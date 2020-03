OTSEBLOGI | Neuville surus publikukatsetel gaasi põhja! Tänak alustab Mehhiko ralli esimest pikka päeva kolmandalt kohalt

MEHHIKO RALLI

Sellega praeguseks otseblogi lõpetame. Kell 10 läheb eetrisse juba "Kuuenda käigu" podcast. Saatejuhtideks Gunnar Leheste ja Roland Poom. Saatke meile ikka küsimusi aadressil kuueskaik@delfi.ee!

Üldseis pärast 2. kiiruskatset:

Evans kaotab Neuville'ile 0,7 sekundiga, aga edestab Tänakut 0,1-ga.

Mida teeb Neuville!? Sõidab Tänaku aja 0,8 sekundiga üle. Vägevas hoos! "Tean, et sel nädalavahetusel loeb iga sekund ja üritan kõvasti suruda." Ainuõige otsus!

Ogieril koguneb kaotust Tänakule 0,7 sekundit.

Rovanperä sõidab välja sama aja mis Sordolgi ehk kaotab Tänakule 0,6 sekundit.

Lappi kaotab Tänakule 1,2 sekundit.

Tänak on omakorda Suninenist 0,3 sekundit parem. "See oli üks uhkemaid ralli alguse tseremooniaid sel hooajal," kiitis saarlane enne katset toimunud etendust.

Suninen läheb katset Sordo ette juhtima, aeg 0,3 sekundi võrra parem.

Greensmith kaotab Sordole 0,4 sekundit. Aeg 59,3 sekundit.

Sordo parandab avakatsega võrreldes aega. 58,9 sekundit kulus vaid selle läbimiseks. "Tunnelis oli tee libe, ma ei tahtnud ralli alguses kohe riske võtta." Tundub, et jäi veel varu!

Solberg sõidab Guerra aja 1,6 sekundiga üle.

Block kaotab Guerrale 6,9 sekundit. "Tahtsin hea sõu püsti panna, aga auto ei tahtnud koostööd teha, vaid ütles üles kohe linna sisse jõudes."

Teine katse on samuti alanud! Guerra saab kirja 1.02,3, avaktsel oli aeg 1.03,5.

Evans kaotab Neuville'ile 0,4 sekundit.

Neuville läheb katset juhtima, edestades Sunineni 0,9 sekundiga.

Ogier surub end Tänaku ette kolmandaks, kaotades Suninenile ja Sordole 0,1 sekundit.

Rovanperä kaotus on sama mis Lappil ehk 1,7 sekundit. Tänak hoiab Sunineni ja Sordo järel kolmandat kohta.

Lappi kaotab Suninenile tervelt 1,7 sekundit.

Tänak jääb Sordole ja Suninenile alla vaid 0,2 sekundiga.

Suninen sõidab välja Sordoga identse aja. Järgmisena Tänak!

Greensmith jääb Sordole 1,3 sekundiga alla.

Sordo sõidab esimese WRC autona katse põhjaks 1.00,0.

Ken Blockil oli juba teel avakatsele mootoriga probleeme, mistõttu kaotas ta Oliver Solbergile 9 sekundit.

Esimesena on avakatse finišis WRC3 klassis sõitev Benito Guerra ajaga 1.03,5. Tema järel tuleb starti Ken Block, siis Oliver Solberg, seejärel WRC autod järjestuses: Sordo, Greensmith, Suninen, Tänak, Lappi, Rovanperä, Ogier, Neuville, Evans.

Tund aega tagasi selgus ametlikult, et järgmine MM-etapp Argentinas (23.-26. aprill) jääb koroonaviiruse tõttu ära. Promootor tegi sellise otsuse Argentinas täna kehtestatud erakordsete meetmete tõttu. "Mõistame, et Argentina võimude prioriteet on takistada viirust üle riigi levimast, eriti suuri rahvakogunemisi tekitavatel üritustel. Meil on edasi lükkamise pärast kahju. Kinnitame, et kõik osapooled töötavad ühiselt, et leida rallile uus kuupäev," ütles WRC tegevdirektor Oliver Ciesla."

Tere varahommikut! Alustame Mehhiko ralli esimese kahe katse otseblogiga. Nagu näha, siis sõu on juba täies hoos! https://twitter.com/TelediarioBajio/status/1238282227475234817

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-jarveoja-rundamine-on-liiga-tugev-sona-lahme-soitma-hea-tunde-ja-rutmiga?id=89213189

Testikatse tulemused:

Rovanperä tõuseb Tänaku kõrvale 4.-5. kohta jagama - soomlase aeg 3.43,0.

Tänak käis kolmas kord rajal ja sai ajaks 3.43,4. See on päeva neljas aeg Evansi, Neuville`i ja Ogier`järel.

Evans võtab liidrikoha tagasi - aeg 3.41,8.

Hetkeseis:

Neuville käis neljas kord rajal ja tõusis liidriks ajaga 3,42.4.

Vahed on täiesti olematud - 0,5 sekundi sees kolm meest, 2,1 sekundi sees kuus meest.

Evans tõuseb Ogier kõrvale liidriks, saades samuti ajaks 3,42,5.

Neuville käis kolmandat korda rajal ja sai ajaks 3.43,8. See on päeva kolmas tulemus Ogier ja Tänaku järel.

Ogier kihutas välja kiireima aja 3.42,5.

Hetkeseis:

Neljas läbimine on alanud ning Tidemand on esimene, kes rajal käis. Tema ajaks on 3.57,3.

Rohkem mehi pole kolmandaks läbimiseks veel rajale läinud.

Tidemand oli järgmine mees, kes käis kolmandat korda rajal, saades ajaks 3.55,8.

Kolmas läbimine on alanud. Greensmith saab korraliku aja 3.46,8.

Hetkeseis:

Sordo saab teise aja 3.44,5.

Tänak kihutab välja kiireima aja 3.43,0.

Rovanperä on uus liider ajaga 3.44,6. Lappi sõidab välja Evasiga sama aja 3.46,0.

Neuville`ilt uus liidriaeg 3.45,1. Ogier on on kolmas 3.46,2-ga.

Evans saab teisel läbimisel ajaks 3.46,0.

Hetkeseis pärast esimest läbimist:

"Ju me ei olnud piisavalt keskendnud, tegime pirueti. Aga tunnetus on hea ja masin tundub hea," kommenteeris Tänak.

Sordo saab Evansiga võrdse aja 3.50,7.

M-Spordi mehed on kiired: Suninen on uus liider ajaga 3.50,1.

Tänak piirdub esimesel läbimisel ajaga 4.01,6 ning on kindlalt viimane. Lappi sai kolmanda aja (3.52,5).

Tänak tegi ühes sisekurvis sõiduvea, rammides õrnalt posti või puud, ning pidi korraks tagurdama, et rajale tagasi pääseda.

Hetkeseis:

Rovanperä on Ogier`st ja Neuville`ist kiirem, tema ajaks 3.51,4.

Ogier saab ajaks 3.52,6.

Neuville kommenteeris, et rada oli üllatuslikult kehva pidamisega ning tal oli seetõttu raskusi.

Thierry Neuville on Evansist 3,2 sekundit aeglasem.

Evans saab esimesel läbimisel ajaks 3.50,7.

Testikatse on alanud. Elfyn Evans on rajal!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-mehhikost-tanak-mehhiko-ralli-lootustest-miki-hiire-katsetest-ja-soovist-eesti-fannide-ees-voidu-soita?id=89201459

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/interaktiivne-graafik-tana-oosel-algab-vaata-kuidas-kulgevad-mehhiko-ralli-kiiruskatsed?id=89201715