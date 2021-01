OTSEBLOGI | Monte Carlo ralli avapäeval sõidetakse kaks katset. Tänak uutest rehvidest: peame olema kiired õppijad, iga katse on erinev

Monte Carlo ralli

Kõige tähtsam sõnum oli kõigilt osalejatelt ikkagi see, et ilm on Gapi piirkonnas rajaga tutvumisega võrreldes muutunud ning sajab igasuguseid sademeid - all vihma, üleval ilmselt lund. Tulevad põnevad esimesed kaks katset!

Pressikonverents on lõppenud.

Ott Tänak pidi oma vastustele kaks korda vastama, sest esimest korda ei saadud tema mikrofoni tööle. Lõpuks lausus ta sellised sõnad: "Tõsi, et eelmine aasta ei alanud hästi ja me ei teeninud punkte. Tähtis on seekord mõned head punktid kotti panna. Pole saladus, et kui tahad tiitli peale võidelda, pead punkte koguma. Rajaga tutvumise ajal oli ilm ilus, aga nüüd on hakanud vihma sadama, kõrgemal ilmselt sajab lund. Meil on olnud vähe aega uue rehviga tutvuda, enamus tutvumisest toimub hooaja jooksul. Iga katse võib siin erinev olla, peame olema kiired õppijad."

Teemu Suninen: "Pean tõestama, et ma olen väärt tervet hooaega. Eks näis, mis järgmine aasta toob. Eelmisel aastal näitasin häid aegu, aga ei suutnud neid tulemuseks vormistada. Üritan mitte vigu teha, mis on eelduseks headele tulemustele. Kõik katsed on päris väljakutsuvad. Eesmärk on TOP5, TOP6 hulka pääseda ja teha puhas ralli."

Sebastien Ogier: "Kõik algab otsast pihta. Oleme juba näinud erinevaid olusid, aga ilm muutub ja hakkab ka vihma sadama. Rehvivalik on siin alati keeruline, aga kuna meil kõigil on uue rehviga vähe kogemust, on see veel väljakutsuvam. Kõike võib siin juhtuda, aga meil on alati hea meel siin sõita. Peame aru saama, kus nende rehvidega nendes oludes piirid on. Palju uusi katseid on. Mõned on väga kitsad ja väljakutsuvad. Oleme näinud palju kive teele kukkumas - rehvipurunemise risk on suurem kui tavaliselt. Alati on hea uusi teelõike avastada - selles ralli võlu peitubki. Isegi minu jaoks on palju uut. Pühapäevased katsed on täiesti uued, reede on väga uus. Seis on minu jaoks sama nagu teistel. Isegi kui ma siit pärit olen, ei satu ma nendele teedele. On olnud keeruline recce. Varsti näeb, kas oleme teinud head tööd."Ogier Latvalast kui tiimibossist: "Olen kindel, et Jari üritab kirglikult meeskonda paremaks teha. Asjad ei tohiks väga palju muutuda. Tähtis on, et ta on väga tore mees, mul ei ole temaga mingeid probleeme. Olen teda juba "bossiks" kutsunud, ütlesin: "Boss, ma lõhkusin auto!"

Järgmisena oodatakse mikrofonide ette Ogier'd, Tänakut ja Sunineni. Enne seda toimub mikrofonide desinfitseerimine.

Terenzio Testoni (Pirelli esindaja): "Väga hea meel on 100% tagasi olla! Alustasime detsembris tiimidega koostööd, mis polnud kerge, sest meie toode on erinev. Meie rehvide limiiti ei õpi ühe päevaga selgeks. Monte Carlos teevad kõik vigu, aga võidab see, kes teeb kõige vähem. Ja rehvivalik mängib siin ülisuurt rolli. Meil pole tavalist vihmarehvi, sel juhul tuleb kasutada talverehvi ilma naelteta."

Pierre-Louis Loubet: "See on mu päris esimene kord sellel rallil. Palju uut on avastada, aga oleme valmis andma endast parima. Ma ei tea, kuidas olud võistluseks muutuvad ja kuidas ma end tunnen. Üritame jõuda lõpuni. Vaatasin palju eelmiste aastate videosid, aga parim viis õppimiseks on seda kõike ise teha. Järgmine kord tuleb kindlasti lihtsam, kavatsen siit palju kogemusi hankida. Pean olema vahel rahulikum ja vähem vigu tegema. Mul on sel aastal aega hooaja lõpuks kiire olla ja see on ka eesmärk."

8. katse on ajakavas kirjas kui "tühistatud". Kõikides ajakavades jääbki 8. katse vahele. Seitsmendale järgneb üheksas.

Andreas Mikkelsen (WRC2) pressikonverentsil: "Tunne on hea. Tuleb väga tihe aasta. Ootan huviga koostööd Škodaga, see on suur surve. Naudin autot väga. Ma ei jõua ära oodata, millal hooaeg algab! Monte Carlo on keeruline ralli, aga miski, mida ma väga naudin. Mulle meeldisid recce olud, aga tundub, et nüüd hakkab lumi sulama. See on mul kaheksas kord sel rallil osaleda. Tahame hooaja pauguga avada ja maksimumpunktid oleksid kenad. Ralli otsustatakse ilmselt päris vara, reede on tähtis päev. Laupäev ja pühapäev on lihtsam - neid katseid teame rohkem."

Iga minut on Gapis algamas pressikonverents, mille huvitavamad palad toome kindlasti ka teieni!

Testikatset Monte Carlos seekord tõepoolest ei ole. Kohe läheb võidusõiduks.

Valik rallieelseid pilte Toyota ja Hyundai pildipangast:

