OTSEBLOGI | Tänak läheb viimasele päevale vastu kindla liidrina, Ogier ja Loeb heitlevad teise koha nimel

Tšiili ralli

Evans sõidab rahulikult ja kaotab Meeke'ile 10,5 sekundiga. Vahe tema taga oleva Sunineniga on siiski turvalised 1 min ja 51,5 sekundit.

Suninen jõuab veel pärast katset naljatada, et pidi veel katse ajal rehvi vahetama.

Loeb sõidab esimeses splitis välja kiireima aja, edestab Meeke'i 0,5 sekundiga.

Suninen, kes peab viienda koha peale heitlust Lappiga, on hetkel kaasmaalast vaheaegade järgi 3 sekundiga edestamas. Enne katset oli tema edu Lappi ees 10 sekundit.

Suninen sõidab välja kolmanda aja, kaotust Meeke'ile 5,3. Üldarvestuses edu Lappi ees 13,8.

"Väga keeruline sõita. Teeolud on märjad ja ma ei tunne üldse pidamist," sõnas Lappi pärast katset

Lappi kaotab Meeke'ile 8,8 sekundiga ehk edu üldarvestuses Mikkelseni ees 31 sekundit.

Mikkelsen: "Täna oleme eikellegimaal ehk kedagi pole ei otse ees ega taga. Ilmaolud on märjad ja udused, aga enesetunne on hea."

9,7 sekundiga kaotab Mikkelsen Meeke'ile. Ei ole ka täna norralane oma kiirust leidmas, vähemalt esimese katse põhjal.

Mikkelsen kaotab teises splitis juba 7,9 sekundiga Meeke'le.

Meeke võrdles samuti tänaseid teeolusid Walesi ralliga. Tema eesmärgiks on samuti punktikatse.

Meeke jõuab lõpuks finišisse 0,4 sekundit Latvalast kiiremini!

Meeke edestab Latvalat viimases splitis 0,9 sekundiga. Samal ajal on Mikkelsen jõudnud esimesest läbi ja kaotab soomlasele 3,6.

Rajale on läinud ka Mikkelsen!

Esimesest splitist on läbi ka Meeke, kes edestab 0,4 sekundiga Latvalat.

Bertelli kaotab finišis Latvalale pea 22 sekundiga.

Eelis peaks olema tagant tulijatel.

Mull: Kellel on tänase märja rajaga eelis... stardijärjekorra algul või lõpul?

Latvala on finišis ajaga 8.14,9!Latvala: "Eesmärk oli saada poodiumile, sest tiimi on jaoks punkte vaja. Mul on tiimi ees väga kahju," rääkis Latvala eilsest veel. "Tänane eesmärk on punktikatsel hästi sõita."

Bertelli kaotab esimeses splitis Latvalae 7,5 sekundit.

WRC Live-st on näha, et teeolud on parajalt märjad ja libedad ning mõningas kohas paistab ka udu.

Rajale on läinud ka itaallane Bertirelli.

Latvala on katsele startinud!

Ott võib MM-sarjas juhtima minna, kui ta võidab ja Ogier 7. kohast kõrgemal ei lõpeta ja saab vähem punkte ka punktikatsel.

kristelessi@gmail.com: Kas Otil oleks võimalik veel mm üldarvestuses juhtima minna? Mis kohale Ogier jääma peaks.

Autod lastakse täna rajale kolmeminutiliste vahedega. Tänane stardijärjekord:1. Latvala, 2. Bertelli, 3. Meeke, 4. Mikkelsen, 5. Lappi, 6. Suninen, 7. Evans, 8. Loeb, 9. Ogier, 10. Tänak.

Kõik sõidavad täna keskmise seguga rehvidega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1127540540717916161

Kalle Kaljula: Oti servicest välja sõitu vaadates, on taustal näha, et vihma sajab ja udu on ka, ei tea muidugi mis katsel on

Latvala on täna täitsa stardis. Tema auto saadi korda ja soomlane paikneb üldarvestuses 13. kohal.

wrc: Kas Latvala täna ei stardi?

Tänak on päevaks valmis!https://twitter.com/OttTanak/status/1127540921522905088

Loebile on antud luba võtta Ogier vastu maksimum ehk kõva heitlus ootab loodetavasti ees!https://twitter.com/autosport/status/1127531679508324352

Tuletame meelde ka järjestuse. Liider Tänakul on edu Ogier' ees 30,3 sekundit. Vanameister Loeb jääb maha 35,4 sekundiga.

Tervist rallisõbrad! Peatselt on algamas Tšiili ralli viimane päev. Tuletame meelde tänase ajakava:SS13 Bio Bio 1 (12,52 km) - kell 15.08SS14 Lircay (18,06 km) - kell 16.30SS15 San Nicolàs (15,28 km) - kell 17.20SS16 Bio Bio 2 (12,52 km) - kell 19.18 (punktikatse)

Latvala avaldas katkestamise põhjuse!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/jari-matti-latvala-avaldas-viimasel-katsel-juhtunud-katkestamise-pohjuse?id=86178883

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-video-tanak-kui-punktikatselt-saaks-mone-lisapunkti-oleks-hasti?id=86177979

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-thierry-neuville-ja-kaardilugeja-gilsoul-suutsid-suure-avarii-jarel-autost-valjudes-vaevu-pusti-seista?id=86178457

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/hyundai-boss-tanas-neuvillei-avarii-jarel-fia-t-ja-autotootjaid?id=86178109

Viimase võistluspäeva ajakava on selline: PühapäevSS13 Bio Bio 1 (12,52 km) - kell 15.08SS14 Lircay (18,06 km) - kell 16.30SS15 San Nicolàs (15,28 km) - kell 17.20SS16 Bio Bio 2 (12,52 km) - kell 19.18 (punktikatse)

Ahjusoe Delfi Tasku podcast "Kuues käik" on just meie helistuudiost välja tulnud. Ja seda pisut harjumatus koosseisus. Head kuulamist! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-thierry-neuvillei-karm-avarii-vois-tuua-poorde-kogu-tiitliheitlusesse-toyota-pakub-jalle-narvikodi?id=86177849

Video Kris Meeke'i väljasõidust päeva esimesel kiiruskatsel. Ja sellest, kuidas Toyota mehaanikud auto 40 minutigsa jälle üles viksisid.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1127297272423776257

https://twitter.com/OttTanak/status/1127318371597471745

Tänak hoiab laupäevase võistluspäeva järel kindlalt liidrikohta.

Laupäevase viimase kiiruskatse tulemused. Ralli 12. kiiruskatse võidab Loeb.

sünoptik: Mulle meeldivad Tänaku vastused, see on puhas enesekindlus!

Katrin-Liis: Kahju lausa Latvalast.Nii lootsin,et peale “ajaparandust” suudab Ogierile kandadele astuda.

Marko Rooden: Latvala probleemile võis vihjata juba see eilne nii-öelda juhuslik väljasuremine

Tänak: "Terve tee oli märg. Ei osanud arvata, et on nii märg. Raja keskosas oli ka väga tihe udu. Võrreldes eilsega on edumaa suurem. Selles mõttes liigub kõik õiges suunas."

Toyota annab samal ajal teada, et Latvala ei saagi liikuma ning tema jaoks lõppeb tänane päev katkestamisega. Tegemist on tehniliste probleemidega. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1127317658926485504

Tänak saab päeva viimasel katsel seitsmenda aja. Kaotust Loebile koguneb sel katsel 13,9 sekundit.

Viimases vaheajapunktis kaotab Tänak Ogier'le 3,8 sekundiga.

Ogier kaotab sel katsel Loebile lõpuks 11,0 sekundit. Kokkuvõttes edestab Ogier nüüd Loebi ainult 5,1 sekundiga. Ogier: "Meil ei olnud õnne. Vihm võttis meie hoogu maha. Kaotasime udu tõttu ka aega. Homme on keeruline päev."

Tänak kaotab teises vaheajapunktis Ogier'le 2,3 sekundiga.

kõlkajalg: Niivõrd tihti ja niivõrd järsku muutuvate oludega teist rallit kui see Tśiili, annab ikka otsida...

Ogier kaotab teises vaheajapunktis Loebile 10,9 sekundiga.

Latvala seisab endiselt.

Tänak kaotab esimeses vaheajapunktis Ogier'le 0,6 sekundiga. Vihm segab viimastena sõitvaid mehi kõvasti.

Toy: Nii ei saa rallit sõita, kui see Yaris kogu aeg ära laguneb. Masendav lihtsalt.

Martin: Kahju Latvalast. Just hakkas paremini minema ja nüüd autoga jamad.

Meeke on kiiruskatse finišis. Kaotust Loebile koguneb 13,4 sekundit. Meeke annab teada, et ta võttis rahulikult, kuna kõva seguga rehvidega oli vihmastes oludes libe.

Ogier kaotab esimeses vaheajapunktis Lappile 6,3 sekundit. Tundub, et vihm mõjutab meeste kiirust.

Oll: Jälle Toyota laguneb

Vihma on hakanud sadama.

Loeb läheb samal ajal finišis liidriks. Edu Evansi ees on 0,7 sekundit. Loebi sõnul on tema tempo hea.

Tundub, et Latvala autol on tehnilisi probleeme. Tundub, et käigud ei lähe sisse.

Latvala seisab!

Meeke ja Latvala alustavad päeva viimast katsed üsna tagasihoidlikult. Latvala võib niimoodi oma koha kaotada.

Loeb edestab viimases vaheajapunktis Evansit 0,8 sekundiga. Vanameister lõpetab päeva tugevalt.

Evans teeb tugeva lõpu ning edestab finišis Lappit 4,0 sekundiga.

Loeb saab teises vaheajapunktis Lappist 0,4 sekundiga ette.

Suninen kaotab finišis Lappile 10,3 sekundiga. Kokkuvõttes edestab Suninen nüüd Lappit ainult 10,3 sekundiga. Kahe soomlase vahel läheb pühapäeval rebimiseks.

Wrc 2: Kas kunagi Mäkinen ei öelnud, et Lappi ei ärka enne laupäeva :)

Ka Loeb jääb esimeses vaheajapunktis Lappile alla, kaotust on kogunenud 0,9 sekundit.

Mikkelsen on finišis. Kaotust Lappile 8,0 sekundit. Kokkuvõttes edestab Lappi Mikkelseni 30,1 sekundiga.

Ka Evans jääb esimeses vaheajapunktis Lappile alla. Kaotust soomlasele 0,6 sekundit.

Suninen kaotab esimeses vaheajapunktis nii Mikkelsenile kui ka Lappile.

Lappi: "Läheme samm-sammult paremaks. Hea on läbida kilomeetreid ja taastada enesekindlust."

Kohal on ka Lappi. Edu Bertelli ees on 32,0 sekundit.

Bertelli on päeva viimasel katsel finišis ajaga 10.37,3.

