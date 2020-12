OTSEBLOGI | Sordo taastas Monzas päeva lõpuks liidrikoha, Tänak on MM-sarja liidrit Evansit kinni püüdmas

Monza ralli reede

Ahjusoe "Kuues käik" podcast: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-me-sellist-rallit-tahtsimegi-jah-tahtsime-kull?id=91878455

TOP12:

Tiimide arvestuse virtuaalne seis: 1. Hyundai 243, 2. Toyota 228, 3. M-Sport 135.

Spekuleerime, mis juhtuks, kui järgmised kaks päeva ära jääks (nagu juhtus Mehhiko viimase päevaga) ja praegu MM-tiitel välja antaks. Seis oleks selline: 1. Evans 123 punkti, 2. Ogier 112, 3. Tänak 93, 4. Neuville 87, 5. Rovanperä 78.

Matu: Ei usu ,et trahvi saab kuna minumeelest öldi koonuste maha sõitmise eest trahvi ei tehta Monzas.

Talverehvid nagu enamustel, ainult Lappi pani vihmarehvid alla.

Juuuuudas: Mis rehvid Katsutal all olid?

Veiby lõpetab katse kaheksanda ajaga, kaotades Sordole 10,8 sekundit.

Katsuta lõpetab päeva katse teise ajaga! Sordole kaotab vaid 0,2 sekundiga, Tänakut edestab 0,7-ga!

Üldseis TOP6 autodele päeva lõpuks:

Sordo võidab katse 0,9 sekundiga Tänaku ees ning võtab üldarvestuses Lappi ees ühe sekundiga liidrikoha taas endale.

Sordo esimene split on Tänakust 1,5 ja Lappist 4 sek parem. Liider võib tõesti vahetuda.

Eks ole näha...

Monza: Kas Lappi lõikamise eest trahvi ka saab või mitte?

"Tahtsin lumerehve säästa, aga ma ei ole veendunud, et see oli parim valik. Mul oli palju vesiliugu. Olen päris kindel, et kaotan liidrikoha," ütles Lappi.

Lappi finišis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 2,9 sekundiga.

Rovanperä saab teise aja 5.55,1, kaotades Tänakule 1,7 sekundit. Soomlane nimetas seda katset päeva kõige keerulisemaks.

Lappi on seekord tulnud rajale vihmarehvidega ja kordusest on näha, et päris libe on! Sõitis heinapalli otsa ja oli õnne, et betooni ei puutunud.

Kokkuvõttes lahutab Evansit ja Tänakut veel 0,6 sekundit.

Tänak finišis parima ajaga 5.53,4. Evansist 2,4 ja Ogier'st 3,4 sek kiirem.

"Väga puhas sõit. Väga nõudlik oma vihmaste oludega ja vesiliuga, aga tulime ilma suuremate vigadeta läbi. Homme saab olema veel huvitavam. Aga kui miski on sellest veel põnevam, siis ma tahaks seda näha!" ütles Tänak.

Tänak sõidab välja parima spliti! Evansist 1,5 sek kiirem.

Ogier kaotab selle katse ainsas splitis Evansile 0,7 sekundit.

Ogier on finišis teise ajaga, kaotades Evansile täpselt ühe sekundi. 5.56,8."Väga keeruline päev. Raske oli mitte viga teha. Homme ei tule kindlasti lihtsam päev."

Evans lõpetas katse ajaga 5.55,8. "Väga keerulised olud. Paljud on kurtnud. Üritasime sõita nii kiiresti kui võimalik, aga ei olnud täiuslik katse. Aga päeva lõpuks pole me ühtegi viga teinud."

Evans läks rajale! Päeva viimane katse on alanud.

All Live näitab väga vahvaid kaadreid tänastest oludest homsetel katsetel. Korralik talveralli. Lund sajab mägedes veel pealegi. Mis tegelikult juhtuma hakkab, selgub alles homme hommikul. Kuulda on, et talverehve anti tiimidele kaks tükki juurde (kokku on nüüd 10). Tulgu vihma, rahet või lund, igal juhul läheb neid vaja.

Jaan: mulle selline ralli formaat sobib, sest käsil on toa tapeetimine. Vahelduseks jälgin rallit ja siis jälle tapeedin. Edu Otile!

Oma kujult üsna igav katse, aga arvestame, et katse toimub öösel ja vihm pole endiselt järgi jäänud. Kindlasti ei saa keegi kergelt hingata enne, kui finišijoon käes. https://twitter.com/planetemarcus/status/1334892216989454337

Mis kompaktsust puudutab, siis kahtlemata tüütu, ja mitte ainult fännile, vaid ka ajakirjanikele. Ühelt poolt mõistetav, stardinimekiri oli 90+ autot pikk ning kui sul on kordusläbimised kohe üksteise järel, siis väga palju lühemaks neid vahesid teha ei saagi. Teisest küljest tundub aga ikkagi liiga palju õhku vahele jäävat. Aga selle teema tõstatame täna kindlasti ka "Kuuenda käigu" podcastis, mis läheb üles umbes kella 20 paiku!

Delfile teadaolevalt teeb kogu Eesti meedia seekord rallit "kodukontorist". Pärist kodust siiski mitte, sest meil tuleb ka vahepeal podcasti stuudios käia.

--: Kas delfil on keegi kohapeal ka või on koroonale kohaselt seekord ralli ainult kodukontorist?

Ivo: Tõeliste rallifännide jaoks, kes võtavad ralli reede töölt vabaks, on selline formaat päris tüütu, kui katsete vahe on 2-3h... Kas mitte Ott ja teised sõitjad pole ka maininud, et nv võiks olla kompaktsem??

WRC2 arvestuses tõusis liidriks Pontus Tidemand, Östberg teine (+8,2), Fourmaux kolmas (+16,7), Kopecky neljas (+25,0).WRC3 üldseis: 1. Mikkelsen, 2. Lindholm (+43,0), 3. Solberg (+51,2), 4. Huttunen (+1.04,7), 5. Kajetanowicz (+1.16,6). JWRC: 1. Kristensson, 2. Sesks +2.13,5, 3. Andolfi +2.22,6, 4. Zaldivar +2.44,1, 5. Bell +3.49,8.

TOP10 peale 5. katset:

"Otsustasime panna selleks katseks lumerehvid. Esimene katse - purunemine," võttis oma 5. katse kokku WRC2 klassi liidrikohalt kukkunud Adrien Fourmaux (kaotas Tidemandile 44,6 sekundit).

Üldseis pärast 5. katset esikuuikus:

Veiby lõpetab 5. katse kaheksanda ajaga, kaotades Ogier'le 20 sekundit. Katset veel päris lukku ei saa lüüa, Mikkelsen veel R5 autoga tulemas... Aga hetkel katsel seisud sellised:

Katsuta teeb korraliku katse. Neljas aeg 11.57,7 (+4,2). Üldarvestuses ta siiski palju kaasa ei räägi, sest alustas päeva 10-minutilise trahviga eilse avakatse katkestamise pärast. Ütles finišis, et sõitis veel betoonploki otsa ja kaotas sinna mõned sekundid. Kas jaapanlane sõitis tõesti katsevõidu tempos?

Sordo lõpetab alles viienda ajaga 12.02,6, kaotades Ogier'le 9,1 sekundit. Lappi jääb liidriks, Sordo teiseks (+2,8), Ogier kolmas (+10,5), Evans neljas (+16,6), Tänak viies (+19,6), Rovanperä kuues (+25,0)."Ütleme nii, et oli keeruline," kommenteeris Sordo. Ühtegi vahejuhtumit ta välja ei toonud.

Lappi finišis viienda ajaga 12.03,1, kaotus Ogier'le 9,6 sekundit. "Kõik on hästi. Lihtsalt väga keeruline katse. Ongi kõik."

Rovanperä lõpetab teise ajaga, kaotades Ogier'le 3,0 sekundiga. 11.56,5."Hea tunne on finišijoont näha ja turvaliselt lõpuni tulla. Väga nõudlikud katsed, igas kohas tuleb ekstra ettevaatlik olla, kuskil ei saa end turvaliselt tunda. Huvitavad olud."

Tänak: "Kaks korda jäime seisma. Alguses jäi mootor seisma, pärast pidin tagurdama. Päris sündmusterohke."

Tänak finišis Ogier'st 5,7 sek kehvema ajaga. Evansile kaotab 2,6 sekundit. Aeg 11.59,2.

Tänakul oli ühe heinapalli taga väike stopp. Aga mootorit välja ei suretanud. Küll aga kajastub see tema kolmanda spliti ajas, mis on 6,6 sekundit Ogier'st aeglasem.

Rovanperä kaotab esimeses splits Ogier'le vaid sekundiga.

