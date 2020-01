OTSEBLOGI JA FOTOD | Thierry Neuville võitis Monte Carlo ralli ja võttis maksimumi ka punktikatselt

Monte Carlo ralli pühapäev

Andrea Adamo ei saanud Neuville'i võitu kommenteerides sõna suust: https://twitter.com/Ruben_DXT/status/1221408100869115911

Ralli lõppseis:

"Meil on viimased paar päeva olnud uskumatu tunne. Olen väga õnnelik, et me lõpuks selle ära tegime. Oleme seda võitu kaua jahtinud. On tore hooaega niimoodi alustada. Olin enesekindel ja koostöö eessõitjaga toimis ka eilehommikust alates suurepäraselt," lausus Neuville finišis.

Sajandike võrdluses saab punktikatselt 5 punkti ikkagi Neuville.

Belglasele karjääri 13. rallivõit. Andrea Adamo on Hyundai boksis tooli peal püsti ja juubeldab pööraselt.

Neuville ja Ogier jäävad katsevõitu jagama!

Neuville edestab teises splitis Ogieri 0,1 ja Evansit 3,5 sekundiga. Peaks olema tehtud...

Evans kaotab finišis Ogierile 2,1 ja Suninenile 3,2 sekundit. Ogier saab rallil vähemalt teise koha. "Olime eilse õhtuni rahul, täna ei saa seda öelda. Olen pettunud, millegipärast meil ei klikkinud täna."

Neuville edestab esimeses splitis Ogieri 0,5 ja Evansit 1,4 sekundiga.

Ogier käis viimases kurvis tagumise otsaga seinas. Aeg on Suninenist vaid 2,1 sekundit parem. "Peame olema rahul. Lõpetada esimene etapp uue autoga poodiumil pole kunagi hea. Me pole veel autost kogu potentsiaali välja võtnud, aga ma naudin seda masinat juba väga."

Evans kaotab esimeses splitis Ogierile 0,9 sekundit.

Neuville'il oli stardis velg katki...

Lappi jääb finišis Suninenile 4,1 sekundiga alla. Kokkuvõttes läheb Montest ära neljanda kohaga. "Pärast reedest ebaõnnestumist polnud ka laupäeva hommikul kiirus väga hea, aga läksime katse-katselt paremaks ja saime auto kohta edasiseks olulist teavet," jäi Lappi ralliga rahule.

Ogier edestab esimeses splitis Sunineni 2 sekundiga.

Rovanperä kaotab finišis Suninenile 10,3 sekundit. "Väga kena nädalavahetust. Palju õppimist uue autoga. Tänud tiimile, kõik töötasid väga kõvasti. Oli hea hooaega selliselt alustada."

Just nii on.

123: Kas punktikatsel on siis eelviimase katse järel pööratud järjestus..? (varasemalt nagu on olnud ikka laupäeva õhtune seis pööratud)

Loeb kaotab finišis Suninenile 54 sekundit. "Ei läinud väga hästi. Teine päev oli okei. Eile kaotasin natuke liiga palju aega, täna halb rehvivalik, mistõttu jääb meil üle vaid lõpuni sõita. Eelmisel katsel tegin vea, sest rehvi polnud enam ollagi."

Rehvi säästev Loeb kaotab esimeses splitis Suninenile juba 29 sekundit.

Katsuta kaotab finišis Suninenile 12,9 sekundit. "Oleme ralli jooksul kõvasti arenenud. Aitäh tiimile ja eessõitjale Juho Hänninenile, kes tegi head tööd!"

Suninen läheb punktikatset juhtima, Östbergi edestab 27,9 sekundiga. "Eesmärk oli sel katsel Camillist mööduda ja kaheksas koht võtta. See oli maksimum, mille nimel meil veel võidelda oli." Selle ta ka saavutas. Vahe jäi 11,8 sekundit.

Finišis kaotab Jocius Östbergile 1.01,4. Kuuldavasti oli leedul ka autoga väikseid probleeme.

WRC3 klassi võitjana on finišis Eric Camilli.

Deividas Jocius kaotab WRC autoga Östbergi R5-le juba esimeses splitis 34 sekundiga.

Östberg tegi viimases nõelasilmakurvis pirueti. "See oli ekstra pontšik võidu tähistamiseks!" https://twitter.com/OfficialWRC/status/1221395940352888835

Rajal on ka Nicolas Ciamin ja Eric Camilli.

Punktikatsele startis esimesena WRC2 klassi liider Mads Östberg (Citroen C3 R5).

Andrea Adamo: "Thierry tegi juba neljapäeval imelise esituse. Me ei saa seda arvesse võtmata jätta, sest ilma selleta me poleks praegu esikohaheitluses."Küsimusele, kas ta tunneb end enesekindlalt, vastas Hyundai pealik: "Ma olen liiga itaallane, et hetkel niimoodi tunda."

Ferrari F1 piloot Charles Leclerc elab oma kodumaal rallile kaasa: https://twitter.com/NewsLeclerc/status/1221388795561566213

eid_1542270c153f37: Toyota soovitas Evansil loovutada esikoht Neuvilleile? Ta ju võitles esikoha eest. Ebaloogiline.

Virks: Ei usu...Nii hooaja alguses kindlasti veel kedagi ei eelistata seega oli Evans lihtsalt aeglasem.

Susi80: Ei tea kas Toyotas on antud Evansile soovitus natuke aeglasemalt võta , et Ogier mõõda lasta. Tundub kahtlane , et kogu nädalavahetus olnud kiire ja nüüd äkki kaotab Ogierile 6 sek

Üldseis enne viimast katset:

15. katse ajad:

"Ei tundunud nii halb sõit, aga ilmselgelt aeg ei ole hea," kommenteeris Evans murelikul ilmel.

Evans sõidab välja alles neljanda aja, kaotades Neuville'ile 7,1 sekundit. Neuville'i edu enne viimast katset on Evansi ees 11,1 sekundit.

Evansi kolmas split Neuville'ist 6,5 sekundit aeglasem.

Ogier kaotab Neuville'ile finišis 1,4 sekundit. "Sellist vahet enam tagasi ei sõida. Tunne on praegu autos parem, hommikul polnud mingit enesekindlust."

Teises splitis Evans Neuville'ist 3,7 sekundit aeglasem. Belglane libiseb eest...

Evans kaotab esimeses splitis Neuville'ile 2,5 sekundit, Ogieri teine split on Neuville'iga võrdne.

Neuville on finišis 6,3 sekundit kiirema ajaga kui Lappi. "Surusin kõvasti, tegin peaaegu maksimumi, aga ei tea, kas sellest piisab."

Loeb on finišis ja kaotab Lappile 49,1 sekundit ning langeb kokkuvõttes 3,8 sekundiga Rovanperä selja taha. Prantslane ütles, et pidi rehve säästma, et ralli finišisse jõuda.

Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 0,5 sekundit.

Kas Loeb säästab rehve punktikatseks? Väga ettevaatlikult sõidab. Teises splitis kaotab ta Lappile juba 36,4 sekundit. Neuville juhib esimeses splitis Lappi ees 4,4 sekundiga.

Lappi läheb 2,6 sekundiga Rovanperä ette katset juhtima. "Ma ei keskendu punktikatsele, vaid rohkem enda esitusele ja Loebi selja taga hoidmisele."

Loeb kaotab esimeses splitis Lappile juba 24,6 sekundiga! Kas Loeb loovutab veel Rovanperäle ka koha?

Katsuta sõidab Sunineni aja 1,4 sekundiga üle. 11.39,0. Tema hommikune aeg oli 11.41,7.

Suninen on finišis ajaga 11.40,4. Hommikul oli aeg 11.38,6.

Nobedate näppude voor... LÄKS!

Veiby: Kas kuskilt näeb Veiby avariid ka videvormis?

Rovanperä edestab esimeses splitis Katsutat 1,5 ja Sunineni 1,9 sekundiga.

Lappi hommikune eksimus: https://twitter.com/MundoRallys/status/1221370904493613056

15. katse on alanud. Suninen on rajal.

14. katse pani seisma norralase Veiby avarii. Masin läks ka põlema, aga kustutati kiirelt ära. https://twitter.com/Karlip1/status/1221358277600186368

15. katse algab kell 12.00

Siin Loebi eksimus videos: https://twitter.com/JorgitoMercado/status/1221360810850693120

Üldseis pärast 14. katset:

"Ma teadsin, et mul ei olnud hea katse. Raske pidamist leida. Oleme liiga aeglased," ütles Evans, aga kinnitas, et üritab veel võidu nimel suruda.

14. katse ajad:

Evans kaotab finišis Neuville'ile 5,4 sekundiga. Neuville läheb rallit juhtima!

Evans kaotab teises splitis Neuville'ile juba 3,9 sekundiga ja kolmandas 4,5-ga.

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 6,5 sekundiga. Tundub, et prantslane on esikohaheitlusest väljas. "Mis iganes rehvid me alla oleks pannud, me ei suuda praegu esimeste tempos püsida."

Evans kaotab esimeses splitis Neuville'ile 2 sekundit. Kas liider vahetub?

"Meie rehvid on täielikult läbi. Mul polnud mingit pidamist. Jäime nõelasilmakurvis kinni." Loebi aeg on ilmselgelt kõige kehvem, kaotust Suninenile koguneb 42 sekundit. Neuville edestab aga finišis Sunineni 12,2 sekundiga. "Ei olnud meie jaoks hea katse. See pole Hyundaile mõeldud, meie auto on nendeks kurvideks liiga pikk."

Loeb sõitis välja ning jäi kraavi ja teeperve vahele kõõluma. Õnneks oli ümber piisavalt inimesi, kes nad teele tagasi lükkasid. Vanameistril oli kõvasti õnne, sealt oleks võinud vabalt ka järsakust alla lennata. https://twitter.com/Karlip1/status/1221350992882675712

Neuville on esimeses splitis Katsutast 5,5 sekundit kiirem.

Lappi kaotab finišis Suninenile vaid 0,7 sekundiga.

Rovanperä kaotab finišis Suninenile 5,6 sekundit. "Tahtsime testida, kuidas auto kolme pehme rehviga käitub, aga katse lõpp oli väga libe."

Katsuta kaotab finišis Suninenile 4,5 sekundit. "Minu peamine eesmärk on ralli lõpetada, seega ma ei saa võtta suuri riske."

Ka Rovanperä jääb Katsutale esimeses splitis alla, tervelt 4 sekundiga.

Suninen on finišis ajaga 10.00,1 ning õpetab rahvusvahelises telepildis inimestele natuke soomekeelseid vandesõnu. "Oli üsna väljakutsuv katse, palju musti kohti, mis tundub nende pehmete rehvidega nagu jää."

Katsuta on esimeses splitis Suninenist 0,5 sekundit kiirem.

Katse on nüüd alanud! Suninen on rajal. https://twitter.com/Burgrid7/status/1221346194896695296

Uueks katse algusajaks on 10.13.

Ega täpselt ei tea, aga üritasime Roland Poomiga sellele küsimusele vastust leida eilses podcastis. Soovitan kuulata! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuues-kaik-kas-neuville-riskib-monte-carlos-toesti-koige-rohkem-voi-hoopleb-niisama?id=88748689

Madis: Kas Tänaku auto läheb mahakandmisele või taastatakse?

14. katse algus on pisut edasi lükatud.

14. katse pole enam mägede taga. Algab see juba kell 10.08.

Üldseis pärast 13. katset:

Evans on finišis! Aeg on Neuville'ist 5 sekundit kehvem. Jääb napilt liidriks. "Neuville tegi hea sõidu. Meie oma ei olnud täiuslik."

Evans kaotab teises splitis Neuville'ile 3,1 sekundit.

Ogier jääb finišis Neuville'ile 6,2 sekundiga alla! "Ei olnud väga hea katse. Ma ei suru kunagi rohkem, kui tunde järgi võimalik on."

Trinka: Gus Greensmith lõpetas eilse päeva 66. kohal. Monte Carlo reeglite järgi saavad viimast päeva alustada 60. esimest.

Ogier kaotab viimases splitis Neuville'ile juba 5,3 sekundit.

Greensmith täna enam rajale ei tulnud. Ei olnud enam millegi nimel pingutada ilmselt.

Neuville edestab finišis Lappit 11,6 sekundiga. "Pidamine oli parem, kui ma eeldasin. Ma ei tea, kas ma piisavalt surusin. Eesmärk on ralli võita."

Huviline: Kuhu Gus Greensmith kadunud on?

Ogier kaotab teises splitis Neuville'ile juba 3,4 sekundiga!

Evans on Ogieriga esimeses splitis võrdne ehk kaotab Neuville'ile samuti 1,6 sekundit.

Neuville edestab Lappit teises splitis juba 7,9 sekundiga. Ogier jääb Neuville'ile esimeses spitis 1,6 sekundiga alla.

Lappi läheb katset 2,9 sekundiga Sunineni ette juhtima. "Alguses tundus, et see on päris vaatemänguline (kurvi võtmine), aga kui sein lähemale tuli, siis nii lõbus enam polnud," kommenteeris Lappi väikest apsakat.

Neuville sõidab välja võimsa avaspliti: 4,6 sekundit kiirem kui Lappi.

Rovanperä kaotab finišis Suninenile 2,7 sekundit. "Alustasin üsna ettevaatlikult, sest meil pole millegi nimel pingutada, ainult uutes oludes sõitmist õppida. Aeg on väga halb, ootasin paremat, aga ma polnud nii enesekindel."

Loeb jääb esimeses splitis Lappile 1,5 sekundiga alla ehk sama aeg mis Suninenil.

Lappi lasi ühe kurvi pikaks ja käis auto tagaosaga lumevallis.

Katsuta on viimases splitis Suninenist 0,5 sekundit kiirem, aga jääb talle finišis ikkagi 3,1 sekundiga alla. Ütleb, et katse lõpus olid mõned kurvid jäised, mida ta oodata ei osanud.

Lappi sõidab välja kiireima esimese Spliti, edestades Sunineni 1,5 sekundiga.

Suninen kurdab finišis, et katse lõpuosas on päris palju kruusa rajal, mis teeb tee libedaks. See tähendab, et tagumistele on olud veelgi keerulisemad.

Rovanperä jääb Suninenile esimeses splitis 1 sekundiga alla.

Suninen on esimeses splitis olnud Katsutast 2 sekundit kiirem.

Tänane rallipäev on alanud. Suninen on rajal.

Rehvivalikud neljaks viimaseks katseks: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1221321054162911232

Tänane stardijärjekord: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1221326899554766849