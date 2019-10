OTSEBLOGI | Kas täna on see päev? Ott Tänak alustas Kataloonia ralli viimast päeva korraliku sõiduga

Kataloonia MM-ralli

Katsuta jääb finišis Meeke'ile alla 12,2 sekundiga.

Meeke finišis - 11.03,0.

Esimese spliti seisud: Ogier; Meeke (+0,2), Katsuta (+4,1).

Eesti fännid on sel katsel juba valmis!

Kris Meeke on startinud! Tänak saab sel katsel rajale kell 9.59.

Hetkel küll väike paus, aga punktikatse peaproov algab kell 9.38!

Vahepeal on hoolduspaus, mis tähendab, et siis on võimalik ka uued rehvid alla panna.

M: Kas hommikul alla pandud rehvid + üks tagavara on kogu päevaks või saavad sõitjad vahepealsel pausil uued rehvid alla panna?

Ralli üldseis pärast 14. katset:

Neuville võtab päeva alustuseks ilusa katsevõidu - ta edestab Sordot 0,7 sekundiga.14. katse tulemused:

Sordo finišis - hispaanlane on Tänakust 0,4 sekundit kiirem. Üldarvestuses on seega Tänak temast 3,5 sekundit tagapool.

Ralli liider Neuville ei kavatse midagi juhuse hooleks jätta ning on esimeses splitis 0,3 sekundiga Sordo ees liider.

Tänak: "Tunne on hea, puhas sõit. Kõik, mis praegu teha sain."Kas hommikul tuleb sajaprotsendiliselt vajutada? "Meil on vaja ralli lõpetada."

Tänak finišis - seni kiireim aeg, edu Evansi ees 0,6 sekundit. Hästi!

Loeb: "Midagi erilist ei juhtunud. Auto libises palju, võib-olla olid rehvid liiga külmad."

Tänaku teine splitt: kaotust Evansile 0,4 sekundit.Sordo on aga esimeses splitis alustanud Tänakust 0,2 sekundit kiirema ajaga.

Loeb finišis - kaotust Evansile kogunes 6,9 sekundit. Kas midagi juhtus katse alguses?

Loeb jätkab juurde kaotamist - teises vaheajapunktis on tema allajäämine Evansile juba 7,0 sekundit.

Tänak on esimesest splitist läbi tulnud - teine aeg, kaotust Evansile 0,6 sekundit.

Latvala finišis - kaotust Evansile 4,0 sekundit.

Loeb kaotab juba esimeses splitis Evansile 5,0 sekundit.

Elfyn Evansilt tugev algus ralli viimasele päevale - ta läheb finišis 0,7 sekundiga Meeke'i ette liidriks.

Latvala kaotab Meeke'ile esimeses splitis 3,4 sekundit.Ott Tänak on nüüd samuti rajal.

Suninen finišis - kaotust Meeke'ile 3,7 sekundit. Hakkab jälle pihta - ka sel katsel jääb soomlane Ogier'le kolme sekundiga alla.

Esimeses vaheajapunktis läks liidriks Evans, kes edestab Meeke'i 0,6 sekundiga.

Ogier: "Ma ei ole kindel, kui palju punktikatse punktid meid aidata võiks, aga meie eesmärk on alati endast kõik anda."

Ogier on katse finišis - kaotust Meeke'ile 0,7 sekundit.Esimeses splitis on Sunineni kaotus Meeke'ile juba 2,9 sekundit.

Reporter Leheste raporteerib kohapealt: "Tänase teise katse finišisse siirduvad fännid on sõgedad, sest see tähendab 45-minutilist jalgsimatka mäest üles. Autoga lähemale ei lasta."

Katsuta kaotab finišis Meeke'ile 9,0 sekundit.

Kolm sõitjat on esimesest splitist läbi tulnud ning Meeke on seal kiireim - edu Ogier' ees 0,6, Katsuta ees 3,6 sekundit.

Meeke finišis - ajaks 10.15,9.

9.02.

R: Tänaku stardiaeg?

Andres: Milliste intervallidega täna starditakse?

Kris Meeke on 14. katsele startinud!

Rehvivalik on taaskord kõigil sama - viis kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1188343482362056704

Tänane stardijärjekord: 1. Meeke, 2. Katsuta, 3. Ogier, 4. Suninen, 5. Evans, 6. Latvala, 7. Loeb, 8. Tänak, 9. Sordo, 10. Neuville.Tundub, et tänane stardijärjekord läks lukku siiski publikukatse järel, mitte enne seda.

Toyota spordidirektor Kaj Lindström: "See on meie jaoks väga tähtis päev. Töö on tehtud tavapäraselt. Võib-olla oleme sellepärast pisut närvilised, et saime tunni kauem magada."

Tere hommikust! Uus rallipäev on peagi algamas ning meie oleme valmis!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1188338057507987456

Endiselt kolm minutit. Katsuta ja Ogier on ka rajal, ent selleni, et vaheaegu võrrelda, läheb veel aega.

Eesti fännid on sel katsel juba valmis!

Lugeja Mihkel saadab meile kohapealt pildi sellest, kuidas mehaanikud Tänaku Yarist hooldavad. Head õhtut ja head ööd!

Kalle Rovanperä tegi sealjuures publikukatsel väikese avarii ning sõitis lausa ratta alt ära. Finišis kaotas ta parematele üle 40 sekundi.

Ja ärgem unustagem, et täna öösel keeratakse kella tunni võrra tagasi - seetõttu saab öösel tunni võrra kauem magada!

Seega - tasub homset oodata. Selline näeb välja pühapäevane ajakava:PühapäevSS14 Riudecanyes 1 (asfalt; 16,35 km) - kell 8.41SS15 La Mussara 1 (asfalt; 20,72 km) - kell 9.38HoolduspausSS16 Riudecanyes 2 (asfalt; 16,35 km) - kell 11.54SS17 La Mussara 2 (asfalt; 20,72 km) - kell 13.18 (punktikatse)

Ralli üldseis pärast laupäeva:

13. katse tulemused:

Seb Loeb lõpetab päeva kuuenda ajaga ning langeb üldarvestuses 0,6 sekundiga Tänaku seljataha.

Thierry Neuville sõidab samal ajal välja kiireima aja, edestades Sordot lausa 0,9 sekundiga.

Tänak päeva lõpus: "Pärastlõunal oli tunne palju rahulikum. Hommikul ei suutnud me korralikult suruda, sest mul ei olnud piisavalt enesekindlust, kuid läksime samm-sammult ning pärastlõuna oli tunduvalt parem.Mõlemad homsed katsed on päris keerulised. Esimene katse on kõige aeglasem asfaldikatse sel rallil ja punktikatse on ka päris käänuline. Neli katset on veel minna. Võtame nii palju punkte kui võimalik ja üritame teistele Austraaliaks võimalikult vähe võimalust jätta."

Dani Sordo ei kavatse aga Tänakule midagi ära anda ning sõidab siin välja Tänakust 0,2 sekundit kiirema aja.

