OTSEBLOGI JA FOTOD | Tänak võitis kolmanda katse järjest. Otepää Talverallil on probleeme pealtvaatajatega, Tänak: palun minge koju

OTEPÄÄ TALVERALLI 2021

Tänak edestab taas Neuville'i , eestlase ajaks on 4.44,3. Üldarvestuses on Tänaku edu tiimikaaslase ees 21,7 sekundit.

Neuville on neljanda katse finišis, belglane sõitis välja aja 4.50,4.

Neljas katse on alanud!

Üldseis kolmanda katse järel.

Kohe on algamas neljas kiiruskatse. Sellest Delfi TV otsepilti ei tee.

Hetkeseis kolmandal katsel:

Koik läbib katse täpselt 4 minutiga. Tänakule kogunes kaotust 16,1 sekundit.

Kolmas katse on läbi ka Muraka jaoks, kes sõidab välja seitsmenda aja. Ta edestab Poomi 1,6 sekundiga.

Poom on finišis seitsmenda ajaga, kaotust Tänakule kogunes 16,2 sekundit.

Linnamäe läheb viiendaks, ta kaotab Tänakule 12,5 sekundiga.

Kaur finišis viienda ajaga, ta kaotab Grossile 5,8 ja Gryazinile 5 sekundiga. Gryazin läks ühtlasi Kaurist 1,3 sekundiga mööda neljandaks.

Gryazin tuleb hetkel neljanda ajaga, kaotust Grossile 0,8 sekundit.

Gross tuleb korraliku ajaga, kaotust Tänakule tuleb 7 ja Neuville'ile 3,2 sekundit. "Ei ole viga, normaalne," sõnas Gross aja kohta.

Tänak edestab Neuville'i 3,8 sekundiga. "Olud on päris rasked. Ebamugav jälg on ees," kordas Tänak Neuville'i juttu.

Neuville on katse lõpus ajaga 3.47,7. "Väga keerulised teeolud, väga paljude erinevate sõidujoonte vahel oli valida!"

Tundub, et kolmas kiiruskatse on ikkkagi toimumas ning Neuville peaks olema rajal!

Rallil on probleeme pealtvaatajatega. Tänak: Head rallifännid!Oleme seisus, kus on reaalne oht, et ralli jäetakse Terviseameti poolt ära, kuna katsete äärde on keelust hoolimata kogunenud pealtvaatajaid. Seega, palun olge mõistlikud ja minge koju ning jälgige rallit Delfi vahendusel.Jagage seda sõnumit, et info jõuaks kõigini, kes on hetkel veel katsetel või plaanivad sinna minna.https://www.instagram.com/p/CLOYYz8nzkR/

Kolmas kiiruskatse algab kell 10.09, seda näitab taas otsepildis Delfi TV. Tegemist on esimese katse kordusläbimisega, trassi pikkus on 6,77 km.

Seis pärast 2. kiiruskatset:

2. kiiruskatse ajad:

Koik finišis hetkel viimase ajaga (5.27,5).

Kaur tuleb katse lõppu kolmanda ajaga, edestades Grossi 0,5 sekundiga. Hetkeseis 2. kiiruskatsel:

Viimaste teadete kohaselt sõitsid Jeets ja Pannas esimesel kiiruskatsel rajalt välja ja vastu puud. Meestega on õnneks kõik korras.

Gross tuleb kolmanda ajaga, kaotust Tänakule kogunes 20,9 sekundit.

Tundub, et ajavõtusüsteem viibis veidi. Tänak on finišis ja edu Neuville'i ees on 4,9 sekundit! Üldarvestuses lahutab kaht meest 11,8 sekundit.

Tänaku aega pole jätkuvalt tulnud. Kas viga ajavõtusüsteemis või juhtus eestlastega midagi?

Neuville lõpetas teise katse ajaga 4.56,7. Kuidas vastab sellele Tänak?

Samal ajal kostub, et Jeetsi ja Pannas on ralli katkestanud. Mis täpsemalt eestlastega juhtus, pole veel teada.

Teisest kiiruskatset meil otsepilti pole.

Neuville peaks olema teisele katsele startinud!

Kohe-kohe on algamas teine kiiruskatse!