Mikkelsen jääb taas Lappile alla. Esimeses vaheajapunktis on soomlase edu 3,8 sekundit.

Päeva viimasel kiiruskatsel tuleb sõita üsna udustes oludes. Rajale saab Suninen.

Lappi edestab esimeses vaheajapunktis Bertellit 10,5 sekundiga.

Kolmanda mehena saab nüüd rajale Mikkelsen.

Lappi saab rajale.

Sõitjate stardivahe on jätkuvalt 3 minutit.

Laupäevane viimane kiiruskatse on alanud. Bertelli on rajal.

Mõte: Loeb on Märtini ajast kuni Tänaku ajani heas vormis, kui nii võtta

Praeguseks on kinnitatud, et Neuville pühapäeval starti ei tule.

Neuville'i avariist jagatakse veel erinevaid kaadreid. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1127302770128826368

Eeri Kõivik: Mind üllatab ka kõige rohkem sellel rallil Loeb...Teeb paljudele noortele tuule alla :)

kõlkajalg: Pühapäevased 4 kiiruskatset on kokku 60 kilomeetrit. Tänaku edu hetkel (33 sek) Ogieri ees on küll päris korralik edumaa, kuid ka ühe pisivea puhul satuks eestlane surve alla. Seega tänasel viimasel katsel tuleb tähelepanelikult lugeda ikka ka sekundikümnendikke. Kõige tähtsam on siiski veatu sõit.

Thierry Neuville tõdes, et MM-sarja üldseis läheb praeguse seisuga ilmselt väga põnevaks. Virtuaalses tabelis on Sebastien Ogier'l liidrina 118 punkti. Neuville'il teisena 110 silma ja Ott Tänakul kolmandana 107 punkti. Ralli lõpuni on veel aga viis kiiruskatset ning lisaks seisab veel ees ka punktikatse.

Täna on kavas veel üks kiiruskatse. Kell 23.20 läbitakse teistkordselt Peluni kiiruskatse. Katse pikkuseks on 16,59 km. Kui seda kiiruskatset ennelõunal esmakordselt läbiti, siis näitas seal parimat kiirust just Tänak.

Tänak märgib, et nendel kiiruskatsetel on vaja leida õige tasakaal. Seni on saarlane seda ideaalselt suutnud. https://twitter.com/OttTanak/status/1127300992775671808

Ralli üldseis 11. kiiruskatse järel. Tänaku edu Ogier'i ees on 33,2 sekundit.

11. kiiruskatse tulemused. Tänakule on see sellel rallil viiendaks kiiruskatse võiduks.

Kopa Juhid: Nüüd tuleb ainult pöialt hoida: ehk see ralli toyota kestab ;)

Kuno: Loeb ütles, et sõitis absoluutse maksimumiga ja Tänaku jutust lõpus jäi mulje, et umbes "kruiisime niisama rahulikult" :D

sünoptik: Sellise tempoga jõuab Loeb ka Ogierile järgi

Tänak on parima ajaga finišis. Edu Loebi ees 1,3 sekundit ja Ogier'i ees 3,1 sekundit. Kokkuvõttes edestab Tänak Ogier'd 33,2 sekundiga. Tänak: "Eelmisel katsel sai Sebastien keskmise seguga rehvidega eelise. Meie eesmärk oli sõita oma rütmiga."

PühapäevSS13 Bio Bio 1 (12,52 km) - kell 15.08SS14 Lircay (18,06 km) - kell 16.30SS15 San Nicolàs (15,28 km) - kell 17.20SS16 Bio Bio 2 (12,52 km) - kell 19.18 (punktikatse)

Kalmer Kuusniit: Milline on homne ajakava?

hunt kriimsilm: Loeb on ikka hull vana..

Ogier läheb kiiruskatsel teisele kohale. Kaotust Loebile on 1,8 sekundit. Kokkuvõttes on Ogier'i edu Latvala ees 12,2 ja Loebi ees 16,1 sekundit. Ogier: "Esimesel katsel aitasid rehvid rohkem. Suures plaanis erinevust ei ole."

Tänak edestab Ogier'd kolmandas vaheajapunktis 3,5 sekundiga.

Ogier on kiiruskatse teises pooles Latvalast mööda saanud. Viimases vaheajapunktis on tema edu Latvala ees 1,5 sekundit.

Latvala läheb katsel praegu kolmandaks. Kaotust Loebile on 3,6 sekundit. Kokkuvõttes edestab soomlane Loebi ainult 3,9 sekundiga. Latvala: "Loeb sõidab väga hästi. Ma ei saa auto tagaosa hästi teel hoitud. See pinnas ei sobi mulle hästi. Püüame ellu jääda ja vaatame, mis homme saab."

Meeke saab 11. kiiruskatse finišis praegu teise aja. Meeke kaotab Loebile 3,1 sekundiga.

Latvala liigub ka Ogier'st kiiremini, kuid Tänakule jääb soomlane alla.

Aivar Münter: Splittide põhjal tundub, et Ogier hakkab juba rehve säästma.

Teises vaheajapunktis on Tänaku edu Ogier'i ees 2,9 sekundit.

Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogier'st 1,0 sekundit kiirem.

Loebi edu Evansi ees on kokkuvõttes 30,2 sekundit.

Loeb läheb finišis liidriks. Edu Evansi ees 5,9 sekundit. Üheksakordne maailmameister tõdes, et ta pingutas päris kõvasti ja õnnestus teha hea katse.

Latvala läheb esimeses vaheajapunktis liidriks. Edu Loebi ees 0,3 sekundit. Ogier kaotab Latvalale 0,7 sekundiga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-karkudel-neuville-ise-autos-olles-tundus-avarii-muljetavaldav?id=86177305

Evans on parima ajaga finišis. Edu Lappi ees on 6,4 sekundit.

Suninen kaotab Lappile lõpuks 1,2 sekundiga. Üldarvestuses edestab Suninen Lappit 20,6 sekundiga. Suninen: "Alguses oli hea, kuid edaspidi läks minu seis keerulisemaks."

Meeke kaotab esimeses vaheajapunktis Loebile 0,8 sekundiga.

Mikkelsen annab kiiruskatse edenedes aina enam Lappile järgi ja lõpuks edestab soomlane norralast 3,0 sekundiga. Üldarvestuses on Lappi edu Mikkelseni ees 22,1 sekundit. Mikkelsen: "Puhas katse. Esimesel läbimisel ma alles avastasin katset. Sel korral sõitsin juba kiiremini."

Evans edestab teises vaheajapunktis Mikkelseni 2,3 sekundiga.

Loeb alustab taas hästi ning edestab Mikkelseni esimeses vaheajapunktis 1,2 sekundiga.

Lappi edestab finišis Bertellit 29,7 sekundiga. Lappi: "Rada oli väga libe. Mul ei olnud head sõidujoont. Ma ei saanud suurt midagi teha. Arvan, et tegin enda jaoks hea rehvivaliku."

Evans alustab Mikkelseniga sarnases tempos ning kaotab esimeses vaheajapunktis norralasele 0,2 sekundiga.

Bertelli saab 11. kiiruskatse ajaks 14.58,0. Samal ajal saab Loeb stardi.

Suninen kaotab esimeses vaheajapunktis Mikkelsenile 1,8 sekundiga.

Teises vaheajapunktis edestab Mikkelsen Lappit 2,6 sekundiga.

Suninen ja Evans on ka rajale saanud.

Kui hommikusel sessioonil näitas Lappi Mikkelsenile tagatulesid, siis nüüd on norralane paremas hoos. Mikkelsen edestab esimeses vaheajapunktis Lappit 3,8 sekundiga.

Bertelli kannul on taas rajale Lappi, Mikkelsen ja Suninen.

Neuville'i kaardilugeja Nicolas Gilsoul rääkis, et tema tõenäoliselt järgmisel nädalal veel testima ei lähe, kuid Neuville pidi tõesti peagi autosse istuma.

Vahepeal on alanud 11. kiiruskatse. Esimesena on taas rajal Bertelli.

Neuville on rallipargis tagasi karkudel. Mehe sõnul on temaga kõik korras ja ta kavatseb järgmisel rallil kindlasti stardis olla.„Meiega on hästi. Meil oli hommikul päris suur šokk. Jäime ellu ja meid kontrolliti haiglas põhjalikult. Meiega on kõik hästi. Läksime natuke optimistlikult kurvi. Läksin natuke suure kaarega ja sõitsime vastu serva ning oligi kõik. Saime kohe aru, et midagi juhtub.“„Praegune olukord ei ole selline, mida tahtsime. Peame tulevikku vaatama. Oleme selle ralli järel tõenöoliselt (Sebastien Ogier'i ja Ott Tänakuga) päris tihedalt koos. Võitlus läheb edasi.“„Uue generatsiooni autod on väga tugevad. Võime sellistest olukordadest pääseda vigastusteta. Ma ei tahtnud seda loomulikult ise järele proovida, kuid kõrge koha eest võideldes võib selliseid asju juhtuda. Autos sees olles oli see avarii päris muljetavaldav.“Kui vahepeal liikusid kuulujutud, et Neuville murdis jalaluu, siis belglase sõnul oli kerge hirm, kuid kõik on korras. „Tundsin vasakus jalas valu ja nägin verd. Ainult mõned õmblused ja kõik saab korda. Järgmisel nädalal kavatsen ma juba autot testida.“

Neuville annab samal ajal teada, et tema ja kaardilugejaga on kõik korras. https://twitter.com/thierryneuville/status/1127286530639388672

WRC Live'i eetris arutletakse, et Ogier'i keskmise seguga rehvid tegid oma töö ära, kuid tõenäoliselt võib ta päeva lõpus otsust kahetseda. Kaks keskmise seguga rehvi tähendavad, et vähemalt ühte neist tuleb tal ka edaspidi all hoida. Ogier võttis teatavasti kaasa kaks keskmise seguga ja kolm tugeva seguga rehvi.

Järgmisena on kavas Maria Las Crucese kiiruskatse teine läbimine. Katse pikkuseks on 23,09 km. Esimene auto läheb rajale Eesti aja järgi kell 22.08.

Seis kümnenda kiiruskatse järel. Tänak hoiab kindlalt liidrikohta.

10. kiiruskatse tulemused. Ogier võidab katse:

Tänak saab lõpuks katsel kirja neljanda aja. Tänakul kogunes kaotust Ogier'le lõpuks 4,5 sekundit ehk eestlane võttis lõpuga veidike tagasi. Üldarvestuses on eestlase edu prantslase ees 30,1 sekundit. Tänak: "Neli sekundit ei ole midagi. Teame, et Ogier võttis keskmise seguga rehvid. Meie rehvivalik on mõeldud järgmiste katsete peale."

Viiendas vaheajapunktis on Ogier'i edu Tänaku ees 4,7 sekundit.

