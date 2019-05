OTSEBLOGI | Tänak hoiab Portugali rallil kindlalt liidrikohta, esikohakonkurentsist langeb järjest mehi

Portugali MM-ralli

Ühesõnaga - Toyota kolmikjuhtimine on tagasi!

Ralli üldseis pärast 6. katset. Selline näeb pööratud järjekorras välja ka homne stardijärjestus.

Sordo finišis - kaotust tuleb 18,9 sekundit. Suurt midagi olulist see muidugi ei tähenda, kuna eelnevate probleemide tõttu on tal kaotust niiehknaa juba väga palju tulnud.6. katse tulemused:

Sordo kaotus suureneb teises splitis 10,9 sekundile.

Gus Greensmith finišis - kaotust Neuville'ile 19,6 sekundit.Esimeses splitis on samal ajal ka Sordo kaotus üllatavalt suur, 5,0 sekundit.

Kalle Kaljula: Õige rallimees ei kasutagi pidurit :)) nali naljaks kahju Teemust hea minek oli mehel

Suninen: "Ma ei saa autoga mitte midagi teha, pidureid pole üldse. Võib-olla lõhkusin midagi ise ära. Piduriteta autoga on raske sõita."

Suninen on finišis, kaotust tuleb 58,6 sekundit. Kokkuvõttes langeb ta kuuendaks. Soomekeelseid roppusi lendab siia ja sinna. Kahju.

Tundub tõesti, et piduritega on probleemid. Soomlane kaotab viimases splitis juba 44,9 sekundit...

Sunineni autol on tõsised probleemid! Kas pidurid on katki? Enne kurve peab mees siksakke tegema, et hoogu maha saada!

Latvala: "Suretasin mootori ühes tagasipöördes välja ja käivitamisega läks pisut aega. Vaatame, mida Teemu suudab."

Aga ka Suninen annab aega ära! Teises splitis on ta 8,5 sekundit Ogier'st aeglasem ning jääb seal 0,8 sekundiga ka Latvalale alla!

Latvala finišis - kaotust Neuville'ile tuleb lõpuks 7,7 sekundit. Katse lõpuosaga kaotust juurde ei tulnud.

Suninen on samal ajal korraliku tempoga liikumas - esimeses splitis on tema kaotus Ogier'le 1,5 sekundit.

Paistab, et Latvala võib teiselt kohalt langeda. Teises splitis on tema kaotus belglasele juba 7,7 sekundit.

Loeb, kes jäi hommikul selle katse esimesest läbimisest sisuliselt ilma, kaotab finišis 12,4 sekundit.

Latvala kaotab juba avasplitis Neuville'ile 5,5 sekundit. Mis toimub?

Kalle Kaljula: Tänane päev pole veel läbi, aga siiani hea päev Eesti spordile Kaia Kanepi võitis ka täna mängu ja on nüüd Prantsusmaa lahtiste neljandas ringis 16 parema seas

Lappi finišis - 3,2 sekundit kaotust Neuville'ile.

Loeb kaotab juba esimeses splitis 4,0 sekundit. Lappi on samal ajal teisest splitist läbi tulnud ja jääb seal Neuville'ile vaid sekundiga alla.

Elfyn Evans lõpetab katse hetkel viimase ajaga, kaotust Neuville'ile 8,0 sekundit.

Meeke finišis - 3,9 sekundit kaotust Neuville'ile. Tema jääb stardijärjekorras nii Neuville'ist kui Ogier'st tahapoole, mis on meie jaoks kindlasti hea uudis.

Homsed stardipositsioonid pannakse paika selle katse järel - reglemendi kohaselt pannakse laupäevane järjekord paika reedese viimase pika katse järel (katse, mis ei ole publikukatse).

Karlis: Üks katse ju veel

Neuville edestab finišis Tänakut 1,3 sekundiga, aga mis veel olulisem - Ogier'd 2,8 sekundiga, mis tähendab, et ta saab homseks prantslasest parema stardipositsiooni vaid 0,7 sekundiga!

Neuville on viimases splitis Tänakust 0,9 sekundit kiirem.

Tänak: "Oleme kõvasti ponnistanud, aga olud ei ole enam nii ühtlased. Olen senise päevaga rahul."

Tänak hoiab edu ka finišini - ta edestab Ogier'd 1,5 sekundiga.

Virtuaalne tabeliseis 5. katse järel tootjate arvestuses: Toyota ja Hyundai oleksid viigis!https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1134468429476327432

Viimases splitis on Tänak aga Ogier'st juba 1,3 sekundit kiirem.

Ka teises splitis on Tänak Ogier'st 0,5 sekundit aeglasem.

Ogier on juba ka finišis - 9.01,3. Tänak võitis hommikul selle katse ajaga täpselt üheksa minutit.