Ogier läheb katset juhtima, Evansist 3,1 sek kiirem. 11.53,5. Üldarvestuses edestab Ogier Evansit 6,1 sekundiga."Nii palju vett. Oleme alati õnnelikud, kui nendes oludes finišisse jõuame."

Tänak teises splitis Ogier'st vaid 0,7 sek aeglasem, Evansit edestab 0,3-ga.

Evans on finišis ajaga 11.56,6. Vaid 0,1 sekundit aeglasem kui eelmisel läbimisel.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogier'le 2,5 sekundit, Evansile sekundi.

Sunineni jaoks on kahjuks ralli lõppenud. https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1334861983204651009

Ogier on esimeses splitis Evansist 1,5 sekundit kiirem.

Kruusa/mudateed on parajalt rööpas ning rööbastes seisab vesi. Evansi pardakaamerast on näha, kuidas ta rööbastest väljaspool sõita üritab.

5. katse on alanud!

Evans on 5. katse stardis valmis.

Üldseis peale 4. katset:

4. kiiruskatse ajad on nüüd korrigeeritud:

Neuville'i kommentaar tänasele päevale: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-pettunud-thierry-neuville-kaks-halba-asja-said-uhel-hetkel-kokku?id=91876309

WRC2 üldseis: 1. Formaux, 2. Östberg +24,5, 3. Tidemand +27,9, 4. Kopecky +41,4.

WRC3 klassi üldseis peale 4. katset: 1. Mikkelsen, 2. Lindholm +36,0, 3. Solberg +42,9, 4. Huttunen +47,8, 5. Kajetanowicz +57,0.

Lätlasel Sesksil 4. katsel probleemid. Ajaline kaotus üle 2 minuti: https://twitter.com/FIAJuniorWRC/status/1334852140225925126

Mikkelsen sõitis 4. katsel ajaks 12.12,3 ehk hetkel platseerub viiendale kohale (katse aegades), kaotades Evansile 15,8 sekundit, Katsutast oli ta kehvem 9,3 sekundi võrra, Veibyt edestas vaid 3,4 sekundiga.

WRC koduleht annab teada, et 5. katse alguseks loodetakse 4. katse ajad korda teha. Järgmine katse stardib alles kell 16.08.

Veiby kaotas 4. katsel Evansile 19,2 sekundit. Tema järel lõpetasid Tidemand (+33,4), Fourmaux (+34,8) ja Östberg (+36,7).

Katsuta kaotas SS4 finišis Evansile 6,5 sekundit, Tänakule 3,2. Hetkel neljas aeg. Nominaalaegu pole veel paika sätitud.

Katsuta on katsele startinud. WRC tekstiülekanne annab teada, et Rovanperä, Suninen, Lappi ja Sordo saavad 4. katselt nominaalajad.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1334841714650001409

Paul: Ogieri aja peaks kõik saama.Neuville oli Otile ees samamoodi nagu teistelegi!? Antud olukorras Ott kõige suurem kaotaja,ei saanud tema rehvegi säästa.

Ootame huviga juba homset! All Live'is räägiti vahepeal, et võib ka vihma tulla öösel ja homme, mis tähendab, et see lumi uhutakse sealt minema. https://twitter.com/OpensTightens/status/1334839683428265984

Neuville katkestas parem eesmise vedrustuse kahjustuse tõttu, mis tekkis betoonbloki otsa sõites. Auto tehakse korda ja homme tagasi rajal. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1334837224630874113

WRC All Live ülekanne läks pausile. Tuleb edasi jälgida WRC tekstiülekannet, kas sinna midagi katse jätkumise kohta postitatakse. Neli minutit tagasi olid nemadki ooteseisundis.

Ants kalvik: Neuville ront võttis Otilt tükk aega, aga pole hullu. Rada on rõve, aga huvitav on näha Monza raja tagumisi ääri ka: siiani vaatasime ainult seda F1 siledat või kaldkurvidaga osa. Nüüd on lavatagune: park ja paraku pori.

Suninen räägib otseülekandes, et tal pole ikka veel võimu ja kui järgmises hoolduspausis ei saa korda, siis tuleb vist pooleli jätta.

aaa: eeldades et järgmine katse ka veits hilineb jälle, siis järgmisel katsel eesmised saavad enam vähem valges sõita, aga wrc viimased startijad jäävad arvatavasti suht pimedusse juba, ehk väga halb Sordole.

All Live'is esitati huvitav küsimus: mida tehakse Mikkelseni ajaga? Kas oleks talle ka aus Tänaku aeg kirja panna?

