OTSEBLOGI JA FOTOD | Türgi ralli pikim võistluspäev algas eestlastele pettumusega, Neuville võitis kuuest katsest kolm, teine koht jagamisel!

Türgi ralli

2.-3. kohta jagav Ogier: "Meil oli mingi elektriline probleem käigukastiga. Ei teagi täpselt, mis. Kaotasime seetõttu palju aega ja oleme mõistagi õnnetud. Probleem käiguvahetusega ilmnes igal katsel veidike pärast algust. Olen õnnelik vaid selle üle, et suutsime lõpuni tulla. Homme on veel palju kilomeetreid ees, üritame anda kõik, mis meil on."

4. kohal asuva Evansi kommentaar: "Homme on veel pikk päev ees ja palju on veel mängus. Üritame kohe hommikul alustada nii nagu täna hommikul."

Virtuaalne punktitabel, kui Ogier jääks kolmandaks ja Loeb võtaks teise koha:Ogier 94Evans 82Neuville 67Tänak 66Rovanperä 65Suninen 42Lappi 36

Loeb ei osanud homse strateegia kohta veel midagi öelda, aga raske arvata küll, mida Andrea Adamo tal homme teha käsib.

Üldseis 8. katse ja tänase päeva järel:

8. katse ajad:

Loeb võtab katsevõidu ja kerkib üldarvestuses Ogieriga ühele pulgale! 0,9 sekundit Neuville'ist kiirem. Mõlemad prantslased kaotavad liidrile 33,2 sekundit, Evans jääb maha juba 1.00,8-ga.

"Pärastlõuna on olnud parem kui hommik. Töötasime seadistuse kallal. Olin autoga palju rohkem rahul, eriti karmidel lõikudel. Ei ole veel 100%, aga olen tiimi tehtud tööga väga rahul," ütles Neuville.

Teises splitis jääb Loeb Neuville'ile 0,2 sekundiga alla.

Neuville läheb katset 3,1 sekundiga juhtima. Viimasele päevale vastu minnes belglase edu Ogieri ees 33,2 sekundit.

Loeb esimeses splitis Neuville'ist vaid 0,4 sekundiga maas. Ogieri edestab 0,3-ga.

Teises splitis Neuville'i edu Ogieri ees täpselt sekund.

Ogier finišis Lappist 4,5 sekundit kiirem. "Pettumust valmistav pärastlõuna. Me ei tea, mis juhtus. Käiguvahetusega on tõsised probleemid. Aga see on ralli, homme on pikk päev veel ees."

Neuville sõidab Ogieri esimese spliti 0,7 sekundiga üle!

Teises splitis edestab Ogier Lappit juba 5 sekundiga.

Evans kaotab finišis Lappile 19,9 sekundit. Kui Loebil vähegi rehvi alles on, siis peaks ta päeva lõpuks esikolmikusse tõusma.

Ogierilt tuleb parim esimene split, 1,8 sek Lappist kiirem. Kas natuke vähe ei ole?

Evansi kaotus teises splitis Lappile on 18,0 sekundit!

Evans kaotab esimeses splitis Lappile 9,7 sekundit!

Rovanperä kaotab finišis Lappile 3,5 sekundit.

Suninen kaotab Lappile finišis 4,4 sekundiga.

Lappi finišis seni parima ajaga 7.17,9. Edestab Greensmithi 7,8 sekundiga. "Vähemalt me muutsime midagi seadistuses ja saime selle autoga mingi kogemuse järgmiseks ralliks". EP-l oli ikka päris raske vastata, mis ta tänasest päevast positiivset kaasa võtab.

Greensmith edestab finišis Loubet'd 5 sekundiga. Ütles, et pärastlõuna oli päris karm, aga seda enesekindlam on ta oma praeguse tempoga homsele vastu minnes, sest homme on olud veel hullemad.

Loubet on finišis ajaga 7.30,7. "Karjääri keerulisim päev siiani."

Pidi ju olema publikuta ralli? Võimalik, et see on vaid rallipargi rahvas.

Tänase päeva viimane katse on alanud! 13,15 kilomeetrit, rehvid otsakorral. Põnev-põnev!

Üldseis 7. katse järel (ewrc-results.com):

Loeb ütleb, et jõudis nippa-nappa puhtalt finišisse, rehv on päris otsakorral.

7. katse ajad:

Loeb kaotas katsel Neuville'ile 3,9 sekundit. Evansist jääb kokkuvõttes veel 0,8 sekundiga maha.

Loeb kaotab teises splitis Ogierile ja Neuville'ile 3 sekundit, kolmandas Ogierile 3,4.

Esikolmik 7. katse järel: 1. Neuville, 2. Ogier +30,1, 3. ? (ilmselt Loeb)

Loeb kaotab esimeses splitis Ogierile 4 sekundit.

Neuville finišis ajaga 6.52,7 - Ogierist 0,2 sekundit nobedam. Ütles, et katse oli nauditav, aga Ogieril võib rohkem rehvi alles olla.

Kolmandas splitis jääb Neuville Ogierile 0,3 sekundiga alla.

Neuville teises splitis Ogieriga võrdne!

"Käiguvahetusprobleem, mis on ikka veel alles," kommenteeris Ogier lühidalt eelmise katse ajakaotust.

Neuville kaotab esimeses splitis Ogierile 2,5 sekundit.

Ogier on finišis parima ajaga 6.52,9, edestades Rovanperä 7,5 sekundiga!

Ogier on esimeses splitis Rovanperäst 4,8 sek kiirem. Tšempion on mängus tagasi. Eelmisel katsel oli tal hüdraulikaprobleem, mis leidis ülesõidul lahenduse, öeldakse otseülekandes.

Evans kaotab finišis Rovanperäle 3,8 sekundit! Sel katsel alles neljas aeg. Ütles otseülekandes, et üritab rehvi säästa.

Rovanperä läheb katset juhtima ajaga 7.00,4. Lappit edestab 0,7, Sunineni 0,9 sekundiga. Ise ei paista ta üldse rahul olevat. Raputab pead. "Kõik on korras, aga katse on väga rööpas. Vahed peaksid nüüd väiksemad olema, sest kõik saavad rööpas sõita. Pean rehve säästma." https://twitter.com/llluis555/status/1307312249288167426

Suninen jääb finisis Lappile 0,2 sekundiga alla. "Shit! Nii tolmune, ma ei näinud midagi. Autos on nii palju tolmu, magasin mõned kurvid seetõttu maha."

Hommikuste katsete kokkuvõttev video koos Tänaku saatusliku hetke ja intervjuuga. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/reutersi-video-saatuslik-hetk-mis-jattis-tanaku-ja-jarveoja-turgi-rallil-tee-aarde?id=91087381

Lappi on finišis ajaga 7.01,1, Greensmithist 5,7 sek kiirem. "Päris okei. Päris suured rööpad, aga kõik on korras."

Greensmith on finišis ajaga 7.06,8, edestades Loubet'd 3,6 sekundiga. Hommikul oli ta aeg 7.08,7.

Kohaliku staari Yagiz Avci kaardilugeja õpetab türgi keelt. https://twitter.com/RedBullTR/status/1307307523993632772

Loubet on finišis ajaga 7.10,4. Hommikul läbis ta selle 7.14,0-ga.

7. katse on alanud. Loubet on rajal.

Kui täna esimest korda arvuti sisse lülitada ja seisu vaadata, võib kedagi selline reaktsioon tabada küll. https://twitter.com/openkkong/status/1307302853690626050

6. katse ajad:

Üldseis peale 6. katset:

"Lõpus oli mul rehv täiesti läbi. Ma ei tea, kuidas me edasi läheme," ütles Loeb.

Ogier jääb napilt esikolmikusse.

Loeb finišis teise ajaga (+10,1 kaotust Neuville'ile).

Neuville: "Okei minu jaoks. Mul oli hea katse, aga rehvi kulus palju. Meil on kaks rehvi kaasas, ei tohiks probleeme tekkida."

Neuville on finišis parima ajaga 24.41,6. Evansit edestab sel katsel 11,1, Sunineni 21,9 ja Ogieri juba 31,5 sekundiga. Kokkuvõttes jääb Evans temast maha 21,8 ja Ogier 29,9 sekundiga.

Neuville juhib neljandas splitis Evansi ees 5,5 ja Loebi ees 6,5 sekundiga.

Ogier on finišis ja kaotab Evansile 20,4 sekundit. Vasak esimene rehv on samuti veljelt maas. Kommentaare katse lõpust tema suust ei tule.

Loeb jääb kolmandas splitis Neuville'ist maha 5,3 sekundiga, aga edestab Ogieri 3,2-ga.

Ogier ei vahetanud päris pikalt käiku. Lõpuks sai neljanda ja viienda sisse, aga kuuendat mitte. Üks kiirem lõik oleks kuuendat juba vajanud. Viimases splitis kaotab Evansile 20,1 sekundit.

Viiendas splitis kaotab Ogier Evansile juba 19 sekundit. "Väga-väga keeruline. Rehvid kuluvad kiiresti," ütles Evans finišis.

Loeb läheb teises splitis Evansi ja Ogieri vahele kolmandaks, kaotades Neuville'ile 4 sekundit.

Ogier kaotab neljandas splitis Evansile 14,5 sekundit! Midagi on juhtunud. Ogier on esikolmikust välja langemas.

Kolmandas splitis Neuville juhtimas Evansi (+4,4) ja Ogieri (+8,5) ees. Uus liider?

Rovanperä on finišis ajaga 25.17,8, kaotab Suninenile 14,3 sekundit. "Ei tea, kus rehvi lõhkusin."

Rovanperäl on parem esimene rehv puru. Katse lõpp õnneks läheneb. Viimases splitis kaotas Suninenile 9,2 sekundit.

WRC2 liider Adrien Fourmaux on 6. katsel seisma jäänud.

1. splitis seisud sellised: 1. Neuville, 2. Ogier +1,6, 3. Loeb +3,12. splitis: 1. Neuville, 2. Evans +3,9, 3. Ogier +4,2

Sunineni kommentaar auto esiosa kahjustuse kohta: "Yeah, it's normal!"

Suninen on finišis ajaga 25.03,5. Lappist 28,6 sek kiirem.

Suninen on auto esiosa lõhkunud. Viimases splitis edestab Lappit 29,2 sekundiga.

Lappi finišis ajaga 25.32,1, Greensmithist 9,5 sek kiirem.

Neuville juhib esimeses splitis Ogieri ees 1,6 ja Evansi ees 3,9 sekundiga. Kalle jääb seal maha 4,1-ga.

Seniste splittide põhjal on näha, et Evans on Rovanperäst mõned sekundid nobedam ja Lappi on katse alguses umbes 20 sekundit kaotanud. Jälgime põnevusega, mis tempos meie esinelikumehed tulevad.

Greensmith on finišis ajaga 25.41,6. Loubet'st 16,8 sek kiirem. Parem tagumine rehv täiesti puru. "Mul oli ka eelmisel aastal peaaegu samas kohas rehvipurunemine," ütles Greensmith, enne kui ukse kinni tõmbas ja minema kiirustas. https://twitter.com/TheDDuran/status/1307293332654231554/photo/1

Ogier sõidab Evansi esimese spliti 2,3 sekundiga üle.

Evans läheb esimeses splitis 0,2 sekundiga Rovanperä ette juhtima. Teises splitis on Rovanperä Suninenist 1,8 sekundit kiirem olnud.

Loubet on finišis ajaga 25.58,4. Hommikul läbis ta selle katse 26.11,8-ga.

Kolmandas splitis on Sunineni edu Greensmithi ees 16,8 ja Lappi ees 20,9 sekundit.

Loubet suretas taas auto välja. 90-kraadises kurvis. Õnne oli, et kaugemale ei libisenud, korralik sein oleks ees oodanud.

Rovanperä sõidab välja kiireima esimese spliti - 2,7 sek Suninenist nobedam. Suninen edestab samal ajal Greensmithi teises splitis 14,5 ja Lappit 18,3 sekundiga. Paistab, et päris tõsised vahed tulevad siin katsel sisse.

Teises splitis edestab Greensmith Lappit 3,8 ja Loubet'd 9,3 sekundiga.

Suninen edestab Greensmithi esimeses splitis 5,1 sekundiga. Soomlase esituses näeme, kuidas tuleb katse teisel läbimisel suurtest kividest ringiga mööda sõita.

Isegi Lappi jääb Greensmithile esimeses splitis 2,7 sekundiga alla.

Greensmith on esimeses vaheajapunktis (kokku on neid sel katsel 6) Loubet'st 8,4 sek kiirem.

Rehvivalikud laupäeva pärastlõunaks: WRC autodest on ainult Loubet võtnud keskmisi rehve kaasa. Ülejäänud on ainult kõvadega ja kõigil 2 varu. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1307284421763117058/photo/1

6. katse on alanud. Loubet on rajal. Katse algas 3 minutit hiljem kui kavas kirjas.

Lõunamenüüs oli ka väike koroonaproov. https://twitter.com/SebastienLoeb/status/1307278212465127424

Ott Tänaku auto on hooldusalasse tagasi jõudnud. Äsja lükati see boksi, Adamo isiklikult pani käe külge. Aega putitada on kolm tundi. Usutavasti Tänak homme ikka uuesti rajale tuleb, 5 punkti on ju ikkagi laual.

