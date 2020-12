OTSEBLOGI | Kas Ogier tuleb maailmameistriks? Mis koha saab Tänak? Monza ralli lõpeb punktikatsega

Monza ralli pühapäev

Evans juhib esimeses splitis Tidemandi ees 3,3 sekundiga.

Finišis on ka WRC3 klassi maailmameister Jari Huttunen ajaga 11.36,6, Östbergile kaotab 9,4 sekundiga. "Tänan kõiki, kes mind aidanud on. Olen väga õnnelik. Ei teagi rohkem, mida öelda."

2020. aasta WRC2 klassi maailmameister Östberg on finišis ajaga 11.27,2, Tidemandist 0,7 sekundit kiirem. "Olen väga õnnelik. Oli keeruline nädalavahetus. Kogu aasta oli hullumeelne, nii palju tõuse ja mõõnasid. Väga suur tiimi pingutus on selle taga, et me siin oleme. Isegi kui see on WRC2, on see maailmameistritiitel ja me oleme selle võitnud."

Tidemandil oli ringrajal raskusi teel püsimisega, vajus korraks turvaalale. Parem eesmine rehv on puru.

Tidemand on finišis ajaga 11.27,9. "Ai-ai-ai" kostab autost. Mehed suruvad käppa. Nende jaoks on ralli lõppenud."Ei tea, kus rehv läks. Rada on päris rööpas. Kaotasime halbade rehvivalikutega päris palju aega. Aga selline see mäng on. Mul on hea meel siin olla. Oli tõeliselt lõbus."

Startide vahed on neljaminutilised. Katsel on kokku 22 kattevahetust. Esimene split ütleb seda, et Östberg on Tidemandist 4,9 km peal vaid 0,9 sekundiga maas.

Monza ringrajal on vihma hakanud sadama, mis sõitjate jaoks olukorda kindlasti lihtsamaks ei tee, meie jaoks aga ainult põnevamaks!

Tidemand läks rajale! Hooaja viimane katse on alanud.

Wikipedia on punktikatse juba ära näinud. Me siis vaatame kordust. https://twitter.com/katrinmargraff/status/1335541520578080768/photo/1

Jann: Alles hiljuti Ogier kommenteeris, et tänavune mm tiitel pole väärt suurt midagi, kui veel Evans oli tõenäoline tiitli pretendent. Nüüd lausa "imeline" oma nime ajalugu tegemas näha. Sellel rebasel ka jutt muutub vastavalt tuule suunale, nagu paar viimast aastat lõpetamise kohta.

Stardijärjekord punktikatsel: 1. Tidemand, 2. Östberg, 3. Huttunen, 4. Kristensson, 5. Evans, 6. Katsuta, 7. Rovanperä, 8. Lappi, 9. Tänak, 10. Sordo, 11. Ogier. Ogieri stardini on hetkel aega tund ja 4 minutit, Tänaku stardini 56 minutit.

Tsitaate enne viimast katset (Monza ralli kodulehelt):Evans: "Positsioon pole kerge, ilmselgelt saavad punktikatse olud huvitavad olema. Teeme, mida suudame, kuni lõpuni. Oleme veel meeskondlikus arvestuses mängus sees, kuigi teame, et see saab raske olema."Tänak: "Väga tähtis on punktikatse lõpetada. Kruusateed olid reedest väga katki. Täna hommikul olid ühed ilusamad olud sel nädalal. Meie prioriteet on meeskondlik tiitel."Ogier: "Usun, et olen võimeline võitma. Oleks tore näha oma nime ajalugu tegemas. See oleks ka hea tasu meeskonnale selle keerulise aja eest. Kõige tähtsam on nautida seda, mida sa teed, inimesi, kellega sa koos töötad. Mul on väga hea meel uuesti oma tiimiga maailmameistriks tulla. Pinge on alati olemas, aga pärast kõiki neid aastaid ja võite olen ma rahulikum kui siis, kui ma alustasin. Tahan seda hetke nautida ning ma arvan, et pole mõtet pingele keskenduda. Siin olla ja selle autoga sõita on privileeg."

Lätlase Sesksi eilne avarii: https://twitter.com/therallypost_/status/1335527008852467712

Hyundai püüab seda iludust: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1335527618817429505

WRC2 seis enne viimast katset: 1. Östberg, 2. Tidemand +24,9, 3. Kopecky +1.17,3. WRC3: 1. Mikkelsen, 2. Solberg +23,5, 3. Huttunen +1.12,2.JWRC: 1. Kristensson, 2. Zaldivar +2.50,7, 3. Bell +4.05,9.

argo: Rääkides OLEKSITEST: juhul kui evansil oleks õnnestunud see eilne katse tulla sellise valitud tempoga lõpuni,siis oleks ta tõusnud ralli liidriks päris korraliku ajavahega ja oleks saanud samuti juubeldada nagu seda sai Ott möödunud aastal. eks tal see taguski peas ,et nüüd ründan täiega!

