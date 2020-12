OTSEBLOGI | Monza ralli laupäevane esimene katse keeras esikolmikus seisud pea peale, Tänak jätkab viiendal kohal

Monza ralli laupäev

8. katse on alanud! Greensmith on rajal.

Ull: Ei tahaks olla üldse kriitiline, aga palju üldse Ott see hooaeg katsevõite näiteks saanud on? Ei meenuga ühtegi jõudemonstratsiooni. Varem tuli ralli peale nii mõnigi kord, kui näidati kes boss on.

Äge pilt eilses päevast. Kui konteksti ei teaks, arvaks, et fototöötlus.

Virks: Arvata on et järgmise katsega tõuseb Tänak juba Lappist mööda

Fan: Lappist kahju, kui kehvasti minema hakkab. Lõpuks ometi ta rallil kuskil mujal ka kui tagapool 🙂

Põnevaks kisub juba ka virtuaalne punktitabel! 1. Evans 126, 2. Ogier 122, 3. Tänak 93. Sellises seisus jääks tiitel punktikatse otsustada.

Üldseis: 1. Ogier liider, 2. Sordo +3,6, 3. Evans +13,4, 4. Lappi +14,1, 5. Tänak 15,8, 6. Rovanperä +32,8.

Sordo kaotab finišis Ogier'le 5,6 sekundit. "Uus katse. Lumepudrus kaotasin palju aega. Ma ei tunnetanud seda, see oli väga raske. Alguses võtsin ka natuke ettevaatlikult. Algus oli hea, okei."

Lappi finišis neljanda ajaga, kaotab Ogier'le 15,1 sekundit. Ogier tõuseb vähemalt teiseks. "Kaotasin aega igal pool," ütles Lappi. Rohkem ei täpsustanud.

Sordo kaotab 18 kilomeetri peal ehk neljandas splitis Ogier'le 2,6 sekundit. Lappi kaotus viiendas splitis on 15,4 sek.

Ogier finišis parima ajaga 18.03,1, Evansist 8,3 ja Tänakust 10,1 sekundit kiirem. Kolmandas splitis kaotas Sordo talle vaid 0,4-ga."Lõpp oli keerulisem kui ma ootasin. Muidu oli hea katse."

Lappi kaotab neljandas splitis Ogier'le 12,4 sekundit. Kolmandas oli kaotus veel 8,7.

Evans finišis parima ajaga 18.11,4, Tänakust 1,8 sek kiirem. Ogier edestab neljandas splitis Evansit 3,1-ga."Okei oli. Lumi lõpus oli väike üllatus, väga vähe pidamist, see oli väga keeruline."

Teises splitis mahuvad Ogier, Tänak, Sordo ja Evans 0,8 sekundi sisse.

Tänak finišis ajaga 18.13,2, Rovanperäst 9,9 sek kiirem. "Keeruline on. Oleme läbi tulnud. Saime esimese tunde. Jätkame."

Sordo esimene split on Tänakuga täpselt võrdne ehk Ogier'st 0,9 sek kiirem.

Viiendas splitis Tänak Rovanperäst 8,2 sekundit kiirem. See vahe näitab, palju Kallel väiksele avariile aega kulus.

Kolmandas splitis juhib Ogier Rovanperä (+0,8) ja Tänaku ees (+1,3), neljandas splitis kaotab Tänak Evansile 1,0 sekundit.

Lappi kaotas esimeses splitis Tänakule 4,2 sekundit. Ootame ka Sordot sinna.

Neljandas splitis kaotab Tänak Rovanperäle 0,6 sekundit. Ehk tulevad üsna võrdselt.

Veiby on finišis hetke teise ajaga 18.52,7, kaotades Katsutale 22,6 sekundit. Ütles, et viimane osa oli väga tricky, sest ta ei teadnud, kus lumi on.

Rovanperä läks lörtsi sisse liiga kiiresti ja libises parema küljega vastu mäge/seina/teeperve. Pääses vist ehmatusega, saab edasi sõita! https://twitter.com/leopnd1/status/1335122632077938688

Ogier' esimene split on Tänakust 0,9 sek kehvem.

Kolmandas splitis kaotab Tänak Rovanperäle 0,5 sekundiga.

Katsuta on finišis ajaga 18.30,1 ehk Greensmithist 38,1 sek kiirem!

Tänak on ka teises splitis kiireim - Rovanperä edestab ta 1,8 sekundiga, Katsutat 2,1-ga.

Nublu: Pikade vahedega rajale lastakse?

3-minutilised vahed. Tore, et ka kuulus tuletõrjekoer meid jälgib!

Katsuta kaardilugeja ütleb, et see lumesarnane ollus, mis rajal on, on äsja tulnud, seda tal legendsi ei ole. Jaapanlane sõidab lörtsi sees väga ettevaatlikult.

Evans jõudis esimesse spliti ja kaotab Tänakule sekundiga.

