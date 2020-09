OTSEBLOGI JA FOTOD | Peadpööritavalt põnev Türgi ralli läheneb lõpule. Tänak läheb püüdma punktikatse võitu

Türgi ralli 3. päev

Powerstage'i punktideta on MMi üldseis selline: Evans 95, Ogier 79, Rovanperä 67, Tänak 66, Neuville 60, Lappi 40, Suninen 34, Breen 25, Loeb 23.

aaa: Miks Tänakut ära ei oodatud katse lõppu...Twitteris ka paljud pahased Türgi live pärast see nädalavahetus, tihti ei oodata isegi wrc2 esimesi autosi ära, kuigi uut katset peale tulemas pole ja minnakse lihtsalt pausile, pannakse suva pilt ette ja muusika taha. Teil on ju mees katse lõpus olemas kaameraga ja autod veel rajal, kui raske on otseülekannet jätkata...

Tänak lõpetas katse ajaga 38.07,2. Neuville'ist 10.21,2 sek maas. Aga meenutame, et ta tõmbas kohe katse alguses tee äärde, et tiimikaaslased mööda lasta.Punktikatse algus on kava järgi 13.18.

Üldseis peale 11. katset:

11. katse ajad:

"Võtsin natuke tagasi, aga üritasin ka rehve säästa. Elfyn tegi ilmselgelt puhta sõidu. Üritame punktikatsel midagi püüdma minna..." rääkis Neuville. Ja siis kadus side ära.

Üldseis enne punktikatset: 1. Evans, 2. Neuville +36,9, 3. Loeb +55,5, 4. Rovanperä +2.35,9, 5. Greensmith +4.01,2, 6. Lappi +4.38,2.

Neuville võtab katsevõidu ajaga 27.46,0. Evansist 5,3 ja Loebist 9,4 sek kiirem.

Neuville edestab viimases splitis Evansit 4,4 ja Loebi 8,2 sekundiga.

Loeb kaotab finišis Evansile 4,1 sekundit. "Hea katse. Mul pole aegadest aimugi. Üritasin suruda, kus võimali ja karmidel lõikudel rehvi säästa."

Kuues split: 1. Neuville, 2. Evans +3,1, 3. Loeb +4,2

aaa: Evans nüüd vaevalt punktikatsel suruma läheb, arvestades et ta ainuke kes Toyotale suuri punne toomas ja see võit on ainuke, mis teda üldse tiitli konkurentsis hoiaks.

Neljandas splitis Neuville'i edu Loebi ees 1,5 sek.

Loeb enam Neuville'i püüdma ei lähe, see on kindel. Aga kuidas tagada, et Evans punktikatselt võimalikult vähe teeniks? Üsna võimatu.

Kolmandas splitis Neuville'i edu Loebi ees 4 ja Evansi ees 6,0 sekundit.

Evans: "Kahju Ogieri pärast. Tegin nii hästi kui suutsin."

Evans on 11. katse finišis ajaga 27.51,3. Rovanperä edestab 24,4, Lappit 53,7 sekundiga. Greensmithi kaotus on 1.01,0.

Evans hoiab ära! Kuuendas splitis edestab Lappit 4,8 ja Rovanperä 24,1 sekundiga.

Neuville on teises splitis Loebist 3,8 sek kiirem, Evansist 6,0.

Lappil olevat olnud parem eesmine rehv ikkagi katki. Rovanperä sõitis just ta aja 16,5 sekundiga üle. 27.16,7 on praegu põhjad. "Ma pole ilmselt kunagi ralliautoga nii aeglaselt sõitnud," ütles Rovanperä, kes läheb punktikatsel suruma.

Ogier otsib telefonisignaali.

Lappilt küsiti: sul polnud rehvipurunemist. Kas nüüd oli lihtsam. Esapekka: "Ei."

Tänak kaotab esimeses splitis Neuville'ile 9 minutit.

