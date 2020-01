OTSEBLOGI | Suure avarii teinud Tänak ja Järveoja jäävad ööseks haiglasse, päeva viimase katsega tõusis liidriks Ogier

MONTE CARLO RALLI

Reedese päeva lõpuks kerkis liidriks Ogier!

Kaheksanda kiiruskatse tulemused! Kõige kiirem oli Neuville!

Katsuta saab katsel kaheksanda aja (+23,0), kokkuvõttes on ta seitsmes (+5,18,7).

Loeb: „Päev on olnud normaalne. Võidu nimel kihutavad sõitjad on olnud väga kiired. Me ei ole suutnud nendega sama tempot hoida. Seega üritame oma positsiooni kindlustada.“

Rovanperä läheb katsel viiendaks, kaotust Neuville'ile on 14,1 sekundit. Päeva kokkuvõttes on ta Lappi järel kuues.

Loeb jääb sel katsel Neuville'ile alla 13,0 sekundiga. Päeva kokkuvõttes on Loeb neljas. Kaotust Ogier'le on 1.06,9.

Lappi kaotab Neuville'ile 15 sekundiga ning on oma sõnades ilmselgelt rahulolematu.

Evans: „See ei olnud meie jaoks halb päev. Rada oli arvatust mudasem. Siiski saanuks me midagi paremini teha.“

Evans kaotab Neuville'ile 4,9 sekundiga ehk tema edu belglase ees on nüüd 5,2 sekundit.

Ralli liidriks kerkib sellega Ogier, kes edestab tiimikaaslast Evansit kokkuvõttes 1,2 sekundiga. Ogier läheb seega laupäevale vastu liidrina.

Ogier kaotab kiiruskatse finišis Neuville'ile 1,0 sekundiga. Ogier: "Meil oli täna rehvidega probleeme. Oleme õnnelikud, et oleme päeva lõpetanud."

Neuville: "Keeruline katse, kuid hea katse. Asjad töötasid hästi. Loodetavasti oli hea aeg. Kokkuvõttes ei ole päev meie jaoks siiski kerge olnud. See valmistab pettumust."

Neuville on finišis ning edu Sunineni ees on koguni 16,0 sekundit.

Suninen on ajaga 13.29,1 kiiruskatse finišis.

Evans on Neuville'ist ees seega 0,9 sekundiga.

Evans annab kuuma, teises vaheajapunktis on ta Ogier'st 0,4 sekundit kiirem.

Esimesena rajale saanud Suninen on lähenemas kiiruskatse finišile.

Evans kaotab esimeses vaheajapunktis Neuville'ile 0,7 sekundiga.

Teises vaheajapunktis on Ogier aga omakorda Neuville'ist 0,5 sekundit kiirem.

Ogier annab esimeste ilomeetritega Neuville'ile ära 1,5 sekundit.

Hommikul oli sellel kiiruskatsel parim Elfyn Evans.

Päeva viimane kiiruskatse on alanud! Suninen on rajal.

Ott Tänak on teinud Twitteri postituse: "Polnud päris selline hooaja algus, nagu me lootsime, aga õnneks oleme mõlemad terved ja seda tänu turvavarustusele. Oleme varsti jälle võitlustules tagasi!" https://twitter.com/OttTanak/status/1220719616470802453

Üldseis pärast 7. katset:

7. kiiruskatse ajad:

Rovanperä sõidab välja neljanda aja, kaotades Ogierile 6,7 sekundiga. Ta edestab Sunineni, Loebi ja Lappit.

Hyundai kinnitas: Tänaku masin saadi kätte, eestlased jäävad haiglasse ja enam rajale ei tule

Evans jätab ka sellel katsel katsevõidu Ogierile, jäädes talle vaid 0,6 sekundiga alla.

Ogier edestab finišis Neuville'i 2,9 sekundiga.

Neuville edestab finišis Sunineni 4,7 sekundiga. Ütles, et üritas suruda, kuid ei ole oma kiirusega päris rahul.

