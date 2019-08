OTSEBLOGI ja FOTOD | Kuidas läheb Ott Tänakul Soome ralli testikatsel?

Soome ralli

Toyota on praegu olukorraga rahul. https://twitter.com/TGR_WRC/status/1156819299631292417

Ogier tõuseb ajaga 1.56,6 teiseks.

Testikatse jätkub. Tänak on teistkordselt raja läbinud ja aega veelgi parandanud. Tänaku ajaks 1.55,2.

Gus Greensmithil oli testikatsel ärev moment. https://twitter.com/jiipihlaja/status/1156817725882327040

Latvala stiilinäide testikatse esimeselt läbimiselt. https://twitter.com/akikojmlfani/status/1156815681624641538

Tundub, et testikatse on peatatud just selliste meeste pärast. https://twitter.com/DanielKalan/status/1156816579050561536

Testikatse on korraks seisma pandud, kuna rahvast on raja ääres hullumoodi palju. Igaks juhuks korratakse üle kõik turvareeglid. Delfi sporditoimetuse juht Peep Pahv raporteerib raja äärest, et sellist rahvamassi ei ole Soome ralli testikatsel varasemalt nähtud.

Andreas Mikkelsen testikatsel:

WRC-mehed on kõik ühe korra testikatse läbinud.

Soomes Hyundai rooli keerav Craig Breen läheb kolmandaks, kaotust Tänakule 0,8 sekundit. Sel hooajal esmakordselt MM-sarjas kihutav Breen tunnistas, et ta tundis WRC-sarjas sõitmisest suurt puudust ning tõeliselt hea on tagasi olla.

Rally Estonial vigastada saanud Elfyn Evansit asendav Gus Greensmith läheb seitsmendaks, kaotust Tänakule 3,6 sekundit.

Latvala saab kirja neljanda aja, kaotust Tänakule 1,2 sekundit. Latvala tõdeb, et Soome rallil võitmiseks tuleb olla väga enesekindel. Latvala sõnul on õige tunne juba tulekul.

Loeb testikatsel:

Lappi esimese läbimise järel: „Tunnen ennast autos mugavalt. Puhkus oli hea ning kõik on hästi. Auto on paljulubav.“

Kaks aastat tagasi Soomes võidutsenud Lappi kerkib teiseks, kaotust Tänakule 0,5 sekundit.

Tänak testikatsel.

Meeke läheb teiseks, kaotust Tänakule on 1,2 sekundit.

Praeguseks on aja kirja saanud viis meest. Tänak on jätkuvalt esimene.

Ogier tunnistab, et ta ootab Soomest head võistlust, kuna rallieelne test läks väga hästi. Neuville tõdeb, et tema eesmärgiks on suuri rivaale edestada. „Anname endast parima,“ lubas Neuville.

Ogier saab ajaks 1.58,8. Neuville'i aeg on aga 1.58,3 ehk Tänakule kaotavad mõlemad vähemalt kaks sekundit.

Tänak esimese läbimise järel: „On olnud mõnus puhkus. Olen nädalavahetuse eel väga elevil. Meil on nädalavahetuseks koos väga hea pakett.“

Esimesena rajale läinud Tänak saab ajaks 1.56,3.

Tänak on rajal!

Testikatse on kohe algamas!

