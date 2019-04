OTSEBLOGI | Ott Tänak jätkab Argentina rallil võitlust võidu nimel

Argentina ralli

Suninen on taas WRC-dest kõige aeglasem - kaotust tuleb 38,1 sekundit. Kumbki M-Spordi mees ei ole täna korralikku kiirust leidnud.

Latvala tuleb hetkel seitsmenda ajaga - kaotust 20,2 sekundit. Kõige hoolikamalt tuleb sealt endiselt jälgida Mikkelseni tulekut.

Tagumistest meestest on Mikkelsen taas see, kes päris korralikku tempot näitab. Neljandas splitis on ta 7,0-sekundilise kaotusega neljas.

Sordo tuleb finišisse neljanda ajaga - kaotust Tänakule 13,1 sekundit. Teiste tema ümber startijate aegu arvestades väga hea aeg.

Lappi kaotab finišis juba koguni 27,8 sekundit. Selle katsega hakkavad vahed paisuma!

Meeke: "Tee oli minu jaoks juba nii palju üles küntud, et mul polnud midagi teha. Autoga on kõik korras."Tundub tõesti, et tagumiste meeste ajakaotus tuleneb sellest, et tee läheb järjest kehvemaks. Vaid Sordo on enam-vähem esikolmiku kannul.

Splittide põhjal pole seni "suurele kolmikule" keegi vastu saamas. Meeke on samal ajal 19,9-sekundilise kaotusega finišis.

Evans kaotab Tänakule 16,6 sekundit, kusjuures mees ise arvas, et tegi hea katse.

Aimar 2002: Hea nali, kaotasime pisut jõudu aga vahe teistega on nii 10+ sekundit

Meeke'il on ehk eelmisest katsest ikkagi mingisugune probleem - tuletame meelde, et tema auto tagumine parem osa sai pisut kahjustada. Ta kaotab eelviimases splitis juba 16,0 sekundit.

Tänak: "Hea katse, aga ühe suure veetakistuse järel läks korra vesi mootorisse ning kaotasime mõneks ajaks pisut jõudu."

Tänak finišis - edu Neuville'i ees 7,8 sekundit, Ogier' ees 10,2 sekundit! Suurepärane!

Ogier kaotab Neuville'ile finišis 2,4 sekundit.

Aga eelviimases splitis on Tänak Neuville'ist lausa 5,1 sekundit kiirem! Ogier jääb seal maha 6,5 sekundiga.

Neuville tõdeb finišis, et tegi öösel video abil kõvasti tööd, et ennustada, millised kohad võiksid mudaseks minna. Enda sõnul tegi ta hea sõidu, Tänak tuleb temaga sekund-sekundis.

Meeke kaotab teises splitis samal ajal Tänakule juba 5,6 sekundiga!

Neuville paneb finišis esimese märgi maha - 17.46,3.

Tänak jätkab konkurentidest pisut parema tempoga - neljandas vaheajapunktis on tema edu Neuville'i ees 1,6, Ogier' ees 4,4 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees 1,7 sekundit, Ogier jääb maha 2,4-ga.

Tänak on esimeses splitis Ogier'st 0,7 sekundit kiirem.

Esimeses splitis on Neuville Ogier'st 0,8 sekundit aeglasem.

Lausa seitse (!) splitti: 3,78; 7,44; 11,33; 15,34; 20,56; 23,65 ja 27,41 km.

Eee: Mitu vaheajapunkti on siin katsel? Mis vahedega?

Sel katsel on endiselt intervall kolm minutit.

San: Kas 7 ndal katsel on stardiintervall ka 2 min?

Neuville on 7. katsele startinud!

WRC vaatleja: Tundub pigem, et Ottile see katse sobib. Esimesel läbimisel oli ka kiire, eks näha ole kas järgmised katsed ka kiire.

7. katseni pole palju jäänud - see algab juba kaheksa minuti pärast! Tuletame meelde, et juurdepääsuteede olukorra tõttu jäeti see katse hommikul ära, ent nüüd see toimub - kuid pealtvaatajaid raja äärde ei lubatud.

WRC2 Pro kategoorias katkestas keset katset Gus Greensmith, kelle autol purunes vedrustus.https://twitter.com/Karlip1/status/1121844007158599683

Ralli üldseis pärast 6. katset:

Mikkelsen teeb katsele siiski tugeva lõpu ning saab kolmanda koha - 3,1 sekundit kaotust Tänakule, kokkuvõttes on ta viies.6. katse tulemused:

sakum6du: Tundub, et Ott on kiiruse tagasi saanud

Suninen kaotab finišis 7,6 sekundit.