Tänak finišis - seni kiireim aeg, edu Ogier' ees tuleb koguni 1,6 sekundit. Kas eestlane tõuseb juba tänase päeva lõpetuseks esikolmikusse?

Tänak on nüüd samuti rajal.

Latvalalt finišis teine aeg - kaotust Ogier'le 0,1 sekundit.

Evans jääb Ogier'le finišis alla 1,1 sekundiga.

Ogier: "Ma ei soovi, et kellelgi enam midagi juhtuks. Ott väärib seda!"

Kummaline jah - katse käib, aga pilti pole...

küss: Miks WRC ei näita? Vaid nad jutustavad seal...

Suninen kaotab ka sel katsel Ogier'le 2,5 sekundit - 2-3 sekundit on tema kaotus Ogier'le olnud täna sisuliselt igal kiiruskatsel.

Ogier finišis - 2.38,4.

Ogier on publikukatsele startinud!

True fan!: Ilmselt ei midagi uut aga parima koha nimel oleme linnakatsel oodanud ligi 3 tundi, et parim esirida oleks meie!

Kohapeal olev reporter Leheste saadab foto - Salou linnakatsel ei leiduvat enam pilu, kust katset vaadata.

Praegu ju tõesti polegi. Järgmine katse algab pisut vähem kui tunni pärast, praegu toimub ülesõit. Ootame...

Linnamees: Väga laisalt tuleb täna kommentaare. Pole rääkida millestki?

Just nii.

Sünoptik: Kas selle katsega pannakse homne järjekord kinni?

Ralli üldseis pärast 12. katset:

12. katse tulemused:

Sébastien Loeb kaotab sel katsel Tänakule koguni 7,8 sekundit ning langeb üldarvestuses teiselt kohalt kolmandaks, edestades eestlast nüüd vaid 1,4 sekundiga!

Neuville: "Pole palju teha, kui Ott surub - arvan, et sellisel katsel on tema aerodünaamika meie omast parem. Üritame veel pisut oma seadistust sättida, aga olen õnnelik."

Neuville finišis - kaotust Tänakule 2,2 sekundit. Tema edu eestlase ees on endiselt pigem mugav.

Loeb kaotab kolmandas splitis Tänakule juba 6,7 sekundit! Kas Tänak läheb juba sel katsel üheksakordsest maailmameistrist mööda?

Sordo nendib, et ta ei suudaks enam kiiremini sõita. "Mul ei ole midagi teha. Minu jaoks on see võimatu."

Sordo finišis - ta annab Tänakule ära 3,4 sekundit ning jääb üldarvestuses eestlasest ettepoole vaid 2,9 sekundiga!

Sordo kaotus neljandas splitis - 3,5 sekundit.Neuville'i kaotus kolmandas splitis - 1,5 sekundit.Loebi kaotus teises splitis - 4,6 sekundit!Tänak võtab jõuga aega tagasi!

Tänak: "Tunne on hea. Hommikul ei tundnud ma ennast kõige mugavamalt, aga olen samm-sammult paremaks läinud. See tiir on olnud väga hea. Üritame survet peal hoida, et neil hingamisruumi poleks, aga see ei ole lihtne."

Tänak finišis võimsa ajaga - edu Ogier' ees 1,7 sekundit!

Tänak neljandas splitis endiselt liider, edu Ogier' ees 1,0 sekundit.Teine splitt: Tänak; Ogier (+0,1), Neuville (+0,7), Sordo (+1,5).Kolmandas splitis kaotab Sordo aga Tänakule juba 2,8 sekundit!

Latvala kaotab Ogier'le finišis 5,3 sekundit - mitte just kõige parem katse.

Tänak jätkab liidrina - kolmandas splitis on edu Ogier' ees 0,7 sekundit.Sordo on teises splitis samal ajal saarlasest 1,5 sekundit maas.

Evans kaotab finišis Ogier'le 4,5 sekundit.Esimeses splitis on Sordo Tänakust 0,8 sekundit maas.

Teises vaheajapunktis ei ole Tänaku edu enam nii suur - 0,1 sekundit.

Suninen finišis - kaotust Ogier'le 2,7 sekundit.

Tänak alustab surumisega - esimeses splitis on ta Ogier'st 1,2 sekundit kiirem!

Latvala pole katset kõige paremini alustanud - kaotust Ogier'le esimeses splitis 1,5 sekundit.Ogier ise on samal ajal finišis - 12.14,4. Tänak võitis hommikul sama katse 12.16,2-ga.

Suninen on esimeses splitis Ogier'st 0,8 sekundit maas. Evans kaotab samas kohas 1,0 sekundiga.

Ogier on 12. katsele startinud!

Argo: Kui mitte järgmise katsega,siis homme hommikul pistab Ott Sordo kotti,ning liigub teadlikult tiitli suunas! See oleks tore küll!

Paarikümneminutiline paus enne päeva viimast pikka katset - tuletame meelde, et 12. katse järel läheb lukku ka homne stardijärjestus.

Ralli üldseis pärast 11. katset:

Loeb annab sel katsel eestlasele ära 1,5 sekundit. Tänakule seega kolmas katsevõit jutti.11. katse tulemused:

Ralli liider Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb pelgalt 0,6 sekundit. Belglane jätkab suurepärast nädalavahetust kindla sõiduga.

Loeb jätkab kümnendike loovutamist ka teise spliti põhjal: ta kaotab seal Tänakule 2,3 sekundit.

Sordo finišis - kaotust Tänakule tuleb 0,9 sekundit. Üldarvestuses on hispaanlase edu meie mehe ees nüüd vaid 6,3 sekundit.Neuville on samal ajal teises vaheajapunktis Tänakuga täpselt võrdse ajaga.

Sordo viimane splitt: vahe Tänakuga püsib 0,3 sekundit eestlase kasuks.

Loeb ei ole jälle kõige paremini alustanud - ta kaotab esimeses splitis Sordole 1,6, Tänakule 1,2 sekundiga.

Tänak finišis - seni kiireim aeg, edu Latvala ees 0,5 sekundit.

Sordo on teises splitis Tänakust 0,3 sekundit aeglasem.

Thierry Neuville on esimeses vaheajapunktis Sordost 0,2 sekundit aeglasem ja Tänakust 0,2 sekundit kiirem.Tänak ise tuli äsja läbi viimasest splitist ning edestab seal katse liidrit Latvalat 0,2 sekundiga.

Latvala kena ajaga finišis - ta lööb Ogier'd 1,4 sekundiga.

Teine splitt: Tänak lööb Ogier'd 0,5 sekundiga.

Sordo lööb esimeses vaheajapunktis Tänakut 0,4 sekundiga.

Evans finišis teise ajaga, kaotades Ogier'le 1,4 sekundit.

Tänak on esimeses splitis taas hea tempoga - Ogier'ga täpselt võrdse ajaga.