Nüüd aga juba kuuenda katse juurde. Esimeses splitis on Ogier Tänakust 0,5 sekundit kiirem. Võimalik, et prantslane pani rehvivalikuga täppi.

Ralli üldseis pärast 5. katset: Tänak on endiselt liider, Suninen tõusis esikolmikusse.

5. katse tulemused:

Sordo on finišis, kaotust Suninenile tuleb lõpuks 1.09,0. Võimalik, et tal purunes rehv, aga kuna telepilt on juba järgmisel katsel, siis praegu me seda kindlalt teada ei saa.

Sordol on midagi taas lahti. Viimases splitis kaotab ta 49,0 sekundit.

Järgmine katse on juba alanud, aga Sordo finišeerib juba pooleteise minuti jooksul, nii et ootame esmalt selle ära, enne kui kuuendale katsele keskendume.

Greensmith tõdes, et ta pidi katse stardis kümmekond sekundit ootama, enne kui liikuma sai. Mingisugune väike tehniline rike.

Greensmith kaotab sel katsel taas tippudega võrreldes natuke rohkem ning on finišis tiimikaaslasest Suninenist 21,1 sekundit aeglasem.

Suninen lähebki katse liidriks ning tõuseb üldarvestuses kolmandaks. Edu selle katse finišis Ogier' ees tuleb 0,6 sekundit.

Teemu Suninen näitab aga võimu - eelviimases splitis on tema edu Tänaku ees koguni 1,9 sekundit.

Latvala finišis viienda ajaga, kaotust Ogier'le 5,1 sekundit.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1134462854944440320

.: Aga Evans ei käitunud valesti, ta oleks pidanud Lappit ootama ja seejärel oleks ta omakorda hakanud Loebi segama oma tolmuga, lumepalli effekt.

Sébastien Loeb on finišis Neuville'iga sama ajaga - Ogier'le tuleb kaotust 2,3 sekundit.

Lappi: "Kui ma seda aega tagasi ei saa, siis oleks see tõsiselt ebaaus. Ma peaksin selle eest kindlasti tagasi saama."

Evansi sõnul ei ole tal kõik päris perfektne. "Midagi on ikka imelikku."

Lappi tema järel - kaotust tuleb lõpuks 56,3 sekundit. Kas soomlane läheb nüüd Evansile akna peale koputama ja pahandama?

Evans finišis - kaotust Ogier'le 4.04,3.

Lappi kaotab üha juurde. Viimases splitis on ta Ogier'st juba 50,3 sekundit maas. Tolmu sees ei saa mõistagi kiiresti sõita.

Kas: Tõesti profirallil on lihtsalt sedasi, et üks juhe tuleb lahti?? no ei mahu pähe see asi, liiga suvaline probleem.

Lappi kaotab kolmandas splitis koguni 34,2 sekundit. Evansi kaotus on samal ajal nelja minuti tuuri, mis tähendab seda, et soomlane on Evansist vaid poole minuti kaugusel seljataga.

Meeke tõdeb, et umbes kümne kilomeetri peal süttis tal rehvirõhu ohutuli. Ilmselt on üks rehvidest pisut pehme.

Paistab, et Evans seisis täpselt sellise aja, et Lappi on nüüd tema tolmus lõksus. Ebaõnn.

Meeke kaotab finišis Ogier'le 6,5 sekundit.

Igal juhul on ka Evans nüüd suurest mängust väljas. Sõitjaid langeb tipust nagu loogu.

Evans on kaardilugejaga autost väljas. Ülekandest on kuulda, kuidas mees seletab tiimile, et kui ta gaasipedaali vajutab, ei juhtu midagi. Ta leidis küll ühe lahti tulnud juhtme, kuid selle tagasiühendamisel ei juhtunud esialgu midagi.Nüüd on aga mehed autos tagasi - tundub, et juhtme ühendamisest oli kasu ning auto sõidab taas!

Neuville: "Mul oli väga hea katse. Olen autoga ja endaga rahul."

Neuville on samal ajal finišis ning temagi annab katse lõpuga paar sekundit ära - kaotust Ogier'le 2,3 sekundit.

Waleslane on suhteliselt katse alguses seisma jäänud. Mingisugune tehniline probleem seal on. "No response" on võimalik teleülekandest kuulda.

Evans seisab!

Neuville ja Ogier on eelviimases splitis viigis.

Tänak: "Katse oli küllaltki kareda pinnaga. Üldiselt puhas sõit."

Teises splitis on Neuville Tänakust 1,1 sekundit aeglasem, Ogier kaotas talle seal 1,5-ga ja Meeke 2,3-ga.

Tänak kaotab finišis Ogier'le 1,7 sekundit. Mis seal katse teisel poolel siis toimus? Katse algas eestlase jaoks kenasti, aga teisel poolel toimus kerge äralangemine.

Viimases splitis on Tänak Ogier'st 0,4 sekundit aeglasem. Harjumatu!

Ogier finišis - 12.13,8. Hommikusel läbimisel tõi Tänakule katsevõidu kuus sekundit aeglasem aeg.

Neuville on samal ajal esimesest splitist läbi tulnud ja kaotab seal Tänakule täpselt sekundile.

Kolmandas splitis on Tänaku edu vähenenud 0,5 sekundile. Loodetavasti vaid kerge tempolangus, mitte midagi halvemat.

Teises splitis on Tänaku edu kasvanud 1,5 sekundile.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 0,9 sekundit kiirem.

Ogier on juba üle kuue minuti viiendat katset sõitnud. Telepildist on näha, kuidas ta ühes kurvis pisut välja libiseb ning auto tagaosa vastu teeperve lööb, kuid midagi hullu ei tundunud juhtuvat.

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Sordo ongi finišis katse võimsa võitjana.4. katse tulemused:

Alar Mägi: Loeb, Sordo, Östberg said trahvi hilinemise eest

Sordo sihib sarnaselt hommikule katsevõitu. Teises splitis on ta koguni 2,5 sekundiga liider.

Greensmith finišis - kaotust 3,6 sekundit. Tuletame meelde, et tegu on tema esimese MM-ralliga WRC autos.Samal ajal on Ogier juba järgmisele katsele startinud. Meie ootame siin veel aga ka Sordo ära.

Gus Greensmith on stardijärjekorras Dani Sordost mööda tõstetud ning on finiši poole teel. Avasplitis suutis ta vaid Neuville'i edestada ning sedagi 0,1 sekundiga.

Suninen sõidab samuti suurepärase aja välja - ta on Latvalaga täpselt viigis ning jagab seega katse liidrikohta.

Latvala lähebki katse liidriks - sealjuures on tema edu Evansi ees minimaalne, vaid 0,1 sekundit!

Teises splitis on Latvala juba liider - 0,3 sekundit on tema edu Evansi ees.

Latvala alustab kenasti, esimeses splitis on ta mängus sees. Kaotust Evansile 0,9 sekundit.

Loeb läbib selle katse probleemideta ning sõidab välja kolmanda aja - 1,5 sekundit kaotust Evansile. Vaid ühe kümnendikuga jääb ta alla ralli liidrile Ott Tänakule.

Lappi kaotab finišis Evansile 2,9 sekundit ning läheb hetkel neljandaks.

Ott Tänaku stiilinäide kolmandalt katselt!https://twitter.com/RallyingUK/status/1134448846128451584

Evans lähebki finišis liidriks - edu Tänaku ees 1,4 sekundit.

Lappi ei ole samal ajal seda katset kõige paremini alustanud - ta kaotab esimeses vaheajapunktis Evansile 1,5 sekundit.

Evans lööb teises splitis Meeke'i aja 0,8 sekundiga üle. Kas siit tuleb katsele uus liidriaeg?

Meeke ei suuda aga finišis Tänaku aega lüüa - kaotust tuleb aga vaid 0,3 sekundit.

Eints: Märkasin, et stardis on ka teine eestlane Georg Linnamäe ukrainlasest kaarilugeja Volodõmõr Korsia, Peugeot 208 R2!

Elfyn Evans võtab avasplitis nüüd Meeke'ilt omakorda 0,5 sekundiga liidriohjad üle. Meeke on teises splitis Tänakut 0,4 sekundiga edestamas.

Belglane on finišis - kaotust eestlasele tuleb 2,4 sekundit. Seni temal kõik korras.Kris Meeke läheb samal ajal avasplitis 0,5 sekundiga Tänaku ette liidriks.

Neuville'i teine vaheaeg on Tänakust vaid 1,9 sekundit aeglasem.

Tänak finišis - ta edestab Ogier'd 3,1 sekundiga."Sõitsin hästi, aga teekate on nüüd palju lahtisem ja järgmistel meestel ilmselt lihtsam."

Ogier' lõppaeg on 9.07,1. Sordo võitis hommikul sama katse kaks kümnendikku kiirema ajaga.Tänak edestab Ogier'd teises splitis 2,4 sekundiga, Neuville kaotab esimeses splitis eestlasele 1,5 sekundiga.

Paistab, et WRC+ ajavõtusüsteem on kinni jooksnud. Ogier on igatahes finišis, rohkem vaheaegu hetkel pakkuda pole.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 0,8 sekundit kiirem. Hommikul oli vahe mõistagi suurem, aga pigem võib arvata, et Ogier on võrreldes esimese läbimisega jalad kõhu alt rohkem välja võtnud.