Hyundai pressiteade inglise keeles: "Hyundai Motorsport can confirm that both Ott Tänak and Martin Järveoja are fine following standard medical checks subsequent to their accident in the fourth stage of Rallye Monte-Carlo (SS4 Saint-Clément – Freissinières) earlier on Friday morning. The Estonians will be kept in hospital overnight for precautionary monitoring and will take no further part in Rallye Monte-Carlo. The crew, driving the #8 Hyundai i20 Coupe WRC, went off 9.2 kilometres into the 20.68km stage. The driver and co-driver were both able to exit the car on their own after the incident. Hyundai Motorsport has recovered the car back to the Service Park in Gap and will continue to compete in the event with Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul and Sébastien Loeb/Daniel Elena. Team Principal Andrea Adamo said: “Most importantly, I am pleased that Ott and Martin are fine after their accident in this morning’s loop. Our priority in such situations is always the condition of the crew first and foremost. It is customary after such incidents for hospital check-ups, the results of which were clear. They will remain there for monitoring overnight, which is again routine procedure. Secondary to all of this, we have brought their car back to the Service Park and have retired the crew from this event.”

Evans juhib esimeses splitis Neuville'i ees 0,9 sekundiga.

Neuville on esimeses splitis Ogierist 0,5 ja Suninenist 2,9 sekundit kiirem.

7. katse on alanud. Suninen on rajal.

Jaan Martinson teatas hooldusalast, et Tänak ja Järveoja tunnistati küll arstide poolt terveks, kuid nad jäetakse igaks juhuks üheks ööks haiglasse ning homme enam rajale ei tule.

Üldseis pärast 6. katset:

Katsuta on nüüd ka finišis. 6. katse ajad:

Rovanperä edestab vaid Sunineni ja läheb katsel kuuendaks (+14,6).

Loeb läheb katse aegades neljandaks (+7,3). "Ogier oli väga kiire. Ma ei oleks paremini saanud. Olen rahul."

Esapekka Lappi on finišis neljanda ajaga (+12,6). Ogier liider, Neuville teine (+5,3), Evans kolmas (+6,4). "Arvasin, et tegin hea sõidu, aga kaotan ikkagi palju aega, millest on kahju," sõnas Lappi.

Evans on finišis alles kolmanda ajaga, kaotades Ogierile 6,4 sekundit. Parem eesmine velg on kannatada saanud.

Ogier lööb finišis Neuville'i aja 5,3 sekundiga üle. "Palju libedam kui hommikul," sõnas Ogier. Kui kuulis, et ta on splitis 3 sekundit maas, siis kostis: "Ok, siis läheb kõik õiges suunas."

Neuville on finišis 9,8 sekundit kiirema ajaga kui Suninen. "Väga keeruline. Väga libe. Palju üllatusi. Pidin palju teed ise lugema."

Evansil on väike aps sisse tulnud? Kolmandas splitis kaotab Ogierile 3,6 sekundit ja jääb ka Neuville'ile 1,5-ga alla.

Teises splitis edestab Evans Neuville'i 0,9 ja Ogieri 1,9 sekundiga.

Teises splitis edestab Neuville Ogieri sekundiga ja Sunineni 4,7 sekundiga.

Evans sõidab välja Ogieriga täpselt sama esimese spliti.

Esimeses splitis on Ogier olnud Neuville'ist vaid 0,1 sekundit kiirem.

Rehviinfo pärastlõunasteks katseteks: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1220688122708660224

6. katse on alanud. Suninen on rajal.

Elfyn Evans: "Tegime eile õhtul rallile hea alguse. Mul on autos hea tunne ja see annab enesekindlust. Teeme katse-katselt endast parima ja vaatame, mis tuleb. Pärastlõunal võivad teed väga mudased olla."

Sebastien Ogier: "Järjepidevus on rallis kogu aeg tähtis, eriti Monte Carlo oludes. Annan endast parima, aga kui ma ei tunne end 100%, ei hakka ma piire kompama."

Thierry Neuville meediaalas: "Esimesel katsel olid keerulised olud, ma ei tundnud end väga enesekindlalt. Auto suri nõelasilmakurvis välja. Katse katselt on tunnetus paremaks läinud, aga pärastlõunal ootavad meid jälle ees keerulised tingimused. Tee saab olema väga libe, peame tegema õige rehvivaliku."

Üldseis pärast 5. katset:

5. katse ajad. Evansile kolmas järjestikune katsevõit.

Rovanperä edestab Lappit ja Sunineni ning kaotab Evansile 21,9 sekundit.

Üldarvestuses suurendas Evans eduseisu Neuville'i ees 8,9 sekundini, Ogier jääb kolmandana maha 9,7 ja Loeb neljandana juba 48,4 sekundiga.

Loeb tõukab ta aga kohe viiendaks ja võtab ise neljanda koha sisse. Kaotust Evansile koguneb vanameistril 11,5 sekundit.

Lappi kaotab finišis Evansile 21,9 sekundit ja läheb praegu katse aegades neljandaks. Esapekka: "Elfyni kiirus on muljetavaldav."

