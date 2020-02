OTSEBLOGI | Ott Tänak alustas Rootsi rallit teise ajaga, jäädes alla vaid Evansile

Rootsi ralli

Pärast seda katset on nüüd lubatud rehve vahetada, aga järgmine partii peab vastu pidama 42 km.

Latvala kommentaar oli finišis: "Rehvid hakkasid alla andma ja ma kaotasin jäistes kurvides enesekindluse. Selle hetkeni oli kõik hästi." Küsiti, miks ta kolmanda ja neljanda spliti vahel üle 3 sekundi kaotas.

Kaimar: Kas latvalal juhtus midagi et selline aeg

Breen on samuti finišis. Võtame katse kokku:

Latvala piirdub alles kaheksanda katseajaga, jäädes Evansile alla tervelt 11,9 sekundiga. Vaid Katsuta (+13,1) on temast aeglasem olnud.

Tänak on finišis teise ajaga, kaotades Evansile 1,1 sekundiga. "Päris okei katse. Lõpus oli nii ja naa, aga üldiselt üsna hea." Kuldsed sõnad!

Neljandas splitis Tänak teine, kaotades Evansile 0,9 sekundiga.

Latvala esimeses splitis neljas, kaotust Evansile 1,2 sekundit.

Kolmandas splitis kaotab Tänak Ogierile 0,7 ja Evansile 0,1 sekundiga.

Teises splitis kaotab Tänak Evansile 0,3 sekundiga.

Suninen on finišis hetkel kuues ehk kõige aeglasem (+8,2 sekundit Evansile).

Tänak läheb esimeses splitis teiseks! Evansile kaotab vaid 0,5 sekundiga.

Rovanperä võtab katse finišis sisse teise koha, kaotades Evansile 2 sekundit. Toyotadel on hetkel kolmikjuhtimine. "Oli üsna okei. Tegin mõned vead, kus kaotasin liiga palju aega. Mõned lollid asjad, sest pole veel autoga harjunud. Huvitavad olud. Rehvid juba surevad, seega lõpus oli päris libe."

Lappi jääb finišis nii Evansile, Ogierile (+2,9) kui ka Neuville'ile (+4,4) alla. Kaotust Evansile 6,3 sekundit. "Üritasin parimat, aga ausalt öeldes paremini enam ei saa. Pean sellega rahul olema."

Uudiseid esimesest splitist: Rovanperä on seal end Ogieri ja Neuville'i vahele kolmandaks surunud, kaotades liidrile Evansile 1,4 sekundiga.

Evans sõidab välja kiireima aja, edestades Ogieri 2,9 ja Neuville'i 4,4 sekundiga. "Muidu päris hea, aga mõnes kohas pidurdasin liiga vara. Pidamine on ikka üsna ebaühtlane."

Ogier edestab finišis Neuville'i 1,5 sekundiga. "Olin lõpu poole natuke ettevaatlikum, sest olin juba rehvide tõttu natuke pidamist kaotamas."

Ogier edestab finišis Neuville'i 1,5 sekundiga.

Kolmandas splitis on Evans Ogierile 0,6 sekundiga alla jäämas. Neuville kaotab seal prantslasele koguni 3,2 sekundit.

Lappi on esimeses splitis Evansist 2,6 sekundit aeglasem.

Ka teises splitis on Evans kiireim. 1,2-ga edestab Ogieri ja 1,8-ga Neuville'i.

Neuville on finišis ajaga 9.48,3. "Olud olid okeid, teised katsed saavad olema keerulised. Mul oli enesekindluse saavutamisega keeruline, sest pidamine muutub pidevalt."

Evansi esimene split on Ogierist 1,1 ja Neuville'ist 1,7 sekundit kiirem. Teises splitis on Ogier Neuville'ist ikka 0,6 sekundit nobedam.

Ogier riivas vasaku küljega tee ääres olnud Toyota reklaami. Suurt viga auto ei saanud.

Esimene aegade võrdlus on ka olemas! Ogier on esimeses splitis Neuville'ist 0,6 sekundit kiirem.

Katse on alanud. Neuville läks rajale.

