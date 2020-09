OTSEBLOGI JA FOTOD | Rally Estonia on alanud! Kas Tänak vajutab juba publikukatsel gaasi põhja?

Rally Estonia 1. päev

Neuville, mitte just kõige puhtama sõidujoonega, lõpetab ajaga 1.18,5. Korralikult võttis teepervelt ja põhupallidelt lisa.

Evans lõpetab katse ajaga 1.17,6

Ogier sõidab 1,28-kilomeetrise katse põhjaks 1.17,0. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301915691939921920

Start on antud! Ogier läks rajale.

Stardijärjestus: 1. Ogier, 2. Evans, 3. Neuville, 4. Rovanperä, 5. Tänak, 6. Suninen, 7. Lappi, 8. Katsuta, 9. Breen, 10. Greensmith, 11. Loubet, 12. Östberg, 13. Grjazin, 14. Tidemand, 15. Veiby, 16. Fourmaux, 17. Brynildsen, 18. Gross, 19. Huttunen, 20. Bulacia.

Ogier on stardis valmis. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301914026868441090

Esimene auto on rajal! https://twitter.com/TaaviRoivas/status/1301906507076964354

Suurem galerii 1. katselt:

Seespool piirdeaeda ollakse samuti juba valmis.

Tartlased on kogunemas Narva maanteel aedade äärde, et natukenegi ilma rallipassi ostmata WRC õhku tunda. Kiiruskatset pääsevad lähemale vaatama 1000 rallipassi omanikku.

Teemu Suninen testikatsel juhtunud äpardusest: "Mehaanikud tegid head tööd ja nüüd on kõik OK" https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301902181109567489

Tänak: "Lõpuks ometi on see meie jaoks oluline ralli. Siiani on palju arendustööd tehtud. Kuigi see saab olema paras sprintvõistlus, aga kuna meil on koduväljakueelis, peame olema heas vormis ja üritama seda ära kasutada. Saab olema väljakutse, aga anname endast parima." https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301901441204998146

Lavale sõidavad Ott Tänak ja Martin Järveoja!

Tallinnasse kolinud Kalle Rovanperä poodiumil: "Nüüd see peaaegu nagu mu koduralli"

Sebastien Ogier vuras just poodiumile: "Olen väga elevil!" https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301899194312151046

Autod on teel poodiumitseremooniale. https://twitter.com/MSportLtd/status/1301895256103845889

Kõne pidas peaminister Jüri Ratas.

Rallipargis on alanud avatseremoonia.

Pressikeskusesse sadasid ootamatult sisse Tartu Kiirabi meedikud, kes mõõtsid kõigil temperatuuri. 37 keegi õnneks kätte ei saanud.

Gus Greensmith: "Soovin, et oleksin siin kunagi võistelnud. Mul pole ka palju testikilomeetreid all. Kõik oli minemas õiges suunas, aga teisel läbimisel oli rada lõhutud, lõhkusime auto. Usun nagu Lappi, et kitsamad kohad rikuvad natuke ralli üldpilti ja on natuke ebavajalikud."

Teemu Suninen avariist: "Esimesed kolm läbimist olid OK. Ühes "gaas põhjas kohas", kus läks kitsaks kaotasin rööbastes auto tagaosa. Üritame kindluse tagasi saada ja uuesti piirid üles leida."

Esapekka Lappi: "Olin väga õnnelik, kui kuulsin, et Eestis jätkame. Peale Soome rallit oli see järgmine, mida oleksin tahtnud sõita. Nautisin seda eelmisel aastal ja olen kindel, et teen seda ka sel nädalavahetusel. Kindlasti pead keskenduma, usaldama autot ja legendi - need peavad kokku langema, et olla konkurentsis. Mõned kohas on väga hullud. Meil on küll mõned kitsamad kohad, aga see ei tee asja väga palju aeglasemaks. Aga see kuulub selle ala juurde - peabki olema natuke hull. Olen natuke oma testikatse aegades üllatunud. Olin tõesti piiri peal, peame siit natuke allapoole tulema, et rallit nautida."

Craig Breen: "See on ralli, mida ma natuke tunnen, aga nagu Ott ütles, siin on palju täiesti uusi katseid. See, kui heas seisus teed olid [recce ajal] hoolimata vihmast, oli meeldiv üllatus. Au korraldajatele ka selle eest! Loodame, et see jääb ka ralli ajaks nii."

Thierry Neuville: "2012 oli mu viimane kord siin. Väga vähe on sellest ajast meeles. Ainult üks kuulus hüpe. Kõik muu on minu jaoks uus. Hyundai on siia palju panustanud ja andnud mulle võimaluse ka testirallit sõita. Meil olid mõned probleemid autoga ja me ei saanud head tunnet. Täna hommikul testikatsel oli tunne väga hea. Tuleb huvitav nädalavahetus. Mõned mehed ei ole küll käeulatuses, aga eesmärk on poodium. Pole mingi saladus, et Ott on siin väga kiire. Ta on nendel radadel üles kasvanud. On teisigi, kes on siin mitu korda sõitnud. Aga meil oli hea recce ja ma kindlasti surun kõvasti."