MK: 12:24 avaldatud video esimese poole põhjal pakuks, et väljasõiduni viis pigem see, et auto jooksis liiga palju põhjaga mööda asfaldit. Suht võimatu on kontrollida auto liikumise trajektoori kui auto on lennus või liugleb põhjaga mööda asfaldit. Ehk auto ei ole juhitav hetkel, kui tee konarused viskavad üles ning samal ajal maandudes jätkab auto roomamist. Nende kahe momendi vahel on auto kurvis liiga vähe aega juhitav. Eks see näitab kui maksimaalst madalaks ja jäigaks on auto seadistatud. Ühed puidust klotsid tuleb kusagile vahele lisaks suruda, et auto nii maha ei kukuks:)

Evans aga on finišis Ogierist 4,2 sekundit kiirema ajaga. Lendav waleslane tänab tiimi, kes aitas tal tänaseks õige rehvivaliku teha.

Neuville edestab finišis Sunineni 21,8 sekundiga.

Ogier sõidab Neuville'i aja 1,3 sekundiga üle ning kurdab, et ei tunne end veel mügarikul teel autos mugavalt.

Ants: Turvalisusest suurem roll oli ikkagi sellel, et tegu oli äärmiselt õnneliku õnnetusega. Kõige suurem mats oli ette nurka, kus on kõige enam kortsuvat metalli, mis löögi energiat neelab. Seejärel läks auto rullima, mis on ka parem varjent kui otse lennata. Ja õnneks ei tabatud puud külje või katusega, nii et puu oleks salongi tunginud.

Ogier tegi teise ja kolmanda spliti vahel väikse sõiduvea, kuid edestab Neuville'i ikka 0,7 sekundiga. Teises splitis oli vahe sekund.

Hyundai pressiteate kohaselt viidi Tänak ja Järveoja haiglasse kontrolli, mis on niisuguste avariide puhul tavaline. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1220656217623879682

Ogier sõidab teises splitis Neuville'ist sekundi võrra kiiremini.

Teises splitis on Neuville Suninenist 5,2 sekundit kiirem. Sellel katsel juba sajab ja rajal leidub ka omajagu seisvat vett.

Ogier kaotab Neuville'ile esimeses splitis 0,6 sekundit.

Esimene vaheaegade võrdlus ütleb seda, et Neuville on Suninenist 1,9 sekundit kiirem olnud.

Otse töölt: Tänak murdis lausa suure kuuse maha selle flipiga, väga jõhker! Aga hea näha, et autod on ikka väga turvaliseks muutunud kui sellisest matsust lahkutakse ainult ehmatusega.

Tänaku avarii veel ühe nurga alt: https://twitter.com/JorgitoMercado/status/1220647488488648705

Suninenil on kohe katse alguses väike moment. Käis vasaku esimese rattaga teelt väljas ja oli juhitavust kaotamas, aga suutis auto tee peal hoida.

5. katse on alanud. Meie jälgime rallit ikka edasi ja Jaan ootab Gapis hooldusalast mistahes infot Tänaku kohta.

https://twitter.com/jarveoja/status/1220646856373436417/photo/1

Saab, aga ainult siis, kui ka turvapuur terve on.

Küsimus: Kas Tänak saab jätkata super rally süsteemis, kui auto korras on?

Kristo: Siin video õnnetusest väljast: https://twitter.com/T_Tuominen/status/1220639658293563392

Jaan Martinson raporteeris Gapist: "Väljasõit juhtus ilmselt sellepärast, et tagumine ots tõusis õhku ja auto läks sõidujoonelt välja ning läks lihtsalt teelt minema. Meeskond ei oska öelda, kas auto nii palju korda saab, et sellega homme jätkata - selleks tuleb autot näha. Tiimil eriti palju infot ei ole, seda alles kogutakse. Kuna auto veeres kaldast väga palju alla, peaks olema talle ligipääs kõrvalteede kaudu ning loodetavasti saab selle peagi ära tuua, aga seegi pole praegu veel kindel."

Väga murelik Andrea Adamo väga palju hooldusalas ei rääkinud: "Olen näinud sama, mis teie. Kui nad on tagasi, siis saame rohkemat öelda. Olen praegu rohkem mures nende seisundi pärast."

Selline näeb Tänaku auto pärast avariid välja: https://twitter.com/inforallyes/status/1220638811950141440

Rallil on 4. katse järel uus liider:

4. katse ajad:

Evans juhib katset 3,4 sekundiga Ogieri ees. Järgnevad Neuville (+8,8), Loeb (+9,2), Lappi (+12,0) ja Suninen (+15,7).

Evans on katse uus liider, 3,4 sekundit Ogierist kiirem.

Ogier sõidab Neuville'i aja 5,4 sekundiga üle.

"Võtsin selles rajaosas kõvasti kiirust maha. Teadsin, et seal midagi on. Kaotasin sinna väga palju aega," rääkis finišisse jõudnud Neuville. Belglase aeg on Suninenist 6,9 sekundit kiirem.

Siin ka videos: https://twitter.com/SebLoebMLDC/status/1220634796482793472

Järveoja pidi väljuma Tänaku ukse kaudu. https://twitter.com/RallymediaMV/status/1220634409243762688

Hyundai teatab, et meestega on kõik korras. Jumal tänatud! https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1220634128951005185

Kõik see juhtus 9. kilomeetri juures.

Tänak ja Järveoja said autost välja. Loodetavasti on mehed terved. Väga suurel kiirusel lennati järsakust alla.

Tänak lendas järsakust alla ja pilt katkes...

TÄNAK TEGI SUURE AVARII!

Neuville on esimeses splitis Tänakust 2,5 sekundit kiirem.

Tänak edestab esimeses splitis (4,7 km) Sunineni vaid 0,8 sekundiga.

Suninen läks rajale! Neljandal katsel on pikkust 20,68 km. Tee on kuuldavasti kuiv ja mingeid musta jää üllatusi ei tohiks olla. Selle katsega ronitakse 1200 m kõrgusele merepinnast ning tullakse mööda nõelasilmakurve alla tagasi, lõpetuseks on jälle üks väike ronimine Palloni nimelisse külla.

Andrea Adamo: "Tänak on neljas, ta pole kaugel maas. Oma unistustes tahaksin näha meie mehi minutiga juhtimas, aga see ei käi nii. Thierry vältis täna hommikul riske, mis oli temast tark. Monte Carlo on väga pikk ralli."

Siin Scandola avarii videos: https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1220624584346677248

Nii kükitab kraavis Gus Greensmithi auto: https://twitter.com/planetemarcus/status/1220618717874348033

Itaallane Umberto Scandola tegi suure avarii! Ninaga vastu mäekülge ja piruett. Õige pea peaks ka video interneti avarustes olema. https://twitter.com/giovanesaggio/status/1220622208223076352

Üldseis pärast 3. katset:

3. katse ajad:

Katsuta finišis kõige kehvema ajaga (+50,9).

Östbergi pardakaamerast on näha, et Greensmith on teelt väljas täpselt sama koha peal, kus Tänakul, Neuville'il ja Ogieril moment oli. Norralasel läks seal rehv.

Östberg tõmbas tee kõrvale rehvi vahetama.

Rovanperä võtab katse aegades sisse seitsmenda koha (+28,1). "Kaotasime päris palju aega. Olin väga ettevaatlik. See oli mulle esimene kord selle autoga nendes väga mudastes oludes."

Loeb sõidab välja teise aja, kaotades Evansile 2,1 sekundit. Kokkuvõttes jätkab ta viiendana (+33,1). "Arvestades olusid ei olnud aeg paha."

Lappi läheb katse aegades Ogieri selja taha neljandaks, kaotades Evansile 13,6 sekundit. "Tänane hommik oli selgelt parem kui eilne õhtu. Uskumatu, kui mudaseks tee on muutunud. 70 % sellest mudast minu legendis kirjas ei olnud."

Neuville jääb liidriks, Evans tõusis neljandalt kohalt teiseks (+5,4), Ogier kolmas (+7,5), Tänak neljas (+10,3).

Greensmith on 6 km peal seisma jäänud.

Evans läheb katse liidriks 5,2 sekundiga Tänaku ette. "Väga vahelduvad pidamisolud, aga kõik muu toimis kenasti."

Tänaku ja Neuville'i vahele surub end finišis Ogier, kes kaotab Otile 3,2 sekundiga. "Algus oli okei. Meil oli väike moment, sõitsime vastu teeperve ja kaotasime enesekindluse."

Evans kolmandas splitis liider 5,7 sekundiga Tänaku ees.

Tänak finišis Suninenist 25,3 sekundit kiirema ajaga 13.27,2. "Mul oli päris fancy moment. Sõitsime musta jää peale, aga õnneks oli seal põgenemistee ja me saime rajale tagasi. Auto käitub paremini kui eile. Meil on veel arenemisruumi, aga esimene katse tundus kena."

