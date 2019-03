OTSEBLOGI | Ott Tänak jätkab Mehhiko rallil jahti poodiumikohale

Mehhiko ralli

Nõnda - tänase avakatseni pole enam palju jäänud, mistõttu on viimane aeg meie blogiga liituda. Uus päev, uus artikkel!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otseblogi-ott-tanak-jatkab-mehhiko-rallil-jahti-poodiumikohale?id=85557445

Ametlik kinnitus ka selle kohta, et Tänak on täna stardijärjekorras neljas ning eile õhtul katkestanud Latvala kuues.https://twitter.com/paddocknews/status/1104331905749708800

See on hea küsimus. Võimalik, et kui Latvala stardijärjekord ikkagi hoolimata katkestamisest enne lukku läks, võib minna kuidagi mingite sihilike hilinemistega trikitamiseks. Eks näis.

Sven Tantu: Kas Latvala stardib Oti eest homme või Oti järel, kuna stardijärjekord homseks pandi paika enne viimast katset ju ?

Siin on reedene lõppseis. Päeva lõpetasid vaid kuus WRC autot!

9. katselt saavad Neuville ja Tänak kahasse katsevõidu. Päeva viimase katse tulemused:

Kiire vahekokkuvõte ka 8. katse tulemustest:

Lappi ja Evans kaotavad esimesel läbimisel mõlemad Ogier'le - Lappi 1,7, Evans 2,4 sekundit. Kui Tänak ja Neuville said veel päevavalges sõita, siis praeguseks on päris kiiresti üsna pimedaks läinud.

Viimase paarina on rajal Lappi ja Evans. Vaid kuus WRC sõitjat seega selle reedese päeva lõpetavadki.

Teisel läbimisel kaotab Ogier Tänakule 0,2, Meeke 1,4 sekundit.

Ogier edestab esimesel läbimisel Tänakut 0,2 sekundiga, Meeke kaotab prantslasele 1,2 sekundiga.

Teises paaris on vastamisi Meeke ja Ogier.

Teisel läbimisel suudavad Tänak ja Neuville taaskord (!) täpselt sama aja kirja saada. Täna on see juba mitmes kord.

Kohe on Tänak ja Neuville ka teist korda stardis.

Tundub, et Latvala ongi katkestamas. Videost näidatakse, kuidas ta auto kontrollpunktist välja lükkab.

Tänak alistab Neuville'i esimesel läbimisel 0,4 sekundiga.

Läks!

Esimestena lähevad rajale Neuville ja Tänak. Tegu on paarisrajaga.

Järjekordne draama on soolas - Jari-Matti Latvala auto väidetavalt ei liigu ning on väga võimalik, et ta ei jõua viimastele katsetele!

Päeva viimased katsed toimuvad Leóni autodroomil, mis on kruusa ja asfaldi segu. Samal katsel oskas Robert Kubica mõned aastad tagasi auto üle katuse keerata.

Nõnda - päeva viimaste katseteni on jäänud kümmekond minutit.

Pisut enama kui tunni pärast sõidetakse päeva lõpetavad kaks publikukatset. Tuletame meelde, et homne stardijärjekord pandi paika äsja lõppenud katse järel - kui päeva lõpus on publikukatsed, siis reeglid lihtsalt sätestavad nii.Kuna Suninen homme starti tulla ei saa, peaks homne stardijärjekord välja nägema selline: Mikkelsen, Sordo, Neuville, Tänak, Lappi, Latvala, Meeke, Evans, Ogier.

Korsika 2017.

JJI: Millal oli eelmine ralli kui Tänak ühtegi katsevõitu ei võtnud?

öövaht: kõige kurvem on see, et Tänakul jäi ainult 1 sek puudu, et Lappist eespool olla ja homme startida 5 kohalt, mis oleks olnud juba väga hea stardikoht võidu püüdmiseks

Hyundai tiimiboss Andrea Adamo: "Olen näinud oma elus nii paremaid kui halvemaid päevi. Danil on elektriline rike."

Saarlane: Tänak jätkab katsevõitude seeriat!!

Ralli üldseis pärast 7. katset: Ogier' esikoht on võrdlemisi kindel, Sordo katkestamise tõttu tõusevad kõik teised koha võrra. Nüüd on ka ühtlasi selge, et Ott Tänak stardib homme neljandalt positsioonilt, mis annab talle väga korraliku võimaluse heade aegade nimel heidelda.