Huvitavat statistikat. Portugali ralli reede on senise hooaja lühim, laupäev aga pikim.https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1134442943639506944

Ogier alustab esimeses splitis ajaga, mis oleks hommikul olnud seal kiireim. Tänak on nüüd samuti rajal.

Jah, see on nii. Päris lõputus koguses ei saa sõitjad rehve kasutada.

Sébastien Ogier on 4. katsele startinud!

Kiku: Kas ma sain õigest enne wrc livest aru, et sõitjatel on ainult teatud arv pehme ja kõva seguga rehve.. st kui täna palju kõvasi ära kasutad siis homme nii palju ei saa....

Dani Sordo: "Auto kaotas katse alguses lihtsalt jõu ning kütusepumbaga on mingisugune probleem. Võib-olla on probleem midagi sarnast nagu Mehhikos oli."

Teoorias pisut, aga praktikas jätkab tee ilmselt iga autoga puhtamaks minemist.

olavike@gmail.com: Pärastlõunal sõidetakse täpselt samad kiiruskatsed, mis hommikul. Kas siis on eesstartijal võrdsemad olud võrreldes tagumistega?

Võiks muidugi, aga need tuleb esiteks autosse ära mahutada ning teiseks muudab nendest tulenev lisakaal auto aeglasemaks.

Karu: Kas rehvide arv on ka piiratud, mida võib katsele kaasa võtta? Võiks ju võtta terve jooksu varu rehve ja vahepeal need alla panna?

Pärastlõunased rehvivalikud: Ogier läheb teistest natuke eraldi ning võtab viie kõva seguga rehvi asemel kaasa kolm kõva ja kaks keskmise seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1134436970485157890

Pärastlõunaseid katseid oodates sobib ära kuulata ka rallieelne "Kuues käik"! Muide - täna õhtul on Karl Kruuda asemel stuudios üllatuskülaline! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-supermani-trussikud-ja-ott-tanaku-ajalooline-muster-kas-tanaku-koht-portugalis-on-juba-teada?id=86378899

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-portugalis-tanak-kuumus-mangib-siin-ullatavat-rolli?id=86387717

Tere: Toyotal on siis nüüd suurepärane seis kolmikjuhtimise näol. Oleks aeg lõpuks võtta süllekukkunud seisust maksimum ja kõik autod ilma jamadeta finišisse tuua! Loodetavasti Mäkinen tiimijuhina mõtleb samamoodi ja paneb mõned sõitjad seal tiimis paika lõpuks... Meeke'i ja Latvala poolsed asjatud riskid on vähemalt tänasel teisel läbimisel täiesti lubamatud.

Sõitjaid ootab nüüd rehvivahetus ja tankimine - tuletame meelde, et eraldi hoolduspausi täna kavas ei ole. Järgmine katse algab pisut enam kui tunni pärast.

Sordo jõudis ka kolmanda katse finišisse ning kaotab üle 18 minuti.

Siin on ka värsked Ott Tänaku kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/peame-jumalale-lootma-et-neuvilleil-sama-ei-juhtu-tiimiboss-kommenteeris-loebi-ja-sordo-tehnilist-riket?id=86386971

Wrc: Kuna hoolduspausi ei ole, siis hyundaidel on eriti nutune seis aga sellest pigem võidavad Ogier ja Neuville

Ralli üldseis pärast 3. katset: Tänak tõusis liidriks:

Greensmith finišis - kaotust 15,9 sekundit.3. katse tulemused, samal ajal on Sordo veel kuskil katse peal aeglaselt liikumas:

Kui ta oleks katkestanud, ei oleks ta saanud ka tänaseid ülejäänud katseid sõita.

Karu: Katkestatud katse pealt saab ajatrahvi +7min. Loeb kaotas viimasel katsel +15:36.3. Kas tal ei oleks olnud targem katse katkestada?

1121 1121: Huvitav, mis tunne võib olla praeguses olukorras Neuvillel, kuna tal ju sama masin tagumiku all.

Sordo tuleb korra autost välja ning askeldab midagi oma istme juures. Loeb tegi samamoodi.

Loeb finišis - kaotust tuleb 15.36,3.WRC teleülekandes näidatakse samal ajal ÜLIKURJA näoga Hyundai tiimibossi Andrea Adamot, kes telefoniga kedagi kätte üritab saada.

Loeb läheneb katse lõpule ning on isegi 80 km/h kätte saanud. Sordo liipab ka kuidagiviisi edasi.

rometmanniste@gmail.com: Toyota võimalus Hundayd hammustada meeskondlikus mõttes

Otsepildist näidatakse, kuidas tulivihane Sordo rooli peksab ning üritab meeskonnaga ühendust saada. "Kas kuulete mind? Kas kuulete mind?" kõlab juba eiteamitmendat korda.