Suninen ja Mikkelsen esimeste vaheaegade põhjal erilist kiirust ei arenda.

Latvala on auto tagumise parema rehvi ära lõhkunud! Tema õnneks oli see suhteliselt vahetult enne finišit ning liiga palju aega kaotsi ei läinud. Paarist sekundist sai aga finišis 9,3.

Latvala tuleb samuti päris kenasti - kolmandas splitis on ta kolmas ning kaotab Tänakule täpselt kaks sekundit.

Sordo sõidab välja teise aja - kaotust Tänakule tuleb täpselt sekund.

Lappi finišis siiski hetkel alles viienda ajaga - kaotust Tänakule 8,1 sekundit.Sordo on samal ajal vaheaegade põhjal kenasti tulnud - kolmandas splitis jääb ta alla vaid Tänakule (+1,1).

Meeke finišis - 5,9 sekundit tuleb lõpuks kaotust. Auto parem tagumine ots on tal tõesti pisut kannatada saanud, aga tundub, et pigem kosmeetiliselt.Lappi on samal ajal suhteliselt hea tempoga tulemas ning võib katsel esikolmikusse murda küll.

mõra: Mõra klaasis ei tee mitte midagi ja see tekib ülikergelt, kui on eelnevalt klaasi servale natuke pihta saanud.

Evans finišis hetkel kindlalt viimase ajaga, kaotust Tänakule tuleb 8,9 sekundit.

Meeke on sedapuhku splittides Tänakust pisut maas. Evans ei ole endiselt kiirust leidnud ning jääb mõne sekundiga alla.Ülekandes mainitakse, et Meeke libises korra teelt välja ning lõi auto parempoolse osa vastu teeperve ära.

Tänak finišis - kiireim aeg, edu Neuville'i ees 4,8 sekundit ja Ogier' ees 5,1 sekundit! Hea algus pärastlõunasele tiirule.

Tänak on hüppelt maandudes tuuleklaasi mõra saanud. Loodetavasti püsib kõik korras.

Ogier kaotab katse lõpuga pisut ning jääb finišis Neuville'ile 0,3 sekundiga alla. Tuletame meelde, et ka hommikul andsid mitmed sõitjad selle katse lõpuga mitmeid sekundeid ära.

Ogier' ehmatus videos:https://twitter.com/OfficialWRC/status/1121837220615344128

Kolmandas splitis on Tänaku edu Ogier' ees samas suurusjärgus - 2,1 sekundit. Neuville jääb maha 3,2-ga.

Teises splitis on Tänaku edu Ogier' ees juba 2,0 sekundit. Neuville jääb eestlasele alla 2,3 sekundiga.

Neuville'i aeg on finišis 9.14,5. Eelmisel aastal sõitis Tänak selle katse kuivades oludes läbi 8.43-ga, hommikul oli Meeke'i ajaks 9.19,1. Rada on pisut kiiremaks läinud küll.

Ogier on hoolimata oma suurest momendist splittides Neuville'ist sekundi võrra kiirem.

Tänaku esimene splitt on kena - ta on Ogier'st 0,8 ja Neuville'ist 1,2 sekundit kiirem.

Ogier' auto on ühes kiires kurvis ülejuhitav ning auto käib korra kahe ratta peal! Prantslasel tõsiselt vedas, et seal avariid ei tulnud ega isegi väga palju aega kaotsi ei läinud.https://twitter.com/Karlip1/status/1121835794484944896

Esimeses splitis on Neuville igatahes hommikusest läbimisest päris mitu sekundit kiirem. Ogier tuleb nüüd seal läbi temast omakorda veel 0,4 sekundit parema ajaga.

Sel katsel on taas stardiintervallid kolmeminutilised.

Rajaolud on vähemalt sel katsel küll endiselt päris märjad ja mudased - aga tuletame meelde, et see esimene katse oli ka hommikul kõige niiskem ja ligasem.

Neuville ongi rajal!

Nõnda - on aeg end tagasi rallilainele lülitada, sest kuues kiiruskatse on algamas!

Pärastlõunane rehviinfo on juba saabunud - Andreas Mikkelsen võttis kaasa kuus rehvi, kõik teised WRC sõitjad on endiselt rajal viie rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1121818918379769856

Tänaku värsked kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-reedese-hommiku-jarel-nuud-tuleb-aru-saada-miks-me-sekundeid-ara-andsime?id=86034391

Ralli üldseis pärast 5. katset: Neuville ja Ogier tõusid esikolmikusse, Tänak on samuti suures mängus.

