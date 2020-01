OTSEBLOGI JA FOTOD | Libedal teel võimsa katsevõidu võtnud Neuville juhib Monte Carlo rallit, Tänak kolmas

MONTE CARLO RALLI

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-mu-ainus-eesmark-oli-teine-katse-probleemidevabalt-lopetada?id=88734831

Üldseis pärast 2. katset:

2. katse ajad:

Greensmith on finišis 2.17,4 kehvema ajaga kui Neuville.

Ralli üldseis peale 2. katset siis selline: 1. Neuville, 2. Ogier +19,1, 3. Tänak +25,1, 4. Evans +25,4, 5. Loeb +51,0.

Katsuta kaotab juba neljandas splitis Neuville'ile 1.19,8.

Hyundai1: Ralli on veel pikk. Eelmine aasta kaotas Ott ju teisel katsel 19 sek Neuvillile

Rovanperä finišis seni kõige kehvema ajaga, kaotades Neuville'ile 1.14,7.

Rovanperä kaotab viiendas splitis Neuville'ile juba 1.02,5.

Gus Greensmith keeras korraks tee äärde ja tegi autole taaskäivituse.

Loeb sõidab välja viienda katseaja (+46,5).

Lappi finišis seni halvima ajaga, kaotades Neuville'ile tervelt 52,6 sekundit. Suurt jututuju soomlasel polnud: "Auto on korras. Enam-vähem."

Lappi kaotab viiendas splitis Neuville'ile juba 47 sekundiga.

Suninen katkestas tänaseks käigukastiprobleemi tõttu.

Loeb võtab kolmandas splitis sisse neljanda koha ja kaotab Neuville'ile 20 sekundiga.

Huviline8: Neuville kiirem kuna see natukene rohkem kogemust autos annab keerukas olukorras rohkem tunda. Kindlasti võtavad Ogier ja Tänak ka natukene ohutumalt asja.

Evans on finišis neljanda ajaga, kaotades Neuville'ile 29,9 sek. Waleslane tunnistas, et tagumistest naelikutest oli mõnes kohas kasu, aga üldiselt viisid need auto ikka tasakaalust välja.

Kalle Kaljula: Ma ei saa aru mida see Neuville sõi enne seda katset. Rehvid ju põhimõtteliselt samad. Mis oli Thierryl teistmoodi kui teistel

Esapekka Lappi kaotab neljandas splitis Neuville'ile 36,6 sekundit.

Naelikud pole Evansile mingit eelist andnud. Neljandas splitis kaotab Neuville'ile juba 29,4 sekundit.

Ogier kaotab finišis Neuville'ile 25,5 sekundit. "Me ei võtnud eriti palju riske. Oleksime võinud kiiremad olla, aga ralli on veel väga pikk."

Teemu Suninen seisab! Veidi pärast 7 km. Mehed on väljas ja kiivrid on maas.

Viiendas splitis edestab Neuville Tänakut juba 23,5 sekundiga!

Neuville finišis Tänakust 29,7 sekundit kiirema ajaga. Hullumeelne. "Väga rasked olud. Üritasin teed lugeda nii hästi kui suudan ja mitte riske võtta. Pärast meid on auto veelgi mudasem, näis, mida Ogier teeb."

Tänak: "Õnnelik, et elus olen. See oli veel suurem väljakutse, kui ma ootasin. Kogu selle suitsu sees, mis pealtvaatajad tekitavad, oli väga-väga raske."

Ogier kaotab Neuville'ile neljandas splitis 16,3 sekundit.

Tänakul oli libedal teel ka väike moment, külg libises liialt ette, aga päris kraavi õnneks ei vajunud. Katse finišis aeg 16.53,4.

Neljandas splitis on Neuville Tänakust juba 11,2 sekundit kiirem.

Ogieri kaotus kolmandas splitis Neuville'ile 14,5 sekundit, Tänak kaotas 7,5.

Elfyn Evans on esimene auto, kes naelikutega rajale läks. Esimeses splitis kaotab ta Neuville'ile 7,2 sekundit, aga tema rehvieelis peaks välja tulema veidi hiljem.

