OTSEBLOGI JA FOTOD | Georg Grossi ralli lõppes suure avariiga, Tänak tegi kolmandal katsel võimsa vigade paranduse!

Rally Estonia 2. päev

SS4 on alanud. Ogier on rajal.

Sellige oli Nikolai Grjazini väike moment 2. kiiruskatsel:

Egon Kaur ja maailma parimad R5 ässad 2. kiiruskatsel. Silm puhkab!

Kinnitamata andmetel on Karl Kruudal mingisugused probleemid, teatab ralliraadio.

WRC3 klassi üldseis SS2 järel!

Üldseis peale 3. katset:

Gus Greensmith kurdab, et on teinud väga aeglase legendi ja peab palju korrektuure tegema.

Ander: Nagu põhjanaabrid ütlevad: "Nyt on täysi ralli päällä." :)

Breen kaotab SS3 teises splitis Tänakule 3 sekundit. Esimeses splitis oli vahe 1,5 sek.

Lappil pole ka midagi kiita. 11,4 sekundit kaotust finišis Tänakule.

Tom: Hull kus Ott andis minna see katse :)

Suninen kaotab finišis Tänakule 13,4 sekundit.

Tänak finišis parima ajaga 8.16,6. Evansit edestab 6,3 ja Neuville'i 6,8 sekundiga. "Ütleme nii, et eelmine katse oli kehv, see katse üritasin rohkem."

Rainer Mällar: Grossi auto peale avarii

Tänak edestab Neuville'i SS3 viimases splitis 5,9 sekundiga! Kõik hästi jälle!

Rovanperä parem tagumine osa on kannatada saanud. Kaotas 22,6 sekundit finišis Evansile! Tagarehv puru. "Tegime vea. Tegime mitmeid vigu."

Grossi kaardilugeja Raigo Mõlder oli ralliraadiole öelnud, et hüppel tehtud avarii.

Kalle kaotab kolmandas splitis Neuville'ile 9,1 sekundit!

Tänak esimeses splitis Rovanperäst sekund kiirem! Neuville (+1,5), Ogier (+2,3), Evans (+3,0).

https://twitter.com/JasparVaher34/status/1302117052765941760

Rrr: Gross tegi korraliku avarii

Evans kurdab finišis, et oli päris libe. Mõned kohad lasi pikaks, aga üldiselt jääb rahule.

Rovanperä esimeses splitis Neuville'ist 0,5 sekundit kiirem. Ogier (+1,3), Evans (+2,0).

Georg Gross on katkestanud. Autost väga palju järel ei ole, antakse ralliraadios teada. Kurb! Meestega on kõik hästi. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302116622359027712

Neuville sõidab välja kiireima esimese spliti. Ogierist 0,8 ja Evansist 1,5 sek nobedam.

Ogier edestab esimeses splitis Evansit 0,7 sekundiga.

SS3 stardib Mügrast, lõpetab Kaagveres https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1302114686498992128/photo/1

SS3 publik on valmis. Ogier läks rajale!

Omamaamees: Üldiselt pole ju hullu veel midagi. Poolteist sekundit. Julian Porter arvas, et Oti auto kuues käik on liiga lühike ja asfaldil kaotas seetõttu aega...

Üldseis peale 2. katset:

2. katse ajad:

Nikolai Grjazin oli 6.55 sõitnud ja tõmbas külje ette! Oli õnne, et puude vahel ei lõpetanud.

All Live'is kuulda polnud.

Omamaamees: Kas üldse mingeid kommentaare Tänakult pole?! Veider, et kaotas lõpus kõik ja veel pealegi, mis alguses ees oli?

Tom: Tundus nagu Tänakul suri auto välja enne asfaldi shikaani. Kuidagi ei liikunud sealt kiirelt välja.

Lugeja: Ott eksis käiguga kui väljus kruusalt asfaldile

Breen oli katse finišis ülevoolavalt õnnelik ja kiitis kõiki, kes talle selle suurepärase auto ette valmistasid. https://twitter.com/stevenbatey96/status/1302111808023654400

Craig Breenilt korralik algus. Katse teine aeg, kaotab Kallele vaid 1,3 sekundiga.

Rovanperä juhib esimest korda elus WRC rallit.

Suninen kaotab Rovanperäle finišis suisa 15,7 sekundit. Evans teine (+2,1), Tänak kolmas (+2,8), Neuville neljas (+3,5), Ogier viies (+4,0).

WRC All Live spekuleerib, et kuskil on kas mingi moment olnud või kaotab lihtsalt kiirel asfaltteelõigul.

Tänak kaotab finišis Kallele 2,8 sekundit! Mis juhtus??

Finišis Rovanperä parim 9.52,1-ga. Evans (+2,1), Neuville (+3,5), Ogier (+4,0).

Viimases splitis Tänak Rovanperäst vaid 0,3 sekundit kiirem.

Neuville jääb finišis Evansile 1,4 sekundit alla. 9.55,6

Kui korraks esimesse splitti tagasi hüpata, siis Lappi kaotab Tänakule 1,3 ja Suninen juba 4,4 sekundit. Probleemid?

Kolmas split: Tänak ikka kiireim. Järgnevad Rovanperä (+0,6), Evans (+1,4), Neuville (+1,9), Ogier (+2,5).

Evans finišis Ogierist 1,9 sekundit kiirema ajaga 9.54,2.

Tänak teises splitis Rovanperäst täpselt sekund kiirem. Neuville kaotab kolmandana 1,1.

"Pidamine on okei, aga mitte mega," oli Ogieri lühike kommentaar.

9.56,1 on Ogieri aeg finišis.

Tänak sõidab kiireima esimese spliti! 0,8 sekundit parem kui kolmel järgmisel.

Neuville teises splitis Evansist 0,5 ja Ogierist 1,2 sekundit kiirem.

Peale ei saja, aga tee kõige kuivem ka ei ole.

Priit: Milline ilm on?

Evans, Neuville, Rovanperä on kolmekesi sõitnud välja võrdse esimese spliti 1.42,5! Ogier +0,3.

Teises splitis on Evans Ogierist kiirem 0,7 sekundiga.

Neuville sõidab välja Evansiga võrdse spliti.

Esimene split on ka juba olemas ja see ütleb, et Evans on olnud Ogierist 0,3 sekundit nobedam. https://twitter.com/RallyEstonia/status/1302105865105879041

Ogier läks rajale!

Pealtvaatajad on valmis https://twitter.com/paddocknews/status/1302099208560955393

WRC ässad on Suure-Kambja ja Kaatsi küla vahel valmis startima päeva esimesele katsele. Kui ilus vaatepilt...

Stardijärjekord (mitte tähelepanu pöörata kellaaegadele)

Neuville'i hommikune service peaks juba läbi saama, aga nii ta sisse tuli. https://twitter.com/thierryneuville/status/1302096904566837249

1. katse tulemused:

Hommikukohvi kõrvale soovitame ära kuulata ka "Kuuenda käigu" podcasti, mis salvestatud eile kohe pärast publikukatset: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-mida-arvata-m-spordi-meeste-nurinast-uute-ja-kitsamate-teeloikude-kohta?id=90953801