Neuville kaotab Tänakule finišis 14,8 sekundiga. "Jäises kurvis kaotasin pisut aega. Pidime auto taaskäivitama. Oli palju libedam, kui ootasin. Mul oli ka rehvidega pisut probleeme."

Kolmandas splitis on Ogier tempos järgi andnud. Tänak edestab teda seal 1,4 sekundiga.

Tänak edestab kolmandas splitis Neuville'i juba 11,3 sekundiga!

Evans teises splitis Ogierist 3,5 ja Tänakust 5,6 sekundit kiirem.

Suninen on finišis ajaga 13.52,5. "Meil oli legendis palju rohkem jääd. See on nüüd sulanud. Kui legendis on jää, pean ma seda usaldama," ütles Suninen, et sõitis liiga ettevaatlikult.

Kolmandas splitis (13 km) kaotab Suninen Tänakule juba 21 sekundit.

Ogier on sõitnud välja kiireima teise spliti, olles Tänakust 2,1 sekundit nobedam.

Neuville'i ees on Tänak samuti vahet kasvatanud! Belglane uisutas ka libedas kohas. Teises splitis kaotab ta Tänakule 5,9 sekundit.

Ogier kaotab esimeses splitis Tänakule täpselt ühe sekundi, Evans 1,6 sekundit.

Sunineniga võrdluses see piruett ajale pärssivalt ei mõjunud. Soomlane kaotab talle teises splitis 11 sekundit.

Tänakut võib näha jäises rajaosas väga ettevaatlikult sõitmas. Üks väike aeglane piruett oli ka!

Neuville kaotab esimeses splitis Tänakule 2,8 sekundit.

Tänak on esimeses splitis (4 km) Suninenist 4,1 sekundit kiirem.

Tänane rehvivalik: Tänak 3 ülipehmet + 3 pehmet, Loeb 4 ülipehmet + 2 pehmet, Ogier/Evans/Rovanperä/Katsuta/Neuville/Suninen/Lappi/Greensmith 2 ülipehmet + 4 pehmet.

Suninen on rajal!

Katse lõpust raporteeritakse, et raja kõige kõrgemas osas on pisut jääd, kuid muidu on tee ühtlaselt kuiv.

Esimese startija õiguse saab täna eile katkestanud Teemu Suninen. Tema järel tulevad juba Tänak, Neuville, Ogier, Evans, Lappi, Loeb, Rovanperä, Greensmith, Katsuta ja Jocius.

Tere hommikust! Tänak on hooldusalast juba väljunud ning teel kolmanda katse poole, mis stardib kell 9.36. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1220602854567751680

Üldseis pärast 2. katset:

2. katse ajad:

Greensmith on finišis 2.17,4 kehvema ajaga kui Neuville.

Ralli üldseis peale 2. katset siis selline: 1. Neuville, 2. Ogier +19,1, 3. Tänak +25,1, 4. Evans +25,4, 5. Loeb +51,0.

Katsuta kaotab juba neljandas splitis Neuville'ile 1.19,8.

Hyundai1: Ralli on veel pikk. Eelmine aasta kaotas Ott ju teisel katsel 19 sek Neuvillile

Rovanperä finišis seni kõige kehvema ajaga, kaotades Neuville'ile 1.14,7.

Rovanperä kaotab viiendas splitis Neuville'ile juba 1.02,5.

Gus Greensmith keeras korraks tee äärde ja tegi autole taaskäivituse.

Loeb sõidab välja viienda katseaja (+46,5).

Lappi finišis seni halvima ajaga, kaotades Neuville'ile tervelt 52,6 sekundit. Suurt jututuju soomlasel polnud: "Auto on korras. Enam-vähem."

Lappi kaotab viiendas splitis Neuville'ile juba 47 sekundiga.

Suninen katkestas tänaseks käigukastiprobleemi tõttu.

Loeb võtab kolmandas splitis sisse neljanda koha ja kaotab Neuville'ile 20 sekundiga.

Huviline8: Neuville kiirem kuna see natukene rohkem kogemust autos annab keerukas olukorras rohkem tunda. Kindlasti võtavad Ogier ja Tänak ka natukene ohutumalt asja.

Evans on finišis neljanda ajaga, kaotades Neuville'ile 29,9 sek. Waleslane tunnistas, et tagumistest naelikutest oli mõnes kohas kasu, aga üldiselt viisid need auto ikka tasakaalust välja.

