OTSEBLOGI | Ott Tänak lõpetas Monte Carlo ralli avapäeva liidrina, Teemu Suninen tegi juba esimesel katsel hullu avarii

Monte Carlo ralli

Tänaku videointervjuu Delfile: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-monte-carlost-ott-tanak-tundus-et-on-voimalikest-lihtsaim-start-aga-nii-see-siiski-polnud?id=92328569

Selline nägi Sunineni auto välja peale avariid: https://twitter.com/rallyemag/status/1352281754921537538

Tänak: "Tundus päris kerge algus Montele, pole kunagi valges alustanud. Teisel katsel oli palju lõigatud, muda maas. Väga nõudlik. Autos oli rohkem stabiilsust kui eelmisel aastal ja tunne oli parem. Uutel rehvidel on märgades oludes hea pidamine, aga mudasel teel on vahe hoopis teine.""Väiksed probleemid, aga ükski nendest kiirust ei mõjutanud. Keerulisem osa rallist on veel ees," lisas Ott eesti keeles.

Neuville: "Läks päris hästi. Me ei teadnud, mida oodata, sest polnud [kaardilugejaga] koos testinud. Meil oli raadioside probleeme, heli pole nii hea. Aga ta tegi väga head tööd ja ma sain päris hea rütmiga sõita, ilma suuri riske võtmata. Esimese katse järel õnnitlesin hea katse eest. Teisel katsel kaotasime võibolla natuke liiga palju, aga ma sõitsin omas rütmis, mis tundus enamasti mugav. Homme on palju pikem ja keerulisem päev. Rehvivalik saab veel keerulisem olema. Ootame huviga." https://twitter.com/thierryneuville/status/1352278162194001921

Suninen on ka Twitteris sõna võtnud. https://twitter.com/TeemuSuninenRac/status/1352260603310702598

Ogier: "Esimese katse keskel läks piduripedaal päris põrandasse. Õnneks oli see ülesmäge. Pärast seda kadus enesekindlus täielikult. Katsete vahepeal ma leket ei näinud. Teisel katsel olin ettevaatlik, aga kui sa piduritega end kindlalt ei tunne, on raske suruda. Homne hommik algab ülivara ilmselt rasketes oludes. Algus pole hea, aga me võitleme edasi. Olen kindel, et hommikuks on auto 100%, nüüd on minu teha, et tasemel olla."

Meil on mixed zone'is valmis Jaan Martinson Tänakuga intervjuud tegema.

2. katse ajad:

Üldseis peale 2. katset:

Katsuta on teinud mõlemal katsel pirueti. "Tunne on hea, aga pean aru saama, kuidas rehvid töötavad. Kaks piruetti, aga oleme siin."

Loubet auto teeb väga koledat häält. Kaotust finišis koguneb Tänakule 16,2 sekundit. Kurtis, et asi oli rehvides.

Neljandas splitis kaotab Loubet Tänakule juba 12,5 sekundiga.

wrc: Tänakul läks ka paar sekundit stardis kaduma, sest mootor ei töötanud. Seega võimalik, et sellepärast paljud temas esimeses splitis kiiremad

Katsuta tegi vahetult enne finišit parema eesmise rattaga lumevalli sõites väikse pirueti! Rajale tagurdamine võttis päris palju aega. Kaotus on lõpuks 48,3 sekundit Tänakule.

Kolmandas splitis kaotab Loubet Tänakule 1,5 sekundiga, Rovanperäle 0,5-ga.

Greensmith on teise katse finišis Tänakust 46,6 kehvema ajaga.

Loubet juhib teises splitis Tänaku ees 3 sekundiga! On see võimalik!? Esimeses splitis on Tänakust väidetavalt kiiremad ka Fourmaux ja Camilli.

Üldseis 2. katse järel: 1. Tänak, 2. Rovanperä +3,3, 3. Evans +8,5.