Suninen kaotab finišis prantslasele 3,6 sekundit. Täna on ta pea igal katsel Ogier'le umbes nii kaotanud.

Latvala esimene splitt - hetkel teine aeg, kaotust Ogier'le 0,6 sekundit.Ott Tänak on nüüd samuti rajal.

Ogier finišis - 10.57,5. Hommikul oli ta samal trassil pool sekundit kiirem.

Evans kaotab samas kohas 1,5 sekundit.

Esimeses splitis on Suninen Ogier'st 0,8 sekundit aeglasem.

Ogier on 11. katsele startinud!

Loeb on hämmingus: "Surusin päris kõvasti ja mul oli tunne, et katse oli väga hea, aga ma ei tea, mis juhtus. Olen üllatunud."

Ralli üldseis pärast 10. katset: Tänak nihkus esikolmikule pisut lähemale.

10. katse tulemused:

Loeb finišis - kaotust Tänakule tuleb 4,5 sekundit. Eestlasele teine katsevõit järjest.

Loebi kaotus on teises splitis suurenenud 4,1 sekundile.

Neuville: "Hea katse. Üritasin suuri lõikamisi vältida."

Y: Lõpuks on Tänak vajutama hakanud, lõpuks läks ralli põnevaks

Neuville finišis - Tänakust 0,3 sekundit aeglasem.

Neuville on teises splitis Tänakuga täpselt võrdse aja välja sõitnud.Esimeses splitis kaotab Loeb Tänakule 1,7 sekundit.

Finišis kaotab Sordo Tänakule 2,6 sekundit - üldarvestuses jääb nende vaheks nüüd 7,2 sekundit hispaanlase kasuks.

Sordo on teises splitis Tänakule 1,6 sekundit tagasi andnud.

Tänak: "Puhas sõit, tunne ja rütm olid paremad kui hommikul."

simman: Asfaldiralli on küll ajatabelit vaadates väga vaatemänguline aga telekast liikuva pildina vaadates ikka nii igav, et vaataks nagu värvi kuivamist. Lihtsalt rööbastel sõitmine, kõik sõidavad millimeetri pealt täpselt samamoodi. Okei, vb välja arvatud Saksamaa. Mitte mingit pinget ei paku. Kruusa peal libisevaid autosid on kordades vaatemängulisem vaadata, ma loodan, et asfaldirallisid WRC-se väga juurde ei tooda enam.

Tänak finišis liidriajaga - edu Ogier' ees tuleb lõpuks 1,3 sekundit.

Tänak edestab teises splitis Ogier'd 1,0 sekundiga.Esimeses splitis on Sordo samal ajal Tänakuga täpselt võrdse ajaga.

Latvala ei suuda samuti finišis Ogier' aega lüüa ning kaotab prantslasele 0,9 sekundiga.

Tänaku esimene splitt - seni kiireim aeg, edu Latvala ees 0,9 sekundit.

Siil: Lappil oli tegu mootori veaga ja mootorit ei tohi vahetada keset võistlust.

Evans ei suuda nii kiiret tempot lõpuni hoida ning kaotab Ogier'le finišis 1,8 sekundit.

Pole kuulda olnud. Kui kellegi on täpsemat infot, andke teada!

Mario: Mind paneb imestama, et Lappi autot ei saadud käima. On mingi ametlik põhjus ka välja toodud?

Latvala on kenasti alustanud - avasplitis on ta Evansist 0,6 sekundit kiirem ning hetkel liider.

Suninen finišis, kaotust Ogier'le 3,1 sekundit.

Saadi küll - ent jaapanlane alustab teistest WRC autodest natuke hiljem.

Mar: Katsuta autot ei saadud korda?

Evans näitab esimeses splitis parimat aega - edu Ogier' ees 0,1 sekundit.

Ogier finišis - 7.26,5. Hommikul sai ta samal katsel kirja 7.28,4.

Suninen kaotab Ogier'le avasplitis 0,4 sekundiga.

Teeolud ei tundu olevat muutunud - Ogier on esimeses splitis iseenda hommikusest ajast kaks kümnendikku kiirem.

Ogier ongi rajal!

Stardiintervallid on endiselt kolmeminutilised, kuid võrreldes hommikuga on Katsuta ja Meeke vahelt ära nopitud. Stardijärjekord: 1. Ogier, 2. Suninen, 3. Evans, 4. Latvala, 5. Tänak, 6. Sordo, 7. Neuville, 8. Loeb.

Ka teise ringi rehvivalikute osas üllatusi pole - kõik on rajal kõvade segudega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1188060300706226182

Lõunapausi ajal tasub kuulata eilset "Kuuendat käiku", kus põhiteemaks oli mõistagi eilne uudis Tänakust ja Hyundaist. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kas-toesti-hyundai-kas-autospordi-artiklit-tasub-uskuda-voi-mitte?id=87874563

Paaritunnine paus ootab meid nüüd ees - järgmine katse algab kell 15.01!

Virtuaalsete tabeliseisude fännidele - siin on virtuaalne hetkeseis tootjate arvestuses:

Ralli üldseis pärast 9. katset: Tänak tuli esikolmikule lähemale.

Loeb annab finišis Tänakule ära ootamatult palju - 6,5 sekundit. 9. katse tulemused:

M: Olukord on üksjagu huvitav. Ott tundub sõitvat ilma suuri riske võtmata, teisalt on vahe esimese kolmega säärane, et saarlane hingab neile mõnusalt kuklasse ja hoiab neid surve all. Kas keegi neist murdub - Saame näha.

Neuville kaotab finišis Tänakule 2,6 sekundit. Üldarvestuses on belglase edu eestlase ees 26,6 sekundit.

Loeb kaotab kolmandas splitis Tänakule 6,5 sekundit. Kas tal juhtus midagi?

Sordo on auto vasakpoolse tagumise nurga millegi vastu natuke ära lõhkunud, aga on finišis sellest hoolimata suhteliselt nobe - kaotust Tänakule tuleb vaid 1,7 sekundit. Üldarvestuses on hispaanlane meie mehest 9,8 sekundit ees.

Tänak: "Hetkel töötab auto okeilt. Peame ise hea rütmi leidma."

Tänak lõpetab katse hetke kiireima ajaga - edu Ogier' ees tuleb 1,2 sekundit.

Sordo ja Neuville on esimeses vaheajapunktis kaks liidrit - Sordo edestab Neuville'i 0,6 sekundiga, Tänakut aga 0,7 sekundiga.

Tänaku eelviimane vaheaeg: edu Ogier' ees 1,0 sekundit.

Latvalalt finišis teine aeg - kaotust Ogier'le 1,8 sekundit.

Kolmas vaheajapunkt: Tänaku kaotus Ogier'le on 0,3 sekundit.

Evans kaotab finišis Ogier'le 6,1 sekundit. Waleslane pole sel rallil head rütmi või seadistust leidnud.Mees tunnistab ka ise, et pani seadistusega puusse.

