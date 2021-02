OTSEBLOGI JA FOTOD | Tänak läks lõunapausile kindla liidrina ja ülinapi katsevõiduga, pärastlõuna tõotab tulla kõigile paras katsumus

Arktika ralli

Evans läks esimeses splitis 0,1 sekundiga Ogier' ja 0,4 sekundiga Sunineni ette juhtima, Solberg +0,6.

Ogier on finišis ajaga 14.13,7, edestades Greensmithi 5,8 sekundiga. Solberg on temast neljandas splitis 5,0 sekundit kiirem. "Üritasin suruda, aga kardan, et ajad paranevad. Rehvidega on samuti raske."

Solberg juhib kolmandas splitis Ogier' ees 2,6 sekundiga.

Greensmith lõpetab ajaga 14.19,5 ja edestab Tuohinot 35,7 sekundiga. Ei olnud endaga üldse rahul, auto pidavat igale poole libisevat.

Loubet lõpetab ajaga 18.49,0 (+3.53,8). "Sõidame road mode'is," ütles Loubet, kes ei tea, miks tal võimu pole.

Loubet lasi Tuohino katse lõpuosas mööda ja soomlane sõidabki katsele esimesed põhjad 14.55,2.

Solberg on teises splitis Ogier'st 1,1 sekundit kiirem. Katsuta kaotab esimeses Ogier'le 1,3-ga.

Solberg kaotab esimeses splitis Ogier'le 0,5 sekundiga.

Teises splitis on Ogier Greensmithist 4,0 sekundit kiirem. Kuigi Loubet liigub, siis tema teist splitti meile WRC+'is ei näidata.

Ogier sõidab välja kiireima esimese spliti, edestades Greensmithi 3,5 sekundiga.

Loubet liigub väga aeglaselt ja tõmbab kõrvale taskusse. Tundub, et tegi hange sõiduga autole liiga ja vett pääses õhufiltrist sisse. Otseülekandes vähemalt seda kahtlustatakse. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1365659175804694531

Kõik sõitjad on pärastlõunasteks katseteks rajale võtnud kaks varurehvi. Keegi enam ühega riskima ei lähe. Eilsest õhtust on õppust võetud.

Loubet on rajal ja kohe on ka ärev moment! Sõitis päris hea hooga valli, aga jäi tee peale ja sai kohe jätkata. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1365658222296780802

argo: Kalle rovanpera näiteks kasutab kõrva monitore ehk klappe et muu müra ei segaks niipalju!

Peeter: WRC+ kanalil arvas Mads Östberg, et Neuville'i kommunikatsiooniprobleem ei ole tehniline, vaid pigem ta lihtsalt pole harjunud oma uue kaardilugeja hääletooniga ja ei suuda seda veel nii hästi eristada muust mürast. Intercomiga saab seda mingil määral sättida, aga mingi piirini ja Mads arvas, et seal ei ole tõenäoliselt enam muud teha, kui Thierry peab lihtsalt sellega ära harjuma.

Neuville räägib kommunikatsiooniprobleemidest ka oma Twitteri lehel: https://twitter.com/thierryneuville/status/1365642145420484609

5. katse ajad R5 autodele. Ilus vaadata!

Breen rääkis, et on eilsega võrreldse momentumi kaotanud ja teisel katsel oli tal juba rajaga tutvumisel keeruline legendi piisavalt kiireks kirjutada, sest tal on peale Rally Estoniat olnud rohkem kogemusi asfalti kui kruusaralliga.

Kalle Rovanperä: "Hommik oli päris okei, aga mitte piisavalt hea. Peame vaatama, mis hoolduses teha saame. Loodetavasti tuleb täna teine läbimine parem kui eile. Arvan siiski, et see saab raske olema." https://twitter.com/MundoRallyes/status/1365625165929938945

Väike vahekokkuvõte WRC3 klassist. Kuna Kaur võttis Asunmaalt 7,2 sekundit tagasi, jääb ta nüüd esikohast maha vaid 2,0 sekundiga. Emil Lindholm on teatavasti 3. katsel hanges.

Thierry Neuville: "Auto töötas kogu hommiku hästi. Saime teiseks läbimiseks head informatsiooni. Meil on veel kommunikatsiooniprobleeme. Mootorimüra on suur ja tema (kaardilugeja) hääl ei kosta välja. Tema emakeel ei ole prantsuse keel. Mul on tihti keeruline legendist aru saada. Pidamine oli üsna järjepidev. Kiiretel katsetel kaotame veidi aega, kurvilisematel teedel oleme lähemal. Teeme väiksed muudatused, et olla igal pool kiiremad."

Elfyn Evans viimasest katsest: "Ei olnud tavaline sujuv sõit. Sa pead sõitma väikse suhtumisega.""Hommikul olin natuke liiga ettevaatlik. Thierry ja Ott olid teiselt planeedilt. Ma ei muutnud palju, aga ajad läksid paremaks. Pärastlõunal hakkab rehvi kulumine rolli mängima."

Egon Kaur läbis 5. katse võimsalt. Kaotas Lappile küll 8,1 sekundiga, aga hetkel R5 autodest teine. Mikkelsenist oli 3,0, Grjazinist 3,4 sekundit kiirem. Linnamäe hetkel R5 autodest üheksas (+30,0 Lappile).

Oliver Solberg: "Väga keeurline hommik. Mul oli alguses rütmiga probleeme, aga hakkan autot üha rohkem usaldama. Ma ei oodanud, et nii varakult hoo üles saan. Lõbus on. Naudin."

Sebastien Ogier: "Eilset ajakaotust pole enam võimalik tagasi teha. Näitasime korralikku kiirust, aga see vahe jääb kahjuks lõpuni. Mõned kohad on veel püütavad. Peame kõvasti võitlema. Pärastlõunal on eespool jälle keerulisem startida. Mida auto edasi, seda kiiremaks tee läheb."

"Tegime mõned muutused. Auto käitus väga hästi. Katse oli väga lõbus. Aga esimest korda nii kiirel katsel, iga nurk on pime, aga kui seda katset juba tunned, siis see on üks parimaid," ütles Tänak. https://twitter.com/OttTanak/status/1365617339987881989

Tänak võidab katse Evansi ees vaid 0,1 sekundiga!

Üldseis peale 5. katset: 1. Tänak, 2. Rovanperä +23,6, 3. Breen +28,9, 4. Neuville +34,7, 5. Evans +37,3, 6. Solberg +51,3, 7. Katsuta +52,4, 8. Ogier +54,2.

Viimases splitis on Tänak Evansist 0,5 sekundiga maas. Auto esiosa on natuke kahjustatud, aga see on ilmselt juba eelmisest katsest.

