi. Ma ei kurda. Jäine koht hommikul oli keeruline, seal oli raske limiiti tunnetada."Ott eesti keeles: "Hommikul usun, et omalt poolt oleme üritanud maksimumi leida. Kui on vähe keerulisemad olud, siis enesekindlust on keerulisem leida. Mitte enesekindlust, aga üleüldist piiri või tunnet. Eks me sõidame seal, kus on meie koht ja kus me suudame. Vaatame, mis edasi saab. Äkki õnnestub õppida natuke."

Elfyn Evans: "Ei olnud kerge hommik. Tunne oli üldiselt okei. Mõned kohad suutsin teha päris hästi. Kui pidamine oli kehv, polnud üldse enesekindlust, eriti mustades läikivates kohtades. Olin natuke ettevaatlik, mitte nii väga kindel igal pool. Ma ei tea, kas Ogier tõi kruusa rajale või see tuli lihtsalt välja. Ma pole sedapidi teist katset sõitnud. Kui sa seda tunned, siis see tuleb kasuks. Ogier tegi väga tugeva hommiku. Pean ikkagi oma rallit sõitma ja tegema seda, mis tundub mugav. Ma ei pea iga hinna eest hulluks minema. Pean muidugi parima andma, et ta eest ära ei läheks."

Sebastien Ogier enne hoolduspausi: "Palju parem kui eile. Pidin pärast eilset väikest probleemi täna hommikul rohkem suruma. Olin kindel, et tiim saab piduriprobleemist üle ja see aitab mul enesekindlust leida. Tänane esimene katse oli keeruline, palju jäiseid kohti, rajaga tutvumisega võrreldes hoopis teised olud - raske oli neid lugeda, pidime usaldama esiauto infot. Järgmine katse oli palju parem. Sain tunde kätte ja oli palju nauditavam sõita. Ainult kahe naelrehviga oli ikka päris libe sõita. Pidime jäistes kohtades rahu säilitama ja ma sain sellega hästi hakkama."

Ees ootab hoolduspaus, aga enne seda antakse ka pikemad kommentaarid hommikuste katsete kohta. Ootame neid meiegi ja toome need ka operatiivselt oma lugejateni.

Tom: Ott töötab targalt. Köik ok hetkel. Punkte on vaja võtta igalt rallilt. Hetkel kiireim Hyundai. Väga hea.

Kõik korras - indeed!: Tegelikult, kui Ott on esikolmikus on kõik ok ja ta selles mõttes üsna pingevabalt võtta. Ilmselgelt Lapimaal on lumi maas ja selge, et seal mugidugi kolmandana startida on parem kui esimesena. Seega kokkuvõtteks ükskõik mis esikolmiku koht Otil Monte lõpuks on, on väga hea!

--: järgmine ralli on talveralli ja seetõttu pole meil aimugi, kus seal ideaalne startida on. Lumi on tegur, mis vabalt anda ka garantii, et esimesena startija võib juba arvestada viimaseks jäämisega. Sel juhul ei ole tee sugugi nii puhas, et mingi kolmas ideaalne oleks.

France: Kas kolmandale või mitte, asi on selles et kui tahad saada meistriks tuleb hakata kohe maksimum punkte võtma, mitte hakata selle peale et ei pea olema järgmisel rallil sahk, aga kui juhtub midagi järgmisel rallil, saage aru, kohe esimesest rallist peale tuleb hakata korjama maksimum punkte, muud valikut lihtsalt ei ole ja Ogier paistab sellest kõige paremini aru saavat

Tark...: ... ei torma. Eks Otil ka eelmisest aastast valusad mälestused. Sellel rallil võib kõike juhtuda, seda täna, homme, ülehomme. Eks Ott ka teab seda, muidugi loodan, et probleemid mis autot vaevavad saavad ka lahenduse.

Üldseis peale 5. katset:

5. katse ajad:

Mikkelsen läheb katse aegades üheksandaks Greensmithi ette. Loubet sai kirja seitsmenda aja (+39,2). Prantslane kurtis, et lõpp oli väga libe, katastroof.

Wrc: Kui Ott jääb ralli lõpuks kolmandale kohale, siis järgmine ralli on see ideaalne stardipositsioon

Ragnar: Pikk maa veel lõpuni minna, sellel rallil need suured tunduvad vahed on tegelikult väiksed. Kõik tiptop

Katsuta lükkab Greensmithi katse aegades kaheksandaks. Jaapanlase kaotus kolmanda katse järjest võitnud Ogier'le 40,4 sekundit. Teatavasti võttis ta ainsana boksist teele kaasa neli pehmet ja kaks naeltega rehvi.

Greensmith finišis seitsmenda ajaga (+59,0). Rääkis, et tal polnud katse keskosas üldse pidamist. Rehvid olid veel külmad, pani rehvivalikuga puusse.

Sordo kaotab finišis Ogier'le tervelt 37,8 sekundit. "Meil pole kiirust. Auto liigub lumerehvidega siia-tänna."

Seis kokkuvõttes: 1. Ogier, 2. Evans +11,3, 3. Tänak +24,8, 4. Rovanperä +28,2, 5. Neuville +1.02,7.

Rovanperä läheb 5. katse aegades Tänaku ja Neuville'i vahele neljandaks, kaotades Ogier'le 18,5 sekundiga. "Ma ei tea, kuhu aega kaotasin. Tee oli lihtsalt väga mudane, esimestel oli palju puhtam tee. Mul oli puhas kruus teel, ma ei saanud suruda."