Teises splitis on Tänak Ogier'st 0,2 sekundit aeglasem.

Suninen finišis - kaotust Ogier'le 2,7 sekundit.

Ott Tänaku esimene vaheaeg - edu Ogier' ees 0,8 sekundit. Hea märk!

Splittides midagi väga põrutavat seni ei ole - Ogier edestab Latvalat, Sunineni ja Evansit stabiilselt 2-3 sekundiga. Kohe peaksime aimu saama Tänaku algusest.

Sébastien Ogier on hommikuse viimase katse finišis - 12.17,4.

Latvala kaotab Ogier'le esimeses splitis 0,9 sekundit.

Evans kaotab samas vaheajapunktis Ogier'le 1,5 sekundiga.

Esimeses splitis on Suninen Ogier'st 0,5 sekundit aeglasem.

Sébastien Ogier on üheksandale katsele startinud!

Punkt: Virtuaalne punktiseis (ilma punktikatse punktideta): Tänak 252 Neuville 224 (-28) Ogier 212 (-40)

Marko: Kõik kaardid näitavad hetkel, et tulihingelisel fännil tuleb Austraalia piletid ära bronnida 😁

Pisut üle 15 minuti on jäänud tänase kolmanda katse alguseni - kiire hingetõmbepaus!

Takamoto Katsuta on sealjuures auto taas liikuma saanud ning kulgeb edasi.

Ralli üldseis pärast 8. katset: Hyundai sai Meeke'i katkestamise tõttu kolmikjuhtimise tagasi, Tänakut eraldab esikolmikust 11,5 sekundit.

Loeb on kolmanda ajaga finišis. 8. katse tulemused:

Sel juhul oleks Tänakul vaja 19 punkti - ehk siis kolmas koht + 4 punkti punktikatselt või teine koht + vähemalt üks punkt punktikatselt.

Jumpar: Kindlasti läbi jooksnud juba aga kordamine on tarkuse ema - Neuvill võtab 25+5, siis mis koha ja poweripunktidega peab Tänak lõpetama, et Maailmameistdriks saada juba Kataloonias?

Ralli liider Neuville jätkab ründamist ning võidab ilmselt ka selle katse - edu Latvala ees tuleb 2,3 sekundit. Tundub, et Loeb kaotab belglasele splittide järgi paar sekundit.

Sordo finišis - kaotust Latvalale küll 3,0 sekundit, kuid edu Tänaku ees püsib üldarvestuses 11,5-sekundiline.

Sordo ja Neuville on esimesest vaheajapunktist läbi tulnud - hispaanlane jääb Ogier'le alla 0,4, belglane 1,0 sekundiga.

Keijo: Sarnane 2015 Ogieri powerstage eksimusele.

Tänak finišis - kaotust Latvalale tuli lõpuks 2,4 sekundit.Selle katse lõpus sõitjad kommentaare ei anna.

Latvala hoiab Toyota lippu kõrgel - soomlane lööb Ogier' aja finišis 2,3 sekundiga üle ning läheb katse liidriks.

Teises splitis on Tänak Ogier'st 2,3 sekundit aeglasem.

Evans on samal ajal finišis - kaotust Ogier'le 0,4 sekundit.

MEEKE SEISAB!

Tänaku esimene splitt on endiselt tagasihoidlik - viiest läbinust neljas aeg, kaotust Ogier'le 1,5 sekundit.

Suninen finišis - kaotust Ogier'le 4,8 sekundit.

Esimese spliti hetkeseis: Ogier; Latvala (+0,4), Evans (+0,7), Suninen (+2,2).

Ogier finišis - 10.57,0.

Suninen kaotab Ogier'le esimeses splitis 2,2 sekundit.

Katsuta vahelt ära jäämise tõttu peame taaskord võrreldavaid splitte päris kaua ootama. Vaid Suninen on lisaks Ogier'le praegu rajal.

Sugram Stirool: Mulle tundud, et Tänak lihtsalt ei vajuta ninast veri väljas, vaid üritab hoida tempot ennast hoidvamalt. Loodan nii vähemalt

Ogier on 8. katsele startinud!

8. katse on meil aga juba kukil - Ogier' stardiajani on vaid kaks minutit.

Takamoto Katsuta sai uue stardiaja ning peaks juba üle minuti rajal olema, kuid GPS-süsteem näitab, et ta ikkagi ei liigu.

Ralli üldseis pärast 7. katset: tipus muutus nii mõndagi.

Loeb kaotab katse teise poolega pisut juurde ning saab kuuenda koha, lubades Neuville'i liidrikohale. 7. katse tulemused:

Argo: Kas lepingu läbirääkimiste ja tiitlivõistluse pingete summa ei lase Tänakul end roolis leida? Fassaad on ilus, a nagu pole hetkel sellist enesekindlus ise.

Neuville teeb suurepärase sõidu ning võtab ilmselt katsevõidu - ta edestab Meeke'i finišis 0,6 sekundiga.

Loeb on esimeses splitis kolmas, kaotades Neuville'ile täpselt sekundiga.

Finišis jääb Sordo Meeke'ile alla 5,9 sekundiga. Seda on ootamatult palju - ning Meeke tõuseb sellega üldarvestuses Sordost mööda.

Sordo kaotab teises splitis Meeke'ile 4,2 sekundit. Väike eksimus?

Neuville läheb esimeses splitis 0,1 sekundiga Meeke'i ette liidriks.

Meeke'ilt kena katse - finišis läheb ta liidriks, edestades Ogier'd 1,9 sekundiga.

Tänak: "Tunne on hea. Asfalt on mõistagi eilsest erinev ja natuke läheb aega, et rütmi kätte saada, aga tegime puhta sõidu."

Sordo alustab avasplitis teise ajaga - Meeke'ile jääb ta alla 1,1 sekundiga.

Tänakult finišis kolmas aeg - kaotust Ogier'le 2,0 sekundit.

Meeke'ilt hea algus - esimeses splitis on ta Ogier'st 1,4 sekundit nobedam.Tänak on teises splitis Ogier'st 1,8 sekundit maas.

Latvala finišis kolmas - kaotust Ogier'le 3,8 sekundit. Prantslane tegi hea sõidu - kas Citroen on oma asfaldimuredest jagu saanud?

Ott Tänak on esimesest splitist läbi tulnud ning on seal Ogier'st 0,2 sekundit aeglasem. Latvala kaotab samas kohas prantslasele 0,8 sekundit.

Evansilt finišis teine aeg - kaotust Ogier'le 1,4 sekundit.

Suninen kaotab finišis Ogier'le 4,8 sekundit.

Otseülekandes spekuleeritakse, et Katsuta autol võib olla probleem kurikuulsa mootoriaju ehk ECU-ga...

Ogier on võrdlemisi lühikese katse finišis - 7.28,4. Katsuta probleemide tõttu on vaid Suninen rajal.