Breen on finišis seitsmenda ajaga 12.36,6, kaotab Evansile 6,4 sekundit.

Neljandas splitis jääb Tänak Evansile 0,4 sekundiga alla.

Tänak kolmandas splitis Rovanperäst 0,7 sek kiirem.

Rovanperä finišis neljanda ajaga 12.32,5, kaotades Evansile 2,3 sekundit. Auto tagaosa on natuke kahjustada saanud. "Väike moment oli, õnneks pääsesime. Mingil põhjusel oli väga libe. Peame veel palju parandama," ütles ta.

Kallel oli paar väikest momenti lumevallidega. Teine oli natuke jubedam, aga püsib teel. Neljandas splitis kaotab ta Evansile 1 sekundiga, viiendas 1,9-ga.

Rovanperä juhib kolmandas splitis Ogier' ees 0,6 sekundiga. Tänak on teises splitis aga soomlasest 0,5 sek kiirem.

Neuville on finišis neljanda ajaga 12.35,6 (+5,4). "Võtsime hommikust parima välja."

Tänak on sõitnud välja kiireima esimese spliti, Ogier'st 0,9 ja Evansist 1,1 sek nobedam.

Evans läheb katset Ogier' ette juhtima täpselt ühe sekundiga. Aeg 12.30,2. "Palju lahtist lund. Vahepeal tundus, et olin liiga aeglane, siis jälle liiga kiire. Vahel olin liiga palju külg ees."

Breen kaotab esimeses splitis Ogier'le 1,2 sekundit, Neuville on kolmandas maas 3,2 sekundiga.

Neljandas splitis on Evans läinud Ogier' ette 0,7 sekundiga juhtima.

Suninen on seitsmest finišeerijast hetkel viies ajaga 12.46,9 (+15,7 Ogier'le).

Teises splitis kaotab Neuville Ogier'le 1,7 sekundiga.

Katsuta on finišis kolmanda ajaga 12.35,9, kaotades Ogier'le 4,7 sekundit.

Neuville kaotab esimeses splitis Ogier'le 1,9 sekundit.

Solberg on finišis teise ajaga 12.32,0, kaotades Ogier'le vaid 0,8 sekundiga."Korralik katse. Parim täna. Aeg pole paha, olen rahul."

Evans kaotab esimeses splitis Ogier'le vaid 0,2 sekundiga.

Ogier toetub korralikult vallidele. Risk tasub ka ära. Finišis on aeg 12.31,2, Loubet'st 13,0 sekundit kiirem. "Parem kui eile, aga kõike, mis me eile kaotasime, pole võimalik enam tagasi teha. Arvan, et tagumistel on tee pisut parem, aga ma andsin endast kõik," ütles Ogier.

Greensmith 5. katse finišis ajaga 12.47,6, kaotab Loubet'le 3,4 sekundit. "Päeva hulleim katse minu poolt," ütles britt.

Solberg kaotab Ogier'le teises splitis 1,8 sek. Katsuta on esimeses splitis prantslasest 1,6-ga maas.

Loubet on finišis ajaga 12.44,2, Tuohino kaotab talle 27,3 sekundit. "Lõbus on, aga aega ei taha vaadata - see on s**t!" ütles soomlane.

Teises splitis juhib Ogier Loubet' ees 6,6 sekundiga. Solberg kaotab esimeses Ogier'le 1,1-ga.

Ogier sõidab Greensmithi esimese spliti 3,2 sekundiga üle.

Greensmith on 5. katse esimeses splitis juhtimas 0,3 sekundiga Loubet' ja 4,5 sekundiga Tuohino ees.

Kristoffersson on samuti katse lõppu jõudnud ja isegi Linnamäe sai hangest välja. Ainult Lindholmi täpike seisab seal veel GPS-i järgi.

Veel kaks R5 autot on 4. katsel seisma jäänud. Ruokanen sai siiski välja. https://twitter.com/Karlip1/status/1365602813171105795

5. katse on alanud. Loubet on rajal. Tegemist on samuti kiire katsega, kus võib oodata Toyotadelt kiiret minekut. Natuke rohkem kurve peaks siiski olema kui eelmisel.

SS5 Siiakämä 1 katse hakkab juba kell 12.08. Pärast seda hoolduspaus ja Peep Pahvi intervjuud meie meestega.

Aga Kauri kaotus esimeses splitis on parimatele juba üle 8 ja Asunmaa kaotus üle 9 minuti. Selle katse ajad R5 autode seas on nüüd segi paisatud. Tõenäöliselt leiutatakse neile mingi nominaalaeg.

Asunmaa ja Kaur said Lindholmist katse peal mööda.

Lisaks Linnamäele seisab siiski ka WRC3 liider Lindholm. Tema taha on nüüd GPS-i järgi väike tropp tekkinud.

GPS-i järgi on see siiski Linnamäe, kes katse viimasel veerandil seisab. https://twitter.com/MattiGrohn_/status/1365597073844936704

Tänak: "Ma ei saanud kojamehi tööle ega näinud midagi. Hea, et sealt välja saime. Meil jääb tippkiirusest puudu, tricky on." https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1365593762605498369

Üldseis peale 4. katset: 1. Tänak, 2. Rovanperä +21,2, 3. Breen +22,4, 4. Neuville +29,2, 5. Evans +37,2, 6. Katsuta +46,6, 7. Solberg +49,4, 8. Ogier +53,1.

Tänak finišis alles kaheksanda ajaga 9.12,7, kaotab Evansile 6,1 sekundit.

Neljandas splitis Tänaku kaotus Evansile 6,5 sekundit, viiendas 6,3.

Tänak käis läbi valli. Mõned sekundid läksid kaotsi, aga seisma ei jäänud. Oli kõvasti õnne.

AL: Eilsel katsel oli Toyota kiirus piirajas ligi 10kmh kiirem kui Hyndail

Breen finišis viienda ajaga 9.11,5, kaotades Evansile 4,9 sekundit.

Ainar: Mitte ei jää lõppkiirusest alla vaid erinev käigukasti seadistus

Tänak kaotab teises splitis Evansile 3,1 sek, kolmandas splitis 3,4.

Rovanperä finišis teise ajaga 9.07,8, kaotab Evansile 1,2 sekundit. Toyotal on hetkel katsel kolmikjuhtimine."Oleksin pidanud veel nii palju sekundeid võtma. Auto ei tee seda, mida ma tahan."