Sordo finišis hetkel halvima ajaga, kaotades Tänakule tervelt 23,9 sekundiga. Hispaanlane kurtis, et diferentsiaalist tuli juba esimesel katsel imelikku häält. Tunne oli tal muidu esimesel katsel hea.

Sordol pole ka vaheaegades midagi hiilata. Kolmandas punktis kaotab Tänakule tervelt 13,2 sekundiga.

Rovanperä finišis teise ajaga 12,12,1, Tänakule kaotab vaid 0,3 sekundiga! Pidi ju ettevaatlikumalt võtma? "Olin üllatunud, kui hea tunde me legendi ja kõigega saime. Esisõitjad tegid head tööd."

Neuville finišis kolmanda ajaga 12.23,9, kaotades Tänakule 12,1 sekundit. Ogier neljas (+13,3), Evans teine (+5,0). Katse lõpus belglaselt kommentaare ei tulnud, kohe pandi ajama.

Neuville viimases splitis Tänakust 10,5 sekundit aeglasem!

Kolmandas splitis kaotab Neuville aga juba 4,2 sekundiga Tänakule.

Neuville ja Rovanperä on mõlemad Tänakust esimeses splitis kiiremad olnud. Tänak kaotab seal belglasele 4 sekundit.

Tänak finišis ajaga 12.11,8, edestades Evansit 5,0 sekundiga. "Mu mootoriinsenerid panid "mu põlema". Ma ei saanud stardis autot käima."

Evans finišis ajaga 12.16,8, Ogier'st 8,3 sekundit kiirem. "Väga keerulised jäised kohad. Läks kaua aega, enne kui üldse mingi tunde kätte saime," rääkis Evans, kurtes, et stardis passimine jahutas rehvid liiga maha.

Andres: Tänaku rehvivalik toimib

Tänaku kolmas split on Evansist 4,5 ja Ogier'st 10,5 sekundit kiirem.

Ogier lõpetab katse ajaga 12.25,1. "Me ei tea, mis juhtus. See (piduri)probleem pole kogu aeg. Olin üsna ettevaatlik. Tiim üritab hooldusalas probleemile jälile saad."

Tänak teises splitis samuti kiireim! 3,5 sekundiga edestab Evansit, tervelt 9,5 sekundiga Ogier'd! Kolmandas splitis oli Evans tiimikaaslasest taas 6 sek kiirem.

Tänak sõidab Evansi esimese spliti 0,6 sekundiga üle.

Teises splitis juhib Evans Ogier' ees juba 6 sekundiga.

Evans edestab esimeses vaheajapunktis Ogier'd 4,5 sekundiga.

Kõlakad räägivad, et fotograaf oli jala murdnud ja talle oli helikopter vastu kutsutud. Aga rõhutame, et need on vaid kuuldused! https://twitter.com/paddocknews/status/1352261440590274561

Katse on alanud. Ogier läks rajale! Super. Katse ära jäämisest oleks väga kahju olnud.

16.29 on öeldud katse uueks ajaks. Näis, kas see ka paika peab. Kahe minuti pärast selgub.

Teine katse pole ikka alanud. Teleülekanne näitab helikopteripilti, aga sellelt pole midagi näha. Publikut pole, seega midagi pidi juhtuma korraldusega seotud inimesega, et kiirabi välja kutsuti.

M-Spordi pealik Richard Millener: "Kahju on tiimi nimel. Tegime neli nädalat selle nimel tööd, pettumus on suur. Eesmärk oli kaks autot finišisse tuua. Pärast kõike seda, mis me selle nimel teinud oleme, on see päris suur hoop vastu hambaid. Ta näitas enne avariid head minekut, aga vahetult enne tema ära saatmist sai öeldud, et ralli on pikk. Tema jaoks kahjuks mitte."

Teisel katsel on "emergency situation" ja kiirabi olevat raja peale kutsutud.

"See tüüp on nii julge. Kui ta teab, kust aega võita, siis ta seda teeb!" kiitis Östberg otseülekandes Tänakut.

