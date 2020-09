OTSEBLOGI JA FOTOD | Türgi rallit juhib avapäeva järel vanameister Loeb, tolmuga kimpus olnud Tänak langes seitsmendaks

Türgi ralli 1. päev

Elfyn Evans: "Okei algus. Pidamine oli üllatav. Kohe teise katse alguses hakkas tolm segama, sellega oli keeruline. Surusin edasi, aga kui sa ei näe isegi tee otsa, siis ei jää sul muud üle, kui ettevaatlikumalt võtta. Hommikul saab olema raske rehvivalikut teha, üritame sellega pihta panna."

Sebastien Loeb: "Andsin kõik, mis mul oli. Esimese katse alguses oli moment, lasin juba kolmanda kurvi laiaks. Teisel katsel surusin kõvasti. Tundub, et tolm segas teisi. Rada läks kiiremaks, aga nad kaotasid tolmu tõttu aega. Ei ole tore tolmuga sõita. Paljud kurdavad, saan nendega vaid nõustuda. Kui vahed pole neljaminutilised, siis tolm paratamatult tuleb. Pühapäeva hommikul kell 7.30 selle tolmuga... See on väike asi, mida kergesti teha. Sellega muudaks ralli kõigi jaoks natuke turvalisemaks. Homme saab ka rehvivalik määravaks, mis mulle meeldib."

Ott Tänak intervjuutsoonis: "Katsed ise ei olnudki nii halvas seisus. Teisel katsel oli päris halb tolm, ma polnud valmis veel riski võtma. Päris pettumust valmistav. Mäletan eelmisest aastast, et sellest sai ka siis räägitud. Midagi halba peab juhtuma, enne kui nad (FIA) meelt muudavad. Kahju. Lõhnab halvasti. Kui mina teed puhastasin, olid vahed neli minutit, kui prantslane teed puhastab, siis on kolm minutit. Aga ralli on veel ees. Surume edasi. Homme on meie stardikoht ühe koha võrra prarem kui täna. Peame sellest parima välja võtma."

Homsest on stardivahed 4 minutit, teatas All Live.

Üldseis peale 2. katset. Meeldetuletus: homme hommikul starditakse juba pööratud järjestuses ehk Tänak pääseb rajale neljandana.

2. katse tulemused:

Loubet kaotab Ogierile katse finišis 19,2 sekundit. Võtame kohe katse ja avapäeva kokku.

Greensmith finišis üheksanda ajaga, kohe Tänaku selja taga. 9,0 sekundit kaotust Ogierile.

Loeb kaotab finišis Ogierile vaid 0,5 sekundit. Türgi ralli liider, daamid ja härrad!"Tunne on hea. Ei oodanud, et ma täna õhtul juhin. Me ei näinud udu tõttu teed, aga üritasin isegi nendes oludes kiiresti sõita ja legendi usaldada."

Loebi tolm ei häiri. Teises splitis kaotab Ogierile vaid 1,1 sekundit! Vanameister on rallit juhtima minemas.

Lappi finišis viienda ajaga, kaotades Ogierile 4,8 sekundit. "Tunne on okei. Katse keskel rehv vist purunes. Parem eesmisega pole kõik korras."

Tere tulemast Loebi autosse. Nautigem vaadet! https://twitter.com/Karlip1/status/1306983068436234248

Suninen kaotab Ogierile 2,8 sekundit ja läheb üldarvestuses Tänakust 0,6 sekundiga mööda. "Tolm on siin kohutav probleem. Paljudes kohtades ei näinud ma midagi. Sellistel juhtudel pole rehvidel mingit tähtsust."

Neuville'i võtab see katse prantsuse keeles vanduma. All Live'ile ütles belglane: "Same shit always. Alati räägime samadest asjadest, aga keegi ei taha kuulata. Olen väga pahane. Every year same shit!"

Neuville läheb finišis Tänaku ette vaid 0,1 sekundiga, aga kaotab Ogierile 5,0 sekundit.

Neuville kaotab esimeses splitis Ogierile 3,0 sekundit, teises 5,3. Tänakut edestab napilt.

Rovanperä kaotab Ogierile finišis 1,3 sekundiga. Tänak langeb üldjärjestuses vähemalt neljandaks. Soomlane kurtis samuti tolmu üle.

