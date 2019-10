OTSEBLOGI | Ott Tänak tegi Toyota probleemiga üks-null ning jätkab Walesi ralli liidrina

Walesi ralli

Selle jaoks on spetsiaalsed tankimiskohad. WRC autod neelavad teistsugust bensiini kui tavalised tänavaautod.

eid_1502e116437fa8: Kas WRC uatod tangivad vahepeal kuskilt suvalisest jaamast kütust selliseks piaks ülesõiduks või ongi neil nii suur kütuse kogus alles?

Nüüd ootab sõitjaid pea 150-kilomeetrine ülesõit ning meie aja järgi kell 21.13 algab päeva ametlikult lõpetav lühike publikukatse. Vahepeal läheb lindistamisele ka "Kuues käik", seega täna saab rallijutte kuulata (ja jututeemasid on täna palju!) juba enne viimast katset.

Ralli üldseis pärast 16. katset. Ühtlasi sai sellega paika ka homne stardijärjekord - mõistagi pööratud järjestuses.

16. katse tulemused:

Tänak juhib küll kõigis splittides, kuid finišis tuleb ikka teine aeg, nagu täna juba tavaks on saanud. Kaotust Neuville'ile aga suhteliselt tühised 0,4 sekundit.

Ogier finišis - kolmas aeg, kaotust Neuville'ile 3,9 sekundit. Üldarvestuses on belglase ja prantslase vahel nüüd 6,2 sekundit ehk väike õhuvahe.

Tundub, et Tänak sai pagasiluugimure vähemalt praeguseks korda, sest kui eelmisel katsel Järveoja lausa karjus legendi, siis praegu tundus tema hääl tavaline olevat.

Meeke kolmanda ajaga finišis - kaotust Neuville'ile 5,8, Evansile 2,1 sekundit. Edu Mikkelseni ees aga 0,6 sekundit.

Breen finišis, kaotust 50,7 sekundit.Kolmas splitt: Tänak; Neuville (+1,5), Meeke (+2,1), Ogier (+2,5), Evans (+2,8), Mikkelsen (+3,0).

Tänak jätkab ka teises splitis liidrina. Järgnevad Neuville (+0,5), Meeke (+2,5), Ogier (+2,6), Mikkelsen (+3,0) ja Evans (+3,5).

Neuville finišis liidriajaga - ta edestab Evansit lausa 3,7 sekundiga. Belglaselt väga korralik sõit.

Seis esimeses splitis: Tänak; Neuville (+0,4), Mikkelsen-Evans-Meeke (+0,6), Ogier (+0.9). Nii hoida!

Mikkelsen finišis - ta annab Evansile 2,7 sekundit ära. Üldarvestuses jääb norralane omavahelises võrdluses ettepoole 2,8 sekundiga.

Meeke on avasplitis Neuville'ist 0,2 sekundit aeglasem, aga Mikkelseni ja Evansiga täpselt võrdne.

Suninen kaotab Evansile finišis 17,8 sekundit.Breen, kes on eelmise katse starti sihilikult hilinemise tõttu endiselt stardijärjekorras Neuville'i järel, kaotab avasplitis 6,2 sekundit.

Evans sõidab uueks liidriajaks 15.07,7 - edu Lappi ees 12,5 sekundit.Neuville on samal ajal avasplitis läinud liidriks, edestades Mikkelseni-Evansit 0,2 sekundiga.

Tidemand kaotab Lappile finišis 13,2 sekundit.

Mikkelsen jätkab hea tempoga ning sõidab avasplitis välja Evansiga täpselt võrdse aja.

Lappi finisis - 15.20,2. Hommikul sõideti samal katsel enam kui pool minutit kiiremini!

Ats: Pole väga udune ka

Esimeses splitis on Evans liider, edestades Lappit 2,0, Sunineni 2,5 ja Tidemandi 3,8 sekundiga.

Nagu ka eelmisel katsel, läheb siingi enne pisut aega, kui me midagi olulist ütlevaid splitte saame. Lappi, Tidemand ja Evans on kõik rajal.

Pime veel ei ole ning lähima tunni jooksul ei lähe ka.

WRC: Kas praegu on juba pime seal? Või saavad esimesed veel valges sõita?

Katsel vihma sajab ning udu on tõepoolest raja kohale laskumas, kuid väga hull see veel ei ole. Loodetavasti ei muutu olud selliselt, et Tänakul on viimase startijana oluliselt keerulisem kui eelmistel meestel.

Esapekka Lappi on igatahes 16. katse avanud!

A: See küll kummaline otsus korraldajate poolt, minule kui võhikule tundus, et teised kes otse ei sõitnud pidid hoogu maha pidurdama.

Leho Ilves: Ebaõiglus!

Ametlik otsus: Walesi ralli korraldajad ei karista eilse "heinapalliskandaali" eest Sébastien Ogier'd, Thierry Neuville'i ja Andreas Mikkelseni.https://twitter.com/RallyingUK/status/1180500697311264769

Janar Larin: Kui ei kuule väga Martinit, siis on ju jamasti. Uduga ilma kaardilugejata söita väääga keeruline...Nii on Neuville jälle päeva löpuks teenimatult esimene :/

Tänak ronib kohe autost välja ning annab tagumisele luugile paar jalahoopi, et see kinni püsiks. Eestlane on väga piprase olemisega."See juhtus samamoodi nagu me mullu Austraalias tiitli kaotasime - lihtsalt tuli maandudes küljest ära. Pagasiluuk ragiseb nii kõvasti, et ma ei kuule Martinit peaaegu üldse!"

Ralli üldseis pärast 15. katset:

15. katse tulemused:

Tänak sõidab järjekordse suurepärase katse - ta kaotab finišis Mikkelsenile vaid 0,4 sekundit ning suurendab oma üldedu Neuville'i ees 10,5 sekundile!

Järgmisel katsel on väidetavalt juba päris korralik udu!Muide, Tänak ongi tagumisest põrkerauast ilma jäänud.

Ogier on samal ajal finišis - kaotust Mikkelsenile 5,1 sekundit, Neuville'ile 2,7. See tähendab, et belglane tõuseb üldarvestuses teiseks, edestades nüüd Ogier'd 2,3 sekundiga.

Tänak jätkab hästi - kolmandas splitis jääb ta alla vaid Mikkelsenile ning sedagi vaid 1,4 sekundiga.

Teine splitt: Mikkelsen; Neuville (+2,4), Tänak (+3,5), Evans (+3,7), Ogier (+4,0), Meeke (+4,5).

Ott Tänaku Toyotal on väidetavalt tagumine põrkeraud kahjustada saanud.

Breen kaotab finišis 37,6 sekundit. Kui temalt küsitakse, miks ta hiljem startis, ütles ta midagi... iiri (???) keeles.

Heiki: Kas Hyndai trikitamine tasubki ära? Kui see tasu tulebe meie mehe taskust, siis on vastik-vastik aga kui see osa kõrvale jätta, siis respekt tiimile, et suudavad suhteliselt kiiresti otsustada ja suunda muuta.

Esimese spliti olulised ajad: Mikkelsen; Neuville (+1,8), Ogier (+2,7), Tänak (+3,3), Evans (+3,7), Meeke (+4,7).

Neuville edukalt finišis - kaotust Mikkelsenile 2,4 sekundit. Mida suudavad nüüd Meeke, Ogier ja Tänak?

Splittide liider Mikkelsen on ka finišis kiireim - edu Lappi ees 2,6 sekundit.Meeke on samal ajal esimeses splitis norralasest 4,7 sekundit aeglasem. Kas Hyundaid hammustavad sel katsel?

Hyundaid on kiired - teises splitis on Mikkelsen liider, Neuville (+2,4) teine. Järgnevad Evans (+3,7) ja Lappi (+4,5).

Sunineni auto esiotsast tuli detail ära ning soomlane kaotab 19,1 sekundit. Suurt lugu sellest ei ole - kellegagi otseses võitluses ta pole.

Sajab.

Ei saa välistada. Nüüd on ta igatahes rajal - tiimikaaslased Mikkelsen ja Neuville said enne teda rajale.

Lifetimelill: Ma arvan, et tal ei ole mingit probleemi, lihtsalt tavaline Hyundai taktika.

Evans kaotab Lappile finišis 1,4 sekundit.

Craig Breenil on mingisugune probleem - ta ei startinud õigel ajal ning seisab endiselt stardialas.

Kolmandas splitis on Lappi Evansist 0,6 sekundit ees. Üllatav.Tidemand kaotab finišis samal ajal Lappile 14,7 sekundiga.

Lappi finišis - 15.02,3.Esimeses splitis on Evans liider, edestades Lappit 2,3, Tidemandi 3,3 ja Sunineni 5,5 sekundiga.