Neuville finišis neljanda ajaga 14.03,8, kaotust Ogier'le tervelt 28 sekundit."Esiteks mul on autol lumerehvid. Me ei teinud parimat valikut. Neljandal katsel ei saanud mu esisõitjad peale minna, sest neil oli ülesõidul õnnetus. Lõpu eel tegime veel pirueti." https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352532910113488897

"Mul oli väga kiires kurvis kummaline moment. Meil on mingid üllatused, millega ma väga rahul ei ole. Asjad on nii ja naa," kommenteeris Tänak.

Tänak on finišis kolmanda ajaga 13.47,9, kaotades Ogier'le 12,1 sekundit.

Neljandas splitis kaotab Tänak Ogier'le juba 9 sekundit.

Evans on finišis ajaga 13.43,8, kaotades Ogier'le 8 sekundit. "Olime ilmselt läikivates kohtades liiga ettevaatlikud. Ogier tunneb seda katset paremini."

Rovanperä kaotab esimeses splitis Ogier'le 1,4 sekundit, Neuville 3,6.

"Polnud lihtne. Palju kruusa oli rajal, lõpp oli päris libe. Kindlus on parem kui eile ja pidur on ka olemas, mis tuleb kasuks," muigas Ogier finišis. Jäi oma hommikuga üsna rahule.

Ogier on finišis ajaga 13.35,8. Tänak kaotab talle kolmandas ehk eelviimases splitis 7,6 sekundit, Evans 5,6.

Tänak kaotas esimeses splitis Ogier'le 0,2, teises 2,3 sekundiga.

Tänakul läks auto pisut libisema. Otseülekandes räägitakse, et ilmselt oli lihtsalt kruus tee peal. Autoga on õnneks kõik korras. Oti pardakaamerat meil endiselt pole, tema teekonda jälgitakse tähelepanelikult helikopterilt. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352530327357550592

Esimene split on ka kohal. Ogier edestab seal Evansit 0,7 sekundiga.

5. katse on alanud. Ogier on rajal. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1352527117116964867

Reimo: Homme pidavat lumine olema, see tähendab, et Ogieril parim minna jällegist.

"Üldjuhul kõik probleemid, mis on seotud mappinguga, siin saab sõitja üsna vähe kaasa rääkida. Kindlasti mingid variandid on, aga arvan, et midagi väga palju teha ei ole. Pigem oodatakse hoolduspausi, et autole juhe taha panna," ütles Rump Tänaku väikse mootoriprobleemi kohta.

Tänaku pressiesindaja Henri Rump rääkis TV6 rallistuudios, et Hyundai meeskond kogunes hommikuele briifingule juba kell 4.30. Küsimusele, miks Oti ajad veidi tagasihoidlikumad on kui esiotsa meestel, rääkis ta keerulistest oludest ja kitsastest teedest. Ogier' eilsest piduriprobleemist räägiti ka, Rump oli kuulnud, et need pidurid polnud "piisavalt hästi sisse sõidetud".

Markko Märtin - Kuldar Sikk.

Jumpa: Mis tegelastest Montes Tänaku gravel crew koosneb ?

Tasa sõidad....: Ott ei sõida niisama aeglasemalt. Ta ei taha olla päeva lõpuks esimene, see tähendaks koha homme alustamist tagapoolt ehk märgatavalt mustemaid teeolusid. Mida kõik tagapool olevad mehed kurdavad, kurvid on muda täis ja libedad.

Üldseis peale 4. katset

4. katse ajad:

Mikkelsen saab oma Škodaga 4. katsel kirja 9. aja, kaotades Ogier'le 44,4 sekundit, Katsutale vaid 0,1.

Katsuta on finišis kaheksanda ajaga 14.21,1 (+44,3). "Olin lihtsalt väga ettevaatlik, eriti kohtades, kus asfalt vastu säras. Enesekindlust pole."

Greensmith lõpetab 4. katse ajaga 14.20,2, kaotades Ogier'le 43,4 sekundit. "Ma ei sõitnud lihtsalt hästi. Rada on ka väga mudane, vähe pidamist, vähe enesekindlust. Ma ei tea..."

Sordo lõpetab hetkel kuuenda ajaga 14.09,4, kaotades Ogier'le 32,6 sekundit. "Võtsin igat kurvi, külg ees, väga keeruline," kurtis Sordo.

"Me ei jõudnud ajakontrolli. Jäime minuti hiljaks." Rehvivahetusega läks Rovanperäl liiga kaua aega.

Üldseis peaks siis olema 4. katse järel selline: 1. Ogier, 2. Evans +3,3, Rovanperä +9,7, 4. Tänak +12,7, 5. Neuville +34,7.

Rovanperä on finišis teise ajaga 13.44,4, kaotades Ogier'le 7,6 sekundit. Soomlane on saanud 10-sekundilise ajakaristuse, väidetakse All Live'is.

Rovanperä kaotas kolmandas splitis Ogier'le 5,3 sekundit, viiendas juba 7,0. Tuleb hetkel teise ajaga, katsevõit on minemas valitsevale maailmameistrile.

