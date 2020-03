OTSEBLOGI | Hommikul palju aega kaotanud Tänak lõpetas reedese päeva neljandal kohal. Sordo katkestas, Neuville suurest mängust väljas

MEHHIKO RALLI

Meie otseblogiga tänaseks lõpetame. Hommikul on üleval juba Ott Tänaku videointervjuu ning kell 10 läheb eetrisse ka "Kuuenda käigu" podcast, kuhu ootame kuulajate küsimusi (kuueskaik@delfi.ee)!

Üldseis peale 12. katset:

Gus Greensmithil läksid sõõrikud korralikult metsa. Jättis auto seisma ja pidi teele tagasi tagurdama. Tulemuseks on 6,4-sekundiline kaotus Rovanperäle.

Adamo rääkis hooldusalas, et Sordo auto lagunes põhimõtteliselt juba hommikul esimese veelekkega, kõik ülejäänu ja auto seisma jätmine 7. katsel oli juba selle tagajärg. "Ma ei tahaks teha edetabelit oma Hyundai aastate halvimatest kogemustest, aga kui ma kunagi raamatu kirjutan, siis panen äkki tänase päeva sinna esikolmikusse."

Suninen sõidab välja kolmanda aja, kaotades Rovanperäle 1,0 ja Evansile 0,4 sekundit.

Sordoga on selleks nädalavahetuseks kõik. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1238658998389420032

Tänak kaotab Rovanperäle 1,1 sekundit ja langeb kokkuvõttes Evansi selja taha. 0,2 sekundit jääb mehi lahutama. Küsimusele, kas lähed nüüd hotelli puhkama, vastas Tänak: "See polegi nii paha mõte."

Sordo masin pannakse Hyundai boksis katte alla ja tundub, et seda enam parandada ei proovita.

Rovanperä sattus sõõrikuid tehes natuke hoogu ja võis arvata, et ta kaotas sinna aega, aga vastupidi! Aeg on 0,6 sekundit Ogierist kiirem. Kas see nö "sõõrik" võib uurimisele minna?

Ogier jääb Evansile 7 kümnendiksekundiga alla. 47,0 oli aeg.

46,3 sekundit ja ongi katse läbi. Loodetavasti ei ole see ralli tulevik...

Jälle ei paista äsja välja hõigatud katse ajad paika pidavat. Telepilt näitab juba Evansit startimas.

Päeva viimane katse, mil pikkust tervelt 730 meetrit, stardib kell 4.48. Tasub kindlasti üleval olla!

Üldseis peale 11. katset:

11. katse ajad:

10. katse ajad:

11. katsel sai Suninen kirja Evansi ja Tänakuga täpselt sama aja 1.37,9 ehk 0,5 sek kaotust Ogierile, Greensmith platseerus kuuendaks (+2,2).

10. katse: Suninen saab kirja viienda (1.40,0) ja Greensmith kuuenda aja (1.40,7).

Järgmine võistluspaar: Suninen-Greensmith.

11. katsel saab Tänak kirja Evansiga identse aja ehk 0,5 kaotust Ogierile. Rovanperä kaotab Tänakule 0,8 sekundiga.

Tänakule läheb kirja 10. katsel kolmas aeg 1.39,3, Rovanperäle neljas 1.40,4.

11. katse põhjaks sõidab Ogier 1.37,4 ja seal edestas ta Evansit 0,5-ga. Kokku seega kahe katse peale 0,6 sekundit võitu.

Kuid enne siiski sõidavad Evans ja Ogier ka 10. katse ära.

Tänak ja Rovanperä võtavad joonele valmis.

Ogier saab ajaks 1.39,0 ja edestab Evansit vaid 0,1 sekundiga.

Evans ja Ogier läksid rajale.

Tänak läheb järmisel kahel katsel paari Rovanperäga. Evans Ogieriga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-paar-koroona-euroopast-parit-ajakirjanikku-saadeti-arsti-juurde-kuid-tunnistati-viirusevabaks?id=89224563

Autodromo katsed algavad kell 3.55 Eesti aja järgi.

Andrea: Adamo tundus nagu Oti peale pahane olevat, et see hommikul kergelt mäsa pani. Üldse kuidagi kahtlane sell.

Andrea Adamo sisutihe intervjuu: https://twitter.com/rally_fan1988/status/1238630299837308930

Nii on tõepoolest.

E.: Kas selle katsega läheb lukku ka homne stardijärjestus?

Hyundai ametlik teade Neuville'i katkestamise kohta. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1238623707381235712

Üldseis peale 9. katset. Tänak poodiumil!

9. katse ajad:

Suninen kaotab finišis Tänakule tervelt 7,5 sekundit. Aeg 9.01,0.