Ogier annab lõpus veidike järgi. Ogier läheb küll kiiruskatse liidriks, kuid Loebi ees on edu lõpuks ainult 0,4 sekundit. Kokkuvõttes edestab Ogier nüüd Latvalat 10,4 ja Loebi 17,9 sekundiga. Ogier: "Tegime veidike teistsuguse rehvivaliku ja see aitas meid."

Kolmandas vaheajapunktis kaotab Tänak Ogier'le 4,9 sekundit.

Latvala kaotab sel katsel Loebile koguni 6,1 sekundit. Sel katsel alles viies aeg. Üldarvestuses on Latvala edu Loebi ees nüüd ainult 7,5 sekundit. Latvala: "Arvasin, et mul oli hea katse. Kõik tundus hea."

Tänak kaotab teises vaheajapunktis Ogier'le 3,6 sekundiga.

Meeke saab kümnendal kiiruskatsel praegu teise aja. Kaotust Loebile on 3,8 sekundit. Meeke kiidab mehaanikuid, kes tegid tema autoga head tööd.

Ogier jätkab hea hooga. Teises vaheajapunktis edestab ta Loebi 1,6 sekundiga. Edu Latvala ees on 4,0 sekundit.

Tänak kaotab esimeses vaheajapunktis Ogier'le 2,2 sekundiga. Ogier võttis ainsana keskmise seguga rehve. Tundub, et prantslane on selles osas teinud hea valiku.

Loeb läheb kiiruskatse liidriks. Loeb edestab Evansit 4,7 sekundiga. Loeb räägib, et tal õnnestus teha pärastlõunale hea algus. Loebi sõnul ei olnud aga pidamine kõige parem. Selles vallas räägivad sõitjad küllaltki erinevat juttu.

Ogier on esimeses vaheajapunktis kohal ning ta edestab Loebi 1,0 sekundiga.

Tänak on saanud rajale!

Evans läheb kiiruskatse liidriks. Edu Sunineni ees on 0,7 sekundit.

Loeb näitab jätkuvalt suurepärast kiirust. Ogier ja Tänak ei ole veel esimesi vaheaegu kirja saanud.

Meeke kaotab esimeses vaheajapunktis Loebile 1,5 sekundiga. Latvala jääb prantslasele aga alla 1,9 sekundiga.

Omakorda läheb kümnenda kiiruskatse liidriks Suninen. Soomlane edestab Mikkelseni 5,8 sekundiga. Kokkuvõttes on Sunineni edumaa Lappi ees 21,8 ja Mikkelseni ees 40,9 sekundit. Sunineni sõnul oli pidamine väga hea ning tunne oli nagu ta sõidaks asfaldi peal.

Mikkelsen edestab kümnenda kiiruskatse finišis Lappit 3,7 sekundiga. Kokkuvõttes on Lappi edumaa norralase ees 19,1 sekundit. Mikkelsen sõnab, et ta üritab pärastlõunal kiirust tõsta ning vaja on tuua meeskonnale korralikud punktid.

Loeb alustab taas võimsalt ning läheb esimeses vaheajapunktis liidriks. Loeb edestab Evansit 1,8 sekundiga.

Lappi läheb ajaga 14.00,4 liidriks. Bertellit edestab ta 25,2 sekundiga.

Evans alustab hoogsalt ning läheb esimeses vaheajapunktis liidriks. Evans edestab Lappit 0,9 sekundiga.

Lappi on andnud tempos järgi. Mikkelsen ja Sunineni on hoogu lisanud. Kolmandas vaheajapunktis on liidriks Suninen. Mikkelsen kaotab talle 3,4 ja Lappi 3,9 sekundiga.

Bertelli on esimesena kümnenda kiiruskatse finišis. Itaallane saab ajaks 14.25,6.

Selline näeb paremusjärjestus välja pärast Latvala aja korrigeerimist.

Suninen on alustanud Lappiga sarnases tempos. Esimeses vaheajapunktis edestab Lappi kaasmaalast 0,2 sekundiga.

Lappi jätkab sama hooga nagu hommikul ehk ta on Mikkelsenist kiirem. Esimeses vaheajapunktis edestab Lappi Mikkelseni 1,8 sekundiga.

Valdav osa mehi on rajale läinud kõvade rehvidega. Ogier on ainsana panustanud keskmise seguga rehvide peale. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1127265771418263552

Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen Kris Meeke'i auto juures tehtud töödest: „Tehti imelist tööd. Õnneks ei olnud vigastusi auto kriitilistest osades. Sellised olukorrad on alati väga hektilised. Tuleb olla väga täpne ja ühtegi viga ei tohi teha. See töö suudeti 40 minutiga ära teha. Mõnes Helsingi garaažis tehakse samasugust tööd neli päeva.“

Kris Meeke'i auto on taas korralikus sõiduvalmiduses. Katse on alanud. Bertelli on esimesena rajal.

Sellise korrigeerimise järel on Latvala endiselt kolmandal kohal, kuid kaotab teisel positsioonil olevale Ogier'le nüüd ainult 3,9 sekundiga. Heitlus teise koha nimel läks just põnevamaks.

Latvala annab nüüd teada, et tema aega on ikkagi korrigeeritud. Latvala seitsmenda kiiruskatse ajast võetakse maha 12,5 sekundit. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1127268528682405889

Latvala aega ei ole siiani korrigeeritud. Mäletatavasti jäi Latvala päeva esimesel katsel tiimikaaslase Kris Meeke taha kinni ja kaotas aega. Peep Pahv raporteeris Tšiilist, et lõunapausi intervjuutsoonis ei osatud öelda, kas mingi muudatus võiks Latvala ajas tulla.

Tänaku värsked muljed: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-liider-tanak-midagi-lihtsat-siin-pole-peame-olema-vaga-tahelepanelikud?id=86176693

Tulemate veelkord meelde, et järgmine kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 21.08.

Ott Tänak liidrikohal olemisest: „Loomulikult oleme rahul. Kiiruskatsed on sujuvad, kuid kohati keerulised. Esimesel kiiruskatsel oli pidamisega raskusi. Oleme rahul, et oleme esimese ringi läbinud. Usun, et teisel ringil on rütmi leidmine lihtsam.“Tänak kahest kaasa võetud varurehvist: „See oli turvaline valik. Me ei olnud neid katseid varem läbinud. Tegime kõik, et kindlasti hooldusalasse tagasi jõuda.“Tänak üldseisust ja Neuville'i avariist: „Jätkame sama hooga. Ralli on veel pikk. Kõigiga võib juhtuda. See on keeruline ralli ja peame tõsiselt keskenduma.“

Teisel kohal olev Sebastien Ogier: „Ma ei ole kiirusega rahul. Olukord ei ole mugav, kuna kiirus ei ole loodetud tasemel. Meil ei ole kiirust, et rallit võita ja see ei ole hea. Auto juures ei saa paljut muuta. Rehvide valiku osas saab natuke mängida.“

Kris Meeke: „See oli minu jaoks esmakordne kogemus sõita esiklaasita. Kui kiiruse üles saad, siis on raske hingata. Lisaks ei kuule hästi ka kaardilugejat.Loomulikult ei olnud plaan selline. Autoga on suures plaanis kõik hästi. Saan korralikult sõita. Eesmärk on koguda punkte. Ott (Tänak) ja Jari-Matti (Latvala) teevad ees head tööd, kuid pean olema valmis punktide kogumiseks.“

Kokkuvõttes neljandal kohal olev Sebastien Loeb: „Praegu asjad töötavad. Peame sama rütmiga jätkama. Finišini on veel pikk maa. Peame vaatama, mis on meie võimuses. Kõige parem on keskenduda enda sõidule.“

Kalle Kaljula: Huhh hea seegi. Kurjast on see interneedus ja tema kuulujutud :)))

Hyundai tiimi boos Andrea Adamo Neuville'i avariist: „Mõlemad mehed viidi helikopteriga haiglasse. Nad said raputada ning nende kehad on sinikatega kaotud, kuid nad on terved. Ühtegi luumurdu haiglas ei tuvastatud.“

Hyundai annab teada, et Neuvillel on kõik luud terved ja ühtegi tõsist vigastust tal ei tuvastatud. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1127235670341246976

Ott Tänak võib praeguse olukorraga rahul olla. https://twitter.com/OttTanak/status/1127230503935971329

Siit saab lugeda kogu infot, mis seni Neuville'i avarii kohta tulnud. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-thierry-neuville-tegi-karmi-avarii-ja-on-arstide-hoole-all?id=86176179

Hyundai tiim annab teada, et vastavalt protokollile kontrolliti Thierry Neuville'i meedikute poolt sündmuskohal. Seejärel viidi ta Concepcioni linna lisakontrolli. Rohkem infot jagatakse päeva jooksul. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1127230433010253824

Nüüd ootab ees hoolduspaus. Järgmine ehk kokkuvõttes kümnes kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 21.08.

Ralli üldseis 9. kiiruskatse järel. Tänak hoiab kindlalt liidrikohta.

9. kiiruskatse tulemused. Parimat aega näitas Ott Tänak.

Siim Järve: Viisakas oleks kohtunikel Latvala aeg üle vaadata nüüd.

Tänaku kommentaar laupäevase võistluspäeva esimesele poolele: „Meil on varu, et sõita puhtalt ja stabiilselt. Muresid ei ole.“

Tänak võidab üheksanda kiiruskatse! Tänak edestab Loebi 0,2 sekundiga. Üldarvestuses edestab eestlane Ogier'd 34,6 sekundiga.

Tänak kaotab kolmandas vaheajapunktis Loebile 0,6 sekundiga.

Ogier kaotab üheksanda kiiruskatse finišis Loebile 3,6 sekundiga. Kokkuvõttes on tema edu Latvala ees 16,4 ning Loebi ees 17,5 sekundit. Ogier: "Autot ei saa eriti paremaks muuta. Anname endast alati parima, et võtta maksimaalsed punktid. Sooviksime olla aga kiiremad."

Ogier on saanud Latvalaga samasse temposse. Kolmandas vaheajapunktis on nende aeg võrdne, kuid Loebile kaotavad nad mõlemad 1,9 sekundiga.

Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogier'st 1,9 sekundit kiirem, kuid Latvalast 0,8 sekundit aegalsem.

Latvala kaotab finišis Loebile 3,3 sekundiga. Kokkuvõttes edestab Latvala Loebi 1,1 sekundiga. Latvala ei ole seni aega, mis läks Meeke taga sõitmisega kaotsi, tagasi saanud.

Päris karm video. Selline nägi välja Neuville'i avarii! https://www.youtube.com/watch?v=5jJVcJvlNbA&feature=youtu.be

Ogier kaotab esimeses vaheajapunktis Latvalale 2,7 sekundiga.

Kolmandas vaheajapunktis kaotab Latvala Loebile 1,9 sekundiga.

Meeke kaotab üheksandal kiiruskatsel Loebile 3,4 sekundiga. Meeke on nüüd juba paremas tujus. Mehe sõnul on esiklaasita keeruline sõita. Vahepeal on raske hingata ning lisaks ei kuule hästi ka kaardilugejat.