Teine katse viibib vähemalt 15 minutit. Põhjus pole teada.

Suninen andis juba WRC All Live'ile kommentaari: "Seni sujus kõik hästi. Tunne autos oli hea. Kaotasin selles kurvis sõidujoone, sõitsin vastu teeperve ja lendasin välja. Kahju, et hooaeg nii algas. Ei usu, et auto homseks korda saame (turvapuur on katki)."Mads Östberg kommenteeris, et tegi kurvis sisenedes väikse vea ja libe asfalt tegi juba ülejäänud töö.

Esimese katse ajad (ewrc-results.com)

Loubet' finišis üheksanda ajaga, kaotades Tänakule 51,6 sekundiga.

Loubet' ei läinud "Sunineni kurvist" samuti väga kindlalt läbi. Tegu on sama kohaga, kus Evans libisema läks.

No mis: Päris huvitav kommentaar Greensmithilt, pole ju haledat midagi, portugalis fafe katse lõpp oli pigem hale, vaadates, kus on suninen siis on täiysa okei seda enam, et see on Monte

Katsuta kaotab finišis Tänakule 51,1 sekundit. Jaapanlase auto esiosa on päris tublisti kannatada saanud. "Meil oli piruett. Tabasime äärekivi või midagi. Aga see kuulub õppimise juurde," kommenteeris Katsuta.

Greensmith kaotab finišis Tänakule tervelt 43,4 sekundit. "Ühel hetkel oli kõik korras, aga siis teisel momendil kohutav. Üritan paremini, aga see on hale!"

Siim: Juba tundus, et Sunninen hakkab ennast tõestama heast küljest aga kohe selline tulemus. Väga kahju.

Suninen ja ta kaardilugeja jalutavad juba õnnetuskohas ringi. Meestega on kõik korras!

Sordo rääkis, et tunne oli hea, aga ta ei saa aru, miks aeg nii kehv oli.

Sordo kaotab finišis Tänakule tervelt 18,8 sekundiga.

Pealtvaatajad hoiatavad järgmisi autosid suurte kivide eest.

Selle pildi järgi tundub, et mehed on juba autost väljas. https://twitter.com/RallySolo/status/1352248712307896321

Sõitis vasakul vastu mäekülge ja siis lendas paremalt järsakust alla. Ootame infot meeste kohta.

Suninen tegi avarii! https://twitter.com/rally_fan1988/status/1352248954885464069

Suninen edestab viimases splitis Tänakut 0,5 sekundiga!

Rovanperä lõpetab teise ajaga 12.08,7, kaotades Tänakule 3 sekundiga. Toyotadest kiireim. "Korraliku asfaldi peal tunnen end autos mugavalt. Järgmine katse saab olema veel keerulisem, seal pean olema ettevaatlikum, aga siin üritasin olla kiire."

Neuville on finišis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 3,9 sekundiga. "Kummaline tunne, aga ta tegi esimese katse kohta WRC autos väga hästi," kommenteeris Neuville oma kaardilugeja suurt debüüti.

Suninen on esimeses splitis Tänakuga võrdne.

"Ei ole nii fancy. Ei ole üldse kena!" naeris Tänak finišis kojameeste probleemi peale.

Neuville kaotab teises splitis Tänakule juba 4,5 sekundiga.

Tänak sõidab katse põhjaks 12.05,7. Evansist 3,5 ja Ogier'st 3,6 sekundit kiirem. Kojamehed on kinni jäänud, nähtavus üsna kesine.

Tänak edestab kolmandas splitis Evansit 3,5 sekundiga. Kojamehed katki!

Evans lõpetab Ogier'st vaid 0,1 sekundit kiirema ajaga. 12.09,2. Enne finišit oleks libistades peaaegu auto käest ära lasknud. "Väga keeruline. Vahelduv pidamine. Lõpu poole oli väga vähe pidamist." https://twitter.com/RallySolo/status/1352245739762626562

Ogier kurtis, et tal on mingi piduriprobleem, pedaal jääb põrandasse kinni. Üritavad enne järgmist katset parandada.