Sebastien Loeb: "Oli raske hommik. Kaotasime esimesel katsel palju aega. Tegime vale rehvivaliku ja kulutasime keskmised rehvid läbi, aga pärast pidime ikka kahte ratast kaasas kandma. Pärastlõunaks peame parema valiku tegema."Kas Tänaku katkestamine muutis sinu strateegiat? "Ei. See ei muutnud midagi. Sõidan jätkuvalt nii kiiresti kui võimalik. Hetkel mingit muutust pole."Kas võid veel esikohaheitlusse sekkuda? "Raske öelda. Üritan pärastlõunal suruda. Loodetavasti leiame hea seadistuse. Surume edasi ja vaatame, kus me siis oleme."

Tšiili piloot Alberto Heller sõidab lahtise kapotiga. Nüüd saab juba öelda, et teeb Märtinit ja Egon Kauri!

Thierry Neuville: "Võitleme esikoha pärast. Mul on auto juhitavusega probleeme, eriti karmimates kohtades. Näitasin inseneridele, kus tahaksin autot paremaks saada. Loodetavasti saame pärastlõunal veelgi karmimates oludes tempot tõsta. Meil on Sebiga väike vahe, aga sellel rallil võib kõik juhtuda. Loodetavasti suudame pahandustest eemal hoida ja päeva lõpuks liidriks tõusta."

Ralli liider Sebastien Ogier: "Oli hea hommik. Vahed on väiksed, Thierry ainult sekundi kaugusel. Kõik on veel mängus. Olen siiani oma ralliga väga rahul. On näha, et kõik suruvad. Kindlasti üritasin midagi suruda, aga ütleksin, et risk on kontrolli all. See pole veel 100%. Kui ma autot usaldan ja tunne on hea, ei tunne ma, et liiga palju riskin. Pärastlõuna saab olema rehvidele raske, aga tavaliselt mul sellistes oludes probleeme pole."

Elfyn Evans: "Ei ole paha hommik olnud. Sain autoga hea tunde ja rütmi. Oleme natuke kahest esimesest mehest maas ja tahaksime nendega vahet vähendada. Teame, et saame mõnes üksikus kurvis kiiremini sõita, aga kokkuvõttes pole paha. Mis esikohaheitlust puudutab, siis jääme selle juurde, mis tundub hea. Teisel läbimisel saab rehvikulumine määravaks. Üritame sõita sujuvalt. Kui võitlema hakata, võib endale probleeme tekitada."

Kalle Rovanperä: "Päris keeruline hommik. Ma pole oma seadistusega rahul - alajuhitavusega on probleeme. Lisaks tundsin, et sõidujooned minu ees polnud päris õiged ja ma pidin tagumistele teed tegema. Minu ja Loebi vahe on väga väike. Tore on temaga võidelda, aga tahame kindlasti mõlemad kõrgemal olla."

Loubet: "Väga keeruline [on esimesena startida]. Ma ei leidnud hommikul rütmi. Kahel viimasel katsel olin natuke kiirem, aga aegade poolest ikkagi taga. Peame aru saama, miks nii kaugel oleme. Esimesel katsel suretasime kaks korda välja ja meil olid mõned momendid. Peame veel õppima."

Teemu Suninen: "Väga nõudlikud katsed. Olen oma piiri lähedal, andsin parima, aga sellest pole pisianud. Hommik oli okei, aga mitte parim. Kaotame päris palju aega. Peame tööd tegema ja püüdma seda parandada. Tegime hea rehvivaliku. Esimesel katsel kõvad rehvid. Oleks parem olnud, kui meil oleks teiseks katseks olnud kaks keskmise seguga rehvi."

Esapekka Lappi: "Teadsime, et eestpoolt pole kerge startida. Vaatasin eelmise aasta aegu ja sealgi kaotasid esimesed mehed palju aega. Võinuksin parema stardipositsiooniga võita 10 sekundit, aga see on ka maksimum. Keskmiseks katseks tegime muudatusi, sest auto oli alajuhitav. Panime mööda, aga kui uuesti muutsin, oli juba parem. Peame esiratastele rohkem pidamist saama." Samuti ütles, et teistel meestel on veidi teistsugune sõidujoon kui temal ja pidamine on seetõttu kohati heitlik.

Hyundai pealik Andrea Adamo: "Mul on Oti kohta sama info mis teil. Kui auto on tagasi, saame targemaks. Ogier ja Neuville peavad tihedat heitlust, kahjuks Thierry ei juhi. Loeb ei ole nii kiire, kui me arvasime, et ta võiks olla."

5. katsel jäi rehvipurunemise tõttu tee äärde Eyvind Brynildsen, kel polnud rohkem varurehve järel. https://twitter.com/RubnPerez/status/1307250598203527175/photo/1

Oleme lõunapausi kommentaaride ootuses.

5. katse ajad:

Üldseis peale 5. katset:

Üldseis esinelikus: 1. Ogier, 2. Neuville +1,6, 3. Evans +12,3, 4. Loeb +21,7.

Loeb on finišis ajaga 7.13,3. Katse lõpus läks aega kaduma, kaotus Neuville'ile 2,4 sekundit. Kommenteeris, et tegi paar viga, lasi mõned kurvid pikaks - ühte nägi ka otseülekandes. "Ralli on veel pikk, surume edasi!" lisas ta.

Loebi teine split on Neuville'ist 0,8 sek aeglasem.

Loebi esimene split Neuville'ist 0,1 ja Ogierist 1,2 sek kiirem.

Neuville finišis parima ajaga 7.10,7. Ogierist 1,4 sek kiirem. Üldarvestuses vähendas vahe Ogieriga 1,6 sekundile. "Üritasin leida sõidujoont ja puhtalt sõita, aga ma pole ausalt öeldes autoga rahul. Peame leidma parema tasakaalu."

Neuville teises splitis Ogierist 1,5 sek kiirem.

Ogier finišis 7.12,1-ga. Evansist 0,6 sek kiirem. Aga katsevõitja tuleb ilmselt tagantpoolt ja Hyundaiga. Ogier tunnistas, et katse oli üllatavalt libe ja ta eeldas paremat pidamist. Muidu jäi hommikuga rahule.

Neuville juhib esimeses splitis Ogieri ees 1,1 sekundiga!

Ogier teises splitis Rovanperäst vaid 0,2 ja Evansist 0,8 sek kiirem.

Ogier sõidab välja parima esimese spliti, Evansist 0,6 sek kiirem.

Evans läheb katset juhtima ajaga 7.12,7. Rovanperäst 0,6 sek nobedam. Ütleb, et hommik pole olnud väga halb, aga võinuks olla ka parem. Waleslane tahaks samuti Neuville'i ja Ogieriga esikoha pärast võidelda.

Teises splitis kaotab Evans Rovanperäle 0,6 sekundit.

Rovanperä (7.13,3) läheb katset juhtima, Lappist 7,2 sek kiirem. "Mul olid lõpus rehvid päris läbi, aga üritasin suruda."