Neuville'i ametlik Twitteri konto annab teada, et rohkem infot on tulemas, kuid seda antakse olukorras, kus kõik detailid on teada. https://twitter.com/thierryneuville/status/1127223548295229440

Latvala alustab Loebist kiiremini. Esimeses vaheajapunktis on tema edu Loebi ees 0,3 sekundit.

Loeb läheb praegu finišis liidriks. Loeb edestab Evansit 4,0 sekundiga. Üldarvestuses edestab prantslane Evansit 19,6 sekundiga. Loeb: "Tunnen end autos mugavalt. Udus on olnud raskusi, kuid tunnen end hästi. Õpin selle autoga aina paremini sõitma. Praegu läheb hästi."

Loeb liigub ikka hea tempoga ning edestab teises vaheajapunktis Evansit 2,6 sekundiga.

Evans läheb praegu üheksanda kiiruskatse liidriks. Evans edestab Lappit 6,5 sekundiga. Kokkuvõttes on Evansi edu Lappi ees 1.34,1.

Meeke kaotab esimeses vaheajapunktis Loebile 2,0 sekundiga.

Loeb näitab taas head kiirust. Esimeses vaheajapunktis on ta praegu liider. Edu Lappi ees on 0,5 sekundit.

Suninen kaotab kiiruskatse finišis Lappile 4,0 sekundiga. Üldarvestuses on Sunineni edu Lappi ees 12,3 sekundit. Lappi edestab Mikkelseni kokkuvõttes 35,1 sekundiga.

Peep Pahv raporteerib Tšiilist, et Hyundai pressiesindaja Neuville'i jalaluu murdmist ei kinnitanud. Ametlikku infot veel lihtsalt ei ole. Arstid vaatavad meest alles üle ja jagavad seejärel Neuville seisundi kohta infot.

Evans alustab Mikkelsenist ja Sunineist kiiremini, kuid jääb esimeses vaheajapunktis Lappile 1,8 sekundiga alla.

Tundub, et Mikkelsen võtab taaskord rahulikumalt. Kaotust Lappile tuleb kiiruskatse finišis 11,6 sekundit. Mikkelsen annab teada, et udu väheke segas, kuid ka legend sai koostatud pimedas ehk midagi hullu ei ole. Norralane ei taha riske võtta.

Lähemalt võetud kaader Neuville'i avariilisest autost: https://twitter.com/PMotorsportMX/status/1127221225846001664

Lappi on vaheajad on talle järgnevatest Mikkelsenist ja Suninenist tunduvalt kiiremad.

Lappi saab üheksanda kiiruskatse ajaks 10.19,6. Bertellist on ta kiirem koguni 41,5 sekundit.

Teeperve tabanud Bertelli käis üle katuse. Siiski üsnagi õnnelikult. https://twitter.com/Karlip1/status/1127220036870004736

Bertelli on ajaga 11.01,1 üheksanda kiiruskatse finišis. Itaallane on teinud katsel autole viga, kuid Bertelli sõnul on temaga kõik korras ning autoga saab korralikult edasi sõita.

Twitteris liigub ringi spekulatsioon, et Neuville võis murda jalaluu. Kinnitust antud infole veel ei ole.

Clip OK: Loodame, et meestega kõik korras. Meile muidugi on see punktide kohalt hea aga mitte keegi ei taha sellist lahendust.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1127217339282403328

Üheksas kiiruskatse on alanud!

Hyundai tiimi juht Andrea Adamo WRC Live'ile Neuville'i avariist: „Loomulikult oli see suur avarii. Nad palusid abi. Mõlemad on autost väljas. Kiirabi ja helikopter läksid sinna. Ootame veel infot. Nägin lihtsalt hävinenud autot. Muretsen meeste pärast, avarii põhjust ma ei tea.“

Toy: Katsele anti igatahes punane lipp.

Neuville'i auto pärast avariid: https://twitter.com/MasMotorOrg/status/1127212162953482240

Neuville'i kohta ei ole seni rohkem ametlikku infot tulnud. Loodetavasti on belglasega kõik korras.

Järgmine kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 17.20. Tegemist on Peluni kiiruskatse esimese läbimisega. Katse pikkuseks on 16,59 km.

ST: Selline suur avarii, jätab kindlast 2-3 järgmiseks ralliks mingi märgi maha sõtjale, loodetavasti mehega on korras ikka, aga jah järgmisel kahel kolmel rallil seda kiirust loota pole Neuvillelt

Seis 8. kiiruskatse järel:

8. kiiruskatse tulemused:

Jass: Loodame, et belglasega kõik ok. Suur konkurent kuid siiski

Kalle Kaljula: Neuville viiakse arstlikusse kontrolli kiirabi on katsel

Hyundai WRC-tiim annab teada, et avarii teinud belglased vajavad meedikute abi. Täpsemalt vajab abi Neuville. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1127209779917725697

Tänak: "Praegu ei muuda Neuville'i avarii midagi. Ralli on alles pooleli. Püüan olla ettevaatlik. Kiiruskatsed on rehvide jaoks karmid."

Tänak saab kiiruskatsel kolmanda aja. Tänak kaotab parima tulemuse sõitnud Loebile 1,2 sekundiga.

Tänak saab Neuville'ist turvaliselt mööda.

Ogier kaotab Loebile sel katsel 4,3 sekundiga. Ogier: "Tundub, et Neuville'il oli karm avarii. Loodetavasti on nendega kõik korras. Meie auto ei ole parim. Neuville'ist möödumisega kaotasime veidike aega."

Ogier kaotab ikka Latvalale paari sekundiga. Tänak tuleb endiselt soomlasega sarnases tempos.

Latvala Neuville katkestamisest: "Ei olnud kerge katse. Ma ei saanud alguses aru, mis juhtus. Võtsin kurvi suure kaarega. Oli väga halb kurv."

Latvala kaotab kaheksanda kiiruskatse lõpus Leobile 0,2 sekundiga. Kokkuvõttes edestab soomlane prantslast 4,4 sekundiga.

Meelis Rosar: Peab lootma et Ott ilusti lõpuni jõuaks.

Teises vaheajapunktis on Tänak kõige kiirem. Edu Latvala ees on 0,4 sekundit.

Ogier tuleb Latvalast ja Loebist kolm sekundit aeglasemalt.

Latvala sai Neuville'ist turvaliselt mööda. Loodetavasti saavad sealt tervelt mööda ka Ogier ning Tänak.

Tänak on esimeses vaheajapunktis teise ajaga. Kaotust Latvalale 0,1 sekundit.

G: Neuville tegi avarii.

Neuville on keeranud auto külili. Tundub, et vähemalt kaardilugeja on autost väljas.

Meeke kaotab Loebile 3,7 sekundit ja saab praegu teise aja. Meeke'il erilist jututuju ei ole ning mees annab mõista, et käimas ei ole just parim päev.

Ogier kaotab esimeses vaheajapunktis Latvalale 2,7 sekundiga.

Loeb läheb kaheksanda kiiruskatse liidriks. Edu Evansi ees 4,5 sekundit. Kokkuvõttes edestab Loeb Evansit 15,6 sekundiga.

Latvala on esimeses vaheajapunktis kõige kiirem. Edu Loebi ees 1,7 sekundit.

WRC Live'is arutletakse, et Latvala ei pruugi aega tagasi saada, kuna talle jäi ette tiimikaaslane. Ametlikku otsust selle kohta siiski veel ei ole.

Neuville kaotab ka teises vaheajapunktis Loebile. Loebi edu 0,2 sekundit.

Evans on katsel väga kiire. Evans läheb praegu liidriks. Edu Sunineni ees 6,3 sekundit. Evansi sõnul oli tal kohati raskusi, kuid üldses plaanis asjad tema jaoks sujuvad.

Kalle Kaljula: Huvitav mitu kärbest ja muud putukat mehed pärast välja sülitavad :)))))

Neuville kaotab esimeses vaheajapuntkis Loebile 0,3 sekundiga ning edestab Meeke'i 0,3 sekundiga.

Suninen läheb finišis liidriks. Edu Lappi ees 3,1 sekundit. Kokkuvõttes edestab ta Lappit 16,3 sekundiga.

Meeke on rajal esiklaasita!

Meeke on ka oma katkise autoga rajal. Esimeses vaheajapunktis kaotab ta Loebile ainult 0,6 sekundiga. Loeb praegu seal parim.

Mikkelsen kaotab Lappile koguni 13,3 sekundiga. Tundub, et norralane on teinud mingi vea. Mikkelsen aga sõnab kiiruskatse lõpus, et ta sõidab lihtsalt turvaliselt. Kokkuvõttes lubab ta nüüd Lappi endast mööda ja kaotab soomlasele 11,2 sekundit.

Lappi saab ajaks 14.42,2. Bertellit edestab ta 26,9 sekundiga.

Lappi saab ajaks 14.42,2. Bertellit edestab ta 26,9 sekundiga.

...: Bertelli on vahva sell ikka. Ülimalt emotsionaalsed ja positiivsusest pakatavad intervjuud, mees oskab nautida.

Bertelli annab tada, et kaheksas kiiruskatse oli kiire ning senistest katsetest kõige nauditavam.

Bertelli on kaheksanda kiiruskatse finišis ajaga 15.09,1.

Mikkelsen kaotab Lappile aega juurde. Teises vaheajapunktis on soomlase edu 4,3 sekundit. Samal ajal on Suninen esimeses vaheajapuntkis Lappiga täpselt sama ajaga.

Lappi on esimeses vaheajapunktis Mikkelsenist 2,9 sekundit kiirem. Üldarvestuses on mehed nüüd üsna võrdsed.

Pärast avariid nägi Meeke aknast välja just nii palju. https://twitter.com/mikejjennings/status/1127189951832047617

Asd: Latvala peaks aja tagasi saama, sest Evans ju sai mõned rallid tagasi kui ta Meeke taga kinni oli.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/skandaali-pohjustanud-esapekka-lappi-palus-lounaameeriklaste-kaest-vabandust?id=86175593

Meeke'i auto pärast avariid. https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1127198654731780096

Kaheksas kiiruskatse peaks võrreldes seitsmendaga olema tunduvalt kiirem. Esimene startija Bertelli on rajal.

Ametlikus protokollis püsib Latvala aeg praegu sellisena nagu see finišis oli. Loodetavasti tehakse seal veel korrektuure. https://twitter.com/HautamakiTimo/status/1127196492631035904

Siim Järve: Meekel on kombeks saanud teisi sõitjaid enda taga kinni hoida.

panda: Huvitav, kas Latvalale antakse aega tagasi siis, kui ta tõesti Meeke taga kinni oli?

Laupäevaseks teiseks kiiruskatseks on Maria Las Crucese esimene läbimine. Kiiruskatse pikkuseks on 23,09 km.