Tänak teises splitis Evansist 3 ja Ogier'st 4 sekundit kiirem. Neuvillle kaotab esimeses splitis Tänakule 3 sekundit.

Katse lõpus sajab juba väga kõvasti vihma. Ogier on finišis ajaga 12.09,3.

Teises splitis on Ogier Evansilt pisut aega tagasi võitnud, +1,0 on seal vahe.

Tänak sõidab Evansi esimese spliti omakorda 2 sekundiga üle!

Martin Järveoja kostab meie kõrvu väga ragiseval häälel, loodetavasti tuleb teleülekandesse ikka mingi muu kanal kui Oti kõrvu. Mitte ühestki sõnast ei saanud aru.

Evans on esimeses vaheajapunktis Ogier'st 3 sekundit kiirem.

Tänak pääses samuti rajale! Oleme aasta esimese spliti (vaheaja) ootuses.

Rada on märg, lumest küllaltki puhas, mis ei tähenda, et üllatusi ei võiks ette tulla.

Start on antud! Ogier on rajal.

Heix: Tahaks väga loota, et Rally Estonia ajaks saab piirangute osas lõdvemalt võtta...

Pirelli rehviinfo esimeseks katseks:Ogier: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Suninen: 5 P Zero SupersoftSordo: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Tanak: 5 P Zero SupersoftNeuville: P Zero SupersoftEvans: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Greensmith: 5 P Zero SupersoftRovanpera: 4 P Zero Supersoft + 2 Sottozero (no studs)Tänakul on ainsana kaasas viis lumerehvi.

Ralli alguseni on 10 minutit. Skaalal 1-10-ni, kui elevil uue hooaja pärast oleme? https://twitter.com/nepfinland/status/1352237764268482561

Selline näeb välja selle aasta Toyota: https://twitter.com/ACM_Media/status/1352231993497563140

Kuidas auto on? Neuville: "Hea." Kuidas uus kaardilugeja on? "Eks me saame teada, aga loodetavasti samuti hea!"

WRC ülekandes meenutatakse Tänaku eelmise aasta avariid, mida kõik kindlasti juba mitu korda näinud on https://www.youtube.com/watch?v=qfgtins1HC8

Ott Tänakult küsiti avapoodiumil: "Seekord on plaanis ralli lõpuni sõita?". Tänak: "Eesmärk on teha paremini kui eelmisel aastal. Ootan huviga! Saab keeruline olema. Väga nõudlik ralli. Tahame olla kiireimad ja töötame kõvasti. Loodetavasti meil on kiirust." https://twitter.com/ACM_Media/status/1352229524566659080

Avatseremooniat näeb tasuta WRC Youtube'i kanalilt: https://www.youtube.com/watch?v=QTqvF8YOgR8

Tänane stardijärjekord: Ogier, Evans, Tänak, Neuville, Rovanperä, Suninen, Sordo, Greensmith, Katsuta, Loubet.

Betsafe'i koefitsiendid Monte Carlo ralliks: Ogier 2.60Tänak 3.60Neuville 5.00Evans 6.00Sordo 11.00Rovanperä 15.00Suninen 25.00Katsuta 50.00Loubet 200.00Greensmith 250.00

Selle maski taga peidab end vormel 1 piloot Esteban Ocon, kes teeb kaasa vaid tänased katsed. https://www.instagram.com/p/CKTf7hbIPRd/

Päris julge väide! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ralliajakirjanik-david-evans-tanak-tuleks-fordiga-maailmameistriks?id=92324575

