OTSEBLOGI | Kataloonia ralli algab testikatsega

Kataloonia MM-ralli

Teiste läbimiste virvarr on alanud - Elfyn Evans saab alustuseks kirja 1.35,9.

Esimese läbimise tulemused:

Takamoto Katsuta paneb WRC-de arvestuses testikatse esimesele läbimisele punkti - kaotust Neuville'ile vaid 1,5 sekundit. Hea märk!

Legendaarne Sébastien Loeb suutis mullu selle ralli võita - seekord alustab ta testikatsel 1,5-sekundilise kaotusega tiimikaaslasele Neuville'ile.

Kodupubliku ees võistlev Dani Sordo näitab head tempot - neljas aeg, kaotust 0,3 sekundit.

Suninenilt viies aeg, kaotust Neuville'ile 1,5 sekundit.

Lappi sõidab Evansiga võrdse aja välja - nemad on hetkel kaks viimast.

Latvala alustab nobedalt - teine aeg, kaotust Neuville'ile vaid 0,1 sekundit. "Mulle selline ralli meeldib, kus peab nii kruusal kui asfaldil pingutama. Nädalavahetuse plaan: keskenduda omaenda sõidule."

Evans hetkel viies - kaotust Neuville'ile 1,8 sekundit.

Meeke saab kirja hetkel teise aja - kaotust Neuville'ile 0,3, edu Tänaku ees 0,2 sekundit. "Meie ülesanne on endiselt nii kiiresti kui võimalik sõita ja nii võtta nii palju punkte kui võimalik."

Neuville on Tänakust 0,5 sekundit kiirem. "Peame alati endast maksimumi andma ning nii on ka sel nädalavahetusel. Individuaalse tiitli mõttes oleks meil tarvis, et Otil läheks keeruliseks, aga võistkondlikus arvestuses on veel kõik meie enda teha."

Ogier kaotab Tänakule 1,1 sekundiga. "Loodame, et suudame teiselt stardikohalt kiired olla. Meil on suuri punkte vaja, et "elus" püsida."

Tänak saab kirja aja 1.35,4. "Meie jaoks on ralli nagu iga teine - muidugi on surve peal, aga pole mõtet sellele liialt mõelda."

Nagu ka ülejäänud ralli, on ka testikatse pooleldi kruusal ja pooleldi asfaldil.

Tänak ongi rajal - varsti saame hakata esimesi aegu võrdlema.

Tere hommikust, rallisõbrad! Kataloonia ralli testikatse peaks kohe-kohe algama ning esimesena on kahekilomeetrisele rajale minemas just Ott Tänak.