"Keerab, keerab, ülilibe jää," loeb Järveoja Tänakule, kes sõidab kõige raskemat sektsiooni väga-väga rahulikult.

Ogier kaotab aga teises splitis Neuville'ile juba 10,8 ja Tänakule 3,1 sekundiga.

Teises splitis Neuville'i edu Tänaku ees 7,5 sekundit.

Ogier kaotab esimeses splitis Neuville'ile 3,2 ja Tänakule 2,0 sekundit.

Oi-oi! Teises splitis kaotab Tänak Neuville'ile juba 7,7 sekundit.

Neuville on esimeses splitis Tänakust 1,2 sekundit kiirem. https://twitter.com/RallySolo/status/1220459292999987200

2. katse on alanud. Tänak läks rajale!

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen: "Väga hea esitus nii Sebastienilt kui ka Elfynilt ning ka Kallelt, kellel kuumenesid rehvid üle. Olen kindel, et see pikk katse keerulistes oludes saab olema väga põnev."

Vabandust, homme starditakse ikka veel tänases järjestuses, laupäeval pööratakse järjekord kohtade järgi ümber. Reegliteraamatu artikkel 41.2.

WRC2 seis pärast 1. katset:

Järgmine katse stardib kell 23.26

Homme ikka juba pööratud järjestuses.

Küsija suupihta ei lööda: Kas homme juba minnakse siis pööratud järjestuses või veel samas järjestuses mis tänagi?

1. katse ajad:

Leedulane Deividas Jocius (M-Sport) sõidab rahulikult oma sõitu. Aeg on 1.37,2 kehvem kui Ogieril.

Kolmandat rallit Toyota WRC-ga sõitev Takamoto Katsuta sõidab välja üheksanda aja (+27,2), edestades vaid Greensmithi. "Olin alguses mügarikkude tõttu pisut ettevaatlik. Muidu nautisin katset. Hea algus. Saan veel ralli käigus areneda."

"Kas sa saad meile oma probleemi kohta informatsiooni anda?"Gus: "No!"

Gus Greensmith saabub finišisse samuti veetemperatuuri hoiatustule vilkudes. Aeg on üheksas (+33,7).

Rovanperä sõidab välja viienda aja, kaotades Ogierile 10,2 sekundit. Tänaku teist aega enam keegi ei ohusta. "Läksin rajale ülipehme rehviga, olin agressiivne ja sulatasin rehvi korralikult. Väga libe oli, aga auto tundub väga mõnus!"

Huviline8: Kommentaatorid ikka jaksavad küsida küsimusi kuigi on aru saada, et mehed ei keskendu üldse neile. :) Muide, lehed ei sula ära nagu lumi.

Loeb on finišis viienda ajaga (+10,9). "Rajal on juba päris palju kruusa ja lehti," põhjendas Loeb, kuhu sekundid kaduma läksid.

Rally: Kui lehed niimoodi segavad, vee keema ajavad, mida siis veel lumi tegema hakkab?

Loeb on teise spliti aegades kuues (+5,5) ja kolmandas viies (+10,0).

Lappi kaotab finišis Ogierile 21,6 sekundit. Väga karm algus M-Spordi meestele. Lappi kuulas reporteri küsimuse ära ja virutas ukse naise nina ees kinni.

Esapekka Lappil on sama hoiatustuli põlemas. Ilmselt põhjustavad seda rajalt auto radiaatorile külge haagitud puulehed. Lappi kaotab neljandas splitis suisa 18,9 sekundit.

Suninenil vilgub armatuuril mingi oranž tuli kirjaga "WAT T 125". Aeg on kehvake, Ogierile kaotab neljandas splitis üle 16 sekundi.

Suninen finišis hetkel viies ehk viimane, kaotust Ogierile 17,1 sekundit. Selgub, et see oli veetemperatuuri hoiatustuli. Kommentaarideks sellises olukorras muidugi aega ei jää.

Evans sõidab välja kolmanda aja. Tänakule kaotab vaid 0,1 ja Ogierile 1,9 sekundiga. "Oleks võinud paremini tulla. Mul polnud selleks katseks kõige parem rehvivalik, aga teiseks peaks parem olema." https://twitter.com/Ruben_DXT/status/1220435691236208642

Neljandas splitis on Ogieri edu Tänaku ees kahanenud täpselt 2 sekundile.