Tänaku esimene split on paremuselt alles seitsmes, kaotab Katsutale 2,2 sekundit. Neuville kurtis, et ei olnud üldse hea katse, aga mis talle muret valmistas, seda ei avaldanud.

argo: Kas ülikiiretel katsetel jääb hyndail lõppkiirusest puudu?? Momendil on küll selline tunne vaadates ajavõrdlusi.

Neuville finišis hetkel kolmanda ajaga 9.11,1, kaotades Evansile 4,5 sekundiga.

Rovanperä toetub väga julgelt vallile ja sõidab mõned head meetrid külg ees.

Esimeses splitis juhib Katsuta Rovanperä ees 0,2 sekundiga. Breen kaotab jaapanlasele 1,2 sekundit.

Neuville kaotab muudkui aega juurde, kolmandas splitis juba 5,9 sek Evansist maas.

Evans finišis hetkel parima ajaga 9.06,6, edestab Ogier'd 1,9 sekundiga. "Mõned kohad oleks võinud olla paremad, aga nii kiirel katsel üritad sa vaadata, et legend õige oleks. Olin paaris kohas liiga ettevaatlik. Polnud väga hull, aga alati saab paremini."

Teises splitis on Neuville'i kaotus Evansile juba 4,2 sekundit.

Neuville kaotas esimeses splitis Katsutale juba 2,6 sekundit.

Suninen finišis hetkel neljanda ajaga 9.19,9, kaotab Ogier'le 11,4 sekundiga."We are missing corners. Gus tuleb ühtlasi väga lähedale. Siin pole kurve, millega vahet teha."

Evansilt kiireim teine split, Katsutast 2,4 sek nobedam.

Viimases kahes splitis kaotas Katsuta aga Ogier'le üle 2 sekundi. Finišis jääb Ogier'le alla 3,3 sekundiga. Kolmas aeg, kaotab napilt ka Solbergile.

Katsuta on tulemas parima ajaga, kolmandas splitis edu Ogier' ees 1,0, esimeses splitis on ta Evansist 0,6 sek kiirem.

"Kohutav sõit. Ei leidnud kindlust. Väga kiire. Legend oli liiga ettevaatlik. Aga ma õpin, olen rahul," ütles Solberg finišis.

Solberg tuleb finišisse hetkel teise ajaga 9.11,6, kaotades Ogier'le 3,1 sekundiga. F-tähega sõnu kuuleb noore mehe autost. "Ole ettevaatlik, su ema kuulab!" ütleb WRC All Live kommentaator.

Solbergist on Ogier igatahes kiirem olnud. Norralane kaotab Ogier'le kolmandas splitis 4,1 sekundiga.

Ogier finišis hetkel parima ajaga 9.08,5, edestades Loubet'd 13,2 sekundiga."Olen piiri peal. Olen oma katsega rahul. Eks näis, kas see aeg on hea või mitte."

Katsuta on sõitnud välja parima esimese spliti, Ogier'st 1,1 sek kiirem.

Kui keegi imestab, miks Bertellit rajal pole, siis ta istub ikka veel 3. katsel hanges. Vähemalt tema auto.

Greensmith finišis ajaga 9.22,6, kaotab Loubet'le 0,9 sekundiga. "Üks parimaid katseid, mis ma kunagi sõitnud olen."

Kolmandas splitis edestab Ogier Loubet'd 7,8 sekundiga. Esimeses kaotab Solberg Ogier'le 0,6 sek.

Teises splitis on Ogier' edu Loubet' ees 4,3 sekundit.

Janne Tuohino lõpetab katse ajaga 9.37,5, kaotades Loubet'le 15,8 sekundit. "Väga ilus katse, nautisin väga. Aga tundub, et noored mehed lausa lendavad."

Loubet on 4. katse finišis ajaga 9.21,7. Esimeses splitis juhib Ogier Greensmithi ees 1,4 sekundiga. Loubet +1,9.

Selline oli Oliver Solbergi kokkupuude lumevalliga 3. katsel: https://twitter.com/MundoRallyes/status/1365584279565201412

Greensmith on senisest kolmest autost esimeses splitis kiireim. Loubet kaotab 0,5 ja Tuohino 2,3 sekundit.

Gregor Jeetsi aeg on 3. katsel hetkel R5 autodest 16. (+47,4). Pole ka üldse paha!

Loubet on rajal.

Algamas on 4. katse, mis Evansi sõnul on ralli kiireim katse. "Pead autot usaldama ja kindlalt sõitma, muidu kaotad palju aega," ütles Katsuta.

WRC2 klassis võttis järjekordse katsevõidu Lappi, Linnamäe oli seitsmes (+32,8). Eestlane on seitsmes ka kokkuvõttes. Kõikide R5 autode peale on Kauri aeg hetkel neljas (+14,3). Ja kõikide R5 peale on Kaur kokkuvõttes kuues (+55,6 Lappile).

Egon Kaur on WRC3 klassis sõitnud parima aja 14.44,0, Lindholmist 1,6 ja Asunmaast 2,7 sek kiirem. Kokkuvõttes jääb ta Lindholmist maha 19,7 ja Asunmaast 7,7 sekundiga.

Üldseis pärast 3. katset: 1. Tänak, 2. Breen +23,6, 3. Rovanperä +26,1, 4. Neuville +30,8, 5. Evans +43,3, 6. Suninen +46,9.

Tänak võtab kolmanda järjestikuse katsevõidu! Neuville'ist täpselt sekund kiirem. "Surusin päris kõvasti ja sõitsin ka vastu hangesid. Täna on keerulisem. Jää on paksem..." ja siis kadus ühendus ära.

Tänak neljandas splitis Neuville'ist 1,5 sek kiirem. Samal ajal on Breen finišis neljanda ajaga, kaotades Neuville'ile 6,4 sekundit. "No grip," on iirlase suust kuulda. Kokkuvõttes jääb vaid 2,5 sekundiga Rovanperä ette."Tegin palju vigu. Väga libe. Ootasin, et pidamine on parem. Üritasin, mis suutsin, aga mitte piisavalt. Kindlasti teeme mingeid muudatusi."

Rovanperä finišis kolmanda ajaga 14.00,2, kaotab Neuville'ile 4,7 sekundit. Täpselt sama suur on nüüd soomlase edu belglase ees kokkuvõttes. "Surun kõvasti, aga see ei ole enam turvaline. Pole enam kiirus, mis peaks olema. Alajuhitav."

Masaki: Toyota mehed hakkavad vist vaikselt harakiri mõtlema, hyndai on lihtsalt niipalju kiirem sellel rallil

Tänakul parim esimene split! 0,9 sek Breenist kiirem.

Neuville neljandas splitis Solbergist 5,6 sek kiirem.