Ott Tänak: "Esiteks on olnud väga pikk paus. Oleme juba unustanud, mis tunne on selles tsirkuses olla. Kena on Eesti alustada. Sain siia vaid 1,5 tunniga - see on eelis, mis mul teiste ees on."Järveoja: "Minu reis oli veel lühem - 25 minutit!"Tänak: "Oleme siin igal aastal sõitnud, aga siis on see olnud testiralli. Nüüd läheb kogu energia parima aja saavutamisele."Järveoja: "Olukord pole kõige kenam, aga tuttavad-pereliikmed saavad ikkagi raja äärest lehvitada."Tänak tiimikaaslastega info jagamisest: "Rohkem kui pool rallit on minu jaoks samuti uus. Ma olen küll Eestist ja tunnen seda kanti, aga korraldajad on ehitanud nii palju uusi teid, millel pole kunagi rallit sõidetud. Siin on mullegi palju avastamist."

Kalle Rovanperä: "Lõuna-Eesti oli kena testiralli. Hea on tagasi autos olla. Ma ei mõtle väga palju võidule, sest mul pole nii palju rallisid all. Tahan kogu aeg paremaks saada ja puhtalt sõita, nagu hooaja alguses plaan oli. Tean samas, et see on üks rallisid, kus mul on kergem kiiresti sõita. Poodiumikoht teeks mind õnnelikuks."

Elfyn Evans: "Kõik hakkavad kohe stardist kõvasti suruma. Mõlemad päevad on üsna pingelised. On mõned kohad, mis võivad saatuslikuks saata. Eesmärk on alati sama: muidugi tahame võita, nagu ka kõik teised."

Sebastien Ogier karjääri jätkamisest: "Naudin küll puhkust, aga ei taha pärast nii lühikest hooaega lõpetada. Oleks kena üks normaalne hooaeg veel teha. Meil pole veel mingit kokkulepet, aga soov jätkamiseks on olemas nii minu kui tiimi poolt."

"Teame, et Tänakuga võitlemine sel nädalavahetusel on suur väljakutse. Teine läbimine võib olla keeruline - tee võib olla katki, rööpad... Pead suutma pahandustest eemale hoida. Meil on kindlasti õiged tööriistad, et siin hästi esineda. Loodan, et mul teepuhastaja-efekti ei ole," lisas Ogier.

Sebastien Ogier: "Pärast nii pikka pausi on motivatsioon nagunii suur. Mulle meeldivad uued kohad ja avastada uusi radu. Uus riik. Rada tundub ilus. Naudime sellistel teedel sõitmist, eriti selle autoga. Enamus on meist kaks nädalat tagasi testirallit sõitnud, millest oli väga palju abi. Tunnen end autos väga hästi ja olen valmis endast parimat andma. Siin rallil on kõige rohkem hüppeid. Soomes hoiad gaasi põhjas, aga siin on väiksemaid-suuremaid hüppeid ja tehislikke hüppeid, mille kohta me ei tea, kuidas need käituvad. Peame leidma õige kiiruse. Väga kerge on teha midagi natuke liiga palju ja isegi avariisse sattuda. See kõik võib tulemusele suurt mõju avaldada."

14.35 peaks algama Ogieri, Evansi ja Rovanperä pressikonverents.

Karl Kruuda: "Ma ei saanud seda rallit vahele jätta. Õnnitlused kõigile, kes selle kahe kuuga püsti panid. Saan aru, et see polnud lihtne. Nendele inimestele tuleb au anda. Mõtlesime sel aastal auto kujundusega midagi teisiti teha. Me kipume unustama, mida inimesed läbi elavad. Tahame toetada vähihaigeid lapsi, neid, kellel on veel raskem kui meil. Võistluse poolelt tahan lihtsalt kogu rallit nautida. Paar aastat tagasi pidin mootoriprobleemi tõttu katkestama. Viimati sõitsin seda korralikult viis aastat tagasi. Mu isiklik eesmärk on püsida vähemalt nende meeste tempos, kes minust paremal käel istuvad."

Jari Huttunen: "Loomulikult pole kunagi kerge nii kõrgel tasemel sõita. Pead vahel riske võtma. Vihmaga polnud meil eile probleeme. Mõnes kohas sadas küll kõvasti. Näis, kuidas katsed on. Mõned kohad võivad libedad olla küll."