Kalle Kaljula: Ma ei saa aru mida see Neuville sõi enne seda katset. Rehvid ju põhimõtteliselt samad. Mis oli Thierryl teistmoodi kui teistel

Esapekka Lappi kaotab neljandas splitis Neuville'ile 36,6 sekundit.

Naelikud pole Evansile mingit eelist andnud. Neljandas splitis kaotab Neuville'ile juba 29,4 sekundit.

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 25,5 sekundit. "Me ei võtnud eriti palju riske. Oleksime võinud kiiremad olla, aga ralli on veel väga pikk."

Teemu Suninen seisab! Veidi pärast 7 km. Mehed on väljas ja kiivrid on maas.

Viiendas splitis edestab Neuville Tänakut juba 23,5 sekundiga!

Neuville finišis Tänakust 29,7 sekundit kiirema ajaga. Hullumeelne. "Väga rasked olud. Üritasin teed lugeda nii hästi kui suudan ja mitte riske võtta. Pärast meid on auto veelgi mudasem, näis, mida Ogier teeb."

Tänak: "Õnnelik, et elus olen. See oli veel suurem väljakutse, kui ma ootasin. Kogu selle suitsu sees, mis pealtvaatajad tekitavad, oli väga-väga raske."

Ogier kaotab Neuville'ile neljandas splitis 16,3 sekundit.

Tänakul oli libedal teel ka väike moment, külg libises liialt ette, aga päris kraavi õnneks ei vajunud. Katse finišis aeg 16.53,4.

Neljandas splitis on Neuville Tänakust juba 11,2 sekundit kiirem.

Ogieri kaotus kolmandas splitis Neuville'ile 14,5 sekundit, Tänak kaotas 7,5.

Elfyn Evans on esimene auto, kes naelikutega rajale läks. Esimeses splitis kaotab ta Neuville'ile 7,2 sekundit, aga tema rehvieelis peaks välja tulema veidi hiljem.

"Keerab, keerab, ülilibe jää," loeb Järveoja Tänakule, kes sõidab kõige raskemat sektsiooni väga-väga rahulikult.

Ogier kaotab aga teises splitis Neuville'ile juba 10,8 ja Tänakule 3,1 sekundiga.

Teises splitis Neuville'i edu Tänaku ees 7,5 sekundit.

Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 3,2 ja Tänakule 2,0 sekundit.

Oi-oi! Teises splitis kaotab Tänak Neuville'ile juba 7,7 sekundit.

Neuville on esimeses splitis Tänakust 1,2 sekundit kiirem. https://twitter.com/RallySolo/status/1220459292999987200

2. katse on alanud. Tänak läks rajale!

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen: "Väga hea esitus nii Sebastienilt kui ka Elfynilt ning ka Kallelt, kellel kuumenesid rehvid üle. Olen kindel, et see pikk katse keerulistes oludes saab olema väga põnev."

Vabandust, homme starditakse ikka veel tänases järjestuses, laupäeval pööratakse järjekord kohtade järgi ümber. Reegliteraamatu artikkel 41.2.

WRC2 seis pärast 1. katset:

Järgmine katse stardib kell 23.26

Homme ikka juba pööratud järjestuses.

Küsija suupihta ei lööda: Kas homme juba minnakse siis pööratud järjestuses või veel samas järjestuses mis tänagi?

1. katse ajad:

Leedulane Deividas Jocius (M-Sport) sõidab rahulikult oma sõitu. Aeg on 1.37,2 kehvem kui Ogieril.

Kolmandat rallit Toyota WRC-ga sõitev Takamoto Katsuta sõidab välja üheksanda aja (+27,2), edestades vaid Greensmithi. "Olin alguses mügarikkude tõttu pisut ettevaatlik. Muidu nautisin katset. Hea algus. Saan veel ralli käigus areneda."

"Kas sa saad meile oma probleemi kohta informatsiooni anda?"Gus: "No!"

Gus Greensmith saabub finišisse samuti veetemperatuuri hoiatustule vilkudes. Aeg on üheksas (+33,7).

Rovanperä sõidab välja viienda aja, kaotades Ogierile 10,2 sekundit. Tänaku teist aega enam keegi ei ohusta. "Läksin rajale ülipehme rehviga, olin agressiivne ja sulatasin rehvi korralikult. Väga libe oli, aga auto tundub väga mõnus!"

Huviline8: Kommentaatorid ikka jaksavad küsida küsimusi kuigi on aru saada, et mehed ei keskendu üldse neile. :) Muide, lehed ei sula ära nagu lumi.

Loeb on finišis viienda ajaga (+10,9). "Rajal on juba päris palju kruusa ja lehti," põhjendas Loeb, kuhu sekundid kaduma läksid.

Rally: Kui lehed niimoodi segavad, vee keema ajavad, mida siis veel lumi tegema hakkab?

Loeb on teise spliti aegades kuues (+5,5) ja kolmandas viies (+10,0).

Lappi kaotab finišis Ogierile 21,6 sekundit. Väga karm algus M-Spordi meestele. Lappi kuulas reporteri küsimuse ära ja virutas ukse naise nina ees kinni.

Esapekka Lappil on sama hoiatustuli põlemas. Ilmselt põhjustavad seda rajalt auto radiaatorile külge haagitud puulehed. Lappi kaotab neljandas splitis suisa 18,9 sekundit.

Suninenil vilgub armatuuril mingi oranž tuli kirjaga "WAT T 125". Aeg on kehvake, Ogierile kaotab neljandas splitis üle 16 sekundi.

Suninen finišis hetkel viies ehk viimane, kaotust Ogierile 17,1 sekundit. Selgub, et see oli veetemperatuuri hoiatustuli. Kommentaarideks sellises olukorras muidugi aega ei jää.

Evans sõidab välja kolmanda aja. Tänakule kaotab vaid 0,1 ja Ogierile 1,9 sekundiga. "Oleks võinud paremini tulla. Mul polnud selleks katseks kõige parem rehvivalik, aga teiseks peaks parem olema." https://twitter.com/Ruben_DXT/status/1220435691236208642

Neljandas splitis on Ogieri edu Tänaku ees kahanenud täpselt 2 sekundile.

Ogier sõidab katsele uued põhjad. Tänakust 1,8 ja Neuville'ist 6,4 sekundit kiirem. "See oli ilmselt üks nädalavahetuse lihtsamaid katseid. Tee oli täiesti kuiv, teine katse on juba kindlasti keerulisem. Esimesed 5 km mul polnud üldse kindel tunne, aga siis sain juba parema pidamise ja kõik läks sujuvamalt."

Ogier on kolmandas splitis Tänakust 2,3 sekundit kiirem.

"Kiirus oli okei. Alguses oli tee väga mudane ja ma ei olnud sellega oma legendis arvestanud. Katse lõpus hakkasin rehve kaotama. Aga mul peaks teiseks katseks paremad rehvid olema," sõnas Neuville.

Neuville on finišis Tänakust 4,6 sekundit kehvema ajaga.

Kolmandas splitis kaotab Neuville Tänakule tervelt 3,4 sekundiga.

"Katse on keeruline, aga olud on stabiilsed," ütleb Tänak katse finišis.

Ogier teises splitis Tänakust 2,5 ja Neuville'ist 3,3 sekundit kiirem.

Tänak on katse finišis ajaga 9.55,2. "Try and beat that one!" teatab WRC+ All Live kommentaator.

Ogier on esimeses splitis Tänakust 0,2 sekundit kiirem.

Teises splitis jääb Neuville Tänakule alla 0,8 sekundiga.

Meil on hooaja esimene split! Neuville on selles Tänakust 0,1 sekundit aeglasem.

Esimene katse on täiesti lumevaba, aga kuuldatavasti teisel katsel mõned valged lõigud on.

Tänak läks rajale!

Täna starditakse eelmise aasta hooaja lõppjärjestuses: 1. Tänak, 2. Neuville, 3. Ogier, 4. Evans, 5. Suninen, 6. Lappi, 7. Loeb, 8. Rovanperä, 9. Greensmith, 10. Katsuta, 11. Jocius. https://twitter.com/RevistaScratch/status/1220421710027087875

Naljamees! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/hyundai-boss-vordles-tanakuga-koostood-uue-pruudi-votmisega-sa-viid-talle-alguses-lilli-ja-nii-edasi?id=88733851

Testikatse tulemused: https://twitter.com/thierryneuville/status/1220044785559527425

M-Spordi mehed Suninen ja Lappi tulevad veel rajale. Kolmandat korda testikatse läbinud Suninen saab ajaks 2.05,0 ning neljandat korda tulemuse kirja saanud Lappi ajaks on 2.03,4. Mehed on ikka vastavalt viies ja kuues.

Viimase paarikümne minuti jooksul on tippude osas olnud seis üsna vaikne. Võib juhtuda, et mõni tippmees tuleb veel rajale, kuid tundub, et vaikselt hakatakse otsi kokku tõmbama.