Tom: Porter spekuleeris homse päeva ilma

Neuville lõpetab 4. katse ajaga 14.05,1 (+28,3). Katse lõpus on meestel väga palju jutustamist. Östberg aitab tõlkida: räägivad legendist ja mudast tee peal. Parandavad legendi ühesõnaga."Oleme rajal teise rehvitaktikaga. Rada läheb väga mudaseks tagumiste jaoks, näete, et ajad lähevad kehvemaks." https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1352509607776821250

R: Kas Porteri info, et väga suur sadu on lähenemas, käis tänase kolmanda katse kohta? Kas see info võis Otil olemas olla ja põhjus 3 SSOFT + 3 talverehvi võttis? Hetkel kaotab päris palju siiski...

Neuville kaotab neljandas splitis Ogier'le juba 26 sekundit, viiendas 27,5.

Tänak finišis hetkel kolmanda ajaga 13.48,7, Ogier'le kaotab 11,9 sekundiga. "Üldiselt okei katse. Mootoriga on nõelasilmakurvides probleeme, kaotab seal võimu."

Rovanperä kaotab teises splitis Evansile 0,5 sekundit. Tänak neljandas splitis Ogier'st 11,0 maas, viiendas 12,0.

"Ei olnud midagi valesti. Võibolla sõitsin liiga ettevaatlikult," kommenteeris Evans.

to KZN: Aga mis siis saab, kui 12st rallist saab 6 rallit jälle? Igalt rallilt tuleks võtta täna maksimum ikkagi.

Tänak kolmandas splitis Ogier'st 11,6 sekundiga maas.

Evans lõpetab katse ajaga 13.45,8, Ogier'st 9 sekundit aeglasem.

Rovanperä on esimeses splitis Ogier' ja Evansiga võrdne.

KZN: Mina arvan, et Tänak peakski rahulikult võtma. Järgmine ralli Lapimaal ja esimesena startida oleks pisut kehv.

Koll: kolm toyotat ja kolm hyundait. Hyundaile ei lähe üldse hästi.

Evans kaotab kolmandas splitis Ogier'le 7,8 sekundit. Teises edestas veel 2 sekundiga.

Ogier on finišis ajaga 13.36,8. "Tunne hakkab paremaks minema. Olud polnud lihtsad, kitsad kohad olid libedad. Katse lõpp on väga kena ja nauditav."

Tänak kaotab teises splitis Evansile 6,1 sekundit. Neuville'i esimene split on Toyotadest 3,3 sek kehvem.

Teises splitis edestab Evans Ogier'd 2 sekundiga.

Ei, Tänaku pardakaamerat pole ka teisel katsel näidatud.

Monte: Kas ikka veel pole Tänaku pardakaamerat?

Tänak kaotab esimeses splitis Ogier'le ja Evansile 1 sekundiga.

Ogieri ja Evansi esimene split on täpselt võrdne. Otseülekandes räägitakse, et jääd ei tohiks sel katsel siiski olla.

Kolm minutit.

..: kui pikad on stardiintervallid?

Evans ja Ogier on hetkel rajal vaid ülipehme rehviga.

4. katse on alanud! Ogier on rajal. Sõidame ikka veel pimedas. Päike tõuseb täna Gapis kohaliku aja järgi 8.04. Sinna on veel pool tundi minna.

See pole vaatepilt, mida sa pimedal katsel näha tahaks. Kuvatõmmis Mikkelseni pardakaamerast, kui ta jõudis järgi Loubet'le. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1352501850008924160

Järgmine katse peaks WRC All Live'i kommentaatorite sõnul olema "rõske ja märg", aga ilm tundub olevat veel külmemaks läinud. Mis juhtub, kui see "märg" muutub järsku jääks? Saame kohe varsti näha! 8.28 on kirjade järgi 4. katse start.

Üldseis peale 3. katset.

3. katse ajad:

Üldseis: 1. Rovanperä, 2. Evans +2,2, 3. Ogier +7,9, 4. Tänak +8,7, 5. Neuville +14,3.

Katsuta lükkab Greensmithi katseaegades kaheksandaks. Jaapanlane saab kirja 15.20,8, kaotades Ogier'le 1.19,9-ga.

Greensmith on finišis seitsmenda ajaga 15.30,1, kaotades Ogier'le 1.29,2.

Sordo ütles, et tal oli oludega väga raske sinasõbraks saada. "Sõitsime väga-väga halvasti. Auto on iseenesest okei."

Sordo kolmas split oli siiski petlik. Tegelik kaotus olevat olnud ikkagi 21 sekundit, öeldi All Live'is.

Nii on! Finišis kaotab Sordo Ogier'le 28,8 sekundit.

Sordo kaotab kolmandas splitis juba üle kolme minuti! Miskit on väga mäda või on väljas käinud.

"Suretasin auto välja, kaotasin mõned sekundid. Väga keeruline katse, üks keerulisemaks. Ei näinud nii paha välja, aga oli keeruline," ütles Rovanperä.

Rovanperä on finišis ajaga 14.06,6, kaotades Ogier'le 5,7 sekundiga. Uus ralli liider. Evans jääb soomlasest kokkuvõttes maha 2,2, Ogier 7,9, Tänak 8,7 ja Neuville 14,3 sekundiga.

Rovanperä kaotab viimases splitis Ogier'le vaid 2,5 sekundit. Arvestades väikest seisakut on see ikkagi hea saavutus.

Neuville on finišis kolmanda ajaga 14.08,2, kaotades Ogier'le 7,3 sekundiga."Oli okei. Tegime selle katse oma rütmiga. Oleme rajal teistsuguse rehvivalikuga, aga ma ei suutnud sellest maksimumi välja võtta. Rada läheb natuke mudaseks." https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1352490164183040000

Rovanperä jäi kolmanda ja neljanda spliti vahel nõelasilmakurvis toppama, tundus, nagu oleks korraks lumevallis istunud. Sinna läksid mõned sekundid kaduma.

Sordol ei suju ka täna kohe üldse. Teises splitis kaotust Tänakule juba 13,5 sekundit.

"Võtsin jää peal lihtsalt ettevaatlikult. Aga oleme siin, see on tähtis," ütles Tänak.

Rovanperä kaotab kolmandas splitis Ogier'le täpselt sekundiga, Tänakule poole sekundiga.

Tänakust pardakaamera pilti pole üldse. Finišis on Ott ajaga 14.18,6, kaotades Ogier'le 17,7 sekundit. Aeg 14.18,6.

Oi-oi! Tänak kaotab neljandas splitis Ogier'le juba 11,5 sekundit!

Rovanperä kaotab teises splitis Tänakule 0,5 sekundit. Evans on samal ajal finišis Ogier'st 2,7 sekundit kehvema ajaga 14.03,6. Evans: "Väga vahelduvad pidamisolud. Esisõitja tegi väga head tööd, aga ikkagi on keeruline tasakaalu leida."

Kolmandas splitis jääb Tänak Ogier'st 0,5 sekundiga maha.

"Olud on hoopis teised kui rajaga tutvumisel. Peame usaldama esisõitja informatsiooni," ütles Ogier, kes neljandas splitis edestas Evansit 3 sekundiga. Waleslane peaks kohe finišisse jõudma.

Neuville kaotab teises splitis Tänakule 6 sekundiga. Rovanperä on esimeses belglasest vaid 0,7 sekundit maas.

Ogier on finišis ajaga 14.00,9. Katse lõpuosa on jällegi puhtam, seal saab vajutada.

Evansil läks tagaosa veidi kaduma. Päris piruetti siiski ei teinud. Ogier oli temast kolmandas splitis 2,5 sekundit kiirem.

Teises splitis on Tänak olnud Ogier'st 2,5 sekundit kiirem. Neuville'i esimene split on aga Tänakust 1,7 sekundit parem.

Ogier on jõudnud juba väga jäisele ja lumisele osale. Üks kurv läheb ka natuke pikaks. Pidurite krigin on kõrvulukustav. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1352486885348798466

Tänak on esimeses splitis omakorda Evansist 0,5 sekundit kiirem.

Jääd on kohati ka raja keskosas. Ogier' pardakaamerast on musta jääd juba näha olnud.

Teises splitis on Ogier olnud Evansist 1,5 sekundit kiirem. Mida katse edasi, seda rohkem jääd ette tuleb.

Evans edestab esimeses vaheajapunktis Ogier'd vaid 0,5 sekundiga. Praktiliselt võrdselt tulevad.

WRC All Live ülekandes räägitakse, et 16-17 km paiku oodatakse jääd ja väga ligast rajaosa. Ehk katse päris lõpuosas neljanda spliti paiku. https://twitter.com/Karlip1/status/1352485197288267777

Katse on alanud! Ogier on rajal!

Rehviinfo: Ogier/Loubet/Tänak/Katsuta/Evans/Rovanperä 4x supersoft, 2x naeltegaSordo/Neuville 3x supersoft, 3x naeltegaGreensmith 4 soft, 2 naeltega https://twitter.com/Karlip1/status/1352484330883448834

Läks tööle! Enne ülekande algust oli meilgi probleeme.

Tom: Kas kellegil veel WRC All Live jamab?

Millised katsed täna ees ootavad? Toetume katsete kirjelduses DirtFish.com portaalis tehtud ülevaatele ja seal sõna võtnud WRC2 tasemel kaardilugeja Alex Kihurani ütlustele. SS3/6 Aspremont – La Bâtie-des-Fonts Algab see lamedalt ja sujuvalt ning läheb siis kurvilisemaks ja tehnilisemaks. Katse teine pool on puhas lumi. Vasakul ja paremal on suured lumevallid. Puhastamist on palju, mäest alla tulles ka aeglaseid kurve. Lumi võib olla kohati sulanud, aga kindlasti mitte kõik. SS4/7 Chalancon – GumianeKui eilne teine katse oli selle ralli kõige keerulisem, siis see saaks ilmselt teise koha. Kitsal teel on palju teravaid kurve lõikamiskohtadega. Tegevust jätkub mäest üles rühkides palju, enne kui keeratakse vasakule ja laskutakse mööda mäekülge alla nõelasilmakurvidega. Katse lõpeb laia, kiire ja voolava lõiguga.SS5 Montauban-sur-l’Ouvèze – Villebois-les-Pins 1 Algab mäest üles rühkimisega sujuval ja hea voolavusega teel. Laskumine on juba lumisem, aga enamus on juba sulanud. Katse lõpp läheb tehnilisemaks ning meenutab oma kurvide poolest eelmist katset. Lõpus on hüpe, millelt maandudes tuleb kõvasti pidurit vajutada ning teha parempööre linna peatänavale.

Tere hommikust, rallisõbrad! Sõitjatel oli täna varajane äratus, nii ka meil. Siin on tänane stardijärjekord ehk järjestust veel ümber ei pöörata: 1. Ogier, 2. Evans, 3. Tänak, 4. Neuville, 5. Rovanperä, 6. Sordo, 7. Greensmith, 8. Katsuta, 9. Loubet.

Tänak: "Tundus päris kerge algus Montele, pole kunagi valges alustanud. Teisel katsel oli palju lõigatud, muda maas. Väga nõudlik. Autos oli rohkem stabiilsust kui eelmisel aastal ja tunne oli parem. Uutel rehvidel on märgades oludes hea pidamine, aga mudasel teel on vahe hoopis teine.""Väiksed probleemid, aga ükski nendest kiirust ei mõjutanud. Keerulisem osa rallist on veel ees," lisas Ott eesti keeles.

Neuville: "Läks päris hästi. Me ei teadnud, mida oodata, sest polnud [kaardilugejaga] koos testinud. Meil oli raadioside probleeme, heli pole nii hea. Aga ta tegi väga head tööd ja ma sain päris hea rütmiga sõita, ilma suuri riske võtmata. Esimese katse järel õnnitlesin hea katse eest. Teisel katsel kaotasime võibolla natuke liiga palju, aga ma sõitsin omas rütmis, mis tundus enamasti mugav. Homme on palju pikem ja keerulisem päev. Rehvivalik saab veel keerulisem olema. Ootame huviga." https://twitter.com/thierryneuville/status/1352278162194001921

Suninen on ka Twitteris sõna võtnud. https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1352260603310702598

Ogier: "Esimese katse keskel läks piduripedaal päris põrandasse. Õnneks oli see ülesmäge. Pärast seda kadus enesekindlus täielikult. Katsete vahepeal ma leket ei näinud. Teisel katsel olin ettevaatlik, aga kui sa piduritega end kindlalt ei tunne, on raske suruda. Homne hommik algab ülivara ilmselt rasketes oludes. Algus pole hea, aga me võitleme edasi. Olen kindel, et hommikuks on auto 100%, nüüd on minu teha, et tasemel olla."

Ogier on juba jõudnud tagasi hooldusalasse, järjepanu hakkavad sinna ka teised jõudma. Meil on mixed zone'is valmis Jaan Martinson Tänakuga intervjuud tegema. Umbes tunni aja pärast salvestame me tänast podcasti ning võtame seal loodetavasti ka Jaaniga telefoni teel ühendust! Kuulajate küsimused on teretulnud aadressil kuueskaik@delfi.ee

2. katse ajad:

Üldseis peale 2. katset:

Katsuta on teinud mõlemal katsel pirueti. "Tunne on hea, aga pean aru saama, kuidas rehvid töötavad. Kaks piruetti, aga oleme siin."

Loubet auto teeb väga koledat häält. Kaotust finišis koguneb Tänakule 16,2 sekundit. Kurtis, et asi oli rehvides.

Neljandas splitis kaotab Loubet Tänakule juba 12,5 sekundiga.

wrc: Tänakul läks ka paar sekundit stardis kaduma, sest mootor ei töötanud. Seega võimalik, et sellepärast paljud temas esimeses splitis kiiremad

Katsuta tegi vahetult enne finišit parema eesmise rattaga lumevalli sõites väikse pirueti! Rajale tagurdamine võttis päris palju aega. Kaotus on lõpuks 48,3 sekundit Tänakule.

Kolmandas splitis kaotab Loubet Tänakule 1,5 sekundiga, Rovanperäle 0,5-ga.

Greensmith on teise katse finišis Tänakust 46,6 kehvema ajaga.

Loubet juhib teises splitis Tänaku ees 3 sekundiga! On see võimalik!? Esimeses splitis on Tänakust väidetavalt kiiremad ka Fourmaux ja Camilli.

Üldseis 2. katse järel: 1. Tänak, 2. Rovanperä +3,3, 3. Evans +8,5.

Sordo finišis hetkel halvima ajaga, kaotades Tänakule tervelt 23,9 sekundiga. Hispaanlane kurtis, et diferentsiaalist tuli juba esimesel katsel imelikku häält. Tunne oli tal muidu esimesel katsel hea.

Sordol pole ka vaheaegades midagi hiilata. Kolmandas punktis kaotab Tänakule tervelt 13,2 sekundiga.

Rovanperä finišis teise ajaga 12,12,1, Tänakule kaotab vaid 0,3 sekundiga! Pidi ju ettevaatlikumalt võtma? "Olin üllatunud, kui hea tunde me legendi ja kõigega saime. Esisõitjad tegid head tööd."

Neuville finišis kolmanda ajaga 12.23,9, kaotades Tänakule 12,1 sekundit. Ogier neljas (+13,3), Evans teine (+5,0). Katse lõpus belglaselt kommentaare ei tulnud, kohe pandi ajama.

Neuville viimases splitis Tänakust 10,5 sekundit aeglasem!

Kolmandas splitis kaotab Neuville aga juba 4,2 sekundiga Tänakule.

Neuville ja Rovanperä on mõlemad Tänakust esimeses splitis kiiremad olnud. Tänak kaotab seal belglasele 4 sekundit.