Kütuse jaoks on tõesti eraldi kindlad kohad, kus seda juurde saab tankida. Bensiinipaak on 80 liitri suurune.

Omamaamees: Kuna täna on lausa 3 katset üsna pikad järjest, siis kui palju WRC auto kütust mahutab ja kas on vaid kindlad kohad kus neid tangitakse?

Võrreldavaid splitte tuleb sel katsel päris kaua oodata. Lappi, Tidemand ja Evans on kõik rajal ja sõidavad.

Keskmine kiirus ja kaotus võitjale sekundites kilomeetri kohta.

Priit: Mis numbrid need katse tulemuste parempoolses ääres on?

Lappi on 15. katsele startinud!

Pärastlõunane programm on märksa tihedam kui hommikune - Sweet Lamb Hafreni teine läbimine algab juba kolme minuti pärast.

Tänak ja Järveoja jätsid auto tee äärde seisma, et muuhulgas sellelt üleliigne muda maha kraapida.

soprano original: Kui levi on, siis vaatavad. Eile ei vaadanud, sest võistlusradade juures polnud interneti

WRC ülekannet vaadatakse-kuulatakse ikka, jah - peamiselt selleks, et teeolude kohta täpsemat aimu saada.

Heiki: Sellest on vist juttu olnud aga kordamine on tarkuse ema - kas Ott ja teised hiljem startijad vaatavad ka enne enda etteastet, kuidas teised mehed sõidavad, kuulavad intervjuusid ning siis teevad sellest lähtuvalt legendis või muidu plaanid muutusi? Või kas nad saavad enne enda katset infot meeskonnalt - mis seis kusagil rajal on, lähtuvalt teiste meeste sõidust?

Ralli üldseis pärast 14. katset:

14. katse tulemused:

Tänak: "Tahtsin suruda, aga katse alguses oli palju alajuhitavust ja enesekindlus läks seetõttu pisut kaduma. Katse lõpp oli juba parem."

Tänak finišis - kaotust Neuville'ile vaid 0,7 sekundit. Kõik hästi!

Tänak on kolmandas splitis Neuville'iga võrdne, neljandas aga 0,9 sekundit aeglasem. Tippsõitjad tulevad väga võrdse tempoga.

Ogier: "Surume nii kõvasti kui saame. Kõik on okei."

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile 1,8 sekundit. Üldarvestuses on prantslase edu belglase ees nüüd vaid 0,4 sekundit!

Meeke finišis - kaotust Neuville'ile tuleb 1,1 sekundit.

Teise spliti seisud: Neuville; Meeke (+0,7), Evans-Tänak (+1,0), Ogier (+1,2). Jõhkralt tihe andmine!

Neuville kindlustab selle, et Evansi katsevõitude seeria katkeb siin - ta edestab waleslast finišis 1,4 sekundiga.

Tänak on samuti nüüd esimesest splitist läbi tulnud - ta on seal Evansi ja Ogier'ga täpselt võrdse ajaga. Seega: Neuville; Evans-Tänak-Ogier (+1,1), Meeke (+1,6).

Mikkelsen jääb finišis Evansile 3,1 sekundiga alla, kuid jääb üldarvestuses veel 1,5 sekundiga waleslasest ette.

Uudiseid esimesest splitist: Neuville on seal Evansi ja Ogier' ette 1,1 sekundiga liidriks läinud, Meeke kaotab belglasele 1,6 sekundiga.

Breen kaotab finišis 27,5 sekundit. Tuletame meelde, et hommikuse avarii tõttu on tema auto omajagu viga saanud.

Suninen finišis - kaotust Evansile 8,0 sekundit.

Vihm on reeglina kruusarajal esimestele eeliseks. Samas tundub, et nii kõvasti hetkel ei saja, et see väga palju olusid mõjutaks - märg on niiehknaa.

Küsimus: WRC lives oli näha, et vihma sajab. Kas see on pigem eelis viimastele või just halb?

Evans taas võimsalt finišis - edu Lappi ees 4,2 sekundit.

https://twitter.com/autosport/status/1180474155315220481

Tidemand kaotab finišis Lappile 19,6 sekundit.

Lappi finišis - 13.01,8. Hommikul oli selle katse võiduajaks Evansil 12.50,6.

Suninen, kelle autol on tagumisest vasakpoolsest nurgast üks suur paneel puudu, kaotab Evansile avasplitis 2,0 sekundit.

Evans on esimeses splitis Lappist 1,5 ja Tidemandist 6,5 sekundit kiirem.

Stardiintervallid on pärastlõunal kolmeminutilised.

Telepildist on näha, et tee on päris niiske ja muda on väga sile - võib arvata, et pidamine just väga hea ei ole...

Esapekka Lappi on 14. katsele startinud!

https://twitter.com/krismeeke/status/1180458219229126656

Enne pärastlõunaste katsete algust jõuab kenasti ka "Kuuenda käigu" ära kuulata!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-latvala-oh-latvala?id=87658051

Oliver Solbergi auto on "lihtsalt seisma jäänud".https://twitter.com/OliverSolberg01/status/1180442038535372800

Peaks olema tõesti nii, et homne stardijärjekord pannakse 16. katsega paika. Kaugus Llandudnost on umbkaudu 140 kilomeetrit.

1121 1121: Kas homnestardijärjekord pannakse paika 16-ndat katset jakui kaugel nad rallipargist on peale seda viimast 17-ndat

Nüüd ootab meid ees pikem paus. Sõitjad saavad lõunatada ja rehve vahetada, aga kuna tänased katsed on hoolduspargist kaugel, ei ole hoolduspausi kavas. Järgmine katse algab kell 16.08.

Ralli üldseis pärast 13. katset:

13. katse tulemused:

Tänak: "Väga tihe heitlus! Libe, surun kõvasti, aga pole lihtne. Gaas põhjas!"

Tänak finišis - kaotust Evansile 8,1 sekundit.

Ogier ütleb, et tal oli katse keskel korralik moment, kui ta kaardilugejat korralikult ei kuulnud ning vastu teeperve põrutas. Katse alguses oli tal samuti kummaline olukord, kui kuulis kõva pauku auto vasakpoolses esiosas ning kahtlustas amordi purunemist, kuid tegelikult oli kõik korras.

Ogier finišis - kaotust Evansile 9,2 sekundit. Neuville jääb nüüd üldarvestuses prantslasest vaid 2,2 sekundiga maha.

Tänak kolmandas splitis - kaotust 7,9 sekundit. Ehk Ogier'ga võrreldes pisut kiirem, Neuville'ist pisut aeglasem.

Jaan: lisaks Evansile võiks ka Meeke Hyundailt punkte röövida ja Neuvillest lõpuks mööda minna

Meeke finišeerib - kaotust Evansile 9,9 sekundit. Waleslane rühib tipule ikka jõudsalt lähemale.

Ogier on kolmandas splitis natuke ära andnud - ta kaotab seal Evansile 8,6 sekundit, täpselt nagu ka Meeke. Neuville'i kaotus oli seal 5,7 sekundit. Ootame sinna kohe ka Tänakut.

Neuville finišis, kaotust Evansile 6,3 sekundit.Teine splitt: Evans; Neuville (+3,5), Ogier (+4,8), Tänak (+4,9), Meeke (+7,0).

Toyotale praeguse seisuga Evansi selline liikumine muidugi sobib - Mikkelsenist mööda minnes rööviks Evans Hyundailt tiimipunkte.

Mikkelsen finišis - kaotust Evansile 6,8 sekundit. Üldarvestuses on norralase edu Evansi ees nüüd vaid 4,6 sekundit - hommikul oli see veel 26,1 sekundit.

Kahjustatud autoga Breen finišeerib 27,1 sekundit Evansist kehvema ajaga.Esimese spliti olulised ajad: Evans on liider, Ogier (+2,0), Neuville (+2,2), Tänak (+3,0), Meeke (+5,5).

Leho Ilves: Tekkis küsimus. Kas on olnud hetke kus wrc autodest on kõik katkestanud?

Finišis kaotab Suninen Evansile juba 1.18,3. Koht üldarvestuses jääb tal aga samaks.

Suninenil on vist hoopis rehviga mure - kolmandas splitis on kaotus suurenenud 47 sekundile.

Meeke kaotab avasplitis 5,5 sekundit.

Evans finišis - edu Lappi ees 4,6 sekundit.

Neuville on esimeses splitis Evansist 2,2 sekundit aeglasem. Belglane ei ole täna veel kõige paremat hoogu näidanud.

Tidemand kaotab finišis Lappile 10,6 sekundit.

Suninenil on mingi mure - ta peatus umbes 30 sekundiks. Teises splitis kaotab ta Evansile 34,7 sekundit.

Lappi finišis - 14.52,3.

Suninen kaotab juba avasplitis Evansile 5,5 sekundit ning jääb 0,7 sekundiga alla ka Tidemandile. Mõni väike eksimus?