Mida oodata tänastelt katsetelt? DirtFish.com on teinud väikse eelvaate.SS1 on varasemalt sõidetud 2019. aastal. Algus on kiire ja rohkete ristmikutega, meenutavat Saksamaa rallit. Seejärel on kilomeeter sirget põldude vahel ning enne kiiret ja voolavat lõiku mõned 90-kraadised kurvid. Lõpus minnakse ülesmäge ning möödutakse kohast, kus Andreas Mikkelsen 2019. aastal ratta kaotas. SS2 on ekspertide arvates kogu ralli kõige keerulisem katse. 800 meetrit on laia teed, kuid siis pööratakse paremale silla peale, pärast mida on igal pool lumevallid, voolavat vett ja palju teekatte vaheldumisi. Sõidetakse läbi külade, palju on kitsaid nõelasilmakurve ja tavaautodel kiirust maha võtvaid takistusi (inglise keeles speed bumps, mis meil võib tähistada nii lamavat politseinikku kui ka mõnda muud, näiteks kõrgema asfaltiga moodustist). Videos näeb alates 00:45-st Mikkelseni 2019. aasta 9. katse äpardust: https://www.youtube.com/watch?v=ujlTbM-eynY

Kas nõustute?https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/lappi-rovanpera-voidab-tanavu-vahemalt-uhe-mm-etapi?id=92323787

Thierry Neuville annab uuele kaardilugejale rehvi vahetamise koolitust. https://twitter.com/CrossetSbastie2/status/1352200601854222338

Kõige tähtsam sõnum oli kõigilt osalejatelt ikkagi see, et ilm on Gapi piirkonnas rajaga tutvumisega võrreldes muutunud ning sajab igasuguseid sademeid - all vihma, üleval ilmselt lund. Tulevad põnevad esimesed kaks katset!

Pressikonverents on lõppenud.

Ott Tänak pidi oma vastustele kaks korda vastama, sest esimest korda ei saadud tema mikrofoni tööle. Lõpuks lausus ta sellised sõnad: "Tõsi, et eelmine aasta ei alanud hästi ja me ei teeninud punkte. Tähtis on seekord mõned head punktid kotti panna. Pole saladus, et kui tahad tiitli peale võidelda, pead punkte koguma. Rajaga tutvumise ajal oli ilm ilus, aga nüüd on hakanud vihma sadama, kõrgemal ilmselt sajab lund. Meil on olnud vähe aega uue rehviga tutvuda, enamus tutvumisest toimub hooaja jooksul. Iga katse võib siin erinev olla, peame olema kiired õppijad."

Teemu Suninen: "Pean tõestama, et ma olen väärt tervet hooaega. Eks näis, mis järgmine aasta toob. Eelmisel aastal näitasin häid aegu, aga ei suutnud neid tulemuseks vormistada. Üritan mitte vigu teha, mis on eelduseks headele tulemustele. Kõik katsed on päris väljakutsuvad. Eesmärk on TOP5, TOP6 hulka pääseda ja teha puhas ralli."

Sebastien Ogier: "Kõik algab otsast pihta. Oleme juba näinud erinevaid olusid, aga ilm muutub ja hakkab ka vihma sadama. Rehvivalik on siin alati keeruline, aga kuna meil kõigil on uue rehviga vähe kogemust, on see veel väljakutsuvam. Kõike võib siin juhtuda, aga meil on alati hea meel siin sõita. Peame aru saama, kus nende rehvidega nendes oludes piirid on. Palju uusi katseid on. Mõned on väga kitsad ja väljakutsuvad. Oleme näinud palju kive teele kukkumas - rehvipurunemise risk on suurem kui tavaliselt. Alati on hea uusi teelõike avastada - selles ralli võlu peitubki. Isegi minu jaoks on palju uut. Pühapäevased katsed on täiesti uued, reede on väga uus. Seis on minu jaoks sama nagu teistel. Isegi kui ma siit pärit olen, ei satu ma nendele teedele. On olnud keeruline recce. Varsti näeb, kas oleme teinud head tööd."Ogier Latvalast kui tiimibossist: "Olen kindel, et Jari üritab kirglikult meeskonda paremaks teha. Asjad ei tohiks väga palju muutuda. Tähtis on, et ta on väga tore mees, mul ei ole temaga mingeid probleeme. Olen teda juba "bossiks" kutsunud, ütlesin: "Boss, ma lõhkusin auto!"