Tänak finišis hetkel kolmanda ajaga, kaotades Ogierile 5,1 sekundit. Ogier ja Evans läksid temast nüüd ka üldarvestuses mööda."Tolm pakub kindlasti palju kõneainet. Teadsime, et see juhtub. Ma ei tea, mida need inimesed mõtlevad. Pettumus," nahutas Tänak FIA-t ja ralli korraldajaid.

Teises splitis Tänaku kaotus Ogierile juba 5,8 sekundit.

Evans kaotab finišis Ogierile 2,0 sekundit.

Rovanperä läheb esimeses splitis Tänaku ette, kaotades Ogierile 1,4 sekundit. Kas Otil juhtus midagi katse alguses?

Evans kaotab Ogierile teises vaheajapunktis 2,4 sekundit.

Ogier on finišis ajaga 8.34,0. "See oli tõesti nagu punktikatse. Andsin endast kõik. Ilmselgelt muutub rada kiiremaks, aga mul pole enam midagi muud teha, kui oodata."

Vahed on kolmeminutilised. Ilmselgelt mitte piisavad.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile juba 3,7 sekundit!

Evansil on päris korralik udurida ees. Esimeses splitis kaotab Evans Ogierile 1,1 sekundit. https://twitter.com/Karlip1/status/1306978244370067458

Päike on Türgis loojumas, mis teeb tolmu sees sõitmise veelgi raskemaks. Ogieril seda muret pole. Kuuekordne maailmameister läks 2. katsele!

Esimese katse ajad:

Pierre-Louis Loubet, kes sõidab WRC autoga alles teist etappi, jääb Neuville'ile alla 13,1 sekundiga.

Greensmith finišis selgelt halvima ajaga. 10,9 sekundit kaotust Neuville'ile. "Mul polnud katse alguses lihtsalt pidamist. Meil oli raske."

Greensmith ja Loubet on esimeses splitis Tänaku tempost maas 8,7 ja 9,7 sekundit.

Loeb viimases splitis Neuville'ist 3 sek maas. Hyundaile terendab siin alustuseks kolmikjuhtimine.

Loeb läheb finišis Neuville'i järele teiseks (+3,3). Tänak kolmas (+3,5). "Hea start. Üritasin suruda, tunde kätte saada. Lõpuks tuli päris hästi välja. Mitte perfekte, aga mitte väga halb."

Esapekka Lappi läheb katsel seitsmendaks ehk viimane. Neuville'ile kaotab 5,6 sekundit. "Kindlasti polnud see maksimum," ütles Lappi kiirustades ja tõmbas ukse kinni.

Suninen ütles, et tegi katse lõpus väikse vea, sest surus kõvasti. Sinna läks kaduma 1-2 sekundit.

Sebastien Loebi esimene split on Tänakust 3,2 sekundit aeglasem.

Suninen finišis viienda ajaga, kaotades Neuville'ile 5,2 sekundiga.

Neuville'ilt esimesele katsele uued põhjad - 10.13,1. Tänakust 3,5 sekundit kiirem. "Mul oli hea katse. Rasked olud, päris libe. Üritasin sõita targalt. Ralli on veel pikk. Üritame sel nädalavahetusel võidu peale sõita." https://twitter.com/thierryneuville/status/1306973988929798145

Neuville'ilt on oodata head aega. Viimane split Tänakust 2,4 sek kiirem.

Rovanperä finišis seni aeglaseim. Tänakule jääb alla 1,7 sekundiga. "Võtsin ettevaatlikult. Oli raske katse. Olin mõnes kohas liiga aeglane, aga puhas sõit."

"Tricky with the dust. Kui korraldajad midagi ei tee, saab järgmine katse halb olema." Ehk tolm on Tänakule juba probleemiks.

Esimeses splitis on Neuville Tänakule kaotanud 0,7, Rovanperä 1,2 sekundit.

Tänak läheb katset juhtima - 10.16,6. Evansist 0,4 sek kiirem.

Kolmandas splitis Tänaku edu Evansi ees 0,9 sek.

Tänak sõidab kiireima teise spliti (8.40,5), Evansist 1,5 sek kiirem.

Evans läheb katset juhtima ajaga 1.17,0. Ogierist 1,2 sekundit kiirem. Kommenteeris, et tal oli teatud kohtades rohkem pidamist, kui ta ootas.

Evans edestab teises splitis Ogieri 0,7 ja kolmandas 1,2 sekundiga.

10.18,2 on Ogieri aeg finišis.

Tänak sõidab välja parima esimese spliti (4.38,0), edestades Ogieri 0,7 sekundiga.