Evans on 3. katse finišis viienda ajaga 14.05,8, kaotades Solbergile 6,7 sekundit. Ütles finišis, et ei tea, kus aega kaotas. Kohati olevat raske olnud.

Breen läheb esimeses splitis juhtima, 0,7 sekundiga Neuville'i ja 1,2 sekundiga Rovanperä ette. Kolmandas splitis on Neuville Katsutast 4,0, Ogier'st-Solbergist 5,5 sekundit kiirem.

Suninen finišis viienda ajaga 14.06,9, kaotades Solbergile 7,8 sekundiga. Östberg arutleb otseülekandes, kas Solberg võiks tõesti katse võita.

Rovanperä jääb esimeses splitis Neuville'ile 0,5 sekundiga alla.

Katsuta on 3. katse finišis hetkel kolmanda ajaga 14.03,2, kaotades Solbergile 4,1 sekundiga. Natuke on lõpus aega kaotanud, viimases splitis oli kaotus veel 3,2, eelviimases 1,2 sekundit."Olin jäistel kohtadel pisut liiga ettevaatlik," ütles jaapanlane.

Esimeses splitis läheb juhtima Neuville 2,3 sekundiga Katsuta ees.

Solberg finišis ajaga 13.59,1, Ogier'st 2,9 sekundit kiirem. Ütleb kaardilugejale: see oli kohutav, nii alajuhitav! "Imeline. Alguses oli raske rütmi leida, nii kitsas. Siis leidsin rütmi ja tundsin end väga hästi," oli noore mehe kommentaar finišis.

Solberg on tulemas Ogier'st nobedamini - 2,1 sekundiga edestab neljandas splitis, 2,5 viiendas.

Evans kaotab Katsutale ja Loubet'le esimeses splitis 0,9 sekundiga.

Ogier finišis 14.02,0, edestades Loubet'd 2,3 ja Greensmithi 11,4 sekundiga. Katsuta on temast kolmandas splitis 1,5 sek kiirem."Üritan sõita nii kiiresti kui suudan. Ei olnud lihtne. Eks näis, kuidas ajad tulevad. Päris libe on seal," ütles Ogier. https://twitter.com/SebOgier/status/1365567148324761600

Greensmith on finišis ajaga 14.13,4, kaotades Loubet'le 9,1 sekundit. Neljandas splitis edestab Ogier Loubet'd 2,3 ja Greensmithi 10 sekundiga.

Solbergil oli väike "moment". Mads Östberg ütles selle korduse peale "täiuslik lumevalli kasutamine".

Katsuta on esimeses splitis sõitnud Loubet'ga täpselt sama aja ehk Ogier'st 0,2 ja Solbergist 2,2 sek kiirem.

Kolmandas splitis edestab Ogier Loubet'd 0,3 sekundiga ja Greensmithi 8,0-ga.

Janne Tuohino on 3. katse finišis ajaga 14.24,4, kaotades Loubet'le 20,1 sekundit.

Oliver Solberg kaotab esimeses splitis Loubet'le 2,2 sekundit.

Teises splitis (9 km) on Ogier Loubet'st 0,2 ja Greensmithist 6,0 sekundit kiirem.

Loubet on juba 3. katse finišis ajaga 14.04,3. "Üritasin parimat, mõnes kohas oli libe, üritasin püsida joones, üritan kogemusi hankida ja kiiresti sõita."

Ja Ogier on juba esimeses splitis kohal, kaotab Loubet'le 0,3 sekundit. Tundub, et on siiski Bertelli pärast pidanud hoogu maha võtma.

Greensmith on esimeses splitis Loubet'st 4,4 sekundit aeglasem. Bertelli õnnetus juhtus enne esimest splitti, sest sealt ta läbi pole tulnud. Hetkel ootame sinna viiendana startinud Sebastien Ogier'd.

Greensmith sai Bertellist mööda, aga itaallase kaardilugeja on siiski eespool autosid hoiatamas. https://twitter.com/Karlip1/status/1365562451362775042

Nii see juhtus! https://twitter.com/rally_fan1988/status/1365562464205684736

Vaatajate jaoks väga ilus, sõitjatele ilmselt hetkel särav päike ei meeldi.

Martti: Mis ilmaolud täna on?

Bertelli sõitis hange ja jäi kinni! Puudutas natuke valli ja see tõmbas ta endasse. Poolpirueti järel jäi auto ninaga risti tee peale. https://twitter.com/Karlip1/status/1365561655292293120

Loubet on esimeses splitis olnud Tuohinost 3,8 ja teises juba 8,1 sekundit kiirem. Kokku on sel katsel (SS3) viis vaheajapunkti.

Loubet, Tuohino, Bertelli ja Greensmith on rajal ühe varurehviga, kõik ülejäänud WRC ekipaažid kahega. WRC2 autodest on ühe varuga Fourmaux ja Veiby, ülejäänud kahega (sealhulgas Linnamäe).

WRC All Live'i ülekanne juhatati sisse arvamusega, et Tänak suure tõenäosusega säilitab oma koha, sest stardipositsioon on jälle suurepärane, aga Rovanperä hakkab talle täna korralikult kandadele. Eks saame näha! Esimene auto on rajal.

Meie seast on kahjuks lahkunud 1983. aasta maailmameister Hannu Mikkola. https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/suri-soomlasest-autoralli-maailmameister?id=92695091

Tänane stardijärjekord: 1. Loubet2. Tuohino3. Bertelli4. Greensmith5. Ogier6. Solberg7. Katsuta8. Suninen9. Evans10. Neuville11. Rovanperä12. Breen13. Tänak...21. Linnamäe25. Kaur33. Jeets

Oliver Solberg: "On olnud uskumatu päev. Esimene katse ei olnud lihtne. Peatusin ja kaotasin umbes 15 sekundit. Aga teine katse oli fantastiline, kuigi olude poolest keeruline - palju rööpaid ja kruusa. Ei olnud lihtne rehvidele, aga nad töötasid hästi. Oli uskumatu pärastlõuna. Raske on sõnadesse panna (WRC debüüdi kogemust) - see on talvevõlumaa. Uskumatu sõita, need olud on fantastiline, see on nagu tants, see on kirjeldamatu! Rahunege nüüd maha, võtame katse-katselt ja korjame kogemusi."

Craig Breen: "Esimese katse aeg oli hea, aga ma ei võtnud oma väga heast stardipositsioonist maksimumi. Teisel katsel pingutasin kõvasti, ilmselt liiga kõvasti. Lõpuks olin ma liiga palju naaste kulutanud, viimasel kolmel-neljal kilomeetril olid need täiesti kadunud. Tunnen end kindlamalt, kui mul on täielikum programm (leping)."