Katse on peatatud. All Live'is spekuleeritakse, et tagumistele pannakse kirja aeg, mida näitas viimane mõistliku ajaga finišeerinud mees ehk antud juhul Tänak.

Tanel: Tundub, et Neuville tegi ilmselt suure teene tagumistele poistele, sest nad säilitavad oma kruiisimisega oluliselt rohkem rehvi homseks kui esimesed tüübid, aga ajas ilmselt kuigi palju ei kaota.

Neuville'ile on kopp järele kutsutud. Tagant tulijad sõidavad temast väga aeglaselt mööda. Ilmselt saavad mõned mehed siin lihtsalt n-ö "kontrollaja" kirja. https://twitter.com/fernischumi/status/1334834563881836544

Qw: Katse seisab, seepärast ka suur kaotus, hoog on maas.

Rovanperä teise spliti kaotus 3.06,9. Mis seal toimub!?

Rovanperä kaotab esimeses splitis Ogier'le 22,5 sekundit, Suninen koguni 1.41,0.

Oti kommentaar: "Olud on väga keerulised. Rehv töötas selgelt paremini. Thierry oli keset teed kinni, kaotasime palju aega sinna. Aga kõik hästi, oleme siin. Peame rehvidega mõistlikud olema, sest meil läheb neid ka homme vaja."

Tänak finišis, Evansile kaotust 3,3, Ogier'le 2,3 sekundit.

Neljandas splitis kaotab Tänak Evansile 3,0 sekundit. Natuke on tagasi võtnud.

Kolmandas splitis kaotab Tänak Evansile 3,8 sekundiga.

Teises splitis kaotas Tänak Evansile 1,9 sekundiga.

Tänak pääses Neuville'ist siiski rajal mööda, aga pidi natuke hoogu maha võtma. Esimeses splitis kaotas Tänak Ogier'le 1 sekundiga.

Asd: Seis on hapu, 3 autot juba väljas, Tänak saab käsu lõpuni tulla ja Evans saab punktid vabalt kokku isegi viimase WRCna lõpetades.

Ogier kaotab finišis Evansile 1 sekundit. Kurtis intervjuus, et sõitis ühe kurvi otseks ja kaotas aega, aga tundub, et mitte väga palju.

Kõik. See auto enam käima ei lähe. Kaardilugeja klõbistas käivitusnuppu, aga ei funka midagi.

Neuville'il suured probleemid. Suitseb ja jäi tõusu peal seisma! https://twitter.com/jesusmg2192/status/1334832175078920198

Tänakul samuti lumerehvid all.

Mees: Betoonblokk oli see

Evans finišis ajaga 11.56,5. "Olin pisut liiga ettevaatlik, aga seisvat vett oli hullumeelselt palju."

Neuville sõitis ühe kollase ristküliku otsa. Midagi kukkus küljest ära, kuulda oli päris kõva laksu.

Evansil pidurid suitsevad. Läheneb finišile. Teises splitis edestas ta Ogier'd 3,5 sekundiga.

Neuville kaotas esimeses splitis Ogier'le 2,5 sekundit, Evansist 1 sek kiirem.

Ogier libises ühest 90-kraadisest kurvist mööda. Mõned sekundid läksid kaduma. https://twitter.com/TheDDuran/status/1334830643885338624

Ogier on esimeses splitis Evansist 3,5 sekundit kiirem.

Ogieril on samuti lumerehvid all. Michelin pole veel Twitterisse infot 4. katse kohta paisanud, seega ei tea, kas kõik ekipaažid Lappi eeskuju järgisid, aga arvata on.

Qw: Sellist tüüpi ralli saaks korraldada ka nt Tartu Laululava ümbruses.

Ragnar: SORDO on teist rallit temast tagantpoolt startinud ka

Kristo: Huvitav et Tänak ei suuda juba teist rallit järjest Sordoga konkureerida?

Evans on stardis parajalt närvitseda saanud, aga nüüd läks!

Evansile näidatakse, et 1 minut veel...

Turvaautod on veel rajal, katse algab ikkagi 13.51.

Tegemist peaks olema kõige vaheldusrikkama Monza ringraja katsega. Päeva pikim ja vahelduvate rajaoludega. Evans on nüüd ka talverehvid alla keeranud. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1334827278480633859

Evans on nüüd stardis valmis. Järveoja käis stardipaigas midagi luuramas.