Evans kaotab esimeses vaheajapunktis Ogierile (4.38,7) täpselt ühe sekundiga.

Tänak läks samuti rajale. Samal ajal ootame Ogieri ja Evansi esimest vaheaegade võrdlust.

Tolm on metsik! Saab olema huvitav näha, kuidas see järgmisi mehi mõjutab. https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1306960430494085120

Ogier "musitas" juba katse alguses tagarattaga teeperve, kopterist oli väike müks hästi näha.

Katse on alanud. Ogier läks rajale. Ilusat rallinädalavahetust kõigile!

Stardijärjekord 1. ja 2. katseks: 1. Ogier, 2. Evans, 3. Tänak, 4. Rovanperä, 5. Neuville, 6. Suninen, 7. Lappi, 8. Loeb, 9. Greensmith, 10. Loubet

Masinad on teel Marmarise poodiumilt esimese kiiruskatse poole. https://twitter.com/thierryneuville/status/1306952127735107585

Rehvivalik 1. ja 2. kiiruskatseks: Toyota piloodid võtavad ühe auto peale kaasa 5 keskmist rehvi, Hyundai sama, M-Sport 5 kõva seguga rehvi. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1306946466104123393/photo/1

Greensmithi Twitteri säuts viitab, et inglane saadi ikkagi kraavist välja ja ta tuleb 1. katsel starti. https://twitter.com/GreensmithGus/status/1306901077615403011

WRC.com kirjutab, et Greensmithil purunes testikatse teisel läbimisel rehv ja kolmandal katsel lendas ta järsakust alla 1,6 km peale starti. Auto ei tundunud väga hullusti viga saanud olevat.

Jaanus Ree pildid Gus Greensmithist ja kraavi vajunud autost.

Rohkem pole keegi testikatset neljandat korda läbi sõitnud. Tõmbame üldseisule joone alla:

Neljandat korda on testikatse läbinud Lappi, kes sai ajaks 3.30,5. Kokkuvõttes on soomlane 3.28,8-ga endiselt 11. kohal.

Tänak kuulutas samuti testikatse lõppenuks: "Testikatse lõpetatud. Tuleb raske nädalavahetus, kuid me anname oma parima," teatas valitsev maailmameister. https://twitter.com/OttTanak/status/1306882716332437504

Rovanperä kuulutas testisõidu lõppenuks ning kinnitas, et on kolmanda ajaga igati rahul. https://twitter.com/KalleRovanpera/status/1306880223166836737

Kellegi kaamera koos kolmjalaga läks.. https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1306873583994572800

Greensmith paistab olevat testikatsel pikemaks ajaks seisma jäänud.

Greensmith kraavis! https://twitter.com/mikejjennings/status/1306871423785369603

Testikatse kolmanda läbimise järel seisud sellised. Greensmithi aeg on veel puudu.

Evansi kolmanda läbimise aeg 4.17,9.

Suninen on parandanud oma teise läbimise aega 0,2 sekundiga - 3.27,3. Koht seitsmes.

Loebile kuvatakse juba neljanda läbimise aeg, kolmas on vahele jäänud - 3.27,0. Parandab teist läbimist 0,8 sekundi võrra. Koht kuues. Tänaku kolmas läbimine 3.25,8, temalt jääb paremaks teise läbimise 3.24,6. Uued põhjad on sõitnud Neuville - 3.23,4!

Teed tolmavad korralikult! https://twitter.com/HAltnordu/status/1306862683325685760

Ogieri kolmanda läbimise aeg paneb samuti kulmu kergitama - 4.10,2. Võimalik, et paljud enam testikatset täies pikkuses täie kiirusega ei sõida, vaid proovivad ainult mõnda teatud lõiku.

Esapekka Lappi saab kolmandal läbimisel ajaks 3.29,6. Tema esimene läbimine oli 3.33,0, teine 3.28,8.

Nüüd on ka Tänak hooldusalast välja sõitnud ja end testikatsele minejate järjekorda võtmas.

Terve posu WRC masinaid on hooldusalast välja sõitnud ja on peagi tegemas ka oma kohustuslikku kolmandat testikatse läbimist. Tänak on veel hooldusalas, aga Ogier, Neuville ja Lappi, Loeb ja Greensmith on teel.

Rovanperäl tundub olevat kolmandal läbimisel midagi juhtunud. Aeg on 4.04,7. Ainult Citroen R5-ga sõitva türklase Avci esimese läbimise aeg on sellest kehvem olnud.

Tänaku teise läbimise aeg 3.24,6 - läheb liidriks! 0,2 sekundit parem kui Rovanperä aeg.

Tänak on ka teist korda testikatse läbinud, kuid tema aega veel ei ole. Kaardi järgi on Ott juba teel hooldusalasse. Ja tundub, et Rovanperä teeb kohe kolmanda läbimise ka otsa.

Rovanperä teine läbimine on veel kiireim kui esimene - 3.24,8. Uued põhjad.

Pealtvaatajaid rallilt päris eemale siiski hoida ei saa. Siin on keegi filminud Sunineni testikatse läbimist. https://twitter.com/CastrolFordTr/status/1306850004758396929

Evans sõidab Ogieri aja üle - 3.24,9 uus liidriaeg testikatsel.

Ogier teeb testikatsele uued põhjad - 3.25,1.

Loeb läheb ajaga 3.27,8 kolmandaks.

Greensmith on ka teise läbimise rahulikult võtnud - 3.45,6.

Neuville jääb oma esimese läbimise ajale 8,7 sekundiga alla. 3.36,8 seekord.

Pierre Loubet teise läbimise aeg 3.28,2 ja läheb viiendaks. Lappi läheb Tänaku ette seitsmendaks 3.28,8.ga.

Esimesena on teist korda testikatse läbinud Teemu Suninen, kes parandab oma aega 2,6 sekundi võrra ja läheb Rovanperä järele teiseks ajaga 3.27,5.

Pontus Tidemandi Škodaga on juba midagi lahti. Liikus lõpus väga aeglaselt ja kaotas Rovanperäle üle 35 sekundi. Vasak eesmine rehv veljelt maas! https://twitter.com/Karlip1/status/1306842426879946753

Testikatse esimese läbimise ajad:

Teist etappi WRC autoga sõitev Pierre-Louis Loubet võtab sisse 10. koha, jäädes Rovanperäst maha 7,1 sekundit.

Greensmith läheb kolmandaks ajaga 3.28,2. https://twitter.com/MSportLtd/status/1306842110113521664

Lappi finišis seitsmenda ajaga 3.33,0. "Pärast Eestit tunduvad olud hullud, aga me teadsime, mida oodata."

Vanameister Loeb (3.32,4) läheb kuuendaks. Mis tunne on tagasi olla? "Okei. Palju suuri kive tee peal, aga tunne on hea ja auto töötab hästi."

Suninen läheb aegades Tänaku ette neljandaks - 3.30,1

Neuville läheb Rovanperä järele teiseks - 3.28,1. Belglane polnud finišis jututujus.

Rovanperä läheb testikatset juhtima - 3.27,2. Küsimus: kas lähed Türgis võidu peale välja? "Ma ei tea. Tean, et ajad pole nii tähtsad. Pead olema järjekindel ja pahandustest eemale hoidma."

Tänaku esimese läbimise aeg 3.30,4. Küsiti, mida me sel nädalavahetusel oodata võime. "Tuleb tavaline Türgi nädalavahetus. Karm, nagu te kõik teate."

Elfyn Evans finišis (3.32,5): "Pinnas on väga lahtine. Saab olema raske, aga anname endast parima."

Ogier testikatse finišis: "Väga karm. Palju kive. Õnneks ei ole kogu ralli selline. Õhtu saab olema väga tähtis. Peame olema kohe oma parimal tasemel." Aeg oli 3.28,6.

Testikatse on alanud. Ogier on rajal.

Testikatset näeb otsepildis WRC sotsiaalmeedia kanalitel. https://www.youtube.com/watch?v=48FaJD7Vdjk

Sebastien Ogier ütles tänaste katsete kohta (DirtFish): "Nendel kahel katsel on punktikatse hõngu. Peame endast kõik andma, et laupäevaks hea stardipositsioon saada. On hea, et reedel ainult 25 kilomeetrit sõidetakse, kuid see ei pruugi ilmtingimata asju meie jaoks lihtsamaks teha. Me kaotame ilmselt tee puhastamisega vähem aega kui tavaliselt, aga üldjärjestuse pärast ei tohiks me lubada liiga suurt kaotust, sest kui me oleme reede õhtuk kiireimast ajast 10 sekundit maas, peame me laupäeval ikkagi teed puhastama."

Pärast tänaõhtuseid katseid ehk laupäeval hommikul.

111: Kuna ümber pööratakse järjekord?

Hyundai on testikatseks valmis! https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1306825547901796352