Teemu Suninen: "Olen nautinud. Ilmaolud on kenad, see on tõeline talveralli. Teiste aegu vaadates tuleb väike pettumus peale, aga seda me ilmselt ka ootasime. Oleme kõvasti tööd teinud ja üritame parimat."

Kauril oli teise katse finišis väike auto esiosa kahjustus. Aga WRC3 arvestuses kolmas aeg (+7,9 Lindholmile) ja ka kokkuvõttes on oma klassis kolmas. Kõikide R5 autode peale on Kaur kuues.

Kalle Rovanperä: "Väga pettumust valmistav algus rallile - minu viga esimesel katsel. Õnneks polnud suur eksimus ja saime kiiresti vallist välja. Teine katse oli jälle pettumus kruusa peal. Mul on alajuhitavusega probleeme. Peame midagi seadistusega tegema, sest teise läbimise olud, kui palju kruusa on väljas, on auto alajuhitav. Kulutan liiga palju esirehve. Üritasin praegugi neid säästa, aga ei saanud hakkama ja kaotasin palju aega."

Thierry Neuville: "Nägime, et lumine tee muutus kiiresti kruusaks. Rehvid kulusid samuti kiiresti. Aga nägime, et auto töötab neis oludes hästi. Kui temperatuurid tõusid, oli pidamine okei. Meil oli hea pärastlõuna, oleme neljandal kohal, homseks heal stardikohal. Meie ees on piisavalt autosid. Peame sellest kasu lõikama. Mu tagapool startinud tiimikaaslastel läks samuti hästi."

Sebastien Ogier WRC All Live'ile: "Raske oli. Ei ole idaalne algus. Lootsime esimestele lähemal olla. Aga nendes oludes on raske vahet sisse teha. Sama lugu, mis lumerallidel ikka. Külmakraadidega oleks lihtsam olnud, aga kahjuks saime talve esimesed plusskraadid, mis ei tulnud meie jaoks õigel hetkel. Homme on küll pööratud järjestus, aga kui oles taga lõpus, siis homme oled ikka eesotsas - ei ole palju parem. Aga anname endast parima ja vaatame, mis võimalik on."

Gregor Jeets samuti teise katse finišis ja talle hetkel 16. aeg R5 autodest (+58,4).

Egon Kaur on R5 autodest teise katse finišis hetkel 6. ajaga 16.56,4, kaotades Esapekka Lappile 18,1 sekundiga. Linnamäe 14. (+47,7).

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: "Ma valetaks, kui ma ütleks, et ei naudi seda, aga kaheksa katset on veel minna. Mu meeskond, nagu ma neilt lahkelt palusin, on teinud selleks ralliks valmistumisel head tööd. Oleme positsioonis, kus me peaksime olema. Stardipositsioon muidugi aitab, aga oleme seal, kuna meil oli enne seda halb ralli - me ei peaks olema selle üle uhked. Peame vähemalt võtma sellest viimast ja seda poisid ka teevad. Oliver avaldab mulle rohkem muljet kui ralli ise. Ta teeb lihtsalt seda, mida ma temalt palun."

Georg Linnamäe on katsel möödunud Sean Johnstonist, kes neljandas splitis kaotab juba 7.09,7-ga.

Üldseis peale 2. katset:

2. katse ajad:

Rommert: Andke OTT,ile tingimused..... Ja vana näitab kuidas sõidetakse!!!!😁

Loubet vahetas katsel rehvi. Neljandas splitis kaotab prantslane parimatele 3 ja pool minutit.

Solberg saab kirja korraliku aja 16.07,7, läheb katsel neljandaks (+14,8). "Väga keeruline oli. Kogu aeg oled külg ees, ega tea kas sõidad valli või mitte. Palju kruusa oli, väga keeruline, aga väga lõbus!"

Breen kaotab finišis Tänakule 12,6 sekundit. Üldseis kahe katse järel: 1. Tänak, 2. Breen +16,2, 3. Rovanperä 20,4, 4. Neuville +29,8. https://twitter.com/Craig_Breen/status/1365355179743281153

Loubet on teises splitis kaotamas Tänakule juba üle 3 minuti. Tuohino on tal kohe sabas.

Kol: Hästi sõidetud. Esimesest läbimisest 5 sek kiirem. Go Ott.

Lauri: Kas ma olen ainuke, kui Ott pildile tuleb - süda peksma hakkab? Uskumatu, kuidas mees lendab rajal.

Suninen saab kirja hetkel neljanda aja 16.08,6, kaotades Tänakule 15,7 sekundit. "Sõitsin oma piiri peal. Rütm tundus hea. See oli päris okei. Olen oma sõiduga rahul."

Kahe katse järel juhib Tänak Rovanperä ees juba 20,4 sekundiga.

Tänak finišis ajaga 15.52,9. Rovanperäst 9,8 sek kiirem. "Teadsin, et see katse saab olema rehvidele kohutav, lõpus sõitsin vaid käsipiduriga."

Greensmith finišis ajaga 16.16,9. Ogier'st saab jagu. Hetkel viies (+14,2 Rovanperäle).

Viiendas splitis on Tänaku edu Rovanperä ees 6,1 sekundit. Breen kaotab Otile teises splitis 1,9, kolmandas 3,1-ga.

Breen kaotab esimeses splitis Tänakule vaid 1,4 sekundiga. Oliver Solberg läheb samas punktis neljandaks Rovanperä selja taha (+2,8 Tänakule).

Katsuta läheb finišis neljandaks ajaga 16.11,8, kaotades Rovanperäle 9,1 sekundit. Ogier viies (+17,3). Jaapanlane ütles, et tal läks katse lõpus rehv puruks, oli ilmselt mingi peidetud kivi.

Neljandas splitis on Tänak edu Rovanperä ees kasvatanud 4,6 sekundile.

Sinu esimesed mõtted, kui aega vaatad. Rovanperä: "Not good! Kaotasin palju aega, sest kruusa on palju väljas. Hea aja saab see, kes paremini rehvidega toime tuleb."

Ralli!: Katsuta teeb head sõitu! Oleks põnev kui ta kah suurde mängu sekkuks!

Rovanperä sõidab hetkel katsele uued põhjad 16.02,7, Evansist 5,5 sekundit, Neuville'ist 7,6 ja Ogier'st 17,3 sekundit kiirem. Aga Tänak on Kallest kolmandas splitis 3,7 sekundit nobedam.

Teises splitis juhib Tänak Rovanperä ees 3,0 sekundiga. Evans seal kolmas (+5,3), Neuville neljas (+7,1).

Neuville on finišis hetkel teise ajaga 16.10,3, kaotades Evansile 2,1 sekundit. "Mul oli lõpus alajuhitavus, arvasin, et mul on rehv puru," rääkis belglane. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1365346645769125888

Tänak läheb esimeses splitis liidriks 1,5 sekundiga Rovanperä ette. Neuville seal kolmas (+2,9), Evans neljas (+3,0), Katsuta viies (+3,0), Ogier kuues (+4,4), Greensmith seitsmes (+4,8).

Evans lõpetab ajaga 16.08,2 ehk Ogier'st 11,8 sekundit kiirem.

Kolmandas splitis on Rovanperä Evansist 4,3, Neuville'ist 5,9 ja Ogier'st 9,1 sekundit kiirem.

Ogier on finišis ajaga 16.20,0. Viiendas splitis on Evans prantslasest juba 10,5 sekundit kiirem. "Jutt on teine, aga ajaline vahe tuleb sama. Teen, mis suudan, aga päris keeruline on. Vaatame, kus me homme oleme, aga tundub, et jääme juba praegu päris kaugele," ütles Ogier. https://twitter.com/SebOgier/status/1365345904799145984

Neljandas splitis on Evansi edu Ogier' ees 6,4 sekundit. Neuville jääb teises splitis aga Evansist 1,8-ga maha, kolmandas 1,6-ga.

Naastud annavad päris korralikult sädemeid välja Ogier' rehvidel. See on see kruus. Kolmandas splitis on Evansi edu Ogier' ees täpselt sama mis teises ehk 4,8 sek.Samal ajal sõidab Rovanperä välja kiireima esimese spliti, Neuville'ist 1,4 sek kiirem.

Kuldar Sikk ütleb TV6-s: "Siseinfo on see, et mingeid sademeid ei tohiks enam katsel tulla. Kõik, mis ära on tulnud, on ära tulnud."

Teises splitis on Evans juba 4,8 sekundit Ogier'st kiirem.

"Ma olen isegi natuke stressis selle vaatamisest," ütleb WRC otseülekandes Mads Östberg, kui Ogier kuskil jälle liiga kaua külg ees libiseb. Neuville sõidab samal ajal kiireima esimese spliti, aga läheb vaid 0,1 sekundiga Evansi ette.

Evans on esimeses splitis Ogier'st 1,4 sek kiirem.

Peep Pahv: Rovaniemis tibutab tõesti kerget vihma ja kraad näitab +1. Kiiruskatse on aga Rovaniemist kaugel. Olud pole ilmselt samad.

WRC All Live'is öeldakse, et 30 minutit tagasi oli värsket lund peale tulnud. Aga avakatsest on päris palju kruusa välja tulnud. https://twitter.com/RaulMolinaRecio/status/1365340864751484937

2. katse start on antud. Ogier on rajal.

Tegelikkuses ei paista kaamerast ühte ega teist. Õhutemperatuur on WRC All Live'i andmetel -2 kraadi.

Ühed kohalikud kirjutavad Twitteris, et Rovaniemis sajab lund, teised räägivad vihmast. Kohe saab näha, mis olud meil Ogier' aknast vastu vaatavad!

Hetkel, kui me teise katse ootuses oleme, on paras meelde tuletada, et "Kuues käik" podcasti on võimalik ka küsimusi saata aadressil kuueskaik@delfi.ee. Kui Ott Tänak on oma kommentaarid meediaalas ära andnud, siis peagi pärast seda saade ka salvestamisele läheb. Küsida võib ka midagi kohapeal viibiva Peep Pahvi käest. Spetsiifilistemate küsimustega oskab aidata Roland Poom.

R5 autodest jäi Kaur avakatsel 8. kohale, Linnamäe 15. ja Jeets 22.

Eraldi WRC3 arvestuses on Kaur Lindholmi, Asunmaa ja Kristoffersoni järel neljas.

R5 autode ajad 1. katsel:

Egon Kaur olevat kurtnud lumepudru üle ja suretanud paar korda auto välja. https://twitter.com/Karlip1/status/1365308945737404420

Gregor Jeets hetkel R5 autodest kõige aeglasem (18.). Kaotust Lappile 1.24,0.

Kaur kaotaski Ekströmi taga sõites pisut aega. R5 arvestuses läheb Egonile kirja kaheksas aeg (+23,2 Lappile).

Kaur on katse peal saamas Ekströmi kätte.

R5 autodest on seni kiireim mees Esapekka Lappi, Grjazin teine (+8,0), Mikkelsen kolmas (+10,8), Linnamäe kuues (kaotust Lappile 1.01,3), Veiby seitsmes (+1.05,5), Johnston kaheksas (+1.07,8).

Egon Kaur pärast testikatset TV6-le: "Tunne oli hea. Oleks piirdunud ühe läbimisega, aga pidime Ekströmi pärast hoogu maha võtma ja Ogier oli road mode'i läinud, hoidis lihtsalt rehvi. Rehv kulub päris jõudsalt, kuigi testikatse oli suhteliselt lai ja kiire. Rööbast ei olnud. Esirehvid kulusid kahe läbimisega juba päris arvestatavalt."

Veiby ja Grjazin finišeerisid praktiliselt koos. WRC autodel oli intervall veel 3 minutit, tagumistel meestel vaid 1 minut. Näiteid, kus sellest pole piisanud, on juba paar tükki.

Jari Huttunen on seisma jäänud.

Markus: Greensmith sõidab sest tema isa hoiab MSporti üleval, ehk siis üks sponsoreid.

WRC autod on 1. katse finišis. Ajad (kuvatõmmis ewrc-results.com-is):

Loubet läheb katse aegades kuuendaks (+17,4).

Kusti: Eks nad kõik rihivad oma tagumisi nurki mööda valle ära. Mida vähem kaalu seda kiirem ;)

.: Solbergi aega nüüd nähes (esimene kiiruskatse WRC-ga) tekib ikka väga tõsine küsimus: miks Greensmith rallit sõidab?

Mr.Taktika: Mis toimub Hyundaidel nende tagumiste nurkadega? Kõigil läinud

Oliver Solberg on finišis üheksanda ajaga (+31,1), edestab vaid Greensmithi (+41,8). Ütles, et oli nauditav, aga esimesed rehvid on omadega õhtal ja pidi ka ühes kohas tagurdama.

Craig Breen on finišis teise ajaga, kaotades Tänakule 3,6 sekundit. Iirlasel samuti vasak tagumine nurk pihta saanud. "Olin liiga aeglane," ei olnud Breen endaga rahul.