Tänak finišis kena ajaga 8.53,5. Rovanperä kaotab talle 3,2, Ogier 3,7 ja Evans 4,6 sekundiga. "Meil täna väga halb päev. Kahjuks eelmine katse jäeti ära. Ilmselt saime praegu mõned kohad tagasi."

Rovanperä finišis ajaga 8.56,7, edestab Ogieri 0,5 ja Evansit 1,4 sekundiga. "Nüüd on juba parem. Hakkan autoga kruusal harjuma leidma asju, mida ma pean ja mida ma ei pea tegema. Homme on veel palju õppida, aga juba on parem."

Teises splitis edestab Tänak Rovanperä 1,5, Ogieri 2,3 ja Evansit 3,2 sekundiga.

Kordusest näitas ka Tänaku väikest apsakat kurvi lõikamisel. Viskas auto korraks ootamatult tee peale tagasi, loodetavasti rehv kividel ei purunenud.

Tänak sõidab Neuville'i esimese spliti 0,2 sekundiga üle. Ogieri edestab 0,8-ga.

Ogier finišis ajaga 8.57,2 ja edestab Evansit 0,9 sekundiga. "On olnud hea päev. Hea meel on siin olla."

Teises splitis edestab Rovanperä Ogieri 0,8 ja Evansit 1,7 sekundiga.

A: Kokkuvõttes kurb seis Hyundaiga. Igal autol on midagi viga olnud.

Rovanperä kaotab Neuville'ile esimeses splitis 0,7 sekundiga.

muhv: sedasi jöuab Ott poodiumille.

Neuville ei liigu enam kuhugi. Kiivrid võetakse peast, kapott on endiselt lahti. Neuville räägib mobiiliga.

Ogier on esimeses splitis olnud Neuville'ist 0,6 sek aeglasem. Tundub, et teise spliti Neuville enam ei jõudnudki. Evans on samal ajal turvaliselt finišis ajaga 8.58,1.

Kapott on lahti, mõned pealtvaatajad uudistavad samuti kõrval... Ühtäkki hakkas lihtsalt aeglasemalt sõitma, tundus, et võim kadus ära.

NEUVILLE SEISAB! https://twitter.com/fernischumi/status/1238622099683581954

plokk: Block keeras auto katusele eile, tuli täna uuesti rajale ja auto kuumenes üle :) Ilmselt ei taha ta sellest katusest rääkida lihtsalt :D

Neuville on esimeses splitis Evansist 1,5 sekundit kiirem.

Evans on katsel.

Ken Block on All Live'i kommentaatoriks kehastunud. Ütles, et auto ei rullunud üle katuse, nagu sotsiaalmeedias kirjeldati, vaid kuumenes tänasel esimesel katsel lihtsalt üle.

Taevas hooldusala kohal tõmbub kahtlaselt pilve. Äike, vihm... Kõike võib oodata!

Kell 3.21 algav katse on juba rahvast täis. Kohe-kohe (viimase info järgi kell 2.15) peaks algama ka 9. katse. https://twitter.com/RallyMexico/status/1238617950166417409

Uus info: korraldajad loodavad 9. katse siiski pidada algusega kell 2.10 Eesti aja järgi. https://twitter.com/RallyMexico/status/1238608644263931905

Susi80: See ei tähenda head Otile ja Martinile. Hetkel alustavad homme teisena , mis ei ole just parim positsioon. Kui Sordo tuleb homme rajale siis kolmandana.

Nüüd anti teada ka otseülekandes, et 8. ja 9. katse jääb ära. Seega ootab ka meid ilmselt eetrivaikus kuni kella 3.21-ni, mil autodroomil Miki Hiire katsetega algust tehakse.

Selle info järgi pole autodel lihtsalt aega tulekahju tõttu enam järgmisteks katseteks ümber positsioneerida. https://twitter.com/RallyeSport/status/1238605333477699584

See info pärineb hetkel ainult WRC All Live'i ekraanilt, millele vastav teade mitu korda vilksatas. Ralli ametlikud kanalid seda veel teatanud ei ole.

8. ja 9. katse on ära jäetud!

Oli päris sündmusterohke katse tõepoolest! https://twitter.com/MaarjaKattel/status/1238602242120396800

WRC tekstiülekanne on samuti uue katseaja ootel.

Siin ka video Lappi põlevast autost: https://twitter.com/Hornisse5/status/1238600126630899712

Pole teada, mis kell järgmine katse algab. Lükkub kindlasti edasi.

