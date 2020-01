OTSEBLOGI JA FOTOD | Neuville surub kõvasti, Evans juhib Monte Carlo rallit vaid 1,4 sekundiga!

Monte Carlo ralli pühapäev

14. katse pole enam mägede taga. Algab see juba kell 10.08.

Üldseis pärast 13. katset:

Evans on finišis! Aeg on Neuville'ist 5 sekundit kehvem. Jääb napilt liidriks. "Neuville tegi hea sõidu. Meie oma ei olnud täiuslik."

Evans kaotab teises splitis Neuville'ile 3,1 sekundit.

Ogier jääb finišis Neuville'ile 6,2 sekundiga alla! "Ei olnud väga hea katse. Ma ei suru kunagi rohkem, kui tunde järgi võimalik on."

Trinka: Gus Greensmith lõpetas eilse päeva 66. kohal. Monte Carlo reeglite järgi saavad viimast päeva alustada 60. esimest.

Ogier kaotab viimases splitis Neuville'ile juba 5,3 sekundit.

Greensmith täna enam rajale ei tulnud. Ei olnud enam millegi nimel pingutada ilmselt.

Neuville edestab finišis Lappit 11,6 sekundiga. "Pidamine oli parem, kui ma eeldasin. Ma ei tea, kas ma piisavalt surusin. Eesmärk on ralli võita."

Huviline: Kuhu Gus Greensmith kadunud on?

Ogier kaotab teises splitis Neuville'ile juba 3,4 sekundiga!

Evans on Ogieriga esimeses splitis võrdne ehk kaotab Neuville'ile samuti 1,6 sekundit.

Neuville edestab Lappit teises splitis juba 7,9 sekundiga. Ogier jääb Neuville'ile esimeses spitis 1,6 sekundiga alla.

Lappi läheb katset 2,9 sekundiga Sunineni ette juhtima. "Alguses tundus, et see on päris vaatemänguline (kurvi võtmine), aga kui sein lähemale tuli, siis nii lõbus enam polnud," kommenteeris Lappi väikest apsakat.

Neuville sõidab välja võimsa avaspliti: 4,6 sekundit kiirem kui Lappi.

Rovanperä kaotab finišis Suninenile 2,7 sekundit. "Alustasin üsna ettevaatlikult, sest meil pole millegi nimel pingutada, ainult uutes oludes sõitmist õppida. Aeg on väga halb, ootasin paremat, aga ma polnud nii enesekindel."

Loeb jääb esimeses splitis Lappile 1,5 sekundiga alla ehk sama aeg mis Suninenil.

Lappi lasi ühe kurvi pikaks ja käis auto tagaosaga lumevallis.

Katsuta on viimases splitis Suninenist 0,5 sekundit kiirem, aga jääb talle finišis ikkagi 3,1 sekundiga alla. Ütleb, et katse lõpus olid mõned kurvid jäised, mida ta oodata ei osanud.

Lappi sõidab välja kiireima esimese Spliti, edestades Sunineni 1,5 sekundiga.

Suninen kurdab finišis, et katse lõpuosas on päris palju kruusa rajal, mis teeb tee libedaks. See tähendab, et tagumistele on olud veelgi keerulisemad.

Rovanperä jääb Suninenile esimeses splitis 1 sekundiga alla.

Suninen on esimeses splitis olnud Katsutast 2 sekundit kiirem.

Tänane rallipäev on alanud. Suninen on rajal.

