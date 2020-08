OTSEBLOGI | kas Tänak võtab Alba rallilt maksimumi?

Ott Tänak Alba rallil

Tere hommikust, rallisõbrad! Esimene auto peaks olema rajal ning stardivahed on täna üks minut. Seega alustab Ott Tänak oma sõitu kell 09:21.

Tänak käis veel testikatsel ka kaheksas kord, saades ajaks 1.56,9. Üldseisus see muudatusi ei toonud.

Tänak läbis testikatse seitsmes kord ja sai ajaks 1.56,8. Rohkem eestlane enam sõitma ei lähe. Talle jäi kirja päeva teine aeg:

Tänak ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et on senise testisõiduga rahule jäänud. Ajad lähevad küll natuke viletsamaks, kuid see on asfaldirallil tavaline, sest iga katsega tuuakse teele sodi juurde.

Tänak läbis testikatse kuues kord ja sai ajaks 1.54,5. Tema parim on endiselt 1.53,8, mis on päeva teine tulemus Pierre-Louis Loubet järel (1.53,2).

Tänak ja Neuville said testikatse jaoks oma garaaži.

Tänak kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et nad võtavad testikatsest maksimumi ehk läbivad seda nii palju kui võimalik. Testikatse jääb avatuks meie aja järgi kella 13.30-ni.

Tänak on koos Breeni ja Sordoga kõige aktiivsem testikatse läbija. Viiendat korda seda sõites saab Tänak ajaks 1.54,3. Hetkel on paremusjärjestus järgnev:

Tänaku neljas testikatse läbimine annab ajaks 1.54,4. Tema parim on endiselt 1.53,8.

Tänak on läbinud testikatse ka kolmandat korda, kuid oma aega ei parandanud. Ta sai kirja 1.54,8. Esikolmik püsib muutumatu, neljas on Breen ajaga 1.55,7

Tänak on saanud siiani testikatsel aegadeks 1.53,8 ja 1.54,8 ning on sellega teisel kohal. Liider on samuti Hyundai WRC masinaga kihutav 23-aastane prantslane Pierre-Louis Loubet ajaga 1.53,2. Thierry Neuville on kolmas ja kaotab Tänakule 0,2 sekundiga.

Alba ralli toimub kolmel kiiruskatsel, mida kõiki läbitakse kolm korda.