Päeva teine ehk kokku ralli kaheksas kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 16.08.

Seis 7. kiiruskatse järel. Tänak jätkuvalt kindlalt liidrikohal.

Ralli 7. kiiruskatse tulemused. Parimat aega näitas Thierry Neuville.

Üldarvestuses on liidrikohal jätkava Tänaku edu Ogier'i ees 27,7 sekundit.

Tänak on finišis kaotust Neuville'ile sel katsel 0,4 sekundit. Tänak: "Väga keeruline katse. Kiiruskatse oli palju niiskem, kui oskasime arvata."

Meeke jõuab ka finišisse ning kinnitab, et eksimus oli tema viga. Meeke'i sõnul on nendega kõik korras.

Ogier kaotab Neuville'ile 5,7 sekundit. Ogier: "Nägin Krisi ja sõitsin temast mööda, kuid ma ei kaotanud seetõttu aega. Kaotasin aega, kuna pidamine ei olnud hea."

Toy: Käed püsti, kellel käis jutt kehast läbi, kui lives Toyotat seismas nägid.

Latvala kaotab Neuville'ile finišis 20,1 sekundit. Latvala sõnul jäi ta Meeke'i taha kinni ja loodetavasti saab ta aega tagasi.

Ogier tuleb Neuville'ist paar sekundit aeglasema ajaga.

Meeke on taas seisma jäänud. Ilmselt jäi britt seisma, et keegi tema taha kinni ei jääks.

Neuville läheb kiiruskatse liidriks. Edu Evansi ees 3,2 sekundit. Neuville: "Auto tundub hea. Kiiruskatse oli väga keeruline. Nägin Krisi. See oli väga libe koht, kus nad välja sõitsid."

Latvala kaotab ikka aega juurde. Neljandas vaheajapunktis kaotab ta Neuville'ile juba 17 sekundit.

Teises vaheajapunktis saab Tänak teise aja. Kaotust Neuville'ile 0,8 sekundit.

Loeb saab teise aja. Kaotust Evansile 1,6 sekundit. Loeb: "Haarduvust on vähe. Tee on libe. Mul ei ole aimugi, kas aeg on hea."

Tänak saab esimeses vaheajapunktis parima aja. Neuville'i ja Evansi ees edu 0,1 sekundit.

Nüüd näitab ka Meeke'i autot. Meeke on autoga korralikult üle katuse käinud. Esiklaas on täiesti puru ning katus on ka sisse vajunud. Meeke peab pilku võimalikult alla suunama, et üldse aknast välja näha. Siiski liigub ta kiiruskatse finiši poole.

Evans tuleb veel kiiremini. Evans edestab Sunineni 9,6 sekundiga.

Suninen läheb kiiruskatse liidriks. Edu Lappi ees 4,0 sekundit.

Latvala alustab aeglaselt ning kaotab esimestes vaheajapunktides kiirematele umbes 10 sekundit.

WRC Live annab nüüd teada, et kuuldavasti käis Meeke üle katuse.

Mikkelsen alustas Lappist kiiremini, kuid kiiruskatse lõpus kaotab ta soomlasele 8,1 sekundit.

1121 1121: tundub, et seda aega pole neuvillel muudetud

Meeke'i kohta info veel puudub. Esialgu spekuleeriti rehvi purunemisega, kuid Meeke seisis raja ääres koguni neli minutit. Nüüd sai ta ikkagi liikuma. Põhjus on senini teadmata.

Lappi on finišis ajaga 14.11,9 ehk Bertellit edestab ta 25,5 sekundiga.

Rallihuviline: "Oluline märkus, mis paar postitust tagasi dokumendi lõpus esialgu märkamata jäi: sama katse teise läbimise järel võidakse Neuville'i aeg ringi vaadata. Seega on belglasel El Puma teisel läbimisel paras surve peal" Kas Neuville`le pandi lisaaega juurde, vaadates kuidas ta eilesel 30km katse teisel läbimisel Otile kaotas.

Esimesena rajale saanud Bertelli on finišis. Prada äriimpeeriumi liige saab ajaks 14.37,4.

sõber: Kui see aitaks, hoiaks suuri varbaid ka pihus.

WRC Live annab teada, et Meeke on jäänud seisma! Esialgu puudub täpsem info!

Evans alustab hoogsalt. Esimeses vaheajapunktis edestab ta 0,2 sekundiga Loebi ning 1,5 sekundiga Mikkelseni ja Lappit.

Esimesed neli meest on vaheajapunkte läbinud. Kõige kiiremat minekut on seni näidanud Mikkelsen.

Clip OK: Pöidlad peos ja Ott anna talda mõistlikult ja kiirelt.

Ott Tänak annab Twitteri kontol samuti veidike aimu, mis rallipäeva eel toimunud. https://twitter.com/OttTanak/status/1127185732685189120

Helikopterilt võetud kaamerapilt annab aimu, et kohati tuleb sõita üsna tihedas udus.

Ülari: Pöidlad pihku rallisõbrad!

Stardijärjekord: 1. Bertelli, 2. Lappi, 3. Mikkelsen, 4. Suninen, 5. Evans, 6. Loeb, 7. Meeke, 8. Neuville, 9. Latvala, 10. Ogier, 11. Tänak.

Teisena on rajal Lappi, kolmandana Mikkelsen.

Päeva esimeseks kiiruskatseks on Rio Lia esimene läbimine. Kiiruskatse pikkuseks on 20,9 km. Colin Clark annab teada, et esimesel kiiruskatsel ootavad rallimehi kohati libedad olud. On nii niiskeid kui ka kuivi piirkondi. Õhutemperatuur on kõigest +8 kraadi.

Esimesena stardib täna Bertelli. Tänak on stardijärjekorras 11. Teine võistluspäev on alanud!

Toyota tiim annab samuti teada, et kõik on nende jaoks hästi ja kogu võistkond on võistluspäevaks valmis. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1127181590864506881

Aadu: Tere poisid!

Ott Tänak annab võistluspäeva eel lühikese intervjuu ka WRC Live'ile: „Katsed on võrreldes eilsetega hoopis teistsugused. Esimene kiiruskatse on aeglasem, kuid seejärel läheb kiiremaks. Annan alati parima ja sõidan piiri peal. Loomulikult tahan kõike teha kindla peale. Auto tasakaal on hea. Auto töötab hästi. Praegu on kõik paigas ja tuleb lihtsalt sõita.“

Tuletame veelkord meelde, millise seisu pealt tänasele päevale vastu minnakse. https://twitter.com/OttTanak/status/1126997441486704640

Teine täispikk võistluspäev Tšiili rallil on peagi algamas. Esimene auto peaks rajale minema Eesti aja järgi kell 15.08. Tere tulemast jägima Delfi ralliblogi.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-tulivihane-latvala-kuidas-ma-sain-nii-loll-olla?id=86173779

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-video-tanak-ainult-legendile-ei-saa-loota-peab-ise-ka-silmad-lahti-hoidma?id=86173937

Mario: Meeke võiks kuskilt kiirust leida ja Neuville ära võtta ja Latvala Ogieri. Palju sõita, aga loodame, et Toyotad peavad vastu ja tiimikaaslased üle pikaaja aitavad Tänakut sellega, et konkurentidelt punne suudavad röövida.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-kommentaar-ulivoimas-tanak-soidab-omas-klassis-konkurendid-heitlevad-2-koha-nimel?id=86172791

Juba on kuulamiseks üleval ka värske "Kuues käik"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-miks-soidetakse-wrc-s-nii-palju-paberi-peal-voidu-milliselt-planeedilt-on-parit-ott-tanak?id=86172609

Ralli üldseis pärast reedet: Ott Tänaku edu Ogier' ees on 22,4 sekundit!

Suninen sõidab natuke lohakalt, jääb ühel sõõrikul korra isegi kinni ning kaotab Loebile 5,3 sekundiga. Publikukatse tulemused:

Sébastien Loeb lõpetab oma tugeva pärastlõuna väga hea ajaga ka publikukatsel! Ta edestab Neuville'i 0,6 sekundiga ning läheb liidriks.

Lappi ei leia ka sel katsel enesekindlust ning kaotab kaheksandana Neuville'ile 3,0 sekundit.

Latvala annab võrdluses Ogier'ga ära vaid kümnendiku, Neuville'ile kaotab ta aga 1,7 sekundiga.

Mikkelsen on ka sel katsel viimane - kaotust ei tule aga palju, 2,5 sekundit.

Elfyn Evans kaotab Tänakule ühe kümnendikuga, Neuville'ile 2,4 sekundiga.

Kris Meeke sõidab välja hetke teise aja - kaotust Neuville'ile 1,4 sekundit.

Tänak: "Insenerid tegid auto kallal suurepärast tööd, tunne autos paranes ning sõita oli väga hea. Homme on aga uus päev, loodetavasti suudame seda rütmi hoida."

Tänak sellel katsel üle ei pinguta - ta kaotab Neuville'ile 2,3 sekundit ning katsevõitu siit kirja ei saa.

Ogier kaotab Neuville'ile finišis 1,6 sekundiga, aga tema üldedu belglase ees jääb päeva lõpuks 7,1 sekundit.

Tegu on asfaldil sõidetava katsega, kus on väga palju sõõrikute tegemist. Neuville lõpetab selle ajaga 2.07,5.

Neuville on tänasele viimasele katsele startinud!

Tänane viimane katse algab kell 1.55.

Üks katse on veel sõita...

kõlkajalg: Huvitav oleks nüüd teada, millal viimati oli selline MM-ralli avapäev, kus ühelgi WRC-dest ühtegi suurt tehnika purunemist või suurt sõiduviga polnud?

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänaku edu suureneb, Loeb tõusis Evansist mööda.

5. katse tulemused: Tänakule veel üks katsevõit, Loeb taas kiire. Latvala andis võimaliku katsevõidu väljasuretamisega käest.

Vanameister Loeb sõidab taas välja katse teise aja - kaotust Tänakule seekord 3,7 sekundit. Kas siin on mõtted poodiumikohast reaalsed?

Andrus: Latvala on muhe. Vähemalt tunnistab, et kivi oli ta enda kapsaaeda. Paneks ainult mees sama tempoga edasi, auto väljasuretamine muidugi välja arvata. Ilmselt läheks ka Ogierist mööda.

Lappi kaotab finišis Tänakule 14,6 sekundit.Sébastien Loeb on samal ajal taas splittide põhjal väga korralikku tempot arendamas.

Lifetimelill: Kas stardijärjestus pannakse peale seda katset paika või peale publikukatset?

Homne stardijärjekord läheb lukku pärast käimasolevat katset. Täna viimasena lõpetav WRC sõitja (kõigi eelduste kohaselt Bertelli) alustab homme esimesena, Tänak liidrina tippudest viimasena.

Otsepildist on näha, kuidas Latvala finiši järel ennast sõimab!"Ma olen ikka üks tõesti loll mees. Tõsiselt rumal! Kuidas ma sain küll ühel ristmikul auto välja suretada!?"

Finišis sõidab soomlane välja Ogier'ga täpselt võrdse aja, kaotust Tänakule 5,8 sekundit.

Latvala on kuskil eksinud! Eelviimases splitis oli ta veel Tänakust ees, aga viimases splitis juba 5,9 sekundit taga!

Mikkelsen käib korra auto "tagumikuga" kraavis, ent saab sealt suhteliselt kiiresti välja. Finišis kaotab ta Tänakule endiselt palju, 27,9 sekundit.

Kolmandas splitis on Latvala küll Tänakust 0,7 sekundit maas, ent Ogier'd edestab ta 4,6 sekundiga. Enne seda katset oli Ogier' üldedu Latvala ees 6,3 sekundit, nii et soomlane võib tõesti hea sõidu korral teiseks tõusta.

dr. house: Latvalal võimalik ogierist mööda saada ja toyotale kaksikjuhtimine võidelda, lisaks latvala tulevik oleneb palju

Evans kaotab finišis Tänakule 19,3 sekundit ning jääb üldarvestuses eestlasest nüüd juba enam kui minuti kaugusele.

Latvala vajutab! Teises splitis on ta Tänakust lausa 1,3 sekundit kiirem.

Kris Meeke on finišis hetkel kolmanda ajaga, kaotust Tänakule tuleb 7,1 sekundit.

Latvala sõidab avasplitis välja Tänakuga võrdse aja. Soomlane on olnud täna kiire ning ainus mees, kes MM-sarja esikolmikule vastu saanud.

Tänak finišis - edu Ogier' ees tuleb 5,8, Neuville'i ees 7,6 sekundit. Hästi!

Nii Neuville kui Ogier kurdavad pisut, et tee läheb järgmistele startijatele omajagu puhtamaks.

Tänaku edu on neljandas vaheajapunktis Ogier' ees juba 4,5 sekundit. Neuville kaotab 6,0 sekundiga.

Ogier edestab finišis Neuville'i 1,8 sekundiga.

Neuville kritiseerib endiselt korraldajaid. "Teeme kõike, vajutame kõvasti, aga inimesed ei tee oma tööd korralikult. Katastroof. Katastroof. Meie homne stardipositsioon oleneb sellest."

Neuville on finišis - ajaks 14.11,0. Hommikusest läbimisest 13,7 sekundit kiiremini.Sealjuures on belglase tempo katse teisel poolel pisut raugenud - eelviimases splitis on ta Ogier'st 1,4 sekundiga tahapoole langenud.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees juba 2,4 sekundit. Ogier jääb maha 3,6-ga.

Tänak jätkab võimsalt! Esimeses splitis edestab ta Neuville'i 1,9 sekundiga, Ogier'd 3,0 sekundiga.

Aga katse juurde tagasi - esimeses splitis on Neuville Ogier'st 1,1 sekundit nobedam. Tuletame meelde, et hommikul Neuville selle katse võitis.

Mati küsib eelnevalt avaldatud viktoriini kohta - seal küsitakse riike, kus on MM-rallid toimunud, mitte rallide nimesid või midagi muud taolist!

Mati Jaeski: Ahjaa, see 32 ei ole ka korrektne number muide!

Minutilise viibega on Neuville stardi saanud!

plarmo: WRC+ lennuk alal, mis pilti jagab: https://www.flightradar24.com/OOLET/207744aa

Paistab, et Thierry Neuville ei ole - taaskord! - saanud õigel ajal rajale.

saarlane: Ott oleks nagu Saaremaal. Väga hästi paneb, et auto sama hea oleks

Järgmine katse saab alguse kell 23.42.

Ralli üldseis pärast 4. katset: Tänaku üldedu suurenes 17,3 sekundile, Latvala möödus Neuville'ist.

Sunineni finišiga saab katsele joone alla tõmmata. 4. katse tulemused: see on Ott Tänaku jõudemonstratsioon!

Loeb finišis teise ajaga - kaotust Tänakule tuleb lõpuks 9,8 sekundit.

Loeb on praegu ainus, kes võib Tänakule alla 10 sekundi kaotada. Viimases splitis on ta eestlasest 8,4 sekundit maas.

Lappi ei ole samuti lõunasöögist kiirust üles leidnud - 22,8 sekundit on tema kaotus Tänakule.

https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1126944658922147840

Latvala saab finišis kirja teise aja, aga temagi kaotab Tänakule 10,7 sekundit. Üldarvestuses läheb ta sealjuures Neuville'ist mööda.

Kuno: Kui 6x maailmameister ütleb, et ei saa enam kiiremini sõita ja Tänak paneb 10+ sekundiga ära, siis see on Tänaku fenomen

Mikkelsen on jätkuvalt aeglane mis aeglane. Kaotust koguneb 28,1 sekundit, peaaegu sekund kilomeetrile.

https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1126943447401865216

Loeb on neljandas splitis koguni teine ning kaotab Tänakule 2,6 sekundit. Kas vanameister teeb võimsa avalduse?

Pigem võib arvata, et juurde ei panda. Usutavasti märkisid korraldajad selle lause dokumenti selle mõttega, et kui Neuville teisel läbimisel tõestab, et ta oleks Tänakuga võrdselt sõitnud, oleks sekundeid kärbitud. Juurde ei hakata talle ilmselt seetõttu panema, et teistega võrreldes oli ta ju selles mõttes kehvemas seisus, et ei olnud varem seda trassi võistlustempoga läbi sõitnud.

Lifetimelill: Kui palju lootust on, et Neuvillele esimese läbimise eest kaotust juurde pannakse?

Evans sõidab küll hea katse, ent annab päris lõpukilomeetritega potentsiaalse teise koha käest. Tänakule kaotab ta 12,4 sekundit, Ogier'le napid 1,2.

Meeke finišis - kaotust Tänakule 12,5 sekundit.

Latvala kaotab kolmandas splitis 11 km peal Tänakule 2,0 sekundit. Loeb on ka teises splitis kiire, ent kaotab Eesti ekipaažile siiski 0,7 sekundiga.

Tänak: "See aeg tähendab, et asjad on hästi. Saime katset tundma ja olime enesekindlamad. Auto töötab palju paremini kui hommikul ning tegime puhta sõidu."

Loeb on esimeses splitis Tänakust 0,4 sekundit kiirem. Teised mehed on järgmistes vaheajapunktides eestlasest aeglasemad.

Tänak on finišis täiesti võimsa ajaga! Edu Ogier' ees tuleb 11,2 sekundit, Neuville'i ees 17,6 sekundit!

Ogier tunnistas finišis, et oli piiri peal. "Ma ei oleks saanud rohkem teha."

Lisaks Evansile on ka Latvala hästi alustanud ning kaotab teises splitis Tänakule vaid 0,7 sekundit.Ogier on samal ajal finišis - ta edestab Neuville'i 6,4 sekundiga.

Neuville on finišis - 21.03,6 on tema ajaks. Hommikusel läbimisel oleks see toonud 6,8 sekundiga katsevõidu."Katse algus oli okei, aga lõpu poole ei saanud ma päris piiri peal sõita, sest ma ei sõitnud hommikul neid teid võistluskiirusel läbi. Ma lihtsalt ei teadnud, kui kiiresti seal sõita saab."

Viiendas splitis kasvab Tänaku edu Ogier' ees juba 5,0 sekundile.

Elfyn Evans on hästi alustanud - teises splitis on ta Tänakust vaid 0,9 sekundit maas ning hetkel teise ajaga.

Neljas splitt: Tänak edestab Ogier'd 3,9, Neuville'i 7,0 sekundiga.Viies splitt: Ogier' edu Neuville'i ees on 4,0 sekundit.

Tänaku edu on kolmandas splitis kasvanud Ogier' ees 2,5 sekundile, Neuville jääb maha 5,2-ga.Kris Meeke kaotab teises splitis Tänakule 2,2 sekundit.

Tundub, et teisel läbimisel läheb tee iga läbimisega puhtamaks. Neuville kaotab kolmandas splitis Ogier'le juba 2,7 sekundit.

Teises vaheajapunktis on Tänak juba liider - edu Ogier' ees 1,3, Neuville'i ees 3,1 sekundit.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 0,4 sekundit aeglasem, ent 0,7 Neuville'ist kiirem. Teises vaheajapunktis on Ogier' edu Neuville'i ees kasvanud 1,8 sekundile.

Puuma: Sesmõttes peaks teistel El Puma katsel eelis olema, et on selle juba ühe korra kiirelt läbinud ja saanud legendi vajalikke täpsustusi/muudatusi teha.

Ogier on esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 1,1 sekundit kiirem. Huvitav!

Kalle Kaljula: Tundub, et korraldajatel logisevad need asjad siit ja sealt. Jääb selline ülepõlve käib küll mulje

Tundub, et pärastlõunaks on intervall kahe minuti pealt kolmele pandud.

Wrc: Kas stardiintervall on 2 või 3 minutit?

Neuville'i esimene splitt on igatahes tema enda hommikusest läbimisest 1,7 sekundit kiirem. Arvata on, et belglane läheb siin tõestama.

sünoptik: Arvan,et Neuville läheb El Pumal vajutama kuna vaja tõestada, et oleks seal esimesel korral kiire olnud, vaatame,mis juhtub:)

Thierry Neuville on 4. katsele startinud!

Katse lükkus edasi ilmselt seoses sellega, et teisel katsel tekkis sisuliselt veerandtunnine viivitus. Huvitav, et seda hoolduspausi ajal ära ei tasandatud - paus oli ju tegelikult tavalisest tunduvalt pikem.

Aeg on tasapisi taas rallilainele tulla - Tšiili ralli neljas katse algab kell 22.39!

Rehviinfo on meil ka olemas - keegi muudatusi pärastlõunaks teinud ei ole.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1126910119181262851

Susi80: Latvala sõitis ikka Walesi rallil ,udus 40 sek teistest kiiremini.

Qwy: Tuletaks siinkohal meelde Latval ulmelist sõitu Monte Carlos üks aasta, kui teistele 40 sekundiga pani. Öökatse ja julm udu oli, vana pani puhtalt legendi pealt. Kogemus maksab sellistes oludes

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1126907680944263168

Roman: 29/32

Erkki Kress: 20/32

Katsete vahelist pausi saab ka niimoodi sisustada! Palju sina nimetada suudad (ja lepime kokku, et sohki ei tee!)?https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/pane-end-proovile-kas-oskad-nimetada-koik-32-riiki-kus-on-toimunud-mm-ralli?id=86171489

Värsked kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-ralli-liider-ott-tanak-esimese-katse-jarel-ei-olnud-ma-autoga-uldse-rahul?id=86171243

Neuville: "Kaotasime päeva esimesel katsel Otile 0,7 sekundit ja võitsime päeva viimasel katsel teda 0,7 sekundiga. Järsku pannakse meile keskmisele katsele 6,6-sekundiline kaotus, kuigi olime temast esimeses splitis 0,8 sekundit kiiremad? Üritame kindlasti selle kohta uurida ja kaotust väiksemaks saada."