7. katse tulemused: Tänak võtab ootamatu katsevõidu, Ogier kaotab rehvipurunemise tõttu pisut aega.

Latvala kaotab Tänakule 1,8 sekundit ning see tähendab ühtlasi seda, et Ott Tänak on täiesti ootamatult saanud oma esimese katsevõidu tänavusel Mehhiko rallil!

Dani Sordo endiselt seisab. Järjekordne katkestamine Hyundaile, sarnaselt Mikkelsenile sealjuures võiduheitlusest.

Evans finišis - kaotust Tänakule 2,4 sekundit.

Ka Elfyn Evans ei ole splittide järgi Tänakust kiiremini tulnud. Kaheksa kilomeetri peal kaotab ta eestlasele kaks sekundit.

Tundub, et Sordo ei saagi liikuma. Ta seisab endiselt ning on katse stardist päris kaugel. Kahju.

Lappi aga ei lähe finišis liidriks - ta kaotab Tänakule 0,2 sekundiga.

Lappi tuleb splittide järgi kiiresti ning võib Tänaku katse esikohalt lüüa.

Meeke'i auto on tolmu täis, kuskilt tuleb see sisse. Ilmselt oli kaotus osaliselt ka selle süü.

Meeke ei suuda samuti Tänaku aega lüüa - 3,4 sekundit kaotust.

Ogier: "Meil läks sel katsel rehv katki ja kaotasime pisut aega, aga kõik on okei."

olaf: Altenaator ehk maakeeli generaator.

Ootamatu - Ogier ei lähegi liidriks, vaid kaotab Tänakule lausa 6,6 sekundit. Kas midagi juhtus?Sordo samal ajal endiselt seisab. Vägisi paistab, et ta ei jõua starti. Kõik kolm Hyundaid on täna ebaõnne käes olnud.

Neuville: "Ma annan harva alla, aga tõden täna: meil lihtsalt pole võimalust võidelda. Sõitsin hea katse, aga on midagi, mis ei tööta."

Neuville kaotab finišis Tänakule 2,8 sekundiga. Isegi Ogier kaotab esimeses vaheajapunktis Tänakule 0,5 sekundiga. Ootamatu.

Probleem peaks olema aku või alternaatoriga. Sellest oleks küll väga kahju...https://twitter.com/OfficialWRC/status/1104161946998312960

Dani Sordol olid ülesõidul väidetavalt probleemid olnud. Ootame huviga uudiseid.

Tänak: "Kokkuvõttes mõnus päev, vigu polnud. Tegin, mis sain. Loodetavasti saame homme võidelda, kui parema stardipositsiooni saame."

Tänak on selle suhteliselt lühikese katse finišis - ajaks 6.43,4.

Neuville on teepuhastajast Tänakust avasplitis 0,9 sekundit aeglasem.

Neuville on nüüd samuti rajal. Tänaku esimene splitt on 2.46,3.

Ott Tänak on 7. katsele startinud!

kõlkajalg: Tänakule kirja läinud 0,6-sekundiline kaotus (Lappile) ralli poolelijäetud avakatsel mängib hetkel suurt rolli homse stardijärjekorra paikapaneku mõttes.

Kalle Kaljula: See Las Minas pidi eriti hull katse olema just eespool startiatele

Järgmine katse, Las Minase esimene läbimine, algab 25 minuti pärast. Tegu on ka pühapäevase punktikatsega, aga kuna seda hommikul ei läbitud, tuleb Tänakul taas kõvasti teed puhastada.Tuletame meelde, et juba selle katse järel pannakse paika homne stardijärjekord - kui päev lõpeb publikukatse(te)ga, siis võetakse stardijärjekorra määramisel arvesse seisu viimase tavakatse lõpus.

Kalle Kaljula: Mikelsenil on Hyundaiga nüüd vist küll pidu läbi. Kahju tegelikult

Ralli üldseis pärast 6. katset: Ogier kindlustas liidrikohta, Lappi langes Tänakust vaid sekundi kaugusele.

6. katse tulemused: Ogier taas kiireim, Tänak kuues, Lappi kaotas aega.

Sordo finišis - 2,9 sekundit koguneb kaotust Ogier'le.

Unetu: Huvitav, kas Latvala saab käsu lasta Tänak mööda, et tagada talle parem stardipositsioon homseks ?