WRC tekstiülekanne teatab, et katse algab kell 13.51, All Live'i ekraanil on 13.48.

Ennupoiss: Ennupoisid arvavad, et Sordo võtab võidu

Evansit pole veel stardiski. Kaamera näitab vaid "Stage commander" vestides mehi, vilksamisi oli näha ka Monza stardisirgel seisvat nullautot.

France: Minu jaoks on omamees Sebastien Ogier kellele pöialt hoian

"Stage delayed" on WRC All Live'i ekraanil.

JWRC klassis oli aegadega mingi segadus. Lätlane Sesks võitis siiski 3. katse ja püsib kokkuvõttes teisel kohal, kaotades rootslasele Kristenssonile 1,6 sekundiga. https://twitter.com/MSesks/status/1334813538674683905

Järgmise kiiruskatse kaart. Nagu näha, siis osad lõigud on samad ning ka start on samast kohast, aga lõpu poole läheb parajaks keerutamiseks. Nagu ka Katsuta ütles: "Next one is lot more tricky" https://twitter.com/planetemarcus/status/1334816719282565120/photo/1

Neutron: No mida seda virtuaalset punktitabelit siin iga katse järelt mõtet vahtida on? Põhiline sõitmine ja "möll" toimub nagunii homme. Hoidkem vaid pöidlaid ja varbaid, et oma meestel õnne oleks. Ja maailm ei saa ka sellepärast veel hukka, et oma mees taaskord tiitlit ei võitnud (kuigi mis siin salata, loomulikult oleks selle üle hea vägagi hea meel ikkagi).

Esapekka Lappi lühiintervjuu: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/monza-ralli-liider-lappi-siin-ei-loe-kellel-on-parim-auto?id=91873627

Toyota meeste kommentaarid 2. ja 3. katsele: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1334812611188240386

Pajari olevat 8,5 km peale katse finišis seina sõitnud ja seisma jäänud. https://twitter.com/samipajari/status/1334809863495495681

Junior WRC klassis kaotas lätlane Sesks 3. katsel 58 sekundit, kuid säilitas siiski kokkuvõttes kolmanda koha. Sami Pajari tegi avarii ja langes liidrikohalt kuuendaks. Kristensson võitis katse ja tõusis ka liidriks, itaallane Fabio Andolfi teine (+58,5).

WRC3 klassi katsevõitja SS3 oli Mikkelsen, Oliver Solberg kaotas talle 5,1 ja Kajetan Kajetanowicz 13,1 sekundiga. Kokkuvõttes: 1. Mikkelsen, 2. Huttunen +23,1, 3. Lindholm +27,4, 4. Solberg +33,1, 5. Kajetanowicz +35,5.

Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo) on tõusnud üldarvestuses kolmandaks! https://twitter.com/TorAndreBorrese/status/1334805075324186625

WRC2 klassis langes Kopecky kolmanda katsega neljandaks. Fourmaux'le teine järjestikune katsevõit, Tidemand teine (+10,2), Östberg kolmas (+10,4), Kopecky neljas (+18,0). Üldseis:

Virtuaalne punktitabel: 1. Evans 121, 2. Ogier 112, 3. Tänak 95, 4. Neuville 91, 5. Rovanperä 78.

Üldseis peale 3. katset:

3. kiiruskatse ajad:

Sordo ikkagi liigub. Paanikat pole.

WRC All Live teatab, et Sordo on pärast katse finišit seisma jäänud.

Katsuta läheb SS3 aegades kaheksandaks (+31,9 Lappile), Sunineni (+42,1) ette. Tänakul neljas aeg (+13,0). Meie mees kokkuvõttes samuti neljas (+10,6 Lappile).

Katsuta sai Greensmithist siiski mööda. Katset seisma ei pea panema. https://twitter.com/TheDDuran/status/1334797596989288449

Lappi läheb ka rallit 3,3 sekundiga Sordo ette juhtima.

Sordo kaotab finišis Lappile 7,9 sekundiga. "Rada on libedam, aga me jäime ellu ja probleeme ei olnud."

Greensmith on välja sõitnud. Parempoolne vedrustus sodi. Blokeerib teed. https://twitter.com/RallysupportNL/status/1334797767017902081

Sordo kaotab teises splitis Lappile 7,1 sekundiga.

Lappi läheb katset juhtima 9,7 sekundiga Neuville'i ette! "Peame vaatama, palju see kulub, aga tundub, et töötavad." https://twitter.com/EsapekkaLappi/status/1334797909439688704

Lamellidega Lappi teises splitis Neuville'ist 8,5 sek kiirem!

Sordo kaotab esimeses splitis Lappile 0,7 sekundit.

Suninen finišis kuuenda ajaga, kaotades Neuville'ile lausa 32,4 sekundit."Mootor on katki," vangutas soomlane pead.

Lappil on ainsana all lumerehvid. Kõik teised on tavaliste vihmarehvidega.

Lappi läheb esimeses splitis Neuville'i ette 2,6 sekundiga juhtima.

Rovanperä finišis hetkel kõige kehvema ajaga. Kaotab Neuville'ile 18,6 sekundiga."Ma ei tea, miks aeg nii halb on. Ma ei teinud ühtegi viga. Peame vaatama, kus me seda kaotasime."

Suninen kaotas esimeses splitis Neuville'ile 15,8 sekundit.

Tänak ütleb, et väike kahjustus tuli šikaanist. Muidu on kõik okei.

.: Hyundaid libisevad nähtavalt vähem kui Toyotad

Rovanperä kaotab esimeses splitis Neuville'ile juba 10 sekundiga.

Tänak kaotab SS3 finišis Neuville'ile 3,3 sekundiga ja läheb seal praegu teiseks. Tema ja Ogier' vahe kokkuvõttes jääb 1,1 sekundit.

Tänak kaotab Neuville'ile teises splitis 2,1 sekundit. Vasaku eesmise ratta juures on väike kahjustus. Kuhugi otsa sõitnud?

Monza: Neu proovib kaotatud aega tasa teha.

Tänak kaotab esimeses splitis Neuville'ile 1,5 sekundiga.

Neuville sõidab katsele uued põhjad - 10.06,5. Ogier'st 10,2 sek kiirem."Pärast hommikust üllatust peame kõvasti suruma. Olud on väga halvad. Kerge on viga teha. Mul oli hea puhas läbimine, aga see pole eriti nauditav."

Neuville teises splitis Evansist 10,4 sek kiirem!

Ogier edestab SS3 finišis Evansit 0,8 sekundiga. 10.16,7."See on nagu märg Walesi ralli slick-rehvidega."

Neuville läheb esimeses splitis Ogier' ette 4,8 sekundiga juhtima. Teises splitis kaotab Ogier Evansile 0,3 sekundiga.

Evans on katse finišis ajaga 10.17,5. Eelmisel katsel oli ta aeg 10.05,8."Palju seisvat vett. Raske hoida sirget joont," kommenteeris ta.

Ogier on esimeses splitis Evansist isegi 0,2 sekundit kiirem.

Ogier'l on tuuleklaas täiesti udune. Minimaalne nähtavus. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1334791729120239617

Asfaldil on korralik veekiht peal, mudased teed on veelgi mudasemad. Evans on esimesse splitti tulnud ajaga 4.59,6, eelmisel katsel oli ta aeg seal 4.57,8.

Mees: Väga raske SS3 tuleb maha jahtunud rehvide ja piduritega. Üle 10min seistakse kohapeal juba!. Ja läks start

Tõenäoliselt. Kinnitust sellele pole.

Siil: Kas see tähendab, et ka järgmised katsed hilinevad?

Katse algus viibis kümme minutit, aga on nüüd alanud. Evans on rajal!

Mootor on uuesti käima pandud. Valge jakiga mees kadus eest.

Mees: Kõigil rehvid ja pidurid jahtuvad nii päris maha!

Valges jopes mees näitab Evansile kätega risti märki. Evans pani mootori seisma.

Valges jopes mees tuli juba korraks Evansi auto eest ära, aga astus nüüd tagasi. Mida ootame?

Väga huvitav. Nullauto ees on veel kaks tundmatut autot. Evansile näidatakse näppudega "2".

Evansit hoitakse stardis millegipärast kinni. Keegi valge jopega mees suhtleb mobiiliga ja seisab auto ees.

Kolmas katse on alanud. Teise katse kordusläbimine. Vihma kallab, 91 autot on rajalt üle käinud. Saab põnev olema!