Neuville on esimeses splitis Loebist 1,5 sek kiirem. Tänak hakkas ka liikuma.

Ongi läbi! Ogier lahkub Türgist punktideta.

"Nad ei liigu enam kuhugi," ütleb Becs Williams All Live'is.

Ogier tõmbab kõrvale! Mootor suitseb. https://twitter.com/fernischumi/status/1307603211436597251

Loeb sõidab välja kiireima esimese spliti. Evansist 0,7 sek kiirem. Tänak ikka veel seisab.

Teises splitis kaotab Ogier Evansile 14,4 sekundit.

Ogier olevat öelnud, et mingi alarm on tööle läinud.

Ogier seletab Ingrassiale, et midagi on korrast ära. Prantsuse keele oskajaid?

Ogier liigub mäest üles aeglaselt. Võim kadus korraks lihtsalt tagant ära.

Martin näitab kõrvalseisjatele, et neil mingit probleemi pole. Kõva ajamõõtmine käib.

k: Nagu päriselt lihtsalt mängivadki "lolli"?

Jaan: Ott laseb Hyundaid mööda

Tänak tõmbab tee kõrvale. Aga mingit probleemi ei paista. Mis toimub!?

Tänak on aeglane!

Greensmithi täpike kaardi peal siiski liigub. Vast on lihtsalt GPS-iga probleeme.

Ogier kaotab esimeses splitis Evansile 0,3 sekundit.

Greensmith seisab? Teist ja kolmandat splitti pole tulnud.

Kaardilugeja Scott Martin ütleb: "Ma arvan, et meil on okei."

Evansil on probleemid! Ütles, et neil on vist rehv puru. Hetkel veel seisma pole jäänud.

All Live'i reporter pakub, et Hyundai ei taha Ogierile teed liiga puhtaks teha, vaid Ott teeb seda pigem Loebi ja Neuville'i jaoks. Meenutame, et stardijärjekord oli hommikul selline: 1. Tänak, 2. Loubet, 3. Greensmith, 4. Lappi, 5. Suninen, 6. Rovanperä, 7. Evans, 8. Ogier, 9. Loeb, 10. Neuville. Loubet' ja Sunineni võib maha kriipsutada.

All Live teatab, et Tänak stardib peale Ogieri.

Poiss: Ott liigub stardi suunas

Lappi edestab Greensmithi esimeses splitis 4,5 sekundiga.

Aabits: Wrc öeldi et läheb peale teisi, mis teooriate välja mõtlemine siin käib

Tom: Kui side ei toimiks, siis poleks ta service parkist väljunduki ju. Teiste Hundayde ees startimisel pole ka pointi. Adamost võiks oodata, et paneb Evansi ette tolmutama, aga Tänakust seda ei usuks.

Just! Kasutaja "Teooria" teooria tundub kõige tõenäolisem.

Arvamus: Kui katkestaks, siis võiks otsa ringi keerata ja tagasi ralliparki sõita. Pigem läbivad viimastena rahulikult ja säästavad oma pehmeid rehve.

Teooria: läheb viimasena, et mitte tolmutada ja ette jääda teistele, sest ta vaga toenaoliselt sõidab selle väga aeglaselt läbi. Punktikatselt punktide saamist see ju ei välista, kui ta seal õigel ajal kohal on.

Greensmith on igatahes juba 3 minutit rajal olnud. Jälgime siis ühe silmaga Tänaku täppi kaardi peal ja teisega rajal toimuvat.

raigo: usun ka et tegu om katkestusega miks muidu kapott lahti ja ott hoiab peast kinni, polnud meie poiste nädal lihtsalt uuel aastal uuesti

Arvaja: Punkte ei saa ainult siis, kui punktikatsele hilined, praegu lihtsalt Tänaku ja Adamo taktikamängud...

Arvaja: Tänak stardib enne kaht Hyundaid, arvan.

Viskan ise ühe teooria: sideühendust ei saanud ikka korda ja loobus üritamast.

Jaan: Adamo ja Tänaku taktikamängud?

Peep Pahv arvab, et ikkagi katkestas, sest kui hiljem rajale läheb, ei saa punktikatselt punkte.

Ametlikku selgitust sellele, miks Tänak oma stardikohale ei läinud, pole, aga arvata võib, et laseb kõik viisakalt läbi ja veereb siis probleemidevabalt üksinda üle. Või on kellelgi mingi muu teooria?

Katse hilineb 8 minutit. Greensmith läheb esimesena rajale.

Tänak ja Järveoja ei lähe esimesena starti. Seisavad ülesõidul (kuvatõmmis WRC otseülekandest).

Rehviinfo viimaseks kaheks katseks. Toyota mehed on kaasa võtnud neli kõva ja kaks keskmist rehvi. Tänak läks katsetele ühe kõva ja nelja keskmisega, Neuville nelja kõva ja kahe keskmisega, Loeb kuue kõvaga. Lappi ja Greensmith neli kõva ja kaks keskmist. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1307589573158076416

Loebi autol vahetati hooldupausil käigukast.

Tänak ja Järveoja vahetasid hooldupausil kiivreid ja loodetavasti sellega on sideprobleem lahendatud.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/sebastien-ogier-turgi-ralli-on-puhas-loterii?id=91092021

Oletame, lihtsalt oletame, et paremusjärjestus enam ei muutu. Siis oleks enne punktikatset virtuaalne punktitabel järgmine: 1. Evans 952. Ogier 943. Tänak 664. Rovanperä 655. Neuville 60

Tundub, et intervjuusid pole ette nähtud. Tunni aja pärast jätkab All Live stuudioga.

Järgmine katse stardib kell 11.10, aga vaatame, kas All Live ka hooldusalast intervjuusid pakub.

10. katse ajad:

Üldseis peale 10. katset:

Neuville: "Peame suruma ja vaatama, mis veel võimalik on. Loodetavasti saame esimese kohaga vahet vähendada, aga selleks peab Elfynil probleeme olema. Järgmisel katsel paneme täiega."

Üldseis: 1. Evans, 2. Neuville +42,2, 3. Ogier +46,2, 4. Loeb +51,4.

Lendav belglane võidab katse 4,5 sekundiga Loebi ees!

Neuville esimeses splitis Loebist 3,2 sek kiirem!

Loeb: "See katse oli hea. Üritasime suruda kõvasti. Esimene katse oli väga keeruline. Väga palju tolmu. Üritasin puhtalt sõita, aga lõhkusin rehvi nagu teisedki."

Loeb sõidab uued põhjad - 4.30,0. Ogierist vaid 0,3 sek kiirem.

Argo: Ogieri sõidus kuskil 3:55 juures on tee peal üks korralik kivijurakas. Ootab oma ohvrit.

Evans: "Suretasin välja, see oli natuke ootamatu." Kordus näitab, et stardis oli natuke kohmerdamist. Ei saanudki aru, kas ekipaaži või marssalite tõttu.

Ogier läheb katset juhtima, Rovanperäst 0,1, Evansist 0,7 sek parem. Enne veetakistust lasi kurvi päris pikaks. "Puhas loterii. Kõike võib juhtuda."

Evans on finišis teise ajaga, Rovanperäst 0,6 sekundit maas. Vast ei kaotanud liiga palju aega.

Evans kaotab esimeses splitis Rovanperäle 0,5 sekundit, teises 0,4.

Argo: Olaf Suuderi pärl:"Saatan peitub detailides." Kommenteerides Tänaku kiivrisidet.

Evans suretas auto nõelasilmakurvis välja ka!

Evansil oli stardis tuli takus, uks läks viimasel hetkel kinni. Kas uks võib katki olla?

Rovanperä sõidab katsele uued põhjad - 4.30,4. Lappist 4,1, Greensmithist 4,2 ja Tänakust 8,9 sek nobedam. "Ma ei tea, kas see oli hea aeg. Näis, kuidas teised tulevad. Tegin palju vigu, üritan teisel läbimisel paremini."

argo.l: Ott tegeles ilmselt legendi taas kirjutamisega võistlusoludes,sest magus irve oli tal näos katse lõpus!

Lappi sõidab Greensmithi aja 0,1 sekundiga üle. Tänakust 4,8 sek kiirem. 4.34,5. "See katse ei loe väga, pikk katse on väljakutsuv."

https://twitter.com/timo_est/status/1307565953673293824

Greensmith edestab Tänakut 4,7 sekundiga. Aeg 4.34,6. "Kui tolm kadus, tulid massiivsed kivid, mida mul legendis polnud."

Tänak: "Meil pole raadiosidet. Oli väike väljakutse."

Tänak on finišis ajaga 4.39,3. Katse lõpus on väike veetakistus ka. Saab ilusaid pilte.

Näha on, et 10. katsel pole olud palju lihtsamad. Küll aga on see väga lühike. https://twitter.com/F1uentofficial/status/1307564013123964928

Kartturi: Ralli ongi selline spordiala, kus mängivad rolli tehnika, teed, rehvid ja kõik muu. Kui tahate võistlust, kus võidab parim mees, siis vaadake jooksuvõistlust, kuigi seal loeb ka see, et kui palju keegi omale mingit keemiat on sisse ajanud. Rallis on võidu puhul 20% sõitjate teha ja 80% puhas õnn ja loterii!

10. katse on käimas.

argo.l: Kuna nii palju on rehvipurunemisi ,siis võiks olla ka võistlusmoment,kes teeb seda katsel kiiremini ja selle eest saaks kah auhinna! Nagu mõnel rallil pikima hüppe eest!

Adamo: "Muidugi pole see meeldiv, aga see on ralli."Mäkinen: "Uskumatud olud. Absoluutselt briljantne päev pealtvaatajate jaoks! Imeline!"

AloH.: Väga kihvt! Parim kiiruskatse! Mina fännan seda :D

M-Spordi boss Millener rääkis, et Suninenil purunes ilmselt summuti.

Ats: Arusaadav, et rehvipurunemised on osa rallist, aga see ei ole ju meeste teha. Nad ise ka ei tea täpselt kus täpselt midagi juhtus. Praegu võistlevad pigem autod kui sõitjad. Selline asi ei lähe kohe üldse.

Ahjaa... Loubet katkestas ka. https://twitter.com/F_Gustavsson/status/1307556111265009670

Nõus: Ei ole tõesti väga ralli moodi see asi, pigem on võistlus selle peale kellel on rohkem õnne ja kelle auto terveks jääb, kalendris võiks olla palju nauditavamaid rallisid selle asemel.

Evansile terendab praeguse seisuga karjääri kolmas WRC etapivõit 2017 Suurbritannia ja 2020 Rootsi ralli kõrvale.

argo.l: Võidabki parim ,kel õnnestub neid väliseid probleeme vältida!

asd: Mis ralli see on kui välistegureid nii palju on? Natuke inetu. Tolm, rehvid ja muud jamad. Võidaks äkki lihtsalt parim sõitja?

Vahekokkuvõte, mis meil siis 9. katsel juhtus: Neuville, Loeb ja Ogier lõhkusid rehvid ning kaotasid katse finišis Evansile vastavalt 1.48,5, 1.20,0 ja 1.14,5. Uueks liidriks tõusis Evans, kes edestab Ogieri 46,9 ja Neuville'i 47,7 sekundiga. Tagasi rajale tulnud Tänakul olid raadioside probleemid, mistõttu kaotas ta waleslasele 31,6 sekundit. Sõitjaid kimbutas ka tolm. Katkesama pidi Suninen, rehv purunes veel Lappil ja Rovanperäl. https://twitter.com/F_Gustavsson/status/1307560085636476929

Tänakul tekkisid katse keskel raadioside probleemid. Järveoja juhendas teda vahepeal käemärkide abil.

Sander: Ega Otil midagi ei juhtunud katse lõpu poole? Ei saa olla et Greensmith ruleb peale teda ja kaotab ainult 10sek ja Evans edestab Otti 31sek kuigi Ott oli algusel vaheaegades temast palju parem.

Ei. WRC2 ja WRC3 masinad on veel tulemata.

Omamaamees: Kas Tänak saab nüüd 8. koha punktid, kuigi kaotab 59 minutit, kuid tabelis näidati, et tõusis 13 kohta?

Üldseis peale 9. katset:

9. katse ajad:

Evansi reaktsioon üle finišijoone tulles: "AAAAHH!" Kui nägi, et ka teistel on juhtunud, siis rahunes maha.

Üldseis: 1. Evans, 2. Ogier +46,9, 3. Neuville +47,7, 4. Loeb +52,4,

Neuville on finišis kuuenda ajaga, kaotades Evansile 1.48,5.

Neuville'i kaotus viimases splitis Evansile 1.51,0

Loeb: "Ma ei tea, kus see rehv purunes. Sõitsin ettevaatlikult tee keskel. Ei võtnud üldse mingeid riske."

Evans tõuseb neljandalt kohalt esimeseks! Neuville'i kaotus eelviimases splitis 1.59,4.

Loeb kaotab finišis Evansile 1.20,0.

Loeb kaotab viimases splitis Evansile 1.05,7!

Helikopteripilt kinnitab, et midagi on viga, aga mis?

Vasak eesmine rehv tundub olevat.

Loeb liigub aeglaselt!

Evans tõuseb üldarvestuses 46,9 sekundiga Ogieri ette.

Ogier on finišis ja kaotab Evansile 1.14,5.

Viiendas splitis Neuville'i kaotus Evansile 2.05,0!

Neuville'il on uuesti rihmad kinni ja liigub.

25,4 km peal seisab Neuville.

Neuville autost väljas ja vahetab rehvi! Parem eesmine.

Evans on finišis hetkel parima ajaga. "Tolm on lõputu." Aga tundub, et tuli probleemideta läbi. 28.38,9. Tänakust 31,6 sek kiirem.

Neuville kaotab kolmandas splitis Tänakule 17,5 sekundit. Evans kaotas seal Otile 9,5 sek.

Rovanperä on finišis ja kaotab Tänakule 1.22,2. Ütleb, et ei saanud aru, kus tal rehv läks, sest tolmu oli liiga palju.

Evans on viiendas splitis läinud juhtima 0,9 sekundiga Tänaku ette.

Ogier kaotab Tänakule neljandas splitis 1.36,8!

Evans kaotab Tänakule neljandas splitis 6,4 sekundit.

Lappi on finišisse jõudnud ja räägib, et umbes 10 km peal oli tal rehv puru ja pidi vahetama. Kaotab finišis Tänakule 1.42,2.

Ogier saab uuesti liikuma.

OGIER SEISAB! Vahetab rehvi. 18,3 km peal.

Esimeses splitis seisud sellised:

AloH.: Vot see on alles katse! Samamoodi jätkates, sõidab Tänak punktikatset üksi :)

Sunineni ratas on kõver. On natuke rajalt kõrvale saanud parkida.

Greensmith on teisena finišis. Kurdab, et ei näinud alguses tolmu tõttu midagi. Ja autos on ka liiga kuum. Kaotab Tänakule 10,4 sekundit.

Lappi kaotab neljandas splitis Tänakule 2.35,6. Ehk seisis siiski temagi.

Suninen siiski seisab! Pardakaamera seda kinnitab. Kindad käest, kiiver peast. Vasak tagumine ratas suitseb.

All Live annab teada, et võimalik, et ei seisa ka, lihtsalt kaart võib eksitada.

Suninen ja Rovanperä seisavad!

Neljandas splitis näitab Lappile kaotust 2.35,6. Liigub seega!

Lappi kaotas kolmandas splitis Tänakule 18,9 sekundit.

Lappi on seisma jäänud! 25,8 km peal.

Ogier kaotab esimeses splitis Tänakule 8,5 sekundit, Lappile 1,2.

Suninen on kolmandas splitis Tänakust 22,5 sek aeglasem.

Tänak on 9. katse finišis ajaga 29.10,5. Intervjuusid ei jaga. Küsis Martinilt, kas lähme kohe, Martin ajas pöidla püsti.

Evans kaotab esimeses splitis Tänakule 10,4 sekundit, Suninenile 0,5 sekundit. Kolmandas splitis on Lappi kaotus Tänakule 18,9 sek.

Loubet ja ta kaardilugeja on autost väljas, auto seisab tee ääres. Kiiver visatakse peast. Mäng läbi? https://twitter.com/RallyeSport/status/1307544954894508034

Rovanperä on esimeses splitis hetkel viimane! 11,4 sekundit Tänakust maas.

Loubet on seisma jäänud! Umbes 26,4 km peal.

Nii on! Järveoja on läinud käemärkide ja legendi jutustamise kombinatsiooni peale.

Järveoja sätib jälle raadiosidet. Kas uuesti probleemid?

Kokku on sellel katsel 7 vaheajapunkti: 1 - 5,28 km, 2 - 12,78 km, 3 - 18,25 km, 4 - 22,26 km, 5 - 25,56 km, 6 - 30,36 km, 7 - 36,45 km

Suninen on esimeses splitis Tänakust 9,9 sekundit maas. Pardakaamerast oli näha, kui raske tal selle tolmu sees võib kohati olla.

Lappi kaotab esimeses splitis Tänakule 7,3 sekundit.

Tänaku raadioside kanalivahetusega juhtus see, et televaatajad enam Järveoja juttu ei kuule. Näis, kas see pärast hoolduspausi korda tehakse.

Greensmithil vedeles mõnda aega kivi kapoti peal. Oli tee pealt autole hüpanud. Esimeses splitis jääb Gus Tänakule alla 10,8 sekundiga.

Esimeses vaheajapunktis on Tänak Loubet'st 8,5 sekundit kiirem olnud.

Raadioside ei töötanud. Aga vahetati teisele kanalile ja tundub, et korras. Hetkeks oli autos väike paanika. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1307541627024572417

Tänakul probleemid!

Loubet autost on näha, et tolm on päris korralik isegi 4-minutiliste vahedega. Lisaks veel tõusev päike...

Tänakult esimesel kolmel katsel erilist pingutust pole ilmselt mõtet oodata. Kõik panused on punktikatse peal.

Rehvivalikud. Tänak on rajal kahe kahe keskmise ja kahe kõva rehviga, kaasas on veel üks keskmine. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1307535721541009408

Maratonkatse on alanud. Tänak on rajal!

Toyota leidis Ogieri eilsetele käiguvahetusprobleemidele ilmselt lahenduse. https://twitter.com/SebOgier/status/1307534129857286146

Stardijärjekord esimeseks kolmeks katseks: 1. Tänak, 2. Loubet, 3. Greensmith, 4. Lappi, 5. Suninen, 6. Rovanperä, 7. Evans, 8. Ogier, 9. Loeb, 10. Neuville

Thierry Neuville hommikul hooldusalasse jõudes: "Ma ütleks, et see on mugav eduseis, aga päev on veel pikk. Ainult 15 km vähem kui eile. Vaatame, kas meil on õnne, et ilma probleemideta läbi tulla. Hommikul on eesärk mitte palju aega kaotada, teiseks läbimiseks võtame rehvivalikul turvalisemalt." Belglane andis mõista, et hommikul on kaasas üks varurehv, õhtul kaks.