OTSEBLOGI JA FOTOD | Võidu poole kihutav Tänak alustas viimast päeva kolmanda ajaga, kuid suurendas jälitajatega vahet

Rally Estonia 3. päev

Tänak on finišis kolmanda ajaga, 1,6 sekundit kaotust Evansile.

Tänaku esimene vaheaeg on Evansist 0,6 sekundit kehvem. Aga Breeni ja muid mehi edestab, mis on kõige tähtsam.

Breen võtab katse aegades sisse neljanda koha (+1,7 Evansile). "Olud polegi nii halvad. Andsin endale aega, et sellega harjuda. Ei kaotanud Sebile nii palju aega, üritame nii jätkata."

Ogier kaotab finišis Evansile 2,3 sekundit. Üldarvestuses kahaneb tema edu waleslase ees 5,8 sekundile. Läheb veel madinaks! Ogier: "Vigu ei teinud, aga ilmselgelt polnud see meie jaoks hea katse."

Vahi tribüüni!

Naeratame!

Rovanperä aeg 3.15,7. Jääb Evansile alla 0,4 sekundiga.

Evans sõidab välja parima aja 3.15,3. Suninenist 3,6 sekundit kiirem. "No drama. Oli päris OK."

Toyota oma mees Takamoto Katsuta on finišis teise ajaga, kaotust Suninenile vaid 0,1 sekundit. "Olud on eilsest hoopis erinevad. Palju libedam on. Järgmine katse tuleb veel keerulisem."

Lappi kaotab Suninenile 12. katse finišis 1,5 sekundit. Esapekka ütles, et ei keskendu väga Sunineniga madistamisele, vaid tahaks lihtsalt kiiruse üles leida.

Hops-hops!

Suninen sõidab katse põhjad - 3.18,9. Greensmithist 5,6 sekundit nobedam.

Pierre Loubet on finišis hetkel teise ajaga, kaotades Greensmithile 2,8 sekundit.

https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/kalle-rovanpera-sai-rally-estonial-minutilise-ajakaristuse-ja-langes-kuuendaks?id=90959347

Taavi: Kas Rovanperä on saanud karistada?

Täpselt 1000 pead.

Greensmith edestab finišis Neuville'i 25,4 sekundiga. See vast annab aimu, millise kiirusega belglane kuni punktikatseni täna tiksub. Greensmith ütles, et tee on libedam, kui ta arvas.

Meie fotograafid on juba samuti positsioonidel.

Neuville on finišis ajaga 3.49,9. Auto pidavat korralikult sopane olema.

Tee on üpris märg ja soine, lombid peal. Saab olema huvitav näha, milliseks see tagumiste meeste ja eriti teiseks läbimiseks muutub!

12. katse on alanud.

https://twitter.com/Politsei/status/1302449772964577280

https://www.facebook.com/105992500996316/photos/a.155527269376172/179344260327806/?type=3

Ott Tänak ja Craig Breen on rajale läinud kahe varurehviga, ülejäänud WRC autodel on vaid üks varu.

Tänane stardijärjekord: 1. Neuville, 2. Greensmith, 3. Loubet, 4. Suninen, 5. Lappi, 6. Katsuta, 7. Evans, 8. Rovanperä, 9. Ogier, 10. Breen, 11. Tänak.

Valik pilte Red Bulli fotograafi Jaanus Ree kataloogist:

https://twitter.com/teeilm/status/1302458056761135104

Oled Pahviga nõus? https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rally-estonial-pahvi-paevakommentaar-vaid-rank-ebaonn-voib-roovida-tanakult-voidu?id=90959621