5. katse tulemused: Mikkelsenile katsevõit, Tänak alles üheksas.

Mikkelsen võtabki Ogier' ja Neuville'i ees 1,8 sekundiga katsevõidu! Suninen (+6,7) on Evansiga võrdne ning seitsmes-kaheksas.

Mikkelsen näitab splitis väga head minekut, jäädes 0,5 sekundiga alla vaid Ogier'le, Suninen (+4,0) on aga viimane.

Viimane võistluspaar: Suninen ja Mikkelsen. Läks!

Sordolt lõpuks sel katsel neljas (+3,7), Latvalalt viies (+4,7) aeg.

Latvala näitab splitis neljandat (+2,8), Sordo kuuendat (+3,3) aega.

Sordo ja Latvala on juba oma sõitu alustanud.

Finišis läheb Lappi 3,1-sekundilise kaotusega kolmandaks, Meeke 5,5-sekundilise kaotusega hetkel viimaseks. Põhjaiirlane jääb seega hetkel liidriks, aga Latvala pole veel rajal käinud. Tänak langeb Neuville'i seljataha ning on Ogier'ga täpselt viigis.

Lappi kaotab esimese ringi järel Ogier'le 2,3, Meeke 3,8 sekundit.

Järgmisena on rajal Lappi ja Meeke.

Finišis kaotab Evans esiduole 4,9, Tänak 5,1 sekundit. Võimalik, et rada on libedamaks läinud.

Vaheajapunktis on Evans Tänakust 0,2 sekundit kiirem, kusjuures mõlemad mehed kaotavad Ogier'le üle kolme sekundi.

Vahelduseks üks klipp Jari-Matti Latvala eelmise katse momendist.https://twitter.com/RubenOteroDo/status/1121774401601658880

Tänak ja Evans on samuti rajal!

Visuaalselt on küll autode vahel kohati päris suur vahe, kuid finišis sõidavad Neuville ja Ogier välja täpselt võrdse aja! 4.47,2 on teetähis, mida ülejäänud ründama asuvad.

Ogier lööb küll korra auto tagaosa vastu teeperve ära, aga edestab esimese ringi järel Neuville'i 1,3 sekundiga.

Ilm tundub juba päris kuiv olevat - vähemalt ei ole juurde sadamas. Pärastlõunal on ehk teeolud juba võrdlemisi kuivad.

Ogier ja Neuville on startinud!

Parque Tematico kruusaraja paarisrajakatse algab juba vähem kui kümne minuti pärast. Alustavad Ogier ja Neuville, seejärel on rajal Tänak ja Evans. Kes on mänginud näiteks WRC7 videomängu, nende jaoks peaks see katse vägagi tuttav olema

WRC2 mehel Kajetanowiczil läks eelmine katse veidi nihu...https://twitter.com/Umlaut_doubleN/status/1121775471786647552

Nõnda - 7. katse toimub, aga ilma pealtvaatajateta.https://twitter.com/rallyargentina/status/1121780103124537344

Head uudised kohapealt - Jaan Martinson raporteerib, et korraldajad on lootusrikkad, et hommikul ära jäetud kolmanda katse teine läbimine pärastlõunal saab toimuda. Ametlikku kinnitust sellele aga veel ei ole.

Toyota kolmikjuhtimisel hakkame järgmist katset ootama - spetsiaalselt areenil toimuv kuuekilomeetrine publikukatse algab kell 18.03.

Mikkelsen avaldab sealjuures, et tal läks katse keskel rehv katki.

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Andreas Mikkelsen lõpetab WRC sõitjaterivi kaheksanda ajaga ning langeb ka üldarvestuses samale reale.4. katse tulemused:

Teemu Suninen kaotab sarnaselt Lappile palju - 31,0 sekundit.

Latvala finišis neljanda ajaga, kaotust Neuville'ile 6,8 sekundit.

Sordo kaotab finišis 14,4 sekundit. Latvala tuleb samal ajal splittides enda kohta päris hea hooga.

Lappil läks kokkupõrke tagajärjel tagarehv puruks, sellest ajakaotus.

Kordusest näidatakse, kuidas Esapekka Lappi ühes vasakkurvis natuke teelt välja kaldus ning auto tagaosa pisut vastu teeperve lõi. Viimases splitis on ta seetõttu kusjuures üle 10 sekundi ära andnud, finišisse tuleb ta 25,0-sekundilise kaotusega.