Veel üks pildike oludest: https://twitter.com/SaariJarno/status/1228220450133512193

Ott tervitab kõiki! https://twitter.com/OttTanak/status/1228219126100807681

Rehviinfo on selline, et kõik sõitjad on 2. katsele võtnud kaasa 5 naelrehvi.

Teeolud praegu teisel kiiruskatsel: https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1228211901068238850/photo/1

Tänane stardijärjekord: 1. Neuville, 2. Ogier, 3. Evans, 4. Lappi, 5. Rovanperä, 6. Suninen, 7. Katsuta, 8. Tänak, 9. Latvala, 10. Breen.

Hommikust, rallisõbrad! Täna pärast rallipäeva läheb eetrisse "Kuues käik" podcast, kus saatejuht Gunnar Leheste külaliseks on Urmo Aava. Saatesse on võimalik saata küsimusi, postitage need siiasamma blogi kommentaaridesse või saatke aadressile kuueskaik@delfi.ee!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/thierry-neuville-keerulistest-oludest-koikide-soitjate-siia-toomine-ei-olnud-oige-otsus?id=88933013

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-rootsi-rallil-eksimisruumi-ei-ole?id=88931937

Järjestus teisel testikatsel, kui kõik WRC-mehed on läbi sõitnud.

"Hea start oli hooaja alustuseks, aga keeruline ralli on ees. Stardipositsioon ei pruugi olla kõige parem, kuna stardime esimesena. Tänavu on Rootsi ralli väga veider, aga eks ta on veider kõigi jaoks," rääkis MM-sarja liider Neuville.

Neuville'lt 8. aeg, kaotust Latvalale 3,8 sekundit.

Ja nüüd rajal Neuville!

Ogier jääb samuti Latvalale alla, kaotust kogunes 1,9 sekundit. Tasub ka ära mainida, et prantslasel ei olnud testikatsel kaardilugejaks Julien Ingrassia.https://twitter.com/RallySweden/status/1227962431344906240

Elfyn Evans sõidab välja Lappiga täpselt sama aja 1.29,3. "Loodame küll (Monte Carlo pealt) edukalt jätkata, aga olukord on hoopis teine. Proovime anda endast parima."

Lappilt neljas aeg, kaotust Latvalale 3,2 sekundit. "Plaan on algusest lõpuni gaas põhjas kihutada. Tegu on sprintralliga," rääkis soomlane oma plaanidest.

Rovanperä läheb Latvala ja Sunineni vahele ajaga 1.28,8. "Olen kindlasti enesekindlam kui Monte Carlos, aga eks kiiruskatsetel hakkab nägema, kuidas ralli minema hakkab."

Suninenilt teine aeg, kaasmaalasele Latvalale jääb ta alla täpselt 3 sekundiga. "Katse läks hästi, ühtegi keerulist olukorda polnud. Hommikune äpardus minu enesekindlust ei mõjutanud."

Katsutalt teine aeg - 1.29,8.

"Olen alati näljane, et võita. Vahet ei ole, missugused on asjaolud," vastas Tänak küsimusele, kas ta on pärast Monte Carlo ralli avariid nüüd veelgi näljasem.

Tänak võtab hoopis rahulikumalt ning sõidab välja viimase aja, kaotust Latvalale 13,2 sekundit.

Nüüd on rajal Tänak!

Latvala vajutab erinevalt Breenist korralikult gaasi ja sõidab uue põhja 1.26,1! "Katse oli väga mõnus ja loodan, et rahvas nautis. Minul oli igastahes lõbus!"

Breen on aga ootamatult aeglane ja kaotab Tidemandile 6,5 sekundiga.

Nüüd on stardis esimese WRC-mehena Craig Breen!

Östberg jääb samuti rootslasele alla, aga napilt - 0,4 sekundiga. "Meil oli Monte Carlos hea nädal ja tunnend end ka siin hästi. Oleme Rootsiks valmis ja ootame homset algust," rääkis norralane.

"Väga nauditav oli nii paljude pealtvaatajate ees sõita," kirjeldas Fourmaux katset.

Prantslane Adrien Fourmaux kaotab Tidemandile 4,3 sekundiga. Viimase WRC2-mehena tuleb nüüd rajale Mads Östberg.

Gryazin ei suuda samuti Tidemandist kiirem olla, venelane saab ajaks 1.33,1. "Lõbus sõit oli, aga meil olid eelmisest testikatsest liiga vanad rehvid all. Olen siiski homse pärast elevil."

Britt Rhys Yates saab ajaks 1.33,5. Hetkel teine aeg Tidemandi järel.

Veiby jääb Tidemandile alla 2,8 sekundiga. "Loodetavasti suudame hea esituse teha. Homme algab lõpuks tõeline ralli."

Tidemand sõidab välja aja 1.31,0. "Väga hea on olla kodusel rallil, naudin seda väga. Ootan homset starti," rääkis rootslane.

Testikatse on alanud, Tidemand on rajal!

Publikukatsega tehakse algust kell 21.08, esimene WRC-mees Breen stardib 21.26. Tänak pääseb rajale kell 21.32.

Õhtune stardijärjekord. https://twitter.com/MundoRallys/status/1228028159397945344

Juba peagi ootab ees tänane teine testikatse, milleks on 1,9 km pikkune Karlstadi publikukatse.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/hyundai-pealik-adamo-rootsi-oludest-vajadusel-teavitame-fia-t-et-oleme-siin-sporti-tegemas-mitte-eludega-mangimas?id=88930983

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/valus-look-lennujaama-loksu-jaanud-wrc-piloot-ei-paasenud-rootsi-rallile?id=88930087

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tommi-makinen-puuab-veenda-ogierd-toyotasse-jaama-tean-mida-selleks-tegema-peame?id=88926907

http://www.delfi.ee/article.php?id=88924917

http://www.delfi.ee/article.php?id=88924579

http://www.delfi.ee/article.php?id=88924919

Niisiis, testikatse on läbi, Tänakule lõpuks viies aeg.

Rovanperä põrutab veel lõpetuseks 3.57,7 ja läheb 3,5 sekundiga Ogier' ette. See oli noorel soomlasel juba neljas läbimine, Tänak langes aegade võrdluses viiendaks.

Nii, Tänak rohkem Svalla testikatsel rajale ei tule.

Tundub, et sõitjad ikkagi tahavad kruusal kihutamist katsetada. Kolmandal läbimisel parandasid tunudvalt aega Toyota sõitjad. Ogier (4.01,2) läheb esimeseks, Evans (4.01,3) teiseks. Tänak on nüüd neljas.

Tänak sai teisel korral kirja aja 4.05,4. Kui Breen välja arvata, on ka see aeg teistest selgelt kiirem.

Breen sai teisel katsel lõpuks Tänakust jagu. 4.03,1 ja 1,6 sekundiga Tänaku ette.

Hetkeseis:

Kusjuures Tänak ja Breen on WRC-sõitjatest ainukesed, kes vaid korra testikatset läbinud. Eestlase aeg on seni ikka kõige kiirem, Rovanperä kaotab talle teisena 2,5 sekundit.

Neuville tuli rajale teist korda ja läks ajaga 4.07,5 viiendaks. Rovanperä sai seekord kirja vaid 4.20,1, tema jaoks oli see juba kolmas läbimine. Tänak pole veel teist korda rajale tulnud.

Reeglite järgi antakse pooled punktid siis, kui läbitakse 50-75 protsendi ulatuses planeeritud katsetest. Rootsis nii ongi, aga FIA reeglites on punkt, mis ütleb, et erandid on võimalikud.

Praeguse seisuga on kavas välja jagada täispunktid, vähemalt nii kirjutas nädal tagasi tunnustatud ralliajakirjanik David Evans.

Fänn: Kui ralli on lühendatud, kas siis võitja saab ka ainult pooled punktid?

123: Kruusarehvidel puudub pidamine kui temperatuur on alla 10 kraadi.

argo: Kas reeglites pole mingit võimalust kasutada kruusarehve, kui katse ikka täitsa tüma pinnasega??

Aadu: Rootsist tuli uudiseid et Tänak tuleb veel korra!

Ogier, Rovanperä, Evans ja Lappi on siiski teist korda rajale läinud. Ogier saab nüüd normaalse aja kirja, 4.07,8. See on praegu viies tulemus. Lappi kaotab seevastu 20 sekundit. Kas juhtus midagi?

assa: esimeseks läbimiseks need jäävadki

Nüüd on rajal WRC 2 autod. Saame näha, kas ja kui palju WRC-sõitjad uuesti rajale lähevad.

