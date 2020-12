OTSEBLOGI JA FOTOD | Tänak alustas Monza rallit kolmanda ajaga. Kuidas läheb tal esimesel täispikal päeval ja kas Evansi närv peab vastu?

Tänaku järel lõpetas avakatse neljandana MM-sarja liider Elfyn Evans, kes ei pea elu esimese maailmameistritiitli kindlustamiseks ilmtingimata võitma, sest edestab Ogier'd punktitabelis 14 silmaga. Neuville kaotab Evansile juba 24 ja Tänak 28 punktiga, kui neilgi on veel teoreetilised võimalused MM-tiitel võita olemas.

"Ma arvan, et see katse andis aimu, mis meid ees ootab. Tegime puhta sõidu ja homme läheb kindlasti huvitavaks," sõnas Tänak eilse kiiruskatse järel.

Ralli eel rääkis valitsev maailmameister Tänak "lõksudest", mis korraldajad osalejatele osavalt rajale on seadnud ning millesse Toyota kolmas piloot Takamoto Katsuta neljapäeval juba ka langes.

"Siiamaani on rallist võib-olla teine ettekujutus olnud, palju on kiireid ja väljakutsuvamaid metsateid. Sellisel kujul ralli näeb kindlasti teistsugune välja. Ei saa öelda, et ringrajalõigud lihtsad oleksid, kindlasti on see omamoodi keeruline. Ta ei ole nii lihtne kui peale vaadates tundub. Palju on torbikute vahel sõitmist ja teed pole lihtne leida," sõnas Tänak.

"Seal on pandud sisse palju ühendavaid lõike, kus on erinevaid pinnaseid kruusast kuni mudani. Asfaldiseades auto ja slikkrehvidega annab see piisava väljakutse. Lihtsaid lõkse, mis püüda võivad, on palju. Ilm on reedel ka keeruline, ilmselt tuleb väga märg päev. Variatsiooni on palju, sest ringraja territoorium on päris suur. Mõned lõigud küll kattuvad, aga neid pole palju."

1. katse tulemused:

AJAKAVA:

Reede

SS2 Junior 1 (13,43 km) 08:58

SS3 Junior 2 (13,43 km) 11:08

SS4 Roggia 1 (16,22 km) 13:38

SS5 Roggia 2 (16,22 km) 16:08

SS6 Grand Prix 1 (10,31 km) 18:38

Laupäev

SS7 Selvino 1 (25,06 km) 08:52

SS8 Gerosa 1 (11,09 km) 10:08

SS9 Costa Valle Imagna 1 (22,17 km) 11:02

SS10 Selvino 2 (25,06 km) 14:22

SS11 Gerosa 2 (11,09 km) 15:38

SS12 Costa Valle Imagna 2 (22,17 km) 16:32

SS13 Grand Prix 2 (10,31 km) 18:38

Pühapäev

SS14 Grand Prix 3 (10,31 km) 08:48

SS15 Serraglio 1 (14,97 km) 11:08

SS16 Serraglio 2 (14,97 km, PUNKTIKATSE) 13:18

Neljapäevane "Kuuenda käigu" podcast:



Otseblogi: