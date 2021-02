OTSEBLOGI JA FOTOD | Arktika ralli algab 31-kilomeetrise maratonkatsega. Tänak võitis testikatse, Kaur parim WRC3 klassis

Arktika ralli

Teises splitis Rovanperä, Neuville +5,0, Ogier +7,7, Evans +8,0.

Kolmandas splitis Neuville, Evans +2,5, Ogier +3,5. Tagant tulijad paistavad olevat selgelt kiiremad.

Neuville'i teine split on Ogier'st 2,7 ja Evansist 3,0 sek kiirem. Neljandas on Evans Ogier'st 2,6 sek nobedam.

Rovanperä läheb esimeses splitis juhtima 2,0 sekundiga Neuville'i ette!

Teises splitis on Ogier ja Evansi vahe ikka veel üsna olematu, Evans 0,3 sek aeglasem. Kolmandas splitis aga Evans sekund kiirem.

Täpsustame rehviinfot. Ainult ühe varurehviga on lisaks Tänakule ja Loubet'le WRC meestest rajal ka Greensmith.

Neuville sõidab Ogier' esimese spliti 0,3 sekundiga üle.

Ragnar: Talverallil vist see risk õigustatud, pehme lumega saab tühja rehviga sõita pärast kui vaja nii, et see tükkideks ei lenda

Esimeses splitis (4,62 km) jääb Evans Ogier'ile vaid 0,1 sekundiga alla.

Kuuldavasti on kõik peale Tänaku ja Loubet' läinud tänastele katsetele ühe varurehviga, teised kõik kahega. Nii vähemalt öeldi TV6 eetris, oma silmaga seda kinnitust veel näinud ei ole.

VALMIS? LÄKSIME! Ogier on rajal.

Stardijärjekord katsetele SS1 ja SS2:1. Ogier2. Evans3. Neuville4. Rovanperä5. Katsuta6. Greensmith7. Tänak8. Suninen9. Breen10. O. Solberg11. Loubet12. Tuohino13. Bertelli (viimane WRC)...22. Linnamäe30. Kaur31. Jeets

Oliver Solberg on oma parima aja sõitnud välja viiendal testikatse läbimisel - 2.40,0 ja tõusnud sellega kuuendaks. Ainult leedulane Jurkevicius (Škoda) on veel viiendat korda rajale läinud. Aga nüüd peaks küll testikatse päris lukus olema.

Peeter: Rovenperä ilmselt Tänaku suurim konkurent sellel rallil. See esimene läbimine oli ikka ulmeliselt kiire võrreldes teistega. Pärast seda pole Rovanperä enam kiiret ringi teinud, seega lõppjärjestuse kohta pole tal mõtet vaadata.

Oliver Solbergi kolmanda läbimise aja 2.40,5 oleme ka veel lugejatele võlgu. Sellega tõusis ta seitsmendaks. Tasub siiski rõhutada, et testikatse ajad ei tähenda suures pildis mitte midagi. Ainult meile kui asjahuvilistele on neid põnev jälgida.

Loubet on neljanda läbimise ajaga 2.39,8 tõusnud neljandaks. Eespool on vaid Katsuta (2.39,8), Neuville (2.36,1) ja Tänak (2.35,4).

Rk: Ott nalja tegema ei lähe!

Mikkelsen saab kolmandal läbimisel ajal 2.45,0. Kaur langes nüüd R5 autode arvestuses teiseks.

Testikatse ajad ainult WRC3 arvestuses (ewrc-results.com). Kena vaadata. Esikohad kahes klassis.

Loubet' tõusis kolmanda läbimise 2.41,4-ga 13. kohalt üheksandaks.

Neuville'ilt kolmandal läbimisel samuti hea aeg 2.36,1, tõuseb teiseks. Oliver Solberg 2.40,5-ga kuues. (Kuvatõmmis ewrc-results.com lehelt)

Tänak läks kolmanda läbimise ajaga 2.35,4 testikatset juhtima!

Egon Kauri teise läbimise aeg oli 2.47,0, millega ta tõusis 13-ndaks. 0,6 sekundit kiirem Andreas Mikkelsenist, kes on 14. kohal.

Greensmith tõuseb kolmanda läbimise ajaga 2.41,2 viiendaks.

Breeni kolmanda läbimise aeg 3.12,2.

Kolmandal läbimisel on oma aega parandanud vaid Katsuta, Bertelli (2.48,9) ja Fourmaux (2.51,1).

https://twitter.com/mattiasekstroem/status/1365219305965682690

Ott Tänak nüüd ka rallipargist välja tulnud ja seisab testikatse stardipaiga läheduses ehk ootame huviga ka tema kolmanda läbimise aega.

2.58,4 on Gregor Jeetsi aeg.

Egon Kaur näitas esimesel läbimisel aega 2.57,6, mis on kõikide autode peale paremuselt 26.

https://twitter.com/OliverSolberg01/status/1365205919760605185

2016. aasta rallikrossi maailmameister Mattias Ekström istub sügaval lumevallis. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1365213690845405186

Rovanperä kolmanda läbimise aeg on üle 3.11.

2.39,8 on aeg, mis viib Takamoto Katsuta kolmandal läbimisel testikatse liidriks Breeni ette. https://twitter.com/eWRCresults/status/1365217788651069446

Ogier kolmanda läbimise ajaks märgitakse 3.55,6. Võtab kas ise tagasihoidlikult või käis temagi lumehanges?

Veiby kokkupuude lumehangega: https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1365210299423481856

2.50,8 on Georg Linnamäe teise läbimise aeg.

Neuville'i teise läbimise ajaks on märgitud 23.40,9. Tundub, et ka teised masinad on nüüd uuesti teele lastud.

Video Evansi äpardusest testikatse teisel läbimisel: https://twitter.com/MattiGrohn_/status/1365207987300823041

Neuville'ile kutsuti suisa puksiir järgi. https://twitter.com/MattiGrohn_/status/1365206394471866372

Neuville'i täpike liigub!

Kaardi järgi tundub, et testikatse on seisma jäetud, et Neuville hangest välja aidata. Ainult Belgia lipuga täpike praegu tee peal paistab, ülejäänud ootavad kobaras katse stardipaigas, nende seas ka Egon Kaur ja Gregor Jeets.

Craig Breen on teisel läbimisel sõitnud ajaks 2.39,9 ja testikatset juhtima läinud. https://twitter.com/OpensTightens/status/1365204137638518784

Rovanperä enda teine läbimine oli 3.14,2. On kas hoogu maha pidanud võtma või ka ise kuskil eksinud.

2.40,3 on aeg, mis viib Tänaku testikatse liidriks. Rovanperäst 0,2 sekundit kiirem.

https://twitter.com/MattiGrohn_/status/1365200776294002689

Neuville on labidaga autost väljas. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1365201182474592257

Evansi teise läbimise aeg oli tänu sellele äpardusele 2.59,1.

Lumehange sõitnud Janne Tuohino on testikatse lõppu jõudnud ajaga 26.04,4.

Elfyn Evansil on väike äpardus juhtunud. https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/1365200147160924160

Ogier on juba ka teist korda testikatse läbinud. Aeg 2.41,3. Rovanperäle (2.40,5) jääb veel siiski alla.

Georg Linnamäe lõpetab testikatse esimese läbimise 3.09,0-ga. Läheb aegade võrdluses 19-ndaks, Adrien Fourmaux (3.05,4) selja taha. Johnstonist (3.09,2) ja Grjazinist (3.45,2) sai jagu.

19 autot on testikatse läbinud. Nikolai Grjazini aeg 3.45,2 selgelt viimane. R5 autodest on kiireim olnud Esapekka Lappi (2.50,9), kiirem kui WRC mehed Greensmith ja Solberg.

Otseülekanne on lõppenud, aga testikatse läheb edasi. Kell 9.13 peaks startima Georg Linnamäe.

Testikatse ajad, kui 14 autot on oma esimese läbimise teinud: 1. Rovanperä 2.40,52. Breen 2.42,43. Tänak 2.43,04. Neuville 2.44,65. Ogier 2.45,16. Evans 2.45,17. Suninen 2.46,18. Katsuta 2.48,99. Loubet 2.49,110. Greensmith 2.51,7.11. Solber 2.53,512. Mikkelsen 2.54,413. Bertelli 2.56,614. Fourmaux 3.05,4

Lorenzo Bertelli pidi hoogu maha võtma, soomlane päris keset teed õnneks oma autoga ei jäänud.

Janne Tuohino (Ford Fiesta WRC) on välja sõitnud! 2,7 km peale starti. https://twitter.com/MundoRallyes/status/1365194627624673283

WRC autoga debüüti tegev Oliver Solberg näitab hetkel kümnendat aega 2.53,5. Ütles, et kõik juhtus nii-nii kiiresti!

Breen oli katse lõpus väga õhinas: "Terve tee suurepärane pidamine, ilusad suured lumevallid. Sellised olud lihtsalt viivad sul mõistuse peast!"

Testikatse ajad siiani: 1. Rovanperä 2.40,52. Breen 2.42,43. Tänak 2.43,04. Neuville 2.44,65. Ogier 2.45,16. Evans 2.45,17. Suninen 2.46,18. Katsuta 2.48,99. Greensmith 2.51,7.

2.43 öeldi otseülekandes Tänaku ajaks, mis peaks olema Rovanperä järel paremuselt teine.

Tänakult küsiti, kas ta on võimeline oma autoga esikoha peale sõitma. "Eks me näe. Oleks hea Toyotadega võidelda, aga eks näis, mis me teha suudame!" vastas Tänak.Oti aja jääme aga kahjuks võlgu, sest ajavõtusüsteem hakkas just tema finišiga tõrkuma.

"Väga lõbus! Pärastlõuna saab olema kitsam ja keerulisem. Tuleb lõbus nädalavahetus," ütles ajaga 2.48,9 testikatse läbinud Takamoto Katsuta.

Kalle Rovanperä sõidab Neuville'i aja kohe üle! 2.40,5 noorele soomlasele. "Saab olema raske nädalavahetus, aga ma naudin neid katseid väga. Üritan autoga head tunnet saada. Tegin siin-seal mingeid vigu, seega ei olnud väga hea katse."

Kolmest mehest seni kõige kiirem olnud Neuville (2.44,6): "Mul pole õrna aimugi, mida võime siin saavutada. Üritame teha hea nädalavahetuse. Ootan huviga, meil oli hea ettevalmistus ja ma tunnen end mugavalt."Ogier ja Evans said identse aja 2.45,1.

Ogier ütles katse finišis: "Väga kena! Soovin, et olud oleksid ka esimesel katsel sellised. Väga jäine. Rohkem pidamist, kui ma arvasin. See on hea katse, kus tunnetus kätte saada."

Olud on juba väga rasked! Udu on kõva, natuke on lume alt ka kruusa paista.

Testikatse on alanud. Esimene läbimine on traditsiooniliselt nähtav ka FIA WRC Youtube'is ja Facebookis.

Testikatse stardinimekiri: 1. Ogier (kell 8.31)2. Evans3. Neuville4. Rovanperä5. Katsuta6. Greensmith7. Tänak (kell 8.43)8. Suninen9. Breen10. Solberg11. Loubet...22. Linnamäe (kell 9.13)

https://www.youtube.com/watch?v=gJBy3CUZGPY

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/craig-breen-sel-tasemel-on-vaid-kuus-voi-seitse-kohta-kui-sa-hasti-ei-esine-oled-valjas?id=92682121

Hyundai meeskond valmistub testikatseks: https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1365179524472856579

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kas-rovanpera-esimene-suur-voimalus-voi-loob-pohjalikult-valmistunud-tanak-trumbid-lauale?id=92678685

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-suurimad-konkurendid-said-enne-arktika-rallit-hea-uudise?id=92680379

"Väga kiired teed pole minu jaoks kõige huvitavamad, aga olud on kõigile samad," ütles Sebastien Ogier. https://twitter.com/SebOgier/status/1364997613146185733

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/latvala-kui-rovanpera-ei-voida-arktika-rallit-voiks-see-tulla-naiteks-eestis?id=92679833

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/hairekell-arktika-ralli-eel-thierry-neuville-hyundai-tundub-aeglasem-kui-aasta-tagasi?id=92679035

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-rovaniemist-georg-linnamae-rajad-on-keerulised-parimad-julgevad-ja-oskavad-soita-siin-oluliselt-kiiremini?id=92673825

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-rovaniemist-egon-kaur-me-ei-tulnud-mm-rallile-nalja-tegema?id=92675789

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-rovaniemis-ott-tanak-lumehanged-lubavad-meil-riskivabamalt-riske-votta?id=92678579