Teises splitis on Sordo kaotus Ogier'le 2,1 sekundit. Tundub, et selle katsega kindlustab prantslane pisut oma üldedu.

Latvala kaotab finišis Ogier'le 5,3 sekundit. Üldarvestuses on ta Tänakust 10,5 sekundit eespool.

Sordo kaotab avasplitis Ogier'le 1,2 sekundiga.

Elfyn Evans lõpetab hetkel kolmanda ajaga, kaotust Ogier'le 4,7 sekundit. Waleslane hoiab kokkuvõttes Ogier' ja Sordo taga kolmandat kohta.

Lappi kaotab finišis Ogier'le 16,0 sekundit ning jääb üldarvestuses Tänakust vaid sekundiga ettepoole."Pöörasin liiga vara kurvi sisse ja polnud ideaaltrajektooril, mistõttu läksin vastu puud. Mul pole õrna aimugi, kas auto on sirge."

Kolmandas splitis on Lappi kaotus Tänakule suurenenud 9,1 sekundile. Kas soomlane langeb üldarvestuses meie mehest tahapoole?

Esapekka Lappi rammib auto tagaosaga puud ning teeb poolspinni, kaotades omajagu aega. Teises splitis kaotab ta Ogier'le 11,5, Tänakule 7,2 sekundit.

Kris Meeke lõpetab hetkel teise ajaga - kaotust Ogier'le 4,4 sekundit.

Ogier edestab finišis Tänakut ja Neuville'i 6,1 sekundiga.

Teises splitis on Ogier' edu juba 4,3 sekundit.

Finišis on aga Tänak ja Neuville taas täpselt võrdsed! Täiesti ühte auku katse nende meeste poolt.

Kolmandas splitis on lõpuks minimaalne vahe sees - Neuville edestab Tänakut seal 0,1 sekundiga. Esimeses vaheajapunktis on Ogier aga mõlemast 2,1 sekundit kiirem.

Tänak: "Väga suurt erinevust hommikuga võrreldes ei ole. See katse oli hullem kui eelmine."

Teises splitis on Neuville ja Tänak endiselt täpselt sama ajaga. Omapäraselt ühes rütmis on need mehed liikumas.

Tänak on samal ajal juba finišis - 9.28,4 on ajaks. Hommikusel läbimisel oleks see 0,6 sekundiga katsevõidu toonud.

Täna juba mitmendat korda sama lugu - esimeses splitis on Neuville ja Tänak täpselt võrdse ajaga.

Tänak on esimesest splitist läbi, aeg on õige pisut parem kui hommikuse läbimise parematel.

Nüüd on Tänak rajal!

Tundub, et 6. katse hilineb. Tänaku stardiaeg on käes, aga rajale pole teda veel lastud.

Hyundai tiimiboss Andrea Adamo ei tea samuti, mis Mikkelsenil täpsemalt juhtus. "Teame ainult, et Andreas vabandas telefoni teel."

6. katse algab juba viie minuti pärast, nii et kaugele pole mõtet minna!

Tanel: Miks on jutt sellest, et Neuville läheb homme kolmandana rajale. Praeguse seisuga ju teisena kui Mikkelsen jätkab homme. Teemu väidetavalt mängust väljas ju.

Sordo tahab finišis kohe teada, kas ta võitis katse või mitte. Kui ta teada sai, et Ogier oli kiirem, tulevad suisa ropud sõnad välja. "Sõitsin enda meelest perfektse katse!"

Ralli üldseis pärast 5. katset: Ogier tõusis liidriks, aga Sordo on kohe tema kannul. Tänak on seitsmes.

5. katse tulemused: Ogier taas võimas, Mikkelsen katkestas.

Dani Sordo ründab suisa katsevõitu - ta kaotab Ogier'le finišis vaid 0,8 sekundit ning on üldarvestuses teine.

Eero: Loomulikult on Mikkelsen homme startis, et Neuville'i saaks hilisemalt positsioonilt startida. On suur vahe Neuville'i jaoks, kas läheb teise või kolmandana rajale!

Hyundai kinnitab - Mikkelsen on tänaseks katkestanud.https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1104140269681893381

Latvala finišis - kaotust koguneb lõpuks 10,8 sekundit. Võimalik, et mõned neist sekunditest tulid tema ees katkestanud Mikkelseni tõttu. Latvala on Tänakust kokkuvõttes 9,7 sekundit eespool.

