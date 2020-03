OTSEBLOGI | Millised üllatused on varuks Mehhiko ralli teisel pikal päeval? Tänak poodiumiheitluses

Mehhiko ralli: laupäev

Tänane stardijärjestus: 1. Neuville, 2. Greensmith, 3. Rovanperä, 4. Evans, 5. Tänak, 6. Suninen, 7. Ogier.

Päeva esimene split räägib sellest, et Neuville on Greensmithist olnud 1,5 sekundit kiirem.

Huvitavaid autosid renditakse tänapäeval veel Mehhikos.

Aitab nüüd vaidlemisest! Jälgigem parem rallit. Neuville läks just rajale.

Aerodünaamika: Suured aerodünaamika eksperdid. Keegi meist ei tea tegelikult kui palju downforce toodab Toyota ja kui palju Hyundai. See, milline auto välja näeb ei näita kui hästi tema aerodünaamika töötab. Kõik kes natukenegi teavad, kuidas aerodünaamikat arendatakse teavad seda. Ehk jätaks selle Hyundai aero rahule ja keskenduks rallidele.

Rait: Kui tähelepanelikult jälgisid Rootsi ralli punktikatset, siis Ott oli katse algul väga kiire aga lõpu poole andis kõvasti tagasi - taga vasakult oli jälle puhtaks pühkinud plastikust. Küllap oli ka seal kerge sõiduviga. Auto teljevahe on pikem, auto ise on pikem. Usun, et lihtsalt võtab aega veel see harjumine, tihtipeale koguaeg tagumik veidi pikalt yle väliskurvi serva :/:/

SK: Toyota peaks olema lühema teljevahega kui Hyundai ja seal on kõva mõju juhitavusele. Hyundais ei saa Ott soovitud go-Kart feelingut ja nii need jamad tulevad.

Stardijärjekord pandi lukku enne mikihiire katseid, kui Ott oli veel kolmas.

Rein Kullamaa: Kas Ott stardib täna ikka tagant 3- dana , st. peale Evasit,kuigi oli 4s?

Wrc: Hyundail ei ole nii hea aerodünaamika kui Toyotal, sellepärast on need eksimused ka tulnud. Toyota seisab teel lihtsalt paremini.

madis: Üks põhjus võib olla selles, et Hyundai-krüna liigub oluliselt aeglasemalt ja selleks, et sammu pidada, on vaja rohkem vajutada ning riskida kui eelmine hooaeg Toyotaga.

RR: mõtlemapanev asjaolu, et Tänak on sellel hooajal Hyundaiga teinud juba 2 sõiduviga (Monte Carlos ning nüüd Mehhikos). Kas eelmine aasta Toyota roolis mõni suurema ajakaotusega sõiduviga üldse tehti?

