OTSEBLOGI JA FOTOD | Monte Carlo ralli: Evans lõpetas päeva liidrina, esikolmik on kuue sekundi sees

Monte Carlo ralli laupäev

Üldseis on väga põnev: Evans edestab Ogier`d 4,9 ja Neuville`i 6,4 sekundiga.

12. katse tulemused:

Ogier kaotas finišis Neuville`ile 9,5 sekundiga. Kokkuvõttes on liider Evans!

Ogier kaotab viimases vaheajas Neuville`ile juba 10 sekundiga.

Evans tegi kerge sõiduvea, ukerdas korra kraavis ning kaotas finišis Neuville`ile 4,6 sekundiga. Evans tunnistas, et tal oli õnne: "Õnne on vahepeal vaja ja meil oli õnne."

Ogier on hetkel pisut kiirem kui Evans. Kui nii jätkub, lõpetab prantslane päeva liidrina.

Teises vaheajapunktis edestab Neuville Evansit 2,9 sekundit. Belglane vähendab vahet.

Neuville on finišis kindel liider. Hetkeseis:

Neuville edestab viimases vaheajas Lappit juba 10 sekundiga.

Ogier on esimeses vaheajas paar sekundit aeglasem kui Neuville.

Lappi jääb liidriks, Loeb kaotas talle 9,5 sekundiga.

Vanameister Loeb tegi väikse pirueti.

Lappi läheb finišis uueks liidriks, edu Rovanperä ees on 6,3 sekundit.

Neuville on esimeses vaheajas uus liider, Suninen kaotab teisena 4,3 sekundiga.

Rovanperä on finišis uus kindel liider - edu Sunineni ees 7,8 sekundit.

Ronavperä on viimases vaheajapunktis tõusnud uueks liidriks.

Lappi on vaheaegades pisut aeglasem kui Suninen.

Suninen on ka vaheaegades hetkel kiireim.

Katsuta on finišis ja kaotab Suninenile 1,6 sekundiga.

Suninen sõidab välja uue liidriaja 12.37,6. Greensmith oli 8,6 sekundit aeglasem. Greensmith tunnistas katse lõpus, et sõitis etapi lõpus katkise rehviga.

Greensmith lõpetab 12. kiiruskatse ajaga 12.46,2.

Teises vaheajapunktis (11,83 km) on Suninen Greensmithist kiirem 4,5 sekundit.

Suninen edestab Greensmithi esimeses vaheajas 2,9 sekundiga.

Startis Katsuta, kes on kokkuvõttes 7. kohal.

Suninen on startinud.

Tänase päeva viimane ehk 12. kiiruskatse (20,73 km) on alanud!

Üldseis pärast 11. katset:

11. katse ajad:

Ogieri splitid võrdluses Neuville'iga: +0,3, +0,0, +0,4, +0,4. Finišis kaotab ta 0,8 sekundit. Neuville'ile seega katsevõit. Ogier ja Evans jagavad liidrikohta.

Evans kaotab finišis Neuville'ile 5,6 sekundit. "Olin jää peal lihtsalt ettevaatlik."

Ogier on teises splitis Neuville'iga võrdne, Evans kaotab 1,1 sekundit.

Neuville finišis parima ajaga, Lappit edestab 5,7 sekundiga, Loebi 17,3-ga. "Ma arvan, et sellest ei piisa jälle. Tegin kõik, mis suutsin, surusin kõvasti. Loodan, et see on hea aeg, aga ma ei ole kindel."

Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 0,3 sekundit.

Loebi splitid: +1,9, +3,0, +12,3, +12,1. Küsimus: mis juhtus teise ja kolmanda spliti vahel?

Loeb on finišis Lappist 11,6 sekundit kehvema ajaga. "Midagi ei juhtunud. Olin ilmselt keerulisel laskumisel liiga ettevaatlik."

Neuville on teises splitis Suninenist 2,9 sekundit kiirem. Evans kaotab esimeses splitis belglasele 0,4 sekundit.

Lappi sõidab Rovanperä aja omakorda 14,7 sekundiga üle. "Legend oli nüüd korras. Seda oli lihtsam usaldada. Olin laskumisel ikkagi liiga aeglane."