Ralli üldseis pärast 3. katset:

Suninen lõpetab võistlejaterivi järjekordse nigela ajaga. 3. katse tulemused:

Loeb saab kirja viienda aja, kaotust 11,2 sekundit.

hmm: Tundub et ainult 4 meest julgevad legendi usaldada

Lappi kaotab aga kohe Latvala järel tulnuna koguni 39,1 sekundit. Enesekindluse ja rütmi vahed tulevad nendel radadel tohutult ilmekalt välja.

Latvala: "Ma ei ole ikka rahul, tegin vigu. Polnud päris see, mida oleks tahtnud, aga vähemalt on aeg hea."

Latvala finišis - kaotust Neuville'ile vaid 0,2 sekundit! On küll võimalik sealt tagantpoolt kiiresti sõita!

Latvala on ainus, kes tagumistest meestest suudab esimestega tempot hoida. Viimases splitis kaotab ta Neuville'ile vaid 1,1 sekundit...

Mikkelsen ei suuda kohe kuidagi mingisugust rütmi leida. 27,8 sekundit kaotust Neuville'ile, kokkuvõttes on ta Tänakust aga juba enam kui minuti kaugusel.

Elfyn Evans suudab küll Meeke'i lüüa, kuid jääb Neuville'ile alla 14,4 sekundiga.

Meeke on sealjuures enda peale päris pahane, sest ta ei suuda enesekindlust leida ning autost maksimumi võtta.

Meeke kaotab finišis Neuville'ile 16,1 sekundit.

Tänak: "Neuville'il olid ju värsked rehvid, kuna ta eelmist katset ei sõitnud. Tšiili olud on päris rasked, päike ja varjud mängivad päris palju."

Ott Tänak finišis - teine aeg, kaotust Neuville'ile vaid 0,7 sekundit. Korralik sõit!

Viimases splitis on Tänaku kaotus 1,6 sekundit.Esimeses pslitis on samal ajal liider hoopis Latvala, kes edestab Tänakut 0,6 sekundiga.

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile tuleb 3,9 sekundit.

Neuville on finišis - ajaks on 14.23,7.

Meeke'i kaotus on teises splitis juba 7,2 sekundit. Üpris selge, et vähemalt tänastel katsetel on esimestena startijatel olnud päris arvestatav eelis.

Tänak kaotab teises splitis Neuville'ile 1,7 sekundit.

Meeke kaotab Tänakule sealsamas juba 2,4 sekundit.Teises splitis on aga Ogier Neuville'ist 2,9 sekundit aeglasem.

Tänak on esimeses splitis kiireim - edu Ogier' ees 0,4, Neuville'i ees 0,7 sekundit.

Oluline märkus, mis paar postitust tagasi dokumendi lõpus esialgu märkamata jäi: sama katse teise läbimise järel võidakse Neuville'i aeg ringi vaadata. Seega on belglasel El Puma teisel läbimisel paras surve peal.

Esimeses splitis on Neuville igatahes Ogier'st 0,3 sekundit aeglasem.

Nüüd on Neuville igatahes rajal! Huvitav on nüüd jälgida, kui suure eelise võivad talle vähem kulunud rehvid anda.

Siin on korraldajate otsus. Arvesse võeti esimese katse aegu ja teise katse aegu.https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1126862995706011649

Neuville ei ole aga veel rajale pääsenud. Võimalik, et publikut aetakse raja äärest taas kaugemale või õigetesse kohtadesse.

Thierry Neuville ootab stardijoonel, ta peaks lähte saama kell 17.55.Sel katsel on kokku viis vaheajapunkti: 4,45 km, 10,41 km, 16,4 km, 18,25 km ja 20,37 km.

1121 1121: Huvitav oleks kuulda, et mis valemiga see 6,6 sekundit arvutati

Uuendatud ralli üldseis:

Nii - WRC ametlikul lehel on nüüd Neuville'i aeg paika pandud - talle antakse võrreldes Tänakuga 6,6-sekundiline kaotus.

Järgmine katse sisaldab väga palju rütmi ja pinnase vaheldumist.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1126856921032605696

Ühed andmed räägivad nüüd seda, et Neuville'ile on antud esimese läbija ehk Ogier'ga võrdne aeg. Need on kinnitamata andmed.

Selle katse viivitus oli lõpuks vist 13 minutit, mistõttu võib eeldada, et kolmas katse algab kella 17.49 paiku.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

Suninen kaotab 36,0 sekundit. 2. katse tulemused - vahed läksid siin suureks!NB! Neuville'i aja otsustavad korraldajad.

Loeb kaotab Tänakule 19,9 sekundit.

Kaotused kerkivad ikka päris suureks. Lappi jääb Tänakule alla 43,4 sekundiga.

Latvala kaotab finišis 16,3 sekundit.

Mikkelsen kaotab finišis koguni 39,8 sekundit."Täiesti Soome ralli katse. Pidamist ei ole, enesekindlust veel vähem. Andsin endast parima."

Evans kaotab finišis 16,7 sekundit.

Meeke finišis - kaotust Tänakule 15,3 sekundit. Eesti ekipaaž pani lausa hullu!

Splittide ülevaade ka - viiendast vaheajapunktist on hetkel läbi tulnud kuus meest. Tänak edestab seal Ogier'd 3,4, Latvalat 8,3, Meeke'i 8,9, Evansit 9,5, Mikkelseni 24,0 ja Lappit 24,3 sekundiga. Lappi ja Mikkelsen on sealjuures ühtlaselt päris palju kaotanud, ei usu, et neil midagi konkreetset juhtunud on.

Spetsialist: Teed võivad teisel läbimisel kiiremad olla, aga suhteline võrdlus annab ikkagi pildi ette kui kiire sõitja on.

Tänak: "Väga-väga raske. Päike oli pidevalt näos. Auto on juba parem, aga minu sõitmine ei ole kõige parem."

Tänak on finišis kena ajaga - ta edestab Ogier'd 3,2 sekundiga ning seniste splittide järgi otsustades peaks see talle ka katsevõidu tooma!

Ogier on katse finišis - tema ajaks on 21.13,6.

Aaretesaar: Igal rallil sama jutt.Kes sai parema stardipositsiooni,kes puhastab teed jne.Kuulge see on rallisport ja sellised on reeglid.Nojah ei saa soovitada ka et vaataksite parem malet sest ohh issand küll seal ühel valged ja teisel mustad.Kas kuidagi ilma selle halata ei saaks rallit jälgida ning elada kaasa oma iidolitele.😀😀

Ants: Spetsialist mis alal? Teisel läbimisel on ajad kindlasti kõvasti kiiremad. Neuville saaks kõva eelis!

Spetsialist: Kõige õigem oleks Neuville'ile selle katse aeg määrata pärast katse teist läbimist, siis on kohtunikel ja korraldajatel midagi, mille põhjal talle enamvähem õiglane aeg võrreldes teistega arvutada.

Kuuendas splitis on Tänaku edu Ogier' ees 4,5 sekundit. Ülejäänud splittide järgi on Ogier sealjuures Tänaku kõrval paremuselt teine mees, teised kaotavad ka talle.

Meeke kaotab sealjuures neljandas splitis Tänakule juba 7,4 sekundit, Evans 8,0. Viiendas splitis on Tänaku edu Ogier' ees 3,4 sekundit.

Neljandas splitis on Tänak Ogier'st juba 2,7 sekundit eespool. Hästi!

Esimeses splitis on vahed üllatavalt suured. Evans kaotab Ogier'le 2,5, Mikkelsen juba 5,3 sekundiga.

Kolmandas splitis on Tänak juba 0,8 sekundiga Ogier'st eespool.

Kristjan: Neuville tõesti sai väikse varajase jõulukingi hetkel - enda auto ja rehvid terved, Ogier ja teised saavad lõhkuda ja kulutada. Aga eks reeglid on kõigile samasugused.

Meeke kaotab avasplitis Ogier'le 3,4 sekundit.

Teises splitis kaotab Tänak Ogier'le juba vaid 0,4 sekundiga.

Sven: Olge rahulikud Toyota ja sidrun annavad mingi protesti sisse, kui antakse Nevillile võtjaga sama aeg, see oleks totaalselt ebaaus, igaüks teab, et nNeuville poleks elusees seda katset võitnud.

Tänaku avasplitt ei ole kõige parem - ta kaotab Ogier'le 2,3 sekundiga.

Heh: Neuville tiksub, säästab rehve ja saab hea aja ka veel boonuseks.

https://twitter.com/kkikitwit/status/1126847709334446081

Sven: Tuleks ära märkida, et Ogier on nüüd tee puhastaja ja Tänak teisena rajal. See võib väga suurt mõju aegades anda sellel väga pikal katsel.

Ogier saab esimeses splitis kirja Neuville'ist 1,1 sekundit kiirema aja. Ehk võetakse esimese spliti aega ka kuidagi belglasele aja määramisel arvesse?

pakuks: Neuvillele peaks andma selle etapi kuuendana lõpetanu aja, sest see koht oli ta enne starti.

Ei jää - ta jõuab enne finišisse. Ta on juba päris katse lõpus.

Sven: Neuville liigub väga aeglaselt katsel, kas jääb kogemata teistele ette?

Kõik kaardilugejad käisid korraldajatega juttu rääkimas, aga Ogier on nüüd rajal!

Nõnda - roheline tuli on antud ning Sébastien Ogier saab peagi startida!

Tykk: Tuletame meelde, et korra on juba ralli korraldaja noomida saanud FIALT. Eile shakedownil oli samuti probleeme pealtvaatajatega. Uus ralliriik küll, aga kui inimesed rallikultuurist midagi ei jaga, siis ei ole mõtet neile seda rallit jätta ka. Loodetavasti meie suudame oma korraldusega juulis FIALE ja rallimaailmale eeskuju näidata rajajulgestuse kohapealt.

https://twitter.com/CitroenRacing/status/1126845897776795650

See on hea küsimus. See peaks olema korraldajate otsustada.

1121 1121: kelle aja saaks toimumise korral neuville?

Sven: Äkki on lootust, et läheb hilinemisega katse ikka käiku, mis reeglid ette näevad nt, Neuvillile aega, kas võitaja sama aeg või tema järel startijaga sama aeg?

Kuna katse on peatatud, mitte tühistatud, on mingisugune võimalus, et kõik peale Neuville'i saavad siiski võimaluse startida. Eks näis. Halb olukord niiehknaa.

Kalle Kaljula: Rahvas keerab omadele kärna. Selline asi esimesel rallil ei ole väga aktsepteeritav

Ainult Neuville on katsel hetkel sõitmas. Teised pole isegi stardist liikuma saanud. Huvitav, mida korraldajad nüüd ette võtavad.

