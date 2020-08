OTSEBLOGI | Kui kiiret aega näitab Ott Tänak Alba asfaldiralli testikatsel?

Ott Tänak Alba rallil

Tänak on saanud siiani testikatsel aegadeks 1.53,8 ja 1.54,8 ning on sellega teisel kohal. Liider on samuti Hyundai WRC masinaga kihutav 23-aastane prantslane Pierre-Louis Loubet ajaga 1.53,2. Thierry Neuville on kolmas ja kaotab Tänakule 0,2 sekundiga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-itaalias-i-suur-ralli-mida-koroonapandeemia-tottu-justkui-ei-oleks?id=90615749

Mida ütles Neuville ralli eel: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/thierry-neuville-ees-seisab-vaga-tahtis-nadalavahetus-sest-asfaldirallisid-on-tavaparasest-rohkem?id=90615029

Alba ralli toimub kolmel kiiruskatsel, mida kõiki läbitakse kolm korda.

Mida rääkis Tänak Alba ralli eel: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-itaaliast-ott-tanak-alba-ralli-eel-eesmark-on-tunnetust-saada-ja-asfaldil-autot-testida?id=90614259