Tänak finišis ajaga 12.11,8, edestades Evansit 5,0 sekundiga. "Mu mootoriinsenerid panid "mu põlema". Ma ei saanud stardis autot käima."

Evans finišis ajaga 12.16,8, Ogier'st 8,3 sekundit kiirem. "Väga keerulised jäised kohad. Läks kaua aega, enne kui üldse mingi tunde kätte saime," rääkis Evans, kurtes, et stardis passimine jahutas rehvid liiga maha.

Andres: Tänaku rehvivalik toimib

Tänaku kolmas split on Evansist 4,5 ja Ogier'st 10,5 sekundit kiirem.

Ogier lõpetab katse ajaga 12.25,1. "Me ei tea, mis juhtus. See (piduri)probleem pole kogu aeg. Olin üsna ettevaatlik. Tiim üritab hooldusalas probleemile jälile saad."

Tänak teises splitis samuti kiireim! 3,5 sekundiga edestab Evansit, tervelt 9,5 sekundiga Ogier'd! Kolmandas splitis oli Evans tiimikaaslasest taas 6 sek kiirem.

Tänak sõidab Evansi esimese spliti 0,6 sekundiga üle.

Teises splitis juhib Evans Ogier' ees juba 6 sekundiga.

Evans edestab esimeses vaheajapunktis Ogier'd 4,5 sekundiga.

Kõlakad räägivad, et fotograaf oli jala murdnud ja talle oli helikopter vastu kutsutud. Aga rõhutame, et need on vaid kuuldused! https://twitter.com/paddocknews/status/1352261440590274561

Katse on alanud. Ogier läks rajale! Super. Katse ära jäämisest oleks väga kahju olnud.

16.29 on öeldud katse uueks ajaks. Näis, kas see ka paika peab. Kahe minuti pärast selgub.

Teine katse pole ikka alanud. Teleülekanne näitab helikopteripilti, aga sellelt pole midagi näha. Publikut pole, seega midagi pidi juhtuma korraldusega seotud inimesega, et kiirabi välja kutsuti.

M-Spordi pealik Richard Millener: "Kahju on tiimi nimel. Tegime neli nädalat selle nimel tööd, pettumus on suur. Eesmärk oli kaks autot finišisse tuua. Pärast kõike seda, mis me selle nimel teinud oleme, on see päris suur hoop vastu hambaid. Ta näitas enne avariid head minekut, aga vahetult enne tema ära saatmist sai öeldud, et ralli on pikk. Tema jaoks kahjuks mitte."

Teisel katsel on "emergency situation" ja kiirabi olevat raja peale kutsutud.

"See tüüp on nii julge. Kui ta teab, kust aega võita, siis ta seda teeb!" kiitis Östberg otseülekandes Tänakut.

Teine katse viibib vähemalt 15 minutit. Põhjus pole teada.

Suninen andis juba WRC All Live'ile kommentaari: "Seni sujus kõik hästi. Tunne autos oli hea. Kaotasin selles kurvis sõidujoone, sõitsin vastu teeperve ja lendasin välja. Kahju, et hooaeg nii algas. Ei usu, et auto homseks korda saame (turvapuur on katki)."Mads Östberg kommenteeris, et tegi kurvis sisenedes väikse vea ja libe asfalt tegi juba ülejäänud töö.

Esimese katse ajad (ewrc-results.com)

Loubet' finišis üheksanda ajaga, kaotades Tänakule 51,6 sekundiga.

Loubet' ei läinud "Sunineni kurvist" samuti väga kindlalt läbi. Tegu on sama kohaga, kus Evans libisema läks.

No mis: Päris huvitav kommentaar Greensmithilt, pole ju haledat midagi, portugalis fafe katse lõpp oli pigem hale, vaadates, kus on suninen siis on täiysa okei seda enam, et see on Monte

Katsuta kaotab finišis Tänakule 51,1 sekundit. Jaapanlase auto esiosa on päris tublisti kannatada saanud. "Meil oli piruett. Tabasime äärekivi või midagi. Aga see kuulub õppimise juurde," kommenteeris Katsuta.

Greensmith kaotab finišis Tänakule tervelt 43,4 sekundit. "Ühel hetkel oli kõik korras, aga siis teisel momendil kohutav. Üritan paremini, aga see on hale!"

Siim: Juba tundus, et Sunninen hakkab ennast tõestama heast küljest aga kohe selline tulemus. Väga kahju.

Suninen ja ta kaardilugeja jalutavad juba õnnetuskohas ringi. Meestega on kõik korras!

Sordo rääkis, et tunne oli hea, aga ta ei saa aru, miks aeg nii kehv oli.

Sordo kaotab finišis Tänakule tervelt 18,8 sekundiga.

Pealtvaatajad hoiatavad järgmisi autosid suurte kivide eest.

Selle pildi järgi tundub, et mehed on juba autost väljas. https://twitter.com/RallySolo/status/1352248712307896321

Sõitis vasakul vastu mäekülge ja siis lendas paremalt järsakust alla. Ootame infot meeste kohta.

Suninen tegi avarii! https://twitter.com/rally_fan1988/status/1352248954885464069

Suninen edestab viimases splitis Tänakut 0,5 sekundiga!

Rovanperä lõpetab teise ajaga 12.08,7, kaotades Tänakule 3 sekundiga. Toyotadest kiireim. "Korraliku asfaldi peal tunnen end autos mugavalt. Järgmine katse saab olema veel keerulisem, seal pean olema ettevaatlikum, aga siin üritasin olla kiire."