Takamoto Katsutal on probleemid! Jaapanlase stardiaeg on juba möödas, kuid auto seisab endiselt stardialas ning mehed on ähmi täis ning tegelevad millegagi.https://twitter.com/Karlip1/status/1187988364231892994

Ogier on päeva alustanud!

Stardiintervallid on vähemalt esimesel katsel - mis peaks olema telekatse - kolmeminutilised. Asfaldil on tavaliselt intervallid kaheminutilised, nii et võimalik, et teistel katsetel on need väiksemad.

Rehvivalikust niipalju, et kõik sõitjad on kaasa võtnud viis kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1187977154983804929

Argo: Tänane päev kujuneb siis järgmiselt:Kõigepealt sõidetakse päeva esimene pool 3 katset 60+ km kogupikkusega siis paari tunnine hoolduspaus ja sama ringi läbimine teistkordselt. Mille järel läheb lukku homne stardijärjekord. Publikukatse läbitakse küll ajaliselt aga see ei puuduta homset stardijärjekorda nii vististi on reegliks saanud ,eks varsti kuuleme ka ,et kes mis rehvitaktikat kasutab.

Seega on tänane stardijärjekord selline: 1. Ogier, 2. Katsuta, 3. Suninen, 4. Evans, 5. Latvala, 6. Tänak, 7. Meeke, 8. Sordo, 9. Neuville, 10. Loeb.

Hommikune valus uudis Esapekka Lappi kohta - soomlase autot ei saadud hoolduses korda ning ta on sunnitud ralli katkestama.

Ralli üldseis pärast reedet:

6. katse tulemused:

Loeb teeb pöörase sõidu, võtab Meeke'i ees katsevõidu lausa 8,9 sekundiga ning tõuseb 1,7 sekundiga Neuville'i ette ralli liidriks!

Sordolt viies aeg - kaotust Meeke'ile 12,8 sekundit. Üldarvestuses langebki Sordo nüüd 5,9 sekundiga Neuville'i seljataha.

Suninenilt kuues aeg, kaotust 23,5 sekundit.

Loeb jätkab fantastilise hooga: neljandas splitis on ta Meeke'ist 3,9 sekundit kiirem.

Vaevalt. Järgmises splitis ei ole tema kaotus suurenenud.

Argo: Sordol vist rehv!

Latvalalt kolmas aeg - kaotust 9,0 sekundit.

Mis toimub Sordoga? Kolmandas splitis on Loeb Neuville'i ees 1,4-sekundilise eduga liider, aga Sordo temast 11,4 sekundit aeglasem!

Evans: "Mootoriga on midagi viga. Ei tea, mis täpsemalt."

Meeke finišis - kiireim aeg, edu Neuville'i ees 2,3 sekundit. Ühtlasi tõuseb ta üldarvestuses mööda ka Tänakust.

.: Kui autospordi andmetel sõlmiti leping selle kuu alguses, siis mis mõttega praegu suppi segatakse, et käiakse jaapanis bossidega kohtumas jne. Isegi kui käiakse, siis mida seal reaalselt arutada üldse?

Seis esimeses vaheajapunktis: Loeb, Meeke (+0,1), Latvala (+0,7), Neuville (+1,5), Sordo (+1,6), Evans-Tänak (+2,5), Suninen (+3,0), Ogier (+5,5).

Neuville finišis - edu Tänaku ees koguneb lõpuks 7,5 sekundit. Üldarvestuses on belglase edu nüüd eestlase ees täpselt 20,0 sekundit.

Ogier jõuab finišisse, kaotades Tänakule 8,2 sekundit.

Neuville'i edu Tänaku ees on eelviimases splitis 6,9 sekundit.

Tänak: "Puhas, aga kohati suhteliselt piiri peal. Pean endast parima andma - kunagi ei tea, millal võib neid sekundeid vaja minna."

Tänak finišis - 26.05,5 on tema ajaks. 25 sekundit kiirem kui hommikul Loebile katsevõidu toonud aeg.

Neljandas splitis on Neuville'i edu Tänaku ees 5,4 sekundit.

Neuville'i edu Tänaku ees on kolmandas splitis 5,0, Ogier' ees 11,1 sekundit.

Teises splitis on Tänaku kaotus Neuville'ile suurenenud 2,5 sekundile. Ogier kaotab samas kohas Neuville'ile aga juba 10,0 sekundit.

Kris Meeke näitab taset - esimeses splitis lööb ta Neuville'i koguni 1,4 sekundiga.

Neuville on taas Tänakust kiirem - vähemalt esimeses vaheajapunktis on ta eestlasest 1,0 sekundit parema ajaga.

Ogier, kes kurtis ennist motivatsioonipuuduse üle, jääb juba esimeses splitis Tänakule 3,0 sekundiga alla. Eestlane surub.

Ka see katse on hommikuga võrreldes märksa kiiremaks läinud - Tänak on esimeses splitis kolm sekundit eelmisest läbimisest kiirem.

Tänak on 6. katsele startinud!

Tänane viimane katse saab alguse pisut vähem kui poole tunni pärast. Seniks väike puhkepaus!

Kalle Kaljula: Tootjate arvestuses läheb Toyotal seis päris nutuseks, aga arvestades et homme on asfalt, siis ma arvan et Ott paneb seal kõik kotti

Ralli üldseis pärast 5. katset:

5. katse tulemused:

Loeb võtab 0,6-sekundilise eduga katsevõidu ning tõuseb üldarvestuses Tänakust mööda - Hyundail on kolmikjuhtimine.

Martti: Citroenidel on küll tänane päev “hästi” välja kukkunud.

Sordo sõidab finišis välja Latvalaga võrdse aja. Esimese spliti järgi tuleb ka Loeb päris hea tempoga.

Suninenilt hetkel neljas aeg, kaotust 3,5 sekundit.

Tulekustutiga pihustatakse pisut auto tagumise alumise otsa pihta, aga midagi väliselt vähemalt ei paistnud põlevat.https://twitter.com/eWRCresults/status/1187739390728179713

Latvala: "Rääkisin lõuna ajal Tommiga ja ta ütles, et ma peaks pedaalidele sildid panema - parempoolne on "enesekindel" ja vasakpoolne "mitte enesekindel"!"

Esapekka Lappi jääb raja äärde seisma ning mehed tulevad autost välja. Tegu ei ole rehvipurunemisega - mehed on suhteliselt nõutu olemisega.

Latvala jätkab hästi: hetkel kiireim aeg, edu Neuville'i ees 0,4 sekundit.

Evansilt kolmas aeg - kaotust Neuville'ile 4,5 sekundit.

Meeke kaotab Neuville'ile 2,7 sekundit, hetkel teine aeg. Meeke on üldarvestuses vaid 1,1 sekundit Tänakust maas.

Neuville on finišis tugeva ajaga - edu Tänaku ees 5,0 sekundit. Üldarvestuses on belglane nüüd eestlasest 12,5 sekundit eespool.

Ogier tunnistab, et on motivatsiooni kaotanud. "Seda pole üldse mitte."