Nikolai Grjazin: "Üritame teha hea tulemuse ja vaatame, mida need hüpped toovad. Need viivad sind väga kõrgele. Väga kerge on seal vigu teha. Tee on kiire nagu Eestis alati. See on suur väljakutse. Olen siin oma uue kaardilugejaga ning see on talle veel suurem väljakutse. Tegime enne Rally Estoniat mõned sõidud, et ta end paremini tunneks. Aga tal on veel palju õppida ja areneda. Esiteks pean ma finišeerima, teiseks tahaks häid punkte korjata, et Hyundai püsiks WRC2 klassis esikohal."

Mads Östberg: "Esiteks on väga hea uuesti võistelda. Paus on olnud pikk. Imeline tagasi Eestis olla, pole siin 8 aastat olnud. Mõned inimesed ja mõned kurvid on samad, katsed mitte eriti. Rada näeb väga hea välja. Palju erinev sellest, mida ma ette kujutasin. Mäletasin katseid 2012. aastast palju laiemate ja kiirematena. See on nüüd natuke raskem ja tehnilisem. Paar nädalat tagasi Liepajas näidatud kiirus oli suurepärane. Tunneme end paremini ette valmistatuna. Peaksime suutma siit paremaks minna."

Eri klasside pressikonverentside vahel puhastatakse toolid ja mikrofonid põhjalikult ära. Ajakirjanikud jälgivad seda kõike suurelt ekraanilt või oma arvutitest. Sõitjad on teises ERM-i otsas oma tsoonis.

Martin Sesks (Läti): "Hea on tagasi Eestis olla. Nagu Ken ütles, on meil varasematel aastatel siin kõvasid lahinguid olnud. Rally Estonia on midagi Soome ja Liepaja ralli vahepealset. See on väga kiire ja väga nauditav. Ma ei taha endale enne rallit pinget peale panna, aga kindlasti teeme oma tööd nii hästi kui suudame."

Ken Torn: "Tunne on hea. Eriti seepärast, et me ei pea pikalt reisima. Tulime siia paari tunniga. Olen alati Lõuna-Eesti teid nautinud. Hea on võtta mõõtu maailma parimatega. Usun, et see on päris nauditav. Ma ei taha mõelda, et meil [koduseinte] tõttu pinge peal on. Teeme lihtsalt omi asju. Loodan, et kui teeme kõik hästi, võitleme kõrgemate kohtade nimel."

Meie siin pressikeskuses oleme suure pressikonverentsi ootuses.

Georg Grossi esimese läbimise aeg oli paremuselt 27. - 3.15,2.

Ilmunud on mõned uued ajad:

Eints: Kuidas selle reegliga oli, et pealtvaatajad sõitjate lähedale minna ei tohi. Loodetavasti Suninenil sellest mingit jama ei tule nüüd, et maskideta mulliväliste inimestega kontaktis oli.

Ken Torn on JWRC-s oma liidrikoha kaotanud.

Gustav Kruuda esimene läbimine 3.24,3, millega läheb üldarvestuses 35. ja WRC3 klassis 18. kohale.

Niimoodi pääses Suninen tagasi rajale. Poleks pealtvaatajaid olnud, kes teab, äkki istuks siiani kraavis. https://twitter.com/alekslesk/status/1301819195974389762

Georg Gross on testikatse poole teel.

https://twitter.com/DirtFishRally/status/1301819185425723392

https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301817488343171072

Teemu Suninen on korralikult väljas käinud.

https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1301815264724561920

Viimaste teadete kohaselt pandi testikatse korraks seisma, sest Teemu Suninen sõitis rajalt välja. Auto on jäetud katsele ning soomlased on liikumas omal jalal katse lõppu.

Ometi WRC3 klassis ajaparandusi näeme:

Ristmikel on juba keeruline kiirendada ja ajaparandusi ilmselt loota pole. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301813000857423872

Neuville parandas kolmandal läbimisel aega - 2.58,6. Jääb viiendaks.

WRC3 klass:

Junior WRC seisud esimese läbimise järel:

Evansi kolmanda läbimise aeg oli 3.00,2. Ei parandanud.

Esiotsas seisud sellised:

Robert Virvese toetajate nimed kõik kenasti reas! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301807705267593217

Janno: Mitu korda testikatset läbida tohib?

Nii palju kui süda lustib. Aga kohustuslik on sõita kolm korda.

Ogieri kolmanda läbimise aeg oli 2.58,8. Kolm kümnendikku kehvem kui teisel läbimisel. Meie fotograaf nägi just ka Evansit kolmandat korda mööda lendamas.

Ralliraadiost tuleb uus info, et Linnamäe vahetas lihtsalt rehvi. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301806950397739009

Georg Linnamäe seisab raja ääres ja on vajutanud OK nuppu.

Mehaanikud toimetavad samuti maskides: https://twitter.com/MSportLtd/status/1301804903388581889

Robert Virves jääb Tornile alla. Üldarvestuses 38. kohale ajaga 3.36,9.