Evans läheb esimeses splitis 0,4 sekundiga Lappi ette.

Rovanperä oli esimeses splitis Lappist maas 0,5 sekundiga, aga teises edestas juba 5,5-ga.

Katse läks edasi!

Rovanperä peaks olema juba katse lõpetanud. Tema stardiaeg oli 12 minutit tagasi. Mehed on nüüd autosse istunud. 3 minuti pärast stardivad.

Katse peatamise põhjus on loata raja ääres olevad pealtvaatajad. Kopter tiirutab stardis Rovanperä kohal, kus on väike Toyota tiimi koosolek püsti pandud. Mehed on autost väljas. https://twitter.com/F1uentofficial/status/1307235644498993154

Suninen kaotab finišis Lappile 0,9 sekundiga.

WRC All Live teatab: Rovanperäl pole midagi viga. Katse on ohutuse pärast peatatud.

Rovanperä pole veel katsele startinud, kuigi oleks pidanud. Mis seisaku põhjustanud on, pole teada. All Live'is arvatakse, et võibolla on katse lihtsalt korraks peatatud.

Lappi (7.20,5) edestab finišis Greensmithi 7,2 sekundiga. "Tunne on okei, aga midagi tundub ikkagi puudu olevat."

Greensmith on 5. katse finišis ajaga 7.27,7, edestades Loubet'd 6,6 sekundiga. Ütles, et tegi seadistuses jälle midagi ringi ja tunneb end nüüd palju kindlamalt. "Hommikusega võrreldes suur samm edasi," ütles ta.

"Meil oli kiirel lõigul suur moment," ütles Loubet.

Loubet on 5. katse lõpetanud ajaga 7.34,3. Greensmith on sõitnud temaga võrdse esimese spliti.

5. katse on alanud.

Tänak on juba hooldusalas. "Meil oli mingi rooliprobleem. Auto on veel metsas. Peame selle ära ootama, et teada, mis juhtus. Ei tea, millal see juhtub. Katse oli nõudlik. Olud ei olnud nii karmid, aga palju lahtist pinnast. Teate ise, mis see mu meistritiitli lootusele tähendab." (WRC All Live)

Üldarvestus: 1. Ogier, 2. Neuville +3,0, 3. Evans +11,7, 4. Loeb 20,7, 5. Rovanperä +24,2, 6. Suninen +45,4, 7. Lappi +1,14,7, 8. Greensmith +1.31,9, 9. Loubet +2.04,9.

"Tegin hommikul vale rehvivaliku. Arvan, et see oli parem, aga paremini enam ei saa," vastas Loeb küsimusele, kuidas Tänaku katkestamine tema strateegiat muudab. Väga selge vastus, eks?

4. katse ajad:

Loeb on finišis ajaga 6.57,8, kaotades Ogierile 3,9 sek.

Loeb kaotab esimeses splitis Ogierile 1,6 sekundit, teises juba 3,2, kolmandas 3,5.

Neuville on finišis ajaga 6.55,2. Kaotab Ogierile 1,3 sekundiga. Üldarvestuses kasvab Ogieri edu Neuville'i ees 3 sekundile. "Ausalt öeldes ei olnud hea katse. Ei leia sõidujoont, pinnas väga lahtine. Pehmem rehv oleks siin parem valik olnud."

Ogier on finišis ajaga 6.53,9. Evansist 2,1 sek kiirem. "Okei sõit. Siin on alati keeruline, väga liivane ja lahtine pinnas. Aga puhas sõit minu poolt."

Neuville jääb esimeses splitis Ogierile 0,1 sekundiga alla. Teises splitis vahe 0,9, kolmandas 1,2.

Ogier juhib esimeses splitis Evansi ees 1,3 sekundiga, teises 1,9-ga, kolmandas 2,1-ga. Uued põhjad tulemas.

Evans on 4. katse finišis ajaga 6.56,0. Lõpuks siiski 0,1 sekundiga peal! "Start oli keeruline, sõitsin paar korda rööbastest välja ja kaotasin sinna natuke aega."

Teises splitis jääb Evans Kallele 0,1 sek alla. Kolmandas on jälle 0,1 peal.

Evans esimeses splitis Kallest vaid 0,1 sek kiirem.

Rovanperä läheb katset kindlalt juhtima. Aeg 6.56,1. 9,6 sek Suninenist kiirem. "Mul ei läinud eelmisel aastal siin katsel nii hästi, üritan nüüd paremini."

Suninen sõidab katsele uueks põhjaks 7.05,7. Greensmithist 3,0 ja Lappist 3,6 sekundit kiirem.

Suninen on teises splitis Greensmithist 2,3 sek kiirem.

Lappi jääb finišis Greensmithile 0,6 sekundiga alla. "Tegin mõned muudatused, aga läks mööda. Ma ei suuda autot pöörata, raske enesekindlust leida. Sättisin pehmema vedrustuse, aga läks valepidi."

Geensmith sõitis katse lõpuosas kergelt vastu teeperve. Aeg finišis 7.08,7. Loubet'st 5,3 sekundit kiirem. "Tegime kahe katse vahel mõned muudatused. Auto tundub nüüd rohkem kontrolli all olevat."

WRC2 klassis on esimese ja teise mehe vahe juba 50,6 sekundit. Adrien Formaux (Ford) juhib Pontus Tidemandi (Škoda) ees. https://twitter.com/MSportLtd/status/1307214605832335360

Loubet on 4. katse finišis ajaga 7.14,0. Ütles, et suretas eelmisel katsel auto kaks korda välja.

4. katse on alanud. Meie ralliblogi loomulikult Tänaku katkestamisega ei lõppe. Võistlus läheb edasi ja igal kilomeetril võib üllatusi olla.

Üldseis peale 3. katset:

3. katse ajad (ewrc-results.com):

Loeb ei teadnud, kas asi oli rehvivalikus, aga tal ei olnud katsel üldse pidamist. Vastus on ilmselt siin: https://twitter.com/SebastienLoeb/status/1307210966254473217

Loeb on finišis neljanda ajaga, kaotades Ogierile 18,1 sekundit.

Neuville jääb finišis Ogierile alla 1,8 sekundiga. Katse lõpus kaotas natuke aega. Ogier läheb rallit juhtima. Loeb on viiendas splitis juba 12,3 sekundit maas. "Okei katse, aga mul pole veel enesekindlust. Suudan sellest paremini. Siiski esimene kord, kui ma selle katse lõpetan," ütles Neuville.

Ogier läheb katse finišis 8,8 sekundiga Evansi ette. "Ikka väga libe, aga minu jaoks mitte väga halb katse."

Neuville on neljandas splitis Ogieri ees vaid 0,6 sekundiga juhtimas.

Evans on finišis parima ajaga 25.03,0, edestades Rovanperä 11,8 sekundiga.

Hyundai ametlik teade: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1307205756240961536

Finišis hetkel seisud sellised: Rovanperä sõitis just põhjaks 25.14,8, Suninen teine +10,1, Lappi kolmas +33,4.

Tänak on kivide peale maha istunud ja vaatab telefoni. Kurb vaatepilt.

Esimeses splitis juhib Neuville Ogieri ees 0,5 ja Loebi ees 4,4 sekundiga.

"Steering temperature alarm," ütles Tänak raadio teel tiimile.

Kolmandas splitis juhib Ogier, Evans teine (+6,4). Rovanperä kaotab Ogierile 10,9 sekundit.

Tänak vaatab põlvedele nõjatudes autot. Raputab peab. Läbi! See ralli on meie poiste jaoks läbi. Kuradima kahju!

Järveoja annab rajajulgestajale OK märgi, mida lehvitada.

Tänak püüab autot liigutada. Kiivreid veel peas pole, aga üritatakse ilmselt auto ohutusse kohta toimetada. Järveoja on autost väljas ja juhendab. https://twitter.com/TheDDuran/status/1307203956364455936

Nii see juhtus https://twitter.com/F_Gustavsson/status/1307203219911737344

Mehed on autost väljas. Mootor käib. https://twitter.com/TheDDuran/status/1307203332382109696

Tänak sõitis vastu teeperve. Kahtlustatakse roolisüsteemi purunemist.

TÄNAK SEISAB!

Rovanperä kaotab kolmandas splitis Tänakule vaid 0,7 sekundiga.

Tänaku edu Lappi ees neljandas splitis 26,5 sek.

Kolmandas splitis kaotab Suninen Tänakule 9,2 sekundit. Samal ajal on finišis Greensmith, kes edestab Loubet'd 15,3 sekundiga. "Ma ei suuda autot kontrollida. Ma lihtsalt rooman tee peal," ütleb inglane.

Evans esimeses splitis Tänakuga võrdne!

Suninen jääb teises splitis Tänakule alla 8,4 sekundiga.

Loubet on katse finišis ajaga 26.11,8. Prantslane lihtsalt tilkus higist! Ei, tilkus on vähe öeldud, voolas! "Väga raske oli rütmi leida," kommenteeris ta. "Libisesin katse peal palju."

Kalle Rovanperä läheb esimeses splitis teiseks, jäädes Tänakust maha 1,5 sekundiga.

Kolmandas splitis on Tänaku edu Lappi ees 19,7 sekundit.

Tänak läheb teises splitis Lappi ette juba 17,9-sekundilise edumaaga.

Suninen esimeses vaheajapunktis teine, 4,4 sekundit kaotab Tänakule.

Tänak läheb esimeses vaheajapunktis liidriks. Lappi ette 8,9 sekundiga.

Nii see käib. Teine läbimine peale hoolduspausi tulemas.

Lappi on esimeses vaheajapunktis Greensmithi ees 3,5 sekundiga juhtimas, aga selles pole mingit üllatust. Loubet jääb maha 6,7 sekundiga.

Tänak läks rajale!

ERWC Results annab teada, et Loeb ei ole päris kõige vanem ralli liider. Üks mees trumpab ta siiski üle. https://twitter.com/eWRCresults/status/1307196421372866562/photo/1

Rehvivalikud: Loubet 2 hard, 4 mediumOgier 4 hard, 1 mediumEvans 4 hard, 1 mediumRovanperä 4 hard, 2 mediumTänak 2 hard, 3 mediumNeuville 5 hardLoeb 4 hard, 2 mediumSuninen/Lappi/Greensmith 4 hard, 1 medium

3. kiiruskatse on alanud. Pierre-Louis Loubet on rajal. Tänaku stardini on veel 10 minutit aega.

Tänak ütleb "tere hommikust". https://twitter.com/OttTanak/status/1307190311635091456

"Kasutan 6 rehvi. See on ainus, mida ma saan praegu öelda," kommenteeris Sebastien Loeb rehvivalikut. https://twitter.com/ArnaudREMY/status/1307186714423762944

Tänane stardijärjekord: 1. Loubet, 2. Greensmith, 3. Lappi, 4. Tänak, 5. Suninen, 6. Rovanperä, 7. Evans, 8. Ogier, 9. Neuville, 10. Loeb. Stardiintervallid on WRC autodele 4-minutilised.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotouudis-hyundai-malestab-eelmisel-nadalal-ootamatult-surnud-tiimiliiget?id=91086375

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/andrea-adamo-uhines-tanaku-ja-neuvillei-kriitikaga-asjadega-tuleb-paremini-hakkama-saada?id=91086087

Sebastien Loeb: "Ei oodanud, et rallit juhtima lähen. Lootsin muidugi, et mul on võimalik eesotsas võidelda. Mul oli autoga väga hea tunne. Legend oli hea. Leidsin kiiresti rütmi. Teadsin, et seda tuleb teha, sest esimene päev on stardipositsiooni mõttes olulise tähtsusega. Juba stardis oli meil palju tolmu. Helistasime tiimile, kust öeldi, et nad ei saa midagi teha. Usaldasin oma legendi. Mõnes kohas pidin hoogu maha võtma, aga üldiselt hoidsin head rütmi. Pikk tee on veel minna, Ma ei ütle, et mul on võimalus võita. Aga pean tunnistama, et potentsiaali on."

Esapekka Lappi: "Ei olnud väga paha. Ausalt öeldes nautisin. Auto tundus hea, me ei kaotanud väga palju aega. Stardikoht on keeruline. Üritasime täna võidelda, aga väike probleem segas mind ja maksis mulle ilmselt paar sekundit. Stardipositsioon pole parim, aga võitleme. Arvasin, et mul on rehv katki, aga ei olnud."

Teemu Suninen: "Üritasin sõita piiri peal, sest mul oli vaja homseks head stardikohta. Võtsin neid katseid punktikatsetena. Ma ei ütleks, et mu enesekindlus nüüd tõusis, sest me oleme siin juba näinud palju kive, mis võivad lõhkuda rehvi või vedrustuse."

Thierry Neuville: "Meil oli hea start, olud olid okeid. Tolmu natuke oli, aga mitte nii palju. Aga siis... Sama olukord mis eelmisel aastal. Üritame ka teistel rallidel sõitjatele rohkem võrdsust välja kaubelda, aga keegi ei võta meid kuulda. Olen sellest arutelust väsinud. Me riskime oma eludega, sest mõni inimene ei taha meelt muuta. Nad teavad, et siin on tolmuga probleeme. Eelmisel aastal kaotasin ma seetõttu ilmselt samas kohas maailmameistritiitli."

Jaan Martinsoni päevakommentaar: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/turgi-ralli-paevakommentaar-mis-juhtus-tanakuga?id=91085649

Kalle Rovanperä: "Teadsin, et pean esimese võtma ettevaatlikumalt. Teine katse oli tolmu tõttu raske, aga olin juba kiirusega rohkem harjunud. Kui kiirus jääb selliseks, siis võime võidelda poodiumi nimel."

Hyundai tiimipealik intervjuus Becs Williamsile: "Teisel katsel oli tolmuga... Ütleme nii, et probleeme. Alati on meil päeva lõpuks millestki rääkida. Mu inglise keel ei ole nii hea, et öelda, kas Tänak ja Neuville ütlesid selle kohta head või halba, aga ma kujutan ette, et nad ei olnud väga õnnelikud. Ei tea, mida homsest oodata. Oleme varasemalt näinud, kui ettearvamatu see ralli on. Kahjuks on see minu jaoks põnev, aga sama on ta ka fännide jaoks. Mis Loebi puudutab, siis ma samuti ei tea (kas ta lõpetab või mitte). Oleme sinuga samas paadis."

Elfyn Evans: "Okei algus. Pidamine oli üllatav. Kohe teise katse alguses hakkas tolm segama, sellega oli keeruline. Surusin edasi, aga kui sa ei näe isegi tee otsa, siis ei jää sul muud üle, kui ettevaatlikumalt võtta. Hommikul saab olema raske rehvivalikut teha, üritame sellega pihta panna."

Sebastien Loeb: "Andsin kõik, mis mul oli. Esimese katse alguses oli moment, lasin juba kolmanda kurvi laiaks. Teisel katsel surusin kõvasti. Tundub, et tolm segas teisi. Rada läks kiiremaks, aga nad kaotasid tolmu tõttu aega. Ei ole tore tolmuga sõita. Paljud kurdavad, saan nendega vaid nõustuda. Kui vahed pole neljaminutilised, siis tolm paratamatult tuleb. Pühapäeva hommikul kell 7.30 selle tolmuga... See on väike asi, mida kergesti teha. Sellega muudaks ralli kõigi jaoks natuke turvalisemaks. Homme saab ka rehvivalik määravaks, mis mulle meeldib."

Ott Tänak intervjuutsoonis: "Katsed ise ei olnudki nii halvas seisus. Teisel katsel oli päris halb tolm, ma polnud valmis veel riski võtma. Päris pettumust valmistav. Mäletan eelmisest aastast, et sellest sai ka siis räägitud. Midagi halba peab juhtuma, enne kui nad (FIA) meelt muudavad. Kahju. Lõhnab halvasti. Kui mina teed puhastasin, olid vahed neli minutit, kui prantslane teed puhastab, siis on kolm minutit. Aga ralli on veel ees. Surume edasi. Homme on meie stardikoht ühe koha võrra prarem kui täna. Peame sellest parima välja võtma."

Homsest on stardivahed 4 minutit, teatas All Live.

Üldseis peale 2. katset. Meeldetuletus: homme hommikul starditakse juba pööratud järjestuses ehk Tänak pääseb rajale neljandana.

2. katse tulemused:

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/neuville-ja-tanak-said-turgi-ralli-korraldajate-peale-pahaseks-iga-aasta-sama-s?id=91085531

Loubet kaotab Ogierile katse finišis 19,2 sekundit. Võtame kohe katse ja avapäeva kokku.

Greensmith finišis üheksanda ajaga, kohe Tänaku selja taga. 9,0 sekundit kaotust Ogierile.

Loeb kaotab finišis Ogierile vaid 0,5 sekundit. Türgi ralli liider, daamid ja härrad!"Tunne on hea. Ei oodanud, et ma täna õhtul juhin. Me ei näinud udu tõttu teed, aga üritasin isegi nendes oludes kiiresti sõita ja legendi usaldada."

Loebi tolm ei häiri. Teises splitis kaotab Ogierile vaid 1,1 sekundit! Vanameister on rallit juhtima minemas.

Lappi finišis viienda ajaga, kaotades Ogierile 4,8 sekundit. "Tunne on okei. Katse keskel rehv vist purunes. Parem eesmisega pole kõik korras."

Tere tulemast Loebi autosse. Nautigem vaadet! https://twitter.com/Karlip1/status/1306983068436234248

Suninen kaotab Ogierile 2,8 sekundit ja läheb üldarvestuses Tänakust 0,6 sekundiga mööda. "Tolm on siin kohutav probleem. Paljudes kohtades ei näinud ma midagi. Sellistel juhtudel pole rehvidel mingit tähtsust."

Neuville'i võtab see katse prantsuse keeles vanduma. All Live'ile ütles belglane: "Same shit always. Alati räägime samadest asjadest, aga keegi ei taha kuulata. Olen väga pahane. Every year same shit!"

Neuville läheb finišis Tänaku ette vaid 0,1 sekundiga, aga kaotab Ogierile 5,0 sekundit.

Neuville kaotab esimeses splitis Ogierile 3,0 sekundit, teises 5,3. Tänakut edestab napilt.

Rovanperä kaotab Ogierile finišis 1,3 sekundiga. Tänak langeb üldjärjestuses vähemalt neljandaks. Soomlane kurtis samuti tolmu üle.

Tänak finišis hetkel kolmanda ajaga, kaotades Ogierile 5,1 sekundit. Ogier ja Evans läksid temast nüüd ka üldarvestuses mööda."Tolm pakub kindlasti palju kõneainet. Teadsime, et see juhtub. Ma ei tea, mida need inimesed mõtlevad. Pettumus," nahutas Tänak FIA-t ja ralli korraldajaid.

Teises splitis Tänaku kaotus Ogierile juba 5,8 sekundit.

Evans kaotab finišis Ogierile 2,0 sekundit.

Rovanperä läheb esimeses splitis Tänaku ette, kaotades Ogierile 1,4 sekundit. Kas Otil juhtus midagi katse alguses?

Evans kaotab Ogierile teises vaheajapunktis 2,4 sekundit.

Ogier on finišis ajaga 8.34,0. "See oli tõesti nagu punktikatse. Andsin endast kõik. Ilmselgelt muutub rada kiiremaks, aga mul pole enam midagi muud teha, kui oodata."

Vahed on kolmeminutilised. Ilmselgelt mitte piisavad.

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile juba 3,7 sekundit!

Evansil on päris korralik udurida ees. Esimeses splitis kaotab Evans Ogierile 1,1 sekundit. https://twitter.com/Karlip1/status/1306978244370067458

Päike on Türgis loojumas, mis teeb tolmu sees sõitmise veelgi raskemaks. Ogieril seda muret pole. Kuuekordne maailmameister läks 2. katsele!

Esimese katse ajad:

Pierre-Louis Loubet, kes sõidab WRC autoga alles teist etappi, jääb Neuville'ile alla 13,1 sekundiga.

Greensmith finišis selgelt halvima ajaga. 10,9 sekundit kaotust Neuville'ile. "Mul polnud katse alguses lihtsalt pidamist. Meil oli raske."

Greensmith ja Loubet on esimeses splitis Tänaku tempost maas 8,7 ja 9,7 sekundit.

Loeb viimases splitis Neuville'ist 3 sek maas. Hyundaile terendab siin alustuseks kolmikjuhtimine.

Loeb läheb finišis Neuville'i järele teiseks (+3,3). Tänak kolmas (+3,5). "Hea start. Üritasin suruda, tunde kätte saada. Lõpuks tuli päris hästi välja. Mitte perfekte, aga mitte väga halb."

Esapekka Lappi läheb katsel seitsmendaks ehk viimane. Neuville'ile kaotab 5,6 sekundit. "Kindlasti polnud see maksimum," ütles Lappi kiirustades ja tõmbas ukse kinni.

Suninen ütles, et tegi katse lõpus väikse vea, sest surus kõvasti. Sinna läks kaduma 1-2 sekundit.

Sebastien Loebi esimene split on Tänakust 3,2 sekundit aeglasem.

Suninen finišis viienda ajaga, kaotades Neuville'ile 5,2 sekundiga.

Neuville'ilt esimesele katsele uued põhjad - 10.13,1. Tänakust 3,5 sekundit kiirem. "Mul oli hea katse. Rasked olud, päris libe. Üritasin sõita targalt. Ralli on veel pikk. Üritame sel nädalavahetusel võidu peale sõita." https://twitter.com/thierryneuville/status/1306973988929798145

Neuville'ilt on oodata head aega. Viimane split Tänakust 2,4 sek kiirem.

Rovanperä finišis seni aeglaseim. Tänakule jääb alla 1,7 sekundiga. "Võtsin ettevaatlikult. Oli raske katse. Olin mõnes kohas liiga aeglane, aga puhas sõit."

"Tricky with the dust. Kui korraldajad midagi ei tee, saab järgmine katse halb olema." Ehk tolm on Tänakule juba probleemiks.

Esimeses splitis on Neuville Tänakule kaotanud 0,7, Rovanperä 1,2 sekundit.

Tänak läheb katset juhtima - 10.16,6. Evansist 0,4 sek kiirem.

Kolmandas splitis Tänaku edu Evansi ees 0,9 sek.

Tänak sõidab kiireima teise spliti (8.40,5), Evansist 1,5 sek kiirem.

Evans läheb katset juhtima ajaga 1.17,0. Ogierist 1,2 sekundit kiirem. Kommenteeris, et tal oli teatud kohtades rohkem pidamist, kui ta ootas.

Evans edestab teises splitis Ogieri 0,7 ja kolmandas 1,2 sekundiga.

10.18,2 on Ogieri aeg finišis.

Tänak sõidab välja parima esimese spliti (4.38,0), edestades Ogieri 0,7 sekundiga.

Evans kaotab esimeses vaheajapunktis Ogierile (4.38,7) täpselt ühe sekundiga.

Tänak läks samuti rajale. Samal ajal ootame Ogieri ja Evansi esimest vaheaegade võrdlust.

Tolm on metsik! Saab olema huvitav näha, kuidas see järgmisi mehi mõjutab. https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1306960430494085120

Ogier "musitas" juba katse alguses tagarattaga teeperve, kopterist oli väike müks hästi näha.

Katse on alanud. Ogier läks rajale. Ilusat rallinädalavahetust kõigile!

Stardijärjekord 1. ja 2. katseks: 1. Ogier, 2. Evans, 3. Tänak, 4. Rovanperä, 5. Neuville, 6. Suninen, 7. Lappi, 8. Loeb, 9. Greensmith, 10. Loubet

Masinad on teel Marmarise poodiumilt esimese kiiruskatse poole. https://twitter.com/thierryneuville/status/1306952127735107585

Rehvivalik 1. ja 2. kiiruskatseks: Toyota piloodid võtavad ühe auto peale kaasa 5 keskmist rehvi, Hyundai sama, M-Sport 5 kõva seguga rehvi. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1306946466104123393/photo/1

Greensmithi Twitteri säuts viitab, et inglane saadi ikkagi kraavist välja ja ta tuleb 1. katsel starti. https://twitter.com/GreensmithGus/status/1306901077615403011

Thierry Neuville võttis sõna võimalike uute WRC rallide kohta sel hooajal: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/neuville-oleksin-rumal-kui-ma-veel-kahte-etappi-kalendrisse-ei-tahaks?id=91083363

Tänaku sõnul kujuneb kõige raskemaks pühapäev. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-puhapaev-kujuneb-koige-raskemaks-siis-tuleb-palju-uusi-ullatusi?id=91081633

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/nahtavuseprobleemid-voivad-sundida-turgi-ralli-ametnikke-muudatusi-tegema?id=91081835

WRC.com kirjutab, et Greensmithil purunes testikatse teisel läbimisel rehv ja kolmandal katsel lendas ta järsakust alla 1,6 km peale starti. Auto ei tundunud väga hullusti viga saanud olevat.

Jaanus Ree pildid Gus Greensmithist ja kraavi vajunud autost.

Ahjusoe "Kuues käik" podcast: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-milline-strateegia-viib-turgi-rallil-voiduni-kas-neuville-hakkaks-tanakule-vett-tassima?id=91080869

Rohkem pole keegi testikatset neljandat korda läbi sõitnud. Tõmbame üldseisule joone alla:

Neljandat korda on testikatse läbinud Lappi, kes sai ajaks 3.30,5. Kokkuvõttes on soomlane 3.28,8-ga endiselt 11. kohal.

Tänak kuulutas samuti testikatse lõppenuks: "Testikatse lõpetatud. Tuleb raske nädalavahetus, kuid me anname oma parima," teatas valitsev maailmameister. https://twitter.com/OttTanak/status/1306882716332437504

Selline põnev arvamus: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/latvala-endine-kaardilugeja-olen-kindel-et-hyundai-mangib-tanaku-peale-ja-neuville-on-sunnitud-teda-aitama?id=91079973

Rovanperä kuulutas testisõidu lõppenuks ning kinnitas, et on kolmanda ajaga igati rahul. https://twitter.com/KalleRovanpera/status/1306880223166836737

Kellegi kaamera koos kolmjalaga läks.. https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1306873583994572800

Greensmith paistab olevat testikatsel pikemaks ajaks seisma jäänud.

Greensmith testikatsel kraavis! https://twitter.com/mikejjennings/status/1306871423785369603

Testikatse kolmanda läbimise järel seisud sellised. Greensmithi aeg on veel puudu.

Evansi kolmanda läbimise aeg 4.17,9.

Suninen on parandanud oma teise läbimise aega 0,2 sekundiga - 3.27,3. Koht seitsmes.

Loebile kuvatakse juba neljanda läbimise aeg, kolmas on vahele jäänud - 3.27,0. Parandab teist läbimist 0,8 sekundi võrra. Koht kuues. Tänaku kolmas läbimine 3.25,8, temalt jääb paremaks teise läbimise 3.24,6. Uued põhjad on sõitnud Neuville - 3.23,4!

Teed tolmavad korralikult! https://twitter.com/HAltnordu/status/1306862683325685760

Ogieri kolmanda läbimise aeg paneb samuti kulmu kergitama - 4.10,2. Võimalik, et paljud enam testikatset täies pikkuses täie kiirusega ei sõida, vaid proovivad ainult mõnda teatud lõiku.

Esapekka Lappi saab kolmandal läbimisel ajaks 3.29,6. Tema esimene läbimine oli 3.33,0, teine 3.28,8.

Nüüd on ka Tänak hooldusalast välja sõitnud ja end testikatsele minejate järjekorda võtmas.

Terve posu WRC masinaid on hooldusalast välja sõitnud ja on peagi tegemas ka oma kohustuslikku kolmandat testikatse läbimist. Tänak on veel hooldusalas, aga Ogier, Neuville ja Lappi, Loeb ja Greensmith on teel.

Rovanperäl tundub olevat kolmandal läbimisel midagi juhtunud. Aeg on 4.04,7. Ainult Citroen R5-ga sõitva türklase Avci esimese läbimise aeg on sellest kehvem olnud.

Tänaku teise läbimise aeg 3.24,6 - läheb liidriks! 0,2 sekundit parem kui Rovanperä aeg.

Tänak on ka teist korda testikatse läbinud, kuid tema aega veel ei ole. Kaardi järgi on Ott juba teel hooldusalasse. Ja tundub, et Rovanperä teeb kohe kolmanda läbimise ka otsa.

Rovanperä teine läbimine on veel kiireim kui esimene - 3.24,8. Uued põhjad.

Pealtvaatajaid rallilt päris eemale siiski hoida ei saa. Siin on keegi filminud Sunineni testikatse läbimist. https://twitter.com/CastrolFordTr/status/1306850004758396929

Evans sõidab Ogieri aja üle - 3.24,9 uus liidriaeg testikatsel.

Ogier teeb testikatsele uued põhjad - 3.25,1.

Loeb läheb ajaga 3.27,8 kolmandaks.

Greensmith on ka teise läbimise rahulikult võtnud - 3.45,6.

Neuville jääb oma esimese läbimise ajale 8,7 sekundiga alla. 3.36,8 seekord.

Pierre Loubet teise läbimise aeg 3.28,2 ja läheb viiendaks. Lappi läheb Tänaku ette seitsmendaks 3.28,8.ga.

Esimesena on teist korda testikatse läbinud Teemu Suninen, kes parandab oma aega 2,6 sekundi võrra ja läheb Rovanperä järele teiseks ajaga 3.27,5.

Pontus Tidemandi Škodaga on juba midagi lahti. Liikus lõpus väga aeglaselt ja kaotas Rovanperäle üle 35 sekundi. Vasak eesmine rehv veljelt maas! https://twitter.com/Karlip1/status/1306842426879946753

Testikatse esimese läbimise ajad:

Teist etappi WRC autoga sõitev Pierre-Louis Loubet võtab sisse 10. koha, jäädes Rovanperäst maha 7,1 sekundit.

Greensmith läheb kolmandaks ajaga 3.28,2. https://twitter.com/MSportLtd/status/1306842110113521664

Lappi finišis seitsmenda ajaga 3.33,0. "Pärast Eestit tunduvad olud hullud, aga me teadsime, mida oodata."

Vanameister Loeb (3.32,4) läheb kuuendaks. Mis tunne on tagasi olla? "Okei. Palju suuri kive tee peal, aga tunne on hea ja auto töötab hästi."

Suninen läheb aegades Tänaku ette neljandaks - 3.30,1

Neuville läheb Rovanperä järele teiseks - 3.28,1. Belglane polnud finišis jututujus.

Rovanperä läheb testikatset juhtima - 3.27,2. Küsimus: kas lähed Türgis võidu peale välja? "Ma ei tea. Tean, et ajad pole nii tähtsad. Pead olema järjekindel ja pahandustest eemale hoidma."

Tänaku esimese läbimise aeg 3.30,4. Küsiti, mida me sel nädalavahetusel oodata võime. "Tuleb tavaline Türgi nädalavahetus. Karm, nagu te kõik teate."

Elfyn Evans finišis (3.32,5): "Pinnas on väga lahtine. Saab olema raske, aga anname endast parima."

Ogier testikatse finišis: "Väga karm. Palju kive. Õnneks ei ole kogu ralli selline. Õhtu saab olema väga tähtis. Peame olema kohe oma parimal tasemel." Aeg oli 3.28,6.

Testikatse on alanud. Ogier on rajal.

Testikatset näeb otsepildis WRC sotsiaalmeedia kanalitel. https://www.youtube.com/watch?v=48FaJD7Vdjk

Sebastien Ogier ütles tänaste katsete kohta (DirtFish): "Nendel kahel katsel on punktikatse hõngu. Peame endast kõik andma, et laupäevaks hea stardipositsioon saada. On hea, et reedel ainult 25 kilomeetrit sõidetakse, kuid see ei pruugi ilmtingimata asju meie jaoks lihtsamaks teha. Me kaotame ilmselt tee puhastamisega vähem aega kui tavaliselt, aga üldjärjestuse pärast ei tohiks me lubada liiga suurt kaotust, sest kui me oleme reede õhtuk kiireimast ajast 10 sekundit maas, peame me laupäeval ikkagi teed puhastama."

Pärast tänaõhtuseid katseid ehk laupäeval hommikul.

111: Kuna ümber pööratakse järjekord?

See oleks huvitav! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kris-meeke-voib-hooaja-viimasel-mm-etapil-starti-tulla?id=91076203

Hyundai on testikatseks valmis! https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1306825547901796352

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/suninen-ja-lappi-vastasid-tiimipealiku-kriitikale-soomlase-asi-on-ikka-oelda-valja-nii-nagu-asi-on?id=91075467

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-loeb-kommenteeris-jutte-karjaari-lopetamisest?id=91075305

https://twitter.com/thierryneuville/status/1306574449928527872

Kuuekordne maailmameister tuletab fännidele veelkord meelde, et Toyota testisõidud on läinud väga hästi. https://twitter.com/SebOgier/status/1306644687760101377

Jaan Martinsoni eelvaade Türgi rallile: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otsustav-turgi-ralli-kas-tiitliheitlus-lopeb-voi-ageneb?id=91054861

Ott Tänaku kommentaarid tänaselt pressikonverentsilt: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-turgi-rallil-neuvillei-abi-pole-turgis-oodata-meil-molemal-on-veel-voimalus-tiitlit-voita?id=91073341