Rovanperä on finišis kiireima ajaga, edestades Katsutat 4 sekundiga. "Rada kuivab ja sulab päris kõvasti. Mäest tulles on veel mõned kohad jäised ja keerulised."

Katsuta läheb katset 1,2 sekundiga Greensmithi ette juhtima. "Auto läheb iga katsega paremaks ja nauditavamaks," ütles jaapanlane.

Lappi jääb Suninenile esimeses splitis 1 sekundiga alla.

Suninen kaotab finišis Greensmithile 1,8 sekundit. "Slicks on the ice. Teate ju küll, kui palju meil pidamist on. Mäest alla tulles oli parema pidamisega kohti, aga ma olin nendes liiga aeglane."

Greensmith on finišis ajaga 10.00,2. Hommikul oli ta aeg samal katsel 10.49,5. Päike on lumega oma töö teinud.

Suninen oli 5 minutit sõitnud, kui ninaga lumevalli riivas. Võttis mõned head pikad sekundid aega, enne kui soomlane autonina tee peal jälle sirgeks sai.

Suninen on esimeses splitis Greensmithist 2 sekundit nobedam olnud.

Rehviinfo tänaseks kaheks viimaseks katseks: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1221051387515146240

Neuville'i eesmärk on kõvasti suruda! https://twitter.com/thierryneuville/status/1221053473556439046

11. katse on alanud!

Üldseis pärast 10. katset:

10. katse ajad:

Pea kõik mehed rääkisid, et eessõitja infot on raske usaldada, sest lumi on kõvasti sulanud. Lappi lausa ütles, et tunneb end idioodina, kui enda märkmeid tegeliku olukorraga võrdleb.

Ogier jääb finišis Evansile 7,6 sekundiga alla.

Evans on finišis Neuville'ist 13,8 sekundit kiirema ajaga. Ogier kaotab talle teises splitis 4 sekundiga.

Evans edestab kolmandas splitis Neuville'i juba 12,8 sekundiga!

Evansilt kiireim esimene split, Ogieri ja Lappit edestab 3,5 ja Neuville'i 5 sekundiga. Läheb põnevaks!

Neuville läheb katset juhtima 4,7 sekundiga Lappi ette. "Koostöö Sordoga (eessõitja Dani Sordo) sujub täna paremini. Arvasin, et tegin hea katse, aga aega nähes enam nii ei hea ei tundugi."

Kolmandas splitis pole probleemist enam haisugi: Neuville edestab seal Lappit 3,5 sekundiga.

Loeb kaotab finišis kõigile kolmele M-Spordile ja edestab vaid Katsutat. Kaotust hetkel katset juhtivale Lappile 19,5 sekundit. "Üritasin alguses rehvi lumiseks osaks säästa, aga võib-olla tegin seda liiga palju."

Helmet Maalt: Neuvillel neljas käik puudu

Neljas käik läheb küll sisse, aga ragiseb hirmsasti. Teises splitis kaotab Lappile 1,5 sekundit.

Neuville'il on probleemid? "Hääle järgi tundub, nagu ei saaks ühte käiku kasutada," teatab WRC All Live.

Lappi läheb katset juhtima. Greensmithi edestab finišis 8,2 sekundiga.

Teises splitis on Loebi kaotus Lappile kasvanud 11,7 sekundile.

Rovanperä jääb finišis Greensmithile 0,2 sekundiga alla. Britt on M-Spordi meestest kõige kiirem olnud. Rovanperä: "See katse oli parem. Üritasin asfaldil puhtamalt sõita, sest eelmisel katsel olin liiga agressiivne."

Loeb kaotab esimeses splitis Lappile juba 8,5 sekundit.

Katsuta on finišis Greensmithist 25,5 sekundit kehvema ajaga.

Lappi on teises splitis kõige kiirem, edestades Greensmithi 4,9 sekundiga. Esimeses splitis oli ta edu 2 sekundit.

Rovanperä jääb esimeses splitis Greensmithist maha juba 5 sekundiga. Soomlane pole veel jäisele osale jõudnudki.