Kaspar: Nüüd on küsimus kas Mikkelsen homme stardis või ei, meile oleks hea kui oleks.

Norralasel on kiiver peast ära. Tundub, et tuleb katkestada!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1104141093187272710

Mikkelsen taas seisab!

jutukunn: tundub, et tänak saab homme neljandana rajale kui hästi läheb siis viiendana.

Evans on samal ajal teise ajaga finišis, kaotust Ogier'le tuleb vaid 2,3 sekundit.

Mikkelsen on järgmises splitis veel kümmekond sekundit juurde kaotanud. Kas autol on midagi siiski ka viga?

Lappi finišis - kaotust Ogier'le 6,2 sekundit. Kokkuvõttes on ta Tänakust 10,9 sekundit ees.

Mikkelsen on kaotanud 1.31,9. Võimalik, et vahetati rehvi.

Meeke kaotab finišis Ogier'le 7,9 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta prantslasest maha 17,5 sekundiga.

Mikkelseni intsident juhtus samas kohas, kus Suninen ennist avarii tegi. Huvitav teada, kui palju ta kaotas.

Ogier on samal ajal finišis - edu Neuville'i ees 9,7 sekundit.Samal ajal on Mikkelsen taas liikuma saanud. Kas tegu oli GPS-i eksimusega või norralasel ikkagi juhtus midagi?

Ralli liider Andreas Mikkelsen seisab!

Ogier' edu on viimases splitis Neuville'i ees juba 8,4 sekundit. Prantslane on täna olnud tõeliselt tasemel.

Neuville edestab finišis Tänakut 1,3 sekundiga. Kokkuvõttes jääb Tänak belglasest 20,4 sekundit ettepoole.

Neljandas splitis on Ogier Tänakust 5,8 sekundit kiirem. Viimases vaheajapunktis on Neuville eestlasest 1,1 sekundiga mööda läinud.

Tänak: "Raske öelda, kui puhas tee on. Mõned aeglasemad kohad näevad välja sellised, nagu polekski seal keegi varem sõitnud. Auto on hea, kõik on korras."

Ott Tänak finišis - ajaks 23.46,0. Hommikusel läbimisel oli Mikkelseni võiduaeg 23.50,6.

Viis tükki.

urmas: mitu vaheajapunkti sel katsel on

Mikkelsen on kenasti alustanud - avasplitis kaotab ta vaid Ogier'le, seda 0,6 sekundiga.

Neljandas vaheajapunktis on Tänak jätkuvalt Neuville'ist ees - vahe on 0,5 sekundit.

Evans ei ole ka kõige paremini alustanud - tema aeg on avasplitis Lappiga võrdne.

Ogier' edu on kolmandas vaheajapunktis Tänaku ees 4,6 sekundit.

Esimeses splitis on Lappi sealjuures seni läbi tulnutest viimane, kaotades 0,3 sekundiga ka Tänakule.

Kolmandas splitis on Tänak Neuville'ist juba täpselt sekundiga ees.

Kordusest näidatakse, kuidas Neuville ühes teravas kurvis pisut barjääri rammib. Kokkupõrge oli siiski minimaalne, ajakaotus samuti.

Teises splitis on Ogier' edu Neuville'i ees 3,0, Tänaku ees 3,7 sekundit.

Teises splitis on Neuville Tänakust 0,7 sekundit kiirem. Meeke tuleb samal ajal esimeses vaheajapunktist läbi ning kaotab Ogier'le 1,1 sekundit.WRC All Live'i telepilt samal ajal jälle jupsib...

Ogier on esimeses splitis Tänakust ja Neuville'ist 1,8 sekundit nobedam.

Esimeses splitis on Neuville ja Tänak täpselt võrdse ajaga. Meie jaoks on see muidugi hea märk, et belglane ei suuda vähemalt praegu aega tagasi teha.

Tänaku esimene splitt on tema enda hommikusest ajast 1,8 sekundit kiirem.

Rehvivalikud on ka saadaval: esimesena rajal olev Tänak võttis kaasa kolm keskmise seguga rehvi ja kaks kõva seguga rehvi, Ogier ja Latvala võtsid neli kõva segu ja ühe keskmise segu, kõik ülejäänud võtsid kaasa viis kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104127757502550018

Ott Tänak on 5. katsele startinud!