Lappi andis intervjuu enda põleva auto taustal: "Sain finišis teada, et auto põleb. Janne avas ukse ja ütles, et põleb. Ma ei saanud aru, kui tõsine tulekahju on, üritasin veel sõita, aga see ei kustunud ära. Õnneks on meiega kõik korras. Me ei tea, mis selle põhjendas, meil polnud katsel mingeid vahejuhtumeid. Kui kaotasin lõpuks pidurid, sain aru, kui kõvasti see põleb ja hüppasin ka ise välja."

M-Spordi boss Richard Millener: "Me ei tea palju. Oleme šokis. Ilmselt halvim, mis tiimiga võib juhtuda. Peamine, et meestega on korras." Kordusest nägime, et auto põles juba katse finišis, kus seda üritasid kustutada nii Lappi ja Ferm kui ka kõrvalseisjad. Kui see ei õnnestunud, jättis Lappi Fermi maha ja viis ise auto kaugemale, kus see kellelegi ette ei jääks. Julge poiss!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/toyota-meeskond-tommi-makinen-on-haige-kuid-tal-pole-koroonaviirust?id=89224187

Üldseis pärast 7. katset:

Hetkeseis 7. katse finišis:

Sordo kaotas viiendas splitis Tänakule 6,8 sekundit. Neljandas splitis oli ta veel Otiga võrdne.

Sordo seisab ja mehed tulevad autost välja. Ühel hetkel enam mäest üles ei vedanud. Kapoti alt tuleb tossu, tulekustuti läheb käiku.

Suninen ei saanud kommentaari anda, sest pidi sireenides päästeauto endast mööda laskma.

Suninen lõpetab katse teise ajaga, kaotades Tänakule vaid 0,6 sekundiga.

"Puhas sõit. OK" Ott pole pika jutu mees.

Tänak läheb ka finišis liidriks ja ilmselt ka võidab katse. Ogier kaotab talle 2,2, Rovanperä 5,5, Lappi 9,4, Neuville 11,1 ja Evans 15,4 sekundit.

Lappi tegi ka autost putket. Tossu ja leeke on juba päris palju. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1238594531509112833

Lappi auto põleb. Sõidab ülesõidul leekides masinaga. Kaardilugeja oli juba autost väljas ja jalamees. https://twitter.com/TheDDuran/status/1238593950895820806

Tänak kiireim ka viiendas splitis, kus edu Ogieri ees on 3,3 ja Rovanperä ees 6,7 sekundit. Järgnevad Lappi (+10,0), Neuville (+11,2) ja Evans (+15,2). Sunineni aegadest kahjuks mingit infot pole. Sordo on kolmandas splitis kolmas (+1,7)

Rovanperä Ogierile finišis vastu ei saa, jääb 3,4 sekundiga alla ja hetkel läheb teiseks. "Tundsin jälle, nagu oleks rehv katki olnud. Katse lõpuosas oli meil palju raskusi."

Tänak juhib neljandas splitis Rovanperä ees 2,1 ja Ogier' ees 2,2 sekundiga. Neuville kaotab talle juba 8,0, Lappi 8,2 ja Evans 9,8 sekundit.

Ogier läheb katset 9 sekundiga Neuville'i ette juhtima, Evans kaotab talle 13,3 sekundit. "Mul oli väga hea tunne, olen rahul. Tunnen end autos paremini kui hommikul."

Rehvivalikutest selgub, et Tänak ja Neuville on rajal sama taktikaga. https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1238573109134987264

Neuville edestab finišis Evansit 4,3 sekundiga. "Hea, et oleme Evansist paremad, aga sellest ilmselt ei piisa Ogieri edestamiseks."

Tänak kiireim ka kolmandas splitis. Rovanperä kaotab 1,1, Ogier 2,7, Lappi 4,2, Neuville 6 ja Evans 7,5 sekundit.

Tänak on kiireim ka teises splitis! 2. Rovanperä (+0,8), 3. Ogier (+1,4), 4. Lappi (+2,6), 5. Neuville (+4,1), 6. Evans (+4,3).

Rovanperä juhib kolmandas splitis Ogieri eest 1,6 sekundiga. Järgnevad Neuville (+4,9) ja Evans (+6,4).

Tänak läheb esimeses splitis 0,6 sekundiga Ogieri ette liidriks. Järgnevad Lappi (+0,7), Neuville (+1,0), Rovanperä (+1,0) ja Evans (+2,0).

Lappi samuti heas hoos, kaotab Ogierile esimeses splitis 0,1 sekundiga.

Ohoh! Rovanperä juhib teises splitis Ogieri ees 0,6 sekundiga, Neuville kaotab talle 3,3 ja Evans 3,5 sek.

