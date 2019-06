OTSEBLOGI | Ogier lõhkus Sardiinia ralli testikatsel vedrustuse, aga tõusis taas liidriks

SARDIINIA MM-RALLI

Järjest tulevad nüüd kehvad ajad: Ogier - 3.30,1; Meeke - 3.21,2. Lappi - 3.22,9. Kõik kaotavad oma parimale ajale korralikult.

Neuville tõuseb ajaga 3.01,7 kolmandaks. Teda edestavad Ogier ja Tänak.

https://twitter.com/AMikkelsenRally/status/1139097046210809856

Esikolmik praegu Ogier, Tänak, Meeke. Latvala pole ainsana teist korda katset läbinud.https://twitter.com/OpensTightens/status/1139095658219155457

Tänak on masina taas liikuma saanud ja naasnud hooldusalasse.

Tänak seisab siiamaani katse lõpus, ilmselt on probleeme autoga.

Midagi on juhtunud ka Tänakul! Kolmandal läbimisel kaotab eestlane oma parima ajale pea 28 sekundiga.

Ogier on vahepeal masina korda saanud ja sõitnud uue kiireima aja! 3.00,0. Tänakut edestab ta 0,9 sekundiga.

Tänak!https://twitter.com/cicles7/status/1139088815354765312

Tänak saab lõpuks teise läbimise kirja ja aeg on võimas! 3.00,9 viib eestlase 1,8 sekundilise eduga Meeke'i ja Sunineni ees liidriks.

Mikkelsen sõidab kolmandal läbimisel aja, mis täpselt võrdne Meeke'i ja Sunineni käes oleva kiireima ajaga: 3.02,7.

Suninen ja Häninen on läbinud katse ka kolmandal korral ja saanud vastavalt ajad 3.03,3 ja 3.05,3.

WRC meestest pole teist läbimist veel teinud Tänak, Sordo, Latvala ja Ogier. Hetkeseis:

Esapekka Lappi stiilinäide.https://twitter.com/cicles7/status/1139077651174502400

Hetke seis testikatsel. Tänak veel teist korda katset läbinud pole.https://twitter.com/OpensTightens/status/1139077001929793536

Ogier loodab testikatset jätkata.https://twitter.com/CitroenRacing/status/1139076541827227649

Evans parandab samuti aega (3.03,5) ja läheb hetkel kolmandaks.

Suninen sõidab Meeke'ga võrdse aja! Neuville parandab samuti aega, kuid jääb Meeke'st maha 3,4 sekundiga.

Teist korda on katse läbinud juba Meeke, kes sõidab uue võimsa kiireima aja: 3.02,7. Esimesest läbimisest koguni 5 sekundit kiirem.

Selline on hetkel Ogier' masina seis.https://twitter.com/leopnd12/status/1139072798259851264

Östberg sõidab 3.12,1. Tänakul hetkel testikatse 11. aeg.

Testikatse esimese läbimise tulemused.

"Osad kruvid on katki, aga meil pole endal õigeid varuosi, seega peame meeskonda ootama, et nad meid aitaks," põhjendas Ogier paigal püsimist.

Testikatse esimese läbimise sai kirja ka Toyota neljas mees Hänninen. Aeg 3.10,4 ja kuues koht.

https://twitter.com/cicles7/status/1139069120731914240

Sordo sõidab teise aja ja kaotab Latvalale täpselt ühe sekundiga.

Ogier on jätkuvalt autot parandamas ning ei ole testikatse finišipaigast edasi liikunud.

Lappile neljas aeg: 3.08,8. "Kõik on hästi," kommenteeris Lappi. Nimelt tegi ka soomlane kerge vea väravaposti juures.

Mikkelsen kaotab Latvalale 5,2 sekundiga. Nüüd on rajal Lappi!

"Sardiinia ralli on mulle alati meeldinud. Rasked ajad on olnud, nii, et absoluutselt - poodium on eesmärk!" sõnas rõõmsameelne Latvala.

Iga taganttulijaga lähevad ajad kiiremaks. Latvala uus liider: 3.05,4.

Suninen sõidab uue kiireima aja! 3.07,00.

Meeke sõidab uue parima aja: 3.07,07. Evansi aeg 3.11,4. Tänak kaotas Meeke'le 10,3 sekundiga.

Kordustest on näha, et Evans sõitis posti vastu niimoodi, et värav lendas eest ära ehk uute meeste jaoks tegi Evans teene!

"Värav on nii kitsas, et praktiliselt võimatu on sealt läbi sõita," Evans.

Evans sõidab samuti vastu sama väravaposti! Neljas mehest vaid Tänak on suutnud selle ilma otsa sõitmiseta läbida.

Neuville kaotab Tänakule 1,7 sekundiga. "Väga kitsas värav oli ja sõitsin selle vastu. Pärast seda võtsin rahulikumalt."

Oi-oi! Eksib ka Neuville ja täpselt samas kohas, kus Ogier! Tundub, et masinat ta siiski ära ei lõhkunud.

"Pikk ja raske nädalavahetus ootab ees," sõnas Tänak, kes ühtlasi läbis katse ajaga 3.18,00.

"Kitsas värav oli ja tabasin vasaku tagumise poolega posti. Ei jõudnud väga autot proovidagi täna," sõnas Ogier.

Vahepeal on rajale läinud ka Tänak.

Juba on rallil juhtumas! Ogier tabab testikatsel aiaposti ja liigub vägagi aeglaselt.

https://www.facebook.com/WorldRally/videos/455200821706828/

Ja Ogier on läinud rajale!

Juba mõne minuti pärast ongi testikatse algamas!

https://twitter.com/planetemarcus/status/1139034670123950083

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1138845347214778368

Tuletame meelde, et nagu tavaliselt, saab ka Sardiinia ralli puhul vaadata testikatset WRC Facebooki vahendusel!https://www.facebook.com/WorldRally/videos/2196774293773203/

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-ogier-jai-adamot-suudistades-endale-kindlaks?id=86512247

Vaata, mida rääkis Tänak ralli eel!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-sardiinias-video-juubelirallile-startiv-tanak-kui-reede-ohtuks-oleme-esikolmikus-on-vaga-hasti-saadud?id=86510615

Hommikust, rallisõbrad! Umbes tunni aja pärast algab Sardiinia ralli testikatse!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sardiinias-kuhjuvad-tanaku-jaoks-olulised-sumbolid?id=86510911