WRC-sõitjate esimese läbimise ajad:

Kümnenda ehk praegu viimase WRC-sõitjana tuleb finišisse Craig Breen (Hyundai), ta kaotab Tänakule 2,6 sekundit ja läheb kolmandaks.

Ja siin ka Sunineni olukord: https://twitter.com/dimitris1395/status/1227870010829418498?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1227870288999780353?ref_src=twsrc%5Etfw

Latvala (+2,8) saab praegu kolmanda aja. "Tingimused on muutuvad. Tuleb kohaneda hea ja kehva pidamisega kohtadega," ütles ta.

Tänaku kommentaar: "Mina tunnen ennast hästi, aga need rehvid pole kruusa jaoks loodud. Isegi siin testikatsel olid viimased kaks kilomeetrit väga keerulised."

Tänak on kindlalt kiireim, 2,5 sekundit parem kui Rovanperä ja 3,8 sekundit parem kui Evans.

Nüüd on Tänak rajal.

Suninen: "Läksime rajalt välja ja saime mõnele puule pihta. Ma ei kujuta ette, kuidas see sellises kohas juhtuda sai."

Aga tundub, et tema Ford on kannatada saanud... tõsi, kahjustused tunduvad olevat kosmeetilised.

Sunineni kiirus oli väga suur ja soomlasel on õnne, et ta rajale tagasi pääses. Puud olid väga lähedal.

Suninen käib rajalt väljas!

Lappi jääb Evansile alla 0,1 sekundiga. "Rehvide säästmine on siin kõige olulisem. Kui on jäised kohad, pole lumevalle aitamas. Kindlasti tekib ohtlikke olukordi."

Tänaku stardini on jäänud neli minutit.

Evans: "Päris šokeeriv, katse jooksul oli palju üllatusi. Kohati oli pidamine päris hea, aga muidu nagu kruus ikka."

Elfyn Evans on omakorda 4,4 sekundit kiirem kui Neuville.

Ogier aeg on 13,1 sekundit aeglasem kui Neuville'il. "Minu suurim väljakutse on vastu pidada. Rehvid pole selliste tingimuste jaoks tehtud. Tuleb raske nädalavahetus," rääkis ta katse lõpus.

Testikatse näeb tõepoolest välja nagu juulikuine Soome ralli.

Neuville on testikatse finišis ajaga 4.12,9. Kahjuks on ülekandel tehnilised probleemid ja Neuville'i kommentaari ei õnnestunud saada.

Ogier suretas auto stardijoonel välja ja kaotas umbes viis sekundit. Seega ei saa tema aega tõsiselt võtta.

https://www.facebook.com/WorldRally/videos/1592486554223179/&show_text=1&width=560

Neuville on juba rajal. Otsepilt:

Testikatse stardijärjekord (WRC-sõitjad): Neuville, Ogier, Evans, Lappi, Rovanperä, Suninen, Katsuta, Tänak, Latvala, Breen.

https://twitter.com/OttTanak/status/1227863445460193281?ref_src=twsrc%5Etfw

Tänak ja Hyundai on testikatseks valmis https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1227860771062894593?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/rallyjef/status/1227857130759303168?ref_src=twsrc%5Etfw

Täna hommikul tehtud foto kinnitab, et testikatse sõidetakse kruusal. https://twitter.com/MobergOskar/status/1227844379915800578?ref_src=twsrc%5Etfw

Praegu peaks Torsby linnas, mille lähedal sõidetakse ka esimene testikatse, olema selge ja kergete miinuskraadidega ilm. Päeval lubatakse kuni nelja soojakraadi.

Ja siin on ka tänane lehelugu, mis keskendub samuti rajaoludele:http://www.delfi.ee/article.php?id=88920355

Tere, rallisõbrad! Testikatse alguseni on jäänud poolteist tundi. Rootsis viibiv Peep Pahv vahendas eile, et erinevatel rajalõikudel võivad olla väga erinevad tingimused.http://www.delfi.ee/article.php?id=88917583