E.: Kuidas saab olla, et Delfi rallikajastajad pole aastate jooksul siiani ära õppinud tõsiasja, et medaleid ei riputata kaela ennem ralli lõppu? Mind isiklikult ajab see marru. Neid rallisid on olnud mitmeid, kus viimasel katsel midagi juhtub ja Teie poolt võitjaks tituleeritud mees ühtäkki enam võitja polegi.

Tulevane seitsmekordne maailmameister: "Mudased kohad on väga lõhutud. Üritan pahandustest eemale hoida ja loodetavasti teeme ära."

Üldseis peale 15. katset:

Ogier finišis neljanda ajaga 11.17,6, kaotades Sordole 7,4 sekundit.

Ogier teises splitis Sordost 7,4 sekundit aeglasem, kolmandas splitis 7,2.

Sordo on finišis parima ajaga 11.10,2, Tänakust 2,9 sekundit kiirem! Kohad lähevad jälle vahetusse, Sordo edestab kokkuvõttes Otti vaid 0,2 sekundiga.

Kolmandas splitis Sordo Tänakust 0,8 sekundit kiirem.

Ogier võtab rahulikult, esimeses splitis Tänakule kaotust 5,1 sekundit.

Tänak sõidab välja parima aja 11.13,1, Lappist 1,3 sekundit kiirem. "Ma ei kuule mitte midagi. See katse on kahtlemata keeruline. Praegu on olud juba rasked ja punktikatse saab olema väga nõudlik."

stopper: ma ei kujuta ette kus kohast te oma aegasid võtate, all lives näitas selgelt et rovanperä oli pool sekundit kiirem evansist

Lappi lõpetab hetkel parima ajaga 11.14,4, edestades Evansit 3,3 sekundiga. Lappi ja Rovanperä vahe kokkuvõttes jääb 21,6 sekundit. "Tegin palju vigu. Arvan, et keegi ei saa vigadeta hakkama. Keeruline on."

Sordo kaotab esimeses splitis Tänakule 1,7 sekundiga.

Rovanperä on finišis ajaga 11.19,2, kaotades Evansile 1,5 sekundiga. "Kõrgemale tõusta pole enam võimalik. Hommikul oli meil Lappist parem rehv, aga nüüd on mõlemal samad. Ma ei saa palju suruda, kui ta viga ei tee. Pean auto koju tooma."

Tänak sõidab välja parima esimese spliti, edestades Evansit 0,4 sekundiga. Lappi kaotab seal Tänakule 2, Katsuta 5,1 ja Rovanperä 6,6 sekundit.

Katsuta lõpetab katse ajaga 11.22,0, kaotust 4,3 sekundit Evansile. Jaapanlane võrdles seda katset Keenia ralliga.

Rehvivalikud 15. katseks: kõigil on talverehvid all ja üks vihmarehv kaasas, Lappil varu kaasas pole. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1335512694321975296

"Ootame. Punktikatse saab olema teistsugune kui praegu. Keerulised olud," ütles Evans.

Rovanperä kaotab Evansile esimeses splitis 6,2 sekundiga. Kokku on sel katsel kolm vaheajapunkti enne finišit.

Katse keskmine osa võtab isegi televaatajal pea ringi käima. Paras nikerdamine heinapallide vahel. Ülejäänud katse polnud ka mingi meelakkumine. Evans lõpetab 15. katse ajaga 11.17,7, Katsuta jäi esimeses splitis talle 4,7 sekundiga alla. Evansil oli katsel väike piruett, aga suurt draamat polnud. https://twitter.com/Karlip1/status/1335514940933873664

Evans on rajal nelja lumerehviga. Teed on päris mudased, aga tundub olevat kõvem pinnas kui reedel. Vihma pole täna rohkem peale sadanud.

Evans läks rajale, 15. katse on alanud!

Nullauto huilgamist on juba kuulda.

Järgmise katseni pole enam palju jäänud. https://twitter.com/planetemarcus/status/1335503746529312769

Becs Williamsi kõrvaklapid. Legendaarne rallireporter on selleks aastaks oma kommenteerimised teinud. https://twitter.com/Becsywecsy/status/1335494153317347328

Virtuaalne punktiseis enne kahte viimast katset: 1. Ogier 1222. Evans 1113. Tänak 101Meeskondlik arvestus: 1. Hyundai 2412. Toyota 2363. M-Sport 129

WRC3 peale 14. katset:

JWRC peale 14. katset:

WRC2 arvestus peale 14. katset:

Andreas Mikkelsen (Šokda Fabia Rally2 evo) on sõitnud välja kuuenda katseaja, kaotades Sordole vaid 1,7 sekundiga. Oliver Solberg oli kaasmaalasest 2,1 sekundit aeglasem.

Kahjuks on katsete vahel 15-minutilised hoolduspausid. Järgmine katse algab alles kell 11.08.

argo: Kui tänase päeva peal rohkem rehve ei vahetata ,siis tuleb järgmine katse tüüpiline pühapäeva uimerdamine ja rehvi säästmine!