Evans ei kavatse paremat jalga väga kõverdada - ta edestab ka sel katsel juba avasplitis Lappit 2,5 sekundiga.

Täpselt nii. Toona oli see teine läbimine, mis Tänaku rallile (ja tiitlilootustele) saatuslikuks sai.

.: Kas nüüd on tegu mulluse "põhjaplaadi" katsega?

Tõsi - vaadake vaid videost - auto käis vist lausa kolm korda üle katuse, aga õnneks suuremalt jaolt õhus olles!https://twitter.com/Karlip1/status/1180424185866309632

Leho Ilves: Breenil oleks võinud ka hullumini minna. Auto kere hoiab velkoos !

Breeni auto näeb selline välja:https://twitter.com/Karlip1/status/1180423204428554240

Amatöör: Kui E.Evans nõnnamoodi edasi kütab on ta päeva lõpuks belglasele kuklasse hingamas.

Esapekka Lappi on 13. katset alustanud!

Latvala auto kallal töö käib.https://twitter.com/Karlip1/status/1180422322022502407

Järgmine katse algab juba vähem kui 15 minuti pärast, seega pole kaugele mõtet minna!

Ralli üldseis pärast 12. katset:

12. katse tulemused:

Tänak: "Raske katse. Pidamine muutus pidevalt. Seni on tänane päev hästi läinud."

Tänak finišis - kaotust Evansile 3,8 sekundit, edu Ogier' ees 0,1 sekundit. Kõik hästi!

Ogier: "Ma ei suudaks siin enam kiiremini sõita."

Ogier teise ajaga finišis - kaotust Evansile 3,9 sekundit, edu Neuville'i ees 2,3 sekundit.Ott Tänak on eelviimases splitis prantslasest vaid 0,1 sekundit aeglasem.

Meeke kaotab finišis Evansile 7,0 sekundit, Neuville'ile 0,8 sekundit.

Breen on finišis pisut räsida saanud autoga, kaotust 5.24,5. "Legend oli pisut liiga optimistlik."

Neuville finišis - kaotust Evansile 6,2 sekundit. Mida suudavad nüüd Ogier ja Tänak? Meeke ei ole samuti veel alla andnud - kolmandas splitis edestab ta belglast näiteks 1,2 sekundiga.Nüüd tuleb samast kohast läbi ka Ogier - edu Meeke'i ees 2,3, Neuville'i ees juba 3,5 sekundit!

Teises splitis on Tänak Evansist 1,8 sekundit aeglasem ning kaotab ka Ogier'le 0,9 sekundiga. Neuville'ist on eestlane 1,2 sekundit parem.

Mikkelsen kaotab Evansile 9,6 sekundiga.

Teises splitis edestab Ogier Neuville'i 2,1 sekundiga. Evans on mõlemast kiirem.

Tänak on avasplitis Neuville'iga võrdne - kaotust Evansile 1,2 sekundit.

Esimesest splitist on läbi tulnud ka Meeke ja Ogier. Kui Neuville kaotas seal Evansile 1,2 sekundit, siis Ogier jääb waleslasele alla 1,3 ja Meeke 2,3 sekundiga.Suninen finišis - kaotust Evansile 12,2 sekundit.

Breen kaotas rullumisega pisut vähem kui viis minutit, aga paistab, et ta liigub enam-vähem täiskiirusel edasi. Kuna hoolduspausi täna lõuna ajal ei ole, tuleb tal võimalike kahjustustega õhtuni vastu pidada.

Evans lööb finišis Lappi aja 9,2 sekundiga üle ning läheb katse liidriks.

Neuville kaotab esimeses splitis Evansile 1,2 sekundiga.Tidemand samal ajal finišis - kaotust 14,5 sekundit.Breen on auto taas liikuma saanud!

Breen on autoga üle katuse käinud. Sõitja ja kaardilugejaga kõik korras.

Lappi finišis - ajaks 12.59,8.

Breen on kaardilugejaga autost väljas. Tundus, et nad võivad olla ehk kuhugi kinni jäänud.

Breen seisab!

Esimese spliti ajad näitavad, et Evans on endiselt väga kiire - ta edestab Lappit 2,0 sekundiga, Sunineni 2,1 sekundiga ja Tidemandi 6,0 sekundiga.

Paljud on küsinud eilse heinapalliskandaali jätku kohta - korraldajad-kohtunikud pole seni selle kohta endiselt otsust teinud.

Nõnda - 12. katse on alanud ning Esapekka Lappi on rajal!

Hm: Kalle on ka palju domineerinud oma klassi, ka liidrikohalt palju katkestanud seetõttu, olekski aeg ka targalt sõita, natukene piinlik minutilise eduga pushida ja katkestada koguaeg.

Mar: Samas on meil Pontus, kes kaotab pidevalt kalendriga ning ei ole kaugeltki mitte esimest korda WRC roolis. Võimas Oliver!

...: Kallel pole mõtet pushida, tuleb lihtsalt esikoha punktid koju tuua. Ta võiks ka vabalt sarnase tempoga sõita

Kiirus.: Siiani on Kalle pidevalt pildis olnud, nüüd kus Oliveril load käes ja saab ka WRC etappidel kaasa sõita näeme, et uus mees hakkab pilti tulema!!

Kris: Märkimisväärne on ka see, et WRC2 klassis edestas Oliver Solberg Kalle Rovanperät 9.1(!) sekundiga!

Elar Vinge: Meek ilmselt safe mode pandud pärast Latvala järjekordset katkestamist - tootja punktid tuleb ära tuua, kui üldse järgmine aasta sõita tahab...

WRC2 Pro klassis tegi avarii Gus Greensmith, kes liipas küll katse finišisse, kuid lõhkus siiski tagumise vedrustuse. Tema jaoks on päev ilmselt lõppenud.https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1180389673585319936

Järgmise katseni on nüüd aega pisut üle tunni - väikese pausi aeg!

Ralli üldseis pärast 11. katset:

11. katse tulemused:

Tänak: "Hea, et suutsime edu suurendada. Pidamist oli parajalt, päris piirini minna ei saanud, aga tunne autos oli hea."

Tänak finišis hea ajaga - Evansile jääb ta küll 1,9 sekundiga alla, kuid katse teine koht on tõsiasi ning üldedu seega pisut suureneb.

Ogier finišis - kaotust Evansile 4,3 sekundit. Tema üldedu Meeke'i ja Neuville'i ees on nüüd 2,8 sekundit.

Esimesed mehed väitsid, et pidamist oli ootamatult vähe, viimased finišeerijad on aga sõnanud, et pidamist oli üllatavalt palju. Teeolud muutuvad pidevalt!

Neuville tõdeb finišis, et ta oleks pidanud pisut parem olema. Aegade võrdluses tundub küll, et belglane tegi korraliku sõidu.Meeke kaotab finišis Evansile 6,9 sekundit, mis tähendab, et Meeke ja Neuville on 11 katse järel üldarvestuses täpselt võrdse ajaga!

Neuville finišis - kaotust Evansile 2,1 sekundit.

Kolmas vaheajapunkt, olulised ajad: Evans; Neuville (+1,9), Tänak (+1,9), Ogier (+2,4), Meeke (+3,2).

Mikkelsen finišis - kaotust Evansile 5,1 sekundit.

Tänak on nüüd samuti teisest splitist läbi - aeg Neuville'iga võrdne, kaotust Evansile 0,9 sekundit.

Breen finišis - kaotust 3,0 sekundit.

Teises splitis on Neuville Evansist 0,9 sekundit aeglasem, Ogier' kaotus on 2,0 sekundit. Meeke on prantslasega samas rütmis, kaotust Evansile on temal 1,9 sekundit.

Suninen finišis - kaotust Evansile 13,1 sekundit.

Tänaku esimene vaheaeg - ta on Evansist vaid 0,1 sekundit aeglasem.Avaspliti olulised ajad: Evans; Tänak (+0,1), Neuville (+0,5), Meeke (+1,0), Ogier (+1,3).

Elfyn Evans teeb aga võimsa sõidu - finišis edestab ta Tidemandi 19,7 sekundiga. Suninen kaotab Evansile eelviimases splitis 11 sekundiga.

Neuville ja Ogier on mõlemad esimesest splitist läbi tulnud - belglane kaotab Evansile 0,5 sekundiga, Ogier 1,3-ga.Ott Tänak on samuti katset alustanud.

Just nii.

Heiki: Hoolduspausi ei ole aga rehve saavad päeva keskel ikka vahetada? Muu otsene abi siis meeskonna poolt keelatud?

Tidemand lööb Lappi aja finišis 0,2 sekundiga üle. Rootslaselt kena sõit.