Neuville on finišis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 3,9 sekundiga. "Kummaline tunne, aga ta tegi esimese katse kohta WRC autos väga hästi," kommenteeris Neuville oma kaardilugeja suurt debüüti.

Suninen on esimeses splitis Tänakuga võrdne.

"Ei ole nii fancy. Ei ole üldse kena!" naeris Tänak finišis kojameeste probleemi peale.

Neuville kaotab teises splitis Tänakule juba 4,5 sekundiga.

Tänak sõidab katse põhjaks 12.05,7. Evansist 3,5 ja Ogier'st 3,6 sekundit kiirem. Kojamehed on kinni jäänud, nähtavus üsna kesine.

Tänak edestab kolmandas splitis Evansit 3,5 sekundiga. Kojamehed katki!

Evans lõpetab Ogier'st vaid 0,1 sekundit kiirema ajaga. 12.09,2. Enne finišit oleks libistades peaaegu auto käest ära lasknud. "Väga keeruline. Vahelduv pidamine. Lõpu poole oli väga vähe pidamist." https://twitter.com/RallySolo/status/1352245739762626562

Ogier kurtis, et tal on mingi piduriprobleem, pedaal jääb põrandasse kinni. Üritavad enne järgmist katset parandada.

Tänak teises splitis Evansist 3 ja Ogier'st 4 sekundit kiirem. Neuvillle kaotab esimeses splitis Tänakule 3 sekundit.

Katse lõpus sajab juba väga kõvasti vihma. Ogier on finišis ajaga 12.09,3.

Teises splitis on Ogier Evansilt pisut aega tagasi võitnud, +1,0 on seal vahe.

Tänak sõidab Evansi esimese spliti omakorda 2 sekundiga üle!

Martin Järveoja kostab meie kõrvu väga ragiseval häälel, loodetavasti tuleb teleülekandesse ikka mingi muu kanal kui Oti kõrvu. Mitte ühestki sõnast ei saanud aru.

Evans on esimeses vaheajapunktis Ogier'st 3 sekundit kiirem.

Tänak pääses samuti rajale! Oleme aasta esimese spliti (vaheaja) ootuses.

Rada on märg, lumest küllaltki puhas, mis ei tähenda, et üllatusi ei võiks ette tulla.

Start on antud! Ogier on rajal.

Heix: Tahaks väga loota, et Rally Estonia ajaks saab piirangute osas lõdvemalt võtta...

Pirelli rehviinfo esimeseks katseks:Ogier: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Suninen: 5 P Zero SupersoftSordo: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Tanak: 5 P Zero SupersoftNeuville: P Zero SupersoftEvans: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Greensmith: 5 P Zero SupersoftRovanpera: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Tänakul on ainsana kaasas viis lumerehvi.

Ragnar: 11

Ralli alguseni on 10 minutit. Skaalal 1-10-ni, kui elevil uue hooaja pärast oleme? https://twitter.com/nepfinland/status/1352237764268482561

Selline näeb välja selle aasta Toyota: https://twitter.com/ACM_Media/status/1352231993497563140

Kuidas auto on? Neuville: "Hea." Kuidas uus kaardilugeja on? "Eks me saame teada, aga loodetavasti samuti hea!"

WRC ülekandes meenutatakse Tänaku eelmise aasta avariid, mida kõik kindlasti juba mitu korda näinud on https://www.youtube.com/watch?v=qfgtins1HC8

Ott Tänakult küsiti avapoodiumil: "Seekord on plaanis ralli lõpuni sõita?". Tänak: "Eesmärk on teha paremini kui eelmisel aastal. Ootan huviga! Saab keeruline olema. Väga nõudlik ralli. Tahame olla kiireimad ja töötame kõvasti. Loodetavasti meil on kiirust." https://twitter.com/ACM_Media/status/1352229524566659080

Avatseremooniat näeb tasuta WRC Youtube'i kanalilt: https://www.youtube.com/watch?v=QTqvF8YOgR8

Tänane stardijärjekord: Ogier, Evans, Tänak, Neuville, Rovanperä, Suninen, Sordo, Greensmith, Katsuta, Loubet.

Betsafe'i koefitsiendid Monte Carlo ralliks: Ogier 2.60Tänak 3.60Neuville 5.00Evans 6.00Sordo 11.00Rovanperä 15.00Suninen 25.00Katsuta 50.00Loubet 200.00Greensmith 250.00

Selle maski taga peidab end vormel 1 piloot Esteban Ocon, kes teeb kaasa vaid tänased katsed. https://www.instagram.com/p/CKTf7hbIPRd/

Thierry Neuville annab uuele kaardilugejale rehvi vahetamise koolitust. https://twitter.com/CrossetSbastie2/status/1352200601854222338

Kõige tähtsam sõnum oli kõigilt osalejatelt ikkagi see, et ilm on Gapi piirkonnas rajaga tutvumisega võrreldes muutunud ning sajab igasuguseid sademeid - all vihma, üleval ilmselt lund. Tulevad põnevad esimesed kaks katset!

Pressikonverents on lõppenud.