Kas sarnane viga nagu Loebi autol? Rehvi ei tundunud mehed vahetavat, aga korra nad seisid. Kordusest näidatakse, et vaid mõnisada meetrit peale starti kaotas auto järsku jõu. Hispaaniakeelsed ropud sõnad jõudsid ka eetrisse.Sordo liigub igatahes samamoodi aeglaselt nagu Loeb. Katastroof Hyundaile!

Sordo ka seisab!

Latvala finišis - kaotust Tänakule tuleb 5,3 sekundit.Suninen kaotab esimeses splitis eestlasele 1,5 sekundit.

Finišis tuleb soomlasel kaotust 1.04,6. Kahju.

Lappil paistab olevat rehv katki, aga ta sõidab katse lõpuni. Kolmandas splitis on kaotus juba 47,3 sekundit.

Lappil on ikkagi mingisugune muu probleem! Teises splitis kaotab ta juba 22,3 sekundit ning auto teeb imelikku häält!

Latvala kaotab avasplitis Tänakule 2,5 sekundit.

Lappi kaotab esimeses splitis koguni 10,5 sekundit. Ehk tuli see Loebist möödumise ajal aeglustamise tõttu.

Loeb on sealjuures päris katse alguses, ta tuleb alles nüüd enam kui viieminutilise kaotusega avasplitist läbi. GPS-i järgi liigub ta vaevu 30 km/h.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1134411609542189056

Loeb liigub taas, aga väga aeglase tempoga. Päris huvitav, mis neid vaevab ning mis neist nüüd üldse saab.

Evans on samal ajal finišis hetkel viimase ajaga, kaotust tuleb 6,7 sekundit.

Paistab, et legendi sõiduga ongi vähemalt hetkel kõik. Ta parkis auto raja kõrvale ning üritab ilmselt tiimiga ühendust saada.

Tundub, et Loeb jäi nüüd uuesti seisma! Kas ta peab katkestama?

Loeb jäi korra seisma, aga liigub seejärel edasi! Autoga on midagi lahti!

Evans kaotab ka sel katsel päris mitmeid sekundeid. Tundub, et tema Fordiga võib midagi nautke lahti olla.

Meeke kaotab finišis Tänakule 5,8 sekundit.

Tanel Vein: Ogier ja Neuville päeva lõpuks paremale kohale ei suuda sõita on homme eest alustades edurivis tõusmine suht vaevaline.

Paistab, et Meeke on raadioside korda saanud. Teises splitis kaotab ta aga Tänakule sellegipoolest 3,2 sekundit.

Neuville finišis teise ajaga ja tundub, et nüüd tuli vähemalt probleemideta katse - kaotust Tänakule 1,7 sekundit.

Tänak finišis - edu Ogier' ees tuleb lõpuks 14 kilomeetri peale 6,5 sekundit. Väga kena hommikune tiir Eesti ekipaažilt, pole midagi öelda!

Ints: Kuna katsed on sõitjatele täiesti uued siis kiirematel on legend paremini tehtud

Ogier finišis - ajaks 9.06,5.

Neuville alustab Ogier'ga samas tempos, esimeses splitis on mehed võrdse ajaga.

Teises splitis 7,24 km peal on Tänaku edu Ogier' ees 3,9 sekundit.

Kolmandal katsel on Tänak ja Ogier esimesest splitist (3,5 km) läbi tulnud ning eestlane on seal prantslasest 0,5 sekundit kiirem.

Ralli üldseis pärast teist katset:

Millegipärast kaotavad paljud sõitjad katse viimase osaga Tänakule suhteliselt palju. Sama juhtub ka Greensmithiga - finišis on ta WRC autodest viimase ajaga, kaotust koguneb 18,7 sekundit.Teise katse tulemused:

Gus Greensmith tuleb splittide järgi ilmselt tagumisse otsa kuuluva ajaga. Taaskord ootame tema ära, enne kui kolmanda katse juurde läheme - seal on Ogier juba startinud.

Sordo kaotab finišis Tänakule 3,7 sekundit ning jääb napilt üldarvestuses liidriks.

Sordo kaotab kolmandas splitis Tänakule vaid 1,1 sekundiga.

Soomlane ei hakka põhjustesse süüvima ning sõidab tiimikaaslase Evansi kombel kiirelt minema.

Suninen annab katse lõpuga järsult väga palju ära. Finišis kaotab ta Tänakule koguni 8,8 sekundit. Rehv katki?

Latvala tõdeb, et tegi hea katse, aga tema jaoks on uskumatu, kui kiiresti suudab Tänak selle stardipositsiooni kohta sõita.

Teine splitt: Sordo kaotab Latvalale 0,3, Suninen 1,2 sekundit.