Järgmisena oodatakse mikrofonide ette Ogier'd, Tänakut ja Sunineni. Enne seda toimub mikrofonide desinfitseerimine.

Terenzio Testoni (Pirelli esindaja): "Väga hea meel on 100% tagasi olla! Alustasime detsembris tiimidega koostööd, mis polnud kerge, sest meie toode on erinev. Meie rehvide limiiti ei õpi ühe päevaga selgeks. Monte Carlos teevad kõik vigu, aga võidab see, kes teeb kõige vähem. Ja rehvivalik mängib siin ülisuurt rolli. Meil pole tavalist vihmarehvi, sel juhul tuleb kasutada talverehvi ilma naelteta."

Pierre-Louis Loubet: "See on mu päris esimene kord sellel rallil. Palju uut on avastada, aga oleme valmis andma endast parima. Ma ei tea, kuidas olud võistluseks muutuvad ja kuidas ma end tunnen. Üritame jõuda lõpuni. Vaatasin palju eelmiste aastate videosid, aga parim viis õppimiseks on seda kõike ise teha. Järgmine kord tuleb kindlasti lihtsam, kavatsen siit palju kogemusi hankida. Pean olema vahel rahulikum ja vähem vigu tegema. Mul on sel aastal aega hooaja lõpuks kiire olla ja see on ka eesmärk."

8. katse on ajakavas kirjas kui "tühistatud". Kõikides ajakavades jääbki 8. katse vahele. Seitsmendale järgneb üheksas.

Huviline: Kuhu on kadunud 8. katse?

Andreas Mikkelsen (WRC2) pressikonverentsil: "Tunne on hea. Tuleb väga tihe aasta. Ootan huviga koostööd Škodaga, see on suur surve. Naudin autot väga. Ma ei jõua ära oodata, millal hooaeg algab! Monte Carlo on keeruline ralli, aga miski, mida ma väga naudin. Mulle meeldisid recce olud, aga tundub, et nüüd hakkab lumi sulama. See on mul kaheksas kord sel rallil osaleda. Tahame hooaja pauguga avada ja maksimumpunktid oleksid kenad. Ralli otsustatakse ilmselt päris vara, reede on tähtis päev. Laupäev ja pühapäev on lihtsam - neid katseid teame rohkem."

Iga minut on Gapis algamas pressikonverents, mille huvitavamad palad toome kindlasti ka teieni!

Esapekka Lappi kommenteeris Toyota otsust Jari-Matti Latvala tiimipealikuks määrata. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/lappi-uuest-koostoost-ogier-ja-latvala-vahel-sebastien-saab-aru-et-jari-matti-on-tema-ulemus?id=92321255

Avalda arvamust, kas Rally Estonia lähenemine rallipassidele on õige mõte! https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/haaleta-kas-rally-estonia-pealtvaatajate-grupeerimise-susteem-on-moistlik-mote-voi-fannide-ahistamine?id=92320521

Veel üks Eesti Päevalehe lehelugu Jaan Martinsoni sulest: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kes-voidab-monte-carlo-jaise-loterii?id=92316319

Testikatset Monte Carlos seekord tõepoolest ei ole. Kohe läheb võidusõiduks.

Valik rallieelseid pilte Toyota ja Hyundai pildipangast:

Rallijutte räägiti mõistagi ka viimases "Mehed ei nuta" saates. https://sport.delfi.ee/news/melu/mehedeinuta/kuula-ja-vaata-mehed-ei-nuta-rallihooaeg-2021-tanaku-ja-ogier-suur-duell-tokyo-olumpia-lootusetu-uritus?id=92292191

"Eelmisel aastal kaotasin meistritiitli 17 punktiga, kuid Monte Carlos jäin nullile" https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/enesekindel-tanak-alustab-voitlust-tiitli-nimel-monte-carlost-on-punkte-vaja?id=92317947