Ott Tänak pidi oma vastustele kaks korda vastama, sest esimest korda ei saadud tema mikrofoni tööle. Lõpuks lausus ta sellised sõnad: "Tõsi, et eelmine aasta ei alanud hästi ja me ei teeninud punkte. Tähtis on seekord mõned head punktid kotti panna. Pole saladus, et kui tahad tiitli peale võidelda, pead punkte koguma. Rajaga tutvumise ajal oli ilm ilus, aga nüüd on hakanud vihma sadama, kõrgemal ilmselt sajab lund. Meil on olnud vähe aega uue rehviga tutvuda, enamus tutvumisest toimub hooaja jooksul. Iga katse võib siin erinev olla, peame olema kiired õppijad."

Teemu Suninen: "Pean tõestama, et ma olen väärt tervet hooaega. Eks näis, mis järgmine aasta toob. Eelmisel aastal näitasin häid aegu, aga ei suutnud neid tulemuseks vormistada. Üritan mitte vigu teha, mis on eelduseks headele tulemustele. Kõik katsed on päris väljakutsuvad. Eesmärk on TOP5, TOP6 hulka pääseda ja teha puhas ralli."

Sebastien Ogier: "Kõik algab otsast pihta. Oleme juba näinud erinevaid olusid, aga ilm muutub ja hakkab ka vihma sadama. Rehvivalik on siin alati keeruline, aga kuna meil kõigil on uue rehviga vähe kogemust, on see veel väljakutsuvam. Kõike võib siin juhtuda, aga meil on alati hea meel siin sõita. Peame aru saama, kus nende rehvidega nendes oludes piirid on. Palju uusi katseid on. Mõned on väga kitsad ja väljakutsuvad. Oleme näinud palju kive teele kukkumas - rehvipurunemise risk on suurem kui tavaliselt. Alati on hea uusi teelõike avastada - selles ralli võlu peitubki. Isegi minu jaoks on palju uut. Pühapäevased katsed on täiesti uued, reede on väga uus. Seis on minu jaoks sama nagu teistel. Isegi kui ma siit pärit olen, ei satu ma nendele teedele. On olnud keeruline recce. Varsti näeb, kas oleme teinud head tööd."Ogier Latvalast kui tiimibossist: "Olen kindel, et Jari üritab kirglikult meeskonda paremaks teha. Asjad ei tohiks väga palju muutuda. Tähtis on, et ta on väga tore mees, mul ei ole temaga mingeid probleeme. Olen teda juba "bossiks" kutsunud, ütlesin: "Boss, ma lõhkusin auto!"

Järgmisena oodatakse mikrofonide ette Ogier'd, Tänakut ja Sunineni. Enne seda toimub mikrofonide desinfitseerimine.

Terenzio Testoni (Pirelli esindaja): "Väga hea meel on 100% tagasi olla! Alustasime detsembris tiimidega koostööd, mis polnud kerge, sest meie toode on erinev. Meie rehvide limiiti ei õpi ühe päevaga selgeks. Monte Carlos teevad kõik vigu, aga võidab see, kes teeb kõige vähem. Ja rehvivalik mängib siin ülisuurt rolli. Meil pole tavalist vihmarehvi, sel juhul tuleb kasutada talverehvi ilma naelteta."

Pierre-Louis Loubet: "See on mu päris esimene kord sellel rallil. Palju uut on avastada, aga oleme valmis andma endast parima. Ma ei tea, kuidas olud võistluseks muutuvad ja kuidas ma end tunnen. Üritame jõuda lõpuni. Vaatasin palju eelmiste aastate videosid, aga parim viis õppimiseks on seda kõike ise teha. Järgmine kord tuleb kindlasti lihtsam, kavatsen siit palju kogemusi hankida. Pean olema vahel rahulikum ja vähem vigu tegema. Mul on sel aastal aega hooaja lõpuks kiire olla ja see on ka eesmärk."

8. katse on ajakavas kirjas kui "tühistatud". Kõikides ajakavades jääbki 8. katse vahele. Seitsmendale järgneb üheksas.

Huviline: Kuhu on kadunud 8. katse?

Andreas Mikkelsen (WRC2) pressikonverentsil: "Tunne on hea. Tuleb väga tihe aasta. Ootan huviga koostööd Škodaga, see on suur surve. Naudin autot väga. Ma ei jõua ära oodata, millal hooaeg algab! Monte Carlo on keeruline ralli, aga miski, mida ma väga naudin. Mulle meeldisid recce olud, aga tundub, et nüüd hakkab lumi sulama. See on mul kaheksas kord sel rallil osaleda. Tahame hooaja pauguga avada ja maksimumpunktid oleksid kenad. Ralli otsustatakse ilmselt päris vara, reede on tähtis päev. Laupäev ja pühapäev on lihtsam - neid katseid teame rohkem."

Iga minut on Gapis algamas pressikonverents, mille huvitavamad palad toome kindlasti ka teieni!

Testikatset Monte Carlos seekord tõepoolest ei ole. Kohe läheb võidusõiduks.

Juku: Kas täna testikatset ei ole?

Valik rallieelseid pilte Toyota ja Hyundai pildipangast:

Head uut kõigile rallisõpradele, kes meid jälgivad!

Heix: Head uut ralliaastat!

"Eelmisel aastal kaotasin meistritiitli 17 punktiga, kuid Monte Carlos jäin nullile" https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/enesekindel-tanak-alustab-voitlust-tiitli-nimel-monte-carlost-on-punkte-vaja?id=92317947