Katse esimesed kolm neljandikku Tänakuga ühes rütmis sõitnud Latvala kaotab lõpuosaga õige pisut aega ning jääb finišis eestlasele täpselt ühe sekundiga alla. Sellegipoolest teine aeg.

Eelmise katse võitnud Sordo on avasplitis alles kuues, aga kaotust Latvalale on tal vaid 0,8 sekundit.

Lappi finišis - kaotust Tänakule tuleb 6,6 sekundit.

Teises splitis on Latvala edu Tänaku ees 0,1 sekundit. Eelmisel katsel kiire olnud Suninen kaotab esimeses splitis Latvalale 0,6 sekundit.

Tom: Et suurema mängu mehed on kõik Tänakust laias laastus 20 sekki maas, on lihtsalt hämmastav. Eeldusel, et kõigi autod koos püsivad, on isegi sellist ajavahet päris keeruline tagasi võitma hakata.

Eelmisel katsel WRC-dest lausa viimaseks jäänud Loeb jääb seekord Tänakule alla 9,5 sekundiga, aga edestab Neuville'i ja Evansit.

Latvala lööb avasplitis Tänakut 0,3 sekundiga.

Evans ei taha teist katset järjest kommentaare anda, vaid sõidab edasi. Võimalik, et tegu on generaatoriküsimusega, mida nägime näiteks ka Mehhikos - autodel tuleb edasi liikuda, et aku tühjaks ei saaks.

Evans kaotab finišis Tänakule koguni 13,3 sekundit.Mis toimub aga splittides?Loeb jääb kolmandas vaheajapunktis Tänakule alla 5,7 sekundiga, Lappi on avasplitis Tänakust vaid 0,2 sekundit aeglasem.

Meeke on finišis tulivihane: "Lihtsad asjad, lihtsad asjad. P**** küll!"

Meeke finišis - kaotust 5,5 sekundit. Viimasel lõigul võttis ta isegi Tänakult pisut aega tagasi!

Kris Meeke'il on probleem raadiosidega! Kaardilugeja peab autos Meeke'ile käemärkidega kurve ja kiirusi selgeks tegema!"Viimases splitis on Meeke'i kaotus Tänakule 5,8 sekundit, nii et liiga palju pole tema õnneks kaotsi läinud. Peaasi on see aga korda saada, sest ees ootab veel päris mitu katset...

Neuville: "Suretasin ühel ristmikul auto välja ning läks pisut aega, et mootor uuesti käivitada."

Neuville finišis - kaotust Tänakule lausa 11,5 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta kahe katse järel eestlasele juba 21,9 sekundiga alla.

Evans kaotab teises splitis Tänakule 4,4 sekundit.

Wrc: Kuna Sordo sõidab praktiliselt koduradadel, siis võib ta olla kogu ralli vältel stabiilselt kiire, seda soosib ka stardipositsioon

Tänak: "Tunne on okei, aga sellest stardipositsioonist on imesid raske korda saata."Eestlaselt küsitakse, kas teda üllatab tema kiirus stardipositsiooni arvestades. "See on alles teine katse."

Neuville kaotab eestlasele kolmandas splitis samal ajal juba 8,7 sekundiga. Meeke on samuti kehvalt alustanud - esimeses splitis on ta hetkel neljast mehest viimane, kaotust 2,3 sekundit.

Täpselt sama on Tänaku edu ka finišis - ta lööb Ogier' aega 5,3 sekundiga. Üldarvestuses on vaid kahe katse järel Tänaku edu prantslase ees juba 16,6 sekundit.

Viimases splitis on Tänaku edu Ogier' ees 5,3 sekundit.

Neuville kaotab teises splitis Tänakule juba 6,2 sekundit ning jääb 3,8-ga alla ka Ogier'le. Kas jälle liiga ettevaatlik?

Ogier finišis - 12.25,0.

Kolmas splitt (11,38 km): Tänaku edu Ogier' ees on 3,7 sekundit.

Neuville kaotab avasplitis Tänakule 0,8 sekundiga.

Teises splitis 6,07 km peal on Tänaku edu suurenenud 2,4 sekundile.

Hüppame kohe teise katse juurde. Esimeses splitis 3,18 km peal on Tänaku edu Ogier' ees 0,7 sekundit.

Gus Greensmithilt WRC debüütkatsel igati viisakas aeg. Kaotust Sordole 9,9 sekundit, kohaks kaheksas.1. katse tulemused ja ühtlasi ka ralli üldseis:

Muide, teine katse on juba alanud ning Ogier on rajal. Ootame aga Greensmithi ära ja siis keskendume juba uuele trassile.

Sordo läheb finišis koguni 4,2 sekundiga Tänaku ees liidriks!