Pilti ka Sunineni masinast:https://twitter.com/kermo/status/1104123653741002753

Halvad uudised nii M-Spordile kui ka Ott Tänakule - Teemu Sunineni auto on sedavõrd palju kahjustada saanud, et teda ei suudeta järgmisteks päevadeks rivisse ajada.See tähendab, et kui Sunineni jätkamise korral oleks tema homme rajal esimene auto olnud, siis nüüd on ikkagi oht, et Tänaku homne stardipositsioon on suhteliselt kehvavõitu.https://twitter.com/MSportLtd/status/1104123846913859585

Hooldusaeg on läbi ning sõitjad on El Chocolate katse poole teel! Stardini veel 20 minutit.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104123050889482240

Kes seda veel teinud pole, siis pausi ajal on paras ära kuulata Mehhiko rallile ette vaatav "Kuues käik"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-citroen-sai-mehhiko-ralli-eel-ootamatu-tagasiloogi-kui-raske-saab-tanakul-ikkagi-olema?id=85529305

Nüüd ootab sõitjaid ees hoolduspaus - tänase päeva avanud El Chocolate katse teine läbimine on kavas kell 23.17. Väikese pausi aeg!

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Võtame neljanda katse samuti kokku: Dani Sordo sai veel viimasena sõites kirja teise aja, Tänak seitsmes.

Mehhikos küpsetab päike sedavõrd kõvasti, et sõitjatel tuleb päikevarjude alla peituda!

Latvala sõidab Ogier'ga võrdse aja välja - kaotust Mikkelsenile 0,9 sekundit.

Mikkelsen näitab taaskord head minekut - ta lööb Ogier' aega suisa 0,9 sekundiga ning suurendab selle võrra ka oma üldedu.

Elfyn Evans kaotab Ogier'le 0,3 sekundit.

Esapekka Lappi annab õige pisut ära - kaotust Ogier'le 0,9 sekundit.

Kris Meeke sõidab hetkel viimase aja välja, aga kaotust tuleb vaid 0,6 sekundit.

Ogier teeb taas hea sõidu - 1.05,8 on Neuville'ist omakorda 0,2 sekundit kiirem.

Täpselt nii. Meie õnneks võib eeldada, et katkestanud Teemu Suninen saab homme jätkata ning võtab teepuhastaja rolli endale.

eid_1532b072249172: ehk siis kui tänak jääb täna WRC arvestuses viimaseks tuleb ka homme esimesena startida?

Tänak katsevõitu siit ei saa - Neuville edestab teda 0,3 sekundiga.

Homne stardijärjekord pannakse paika tänase järjestuse järel - tänase päeva liider alustab homme viimasena, tänane viimane homme esimesena.

eesti: Kas homme algab ralli, teises stardi järjekorras, või tänak peab ikka eesotsast alustama?

Tänak läbib katse puhtalt - ajaks 1.06,3.

Tänak on publikukatsele startinud!

Täpselt nii. Tegemist on publikukatsega. Ott Tänak saab lähte nelja minuti pärast.

eid_152cbc7c9985fa: Kas järgmine katse on tõesti kõigest 1,1km?

WRC teatab, et otsepildi häired olid seotud mingisuguse kohaliku probleemiga - nüüd on tavaline olukord taastatud.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1104086722302885889

Nüüd on tõesti väikese kohvipausi aeg - Leóni publikuatse algab pisut vähem kui tunni pärast.

Ralli üldseis pärast 3. katset: Mikkelsen püsib liidrikohal, Tänak kaotab juba peaaegu pool minutit.

Kolmanda katse tulemused. Ogier'le katsevõit, Tänak WRC-dest viimane.

Sordo finišis teise ajaga, kaotust Ogier'le 0,5 sekundit.

Esimeses splitis pakub head tempot Sordo, kes jääb seal 0,3 sekundiga alla vaid Mikkelsenile.

WRC tehnilised probleemid: Otsepilt ei saa olla ootamatult maas, vaid pigem oodatult maas. WRC Live tehniliste probleemide jada on WRC-s kestnud aastaid ja nad ei taha seda korda teha. Vastasel juhul ostaks isegi WRC paketi, et seda otse vaadata, aga kahjuks ei saa raha raisata nii ebakvaliteetse asja peale.

Latvala on sel katsel juba tunduvalt parem - hetkel teine aeg, kaotust Ogier'le 1,7 sekundit.

Mikkelsen jääb samuti Ogier'le alla - 2,2 sekundiga.