Hommikustel katsetel on kõik samade rehvidega - viis keskmist segu. Vaid Tidemand võttis kaasa ühe pehme rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1180355106325307393

Janek: Ehk saaks ka tänased rehvi valikud.

Paistab, et seni pole otsust tehtud.

Jaan: Kas 8.katse kohta on uudiseid? Meeke kaebuse ju kohtunikele esitas.

Lappi finišis - 15.06,7.

Mikkelsen olevat kuskil korraks seisma jäänud - ent esimeses splitis see kuidagi ei väljendu. Evansile kaotab ta kuus kümnendikku.

Rene Viiding: Kiiruskatse lõpus sajab juba.

Evans on endiselt avasplitis liider. Breen kaotab talle 0,6 sekundiga, Suninen 2,0-ga.

Elfyn Evans on päeva tugevalt alustanud - ta edestab avasplitis Lappit 2,5 ja Tidemandi 4,0 sekundiga.

Vihma küll juurde ei saja, ent tee on varem sadanud vihmast endiselt päris märg. Varahommikune udu on ka ehk kergelt segavaks faktoriks, aga midagi hullu pole.

Esapekka Lappi ongi rajal!

Tänane stardijärjekord: 1. Lappi, 2. Tidemand, 3. Evans, 4. Suninen, 5. Breen, 6. Mikkelsen, 7. Neuville, 8. Meeke, 9. Ogier, 10. Tänak.

Hommikused tervitused! Kohe alustuseks saavad esimesed kiiremad kuulata ka värskelt lindistatud "Kuuenda käigu" saadet. Vabandused nende rallisõprade ees, kes saadet eile ootasid - pidime lindistamise hoopis hommikusse lükkama.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-latvala-oh-latvala?id=87658051

Vanameister Jaan Martinson hoiab Walesis sündmuste käigul pingsalt silma peal. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-paevakommentaar-titaanide-halastamatu-heitlus?id=87657343

Mäkineni jutt eestlastele kindlasti meeldib. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/makinen-laupaevased-katsed-peaksid-tanakule-veelgi-paremini-sobima?id=87657165

Kris Meeke andis mõista, et on palunud kohtunikel 8. katse viimase heinapalli olukord üle vaadata. Tema läks heinapallidest vasakult poolt, nagu kaardil oli märgitud. Paljud läksid aga paremalt, mis oli kiirem variant, nende hulgas ka Ogier. Ta tõi võrdluse Argentina ralliga, kus tema peale samamoodi kaevati ja ta karistada sai.

Thierry Neuville: "Raske, aga hea päev. Oleme esikoha konkurentsis, kuid tiitlit silmas pidades peame selle seisu ümber pöörama. Üritasime ka täna maksimumi peale sõita, aga mul oleks olnud keeruline kiiremini liikuda. Homme on samuti pikk päev ja olud on jälle rasked. Peame maksimaalselt keskenduma."

Sebastien Ogier meediaalas: "Oli hea päev. Oleme konkurentsis, nagu tahtsimegi olla. Kaotasime viimase kahe katsega Otile natuke aega. Ta oli väga kiire. Meie aga ei olnud nii teravad, kui pidanuksime olema. Pidamine oli hea, aga ma ei usaldanud ennast piisavalt."

Teadaanne "Kuuenda käigu" sõpradele: Walesi ralli teine saade läheb eetrisse homme varahommikul!

Üldseis pärast 10. katset:

10. katse ajad:

Martti: Kaunis lõpp keerulisele päevale

Siim: Oti ja Martini poolt väga targalt sõidetud päev. Homme tuleb äärmiselt põnev Laupäev.

Evans sõidab välja katse teise aja, jäädes Tänakule alla vaid 2,2 sekundiga.

Meeke on finišis Tänakust 4,2 sekundit kehvema ajaga. Tänak on ralli uus liider! Meeke langeb kolmandaks.

Ants: Küll Neuville võib ikka viriseda- küll on kaotuse põhjus see, et Ott stardib eespool (mis sest, et teisi pimedus ei sega), küll pani tiim valed rehvid jne. Tunnistagu parem, et tal pole Oti kiirusele midagi vastu panna. Nõrk kaotaja.

Mikkelsen kaotab Tänakule katse finišis 7,2 sekundit. Meeke'i esimene split on Tänaku omast 1,9 sekundit kehvem. Nii et ralli liidrikoht terendab!

Ka finišis on Neuville'i kaotus Tänakule 3,1 sekundit. Belglane rääkis, et neile pandi hooldusalas kaasa valed rehvid. "Need polnud need, mis ma olin tellinud." Eelmisel katsel nägime graafiliselt, et tal olid all kolm pehmet ja üks keskmise seguga rehv.

Neuville jääb teises splitis Tänakule alla 3,1 sekundiga.

Ogier kaotab finišis Tänakule 3 sekundit.

Neuville kaotab esimeses splitis Ogierile 1,6 ja Tänakule 1,2 sekundiga.

Tänak on finišis ajaga 5.39,8. Hommikul oli aeg valges 5.43,8. "Lõpuks oli päris stressirohke. Kaotasime eelmise katse lõpus tuled ja pidime ülesõidul veidi parandama."

Ogier edestab esimeses splitis Tänakut vaid 0,4 sekundiga.

Päeva viimane katse on alanud! Kottpimedus. Nähtavus ainult nii palju kui tuled näitavad.

Nüüd on ka ametlik kinnitus tulnud, et päeva viimane katse algab kell 21.28.

Ja siin väga rõõmustav ralli üldseis pärast 9. katset:

Breen on samuti finišis. Siin on 9. katse ajad... Tänakule päeva kolmas katsevõit!

Tõenäoliselt samuti 20 minutit hiljem kui kavas kirjas. See on seega 21.28.

Tammekas: Viimane katse algab...?

Tidemand kaotab Tänakule tervelt 26,5 sekundit.

Evans jääb ka Suninenile alla. Kaotust Tänakule 9 sekundit. Tundub vist tõesti nõnda, et tagumistel pole mingit lootustki valges katse läbinud Tänakule vastu saada.

Suninen on finišis kuuenda ajaga ja kaotab Tänakule 8,1 sekundit.

Meeke kaotab finišis Tänakule ikkagi 6,3 sekundit ja läheb Neuville'i ette neljandaks. See tähendab, et Meeke jääb liidriks, aga edestab Tänakut vaid 0,6 sekundiga!

Mikkelsen läheb finišis teiseks ja kaotab Tänakule 5,7 sekundit.

Meeke'i ei näi see pimedus häirivat. Esimeses splitis kaotas Tänakule vaid 0,5 sekundiga, teises splitis 1,5-ga.

Neuville kaotab finišis Tänakule tervelt 8 sekundit! Tänak tõuseb eeldatavasti vähemalt teiseks. "Tänak on kuus minutit eespool. Arvan, et tal oli palju parem nähtavus."

Tundub päris turvaline värk seal! https://twitter.com/elPerrodeMouton/status/1180171065865187328

Ja Ott on mööda tõusmas ka Neuville'ist, kes kaotab kolmandas splitis talle juba 5,4 sekundit!

Finišis kaotab Ogier Tänakule 5,8 sekundit. See tähendab, et üldarvestuses tõuseb Tänak prantslasest uuesti mööda!

Neuville on Ogieriga identse teise spliti sõitnud, kaotab Tänakule samuti 3 sekundit. Kolmandas splitis on Ogier kaotamas juba 5 sekundit. Tänak samal ajal on finišis ajaga 11.06,1. "Üritasin head sõitu teha. Aga... Jah..." Küsimusele, kas kõik on autoga ikka korras, vastast Ott: "Jah." Oligi kogu intervjuu!

Teises splitis on Ogier Tänakust tervelt 3 sekundit aeglasem!

Tänak on esimeses splitis Ogierist täpselt sekund kiirem.

Autod sõidavad juba tulede valgel, aga päike veel päris põhku pole pugenud. Järgmine katse toimub juba usutavasti päris pimedas. Udust, mis tihti Walesis on probleemiks olnud, peaks sõitjad siiski pääsema

Ei ole hetkel midagi kuulda olnud.

H: Mis sai nendest kes heinapallist paremalt möödusid finišis?

Viljar Tammeleht: Ma ei tea kas mulle tundub aga minu arust pole korraldajad oma tööga hakkama saanud. Väga konarlik ja saamatu kuidagi see walesi ralli siiani.

Tänak on rajal ja 9. katse on alanud!

Korraldajad on teada andnud, et päeva eelviimane katse algab kell 20.31.

Toyota kinnitas, et Latvala homme enam rajale ei tule. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1180157331297968130

Üldseis pärast 8. katset:

Breen on ka finišis, nii et võtame katse kokku. Katse ajad:

Tidemand läbib katse 8. ajaga, kaotades Neuville'ile 2,8 sekundit. Tänak sel katsel hetkel viies.