Hetkeseis 1. kiiruskatsel. Tänakule katsevõit, Neuville kaotas talle 6,9 sekundiga.

Tundub, et midagi on juhtunud Gregor Jeetsi ja Kauri Pannasega, sest mehed pole finišisse jõudnud. Loodame peagi teada saada, milles põhjus on.

Priit Koik läheb seitsmendaks ajaga 4.08,6. Linnamäele kaotas ta 4,6 sekundiga.

Roland Murakas kaotab Poomile 0,1 sekundiga.

Roland Poom tuleb hetkel halvima ajaga, kaotust Tänakule 27,2 sekundit. "Esimeses kurvis vajusime lume sisse, aeg jäi sinna. Aga pole hullu, sõidame edasi," selgitas Poom ajalist kaotust.

"3 nädalat tagasi Rovaniemis sain (nii ilusates oludes sõita). Nii ja naa, väga rahule ei saanud katsega jääda. Loodame, et teise läbimisega läheb paremaks," sõnas Linnamäe.

Linnamäe on finišis, ajaks märgiti 4.04,3.

Kaur läheb neljandaks ajaga 3.58,2. Ta kaotab WRC-ga sõitvale Grossiel vaid 0,8 sekundiga. Gryazinit edestab ta 2,5 sekundiga."Oleme harjutada saanud. Esimene katse oli kalibreerimise katse, väga suruma ei hakanud. Lund on päris palju, päris libe on," sõnas Kaur.

"Libedad olud, aga hüpetel on väga lõbus. Üldiselt oli okei katse," rääkis Gryazin.

Gryazin on samuti finišis, tema ajaks märgitakse 4.00,7. Grossile kaotab ta 3,3 sekundiga.

"Talv on muidug väga kihvt. Väga hull isegi polnud, kartsin hullemat," sõnas Gross avakatse lõpus.

Finišis on ka Gross, kaotust Tänakule kogunes 12,8 sekundit.

Neuville'i aeg on 3.51,5., Tänak edestab teda 6,9 sekundiga. "Lihasmälus olevad kogemused talverallidelt on veidi tagasi tulemas küll," muigas Tänak.

Neuville on finišis, esimesel võimalusel edastame ka aja.

Esimesena stardib rajale Neuville, tema järel Tänak.

Esimene kiiruskatse, Vastsemõisa 1 läbimine, millel pikkust on 6,77 km, on kohe algamas!

„Sellise talvega nagu meil praegu, on Otepää rallil osalemine väga heaks võimaluseks end Lapimaa MM-ralliks rütmi saada. Talveralli on meie võistluskalendris vaid korra aastas ja oma olemuselt väga spetsiifiline, seepärast peame iga võimaliku sõidupäeva ära kasutama. Viimase aasta jooksul on Eestis võistlemine meile juba tavaliseks muutunud, kuid Lõuna-Eesti teed on väga erilised ja ootan pikisilmi seal võistlemist,“ ütles Tänak ralli eel pressiteate vahendusel.

Tänak ja Neuville kasutavad laupäeval Otepää ümbruses sõidetavat talverallit Arctic ralliks ettevalmistuseks. Lapimaal toimuv MM-sarja etapiks olev talveralli sõidetakse kahe nädala pärast.Kolmas Otepääl WRC autoga sõitev piloot on Georg Gross. Lisaks on stardis ohtralt R5 masinaid ohjavaid sõidumehi. Teiste hulgas teevad R5 masinatega kaasa Egon Kaur (Volkswagen Polo GTI R5), Georg Linnamäe (Volkswagen Polo GTI R5), Gregor Jeets (Škoda Fabia R5) ja Venemaa ralliäss Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo R5). Hiljuti Prantsusmaa tiimi Sainteloc Junior Teamiga liitunud Roland Poom ohjab Citröen C3 Rally2 masinat. Roland Murakas sõidab Ford Fiestaga, Priit Koik võistleb Ford Fiesta MKII Rally2 masina roolis. Robert Virves osaleb BMW 328-ga.

Tervist, rallisõbrad! Juba peagi on algamas Otepää Talveralli, kus teiste hulgas kohal ka WRC maailma tipud, Hyundai ässad Ott Tänak ja Thierry Neuville.