Meeke kaotab finišis Neuville'ile 2,5 sekundit ning tõuseb üldarvestuses liidriks.

Riivo Koppel: Ehk ei pinguta üle, hoiab enamvähem stabiilset joont ja ei lõhu autot

Evans kaotab finišis Neuville'ile 8,4 sekundit.

Tänak: "Tegime puhta sõidu, seega tundub, et olud olid muutlikud. Probleeme polnud."

Tänaku kaotus püsib finišis 10,2 sekundi peal. Kas autoga on kõik korras?

Tänak kaotab juurde! Viimases pslitis on vahe Neuville'iga juba 10,1 sekundit.

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile tuleb 6,5 sekundit.

Meeke, Evans ja Lappi ei suuda samuti Neuville'i tempos püsida.

Meeke, Evans ja Lappi ei suuda samuti Neuville'i tempos püsida.

Neuville jääb oma sõiduga rahule ning tõdeb, et rajaolud olid tunduvalt paremad kui esimesel katsel.

Neuville finišis - 14.05,5 on tema ajaks. Huvitav on nüüd näha, millise tempoga Tänak jätkab.

Neljandas splitis on Tänak Neuville'ist juba 5,3 sekundit aeglasem - kas midagi väikest juhtus? Ogier kaotab seal Neuville'ile 5,9 sekundiga.

Kolmandas vaheajapunktis on Tänak Neuville'ist 1,1 sekundit aeglasem, Ogier kaotab belglasele 3,4 sekundit.

Teises splitis on Tänaku edu Neuville'i ees 0,3 sekundit, Ogier jääb 2,5 sekundi kaugusele.

Sel katsel on stardiintervallid kaheminutilised.Tänak on esimeses splitis kiireim - Neuville'i edestab ta 1,3, Ogier'd 2,0 sekundiga.

Loodame, et see ajalugu ei kordu...https://twitter.com/WRCStan/status/1121755804334473216

Neuville on rajal!

Nõnda - Thierry Neuville on valmis 4. katsele startima!https://twitter.com/OfficialWRC/status/1121761232065892352

Antud juhul olid läbipääsmatud või väga kahjustatud kõrvalteed, mis katsele viisid - seetõttu ei oleks saanud meditsiinipersonal või päästjad oma tööd teha. Tegu oli ohutuskaalutlustel ära jäetud katsega.

Aimar 2002: Tegu autoralliga aga mingi muda pärast jäetakse katse ära. Saan aru kui probleemid oleks pealtvaatajatega.

Tuletame meelde, et kolmas katse on ära jäetud - seega jätkub ralli 4. kiiruskatsega kell 16.08. Väikese puhkepausi aeg.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

Viimase WRC autona rajal olev Mikkelsen alustab endale suureks tõestamiskohaks olevat rallit hästi - ta sõidab sel katsel välja kolmanda aja, kaotust Meeke'ile 2,0 sekundit.2. katse tulemused:

Suninen on finišis hetkel viimase ajaga - ta kaotab isegi Neuville'ile. Liidrist Meeke'ist jääb ta maha 14,3 sekundiga.

Latvala on finišis viies - kaotust Meeke'ile 4,7 sekundit.

Järgmised mehed Latvala ja Suninen ei ole väga nobedalt alustanud, Mikkelsen on aga avasplitis lausa kolmas.

Dani Sordo on finišis ning kuigi ta on splittides pidevalt kiireim, on finišis tema aeg kolmas - kaotust Meeke'ile 3,1 sekundit.

Autodel käib rajal ikka tõsine mudamaadlus! Teed on ikka tõsiselt sopased.

Lappi sõidab välja kolmanda aja - kaotust Meeke'ile 4,5 sekundit.Nüüd on lõpuks ka WRC All Live'is otsepilt tagasi!

Siim: Tagant tulevatel sõitjatel on ilmselgelt ikkagi eelis :)

Esimeses splitis on väga head minekut näitamas Sordo, kes on seal Tänaku ees koguni 1,5 sekundiga liider.

Meeke läheb katse finišis Tänaku ette täpselt ühe sekundiga liidriks.

Evans läheb finišis hetkel napilt teiseks - kaotust Tänakule 7,1 sekundit.

Elfyn Evans jääb splittide järgi alla isegi Neuville'ile, ent Kris Meeke on teises vaheajapunktis Tänakust 0,4 sekundit kiirem.