Praegune seis: Ogier juhib, Neuville teine, Tänak neljas.

Evansilt 2.01,0. See on täna tema kõige kehvemaks tulemuseks. Britt on jätkuvalt Tänaku ees kolmandal kohal.

Rovanperä neljanda läbimise ajaks kõigest 2.08,0. Tundub, et midagi võis juhtuda. Kokkuvõttes on noor soomlane ikka seitsmes.

Loeb saab juba kolmandat korda aja 2.01,0. Tema parim on aga teise läbimise 2.00,4.

Liider Ogier käib ka vahepeal rajal, kuid ka tema ei paranda. Seekordseks tulemuseks 1.59,8.

Ogier on võrreldes Tänaku ja Neuville'iga sõitnud poole vähem.

Tänak ja Neuville läbivad raja ka neljandat korda, kuid kumbki ei paranda. Tänaku ajaks 2.00,4 ja Neuville'il 2.00,1.

Neuville jagab testikatsete vahepeal ka ajakirjanikele värskeid muljeid. https://twitter.com/thierryneuville/status/1220021806985285632

Tänaku stiilinäide: https://twitter.com/anlauto/status/1220016097820389377

Praegune seis. Tänak ikka neljas.

Neuville ka ei paranda. Sel korral tulemuseks 1.58,7. Parimaks ikka avaläbimise 1.57,2.

Tänak ei paranda. Seekordseks ajaks 1.59,8. Parim on teise läbimise 1.58,3.

Evansile aeg 2.00,8 ja Lappile 2.01,1. Kumbki ei paranda. Evans on jätkuvalt kolmas ning Lappi kuues.

Testikatse on jätkumas.

Testikatsel ei ole juba mõnda aega uusi aegu peale tulnud. Tundub, et parasjagu on mingil põhjusel paus. Väidetavalt on testikatse peatatud. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1220017270103138305

Selline on seis teise läbimise järel. Tänak on jätkuvalt neljandal kohal.

Ogier teisel läbimisel ei paranda. Ajaks 1.58,6. Avaläbimisel oli tulemuseks 1.57,1.

Tippudest on teine läbimine tegemata ainult Ogier'l.

Ogier annab teada, et Monte Carlos on oluline teha konkurentidest vähem vigu. https://twitter.com/SebOgier/status/1220009889646415872

Neuville ei paranda. Ajaks 1.58,8. Üldises pingerivis on ta 1.57,2-ga jätkuvalt Ogier'i järel teine.

Katsuta parandab, kuid 2.01,9 jätab ta jätkuvalt kümnendaks.

Ford Fiesta WRC autoga sõitev leedulane Deividas Jocius sai esimesel läbimisel ajaks 2.11,6, mis annab alles 17. koha.

Loeb parandab ka, kuid 2.00,4 ei tõsta teda kaheksandalt positsioonilt kõrgemale.

Sarnaselt Tänakule parandavad aega ka kolmandal kohal olev Evans, viiendat kohta hoidev Suninen ja kuuendal positsioonil paiknev Lappi.

Tänak on teist korda rajal käinud. Sel korral ajaks 1.58,3 ehk eelmisest ajast 0,2 sekundit parem. Neljandast kohast kõrgemale see teda siiski ei tõsta.

Tipud on tagasi hooldusalas.

Seis esimese läbimise järel:

Katsuta on WRC-sõitjatest kohal kõige kehvema ajaga. Tulemuseks 2.02,6.

Tänak tunnistas esimese läbimise järel, et seni on tema jaoks kõik hästi kulgenud. Eestlase tiimikaaslane Neuville jätkas paugustamist. "Tunneme end enesekindlalt. Meil on hea auto ja hea meeskond. Läheme sel hooajal kahe tiitli järele."

Üheksa WRC-autot on aja kirja saanud.

Loebi ja Rovanperä ajad lähevad üle kahe minuti.

Suninen ja Lappi jäävad Tänakule alla.

Ka Evans on Tänakust kiirem. Briti tulemuseks 1.57,9.

Tänak saab esimesel läbimisel ajaks 1.58,5. Neuville on aga kiirem ja saab ajaks 1.57,2. Ogier läheb aga omakorda liidriks, ajaks 1.57,1.

Maailmameister Ott Tänak on nüüd ka rajal!

TESTIKATSE ESIMENE LÄBIMINE: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1219998442535055360

Aeg on nüüd täpselt nii kaugele jõudnud, et hooaja esimene testikatse on ametlikult avatud.

Hooaja esimene testikatse on peagi algamas!