Ogier sõidab katsele uued põhjad. Tänakust 1,8 ja Neuville'ist 6,4 sekundit kiirem. "See oli ilmselt üks nädalavahetuse lihtsamaid katseid. Tee oli täiesti kuiv, teine katse on juba kindlasti keerulisem. Esimesed 5 km mul polnud üldse kindel tunne, aga siis sain juba parema pidamise ja kõik läks sujuvamalt."

Ogier on kolmandas splitis Tänakust 2,3 sekundit kiirem.

"Kiirus oli okei. Alguses oli tee väga mudane ja ma ei olnud sellega oma legendis arvestanud. Katse lõpus hakkasin rehve kaotama. Aga mul peaks teiseks katseks paremad rehvid olema," sõnas Neuville.

Neuville on finišis Tänakust 4,6 sekundit kehvema ajaga.

Kolmandas splitis kaotab Neuville Tänakule tervelt 3,4 sekundiga.

"Katse on keeruline, aga olud on stabiilsed," ütleb Tänak katse finišis.

Ogier teises splitis Tänakust 2,5 ja Neuville'ist 3,3 sekundit kiirem.

Tänak on katse finišis ajaga 9.55,2. "Try and beat that one!" teatab WRC+ All Live kommentaator.

Ogier on esimeses splitis Tänakust 0,2 sekundit kiirem.

Teises splitis jääb Neuville Tänakule alla 0,8 sekundiga.

Meil on hooaja esimene split! Neuville on selles Tänakust 0,1 sekundit aeglasem.

Esimene katse on täiesti lumevaba, aga kuuldatavasti teisel katsel mõned valged lõigud on.

Tänak läks rajale!

Täna starditakse eelmise aasta hooaja lõppjärjestuses: 1. Tänak, 2. Neuville, 3. Ogier, 4. Evans, 5. Suninen, 6. Lappi, 7. Loeb, 8. Rovanperä, 9. Greensmith, 10. Katsuta, 11. Jocius. https://twitter.com/RevistaScratch/status/1220421710027087875

Naljamees! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/hyundai-boss-vordles-tanakuga-koostood-uue-pruudi-votmisega-sa-viid-talle-alguses-lilli-ja-nii-edasi?id=88733851

Testikatse tulemused: https://twitter.com/thierryneuville/status/1220044785559527425

M-Spordi mehed Suninen ja Lappi tulevad veel rajale. Kolmandat korda testikatse läbinud Suninen saab ajaks 2.05,0 ning neljandat korda tulemuse kirja saanud Lappi ajaks on 2.03,4. Mehed on ikka vastavalt viies ja kuues.

Viimase paarikümne minuti jooksul on tippude osas olnud seis üsna vaikne. Võib juhtuda, et mõni tippmees tuleb veel rajale, kuid tundub, et vaikselt hakatakse otsi kokku tõmbama.

Praegune seis: Ogier juhib, Neuville teine, Tänak neljas.

Evansilt 2.01,0. See on täna tema kõige kehvemaks tulemuseks. Britt on jätkuvalt Tänaku ees kolmandal kohal.

Rovanperä neljanda läbimise ajaks kõigest 2.08,0. Tundub, et midagi võis juhtuda. Kokkuvõttes on noor soomlane ikka seitsmes.

Loeb saab juba kolmandat korda aja 2.01,0. Tema parim on aga teise läbimise 2.00,4.

Liider Ogier käib ka vahepeal rajal, kuid ka tema ei paranda. Seekordseks tulemuseks 1.59,8.

Ogier on võrreldes Tänaku ja Neuville'iga sõitnud poole vähem.

Tänak ja Neuville läbivad raja ka neljandat korda, kuid kumbki ei paranda. Tänaku ajaks 2.00,4 ja Neuville'il 2.00,1.

Neuville jagab testikatsete vahepeal ka ajakirjanikele värskeid muljeid. https://twitter.com/thierryneuville/status/1220021806985285632

Tänaku stiilinäide: https://twitter.com/anlauto/status/1220016097820389377

Praegune seis. Tänak ikka neljas.

