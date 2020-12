OTSEBLOGI | Monza WRC-ralli testikatsel on väga libedad olud, esimesel läbimisel tekkisid suured vahed

Monza ralli, neljapäev

WRC otseülekanne on läbi, jätkame tulemuste edastamist otseblogi vahendusel. Vähemalt kahel korral peaksid rajale tulema veel kõik sõitjad.

Nüüd on rajal käinud ka R5-autod ja esikümme on järgmine:

Škoda Fabia Rally2 autoga sõitev rootslane Pontus Tidemand sõidab viienda aja (+11,1) ja edestab ka mitut WRC-meest.

Testikatse esimese läbimise tulemused:

Tipud on oma esimese etteaste teinud, edasi tulevad Gus Greensmith (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota), Ole Christian Veiby (Hyundai) ja siis juba WRC2 ja WRC3 klassi sõitjad.

Sordo alustab samuti rahulikult, kaotust Neuville'ile on 14,1 sekundit.

Sunineni tiimikaaslane Esapekka Lappi läheb kolmandaks (+7,8).

Teemu Sunineni Ford vibab teel silmanähtavalt, tema kaotab Neuville'ile 14,1 sekundiga. Seni tundub, et Monza olud sobivad vaid Neuville'ile ja Ogier'le.

Testikatse kohta on täna hommikul olnud väga suured vahed, Rovanperä kaotab Neuville'ile koguni 15 sekundit.

Tänakult kommentaare ei saadud. Viienda mehena on rajal Kalle Rovanperä (Toyota).

Tänak jääb Neuville'ile alla üheksa sekundiga ja läheb kolmandaks.

Kaamera jõudis ka hooldusalasse. Evansi autol suur midagi viga ei ole, tagapamper sai pisut kannatada,

Neuville on omakorda Ogier'st 4,5 sekundit kiirem, nüüd on Tänaku kord.Neuville'i kommentaar: "Väga libedad olud olid. Sama on ilmselt ka ralli ajal."

Teisena jõudis finišisse Sebastien Ogier, edu Evansi ees on koguni 17 sekundit.

Evans pikemaid kommentaare ei jaganud ja hakkas hooldusala poole sõitma.

Monzas on temperatuur sisuliselt nullis ja Evans teeb juba pooleteise minuti järel pirueti. Auto tagaosast tuleb suitsu!

MM-sarja liider Elfyn Evans on testikatset alustanud ja ülekanne käib:

