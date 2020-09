OTSEBLOGI JA FOTOD | Viiendal kohal sõitnud jaapanlane keeras auto üle katuse, Tänak suurendab muudkui eduseisu

Rally Estonia 3. päev

Ogier läheb katset juhtima, Rovanperäst 1,8 sekundit nobedam. "Lõpuks! Oleme kogu nädalavahetuse seadistusega maadelnud. Eile pärastlõunal tegin muudatusi igal katsel, nüüd hakkab asi paika loksuma."

Raul Jeetsi väljasõidu videot ootab Delfi vihjemeil vihje@delfi.ee!

Rovanperä läheb 14. katset juhtima ajaga 10.28,7. Evansit edestab 1,6 sekundiga, Neuville'i 7,9-ga.

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302494900521492482

Evans sõidab 14. katse põhjaks 10.30,3. Neuville'ist 6,3 sekundit parem.

Raul Jeets on 13. katsel üle katuse keeranud.

Lappi kaotab Neuville'ile katse finišis 9,8 sekundit. Kokkuvõttes Sunineniga vahe vähenes. Lappi edestab teda 3,8-ga. "Päris halb. Oli nii libe, et mul polnud mingit enesekindlust." https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302494045529280515

JWRC klassis võitis 12. katse Martins Sesks, Virves kaotas talle vaid 0,9 sekundit. Virvese edu lätlase ees on kokkuvõttes 10,3 sekundit. Torn alustas päeva neljanda ajaga (+1,4)

Suninen jääb Neuville'ile 14. katse finišis alla 3,6 sekundiga.

Greensmith jääb finišis Neuville'ile 13,6 sekundiga alla. Kurdab, et pidamisega oli probleeme ja kippus liiga vara pidurdama.

Neuville on hakanud ka sõitma. Edestab kolmandas splitis Greensmithi 8,5 sekundiga.

Solbergi aeg siiski ilmus välja! Sai katsel teise aja Huttuneni järel ja Kauri ees. WRC3 üldjärjestuses hoiab Kauri ees liidrikohta 22,4 sekundiga. Kaur ikkagi punktidel ehk 10. koht absoluutarvestuses. https://twitter.com/OliverSolberg01/status/1302491010929491970

Margus.laanisto@gmail.com: Tänak vahetab ülesõidul rehve

Oliver Solbergi aeg on 13. katselt puudu! Kaur on tõusnud üldarvestuses MM-punktidele 9. kohale! https://twitter.com/OpensTightens/status/1302490444643827715

Päeva pikim katse on alanud! Punktikatse peaproov.

Katsuta väljasõit ka videos: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-johker-rally-estonial-toyotaga-head-voistlust-teinud-katsuta-keeras-auto-ule-katuse?id=90960105

Karl Kruudalt polnud samuti paha katse. Kaurile kaotas 2,0 sekundiga. Tema kokkuvõttes R5 autode seas 17., WRC3 arvestuses 12.

R5 autode seas sai Kaur 12. katsel viienda aja, kaotades Solbergile 2,5 sekundit. Kokkuvõttes jääb ta Solbergist maha 20,3 sekundiga.

Üldseis peale 13. katset:

13. katse ajad:

Tänak kaotab finišis Rovanperäle 2,1 sekundit. Breenist 0,1 sek kiirem. Täpselt nii nagu peab! "Kõik hästi. Siiani väga puhas sõit. Olud on pidamise mõttes väga nõudlikud."

Andres: Peale Katsuta ja Loubet katkestamist võitleb E. Kaur MM punktide eest...

Breen on finišis teise ajaga, kaotab Kallele 2,2 sekundit. Sama vahega edestab Ogieri. Kõik hästi! Iirlane kiitis ikka oma fantastilist autot ja ütles, et tähtis oli vigadest hoiduda.

Ogier saab ajaks 8.46,9. Läheb katsel teiseks, Rovanperäle kaotust 4,4 sek. "Ma ei säästa midagi. Üritan oma parimat. Tunne pole kõige parem, loodame seda hommiku jooksul parandada."

Rovanperä sõidab Evansi aja 5,8 sekundiga üle. 8.42,5. "Oli päris keeruline katse. Mitte nii puhas sõit. Proovime täiesti uut seadistust. Tunne on hea, olen päris õnnelik."

Evans läheb katset 4,7 sekundiga Lappi ette juhtima.

Elfyni autost näeb Katsuta ja kraav välja selline: https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302480702395617283

Morten: Loubet vahetab ratast tee äàres aga millegipärast mehed kuskile ei kiirusta ja auto pikemat aega tungraual seisnud.

All Live'ist on näha, et Katsuta tahaks edasi sõita, aga kaardilugeja hoiab tagasi. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302480121341906944

Jaapanlane tuleb autost välja. Mees on väga-väga löödud. Tõesti kahju!