M-Spordi ametlik teade ka: https://twitter.com/MSportLtd/status/1334786322075185153

M-Spordi boss Millener ütles enne 3. katset, et Sunineni autot ei saadud 15-minutilise hooldusega korda. Milles probleem on, ei ole selge, aga meenutame, et soomlane kurtis katse finišis võimu puudumise üle. Seega võib oodata, et Teemu ka 3. katsel palju aega kaotab. https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1334780207690080256

https://twitter.com/MSesks/status/1334775281677119489

Ogier' pauk vastu aeda ja heinapalli: https://twitter.com/fernischumi/status/1334779375619870722

Sami Pajari võitis JWRC-s 2. katse lätlase Martinš Sesksi ees 0,4 sekundiga. Üldseis:

WRC3 klassis võitis 2. katse Mikkelsen, kes edestas Huttuneni 10,4 sekundiga. Üldseis selline:

Üldjärjestus on 7. kohast tagapool päris põnev. Neuville on alles 13. Tema ette mahuvad mitte-WRC autodest Fourmaux ja Huttunen.

Neuville'i SS2 äpardus videos: https://twitter.com/RallysupportNL/status/1334770395002654720

Neuville'i auto kallal oli päris palju toimetamist. WRC All Live raporteeris sündmuskohalt, et vahetamisele läks muu hulgas ka uks ja vedrustus. https://twitter.com/thierryneuville/status/1334771598109368321

Virtuaalne punktitabel on WRC+ lehel "live timing" kategoorias täiesti olemas. Täname lugejat Markust! Hetkeseis oleks selline: 1. Evans 121, 2. Ogier 112, 3. Tänak 91, 4. Neuville 87, 5. Rovanperä 82.

WRC3 klassis tegeletakse rallikrossiga. Mikkelsen ja Luksemburgi sõitja Gregoire Munster mahtusid ühele sirgele. Mikkelsen üritas isegi möödasõitu.

Mina ei tea, et selline vidin olemas oleks. Aitab vaid kalkulaator ja kiired näpud, aga teise kiiruskatse järel matemaatikaga tegelema hakata oleks pisut vara. Nädalavahetuse jooksul kindlasti teatud hetkedel seda teeme.

Tom: kas kuskil lehel jookseb ka virtuaalne punktitabel?

WRC2 klassis võitis 2. katse Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) ajaga 10.13,8. Östberg (Citroen R5) teine (+12,1), Jan Kopecky (Škoda Fabia Rally2 evo) kolmas (+14,5), Pontus Tidemand (Škoda Fabia Rally2 evo) neljas (+17,7). Sama on ka selle klassi üldjärjestus.

Kell 11.08 strardib esimene WRC auto 3. kiiruskatsele, mis on SS2 kordusläbimine. Meie ralliblogi aga ei peatu, hoiame silma peal ka madalamates klassides toimuvaga.

Üldseis peale 2. kiiruskatset:

2. kiiruskatse ajad:

Veiby läheb SS2 aegades kaheksandaks. Tänakust vaid 0,1 sekundit kehvem.

Katsuta võtab katse aegades sisse hetkel viimase ehk 10. koha, kaotades Sordole 34 sekundit. Jaapanlane tunnistas, et täna eesmärk vaid rajal püsida. Eile ta mäletatavasti sellega hakkama ei saanud.

Greensmith on finišis kaheksanda ajaga (+22,2 sekundit Sordole). WRC autodest on veel lõpetamata Veibyl ja Katsutal. Selline on SS2 hetkeseis:

Sordo ütles finišis, et ootas palju libedamaid olusid, aga on mõistagi ajaga rahul.

Teises splitis Sordo Lappist 3,2 sekundit kiirem.

Sordo teeb katsele uued põhjad! 9.54,5. Lappist 4,6 sekundit kiirem. Hispaanlane läheb ka rallit juhtima: 2. Lappi (+4,6), 3. Ogier (+7,1), 4. Rovanperä (+7,9), 5. Evans (+10,3), 6. Tänak (+15,1).

Lappi läheb SS2 finišis ajaga 9.59,1 juhtima. Rovanperäst 4 sekundit kiirem, Ogier'st 6,2. Tänak kuues (+12,2).

Esimesest splitist on kiireimini läbi tulnud Dani Sordo, kes edestab seal Sunineni 1,1 ja Lappit 3,7 sekundiga.

Suninen kurtis, et võimu pole.

Rovanperä on finišis kiireima ajaga 10.03,1, Ogier'st 2,2 sekundit parem. Evans kolmas (+2,7), Suninen neljas (+4,2), Tänak viies (+8,2), Neuville kuues (+24,2). https://twitter.com/TGR_WRC/status/1334764087541190659

Suninen esimeses splitis kiireim! Rovanperä kaotab talle seal 4,1, Evans ja Tänak 4,9 sekundiga.