Üldseid peale 14. katset (Top5):

14. katse ajad (WRC autod):

Ogier ütles, et rehvivalik oli see, mis talle katsevõidu tõi. Neli vihmarehvi. Sordol, tuletame meelde, on all lumerehvid, Tänakul samuti vihmarehvid. https://twitter.com/SebOgier/status/1335484324196519936

Üldseis: 1. Ogier, 2. Tänak +25,5, 3. Sordo +28,2, 4. Lappi +54,9, 5. Rovanperä +1.11,7.

Ja parim aeg see on! Ogier 5.32,2, Rovanperäst 1,6 sek kiirem.

Ogier on tulemas kiireima ajaga, vähemalt spliti põhjal... 1,2 sekundit Kallest parem.

Tänak tõuseb kokkuvõttes teiseks, Sordost mööda. Vahe jääb 2,7 sekundit.

Sordo finišis ajaga 5.42,6, kaotab Rovanperäle 8,8 sekundit. "Ma ei võtnud riske. Eesmärk on mitte vigu teha ja võtta Hyundaile maksimumpunktid."

Selline oleks skeem nimega "Kuidas Evans veel tiitli võib võita?" https://twitter.com/eyesofrally/status/1335479255732465664/photo/1

Tänak finišis teise ajaga 5.35,6, kaotab Rovanperäle 1,8 sekundit. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1335480821281677314

Tänak kaotas splitis Rovanperäle 0,9 sekundiga.

Lappi kaotab finišis Rovanperäle tervelt 15,1 sekundit. Aeg 5.48,9. Soomlane ise oli väga rahul.

Lappi kaotab splitis Rovanperäle 8,9 sekundit.

Rovanperä läheb katset juhtima ajaga 5.33,8. Katsutast 8,2 sekundit kiirem. "Eesmärk on olla täna natuke kiirem. Ja loota, et kui ees midagi juhtub, siis me korjame selle üles."

Katsuta finišis ajaga 5.42,0, Evansist 3,9 sekundit kiirem. Raputab pead. Ise pole rahul. "Enesekindlus läheb suuremaks. Tegin väikseid vigu, võinuksin olla kiirem. Üritan püsida kindel ja selle ralli lõpetada."

Katsutal on katsel ka natuke põhupalli kaasas vasakul ees nurgas.

Evans on finišis ajaga 5.45,9. Eile õhtul võitis Sordo selle katse 5.47,8-ga, reede õhtul oli Sordo võiduaeg 5.52,5.

Evans läks välja nelja talverehviga, Ogier ja Rovanperä vihmarehvidega. Tänak vihmarehvidega, Sordol on ka üks varu vihmarehv kaasas. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1335477180994826240

Evans läks rajale! Katse on alanud.

Hyundai mehaanikud seisavad boksi ees rivis, et WRC otseülekanne ei saaks Sordo rehve uurida.

Tänaku auto ümber käib kibe töö. Viimasel hetkel otsustati lumerehvide asemel vihmarehvid panna.

Ogier: "Käed on veel eilsest märjad. Täna on olud paremad. Vihma ei saja, mis on hea uudis. Endiselt on aga rada libe ja me peame oma töö ära tegema. Esimene katse on ainus täielikult asfaltkatse, järgmistel on rohkem muda ja kruusa. Üritan mitte pushida, sõita puhtalt ja lõpuni jõuda."

Sordo ütles, et tema olukorras oleks rumal hakata riskima ja Ogier'd püüdma, vahe on liiga suur. Tiimide karikas on eesmärk number üks.

Tänak: "Üritame kindlasti kindlustada tiimide karikat, mis on palju rohkem väärt kui teine koht. Uskumatu, et me ei näe siin vihma ega lund. Tundub, et tuleb teistsugune päev."Küsimusele, kuidas oli olla maailmameister, vastas Tänak: "Kõige suurem pinge on seda tiitlit võita. Ma üritan veel loodetavasti mõned aastad."

Gus Greensmithi eilne avarii 10. katsel: https://twitter.com/inforallyes/status/1335220719907713027

"Üritame, mida suudame. Loodetavasti jääb ilm stabiilsemaks, mis teeks päeva palju nauditavamaks." Evans tundus täna isegi heas tujus olevat.

Sellised näevad tänased katsed välja. Juba nähtud Grand Prix katse ja siis kaks korda uut katset: https://twitter.com/planetemarcus/status/1335463984112275456

Neuville täna ei stardi, auto seisab boksis katte all.

Tänane stardijärjekord: 1. Evans, 2. Katsuta, 3. Rovanperä, 4. Lappi, 5. Tänak, 6. Sordo, 7. Ogier

Virtuaalne punktitabel meeskondade arvestuses: 1. Hyundai 2412. Toyota 2363. M-Sport Ford 129

Virtuaalne punktitabel enne kolme viimast katset: 1. Ogier 1222. Evans 1113. TÄnak 984. Neuville 87