Meeke'i avasplitt on hetkel teine, Neuville'ist täpselt sekundi võrra aeglasem.

Esimeses splitis on Neuville Tänakust juba 1,5 sekundit kiirem.

Tänak: "Surume väga kõvasti, olen piiri peal." Kui talt küsitakse, kuidas on pidamine, nähvatab eestlane kummaliselt vastu, et tegu on "peene küsimusega".

Tänaku ajaks on finišis 10.07,5. Hommikul võitis Neuville sama katse 10.18-ga.

Esimeses splitis on Tänak Ogier'st 0,5 sekundit kiirem, kusjuures see katse on hommikuse läbimisega võrreldes läinud palju kiiremaks.

5. katse on juba alanud - Ott Tänak on taas rajal!

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Katsuta teeb suurepärase katse - kaotust Sordole vaid 4,3 sekundit, kusjuures jaapanlane edestab Ogier'd 0,4 sekundiga. 4. katse tulemused:

Loebilt kolmas aeg - Hyundaid on jätkuvalt väga kiired. Kaotust Sordole 2,8 sekundit.

Ralli liider Dani Sordo teeb aga tõelise avalduse: kiireim aeg, edu Sunineni ees 2,7 sekundit!

Suninen läheb katse liidriks - 0,5 sekundit edu Neuville'i ees. Rada läheb üha kiiremaks.

Lappi võtab Latvala ajast veel kümnendiku maha ning läheb ise teiseks - kaotust Neuville'ile 0,5 sekundit.

Latvala on finišis elevil. "Palju-palju parem kui enne! Usun, et oleme nüüd konkurentsis."

Latvalalt korralik katse - teine aeg, kaotust Neuville'ile 0,6 sekundit.

Evans teeb ühes aeglases kurvis väikese eksimuse, ent kaotab finišis Neuville'ile vaid 0,7 sekundit.

Meeke'ilt finišis teine aeg - kaotust Neuville'ile 0,7 sekundit.

Neuville jätkab tempokalt - ta edestab finišis Tänakut 1,0 sekundiga.

Pärast tänast viimast katset.

Dago: peale mitmendat katset homnne stardirivi lukku läheb

Ogier finišis - väikesest eksimusest tingituna kaotab ta Tänakule 0,5 sekundit.

Ogier pingutas ühes kurvis pisut üle ning käis korra rajalt väljas, aga väga palju aega ei kaotanud.

Tänak: "Jätkan surumist. Pidamist on vähe, nii et ei ole lihtne, aga peame jätkama."

Tänak juba finišis - 4.16,2. Hommikul võitis Ogier sama katse 0,6 sekundit aeglasema ajaga.

Ott Tänak on neljandale katsele startinud!

Nagu oodatud, on kõik sõitjad teiseks ringiks kaasa võtnud ainult kõva seguga rehvid.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1187719509525827585

Nõnda - rallisõbrad saavad nüüd paar tundi pausi teha, sest järgmine katse algab kell 16.26!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-voitlus-thierryga-ei-ole-kuidagi-vahem-olulisem-kui-voitlus-sebiga?id=87869669

Hunt lihtslat Hunt: Kurvaks teeb see, et Latvalast ei ole järjekordselt asja. Meeke veel kuidagi püsib konkurentsis aga Jari-Matti on jälle nõrk.

Andres Undrul: Paistab, et Loebi rehvivalik end siiski ei õigustanud, kahe esimese katsega kaotas ta palju rohkem aega, kui nüüd kolmandal katsel tagasi võitis.

Ralli üldseis pärast 3. katset:

3. katse tulemused:

Sébastien Loeb võtab aga katsevõidu hoopis endale! Edu Sordo ees tuleb 2,1 sekundit, üldarvestuses on prantslane kuues (+11,9).

Kenj: Hyundai domineerib. Hetkepilt Toyotale hea ei paista.

Sordol on finišis kusjuures üks tagumine rehv katki! "See juhtus umbes viis kilomeetrit enne lõppu."

Sordo läheb finišis liidriks nii selle katse kui ka ralli üldarvestuse mõttes - katsel edestab ta Neuville'i 1,4 sekundiga, kokkuvõttes aga 1,0 sekundiga.

Suninen kaotab finišis palju - 18,1 sekundit.

Lappi finišis - kaotust Neuville'ile 5,0 sekundit.

Tundub, et Loebi rehvivalik on sel katsel end õigustamas - neljandas splitis on ta läinud liidriks, edestades Sordot 0,6 ja Neuville'i 2,8 sekundiga.

MontBlanc: Tundub, et Ott on just 5-6 spliti vahel aega kaotanud. Pea kõiks sõitjad on seal Otist mingi 1,5 sek kiiremad.

Latvala tuleb finiši järel autost välja ning teeb masinale ringi peale. "Tunne autos ei ole nii hea kui eelmisel aastal. Alajuhitavust on palju. Loodetavasti saame hoolduspausi ajal asja parendada."

Latvala ei suuda ikka rütmi leida - finišis tuleb kaotust 10,7 sekundit.

Ei piisa. Piisab ainult siis, kui Tänak saab kolmanda koha eest 15 punkti ja võtab ka punktikatselt neli punkti lisaks - siis oleks tiitel kindel.

MM: Kui Neuvill saab 25+5 punkti, kas siis kolmanda koha punktidest piisab, et Ott MM tiitli kindlustaks juba Kataloonias?

Evans teeb suurepärase katse ning kaotab Neuville'ile finišis vaid 0,4 sekundit.

Meeke finišis kolmanda ajaga - kaotust Neuville'ile 8,3 sekundit, üldarvestuses langeb ta Tänaku seljataha.

Seis teises splitis: Sordo; Lappi (+0,5), Neuville (+0,7), Loeb-Tänak (+1,5), Meeke (+2,5), Latvala-Suninen (+3,5), Evans (+5,5), Ogier (+1.02,5).

Neuville: "Surusin nii palju kui suutsin. Olen rehvivaliku ja hommikuse tiiruga rahul, aga ruumi on veel enamaks."

Neuville finišis - edu Tänaku ees 3,8 sekundit, üldarvestuses on belglane nüüd 6,5 sekundit eespool.

Ogier irooniliselt: "Tunnen end imeliselt! Ei ole palju, mida praegu teha saaksin."

Ogier on finišis - kaotust Tänakule tuleb 2.47,6, üldarvestuses 3.28,5.

Eelviimases splitis on Neuville'i edu Tänaku ees 2,4 sekundit.

Tänak: "Üritasin, aga katse on päris keeruline. Võistleme hetkel Neuville'iga. See on alles kolmas katse."

Tänak kenasti finišis - 26.38,2. Katse lõpus on tõesti vast tuhatkond Eesti fänni!

Neljandas vaheajapunktis on Neuville'i edu Tänaku ees 1,8 sekundit.

Esimeses splitis on kaksikjuhtimine: Meeke'iga sama aja sõitis välja ka Lappi.

Neljandas splitis (25,87 km) on Tänaku edu Ogier' ees 1.50,5.

Kolmandas splitis on Neuville'i edu Tänaku ees kasvanud 2,2 sekundile.

Esimeses splitis on Toyotad kiired: Meeke; Latvala (+0,3), Tänak (+0,8), Neuville (+1,9), Evans (+2,5), Ogier (+27,0).

Teises vaheajapunktis on Neuville Tänakust 0,8 sekundit kiirem.Kolmandas splitis (19,38 km) on Ogier' kaotus Tänakule suurenenud 1.20,6-le.

Neuville kaotab esimeses splitis Tänakule 1,1 sekundit.Teises splitis 12,83 km peal on Ogier eestlasest juba täpselt 61 sekundit maas.

Neuville'ile jäeti Ogier' järel koguni viieminutiline stardiintervall, et aeglasem prantslane jalgu ei jääks.

Esimeses splitis 5,6 km peal on Ogier juba Tänakust 26,2 sekundit aeglasem.

True fan!: Koha peal olles tundub , et siin kogunemispaigas katse lõpus on oma 1000 eestlast kindlasti ja tiba vähem lippe! Meeletu!

Heiki: Sellepärast start hilineski, et kõik eestlased polnud veel kohal :)

Reimo: Kas eestlaste kogunemine nii intensiivne, et start hilineb 😀

Nüüd on Tänak rajale saanud! Katse ikkagi toimub.

Seitse minutit läinud, Tänak endiselt seisab.

Tänak ei ole endiselt rajale pääsenud. Kui see katse millegipärast ära jäetakse, oleks see Ogier'le tõsine sülle kukkunud kingitus.

Citroenist kinnitatakse, et Ogier' autol oli hüdrauliline viga ning sel katsel ei ole tal endiselt roolivõimu. Prantslasele tohutult valus löök.

Tundub, et katse algus hilineb - Tänak ei ole veel rajale asunud.

Kolmas katse on vähem kui kolme minuti kaugusel. Ogier on stardialas kohapeal ning saab võistlust jätkata, peagi näeme, kas ta sai oma roolivõimu natukenegi parandada.

11 punkti.

SR: Palju Neuville ei tohi Otist rohkem punte saada, et tiitel kindlustada Hispaanias? oli see 12 punkti ?

Järgmine katse saab alguse kell 12.13 ning see sisaldab endas 38 kilomeetrit teid nii kruusal kui asfaldil. Ogier on vahepeal liikuma saanud ning siirdub järgmise katse poole.

Ralli üldseis pärast 2. katset:

2. katse tulemused:

Loeb finišis, kaotust 10,4 sekundit.

Ogier kruvib autole vahepeal ära võetud ratta tagasi alla, kuid kehakeele järgi tundub, et midagi olulist seal parandada ei suudetud.

Sordo näitab taas head kiirust ning kaotab Neuville'ile vaid 0,7 sekundit. Üldarvestuses on koduradadel sõitev hispaanlane teine.

Suninen finišis viienda ajaga, kaotust 5,6 sekundit.

Ogier töötab palehigis, et roolivõim ära parandada.

Lappilt neljas aeg - kaotust 2,7 sekundit.

juku: Ilmselt kui Ogier roolivõimu parandada ei suuda siis võimalik,et järgmisel katsel võib Therry temast füüsiliselt mööduda...

Latvala finišis neljanda ajaga - kaotust 7,3 sekundit.

Andrus: Ralli alles algas, kuid Otil vaja nüüd väga nutikalt sõita ning olukorda kontrollida. Lisaks tundub, et tagumistel meestel ikka veidi keerulisem sõita. Live pildis paistab, et kohati on rööpad päris korralikud.

Evans ei ole hommikul head kiirust leidnud - ta kaotab finišis Neuville'ile 8,0 sekundit.

Mihkel: Liiga vara on veel sellisteks mõteteks, et mm tiitliheitluse põnevus kadunud. Tegu on ikkagi ralliga

Meeke finišis teise ajaga - kaotust Neuville'ile 1,7, edu Tänaku ees 0,2 sekundit.

Thierry Neuville on finišis Tänakust 1,9 sekundit kiirema ajaga.

1121 1121: Kahju Ogierist. Eriti kahju on sellest, et siia võis minna kogu mm tiitli järelejäänud põnevus.

Prantslane on löödud, kuid manab näole närvilise naeratuse. "Roolivõim läks kohe algusest peale. Peame vaatama, mida teha saame."

Ogier finišis - kaotust 42,7 sekundit.

Viimases splitis on Ogier' kaotus kasvanud juba 33,7 sekundile. Ja 38-kilomeetrine katse on veel ees!

1121 1121: Rehvivalikus mängib rolli ka see, et piiiratud on palju mingit segu saab kasutada ja see mõjutab, et sama seguga rehve ei jätku terveks ralliks

asdf: Ei pea mingit arvu erinevaid kasutama. Ogieri taktika on põhjustatud sellest, et paremale keeramisi on rohkem ja on oht, et seal on kive - seega loodab vältida rehvipurunemist.

Tänak turvaliselt finišis - 10.20,4.

Neuville on samal ajal Tänakust esimeses splitis 1,5 sekundit kiirem.

Teises splitis on Ogier Tänakust juba 18,3 sekundit maas!

Roolivõim!

Ogier'l tundub olevat mingi probleem!

Iceman: Ma ei saa sellest väga hästi aru, et Ogieril on all kolm keskmise seguga ja üks kõva seguga. Auto juhitavus on ju sellega halvem, hakkab kiskuma. Või ma saan millestki valesti aru? Kas see on sellest, et rehvide arv on piiratud või siis seotud sellega, et nad peavad mingi arvu erinevaid segusid kindlasti kasutama?

Esimeses splitis 8,18 km peal on Tänak Ogier'st lausa 4,5 sekundit kiirem!

Jah.

Raivo Koppel: Kas kõva rehv on ka purunemiskindlam?

Ogier'l ja Tänakul on küll kaasas täpselt sama valik rehve, kuid kui Tänak on sel katsel nelja keskmise seguga rehviga, siis Ogier'l on kolme keskmise segu kõrval paremal ees kõva seguga rehv.

Tänak on teisele katsele startinud!

Kohe-kohe saab alguse aga juba järgmine katse - seekord on kilomeetreid kavas 19.

Muide - kolmandal katsel, kuhu kõiki Eesti fänne oodatakse, on eestlaste kogunemine juba alguse saanud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=252597

Ralli üldseis pärast 1. katset:

Katsuta on samuti finišis, aga eilse testikatsega võrreldavaid aegu siiski ei näita. 1. katse tulemused:

Sébastien Loeb väga kõrgesse mängu siin katsel veel ei sekku - kaotust 5,0 sekundit, hetkel kümnes ehk viimane aeg.

Dani Sordo näitab, et ka tagant võib kiiresti sõita - ta on finišis teise ajaga, kaotust Ogier'le 0,7 sekundit.