Evans siiski Ogier'd edestada ei suuda - kaotust koguneb 1,8 sekundit.

Otsepilt on nüüd ootamatult maas. Splittide järgi on seni hea tempoga tulnud Mikkelsen ja Evans, kes võivad ka katsevõidule pretendeerida.

Lappi finišeerib teise ajaga - kaotust Ogier'le 3,1 sekundit.

Meeke kaotab Ogier'le finišis 3,3 sekundit.

Ogier tuleb taas hea tempoga - ta edestab finišis Neuville'i 6,4 sekundiga.

Neuville: "Peame üritama homseks halba stardipositsiooni vältida. Vastasel juhul on kõik p****s."

Neuville ei suuda sel katsel Tänakult väga palju tagasi võita - ta võidab eestlast 0,7 sekundiga.

Ogier edestab avasplitis Tänakut 1,9 sekundiga. Viimases splitis on Neuville samal ajal Tänakust 0,6 sekundit kiirem.

Tänak finišis - 9.36,1.

Rehvi ära vahetanud Neuville on sel katsel esimeses splitis Tänakust 0,6 sekundit kiirem.

Ott Tänak ongi kolmandale katsele startinud!

Tagantpoolt tulles on ikka parem, kuid eelis ei tohiks enam päris nii suur olla.

Juss: Kas teisel läbimisel on tänakul tiba lihtsam? Või tagantpoolt tulles on ikka parem?

Järgmist katset ei pea kaua ootama - Ott Tänak läheb rajale juba vähem kui kahe minuti pärast!

Ralli üldseis pärast 2. katset: Mikkelsen tõuseb liidriks ka kokkuvõttes.

2. katse tulemused. Mikkelsen kiireim, Tänak teepuhastajana kaheksas.

Dani Sordo paneb WRC autode mõistes sellele katsele punkti - ta sõidab välja kolmanda aja, kaotust Mikkelsenile 2,6 sekundit.

Latvala on auto vasakpoolse esiosaga millegi vastu sõitnud, aga soomlane tõdeb, et probleeme ei tohiks see valmistada.

Latvala on samal ajal finišis - soomlane saab kirja hetkel viienda aja, kaotust 16,7 sekundit. Seda on tema olukorra kohta palju.

Suninen on teinud avarii - tema auto on päris korralikult risti tee peal ning ilma ühe esirattata. See auto ei liigu praegu mitte kuhugi.

Mikkelsen läheb finišis liidriks - tema edu Ogier' ees on 2,4 sekundit.

Evans peatub finišis intervjuuks, aga siis märkab midagi, tõmbab ukse kiirelt kinni ning läheb minema. Huvitav, mis seal juhtus.

Evans sõidab välja korraliku aja, kaotades Ogier'le 6,0 sekundiga.Suninen samal ajal endiselt seisab, paraku pole pilt temani jõudnud.

Lappi finišis - aeg on kolmas, kaotust tiimikaaslasele Ogier'le koguneb ootamatult palju, 17,1 sekundit.

Teemu Suninen seisab!

Meeke finišis teise ajaga - kaotust Ogier'le 5,7 sekundit.

Mikkelsen on kolmandas splitis suisa 2,5 sekundiga liider.

Ogier sõitis küll välja hea aja, kuid ta on finišis väga rahulolematu. "Ma ei tea, millest see täpselt tuleb, aga ma ei tunne end mugavalt. See oli väga keeruline."

Teises splitis on head tempot näitamas Mikkelsen, kes on seal Ogier'ga võrdse aja välja sõitnud.

Ogier finišis - edu Tänaku ees 19,0 sekundit.

Kindlasti. Viimases splitis on Ogier' edu Tänaku ees juba 17,0 sekundit.

Taff: Kas kolmandana startinud Ogierile on tõesti tee siis nii palju puhtam, kui esimesena startinud Otil, et splite vaheajad nii eriklassist on?

Neuville'il ongi rehv katki. "See juhtus umbes viis-kuus kilomeetrit pärast starti. Üritasin vältida kive, mille Tänak rajale tõi."https://twitter.com/TheDDuran/status/1104061288689344512

Neuville kaotab finišis Tänakule 22,7 sekundit ning seletab midagi väga animeeritult.

Tänak: "Algus ei olnud paha, aga seejärel läks tee libedaks ja lahtiseks. Auto on hea, tegime kõik, mis suutsime."

Tänak on katse finišis - ajaks 24.12,0.