Katsuta sõidab üle katuse! Maandus ratastele. https://twitter.com/TheDDuran/status/1302479985974874118

Lappi sõidab seni parima aja 8.53,0. Suninenist 2,3 sekundit parem. Greensmith kaotab talle 9,0 ja Neuville 47,6 sekundit. "Suruda pole võimalik. Tee on libe ja kitsad kohad on väga keerulised."

Suninen sõidab katse põhjaks 8.55,3. Greensmithist 6,7 sekundit kiirem.

Greensmith sõidab Neuville'i aja tervelt 38,6 sekundiga üle. "Nädalavahetuse kõige halvem katse. Legend oli väga mööda. Kohutav." Neuville olevat maha joonistanud täiesti arusaamatu jälje. Taktika?

Neuville on juba ka 13. katse lõpetanud. Aeg 9.40,6. Reporterid jätab katse lõpus jälle pika ninaga.

Pierre-Louis Loubet on autost väljas. Tundub, et sõitsid millelegi otsa. Auto paistab olevat toimetatud ohutusse kohta vähemalt. https://twitter.com/zoomleon/status/1302477355038851072

Üldseis peale 12. katset:

12. katse ajad:

Tänakult kommentaare katse lõpus ei tule. Loodame, et see midagi halba ei tähenda. Eks pärast kuuleb...

Tänak on finišis kolmanda ajaga, 1,6 sekundit kaotust Evansile.

Tänaku esimene vaheaeg on Evansist 0,6 sekundit kehvem. Aga Breeni ja muid mehi edestab, mis on kõige tähtsam.

Breen võtab katse aegades sisse neljanda koha (+1,7 Evansile). "Olud polegi nii halvad. Andsin endale aega, et sellega harjuda. Ei kaotanud Sebile nii palju aega, üritame nii jätkata."

Ogier kaotab finišis Evansile 2,3 sekundit. Üldarvestuses kahaneb tema edu waleslase ees 5,8 sekundile. Läheb veel madinaks! Ogier: "Vigu ei teinud, aga ilmselgelt polnud see meie jaoks hea katse."

Vahi tribüüni!

Naeratame!

Rovanperä aeg 3.15,7. Jääb Evansile alla 0,4 sekundiga.

Evans sõidab välja parima aja 3.15,3. Suninenist 3,6 sekundit kiirem. "No drama. Oli päris OK."

Toyota oma mees Takamoto Katsuta on finišis teise ajaga, kaotust Suninenile vaid 0,1 sekundit. "Olud on eilsest hoopis erinevad. Palju libedam on. Järgmine katse tuleb veel keerulisem."

Lappi kaotab Suninenile 12. katse finišis 1,5 sekundit. Esapekka ütles, et ei keskendu väga Sunineniga madistamisele, vaid tahaks lihtsalt kiiruse üles leida.

Hops-hops!

Suninen sõidab katse põhjad - 3.18,9. Greensmithist 5,6 sekundit nobedam.

Pierre Loubet on finišis hetkel teise ajaga, kaotades Greensmithile 2,8 sekundit.

https://sport.delfi.ee/news/auto/rallyestonia/kalle-rovanpera-sai-rally-estonial-minutilise-ajakaristuse-ja-langes-kuuendaks?id=90959347

Taavi: Kas Rovanperä on saanud karistada?

Täpselt 1000 pead.

Greensmith edestab finišis Neuville'i 25,4 sekundiga. See vast annab aimu, millise kiirusega belglane kuni punktikatseni täna tiksub. Greensmith ütles, et tee on libedam, kui ta arvas.

Meie fotograafid on juba samuti positsioonidel.

Neuville on finišis ajaga 3.49,9. Auto pidavat korralikult sopane olema.

Tee on üpris märg ja soine, lombid peal. Saab olema huvitav näha, milliseks see tagumiste meeste ja eriti teiseks läbimiseks muutub!

12. katse on alanud.

https://twitter.com/Politsei/status/1302449772964577280

https://www.facebook.com/105992500996316/photos/a.155527269376172/179344260327806/?type=3

Ott Tänak ja Craig Breen on rajale läinud kahe varurehviga, ülejäänud WRC autodel on vaid üks varu.

Tänane stardijärjekord: 1. Neuville, 2. Greensmith, 3. Loubet, 4. Suninen, 5. Lappi, 6. Katsuta, 7. Evans, 8. Rovanperä, 9. Ogier, 10. Breen, 11. Tänak.

Valik pilte Red Bulli fotograafi Jaanus Ree kataloogist:

GoOtt666: Võit on Ott Tänaku teine nimi seega pole vaja palju spekuleerida kes tänase päeva poodiumi esimesel kohal lõpetab !

https://twitter.com/teeilm/status/1302458056761135104

Oled Pahviga nõus? https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rally-estonial-pahvi-paevakommentaar-vaid-rank-ebaonn-voib-roovida-tanakult-voidu?id=90959621