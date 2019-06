OTSEBLOGI | Ott Tänak alustab Sardiinia ralli pikka päeva keerulisest positsioonist

Sardiinia ralli

Tänak ongi rajal!Vahepeal oleme teada saanud ka rehvivalikud, mis ongi sõitjate lõikes mõneti erinevad. Ogier on rajal kolme kõva ja kahe keskmise seguga rehviga; Neuville on kaasa võtnud kuus keskmist segu, Mikkelsen neli keskmist ja kaks kõva, Tänak ja Meeke kaks kõva ja kolm keskmist ning ülejäänud WRC sõitjad on rajal viie kõva seguga rehviga.

Paistab, et stardiintervallid on kolmeminutilised. Järgmisena läheb rajale Ott Tänak.

Sébastien Ogier on tänasele avakatsele startinud!

Michelin pole veel rehvivalikuid teada andnud, ent sõitjatel on päris huvitav dilemma. Keskmise seguga rehvid ei pruugi suure kuumaga vastu pidada, kõva seguga rehv pole aga liivase ja lahtise kruusaga pinnasel omakorda sugugi hea valik. Põnev näha, millega sõitjad peale lähevad.

Tere hommikust, rallisõbrad! Reedene päev Sardiinias on peagi algamas - ning ilmateate järgi on tulemas väga kuum päev. Praegu on temperatuur veel varahommikuselt 17 kraadi, kuid võimalik, et kuumus võib päeva peale kerkida lausa 40 kraadini.

WRC-autode paremusjärjestus avakatse järel:

Tänak jäi Ogier'le alla 0,3 sekundiga.

Ogier: "Iga kümnendik on kaalul. Homme tuleb esimesena alustada. Surun kõvasti ja loodetavasti saavutan ülejäänud nädalavahetuseks hea positsiooni."

Tänak: "Reedene päev saab olema oluline. Teisena ei ole hea startida. Siiski on meie stardipositsioon Ogier'i omast parem."

Ogier võidab katse. Edu tiimikaaslase Lappi ees kõigest 0,1 sekundit. Tänak läheb kolmandaks.

Ja nüüd MM-sarja kaks paremat meest ehk Tänak ja Ogier.

Neuville: "Tuleb gaas põhja suruda. Loodetavasti suudame teha homme näidata head sõitu."

Evans: "Ei olnud halb sõit. Meid ootab ees pingeline ralli. See ralli on väljakutse kõigi jaoks."

Evans ja Neuville saavad kirja võrdse aja. Mõlemad jäävad Lappist maha 0,7 sekundiga ja jagavad kolmandat ja neljandat kohta.

Nüüd Evans ja Neuville.

Suninen on rahul ja loodab, et hea tunne püsib läbi ralli. Meeke on enesekindel ja usub, et libedal Sardiinia rallil kõik sujub.

Meeke läheb teiseks, kaotust Lappile 0,3 sekundit. Suninen läheb kolmandaks, kaotust liidrile 1,5 sekundit.

Nüüd Suninen ja Meeke.

Latvala ei ole olukorraga rahul: „Kaotasime aega. Õnneks see ei ole maailma lõpp. Veetakistuse järel pidurid enam ei haaknud.“

Mikkelsen läheb kolmandaks, kaotust Lappile 2,0 sekundit. Latvala läheb neljandaks, kaotust Lappile 3,9 sekundit.

Nüüd Mikkelseni ja Latvala kord.

Lappi: "Loodetavasti sõidan sama hästi nagu siin eelnevatel aastatel. Ootan võistlust suure huviga."

Kohe hoopis teised kiirused! Lappi 2.00,8-ga liidriks. Sordo jääb talle alla 1,9 sekundiga ja see annab teise koha. Rovanperä kaotab 5,5-ga.

Nüüd esimesed suured tegijad. Rajal on Sordo ja Lappi!

WRC2-ga sõitev Rovanperä läheb 2.06,3-ga liidriks. Toyota WRC-autoga sõitev Hänninen läheb 2.06,6-ga teiseks.

Mads Östberg läheb 2.06,6-ga liidriks. Östberg räägib, et rada on üsna rööpasse läinud ja tuleb vaeva näha, et masin üle katuse ei käiks.

Rajal on viimane itaallaste paar. Seejärel tulevad WRC2 Pro autod ja edasi juba WRC-masinad. Ott Tänak peaks rajal olema Eesti aja järgi kell 20.52.

Nüüd kerkib liidriks Kopecky, ajaks 2.07,3.

Liidriks tõuseb Katsuta. Kiiruskatse ajaks 2.07,9.

Praegu põristavad veel kohalikud mehed.

Esimene kiiruskatse sõidetakse paarisrajal. Tänak tuleb rajale viimases paaris koos MM-sarja liidri Ogier'ga.

Peagi on rajale tulemas ka tugevamad mehed. Seni on parimat aega näidanud Consani 2.08,9-ga.

Esimesena käisid rajal Bottarelli ja Pucella, kes läbisid 2 km pikkuse raja vastavalt 2.35,4-ga ja 2.40,8-ga.

Sardiinia ralli esimene kiiruskatse on algamas. Esimesena tulevad rajale tagumise otsa sõitjad. Sõidetakse paarisrajal. Kõige kõvemad ässad alustavad Eesti aja järgi umbes kell 20.00.

wrc+: Kohaliku aja järgi 18:00 algab ralli stuudio wrc plussis, meie aja järgi 19:00, katse algab meie aja järgi 20:00 ning sinna vahele mahub veel ka pidulik avamine.

Peaks olema ikkagi 20.00.

eid_1616: Otseblogi ajakavas on kirjas, et tänane SS1 hakkab kell 20:00. WRC kodulehe järgi tundub nagu oleks 18:00. Kumb õige on?

Paremusjärjestus: Ogier'le parim aeg, Tänak teine, Neuville kolmas. Kõik WRC mehed viie sekundi sees.

Tänaku jaoks testikatse läbi!https://twitter.com/OttTanak/status/1139112561666854912

Järveoja kommentaarid tänasest testikatsest!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-jarveoja-testikatsest-esimesel-labimisel-suri-mootor-valja-kolmandal-hoidsime-rehve?id=86517281

Neljandat korda on testikatse läbinud vaid Hänninen, kes teatavasti võtab rallist osa peamiselt auto testimise eesmärgil. Hännineni ajaks 3.03,4, mis hetkel 9. tulemus.

Latvala kolmas läbimine on samuti aeglane 3.31,7. Huvitav, mis rallimehi kolmandal läbimisel häiris, üsna mitmel tunduvalt kehvem aeg kui varasemalt.

Allan Meriküla: Peale Sardiiniat järgmine etapp on Soome, taktikaliselt hea oleks startida seal vähemalt Ogieri (vb ka Neuville) taga minimaalse üldarvestuse punktivahega. Soome etapiga liidriks tõustes on omakorda hea positsioon Saksa ralliks mis on peale Soomet, seal on parem startida esimesena. Tänapäevane ralli on paras malemäng :)

Esikolmik ikka sama: Ogier, Tänak, Neuville.https://twitter.com/OfficialWRC/status/1139104010848391168

1121 1121: Punktiarvestus mitu punkti on iga sõitja toonud oma meeskonnale. Teine arv näitab keskmist osaletud etapi kohta. Huvitav on siin see, et Mikkelsen on parim meeskonna teine number kõikide tiimide arvestuses. Ogier 120 17.14 Tänak 116 16.57 Neuville 113 16.14 Evans 62 8.85 Mikkelsen 36 7.2 Suninen 48 6.85 Sordo 26 6.5 Tidemand 12 6 Meeke 38 5.42 Lappi 38 5.42 Loeb 27 5.4 Latvala 28 4

Järjest tulevad nüüd kehvad ajad: Ogier - 3.30,1; Meeke - 3.21,2. Lappi - 3.22,9. Kõik kaotavad oma parimale ajale korralikult.

Neuville tõuseb ajaga 3.01,7 kolmandaks. Teda edestavad Ogier ja Tänak.

Esikolmik praegu Ogier, Tänak, Meeke. Latvala pole ainsana teist korda katset läbinud.https://twitter.com/OpensTightens/status/1139095658219155457

Tänak on masina taas liikuma saanud ja naasnud hooldusalasse.

Tänak seisab siiamaani katse lõpus, ilmselt on probleeme autoga.

Midagi on juhtunud ka Tänakul! Kolmandal läbimisel kaotab eestlane oma parima ajale pea 28 sekundiga.

Ogier on vahepeal masina korda saanud ja sõitnud uue kiireima aja! 3.00,0. Tänakut edestab ta 0,9 sekundiga.

Tänak saab lõpuks teise läbimise kirja ja aeg on võimas! 3.00,9 viib eestlase 1,8 sekundilise eduga Meeke'i ja Sunineni ees liidriks.

Mikkelsen sõidab kolmandal läbimisel aja, mis täpselt võrdne Meeke'i ja Sunineni käes oleva kiireima ajaga: 3.02,7.

Suninen ja Häninen on läbinud katse ka kolmandal korral ja saanud vastavalt ajad 3.03,3 ja 3.05,3.

WRC meestest pole teist läbimist veel teinud Tänak, Sordo, Latvala ja Ogier. Hetkeseis:

Hetke seis testikatsel. Tänak veel teist korda katset läbinud pole.https://twitter.com/OpensTightens/status/1139077001929793536

Evans parandab samuti aega (3.03,5) ja läheb hetkel kolmandaks.

Suninen sõidab Meeke'ga võrdse aja! Neuville parandab samuti aega, kuid jääb Meeke'st maha 3,4 sekundiga.

Teist korda on katse läbinud juba Meeke, kes sõidab uue võimsa kiireima aja: 3.02,7. Esimesest läbimisest koguni 5 sekundit kiirem.

Östberg sõidab 3.12,1. Tänakul hetkel testikatse 11. aeg.

Testikatse esimese läbimise tulemused.

"Osad kruvid on katki, aga meil pole endal õigeid varuosi, seega peame meeskonda ootama, et nad meid aitaks," põhjendas Ogier paigal püsimist.

Testikatse esimese läbimise sai kirja ka Toyota neljas mees Hänninen. Aeg 3.10,4 ja kuues koht.

Sordo sõidab teise aja ja kaotab Latvalale täpselt ühe sekundiga.

Ogier on jätkuvalt autot parandamas ning ei ole testikatse finišipaigast edasi liikunud.

Lappile neljas aeg: 3.08,8. "Kõik on hästi," kommenteeris Lappi. Nimelt tegi ka soomlane kerge vea väravaposti juures.

Mikkelsen kaotab Latvalale 5,2 sekundiga. Nüüd on rajal Lappi!

"Sardiinia ralli on mulle alati meeldinud. Rasked ajad on olnud, nii, et absoluutselt - poodium on eesmärk!" sõnas rõõmsameelne Latvala.

Iga taganttulijaga lähevad ajad kiiremaks. Latvala uus liider: 3.05,4.

Suninen sõidab uue kiireima aja! 3.07,00.

Meeke sõidab uue parima aja: 3.07,07. Evansi aeg 3.11,4. Tänak kaotas Meeke'le 10,3 sekundiga.

Kordustest on näha, et Evans sõitis posti vastu niimoodi, et värav lendas eest ära ehk uute meeste jaoks tegi Evans teene!

"Värav on nii kitsas, et praktiliselt võimatu on sealt läbi sõita," Evans.

Evans sõidab samuti vastu sama väravaposti! Neljas mehest vaid Tänak on suutnud selle ilma otsa sõitmiseta läbida.

Neuville kaotab Tänakule 1,7 sekundiga. "Väga kitsas värav oli ja sõitsin selle vastu. Pärast seda võtsin rahulikumalt."

Oi-oi! Eksib ka Neuville ja täpselt samas kohas, kus Ogier! Tundub, et masinat ta siiski ära ei lõhkunud.

"Pikk ja raske nädalavahetus ootab ees," sõnas Tänak, kes ühtlasi läbis katse ajaga 3.18,00.

"Kitsas värav oli ja tabasin vasaku tagumise poolega posti. Ei jõudnud väga autot proovidagi täna," sõnas Ogier.

Vahepeal on rajale läinud ka Tänak.

Juba on rallil juhtumas! Ogier tabab testikatsel aiaposti ja liigub vägagi aeglaselt.

Ja Ogier on läinud rajale!

Juba mõne minuti pärast ongi testikatse algamas!

Hommikust, rallisõbrad! Umbes tunni aja pärast algab Sardiinia ralli testikatse!