Suninen on tiimikaaslasest Greensmithist oluliselt nobedam. Kokkuvõttes viies aeg (+18,8 Tänakule).

Ragnar: Ilma Kalle eksimuseta sõidavad sama aega. Kui järgmine ring peaks tasavägisem olema. Pakun päeva lõpuks 12-15sek Tänakule

Ürgmulk: Kuskil hoolega pedaali vajutanud...? Tänak hoidis ühtlaselt peal ja ei teinud viga -ei sõitnud lumevalli nagu Rovanpera.

Tänak sõidab katsele uued põhjad 15.57,8. Rovanperäst 10,6 sekundit kiirem. Auto tagaosa on samuti tsipa kannatada saanud."Raske öelda, kas täiuslik. Väga nõudlik katse. Olud on nauditavad. Aga alles esimene katse, pikk tee veel minna."

Tänak viiendas splitis Neuville'ist 11,0 ja Rovanperäst 11,5 sek kiirem! Ott on kuskil hoolega pedaali vajutanud.

Greensmith kaotab finišis Rovanperäle tervelt 31,2 sekundiga.

Katsuta on finišis neljanda ajaga 16.17,7, kaotab Rovanperäle 9,3 sekundit. Ogier' kaotus on 12,1.

Neljas split: 1. Tänak, 2. Neuville +8,4, 3. Evans +10,8, 4. Rovanperä +11,9, 5. Ogier +13,4, 6. Katsuta +14,3, 7. Greensmith +27,4.

Esimese spliti hetkeseis: 1. Tänak, 2. Breen +0,8, 3. Rovanperä +1,9, 4. Neuville +3,9, 5. Ogier +4,2, 6. Katsuta +4,2, 7. Evans +4,3, 8. Suninen +4,3, 9. Greensmith +7,7.

Rovanperä finišis ajaga 16.08,4 ehk Neuville'ist 1,8 kiirem. Tänak jääb kolmandas splitis soomlasele 1,9-ga alla. Rovanperä ütles, et tegi ristmikul vea ja oli 8-10 sekundit vallis kinni.

Viiendas splitis kaotab Rovanperä Neuville'ile 0,5 sekundit. "Palju puhastamist oli. Üritasime leida head rütmi, ei tulnud alati välja. Kui hea rütm oli, siis sain rohkem suruda. Aga kindlasti sellest ajast ei piisa," ütles Thierry.

Neuville'il on stange nurk minema lennanud. Aeg on finišis 16.10,2 ehk Evansist 4,3 sekundit kiirem.

Neljandas splitis on Rovanperä ära andnud 10 sekundit! Neuville seal splitis juhtimas 2,4 sekundiga Evansi ja 3,5 sekundiga Rovanperä ees. Kolmandas juhtis Kalle veel 8,5-ga. Tänak sõidab Rovanperä esimese spliti 1,9-ga üle.

Evans on finišis Ogier'st 6 sekundit kiirem, viimases splitis oli veel vahe 5,2. Aeg 16.14,5. Jäi oma katsega üldiselt rahule, aga kurtis, et tasakaalu oli raske leida, mõned olid kiiremad, teised aeglasemad lõigud.

Ogier on 1. katse finišis ajaga 16.20,5."Olid päris rasked olud. Kahjuks mul pole vist hea aeg. Olen katsega rahul, puhas sõit, parem kui hommikul."

Teises splitis Rovanperä, Neuville +5,0, Ogier +7,7, Evans +8,0.

Kolmandas splitis Neuville, Evans +2,5, Ogier +3,5. Tagant tulijad paistavad olevat selgelt kiiremad.

Neuville'i teine split on Ogier'st 2,7 ja Evansist 3,0 sek kiirem. Neljandas on Evans Ogier'st 2,6 sek nobedam.

Rovanperä läheb esimeses splitis juhtima 2,0 sekundiga Neuville'i ette!

Teises splitis on Ogier ja Evansi vahe ikka veel üsna olematu, Evans 0,3 sek aeglasem. Kolmandas splitis aga Evans sekund kiirem.

Täpsustame rehviinfot. Ainult ühe varurehviga on lisaks Tänakule ja Loubet'le WRC meestest rajal ka Greensmith.

Neuville sõidab Ogier' esimese spliti 0,3 sekundiga üle.

Ragnar: Talverallil vist see risk õigustatud, pehme lumega saab tühja rehviga sõita pärast kui vaja nii, et see tükkideks ei lenda

Esimeses splitis (4,62 km) jääb Evans Ogier'ile vaid 0,1 sekundiga alla.

Kuuldavasti on kõik peale Tänaku ja Loubet' läinud tänastele katsetele ühe varurehviga, teised kõik kahega. Nii vähemalt öeldi TV6 eetris, oma silmaga seda kinnitust veel näinud ei ole.

VALMIS? LÄKSIME! Ogier on rajal.

Stardijärjekord katsetele SS1 ja SS2:1. Ogier2. Evans3. Neuville4. Rovanperä5. Katsuta6. Greensmith7. Tänak8. Suninen9. Breen10. O. Solberg11. Loubet12. Tuohino13. Bertelli (viimane WRC)...22. Linnamäe30. Kaur31. Jeets

Oliver Solberg on oma parima aja sõitnud välja viiendal testikatse läbimisel - 2.40,0 ja tõusnud sellega kuuendaks. Ainult leedulane Jurkevicius (Škoda) on veel viiendat korda rajale läinud. Aga nüüd peaks küll testikatse päris lukus olema.

Peeter: Rovenperä ilmselt Tänaku suurim konkurent sellel rallil. See esimene läbimine oli ikka ulmeliselt kiire võrreldes teistega. Pärast seda pole Rovanperä enam kiiret ringi teinud, seega lõppjärjestuse kohta pole tal mõtet vaadata.

Oliver Solbergi kolmanda läbimise aja 2.40,5 oleme ka veel lugejatele võlgu. Sellega tõusis ta seitsmendaks. Tasub siiski rõhutada, et testikatse ajad ei tähenda suures pildis mitte midagi. Ainult meile kui asjahuvilistele on neid põnev jälgida.

Loubet on neljanda läbimise ajaga 2.39,8 tõusnud neljandaks. Eespool on vaid Katsuta (2.39,8), Neuville (2.36,1) ja Tänak (2.35,4).

Rk: Ott nalja tegema ei lähe!

Mikkelsen saab kolmandal läbimisel ajal 2.45,0. Kaur langes nüüd R5 autode arvestuses teiseks.

Testikatse ajad ainult WRC3 arvestuses (ewrc-results.com). Kena vaadata. Esikohad kahes klassis.