Tänak sõidab parima esimese spliti, Rovanperäst 2,7 sek kiirem, Katsutast 3,2 sek parem.

Greensmith on finišis ajaga 19.08,2. Ütles, et weather crew info kohaselt pidi rada olema märg, aga kohati oli lausa jääs. Kurtis, et vihmarehvidega oli raske.

Rovanperä sõidab välja parima esimese spliti, Katsutast 0,5 sek kiirem.

Greensmith võtab allpool, kui tal on sõidetud 17 minutit, allamäge minnes juba väga rahulikult, paistab päris libe olevat.

https://twitter.com/stevenbatey96/status/1335118016791670784

Veiby kaotab Katsutale esimeses splitis 6,9 sekundit, aga selles pole midagi üllatavat.

Katsuta pardakaamerast on juba ka tee peal rohkem lund näha, sest Greensmith on oma lõikamistega selle sinna toonud. Katse peal on lumehangesid tee kõrval siin-seal ikka näha, asustatud paikades on kuivem. https://twitter.com/leopnd1/status/1335118459055828994

Katsuta on esimest spliti sõitnud Greensmithist 4,6 sekundit kiiremini.

Michelini rehviinfo katseteks 7-8-9:FW - vihmarehvidAlpin A4 - lumerehvidToyota:Ogier/Evans/Katsuta: 4 MICHELIN Pilot Sport FW3 + 2 MICHELIN Pilot Alpin A4Rovanperä: 6FW3Hyundai:Tänak/Sordo: 4FW3 + 2A4Veiby: 3FW3 + 3A4Msport:Lappi: 6FW3Greensmith: 4FW3 + 2A4

https://twitter.com/Krisse_Sohlberg/status/1335115995351052289

Külades on ka päris palju publikut näha.

Lund katsel näha pole, vähemalt tee peal mitte, aga märg on küll. All Live teatab, et 7. katse lõpus on peagi lumesadu oodata.

Leviga on mägedes kehvad lood. Greensmithi starti näitas, aga siis jooksis pilt kokku ja edasi vaatame vaid täpikesi kaartidel.

Greensmith on rajal! 7. katse on alanud.

Rasmus: Isegi viienda koha punktid, sest ainult 3 tiimi.

Neuville'i kohta ütles Adamo, et neist oleks täna rumal tema auto ja eluga riskida.

Andrea Adamo Sordo karistuse kohta: "Kasutan oma põhiseaduslikku võimalust mitte vastata. Olen kindel, et nad analüüsisid kõiki andmeid ja kui nad nii otsustasid, siis on otsus õige. Kuna kaks päeva on veel jäänud, on mul vaja, et nad (kohtunikud) oleksid heas tujus."

Rasmus: Võib-olla seepärast, et homme startides on oluliselt kindlam saada konstruktorite punkte. Täna võib auto lõplikult ära lõhkuda. Suninen on lõplikult väljas, seega kui üks Hyundai ees katkestaks, on Neuville meeskondlikult toomas vähemalt seitsmenda koha punktid.

M-Spordi boss Millener WRC All Live otseülekandes: "Aktsepteerin kohtunike otsust, aga arvan siiski, et see oli vale." Millener väidab, et Lappil polnud lihtsalt muud valikut, kui läbi torbikute sõita, kuna auto oli juba alajuhitav. "Kas ta oleks pidanud tagurdama?"

Monza 2020: Kas on ka teada miks Hyundai sellise valiku tegi, et Nevilli täna mängus välja jätab?

Ametlikult ei ole ja ilmselt me seda Adamo suust ka ei kuule. Spekulatsioonid valla! Minu enda fantaasia ütleb, et ei nähtud täna lihtsalt pointi, sest ajaline kaotus oleks nagunii juba liiga suur olnud, homme on temast punktikatsel rohkem kasu.

Selvino ilm: kõva vihm! Sooja 4 kraadi. https://twitter.com/AciRallyMonza/status/1335108792615317505

Neuville täna rajale ei tule! Tuleb vaid homme punktikatsele punkte noppima. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1335106363287085056

All, ringraja peal paistab olevat kuivem kui eile õhtul: https://twitter.com/OttTanak/status/1335104005924679683

Selvino, Bergamo kandis on praegu ilm "enamasti pilvine", sademete tõenäosus 60%, sooja 2 kraadi. Aga 7. katse, tuletame meelde, algab 1,2 kilomeetri kõrguselt. Paraku selle punkti ilmaennustust me ei oma.

Lauri: Mis tänane ilmaennutus on?

Tänane stardijärjekord: 1. Greensmith, 2. Katsuta, 3. Veiby, 4. Rovanperä, 5. Tänak, 6. Evans, 7. Ogier, 8. Lappi, 9. Sordo.

Michelini boss ütleb, et ilm on veidi parem kui oodati. Fänni seisukohast hea või halb? https://twitter.com/ArnaudREMY/status/1335088486752399360