Evans on 8. katse lõpetanud paremuselt kolmanda ajaga. Täpselt sama aeg Ogieriga ehk Neuville'ile kaotust 1,2 sekundit. Kaardi järgi on ka Breen ja Tidemand stardipaigas valmis.

Evans peaks 8. katsele startima 8 minuti pärast.

Evans, Breen ja Tidemand on alles 8. katse stardi poole teel. Seega on ka antud üldjärjestus poolik, aga esineliku osas vastab tõele.

Suninen saab kirja viienda aja, kaotades Tänakule vaid 0,1 ja Neuville'ile 1,5 sekundiga.

123: Meeke keeras ka vasakule

Meeke on finišis seni kehvema ajaga. 2,2 kaotust Neuville'ile. Tänakule kaotab 0,8 sekundit.

A.: Finisis Ott keeras vasakule pallide vahele kuid teised sõidavad otse, sellega nad võidavad ju aega. Kas selle eest võidakse määrata karistus. Tundub et otse ikkagi ei ole lubatud.

Mikkelsen läheb 8. katse aegades teiseks (+0,9), tõugates Tänaku neljandaks (+1,4).

Neuville läheb katset Ogieri ette 1,2 sekundiga juhtima! Päris hea edu nii väikse katse kohta.

Ogier edestab Tänakut 8. katsel 0,2 sekundiga.

Alar: Huvitav kas Otil nüüd viimasel katsel ka tulesid vaja. Enne midagi mainiti, et esimesed mehed ilmselt pääsevad sellest. Teadupärast Otile vist istub rohkem selge nähtavusega sõit.

Tänak on lõpuks 8. katsele startinud. Eeldatavasti see lühike lõik (1,6 km) üldjärjestuses mingeid korrektuure ei tee.

Latvala avarii teise nurga alt. Tegemist on sama kohaga, kus hommikul Evansil "moment" oli. Taaskord olid pealtvaatajad ohus. https://www.youtube.com/watch?v=iRoSIILH6jk&fbclid=IwAR3eG5yaQHlwYaelLnhw2GuVw3UXunQCddN7r8x4oi0WpWNUMroS-9zZz14

8. katse on 15 minutit edasi lükatut. Start seega kell 18.12.

Tänakut hoitakse 8. katse stardis kinni. Järveoja käib ümber auto.

Latvala väljasõit videos: https://twitter.com/gaz_wills/status/1180132520106627073

Üldseis 7. katse järel: 1. Meeke, 2. Ogier +2,5, 3. Neuville +6,4, 4. Tänak +7,7.

Katse on seisma jäänud. WRC otseülekandes selgitatakse, et mehed võivad olla küll OK nuppu vajutanud, kuid piisavalt suure avarii puhul (millele rakendub jõud 15G) hakkab FIA kontoris tuluke põlema ja FIA ametnikud peavad siis ka ise sündmuskohale ruttama ja veenduma, et mehed on terved. Kui pikk paus olema saab, ei oska öelda. Karta on, et ülejäänud WRC mehed saavad jälle automaatselt aja kirja.

Latvala auto on ikka korralikult puu otsas. https://twitter.com/rallynoticias/status/1180130229853011968

Suninen sõidab välja 7. katse teise aja, kaotades Ogierile 3,8 sekundit. Tänakust oli ta vaid 0,1 sek kiirem. Rääkis, et rajajulgestajad peatasid teda Latvala avariipaigas. Kui seda poleks olnud, kas siis oleks katse võitnud lausa?

eid_151b9bd446c731: Tänakule on see jälle halb uudis, sest kui Hunday saab meeskonnana rohkem punkte kui Toyota, siis lastakse Neuvillel kindlasti rohkem suruda, mida Ta võib-olla preagu teha ei või, kuna Adamole on tähtsam meeskondlik võit.

Miikka Anttila näitab puude vahelt helikopterile pöialt. Latvalal on tulekustuti käes.

Latvala on üle katuse käinud. Auto on külje peal, mehed autost väljas. Natuke suitsu oli pardakaamerast samuti näha. https://twitter.com/FSApistola/status/1180128571337187335

Meeke on finišis kolmanda ajaga. Tänakule kaotab vaid 0,2 ja Ogierile 4,1 sekundiga. Kokkuvõttes kahanes ralli liidri edu Ogieri ees 2,5 sekundile.

Latvala on 7. katse 5. kilomeetril seisma jäänud.

Mikkelsen on finišis kolmanda ajaga (+4,7 sek Ogierile, +0,8 sek Tänakule)

Neuville jääb 7. katse finišis Ogierile 5,1 ja Tänakule 1,2 sekundiga alla. Ogier möödus seega kokkuvõttes Neuville'ist, kes omakorda edestab nüüd eestlast 1,3 sekundiga.

7. katse finišis edestab Ogier Tänakut 3,9 sekundiga. Kokkuvõttes on meeste vahe juba 5,2 sekundit. "Pidamine on parem, aga vagusid ja künkaid on rohkem, seega ikka keeruline."

Üldseis peale 6. katset:

6. katse ajad:

Ogier oli 7. katse esimeses splitis Tänakust 1,4 sek kiirem, teises oli vahe juba 2,5 sek.

Helikopteripilt Lappi autost. Tee on tegelikult sealsamas, autost meetri kaugusel, aga auto on ilmselt liiga katki, et sellega edasi sõita. https://twitter.com/TotalRacingLive/status/1180123084814204929

Evans lõpetas 6. katse Ogierist 5,2 sekundit kehvema ajaga. Breen ja Tidemand on veel tulemata, seejärel saame sellele katsele joone alla tõmmata.

Tänak on juba ka 7. katsele startinud. Üldseis: 1. Meeke, 2. Neuville +5,4, 3. Ogier +6,6, 4. Tänak + 7,9.

Suninen läheb katse aegades kuuendaks Tänaku selja taha (+3,9 kaotust Ogierile, +0,3 sek Tänakule). Rääkis, et pidi paar korda seisma jäänud, sest ei näinud midagi.

Latvala lõpetab katse seni kõige kehvema ajaga, kaotades Ogierile 9,4 sekundit. Sellega langeb ta üldarvestuses viiendaks. Tänak lasi küll Ogieri mööda, aga säilitas neljanda koha. Soomlane kahtlustab auto käitumise järgi, et vasak tagumine rehv on katki.

Lappi on seisma jäänud! Täitsa puude vahel. https://twitter.com/ma_ipp/status/1180121315270909952

Meeke on finišis kolmanda ajaga. Ogierile kaotab 2,2 ja Neuville'ile 0,6 sekundiga. Tänak lõpetajatest viimane (+3,6).

Meeke'i esimene split on jälle võimas. 0,5 sek Mikkelsenist kiirem. Tänakut edestab 2,6 sekundiga.

Mikkelsen läheb finišis kolmandaks (+2,4 sek Ogierile), 1,2 sekundiga Tänaku ette. Norralane rääkis, et tal olid nähtavusega tõsised probleemid, sest klaasipesuvedelikku ei tule piisavalt peale.

Mikkelsen läheb esimeses splitis liidriks. Ogieri edestab 0,2, Neuville'i 1,3 ja Tänakut 2,1 sekundiga.

Neuville läheb finišis teiseks Ogieri järele (+1,6) ja Tänaku ette (-2,0). Belglane rääkis, et tal on üks tagumine rehv puru.

Ogier on finišis Tänakust 3,6 sek kiirema ajaga ja see tähendab eestlasele järjekordset kohaloovutust. "Esimest korda täna oleme temast eespool. Vajame veel selliseid katseid!"

Neuville on esimeses splitis samuti Tänakust kiirem 0,8 sekundiga, Ogierile jääb 1,1-ga alla. Teises splitis on Ogieri edu Tänaku ees 3,3 sekundit.

Tänak on finišis ajaga 8.36,0. Hommikul oli ta 3,7 sekundit aeglasem. "Olud on üsna ühtlased, kuigi mõnes kohas veel karmid. Nähtavus on selle muda ja päikesega keeruline."

Ogieri esimene split (6 km) on Tänakust 1,9 sekundit kiirem.

Erinevalt hommikuste katsetega on pärastlõunal startide vahed 3-minutilised.

Tänak startis 6. katsele! https://twitter.com/RallyeSport/status/1180115699022356480

Loe lähemalt, mis Roland Poomiga hommikul juhtus: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/roland-poomi-paev-jai-walesi-rallil-ootamatult-luhikeseks?id=87652653

Sebastien Ogier WRC otseülekandes: "Oleme endiselt esikoha heitluses. Tahaksime kiiremad olla, aga olud on keerulised, raske on piire tunnetada. Mitmes kohas kahtled, kas oleks saanud kiirem olla. Mul olid mõned momendid, eriti viimasel katsel, kus oli palju seisvat vett. Aga lõppude lõpuks oleme siia jõudnud ja üritame edaspidi oma kiirust parandada. Neid katseid pole võimalik ilma momentideta läbida."