Rovanperä esimene split on võrdne Neuville'iga ehk 0,4 sekundit kaotust Ogierile.

Kris: Neuville ajas paraku koera alla kui keegi pani live streamis tähele

Teises splitis edestab Ogier Neuville'i juba 2,7 sekundiga. Vanameister jätkab sealt, kus lõunal pooleli jäi!

Ogier edestab Neuville'i esimeses splitis 0,4 sekundiga. Hommikul oli see vahe samas kohas 0,2 sekundit.

Neuville on Evansist esimeses splitis olnud täpselt sekundi kiirem.

Nüüd on katse päriselt alanud!

https://www.facebook.com/1984911765136293/videos/798021550693664/ Peab ikka pagana hea kõrv olema, et ära tabada, mida mehed autos kuulavad. Synne Valtri tundis end ära.

WRC Mapi järgi on autod rajal, aga All Live'i tekst ütleb, et katse algus on edasi lükatud 23.55-ni. Vabandame!

Elfyn Evans on rajal ja El Chocolate on jälle käima lükatud!

WRC+ vabandab All Live'i tehniliste probleemide pärast:

M-Spordi mehaanikud tööhoos: https://twitter.com/MSportLtd/status/1238558214192369664

Lõunapaus läbi. Sordo teele asumine videos: https://twitter.com/DaniSordo/status/1238572272811749376

Neuville'i kommentaar videos: https://twitter.com/thierryneuville/status/1238549644273123335

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/vedrustuse-lohkunud-ott-tanak-peame-parastlounal-suruma-hakkama?id=89224047

Esapekka Lappi: "Ma ei ole väga rahul. Koht on okei, aga esimene katse oli liiga keeruline. Meil polnud pidamist. Usun, et leiame seadistusest midagi, mis ei olnud päris paigas. Üritame mõnda asja muuta ja vaatame, kas see aitab. Tavaliselt lähevad mul pärastlõunad alati paremini."

Sebastien Ogier: "Liider on alati hea olla. Hommik oli raske, nagu siin alati. Palju oli lahtisi kive, mille vältimine oli paras väljakutse. Tunnen end autos hästi, aga seis pole veel ideaalne, mõned väiksed detailid segavad. Üritan õppida nii kiiresti, kui suudan."

Kalle Rovanperä (isa Harri vihmavarju hoidmas): "Mul pole aimugi, kust me rehvi augu saime. Kui selle korda saime, polnud enam kiirust. Loodetavasti leiame pärastlõunal ka kiiruse üles. Esimene läbimine oli väga libe, palju lahtist kruusa. Õpin auto kohta iga korraga üha rohkem. Meil on teisteks läbimisteks baasseadistus. Eks näis, kuidas see töötab."

Neuville'i kommentaar meediaalas: "Meil oli väga hea hommikune läbimine. Viimasel kahel katsel surusin kõvasti, üritasin liidritega vahet vähendada. Nägime, et Ott tegi vea ja saime talle lähemale ning ka Danil on suured probleemid. Raske hommik Hyundai jaoks, aga me oleme veel võitluses sees. Üritame pärastlõunaks tagaosale rohkem pidamist leida, meil oli sellega raskusi."

Kel veel raja äärest pilte, siis sport@delfi.ee on see koht, kuhu need saata! Väike palve ka: tehke rohkem vertikaalseid pilte, piklikud võtavad blogist korraga palju ruumi ära.

Jääme vastuse võlgu, mis selle pildi peal täpsemalt toimub, aga tervisi teilegi!

Järjekordsed eestlased saadavad raja äärest tervitusi!

Üldseis peale 6. kiiruskatset:

Sordo kaotab Neuville'ile koguni 10,8 sekundit. Katse ajad:

Selline näeb Tänaku auto tagumine ots välja: https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1238533278103191553/photo/1

Suninen edestab vaid Tänakut ja kaotab Neuville'ile 4 sekundit.

Tänak kaotab Neuville'ile koguni 7,8 sekundit. Tundub, et auto ikka päris korras pole, aga õnneks ootab nüüd ees hoolduspaus.

Rovanperäl samuti Neuville'ile 2,1 sekundit kaotust. "Kiirus oli hea vaid esimesel katsel kuni rehvi purunemiseni. Rohkem mitte."

Ogier kaotab Neuville'ile 2,1 sekundit.

Neuville sõidab Evansi aja 0,8 sekundiga üle. Kurdab, et pole oma kiirusega ikka päris rahul, aga ilmselt see on sellest, et tal tagatiib natuke kannatada on saanud.

Evans turvaliselt finišis ajaga 2.31,1.

Evans läks rajale!

Tänase "hommiku" viimane katse algab juba 20.12.

Üldseis pärast 5. katset:

Sordo võtab katsevõidu, edestades Tänakut 1,5 sekundiga.

Kolmandas splitis Sordo Tänakust 0,5 sek kiirem.

Greensmith seni finišis kehvema ajaga, kaotades Tänakule 10,6 sekundit. Sordo kaotas teises splitis Tänakule 0,3 sek.

Suninen kaotab kuuendana Tänakule 4,6 sekundit. Hetkeseis finišis: 1. Tänak, 2. Ogier +2,1, 3. Evans +3,7, 4. Neuville +4,0, 5. Lappi +4,1, 6. Suninen 4,6, 7. Rovanperä +7,9.

Tänak: "Meil on tagumine nurk katki, saime seda natuke parandada, aga oleme ikka suure sita sees."

Tänak finišis parima ajaga, edestades Ogieri 2,1 sekundiga!

Kolmandas splitis on Evans Ogierist 2,9 sekundit kiirem!

Tänak teises splitis kiireim! Edestab Evansit 2 ja Ogieri 2,3 sekundiga.

Lappi kaotab finisis Ogierile 2 sekundit.

Rovanperä kaotab finišis Ogierile 5,8 sekundit. "Olud on väga keerulised. Esimesel katsel meil oli väike rehvipurunemine."

Tänak kaotab esimeses splitis Ogierile vaid 0,7 sekundit. Ehk sai ilmselt masina korda.

Lappi kaotab esimeses splitis Ogierile 1,7 sekundit. Ootame Tänakut...

Ogier finišis parima ajaga 9.04,8, edestades Evansit 1,6 sekundiga. "Keeruline katse. Esimesed autod on mõned päris kenad suured kivid teele toonud."

Rovanperä kaotab esimeses splitis Ogierile 3,2 sekundit ehk liigub oma tänases tavapärases tempos.

Neuville kaotab finišis Evansile 0,3 sekundiga. Auto tagaosa on veidi kahjustada saanud. "Surun nagu hull, aga kui näen Evansit sama ajaga, siis ma ei mõista..."

Ogier edestab esimeses splitis Evansit 0,1 ja Neuville'i 2,5 sekundiga. Teises splitis Evans Neuville'ist 2,2 sek kiirem.

Evans edestab esimeses splitis Neuville'i 2,4 sekundiga. Väga palju lahtisi kive paistab telepildist.

Ken Block on eelmisel katsel üle kuudi käinud.

5. katse on alanud. Eks me varsti oleme targemad, kas Tänak on auto korda saanud või mitte. Sellel katsel pikkust vaid 13,69 km.

Andrea Adamo ütles All Live'ile, et ta ei tea tegelikult, mis Tänakul viga on. Telefoni teel ekipaaži kätte ei saada, aga sellepärast ta ei muretse, sest see viitab sellele, et ülesõidul üritatakse autot parandada.

J: Kui õnnestuks sama hooga edasi lasta, siis on päeva lõpuks ikka konkurentsis.

mauri.linn@gmail.com: Aga Martin ju ütles, et "üldse hoogu pole, hea et põlema ei läinud."

Hyundai boksis arvatakse, et Tänakul on väike rehvipurunemine (slow puncture). Teda ei saadud praegu mobiili kaudu kätte. Ilmselt vahetab rehvi.

Üldseis pärast 4. kiiruskatset:

Jaan Martinson üritab praegu Hyundai boksis välja selgitada, mis mure Tänakut kimbutamas on.

Sordo finišis teise ajaga, kaotust Ogierile 0,8 sekundit.

Sordo kaotab kolmandas splitis Ogierile vaid 1,2 sekundiga.

Eesti fännid saatsid meile raja äärest sellise pildi. Tervisi Jannile! Teistele eestlastele raja ääres: aadress, kuhu võite oma pilte saata, on sport@delfi.ee.

Sordo on aga masina korda saanud ja edestab esimeses splitis Ogieri 1,3 sekundiga.

"Kurat üldse nagu hoog on jama..." räägib Järveoja katse finišis, kus Tänak kaotab Ogierile 45,9 sekundit.

Selle katse lõpus ei tehta intervjuusid ka, nii et tuleb oodata, kui tiimilt mingi sõnum kuhugi tilgub.

Kolmandas splitis kaotust juba 40,1 sekundit... Oh jah!

All Live'i kommentaatorid mõistatavad, mis Otil viga võiks olla, aga miski telepildis seda ei reeda.

Teises splitis kaotab Tänak Ogierile juba 32,4 sekundit.

PÜHA JUMAL! Tänak kaotab Ogierile esimeses splitis 22,6 sekundit!

Finišis jääb Rovanperä Ogierile 11,6 sekundiga alla.

Lappi kaotab esimeses splitis Ogierile 1,4 sekundit. Kolmandas splitis kaotab Rovanperä Ogierile juba 10,4 sek.

Ogier läheb katset Neuville'i ja Evansi ette 4,2 sekundiga juhtima. Aeg 9.29,1.

Rovaperä kaotab esimeses splitis Ogierile juba 5,6 sekundit.

Neuville finišis Evansiga täpselt sama ajaga 9.33,3!

Ogier on esimeses splitis Neuville'ist 0,6 ja Evansist 2,8 sekundit kiirem.

Neuville edestab Evansit esimeses splitis 2,2 sekundiga.

Äkki lohutab meid, et belglased samuti ilma pildita... https://twitter.com/Jo_Huyghe/status/1238498555029082112

Evans on juba rajal.

Minuti pärast on algamas tänane teine katse, mis jõuab kogu ralli kõrgeimasse punkti 2737 meetri peale. Tegemist on katsega, mis lõppes 2018. aastal õnnetult Elfyn Evansile. https://www.youtube.com/watch?v=Icm4XsAnhng

Sordo kaotab finišis Tänakule 5.24,2 ja räägib, et tal olid probleemid radiaatoriga.

Kui Eesti fännid peaksid meie blogi lugema, siis saatke meile raja äärest oma seltskonnast pilte. Pange need teele aadressile sport@delfi.ee!

Üldseis pärast 3. katset:

Greensmithil on midagi juhtunud? Viimases splitis kaotab juba 27 sekundit.

Greensmith finišis 29,7-sekundilise kaotusega. Võtame tulemused kokku, sest Sordo kaotab juba mitme-mitme minutiga.

Suninen sõidab välja kolmanda aja, jäädes Ogierile napilt alla ja kaotades Tänakule 10,5 sekundit. Tubli sõit soomlaselt, kes eelmisel aastal El Chocolatel juba seisma jäi.

Sordo on uuesti liikuma saanud, aga kaotab Tänakule juba nelja minutiga.

Kuuendas splitis Tänak Ogier'st 9,7 sekundit kiirem. Siit tuleb uus ralli liider!

Tänak finišis Ogierist 10,3 sekundit kiirema ajaga! Lappi kolmas (+18,2), Neuville neljas (+19,1).

Viiendas splitis edestab Tänak Sunineni 8,6 ja Ogieri 8,7 sekundiga.

Tänane stardijärjekord: 1. Evans, 2. Neuville, 3. Ogier, 4. Rovanperä, 5. Lappi, 6. Tänak, 7. Suninen, 8. Greensmith, 9. Sordo.

Lembit: Ei leia tänast stardijärjekorda?

Neljandas splitis Suninen teine! Kaotab Tänakule 3,7 sekundit.

Samal ajal finišis: 1. Ogier, 2. Lappi +7,9, 3. Neuville +8,8, 4. Rovanperä +12,5, 5. Evans +16,0.

Uudiseid viiendast splitist: 1. Tänak, 2. Ogier +8,7, 3. Lappi +13,2, 4. Rovanperä +13,5, 5. Neuville +14,7, 6. Evans +19,7.

Finišis juhib Ogier 8,8 sekundiga Neuville'i ja 16 sekundiga Evansi ees.

Sordo kaotab teises splitis Tänakule 0,1 sekundiga. Sunineni ajavõtusüsteem ikka ei toimi...

DANI SORDO SEISAB! Ja uurib kapotialust.

Tänak sõidab välja vägeva neljanda spliti! 4,3 sekundiga edestab Rovanperät ja 4,6-ga Ogieri. Lappi kaotab talle 7,8, Neuville 8,6 ja Evans 11,7 sekundit.

Neuville edestab finišis Evansit 7,2 sekundiga.

Sordo esimene split on Tänakuga võrdne ehk +0,1 Ogier'ga võrreldes. Sunineni vaheaega millegipärast pole, aga Live Mapsi järgi soomlane siiski liigub.

Ogier edestab viiendas splitis Neuville'i 6 ja Evansit juba 11 sekundiga.

Rovanperä sõidab samuti tõusvas joones, edestades neljandas splitis Ogier'd 0,3 sekundiga. Kolmandas jäi ta talle veel 0,5-ga alla.

Neuville edestab viiendas splitis Evansit juba 5 sekundiga. Kolmandas splitis on Tänak Ogier'st 0,6 sekundit kiirem.

Neljandas splitis on vahed juba tuntavad... Ogier edestab seal (18 km) Neuville'i 4 ja Evansit 7,1 sekundiga.