Suninen finišis hetkel kuuenda ajaga (+3,6).

Lappi kaotab ka suhteliselt palju - 4,3 sekundit. Kas teeolud lähevad tagumistele meestele hoopis kehvemaks, mitte paremaks? Võimalik, et ka erinevad rehvivalikud mängivad juba pisut rolli.

Latvala: "Ma ei sõitnud väga hästi. Kõhklesin pisut liiga palju, aga loodetavasti läheb see paremaks."

Latvala kaotab finišis 4,5 sekundit. Ootamatult palju...

Evans kaotab finišis 2,5 sekundit ning on hetkel lõpetajatest viimane.

Meeke: "Leidsime teelt mingisuguse mühu üles, ma ei osanud oodata, et see autot nii palju üles viskab."

Meeke finišis - kolmas aeg, kaotust Ogier'le 1,2 sekundit.

Otsepildist on näha, et Meeke'il oli ühe trampliini peal päris korralik moment, kuid põhjaiirlane suutis autot lõpuks kontrollida.

Neuville finišis teise ajaga - kaotust Ogier'le täpselt sekund, edu Tänaku ees 0,8 sekundit.

Neuville on splitis Ogier'st 1,7 sekundit maas, Tänakust 0,2 sekundit ees.

Ogier: "Seda ei juhtu tihti, et oleme Otist kiiremad!"

Ogier finišis - edu Tänaku ees tuleb 1,8 sekundit.

Katse ainsas splitis on Ogier Tänakust 1,9 sekundit kiirem.

Tänak on suhteliselt lühikese katse finišis - 4.18,6. "Olud on suhteliselt vahelduvad - mõnel pool on palju lahtist kruusa, mõnel pool on niiskem."

Stardiintervallid on kolmeminutilised.

Ilm on suhteliselt kena - päike paistab, sooja on küll vaid 12 kraadi kanti, kuid rada on üldiselt pigem kuiv. Vahepeal on küll lompe, aga teekate üldiselt on pigem kuivanud.

WRC: Kuidas ilm on kohapeal? Teed on kuivad ja tolmused? Kas tulvavee poolt teedele toodud kivide kohta on uut infot? Ralli korraldajad jätsidki reaalselt suured kivid tee peale?

Ott Tänak on rajal!

Ralli esimene katse algab küll lühikese asfaldilõiguga, ent meenutab Portugali rallit - palju keerukaid tagasipöördeid ja rütmimuutusi.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1187628609541771264

Tänane stardijärjekord: 1. Tänak, 2. Ogier, 3. Neuville, 4. Meeke, 5. Evans, 6. Latvala, 7. Lappi, 8. Suninen, 9. Sordo, 10. Loeb, 11. Katsuta.

Tere hommikust! Kataloonia ralli on peagi algamas ning esimese katse alguseni on jäänud vähem kui 20 minutit.Hommikused rehvivalikud on siin: MM-sarja esikolmik on rajal nelja keskmise ja ühe kõva seguga rehviga, tagumised sõitjad on võtnud rohkem kõvema seguga rehve - Loeb on näiteks ainsana rajal vaid kõva seguga rehvidega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1187621619528810496

Nüüd on rajale asunud ka WRC2 masinad ehk võime praegu ilmselt WRC-le joone alla tõmmata. Seega Tänakule testikatselt kuues aeg, kusjuures Takamoto Katsuta minek on tõesti väga positiivne üllatus olnud.

NUjaa: Katsuta edestab Tänakut :D

Nüüd on ka Lappi kolmandat korda rajal käinud. Eks näis, kas WRC ässad üldse tulevad veel starti või mitte.

Kõik WRC sõitjad peale Lappi on nüüd vähemalt kolm korda rajal käinud. Hetkeseis:

Tänak parandab kolmandal läbimisel samuti - 1.33,4 ja hetkel kolmas aeg.

Sordo sõidab kolmandal läbimisel välja lausa nii kõva aja kui 1.31,9 ning läheb liidriks.

Hetkeseis:

Meeke läheb liidriks - 1.33,9. Ogier hetkel viies - 1.34,5. Neuville teisel läbimisel ei paranda, Evans tuleb kolmanda läbimisel finišisse 1.35,1-ga.

Sébastien Loeb on 1.34,2-ga asunud liidriks - tema järel tulevad Tänak (+0,1), Suninen (+0,2). Neuville, Latvala, Meeke, Sordo ja Ogier pole veel teist korda testikatset läbinud.

Teiste läbimiste virvarr on alanud - Elfyn Evans saab alustuseks kirja 1.35,9.

Esimese läbimise tulemused:

Takamoto Katsuta paneb WRC-de arvestuses testikatse esimesele läbimisele punkti - kaotust Neuville'ile vaid 1,5 sekundit. Hea märk!

Legendaarne Sébastien Loeb suutis mullu selle ralli võita - seekord alustab ta testikatsel 1,5-sekundilise kaotusega tiimikaaslasele Neuville'ile.

Kodupubliku ees võistlev Dani Sordo näitab head tempot - neljas aeg, kaotust 0,3 sekundit.

Suninenilt viies aeg, kaotust Neuville'ile 1,5 sekundit.

Lappi sõidab Evansiga võrdse aja välja - nemad on hetkel kaks viimast.

Latvala alustab nobedalt - teine aeg, kaotust Neuville'ile vaid 0,1 sekundit. "Mulle selline ralli meeldib, kus peab nii kruusal kui asfaldil pingutama. Nädalavahetuse plaan: keskenduda omaenda sõidule."

Evans hetkel viies - kaotust Neuville'ile 1,8 sekundit.

Meeke saab kirja hetkel teise aja - kaotust Neuville'ile 0,3, edu Tänaku ees 0,2 sekundit. "Meie ülesanne on endiselt nii kiiresti kui võimalik sõita ja nii võtta nii palju punkte kui võimalik."

Neuville on Tänakust 0,5 sekundit kiirem. "Peame alati endast maksimumi andma ning nii on ka sel nädalavahetusel. Individuaalse tiitli mõttes oleks meil tarvis, et Otil läheks keeruliseks, aga võistkondlikus arvestuses on veel kõik meie enda teha."

Ogier kaotab Tänakule 1,1 sekundiga. "Loodame, et suudame teiselt stardikohalt kiired olla. Meil on suuri punkte vaja, et "elus" püsida."

Tänak saab kirja aja 1.35,4. "Meie jaoks on ralli nagu iga teine - muidugi on surve peal, aga pole mõtet sellele liialt mõelda."

Nagu ka ülejäänud ralli, on ka testikatse pooleldi kruusal ja pooleldi asfaldil.

Tänak ongi rajal - varsti saame hakata esimesi aegu võrdlema.

Tere hommikust, rallisõbrad! Kataloonia ralli testikatse peaks kohe-kohe algama ning esimesena on kahekilomeetrisele rajale minemas just Ott Tänak.