Kris Meeke on samal ajal läbi tulnud kolmandast splitist ning kaotab seal Ogier'le 1,3 sekundit, edestades Tänakut omakorda 6,4-ga.

11,7 sekundit on Neuville'i kaotus Tänakule splitis number neli.

Esimeses splitis on Evansi kaotus Ogier'le 2,2 sekundit.

Kolmandast splitist on läbi tulnud ka Ogier - edu Tänaku ees 7,7 sekundit.

Võimalik, et Neuville'il on rehv katki. Tundus, et mehed rääkisid autos midagi sellist, et "sõidame edasi, peatudes kaotaksime rohkem aega".

Lappi kaotab avasplitis Ogier'le 1,1 sekundiga. Kolmandas splitis on Neuville aga Tänakust koguni 5,7 sekundit maas!

Teises splitis on Ogier edu suurendanud juba 5,2 sekundi peale. Meeke on samal ajal avasplitis prantslasest 0,2 sekundit aeglasem.

Teine auto, jah. Euroopast väljas toimuvatel etappidel kasutatakse teisi autosid, mis liiguvadki logistilistel põhjustel neil etappidel.

Kentsu: Miks Tänaku auto nr. on sp1007 mitte sp1010 nagu Rootsis? Kas teibe auto?

Teises splitis 11,4 km peal on Neuville ja Tänak täpselt võrdse ajaga.

K: Eile polnud Tänaku autost otsepilti shakedownil ja pole seda ka täna.. mis toimub?

Ehk juhtus Neuville'il lihtsalt midagi? Ogier on avasplitis Tänakust 3,0, belglasest 3,9 sekundit nobedam.

Siim: Ogier on koguaeg teed puhastanud ja samas on ta kuuekordne maailmameister. Ehk ei ole see tee puhastamine nii määrav midagi.

Neuville on esimeses splitis Tänakust koguni 0,9 sekundit maas. Huvitav!

Tänase avakatse, legendaarse El Chocolate täpsem kirjeldus:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1104054994414854147

Tänak on esimesest splitist läbi tulnud - 4.22,3. Ootame huviga võrdlust teistega - tuletame meelde, et esimese stardipositsiooni tõttu on eestlane teistega võrreldes kehvemas seisus, sest peab teed "puhastama". Ogier on samuti rajal.

Stardiintervallid on kolmeminutilised. Nüüd on ka Neuville rajal.

Tundub, et WRC All Live'i otsepildiga on mingisugused probleemid - Tänakut pildis ei näidata, vaid minnakse kohe teise startija Neuville'i autosse. Loodame, et saame ka meie meest siiski näha.

Nõnda - Ott Tänak on rajal ning Mehhiko ralli reede on alanud!

Olgu ka tänane stardijärjekord ära mainitud: Tänaku järel lähevad rajale Neuville, Ogier, Meeke, Lappi, Evans, Mikkelsen, Latvala, Suninen ja Sordo.

Rehviinfo on samuti olemas - kõik sõitjad on kaasa võtnud viis keskmise seguga rehvi.

Tere õhtupoolikut! Tänane esimene katse on ümmarguselt veerandi tunni kaugusel ning on viimane aeg end rallilainele seadistada!

Täpselt nii. Suurt erinevust see ei tähenda, aga Mehhiko ralli üldseis on hetkel selline:

Fauna: kiiruskatset ei tühistatud, vaid neile, keda starti ei lastud, määrati viimasena tulemuse kirja saanud võistlejaga sama aeg.

Seega - reedese päeva esimene katse, kuulus El Chocolate algab kell 18.18. Kes uuesti magama, kes tööle - kohtume juba mõne aja pärast!

Põhjuseks siis mingisugune probleem katse lõpus oleva väikese tehistrampliiniga.

Sébastien Ogier tõdeb, et katse näib olevat tühistatud.

Pildimaterjali Esapekka Lappi hirmsast hüppest: https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1103849127241146368

Ogier ja Tänak on mõlemad autost väljas. Kas katse tühistatakse sootuks ära?

Publikukatsetel võivad korraldajad järjekorra ise paika panna.

Rumal küsimus: Vabandust rumala küsimuse pärast aga kas Tänak ei pidanud esimesena startima?

Katse endiselt seisab, loodetavasti mitte kauaks.