Teises splitis Tänak juba Ogier'st 0,2 sekundit kiirem!

Tänak kaotab esimeses splitis Ogier'le vaid 0,1 sekundit.

Teises splitis edestab Ogier Evansit ja Rovanperä 1 sekundiga, kolmandas splitis Neuville'i 2,6-ga.

Wrc+: Ostad terveks aastaks wrc+ ja teine ralli järjest mobiilist midagi ei näe, kurb. Järgmine aasta peab Delfi juurde jääma, vähemalt ei kulu raha ja närvirakke.

Lappi on esimeses splitis kolmas (+0,6). Rovanperä viies (+1,6).

Tundub, et All Live ei jukerda mitte ainult Eestis. https://twitter.com/WispintheWoods/status/1238486656644153345

Teises splitis on omakorda Evans Neuville'i 0,2 sekundiga edestamas.

Ogier on esimeses splitis Neuville'ist 0,2 ja Evansist 0,8 sekundit kiirem.

Tundub, et mõnel on, mõnel ei ole...

bhb: on ju küll

zer: All live ei ole maas.

Neuville on Evansist esimeses splitis 0,6 sekundit kiirem olnud

Mis seal ikka, hakkab pihta... Evans on rajal ja ootame splitte! Ja tundub, et WRC All Live on jälle maas.

https://twitter.com/OttTanak/status/1238469834951864322

Tänane stardijärjekord: 1. Evans, 2. Neuville, 3. Ogier, 4. Rovanperä, 5. Lappi, 6. Tänak, 7. Suninen, 8. Greensmith, 9. Sordo.

Kes veel pole kuulanud, siis veel jõuab! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/podcast-kuues-kaik-ennustus-evans-jatkab-paugutamist-mehhiko-tombab-rovanpera-tuurid-maha?id=89215741

Sellega praeguseks otseblogi lõpetame. Kell 10 läheb eetrisse juba "Kuuenda käigu" podcast. Saatejuhtideks Gunnar Leheste ja Roland Poom. Saatke meile ikka küsimusi aadressil kuueskaik@delfi.ee!

Üldseis pärast 2. kiiruskatset:

Evans kaotab Neuville'ile 0,7 sekundiga, aga edestab Tänakut 0,1-ga.

Mida teeb Neuville!? Sõidab Tänaku aja 0,8 sekundiga üle. Vägevas hoos! "Tean, et sel nädalavahetusel loeb iga sekund ja üritan kõvasti suruda." Ainuõige otsus!

Ogieril koguneb kaotust Tänakule 0,7 sekundit.

Rovanperä sõidab välja sama aja mis Sordolgi ehk kaotab Tänakule 0,6 sekundit.

Lappi kaotab Tänakule 1,2 sekundit.

Tänak on omakorda Suninenist 0,3 sekundit parem. "See oli üks uhkemaid ralli alguse tseremooniaid sel hooajal," kiitis saarlane enne katset toimunud etendust.

Suninen läheb katset Sordo ette juhtima, aeg 0,3 sekundi võrra parem.

Greensmith kaotab Sordole 0,4 sekundit. Aeg 59,3 sekundit.

Sordo parandab avakatsega võrreldes aega. 58,9 sekundit kulus vaid selle läbimiseks. "Tunnelis oli tee libe, ma ei tahtnud ralli alguses kohe riske võtta." Tundub, et jäi veel varu!

Solberg sõidab Guerra aja 1,6 sekundiga üle.

Block kaotab Guerrale 6,9 sekundit. "Tahtsin hea sõu püsti panna, aga auto ei tahtnud koostööd teha, vaid ütles üles kohe linna sisse jõudes."

Teine katse on samuti alanud! Guerra saab kirja 1.02,3, avaktsel oli aeg 1.03,5.

Evans kaotab Neuville'ile 0,4 sekundit.

Neuville läheb katset juhtima, edestades Sunineni 0,9 sekundiga.

Ogier surub end Tänaku ette kolmandaks, kaotades Suninenile ja Sordole 0,1 sekundit.

Rovanperä kaotus on sama mis Lappil ehk 1,7 sekundit. Tänak hoiab Sunineni ja Sordo järel kolmandat kohta.

Lappi kaotab Suninenile tervelt 1,7 sekundit.

Tänak jääb Sordole ja Suninenile alla vaid 0,2 sekundiga.

Suninen sõidab välja Sordoga identse aja. Järgmisena Tänak!

Greensmith jääb Sordole 1,3 sekundiga alla.

Sordo sõidab esimese WRC autona katse põhjaks 1.00,0.

Ken Blockil oli juba teel avakatsele mootoriga probleeme, mistõttu kaotas ta Oliver Solbergile 9 sekundit.

Esimesena on avakatse finišis WRC3 klassis sõitev Benito Guerra ajaga 1.03,5. Tema järel tuleb starti Ken Block, siis Oliver Solberg, seejärel WRC autod järjestuses: Sordo, Greensmith, Suninen, Tänak, Lappi, Rovanperä, Ogier, Neuville, Evans.

Tund aega tagasi selgus ametlikult, et järgmine MM-etapp Argentinas (23.-26. aprill) jääb koroonaviiruse tõttu ära. Promootor tegi sellise otsuse Argentinas täna kehtestatud erakordsete meetmete tõttu. "Mõistame, et Argentina võimude prioriteet on takistada viirust üle riigi levimast, eriti suuri rahvakogunemisi tekitavatel üritustel. Meil on edasi lükkamise pärast kahju. Kinnitame, et kõik osapooled töötavad ühiselt, et leida rallile uus kuupäev," ütles WRC tegevdirektor Oliver Ciesla."

Tere varahommikut! Alustame Mehhiko ralli esimese kahe katse otseblogiga. Nagu näha, siis sõu on juba täies hoos! https://twitter.com/TelediarioBajio/status/1238282227475234817

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-mehhikos-jarveoja-rundamine-on-liiga-tugev-sona-lahme-soitma-hea-tunde-ja-rutmiga?id=89213189

Testikatse tulemused:

Rovanperä tõuseb Tänaku kõrvale 4.-5. kohta jagama - soomlase aeg 3.43,0.

Tänak käis kolmas kord rajal ja sai ajaks 3.43,4. See on päeva neljas aeg Evansi, Neuville`i ja Ogier`järel.

Evans võtab liidrikoha tagasi - aeg 3.41,8.

Hetkeseis:

Neuville käis neljas kord rajal ja tõusis liidriks ajaga 3,42.4.

Vahed on täiesti olematud - 0,5 sekundi sees kolm meest, 2,1 sekundi sees kuus meest.

Evans tõuseb Ogier kõrvale liidriks, saades samuti ajaks 3,42,5.

Neuville käis kolmandat korda rajal ja sai ajaks 3.43,8. See on päeva kolmas tulemus Ogier ja Tänaku järel.

Ogier kihutas välja kiireima aja 3.42,5.

Hetkeseis:

Neljas läbimine on alanud ning Tidemand on esimene, kes rajal käis. Tema ajaks on 3.57,3.

Rohkem mehi pole kolmandaks läbimiseks veel rajale läinud.

Tidemand oli järgmine mees, kes käis kolmandat korda rajal, saades ajaks 3.55,8.

Kolmas läbimine on alanud. Greensmith saab korraliku aja 3.46,8.

Hetkeseis:

Sordo saab teise aja 3.44,5.

Tänak kihutab välja kiireima aja 3.43,0.

Rovanperä on uus liider ajaga 3.44,6. Lappi sõidab välja Evasiga sama aja 3.46,0.

Neuville`ilt uus liidriaeg 3.45,1. Ogier on on kolmas 3.46,2-ga.

Evans saab teisel läbimisel ajaks 3.46,0.

Hetkeseis pärast esimest läbimist:

"Ju me ei olnud piisavalt keskendnud, tegime pirueti. Aga tunnetus on hea ja masin tundub hea," kommenteeris Tänak.

Sordo saab Evansiga võrdse aja 3.50,7.

M-Spordi mehed on kiired: Suninen on uus liider ajaga 3.50,1.

Tänak piirdub esimesel läbimisel ajaga 4.01,6 ning on kindlalt viimane. Lappi sai kolmanda aja (3.52,5).

Tänak tegi ühes sisekurvis sõiduvea, rammides õrnalt posti või puud, ning pidi korraks tagurdama, et rajale tagasi pääseda.

Hetkeseis:

Rovanperä on Ogier`st ja Neuville`ist kiirem, tema ajaks 3.51,4.

Ogier saab ajaks 3.52,6.

Neuville kommenteeris, et rada oli üllatuslikult kehva pidamisega ning tal oli seetõttu raskusi.

Thierry Neuville on Evansist 3,2 sekundit aeglasem.

Evans saab esimesel läbimisel ajaks 3.50,7.

Testikatse on alanud. Elfyn Evans on rajal!

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-mehhikost-tanak-mehhiko-ralli-lootustest-miki-hiire-katsetest-ja-soovist-eesti-fannide-ees-voidu-soita?id=89201459

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/interaktiivne-graafik-tana-oosel-algab-vaata-kuidas-kulgevad-mehhiko-ralli-kiiruskatsed?id=89201715