Neuville ka ei paranda. Sel korral tulemuseks 1.58,7. Parimaks ikka avaläbimise 1.57,2.

Tänak ei paranda. Seekordseks ajaks 1.59,8. Parim on teise läbimise 1.58,3.

Evansile aeg 2.00,8 ja Lappile 2.01,1. Kumbki ei paranda. Evans on jätkuvalt kolmas ning Lappi kuues.

Testikatse on jätkumas.

Testikatsel ei ole juba mõnda aega uusi aegu peale tulnud. Tundub, et parasjagu on mingil põhjusel paus. Väidetavalt on testikatse peatatud. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1220017270103138305

Selline on seis teise läbimise järel. Tänak on jätkuvalt neljandal kohal.

Ogier teisel läbimisel ei paranda. Ajaks 1.58,6. Avaläbimisel oli tulemuseks 1.57,1.

Tippudest on teine läbimine tegemata ainult Ogier'l.

Ogier annab teada, et Monte Carlos on oluline teha konkurentidest vähem vigu. https://twitter.com/SebOgier/status/1220009889646415872

Neuville ei paranda. Ajaks 1.58,8. Üldises pingerivis on ta 1.57,2-ga jätkuvalt Ogier'i järel teine.

Katsuta parandab, kuid 2.01,9 jätab ta jätkuvalt kümnendaks.

Ford Fiesta WRC autoga sõitev leedulane Deividas Jocius sai esimesel läbimisel ajaks 2.11,6, mis annab alles 17. koha.

Loeb parandab ka, kuid 2.00,4 ei tõsta teda kaheksandalt positsioonilt kõrgemale.

Sarnaselt Tänakule parandavad aega ka kolmandal kohal olev Evans, viiendat kohta hoidev Suninen ja kuuendal positsioonil paiknev Lappi.

Tänak on teist korda rajal käinud. Sel korral ajaks 1.58,3 ehk eelmisest ajast 0,2 sekundit parem. Neljandast kohast kõrgemale see teda siiski ei tõsta.

Tipud on tagasi hooldusalas.

Seis esimese läbimise järel:

Katsuta on WRC-sõitjatest kohal kõige kehvema ajaga. Tulemuseks 2.02,6.

Tänak tunnistas esimese läbimise järel, et seni on tema jaoks kõik hästi kulgenud. Eestlase tiimikaaslane Neuville jätkas paugustamist. "Tunneme end enesekindlalt. Meil on hea auto ja hea meeskond. Läheme sel hooajal kahe tiitli järele."

Üheksa WRC-autot on aja kirja saanud.

Loebi ja Rovanperä ajad lähevad üle kahe minuti.

Suninen ja Lappi jäävad Tänakule alla.

Ka Evans on Tänakust kiirem. Briti tulemuseks 1.57,9.

Tänak saab esimesel läbimisel ajaks 1.58,5. Neuville on aga kiirem ja saab ajaks 1.57,2. Ogier läheb aga omakorda liidriks, ajaks 1.57,1.

Maailmameister Ott Tänak on nüüd ka rajal!

TESTIKATSE ESIMENE LÄBIMINE: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1219998442535055360

Aeg on nüüd täpselt nii kaugele jõudnud, et hooaja esimene testikatse on ametlikult avatud.

Hooaja esimene testikatse on peagi algamas!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-nalja-saab-ott-tanak-ja-martin-jarveoja-asusid-oppima-korea-keelt?id=88720113

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-hyundai-meeskonna-ettevalmistused-monte-carloks-on-taies-hoos?id=88718319

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ott-tanak-avaldas-uhe-pohjuse-miks-ta-hyundaiga-liitus?id=88717747

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/jari-matti-latvala-eelvaade-hooajale-paberil-on-neuvillel-parimad-kaardid-aga-hyundai-sobib-tanakule-hasti?id=88702611

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/latvala-leidis-end-uuest-olukorrast-motlesin-et-ma-ei-peaks-siin-olema?id=88716197

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/videote-pohjal-soidab-ott-tanak-teisiti-kui-varem?id=88710183