Loubet' tõusis kolmanda läbimise 2.41,4-ga 13. kohalt üheksandaks.

Neuville'ilt kolmandal läbimisel samuti hea aeg 2.36,1, tõuseb teiseks. Oliver Solberg 2.40,5-ga kuues. (Kuvatõmmis ewrc-results.com lehelt)

Tänak läks kolmanda läbimise ajaga 2.35,4 testikatset juhtima!

Egon Kauri teise läbimise aeg oli 2.47,0, millega ta tõusis 13-ndaks. 0,6 sekundit kiirem Andreas Mikkelsenist, kes on 14. kohal.

Greensmith tõuseb kolmanda läbimise ajaga 2.41,2 viiendaks.

Breeni kolmanda läbimise aeg 3.12,2.

Kolmandal läbimisel on oma aega parandanud vaid Katsuta, Bertelli (2.48,9) ja Fourmaux (2.51,1).

Ott Tänak nüüd ka rallipargist välja tulnud ja seisab testikatse stardipaiga läheduses ehk ootame huviga ka tema kolmanda läbimise aega.

2.58,4 on Gregor Jeetsi aeg.

Egon Kaur näitas esimesel läbimisel aega 2.57,6, mis on kõikide autode peale paremuselt 26.

Rovanperä kolmanda läbimise aeg on üle 3.11.

2.39,8 on aeg, mis viib Takamoto Katsuta kolmandal läbimisel testikatse liidriks Breeni ette. https://twitter.com/eWRCresults/status/1365217788651069446

Ogier kolmanda läbimise ajaks märgitakse 3.55,6. Võtab kas ise tagasihoidlikult või käis temagi lumehanges?

2.50,8 on Georg Linnamäe teise läbimise aeg.

Neuville'i teise läbimise ajaks on märgitud 23.40,9. Tundub, et ka teised masinad on nüüd uuesti teele lastud.

Neuville'i täpike liigub!

Kaardi järgi tundub, et testikatse on seisma jäetud, et Neuville hangest välja aidata. Ainult Belgia lipuga täpike praegu tee peal paistab, ülejäänud ootavad kobaras katse stardipaigas, nende seas ka Egon Kaur ja Gregor Jeets.

Craig Breen on teisel läbimisel sõitnud ajaks 2.39,9 ja testikatset juhtima läinud. https://twitter.com/OpensTightens/status/1365204137638518784

Rovanperä enda teine läbimine oli 3.14,2. On kas hoogu maha pidanud võtma või ka ise kuskil eksinud.

2.40,3 on aeg, mis viib Tänaku testikatse liidriks. Rovanperäst 0,2 sekundit kiirem.

Evansi teise läbimise aeg oli tänu sellele äpardusele 2.59,1.

Ogier on juba ka teist korda testikatse läbinud. Aeg 2.41,3. Rovanperäle (2.40,5) jääb veel siiski alla.

Georg Linnamäe lõpetab testikatse esimese läbimise 3.09,0-ga. Läheb aegade võrdluses 19-ndaks, Adrien Fourmaux (3.05,4) selja taha. Johnstonist (3.09,2) ja Grjazinist (3.45,2) sai jagu.

19 autot on testikatse läbinud. Nikolai Grjazini aeg 3.45,2 selgelt viimane. R5 autodest on kiireim olnud Esapekka Lappi (2.50,9), kiirem kui WRC mehed Greensmith ja Solberg.

Otseülekanne on lõppenud, aga testikatse läheb edasi. Kell 9.13 peaks startima Georg Linnamäe.

Testikatse ajad, kui 14 autot on oma esimese läbimise teinud: 1. Rovanperä 2.40,52. Breen 2.42,43. Tänak 2.43,04. Neuville 2.44,65. Ogier 2.45,16. Evans 2.45,17. Suninen 2.46,18. Katsuta 2.48,99. Loubet 2.49,110. Greensmith 2.51,7.11. Solber 2.53,512. Mikkelsen 2.54,413. Bertelli 2.56,614. Fourmaux 3.05,4

Lorenzo Bertelli pidi hoogu maha võtma, soomlane päris keset teed õnneks oma autoga ei jäänud.

WRC autoga debüüti tegev Oliver Solberg näitab hetkel kümnendat aega 2.53,5. Ütles, et kõik juhtus nii-nii kiiresti!

Breen oli katse lõpus väga õhinas: "Terve tee suurepärane pidamine, ilusad suured lumevallid. Sellised olud lihtsalt viivad sul mõistuse peast!"

Testikatse ajad siiani: 1. Rovanperä 2.40,52. Breen 2.42,43. Tänak 2.43,04. Neuville 2.44,65. Ogier 2.45,16. Evans 2.45,17. Suninen 2.46,18. Katsuta 2.48,99. Greensmith 2.51,7.

2.43 öeldi otseülekandes Tänaku ajaks, mis peaks olema Rovanperä järel paremuselt teine.

Tänakult küsiti, kas ta on võimeline oma autoga esikoha peale sõitma. "Eks me näe. Oleks hea Toyotadega võidelda, aga eks näis, mis me teha suudame!" vastas Tänak.Oti aja jääme aga kahjuks võlgu, sest ajavõtusüsteem hakkas just tema finišiga tõrkuma.

"Väga lõbus! Pärastlõuna saab olema kitsam ja keerulisem. Tuleb lõbus nädalavahetus," ütles ajaga 2.48,9 testikatse läbinud Takamoto Katsuta.

Kalle Rovanperä sõidab Neuville'i aja kohe üle! 2.40,5 noorele soomlasele. "Saab olema raske nädalavahetus, aga ma naudin neid katseid väga. Üritan autoga head tunnet saada. Tegin siin-seal mingeid vigu, seega ei olnud väga hea katse."

Kolmest mehest seni kõige kiirem olnud Neuville (2.44,6): "Mul pole õrna aimugi, mida võime siin saavutada. Üritame teha hea nädalavahetuse. Ootan huviga, meil oli hea ettevalmistus ja ma tunnen end mugavalt."Ogier ja Evans said identse aja 2.45,1.

Olud on juba väga rasked! Udu on kõva, natuke on lume alt ka kruusa paista.

Testikatse on alanud. Esimene läbimine on traditsiooniliselt nähtav ka FIA WRC Youtube'is ja Facebookis.

Testikatse stardinimekiri: 1. Ogier (kell 8.31)2. Evans3. Neuville4. Rovanperä5. Katsuta6. Greensmith7. Tänak (kell 8.43)8. Suninen9. Breen10. Solberg11. Loubet...22. Linnamäe (kell 9.13)