Suninen kaotab finišis Greensmithile 4 sekundit. "Säästsin alguses liiga palju rehve. Ootasin raja keskosas rohkem lund, aga see oli juba kõvasti sulanud."

Teises splitis on Suninen lähemale võtnud, kaotust Greensmithile nüüd 3,2 sekundit.

Greensmith on esimeses splitis Suninenist 4,1 sekundit kiirem.

10. katse on alanud.

Katsuta äpardus 9. katsel: https://twitter.com/JorgitoMercado/status/1221004641355423744

Üldseis pärast 9. katset:

9. katse ajad:

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 0,8 sekundiga. Belglasele seega teine katsevõit järjest. "Oli hea ja puhas katse. Alustasime päeva väga väikse vahega, kõik on veel lahtine."

Evans kaotab finišis Neuville'ile 2,4 sekundiga. "Olin paaris kohas natuke ettevaatlik. Üldiselt oli okei, aga me saame veel natuke paremini teha."

Evans kaotab Neuville'ile viimases splitis 1,7 sekundit.

Neuville finišis Loebist 14,9 sekundit kiirema ajaga. "Näis, kas sellest piisab. Peame vaatama, mida tagumised kutid teevad. Kõik suruvad. Tegin legendi mõned kenad parandused."

Kuidas palun!? Neuville edestab Loebi neljandas splitis 15 sekundiga! Teises splitis oli vahe veel 0,3.

Sellegipoolest on Loeb finišis kiireima ajaga, Suninen kaotab talle 1,1 sekundit. "Võtsin ettevaatlikult, ei tahtnud vigu teha. Väike üllatus oli katse alguses väga libedas kohas." Aga auto esiotsa kahjustusest ja lumest radiaatoris ei rääkinud.

Loeb on kuskil väljas käinud. Radiaatoris on pisut lund paista.

Lappi kaotab finišis hetkel katset juhtivale Suninenile 3,3 sekundit. "Info ei olnud piisavalt täpne. Ma ei saanud piisavalt enesekindlalt sõita."

Neuville edestab teises splitis Greensmithi 4,4 sekundiga.

Kohe Rovanperä järel on finišis ka Katsuta, kes kaotab Suninenile juba 3.26,4. "Piruett oli minu viga. Kurvi keskel oli must jää."

Finišis jääb Rovanperä samuti Suninenile 0,8 sekundiga alla. "Väga halb katse minu poolt. Mul pole veel lumerehvidega nii palju kogemusi. Arvasin, et kaotasime väga palju aega."

Rovanperä on teise ja neljanda spliti vahel teinud tubli ajaparanduse. Oli Greensmithist 2,1 sekundit maas, nüüd kaotab Suninenile vaid 0,8.

Loebi esimene split on Greensmithist 1,5 sekundit kehvem.

Lappi sõidab samuti esimeses splitis Sunineni ja Rovanperäga sama aja (+0,2 Greensmithile). Teises splitis kaotab Suninen Greensmithile 0,7 ja Lappi 1,5.

Suninen edestab finišis Greensmithi 4,7 sekundiga. "Ei olnud väga hea. Olen esimest korda sel aastal naelrehvidega. Olin allamäge tulles liiga ettevaatlik."

"Üleval on olud väga keerulised. Palju on musta jääd. Gravel crew tegi hommikul head tööd," ütles Greensmith finišis.Samal ajal aga käib Katsuta vastu mäekülge. Päris kõva põrutus. Kaardilugeja puhastas auto esiosa lumest ära ja sõideti edasi.

Rovanperä esimene split on Sunineniga identne ehk Greensmithile kaotust 0,2 sekundit.

Siiski-siiski. Esimese spliti ajad on olemas. Greensmith edestab Sunineni 0,2 ja Katsutat 4,1 sekundiga.

Ühtegi vaheaega veel tulnud ei ole. Ilmselt pole ühendus mägedes kõige parem.

Gus Greensmith on rajal.

Hommikune rehviinfo. Kõigil meestel on juba naelikud kaasas. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1220986110555365377

Tänane stardijärjekord: Greensmith, Suninen, Katsuta, Rovanperä, Lappi, Loeb, Neuville, Evans, Ogier.