Publiku ohutuskaalutlused on ametlikuks põhjuseks punasele lipule. Kahju - see katse oleks pidanud olema tänane pärl. Õnneks on pärastlõunal kavas sama katse teine läbimine.

Täpsemat infot hetkel selle kohta ei ole. Avariid ei saanud ju olla - ehk on kuskil publikuga mingi jama?

Katsele on punane lipp antud!

Mis toimub? Neuville'i auto sõidab väga aeglaselt!

Sel katsel on pakkuda lausa seitse vaheajapunkti: 4,01 km, 7,92 km, 11,72 km, 15,34 km, 19,46 km, 22,0 km ja 28,9 km. Kokku on katsel pikkust 30,72 km.

Thierry Neuville on teisele katsele startinud!

Praegu on Tänak igatahes kenasti "joonel" ning Ogier' ja Meeke'i vahel.El Puma on aga peagi algamas!https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1126840562219409409

Mario: Pikalt seisis aga nüüd tundub, et Ott liigub järgmisele katsele.

eid_155a73da742bb1: Kui Ott ütles, et masinal on justkui mingi viga küljes, siis kas hetkel pole katsete vahel mingit teadet saabunud, mis tema olukorda järgmise katse ootel kirjeldaks?

kõlkajalg: Huvitav on sellel rallil jälgida ka WRC2 klassi ühte vastasseisu. Kuna Mads Östbergi WRC-oskuseid me teame, siis nüüd saab parema pildi kui kunagi varem ka sellest, mida võiks praehgu teoreetiliselt suuta noor Rovanperä kõige suuemas WRC mängus. Avakatsel oli Östberg (ainult) napilt parem!

Indrek: Kui Ott poleks kurvi pikaks sõitnud, oleks Toyotadel kolmikjuhtimine, aga oleks on oleks, hea, et niigi läks ...

Avakatse järel ootab meid väike paus - El Puma katse esimene läbimine algab kell 16.33. El Puma olevat Tšiili oma Ouninpohja või El Chocolate - ralli ikooniks olev katse.

Era-WRC autoga sõitev Lorenzo Bertelli kõrgesse mängu ei sekku ning sõidab sisuliselt samas rütmis R5 autodega, nii et tema aegu meil liiga teraselt jälgida pole mõtet.

Teemu Suninen ei leia alustuseks samuti kiirust - kaotust tuleb 12,0 sekundit.1. katse tulemused ja ralli üldseis:

Loeb finišis - kaotust Meeke'ile-Latvalale 10,6 sekundit.

Lappi: "Sõitsime ühe kurvi pikaks ning pidin tagurdama. Me ei sõitnud millelegi otsa, nii et auto peaks terve olema."

Finišis on Lappi kaotus 21,3 sekundit. Eelmiste rallide pettumusi arvestades ei ole see tema jaoks kohe üldse hea algus.

Loeb, Suninen ja Lappi ei ole esimeste splittide järgi kõige paremini alustanud. Lappi olevat kuuldavasti ka korra seisma jäänud ning ta kaotab kolmandas splitis juba 20 sekundit!

Latvala sõidab Meeke'iga täpselt võrdse aja välja. Kaks Toyotat sama ajaga katse liidrid!

Andreas Mikkelsen ei alusta rallit hästi - ta kaotab Meeke'ile finišis 7,9 sekundit.Norralane selgitab, et tee peal oli võrdlemisi suur kivi, mida tal vältida ei olnud võimalik.

Evans sõidab välja teise aja - 2,1 sekundit kaotust Meeke'ile.

Kris Meeke paneb finišis liidriaja maha - ta edestab Ogier'd 2,6 sekundiga.

Tänak: "Hull olukord, jäime seisma ja ei saanud autot uuesti käima. Ei olnud kõige meeldivam sõita. Kui saame auto korda, siis võiks see ralli meile hästi sobida."Ega ometi autoga jälle mingit probleemi ole?

Ka Ott Tänak võtab katse lõpuga Neuville'ilt mõnevõrra tagasi, aga jääb Ogier'le siiski finišis 0,3 sekundiga alla. Tuletame meelde, et Tänak kaotas ühe kurvi pikaks sõitmise ja auto uuesti käivitamisega umbes viis sekundit. Kiirus oli igatahes Eesti ekipaažil hea!

Kolmandas splitis on Tänaku kaotus Neuville'ile 3,1 sekundit, Ogier jääb seal belglasele alla 2,6 sekundiga.Ogier on nüüd aga finišis - ta lööb Neuville'i aega 1,0 sekundiga.

Neuville: "Minu jaoks ei olnud kõige parem algus, ei leidnud enesekindlust ning legend ei olnud üldse hea. Olud on kavalad, pidamine vaheldub palju."

Evans ja Mikkelsen on läbi tulnud esimeses splitist ning kaotavad seal Tänakule mõlemad 3,0 sekundit.

Neuville on samal ajal aga finišis - ajaks 11.39,5.

Hea point - teised sõitjad, kes veel startinud pole, vaatavad otsepilti ning on seetõttu selles kurvis ettevaatlikumad.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1126821930567385088

Tänak teeb Ogier'ga samas kohas vea, aga jääb pidama pisut kauemaks - sinna jäi neli-viis sekundit! Teises splitis kaotab ta Neuville'ile 4,7 sekundit, Ogier'le 2,2 sekundit.

Olude kohta võiks öelda, et need ei ole otseselt ei kuivad ega märjad - "pisut niiske" on ehk täpsem termin.

Meeke kaotab esimeses splitis Tänakule 0,9 sekundiga.

Kordusest näidatakse juba, kuidas Ogier ühe kurvi häääästi natuke pikaks sõitis ja seetõttu hetkeks hoo kaotas.

Tänak vajutab kohe esimeses splitis võimsalt: ta edestab Neuville'i 2,5 kilomeetri peal 1,3 ja Ogier'd 1,4 sekundiga!

Esimene splitt on suhteliselt katse alguses ning esimese võrdluse saame teile kaheminutiliste stardiintervallide tõttu ka juba pakkuda: Neuville edestab seal Ogier'd minimaalselt, vaid 0,1 sekundiga.Ott Tänak on samuti rajal!

Olgu ka tänane stardijärjekord ära mainitud: Neuville, Ogier, Tänak, Meeke, Evans, Mikkelsen, Latvala, Lappi, Loeb, Suninen ja Bertelli.

https://twitter.com/The_Rally_Guru/status/1126819267683471361

Thierry Neuville on Tšiili ralli avakatsele startinud!

Rehvivalikud on täna igal juhul kõigil täpselt samad: viis keskmise seguga rehvi. Selliselt sõideti ära ka sisuliselt kogu Argentina etapp.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1126807783385464832

Aimar 2002: Täna üsna pikad katsed, ilmselt sõidetakse nendel juba stiilis käsi kullas või....

Tere hommikust, rallisõbrad! Tšiili etapi eel tasub mõistagi ära kuulata ka värske rallisaade "Kuues käik"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-mida-arvata-ott-tanaku-voimalikust-tiimivahetusest-kuidas-sattus-sebastien-loeb-juba-legendikoostamisel-avariisse?id=86152399

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kris-meeke-testikatsel-tundus-nagu-oleksime-sattunud-walesi?id=86164367

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tsiili-ralli-testikatse-voitnud-mikkelsen-lubas-korgesse-mangu-sekkuda-laheme-argentina-edu-kordama?id=86163331

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-ogier-tsiili-ralliks-muutsime-autot-pohjalikult?id=86162043

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-tsiilis-tanak-testikatse-oli-mudane-ralli-ajal-on-teeolud-teistsugused?id=86161269

rein: Neuville: "Ma ei ole nõus selle ajaga, mis meile eelmisel katsel anti, leian, et oleksime kiiremad olnud."Kolmandas splitis on Tänak belglasest 0,9 sekundit maas.

Mati Jaeski: null

https://twitter.com/thierryneuville/status/1126553177279610883

https://twitter.com/Toyota_Esp/status/1126539576749719557

Vanameister Loeb on testikatse läbinud juba viiel korral. Lõpuks on saanud natukenegi liikuma - 4.50,9.

https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1126535795559600129

WRC mehed on tagasi ja Tänak sõitis Mikkelseni järel päeva paremuselt teise aja 4.47,4. Norralane oli täpselt sekundi võrra kiirem.

Vahepeal on selgunud, et testikatsel ikkagi oli sunnitud paus. Rajal liikunud motopolitseinik sattus kukkumisse ja vajas kiireloomulist arstiabi. Seetõttu pandi testikatse seisma.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1126529731069906946

Kohapealt tulnud info kohaselt on WRC masinad veel rajale tulemas ehk testikatse läheb mingil hetkel täie hooga edasi.

https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1126522248477720576

https://twitter.com/CitroenRacing/status/1126519655882022913

https://twitter.com/biobiodeportes/status/1126518032732512257

Toyota tiimipealikul Tommi Mäkinenil on ka aega poseerida: https://twitter.com/WalterToapanta/status/1126508427176374273

Testikatse teisel tunnil on rajale tulnud ka R5 masinaklassi mehed. Järjekord venis pikemaks ning WRC sõitjad peavad vähe pikemalt ootama.

https://twitter.com/victorlopez_wrc/status/1126509952309161985

Neuville põrutas ülekaalukalt päeva kõige kiirema aja - 4.49,0.

https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1126502066828955648

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1126504827784052736

Täna muidugi sõidetakse märjal rajal, aga võistluspäevadeks lubab kuiva ilma. Seadistuse kohapealt üsna nadi värk. Kõike täna testida ikkagi ei saa.

Ogier suutis näidata Meeke'i klassist aega - 4.50,4.

Meeke on hirmsas hoos! Toyota on ülikiire, kui sõitja julgeb lapatsit vajutada. Briti aeg 4.50,3. Päeva parim mõistagi.

Tänak on langenud testikatse aegade võrdluses seitsmendaks. Algas kolmas läbimine, Lappi tegi enda parima 4.51,9.

Sebastien Loeb on seni hädas olnud. Kahel läbimisel seni parim aeg - 4.58,8.

Tänak läbi teisel korral testikatse 1,1 sekundit kiiremini - kirja läks aeg 4.52,4. Meeke sõitis välja kiireima aja 4.50,5.

Citroen on valmis lahingut andma: https://twitter.com/CitroenRacing/status/1126481214276284416

https://twitter.com/victorlopez_wrc/status/1126497174618038272

Testikatse sõidetakse märgades oludes.

Tänaku tiimikaaslase Latvala fännid on Tšiilis igatahes kohal: https://twitter.com/Lescanoafull/status/1126495293619560448

https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1126495604325081089

Testikatse esmasel läbimisel on kõige nobedamad Sebastien Ogier ja Thierry Neuville. Ogier Citroenil on vaid ühe kümnendiku nobedam, prantslase aeg 4.52,3.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1126482372411699201