Esimest rallit WRC auto roolis tegev Gus Greensmith näitab avasplitis korralikku tempot - kaotust Sordole tuleb vaid 2,0 sekundit.

Sordo edestab teises splitis Tänakut 3,0 sekundiga!

Suninen finišis - Tänakule ta ära ei tee, aga kaotust kogunebki lõpuks vaid 0,2 sekundit. Hea sõit soomlaselt!

Suninen kaotab teises splitis Tänakule vaid 0,2 sekundiga.Dani Sordo on aga esimeses splitis Suninenist veel 0,5 sekundit nobedam!

Wrc: Tundub, et tagantpoolt startijatele on ikkagi kerge eelis, Ott peab tänase päeva hambad risti vastu pidama

Latvala finišis ning katse uut liidrit veel ei saa - soomlane on Tänakust 0,6 sekundit aeglasem.

Latvala teises splitis Tänakust vaid 0,3 sekundit aeglasem.

Latvala alustab väga hea hooga - esimeses splitis on ta Tänakust vaid 0,8 sekundit aeglasem.Aga Teemu Suninen läheb avasplitis suisa liidriks - edu Tänaku ees 0,3 sekundit!

Lappi finišis - kaotust Tänakule 3,9 sekundit. Lootustandev algus mehele, kelle viimased rallid on päris aia taha läinud.

Loeb kaotab finišis Tänakule 11,9 sekundit. Vanameistrilt mitte kõige parem algus.

Evans kaotab finišis Tänakule lõpuks 1,7 sekundit."Ei tundnud, et kõik oleks perfektne olnud."

Evans kaotab teises splitis Tänakule vaid 0,6 sekundit!

Kris Meeke teeb katselõpuintervjuu asemel vihje sellele, mis toimus Tšiilis. "Kas mu tuuleklaasiga on kõik korras?"Tuletame meelde, et Tšiilis leidsid korraldajad, et Meeke võttis katkise tuuleklaasi eest kohas, kus ta poleks seda tohtinud teha ning andsid talle ajatrahvi, mis kukutas ta mitu kohta allapoole.

Kris Meeke kaotab Tänakule finišis 2,7 sekundit ning lähebki teiseks.

Evans kaotab Tänakule esimeses splitis 2,7 sekundit. Meeke peaks vaheaegade järgi hetkel finišisse tulema teise ajaga.

Neuville'i kaotus tulenes tema enda ettevaatlikusest: "Tolmu tuli üha rohkem ja rohkem, aga olin katse alguses liiga ettevaatlik. Katse teises pooles sain juba parema rütmi kätte."

Esimesest splitist on nüüd läbi tulnud ka Meeke, kes kaotab Tänakule vaid sekundiga.Neuville on aga finišis - kaotust Tänakule 10,4 sekundit, edu Ogier' ees 0,9 sekundit.

Neuville'i aeg on teises splitis Ogier'ga täpselt võrdne, kaotust Tänakule 9,3 sekundit. Huvitav, kas belglast vaevab mingi probleem või ongi eestlane lihtsalt sedavõrd kiire olnud.

Nii palju on raja kohal tolmu!

Tänak: "Andsin endast parima. Reede on väga oluline, peame sõitma Ogier' tolmu sees ja samal ajal mõneti ka teed puhastama. Tunnen end hästi ja auto on hea, aga tee puhastumisel on siin suur roll."

Tänak finišis - 11,3 sekundit edu Ogier' ees!

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 9,3 sekundit. Vahed tulevad juba avakatsel päris pirakad.

Neuville kaotab esimeses splitis Tänakule lausa 5,4 sekundit!

Priit: Viimastel startijatel võib eelnevate sõitjate tolm siiski häirivaks osutuda. Päris põnevaks võib minna!

Ogier finišis - ajaks 9.22,4."Nagu oodatud, on olud libedad. Päev tuleb minu jaoks keeruline, aga saame Portugali päikest nautida."

Tänaku pardakaamerast on näha, et tolm teda vist siiski liialt ei sega. Vaid mõnes kohas metsa vahel tuulevarjus on pisut tolmu õhus.

Aga ei ole probleemi! Esimeses splitis on Tänak Ogier'st juba 3,9 sekundit nobedam.

Mine tea, võib-olla on esimesena startimine Ogier' jaoks hoopis kasulik - nagu näha, siis hoolimata neljaminutilisest vahest on prantslase autost jäänud tolm endiselt ka Ott Tänakut ehk pisut häirimas.https://twitter.com/Karlip1/status/1134382561281679360

Nagu enne mainitud, on stardiintervallid täna lausa neljaminutilised.

Tom: Stardiintervallid? Okei oleks ju oodata kuni tolm kadunud.