Ogier on ka kolmandat korda rajal.

Rainer Ausi aeg on ka tulnud. Läheb kohe Priit Koigi järel 28. kohale ajaga 3.19,8.

Eestlaste ajad: 16. Egon Kaur 3.12,221. Karl Kruuda 3.13,623. Georg Linnamäe 3.15,125. Raul Jeets 3.15,427. Priit Koik 3.19,432. Ken Torn 3.34,2

Roland Poom saab ajaks 3.21,4. Eestlastest praegu kehvim.

Grossi pole veel testikatsel nähtud.

Karmo: Grossi testi aegadest ka mingit infot?

Tänaku hüpe teisel läbimisel: https://twitter.com/Nmls79/status/1301794126179045378

Veel natuke meie meeste aegu:

Tänak parandab aega! https://twitter.com/RallyEstonia/status/1301798418885603328

Allpool WRC-sid käib selline madin:

Sponsorite logodega ehitud Egon Kaur. Aeg neli sekundit parem kui Kruudal.

3.16,3 on Karl Kruuda esimese läbimise aeg.

Tänaku teise läbimise aeg 2.57,2 - uued põhjad!

Keda näha!

Kõik senised testikatse ajad:

Lappi läks oma viienda läbimise ajaga testikatset juhtima! 2.58,3

Ogier hüppel: https://twitter.com/MundoRallyes/status/1301788399284752384

Neljandat korda on rajal käinud ka Gus Greensmith, kes saab kirja oma tänase parima aja 3.02,2, hoides sellega ajatabelis 11. kohta.

Lappi on juba ka neljandat korda testikatse läbinud ja aeg on 2.59,3. Kolmanda läbimise 2.58,6 ei paranda.

Rally Estonia annab oma Facebooki lehel teada, et koroonaviiruse testi on andnud juba 1300 ralliga seotud inimest ja testikatse ei tohiks pealtvaatajatele avatud olla. https://www.facebook.com/rallyestonia/photos/a.250076064891/10158122575079892

See video peaks olema Tänaku esimesest läbimisest https://twitter.com/Soukand1/status/1301782735690838017

TS: Tänak liigub uuesti rallipargist katse poole!

Esapekka Lappi stiilinäide

Testikatsel saab ka rattad maast lahti!

3.00,2 on prantslase Loubet' kolmanda läbimise aeg.

Siim: Tänaku teise läbimise aeg?

Tänak pole veel teist korda läbinud. Keeras vahepeal hooldusalasse. Nagu ka Ogier pärast teist läbimist.

3.03,9 on Gus Greensmithi kolmanda läbimise aeg.

Teemu Suninen on juba kolmandat korda testikatse läbinud. M-Spordile on vist iga kilomeeter praegu kullahinnaga. Aeg oli täpselt 3.00,0.

Seis hetkel selline:

Katsuta suretas lausa auto välja, aga sai uuesti liikuma.

Katsuta lasi põhupallikurvi natuke laiaks.

Neuville sai teisel läbimisel ajaks 2.58,9, Evans 2.59,2, Lappi 3.00,1. Kõik parandasid pisut.

3.01,7 kirjutatakse Teemu Sunineni nime taha.

Ott Tänaku aega pole mõtet kohe oodata, tema olevat just hooldusalasse jõudnud.

Rovanperä teine läbimine - 2.58,4

2.58,9 on Neuville'i teise läbimise aeg.

2.59,2 on Elfyn Evansi teise läbimise aeg.

Ogier saab teisel läbimisel ajaks 2.58,5. Uued põhjad.

Aegu on vahepeal jõudsasti juurde tulnud.

Thierry Neuville ja põhupall

3.14,5 on Gus Greensmithi aeg.

Craig Breeni aeg 3.02,2

Takamoto Katsuta alustab rahulikult - 3.14,3

3.01,8 on Esapekka Lappi aeg.

3.06,8 on Teemu Sunineni testikatse esimese läbimise aeg.

Ott Tänak alustab ajaga 2.58,8 https://twitter.com/Nmls79/status/1301765411814486016

Kalle Rovanperä saab ajaks 3.00,1

3.00,5 Thierry Neuville

Evansi aeg 3.00,9

2.59,8 oli Ogieri esimese läbimise aeg.

Sebastien Ogier ja põhupall

Nullautolt tuleb ralliraadiosse info, et rada on "huvitav" ja vihm pole teele kurja teinud.

Pealtvaatajad ka juba kogunevad

Leia pildilt fotograaf

Nullauto on juba katsel.

Testikatse kaart https://twitter.com/sean_cardo/status/1301751409377935360

Lappil juba keel suus! Tubli! https://twitter.com/EsapekkaLappi/status/1301752588480716800

Masinad vuravad juba testikatse poole. https://twitter.com/MSportLtd/status/1301753244998340608