Ott Tänaku kommentaarid enne hoolduspausi: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-ott-tanak-me-ei-tohi-teha-uhtegi-viga-aga-tagasi-hoida-ka-ei-saa?id=87651095

WRC otseülekande stuudios koha sisse võtnud Marcus Grönholm ei osanud ennustada, kes sel aastal maailmameistriks tuleb: "Tänak on neist kiireim, aga ka Ogier on alati seal... Neuville on samuti kiire. Need kolm sõitjat on teistest selgelt eest ära. Ma ei oska öelda. Vaatame pärast seda rallit. Tundub, et Neuville peab siin kindlasti võitma [kui tahab tiitliheitlusesse jääda] ja ma olen kindel, et ta võitleb selle nimel. Aga samal ajal peab ta ka auto finišisse tooma, sest Hyundail on vaja tiimipunkte."Veel arvab Grönholm, et Tänak peab jääma järgmisel aastal Toyotasse.

Üldarvestuses on Breeni aega parandatud. Tänak ikka neljas, Ogier viies ja Breen kuues.

Hoolduspausi ajal on paras ära kuulata ka eile lindistatud "Kuues käik" - ning ühtlasi on välja kuulutatud ka põnev kampaania väga magusa auhinnaga - võida reis Kataloonia rallile koos eksklusiivse külaskäiguga Toyota hooldustelki!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-citroeni-salatestid-annavad-ogierle-tiitlivoitluses-ootamatu-eelise?id=87638227

Craig Breen on katse katkestamise teemal sõna võtnud. https://twitter.com/Craig_Breen/status/1180076847285112834

Üldseis 5. katse järel. Veidi vildakas on see seis hetkel, Breen ja Tidemand saavad selle aja hiljem kindlasti tagasi.

Katse on katkestatud. Kõik autod suunduvad hooldusalasse. https://twitter.com/OpensTightens/status/1180069730834698240

Katse on peatatud, sest mõni pealtvaataja arvab end rajajulgestajast targem olevat. Raske öelda, kuidas see ralli edasist käiku mõjutab. Katse finišist hooldusalasse on väga pikk tee. Eesti aja järgi kell 14.20 peaks Tänak hoolduse eelsesse meediatsooni jõudma. https://twitter.com/paddocknews/status/1180065749773307905

Üldseis on hetkel selline: 1. Meeke, 2. Neuville +6,0, 3. Latvala +6,2, 4. Tänak +6,5, 5. Ogier +8,8, 6. Lappi +14,0, 7. Mikkelsen +20,2, 8. Suninen +28,4, 9. Evans +44,5.Infot katse jätkumise kohta endiselt pole.

Katse ikka veel seisab. Breen ja Tidemand pole veel startinud.

Elfyn Evans, kes lõhkus 3. katsel vasaku tagumise ratta vedrustuse, läheb koos Latvalaga katset juhtima! Katse on turvakaalutlustel korraks katkestatud.

Lappi sõidab välja teise aja, kaotades Latvalale vaid 1 sekundiga.

Suninen sõidab välja Tänakuga identse aja ja kaotab Latvalale 6,4 sekundit.

Latvala sõidab 5. katsel välja kiireima aja, edestades Neuville'i 3,7 sekundiga. Üldjärjestuses möödub ta nii Ogierist kui ka Tänakust. Neljandaks langenud Tänak kaotab talle 0,3 sekundiga.

Meeke võtab omakorda katse aegades teise koha sisse, kaotades Neuville'ile 1 sekundiga. Tänak on lõpetajatest eelviimane ehk neljas.

Mikkelsen on finišis teise ajaga. Neuville'ile kaotab 1,1 sekundiga, Tänakut edestab 1,6-ga.

Neuville edestab finišis Tänakut 2,7 sekundiga. Kolmandat järjestikust katsevõitu meile ei tule. Belglane läheb ka üldarvestuses 0,5 sekundiga Tänaku ette.

Ogier kaotab Tänakule finišis 0,3 sekundiga ja tundub kehakeele järgi väga rahulolematu.

Tänak on finišis ajaga 5.43,8. Täpselt nii lühike see katse oligi.

3,24 km peal on Ogier Tänakust 0,3 sekundit kiirem.

Tänakul ja Ogieril on juba olnud probleeme teel püsimisega! Kusjuures viga lipsas meestel sisse täpselt samas kohas. Aga need liigutuvad hetkel vaid "momentide" hulka. Mõlemad liiguvad.

Hayden Paddon sõitis R5 autoga teelt välja. Ekipaažiga on kõik korras. https://twitter.com/MSportLtd/status/1180058285782777856

Tänak startis 5. katsele.

Põnev fakt: 4. katse tõi Toyotale selle aasta 100. katsevõidu!

https://twitter.com/OttTanak/status/1180052651570020352

Üldseis peale 4. katset:

4. katse ajad:

Kordusest nägime, et Breen uisutas ühe ristmiku pikaks. Finišis kaotab Tänakule 0,9 sekundiga.

Breeni viimane split on Tänakust 2,7 sekundit aeglasem ja paremuselt kolmas. Vaatame, mis iirlasel viimasel sektoril välja on panna...

Siiski-siiski. Breen on ka ju veel rajal ja tema kolmas split oli Tänakust vaid 2,9 sekundit kehvem.

Finišis Tänakule 4,1 sekundit kaotanud Lappi rääkis, et neil oli päris suur "moment".

Evans kaotab Tänakule vaid 0,7 sekundit ja läheb katse aegades neljandaks. Tänaku teise järjestikuse katsevõidu võib seega kivisse raiuda.

Evans kaotab Tänakule kolmandas splitis 3,1 sekundit, jäädes seal alla ka Neuville'ile ja Latvalale. Suninen, kes kaardi järgi vahepeal seisis, rääkis avariist, mis sundis ta rajale tagasi tagurdama. Läks vist õnneks, et nad katset üldse jätkata said.

Latvala kaotab Tänakule finišis vaid 0,1 sekundiga! Viimases splitis oli vahe 3,9.

Meeke on finišis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 4,7 sekundit. Viimases splitis oli vahe 6,7. Meeke jääb liidriks, Tänak kaotab kokkuvõttes teisena 4,8 sekundit, kolmandaks langenud Ogier jääb Meeke'ist maha 6,8 sekundiga. Meeke rääkis, et tegi ühes nõelasilmakurvis pirueti ja kaotas sinna umbes 3 sekundit.

Neuville rääkis ka, et auto on hommikusega paremaks muutunud, aga katse on väga libe ja keeruline. Väga lihtne olevat siin välja sõita.

Esimeses splitis pole keegi Tänakule veel vastu saanud. Latvala on kõige lähemal (+1,4). Mikkelsen kaotab finišis Tänakule 6 sekundiga.

Neuville kaotas viimases splitis Tänakule 1,8 sekundit, aga finišis ainult 0,3 sekundit. Tundub, et Otil ei läinud viimane sektor kõige paremini, aga vähemalt põhikonkurentidest oli kiirem!Suninen liigub taas!

Ogieri tuuleklaasil on mõra, mis paisub järjest suuremaks. See olevat tulnud sinna juba päeva esimesel katsel. Teemu Suninen on seisma jäänud!

Tänak andis mõista, et on päeva esimese katsega nipet-näpet auto seadistusest muutnud ja liigub nüüd juba palju mugavamalt. Seda on ka aegadest näha! Neljandas splitis kaotab Ogier talle 4 sekundit, finišiks on prantslane saanud kaotussekundid 2,3 peale.

Neuville kaotab teises splitis Tänakule 2 sekundit, Ogier kolmandas 4,2.

Neuville'i esimene split on Ogieriga täpselt sama. Ogieri teine split Tänakust 4,0 sekundit kehvem.

Tänak sõitis esimeseks splitiks ilusad numbrid 2.22,2. Ogier oli 1,5 sekundit aeglasem.

Tänak on alustanud 4. kiiruskatset.

Roland Poom katkestas tänase päeva pooltelje purunemise tõttu. https://twitter.com/RolandPoom/status/1180024155267387392

Evansi eksimuse järel polnud ka tõsine õnnetus pealtvaatajaga väga kaugel. https://twitter.com/RalioS4C/status/1180023462414491649

Tiimikorraldused: Mäkinen peaks Meekelt ikka nööbist kinni võtma ja kutti natukene maapeale tagasi tooma, sama tempoga edasi küttes on Meeke varsti puhmas

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-jatkab-walesi-ralliga-uhket-seeriat?id=87646537

Roland Poomil ja Ken Järveojal paistavad JWRC klassis olevat juba probleemid. Teisel katsel oldi oma klassis viimased ja kaotati esimestele 2 minuti ja 52 sekundiga.