Nüüd on rajal ka Ott Tänak!Ogier on samal ajal esimesest vaheajapunktist läbi tulnud - ajaks 3.04,6.

Esimesel katsel on ainult kaks splitti: 4,2 km ja 10 km. Kokku on sel katsel pikkust 12,35 km.

Juba 00-auto tekitas raja kohale sellist tolmu...https://twitter.com/davidevansrally/status/1134380964136869889

Sébastien Ogier on Portugali ralli esimesele katsele startinud!

https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1134378984609894401

https://twitter.com/OttTanak/status/1134375290573115392

Kuna ilm on väga kuiv, siis tekib palju tolmu ning korraldajad on seetõttu otsustanud autode stardiintervalliks määrata pisut tavatult lausa neli minutit.

Nagu mainitud, siis hoolduspausi täna ei ole - keskpäeval saavad autod vaid rehve vahetada ja tankida.

Tervitused kõigile rallisõpradele! Portugali ralli esimene päev on peagi algamas ning Michelin on avalikustanud ka esimese rehvivaliku: kõik sõitjad lähevad rajale viie keskmise seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1134375585956933632

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1134355337530793984

Värske rallisaade on üleval!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-supermani-trussikud-ja-ott-tanaku-ajalooline-muster-kas-tanaku-koht-portugalis-on-juba-teada?id=86378899

https://twitter.com/WorldRallyFans/status/1134031423516696577

Neuville näitab, et karm avarii on peast pühitud! https://twitter.com/thierryneuville/status/1134026209808044034

Suninen tegi testikatse neljandal läbimisel eksimuse, aeg 3.17,7. Paras tänavasõidu tempo :)

Loeb tõusis neljanda läbimisega Tänakuga ühele pulgale. Mõlema kiireim aeg on 3.02,7.

https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1134017155421356033

https://twitter.com/RallyeSport/status/1134017447131041792

Toyota tehasetiimi mehed jätsid testikatse kolmanda läbimise vahele.

Neuville paugutas kolmandal läbimisel 3.02,1. Läheb esimeseks.

M-Spordi mees Teemu Suninen sõitis välja päeva parima aja - 3.02,5. Tänakust 0,2 sekundit kiirem.

Algasid testikatse kolmandad läbimised.

https://twitter.com/DanielAzevedo71/status/1134013522982113280

https://twitter.com/MatraxRacing/status/1134013322217623558

Neuville jättis teise läbimise vahele. Samamoodi ka Sordo ja Evans.

Enamus tuleb kiiremini kui esimesel korral. Loeb parandab aega koguni 3,4 sekundi võrra - 3.05,8.

Meeke ja Suninen on testikatse teise läbimise võrdluses samuti kiiremad kui Tänak. Meeke'i aeg 3.03,2 ja Suninenil koguni 3.03,0.

https://twitter.com/ToranzoWRC/status/1134006319499948032

Latvala oli teisel läbimisel 0,2 sekundi võrra kiirem, päeva kiireim aeg kuulub endiselt Tänakule.

Testikatse teine läbimine käib ja Tänak näitas aega 3.03,8.

https://twitter.com/DaniSordo/status/1133998017042952193

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1134001493114331141

Kõik WRC masinad on tiiru ära teinud, nüüd on peal R5 autod.

https://twitter.com/rallyplus/status/1133996015843827712

Vaatamata varajasele ajale on publikut testikatse lõpus meeletult! https://twitter.com/TM_Figueiredo/status/1133997042374721536

Kui kümme meest on korra testikatse läbinud, siis nelja parema seas kolm Toyota meest! Esinelik 1,5 sekundi sees, kõige kiirem ikka Tänak.

Jari-Matti Latvala esimese läbimise aeg 3.04,2. Läheb neljandaks, Neuville'i ette.

Sebastien Loeb hetkel ülekaalukalt kõige aeglasem - 3.09,2.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1133993369724760064

https://twitter.com/CitroenRacing/status/1133979294982692864

Tänaku tiimikaaslane Kris Meeke sõitis meie mehe klassist aja 3.02,9. Tänak siiski 0,2 sekundit kiirem.

Kolmas tiitliheitluse mees Thierry Neuville sai esimesel läbimisel ajaks 3.04,6. Ilm ja tingimused on hetkel väga head.

https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1133990586409725952

https://twitter.com/thierryneuville/status/1133991383268777984

Tänak tegi väga kiire esimese läbimise ja oli väga heas meeleolud! Tänaku aeg 3.02,7.

Tere rallihuvilisetel! Testikatse läks ametlikult käima ning esimese aja sõitis ette kuuekordne maailmameister Sebatsien Ogier - 3.06,8.

https://twitter.com/planetemarcus/status/1133976332377894912

https://twitter.com/JariMattiWRC/status/1133393936016445441

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1133822429686566913