Enne Ogier' rajale asumist on väike sunnitud paus - korraldajad tegelevad pisut katse lõpus oleva tehishüppega, kus on midagi pisut paigast läinud.

Meeke võtab hüppe ajal väga rahulikult ning kaotab 0,6 sekundit.

Esapekka Lappi pakub publikule ülimalt äreva hüppe - ta maandub sisuliselt küljega nina peale! - ning saab kirja 0,1 sekundiga uue liidriaja - 1.00,6.

Elfyn Evans kaotab 0,6 sekundiga.

Andreas Mikkelsen teeb küll väga ärevalt suure hüppe, kuid saab kirja kindlalt kiireima aja - 1.00,6.

Latvala on vihane, sest tema meelest oli rajakoostamisel finišijoon märgitud varasemaks. "Pidurdasin liiga vara!"

Latvala jääb Sordole ja Suninenile 0,2 sekundiga alla.

Suninen sõidab välja Sordoga täpselt võrdse aja.

WRC mehed tulevad selgelt kiiremini - Dani Sordo saab kirja 1.02,1.

Alberto Helleri vend Pedro kaotab talle 1,1 sekundit. Nüüd on kord WRC autode käes!

Boliivia noormees Marco Bulacia Wilkinson kaotab Hellerile 0,2 sekundit.

Tšiillane Alberto Heller edestab poolakat 0,1 sekundiga. 1.05,9 tema ajaks.

Mehhiko ralli ainus WRC2 Pro sõitja Lukasz Pieniazek läheb 1,0 sekundiga liidriks. Finiši eel olevast hüppest maandub ta väga ohtlikult nina peale.

Veel üks kohalik sõitja Ricardo Trivino Bujalil kaotab pisut - 2,6 sekundit.

Katse on lühike, aga efektne - Guerra ajaks on 1.07,0.

Sõitjaterivi avab kohalik mees Benito Guerra, enne WRC-autosid on veel kuus R5 masinat. Ott Tänak on järjekorras 16. auto.

Väljas on pime, mistõttu on sõitjatel kaasas ka lisatuled. Esimene katse viib autod kitsaid teed mööda ning läbi tunneli.

Tere öötunde! Mehhiko ralli esimene võistluskatse on peagi algamas ning olukord on vägev - mehhiklased on rallist täiesti vaimustuises ning inimesi on etappi vaatamas tohutult palju.

Jaan Martinson Mehhikost: Tänak sõitis nüüd testikatse läbi, sai kirja 9. aja 3.48,1. Teist korda läbida ei jõudnud, sest aeg sai enne otsa. Enne katsele minemist tehti hooldealas auto korda, viga leiti kiiresti üles.

Testikatse võitis Kris Meeke ajaga 3.44,2. Teine oli Andreas Mikkelsen, kolmas Thierry Neuville.

Mikkelsen sõitis neljandal läbimisel välja seni parima aja.

Testikatsel on järjestus teise läbimisega pisut muutunud. Lappi juhtimas Mikkelseni ja Ogieri ees.

Shakedowni hetkeseis:

Järveoja tegi kino: ületas finišijoone joostes ja viskas käed võidukalt taeva poole. "Auto jäi lihtsalt seisma keset sirget. See viiakse hooldusalasse ja siis selgub, milles viga," külas Martini lühikommentaar.

Jaan Martinson vahendas Mehhikost Toyota peamehaaniku Tom Fowleri kommentaari: "Tänaku autol kadus ühe sensori signaal, mis hoiab mootorit töös. Kui see oleks juhtunud keset rallit, siis oleksime andnud Tänakule juhised, kuidas autot taaskäivitada. Aga kuna tegu oli testikatsega, siis ei hakanud riskima. Toome auto hooldusalasse, vaatame kõik üle ja käivitame auto alles siis. Olen üsna veendunud see pole suur probleem ja esimesel katsel on Tänak kindlasti stardis."Kas ta täna enam testikatsele jõuab, pole teada.

Neli meest on testikatse esimest korda läbinud. Meeke'i aeg seni parim - 3.51,4. Ogieril kirjas 3.51,6, Lappil 3.53,1.

Ats: See ju hea kui sellised asjad testi katsel juhtuvad

Twitteris räägitakse mehaanilisest probleemist.

Ärevad teated Tänaku kohta... https://twitter.com/planetemarcus/status/1103689493410971649

Esimesena saab testikatsel aja kirja Thierry Neuville (Hyundai) - 3.58,3.