Tänak finišis - edu Ogier' ees koguneb lausa 7,2 sekundit, Neuville kaotab 12,0 sekundiga! Võimas algus!

Helikopteril on mägede vahel pildi edastamisega millegipärast raskusi. Olud ei ole ainult sõitjate jaoks keerulised!

Kristo: Mis toimub ülekandega? Ikka näitab vaid intervjusid.

Tänaku edu on kolmandas splitis Ogier' ees 1,9 sekundit, Neuville jääb maha täpselt viie sekundiga.

Ogier edestab finišis Neuville'i 4,8 sekundiga.

Huvitaval kombel on sealjuures Ogier' edu Neuville'i ees üha suurenemas - viimases splitis on see juba 5,6 sekundit.Belglane on samal ajal finišis - ajaks 9.32,1.

Tänak on esimestes splittides mõnusalt kiire! Teises splitis on tema edu Ogier' ees 1,8 sekundit, Neuville'i ees 3,5 sekundit.

Olgu siinkohal ka tänane stardijärjekord ära mainitud:https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1121734282903523329

Tundub sealjuures, et otsepildiga rajalt on mingisugused probleemid - autod on juba ammu rajal, et saatejuhid peavad stuudios endiselt aega täis rääkima...

Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 0,5 sekundit.

Sellel katsel on neli splitti: 2,81 km, 5,38 km, 9,18 km ja 13,8 km.

Nüüd on peagi rajal ka Ott Tänak - stardiintervallid on kolmeminutilised. Neuville on samal ajal avasplitis esimese märgi maha pannud - 1.52,5.

Thierry Neuville ja Sébastien Ogier on tänasele avakatsele startinud!

Ott Tänak tänase päeva eel: "Rehvide purunemise mõttes olukord nii riskantne ei ole, olud on lihtsalt keerulised. Päev on kindlasti täis üllatusi ja suur väljakutse."

Päeva alustuseks on katse, kus Ari Vatanen 1985. aastal ülitõsise avarii tegi.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1121730642922831872

Sealjuures ei ole korraldajad veel infot jaganud selle kohta, kas kolmanda katse teine läbimine toimub või mitte. Selles suhtes on pisut kahju, et tegu on päeva pikima trassiga.

Sümboolset rehviinfot ka: kõik WRC sõitjad on rajal viie keskmise seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1121720298586423297

Jaan Martinson teatab kohapealt: "Ilm Villa Carloz Pazis on pilvine, vihma ei saja, kuid teed on kaks päeva kestnud vihmast veel läbimärjad. Ning pilved on väga madalal, mis tähendab, et mägedes võib juhtuda, et tuleb sõita pilve sees, kus nähtavus on väga kehv."

Vihma on ikka sadanud ning olukord on koguni nii hull, et korraldajad on otsustanud 3. kiiruskatse sootuks ära jätta!https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/1121726332910444544

Taimi P.: Kas ehk on võimalik saada infot, kuidas on hetkel ilmaoludega Argentiinas?

Neuville kaotab Tänakule 2,1 sekundiga ning eestlasel on juba esimene katsevõit kirjas!

Ogier läheb teiseks, aga temagi kaotab Tänakule selgelt, 1,6 sekundiga.

Tänak: "Kõik on väga lihtne - raske on midagi homseks ennustada, sest me ei tea, kui raskeks olud kujunevad. Homme tuleb tõsine väljakutse."

Ott Tänakult võimas algus - seni kiireim aeg, edu Meeke'i ees 1,7 sekundit!

Evans võtab asja natuke rahulikumalt, seda oli ka visuaalselt näha. Kaotust Meeke'ile 1,4 sekundit.

Kris Meeke on lõpuks mees, kes suudab Mikkelseni aja üle lüüa - aga vaid 0,3 sekundiga.

Lappi kaotuseks tuleb 0,9 sekundit.

Sordolt Latvalaga täpselt võrdne aeg. Seni on kõik suhteliselt ühte auku sõitnud, aga tegu on ka võrdlemisi lühikese katsega.

Latvala kaotab Mikkelsenile 0,3 sekundit.

Latvalale jookseb ühe sirge lõpus koer ette! Õnneks suutis auto mööda põigata, aga keegi peaks selle hulkuva peni küll igaks juhuks kinni võtma...

Suninen sõidab väga agressiivselt ning eksib pisut viimasel ringteel - kaotust Mikkelsenile tuleb 1,5 sekundit. Enne seda nägi tema sõit päris hea välja.

Mikkelsen ei löö Greensmithi paljuga - tema ajaks on 2.00,6.

WRC2 masinad on nüüd kõik katse läbinud - siin on nende ajad. Nüüd on aga korda WRC-de käes!

Esimene sõitja Kajetanowicz näitab kohe, et rada on vihma tõttu libe - ta teeb väikese spinni ning kaotab aega.

Nõnda - Argentina ralli esimene katse on tasapisi algamas. Stardijärjekorra leiate mõni postitus altpoolt ning sealt on näha, et alustavad kuus WRC2 autot.

Vihma on Villa Carlos Pazis järjepidevalt sadanud ning olud meenutavad vaat et juba mõne aasta Walesi etappi.

Tänaöise avakatse stardijärjekord. Ott Tänak on järjekorras 14.https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1121493845164863488/photo/1

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-argentinas-testikatsel-kiireim-olnud-ott-tanak-reedene-paev-saab-otsustavaks?id=86023631

Vihmasajud on olnud sedavõrd tugevad, et korraldajad on homse võistlustrassi avalikkuse jaoks praegu kinni pannud, et teid säästa.https://twitter.com/rallyargentina/status/1121448722775384064

Nüüd on kõik WRC mehed kolm korda rajal käinud. Ilmselt väga palju rohkem rajale ei tulda, sest teeolud on juba väga kehvad.

Tänak saab kolmandal läbimisel kirja 2.40,7 ning aega ei paranda.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-argentinas-toyota-sai-argentinas-omale-onnekoera?id=86023227

Mõned sõitjad on kolmanda läbimise teinud, kuid üldpilt suurt muutunud pole.

Meeke'i teine läbimine tõi kaasa väga aeglase aja. Kas väike eksimus?

Suninen parandas ning tõusis kümnendalt kohalt viiendaks.

Hetkeseis endiselt palju muutunud ei ole.

Sven Tantu: Kas seekord polnud WRC live ülekannet testikatselt? või kui oli saate ehk linkida järelvaatamiseks?

Esimesed sõitjad on nüüd ka teist korda testikatse läbinud. Minimaalselt on parandanud Sordo, Lappi ja Suninen, kuid kohad on meestel samaks jäänud. Tänak sõitis välja 2.37,8 ning jätkab hetkel esikohal.

Argo L.: Te jätke meelde testikatse esimese läbimise järjekord. Ning võrrelge seda pühapäevase ralli üldtulemuste järjekorraga. Arvan,et suurt vahet ei tohiks olla!

Vahepeal sõidavad WRC2 masinad, aga peagi on taas rajal ka WRC autod.

Ott Tänaku kommentaarid vihjasid sadanud vihmale: "Näeme, mis on viimase paari päevaga juhtunud, seetõttu tuleb reede üks suur katsumus."

Esimene läbimine on WRC autodel sellega ka läbi - sellised on esimesed ajad:

Rada läheks justkui pisut aeglasemaks - Mikkelsen kaotab Tänakule 3,7 sekundit.

Suninen kaotab Tänakule esimesel läbimisel lausa 6,6 sekundit.

Latvala alustab tagasihoidlikult - 4,3 sekundit kaotust Tänakule.

Dani Sordo kaotab Tänakule 2,9 sekundit.

Lappi kaotus esimesel läbimisel on Tänakule 3,2 sekundit.

Meeke kihutab välja Neuville'iga võrdse aja. Põhjaiirlane on seni sel hooajal neljast testikatsest koguni kolmel kiireima aja välja sõitnud.

Ott Tänak paneb märgi maha - 2.34,9 on seni kiireim aeg ning Neuville'i sõidust 0,7 sekundit kiirem!Elfyn Evans kaotab Tänakule täpselt 4,0 sekundiga.

Ogier jääb Neuville'ile esimesel läbimisel 0,5 sekundiga alla.

Neuville on esimese läbimise teinud - 2.35,6 on tema ajaks. Rada on tõesti mudane!

Öösel on sadanud väga palju vihma ning rada on seetõttu päris märg ja teele tekivad suhteliselt kergelt roopad.

Testikatse eel jõuab kenasti ära vaadata ka Ott Tänaku värske videoblogi!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanaku-videoblogi-tanak-mingit-muutust-on-vaja-kogu-meeskond-tootab-selle-nimel?id=86021087

Tere päevast! Argentina ralli testikatse on peagi algamas ning esimene läbimine peaks olema MM-sarja üldarvestuse järjekorras: Neuville, Ogier, Tänak jne.