Vahepeal on ka selgunud, et Evans lõhkus 3. katsel tagumise vasakpoolse vedrustuse. https://twitter.com/Brad84MJ/status/1180020363306131456?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1180020363306131456&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F13606%3Farticle_id%3D6792637

Üldseis peale 3. katset:

3. katse ajad:

Evans on finišis Tänakust 43,3 sekundit kehvema ajaga. Üldarvestuses kukub samuti kolinal... Enne seda katset oli kuues.

Kolmandas splitis kaotab Evans Tänakule üle poole minuti. Spekuleeritakse, et ilmselt rehv on puru.

Lappi on finišis neljanda ajaga, kaotades Tänakule täpselt 4 sekundiga.

Suninen on finišis Latvalaga täpselt sama ajaga, neljas (+4,2). Evansi teine split (9 km) on Tänakust 15,5 sekundit kehvem!

Homme starditakse juba ralli üldseisu pööratud järjestuses.

goomm: Kuidas pannakse paika homsed stardipositsioonid? Kes tänase päeva lõpuks esimene stardib homme ka esimesena?

Latvala läheb katse aegades neljandaks, kaotust Tänakule 4,2 sekundit. Evans kaotab aga esimeses splitis Tänakule juba 4,1 sekundit. Võime vist hakata juba katsevõitu märkmikusse kirjutama.

eid_1502e116437fa8: Tundub, et Ott läks hullu panema reedesid katseid. Tõenäoliselt sõidab piiri peal, et saada homseks parim stardipositsioon

Meeke finišis teise ajaga (+1,6). Oliver Solberg on 2. katsel seisma jäänud.

Mikkelsen finišis neljanda ajaga (+7,1 kaotust Tänakule).

Neuville kaotab finišis Tänakule 6,2 sekundit. Tänaku esimene split püsib ikka veel parimana. Latvala kaotab talle teisena 1,6 sekundit, aga alla jäävad ka Meeke ja Mikkelsen.

Neuville'i kolmas split on Tänakust suisa 4,1 sekundit aeglasem.

Ogier on 3. katse finišis ja kaotab Tänakule 2,7 sekundiga.

Teises splitis on Tänak Ogierist olnud 0,5 ja Neuville'ist 2,0 sekundit kiirem. Kolmandas kaotab Ogier Otile juba 1,7-ga.

Tänak on 3. katse finišis ajaga 9.43,0.

Neuville lasi veidi pärast esimest vaheajapunkti ühe ristmiku natuke pikaks. Palju aega kaduma ilmselt ei läinud, aga midagi ikka.

Neuville on Ogierist esimeses splitis pisut kiirem, aga Tänakule jääb ikka 1,6 sekundiga alla.

Tänak edestab 3. katse esimeses splitis Ogieri juba 2,1 sekundiga.

Jaan Martinson on täna on fire! Juba teine tükk temalt täna hommikul. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-walesi-ralli-toodi-tuhermaalt-linna?id=87646023

Üldjärjestus peale 2. katset:

Tänak pärast 2. katset: "Libe ja keeruline, aga me peame end parandama." Ott on juba 3. katsel.

Breen saab 2. katselt kirja 4. aja, Tidemand kaotab esimesele tervelt poole minutiga.

Koduradadel sõitev Elfyn Evans võidab katse ajaga 8.36,9. Meeke'ist 0,5, Tänakust 2,5 sekundit kiirem. Breeni küll veel finišis pole, aga esimeses splitis kaotas ta Meeke'ile ja Evansile 2 sekundiga.

Mis juhtus Lappiga? Soomlane kaotab Meeke'ile finišis koguni 11,2 sekundiga.

Suninen on finisis kolmanda ajaga, kaotades Tänakule 0,3 ja Meeke'ile 2,6 sekundiga.

Latvala kohta tuleb uut infot: ta alustas küll katset õigeagselt, aga jõudis stardipaika hilja.

Latvala, kelle esimene split oli Meeke'ist 2,5 sekundit kehvem, kaotab finišis tiimikaaslasele koguni 7,2 sekundit ja läheb praegu Mikkelseni ette viiendaks. Kuuldavasti lasi 8. kilomeetril kurvi pikaks ja jäi mutta kinni."Kaotasin auto tagaosa. Ülejuhitavus. Pöörasin auto vastassuunda tagasi ja saime uuesti teele. No drama!"

Meeke finišis kiireima ajaga 8.37,4. Tänakust tervelt 2,3 sekundit kiirem. Ogier kolmas (+4,3), Neuville neljas (+4,7), Mikkelsen viies (+9,2).

Mikkelsen kaotab finišis Tänakule 6,9 sekundiga. Latvala esimene split oli identne Ogieriga ehk Meeke'ile kaotust 2,5 sekundit.

WRC otseülekandes antakse teada, et Latvala jäi millegipärast starti hiljaks.

Kris Meeke sõidab välja võimsa esimese spliti. Ogierist 2,5 sekundit kiirem, Neuville'ist 3, Tänakust 3,1, Mikkelsenist 4,5. Samal ajal jõuab Neuville finišisse, kaotades seal Tänakule 2,4 sekundiga.

Tänane esimene kirjatükk Jaan Martinsonilt kohapealt: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-rehvivalik-on-tunnetuse-kusimus?id=87645685

Ogier jääb finišis Tänakule alla 2 sekundiga. Katse teisel poolel võttis Ott pisut aega tagasi.

Tänak on 2. katse finišis ajaga 8.39,7.

Neuville surub end esimeses splitis samuti Tänaku ette, aga vaid 0,1 sekundiga.

Ogier on esimeses splitis ehk 6 km peal Tänakust 0,6 sekundit kiirem.

Tegu on katsega, mis eelmisel aastal sõideti pühapäeva hommikul.

Rehvivalikud: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1180000193988706304

Tänak läks rajale!

Stardijärjekord: 1. Tänak, 2. Ogier, 3. Neuville, 4. Mikkelsen, 5. Meeke, 6. Latvala, 7. Suninen, 8. Lappi, 9. Evans.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-rehvivalik-on-tunnetuse-kusimus?id=87645685

Albe: Kuidas Walesis ilmaolud?

Vihmased. Rada on märg ja mudane. https://twitter.com/peterdhodges/status/1180000236984512512

Walesis on veel väljas kottpime: https://twitter.com/thierryneuville/status/1179996907151724544

Avakatse tulemused:

Sellega tänaseks lõpetame, kohtume uuesti homme hommikul. Head õhtut!

Kajetanowicz lükkab Tänaku 13. kohale. Kui vaadata vaheaegu, siis ei saa eestlase kiiruse üle kurta - esimeses vaheajas edestas ta ju katse võitnud Meeke`i 0,4 sekundiga.

Homme läheb siis ralli täie hooaga käima. Kavas on üheksa kiiruskatset, millest esimene algab meie aja järgi kell 9.18.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1179837826596257792

Ka Rovanperä on Tänakust kiirem ja lükkab eestlase 12ndaks. Avakatse tulemused:

"Mootor jäi seisma," tunnistab Tänak. "Ja tuled näitasid valesti, sihtisid puudelatvu ja teed ei näinud."

Tänak saab 11. aja, kaotust Meeke`ile 8,8 sekundit.

Tänak suretas masina välja!

Neuville on sisuliselt esimene mees, kes jäi katsega rahule, kuid ütles, et pehmemad rehvid oleks töötanud paremini, ent tegi kompromissi.

Ogier saab 4. aja (+3,8).

Nüüd siis Ogier ja siis Tänak.

Neuville kaotab Meeke`ile 2,1 sekundiga ja läheb teiseks.

Argo: Ässad on valinud softid,ehk pehmed rehvid,ootame ära kes on kangeim.

Mikkelsen kaotab Solbergile ja läheb kolmandaks. Vahe Meeke`iga 4,1 sekundit.

"See oli keeruline, väga keeruline! Tundus nagu sõidaks jääl," sõnas Meeke.

Meeke uus liider - edestab Solbergi 3,3 sekundiga.

Latvala kurtis, et esiklaas oli udune, sest unustas klaasi soojenduse sisse panna, ja lisaks sõitis ühe kurvi pikaks. "Kindlasti kaotasime seal aega!" põrutas soomlane.

Suninen ütles, et tema rehvivalik oli "kohutav" ja ta tegi rajal ka "vigasid".

P. Solberg on jätkuvalt esimene ja M. Edwards Lappi järel kolmas.

Siiski ei - Latvala neljas (+2,4).

Latvala on vist liidriks tõusmas...

Optimist: Poleks mingi ime kui Lendav-Ott viimasena startides katse põhjad teeks =D. See on fenomenaalne kuidas ta ka halbades oludes suudab teistest peajagu üle olla! Aga pikk ralli ootab ees ja tänane ei näita midagi..

Uno: Tänak stardib homme siiski esimesena. Väike eelis tagumistega sees.

võhik: ma rallist võhik kuid kui homme samasugune rada siis peaks ju meie saarlasel mingi boonus tekkima

Argo: Ootame esikolmiku ära ,siis saame teada kes mis puust on tehtud, Saaremaa kadakas teeb oma tööd!

Suninen on alles kuues (+7,2).

Lappi tunnistab samuti, et katse oli väga keeruline: "Pidamist ei olnud üldse! Täiesti võimatu on masinale hinnangut anda."

Evaks: "Võistluspaus oli raske ja pikk, kuid siin ei läinud sugugi kergemaks. See oli tõesti väga keeruline katse!"

--: Otse eetris öeldi, et Oliver Solberg sündis ajal, kui Petter Solberg ei olnud veel abiellunud ja seega sai Oliver omale Rootsi kodakondsuse ja sellest on tingitud see Rootsi lipp

Ka Lappi jääb Solbergile alla, kuid on teine (+1,4).

Simo: Keerulised olud, pole ime et viimastena tulijatel halvem aeg on.

Targutajatele: Solbergil oli eest startides ilmselge eelis..Selle "Miki-Hiire" põhjal on väga vara järeldada kui roostes keegi on...

Argo: Mulle tundub ,või ongi rada nii tüma ,et esistartia suur eelis mängib rolli. Seega tuleb tänakul homme tõsine tööpäev!

Tidemand ütles, et oli märksa libedam, kui ta eeldas.

Evans on alles viies, kaotades Solbergile lausa 8,7 sekundiga!

Rally1: Solberg on teinud kõva aja ! Polegi mees nii roostes :D

Argo: No nii Adamo pani Breenile Vitsa likku soolvette!

Tidemand kaotab napilt Breenile ning läheb neljandaks (+5,0).

"Väga keeruline oli ja püüdsin lihtsalt vigadeta läbi tulla. Suur nädalavahetus on ees," sõnas Breen.

Argo: Tegin kiire arvutuse ja tulemus oli ,et kui tempo sama ja starditakse minutilise vahega ,siis Petter solberg püüab 24 km se Katsega eessõitja kinni!!!!

Breen saab alles kolmanda aja, kaotades Petter Solbergile 4,9 sekundiga.

Poom oli JWRC sarja meestest kuues, kiireimat aega näidanud Dennis Rädströmile kaotas ta 8,4 sekundiga.

Ja nüüd hakkavad WRC mehed tulema. Tänak neist 11ndana.

Poom sõnas, et oli väga libe ja keeruline katse: "Tuleb lõbus nädalavahetus!"

Roland Poom sõidab välja JWRC klassi kolmanda aja (3.15,4), kaotades kiireimale 4,9 sekundiga.

Ardo Teder: ameeriklased ei tea ,millal on õige aeg käiku vahetada.

Roland Poom on rajal.

Ameeriklased on tõesti kaks viimast, kui 11 meest on finišis.

Argo: Ameeriklased ei suuda üldse sõita kas seal pole enam üldse kurvilisi teid???

Nüüd siis JWRC masinad ja meie Roland Poom.

argo: Mis puhul on Isa ja poeg erineva lipu all sõitmas Oliver Rootsi ja Petter Norra lipu all???

Seitse meest on finišis. Esikolmik püsib muutumatu - P. Solberg, M. Edwards, O. Solberg.

MM-debütant Oliver Solberg kurtis, et tema esiklaas oli sõidu ajal täiesti udune ja ta ei näinud praktiliselt midagi.

Petter Solberg sõidab välja uue liidriaja 2.50,8. Tema poeg Oliver on kolmas (+10,4).

Kolm meest on finišis, Edwardsi aeg püsib parim.

Tänak stardib siis 26. mehena. WRC masinad alustavad Breeniga, kes on 16. startija.

Britt Matthew Edwards on esimesena finišis ajaga 2.52,8.

Esimesed masinad on rajal.

Rehvide informatsioon: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1179818050150948864

WRC meeste stardijärjekord on selline: 16. Breen, 17. Tidemand, 18. Evans, 19. Lappi, 20. Suninen, 21. Latvala, 22. Meeke, 23. Mikkelsen, 24. Neuville, 25. Ogier, 26. Tänak.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/1179803298724868097

Kuna võistluspaigas on värskelt vihma sadanud, on rada väga libe. Libedus ei tohiks kogenud rallisõitjatele Walesi etapi puhul muidugi üllatuseks olla.

Esimese kiiruskatse rada: https://twitter.com/planetemarcus/status/1179810847570329600

https://www.instagram.com/p/B3KiBvPII_n/?utm_source=ig_web_copy_link

Juba kell 21.08 algab Walesi MM-ralli esimene kiiruskatse (3,58 km), kui mõõtu võetakse Oulton Parki ringrajal.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1179706435531354112

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1179720871306563585

Neuville on ka oma kolmanda läbimise ära teinud, aga teisest see parem ei ole - 2.58,5. Kohaks jääb ikka kuues.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanak-nagime-testikatsel-kui-keeruline-see-ralli-on?id=87636311

Päris läbi veel testikatse ei ole. WRC sõitjatest on vähemalt Neuville veel rajale minemas - kõik peavad testikatse trassi vähemalt kolm korda läbima.https://twitter.com/thierryneuville/status/1179685926278238209

Ants: Laupäeval on Tyre Fitting Zone (Newtown) SS13 ja SS14 vahel. 15 min. Veel on SS8 ja SS9 vahel tulede lisamise tsoon.

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1179680322188972032

Kevin Kattai: kas terve laupäev pannakse samade rehvidega ka (st kas seda rehvivahetust ka ei ole)?

Hetkeseis:

Ei ole, jah. Walesi ralli eripära.

Ander Elevant: Kas laupäeval tõesti hoolduspausi pole?

Leping: Nad teevad lepingu siis, kui on selge kas Tänak on maailmameister või ei ole. Vastavalt sellele muutuvad numbrid ja sponsorite osalused. Nagu öeldakse:"Tule enne maailmameistriks, siis räägime sinu nõudmistest edasi"

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-walesis-tanaku-lepingust-ei-lohnagi?id=87633537

Neuville tõukab Tänaku hetkel seitsmendaks.

Meeke sõitis uue liidriaja, aga ka Lappi näitab head minekut. Hetkeseis:

On ikka kirjas - täna õhtul kell 21.08.

Tuutu: Mis kell esimene katse on? Ajakavas ei ole kirjas.

Teised läbimised on alanud - Tänak parandas oma aega 0,3 sekundi jagu.

R5 autoga sõitev Kalle Rovanperä (+7,3) lööb muuhulgas ka WRC autoga kihutavat Pontus Tidemandi (+9,3). Mads Östberg (+5,6) sõidab mõlemast veel kiiremini.

Hyundai roolis alles teist MM-rallit sõitev Breen teeb alustuseks väikese eksimuse ning kaotab 18,6 sekundit.

Ei ole siin midagi - Elfyn Evans põrutab Meeke'iga täpselt võrdse aja.

Lappi kaotab Meeke'ile 2,6 sekundit. Kas näeme juba, kuidas rada aeglasemaks muutub?

Sunineni kaotus Meeke'ile on 2,2 sekundit.

Latvala hetkel neljas - kaotust Meeke'ile 1,4 sekundit.

Mikkelsen kaotab Ogier'le 4,4 sekundiga, ent Meeke lööb prantslast 0,8 sekundiga ning läheb liidriks.

Neuville: "Teame, et esimesed mehed on väga kiired, aga peame ka ise üritama."

Neuville kaotab Ogier'le 1,3 sekundiga.

Ogier lööb Tänaku aja üle 0,1 sekundiga. "Võitlus Otiga tuleb ränk. Ta surub ilmselt kõvasti nagu alati, eriti ralli alguses, aga meie plaan on täpselt sama teha."

Tänakult küsitakse, mis talle selle ralli juures kõige rohkem meeldib, kuid kui eestlane vastama hakkab, otsustab telepilt katkeda. Nojah.

2.56,7 - Tänak paneb esimese märgi maha.

Tänak ongi nüüd rajal.

Paistab, et vähemalt tipud saavad testikatse sõita kuiva ilmaga, sadama peaks täna hakkama millalgi pärastlõunal.

Tervitused rallisõpradele! Walesi ralli testikatse peaks olema kohe-kohe algamas ning nagu tavaks on saanud, saab esimesena rajale minna MM-sarja üldliider ehk Ott Tänak.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/teooriaeksamil-porunud-oliver-solberg-kogu-maailm-vajus-natuke-kokku?id=87632007

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-tanak-kui-tahad-ogierd-ja-neuvillei-edestada-tuleb-walesi-ralli-voita?id=87629993