Tänak finišis kolmanda ajaga, kaotab Ogier'le 6 sekundit. Viimases sektoris on kuskile aega kaotanud, ülekandes seda näha polnud. Ütles kommentaaris, et tal oli uksega probleeme. Nagu ka näha oli.

Neuville'i auto vasak külg on pisut kannatada saanud. "Suur üllatus. Ma polnud esimene, kes sinna sõitis. Auto lihtsalt ei käivitunud, kaotasin aega," ütles belglane finišis.

Tänak kaotab teises splitis Evansile 2,4 ja Ogier'le 0,4 sekundit.

Neuville finišis Ogier'st 22 sekundit kehvema ajaga.

Teises splitis kaotas Neuville Evansile 20,5 sekundit.

Tänaku esimene split on Evansiga võrdne, Ogier'st 2,9 sekundit parem.

Ogier edestab Evansit SS2 finišis 0,5 sekundiga.

Tänakul läheb uks iseenesest lahti!

Neuville kaotab esimeses splitis Evansile 19,5 sekundit!

"Väga raske. Meil oli väike väljasuretamine. Võtsime ilmselt ettevaatlikult, aga pidin läbi tulema," ütles Evans finišis (aeg 10.05,8).

Neuville samuti seisab! Jäi traataia külge kinni sama heinapalli taga, kus Ogier seisis.

Kordusest on näha, et mudasel rajaosal sattus külglibisemisse ja sõitis heinapalli otsa. Esimeses vaheajapunktis kaotab Ogier Evansile 2,9 sekundit.

Rajal on juba ka Neuville ja Tänak. "Kohe ühekordne takistus ees, ei lõika!" (Järveoja)

Ogier seisis. Tundus, et ka suretas auto välja.

Rada on tõeliselt märg ja libe. Kasutuses on täna ka Monza ringraja vana kaldega osa.

Evans läks 2. katsele!

Takamoto Katsuta: "Eile oli meil väike probleem. Minu viga. Uus päev, uus start. Ilm on keerulisem kui eile. Üritan rajal püsida. Pean kruusastes lõikudes veel ettevaatlikum olema, seal kindlasti pidamist pole."

Nii keeras Monza ringraja boksist välja ja siirdus 2. kiiruskatse poole kuuekordne maailmameister. Võimalik, et varsti ka seitsmekordne... https://twitter.com/SebOgier/status/1334751562032439296

Tänaku auto on veel boksis tungraua peal, tegeletakse mootori ja pidurite soojendamisega, sest ülesõite ju praktiliselt pole. Ainult ringrajal kihutamine ja iga katse järel 15-minutiline hooldus.

Kõik, kes WRC mikrofoni ees on käinud, ütlevad, et alla lähevad ainult vihmarehvid.

Ott Tänak otseülekandes: "Kindlasti on keerulisem kui eile, sest vihma on palju tulnud. Kindlasti ei kasuta me kõvasid rehve."

Sebastien Ogier WRC All Live'ile: "Arvan, et olud lähevad veel hullemaks, hiljem on veel vihma oodata. Teame, et tuleb suur väljakutse, isegi siin, ringrajal."Tiimidele anti vihmarehve lisaks, kuna ilm öö läbi vihmane olnud. "Hea otsus. Arvestades, millist ilma on oodata, läheb meil neid vaja," ütles Ogier. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1334750366647324673

https://twitter.com/GunnarLeheste/status/1334746007578546176

Stardijärjekord täna: 1. Evans, 2. Ogier, 3. Neuville, 4. Tänak, 5. Rovanperä, 6. Suninen, 7. Lappi, 8. Sordo, 9. Greensmith, 10. Katsuta, 11. Veiby.

Tere hommikust, rallisõbrad! Lükkame selle peo siis käima. SS2 Monza ringrajal stardib kell 8.58. Meid ootab täna 5 kiiruskatset kogupikkusega 69,61 km.Delfi Spordi Instagrami lehel on pilt mu enda tänasest töölauast. Pildista üles, milline on sinu "rallivaade" ja täägi meid @sport.delfi.ee, nii saame ka teistega seda pilti jagada!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rallimees-egon-kaur-ei-anna-alla-vaid-ihkab-paaseda-tehasetiimi?id=91859037

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/rovanpera-ei-osanud-tiimikaaslaste-vahel-valida-koike-voib-veel-juhtuda?id=91868645