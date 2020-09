OTSEBLOGI | Gus Greensmith sõitis Türgi ralli testikatsel kraavi! Ott Tänak näitas teist aega

Türgi ralli 1. päev

Rohkem pole keegi testikatset neljandat korda läbi sõitnud. Tõmbame üldseisule joone alla:

Neljandat korda on testikatse läbinud Lappi, kes sai ajaks 3.30,5. Kokkuvõttes on soomlane 3.28,8-ga endiselt 11. kohal.

Tänak kuulutas samuti testikatse lõppenuks: "Testikatse lõpetatud. Tuleb raske nädalavahetus, kuid me anname oma parima," teatas valitsev maailmameister. https://twitter.com/OttTanak/status/1306882716332437504

Rovanperä kuulutas testisõidu lõppenuks ning kinnitas, et on kolmanda ajaga igati rahul. https://twitter.com/KalleRovanpera/status/1306880223166836737

Kellegi kaamera koos kolmjalaga läks.. https://twitter.com/FakeHinkelstein/status/1306873583994572800

Greensmith paistab olevat testikatsel pikemaks ajaks seisma jäänud.

Greensmith kraavis! https://twitter.com/mikejjennings/status/1306871423785369603

Testikatse kolmanda läbimise järel seisud sellised. Greensmithi aeg on veel puudu.

Evansi kolmanda läbimise aeg 4.17,9.

Suninen on parandanud oma teise läbimise aega 0,2 sekundiga - 3.27,3. Koht seitsmes.

Loebile kuvatakse juba neljanda läbimise aeg, kolmas on vahele jäänud - 3.27,0. Parandab teist läbimist 0,8 sekundi võrra. Koht kuues. Tänaku kolmas läbimine 3.25,8, temalt jääb paremaks teise läbimise 3.24,6. Uued põhjad on sõitnud Neuville - 3.23,4!

Teed tolmavad korralikult! https://twitter.com/HAltnordu/status/1306862683325685760

Ogieri kolmanda läbimise aeg paneb samuti kulmu kergitama - 4.10,2. Võimalik, et paljud enam testikatset täies pikkuses täie kiirusega ei sõida, vaid proovivad ainult mõnda teatud lõiku.

Esapekka Lappi saab kolmandal läbimisel ajaks 3.29,6. Tema esimene läbimine oli 3.33,0, teine 3.28,8.

Nüüd on ka Tänak hooldusalast välja sõitnud ja end testikatsele minejate järjekorda võtmas.

Terve posu WRC masinaid on hooldusalast välja sõitnud ja on peagi tegemas ka oma kohustuslikku kolmandat testikatse läbimist. Tänak on veel hooldusalas, aga Ogier, Neuville ja Lappi, Loeb ja Greensmith on teel.

Rovanperäl tundub olevat kolmandal läbimisel midagi juhtunud. Aeg on 4.04,7. Ainult Citroen R5-ga sõitva türklase Avci esimese läbimise aeg on sellest kehvem olnud.

Tänaku teise läbimise aeg 3.24,6 - läheb liidriks! 0,2 sekundit parem kui Rovanperä aeg.

Tänak on ka teist korda testikatse läbinud, kuid tema aega veel ei ole. Kaardi järgi on Ott juba teel hooldusalasse. Ja tundub, et Rovanperä teeb kohe kolmanda läbimise ka otsa.

Rovanperä teine läbimine on veel kiireim kui esimene - 3.24,8. Uued põhjad.

Pealtvaatajaid rallilt päris eemale siiski hoida ei saa. Siin on keegi filminud Sunineni testikatse läbimist. https://twitter.com/CastrolFordTr/status/1306850004758396929

Evans sõidab Ogieri aja üle - 3.24,9 uus liidriaeg testikatsel.

Ogier teeb testikatsele uued põhjad - 3.25,1.

Loeb läheb ajaga 3.27,8 kolmandaks.

Greensmith on ka teise läbimise rahulikult võtnud - 3.45,6.

Neuville jääb oma esimese läbimise ajale 8,7 sekundiga alla. 3.36,8 seekord.

Pierre Loubet teise läbimise aeg 3.28,2 ja läheb viiendaks. Lappi läheb Tänaku ette seitsmendaks 3.28,8.ga.

Esimesena on teist korda testikatse läbinud Teemu Suninen, kes parandab oma aega 2,6 sekundi võrra ja läheb Rovanperä järele teiseks ajaga 3.27,5.

Pontus Tidemandi Škodaga on juba midagi lahti. Liikus lõpus väga aeglaselt ja kaotas Rovanperäle üle 35 sekundi. Vasak eesmine rehv veljelt maas! https://twitter.com/Karlip1/status/1306842426879946753

Testikatse esimese läbimise ajad:

Teist etappi WRC autoga sõitev Pierre-Louis Loubet võtab sisse 10. koha, jäädes Rovanperäst maha 7,1 sekundit.

Greensmith läheb kolmandaks ajaga 3.28,2. https://twitter.com/MSportLtd/status/1306842110113521664

Lappi finišis seitsmenda ajaga 3.33,0. "Pärast Eestit tunduvad olud hullud, aga me teadsime, mida oodata."

Vanameister Loeb (3.32,4) läheb kuuendaks. Mis tunne on tagasi olla? "Okei. Palju suuri kive tee peal, aga tunne on hea ja auto töötab hästi."

Suninen läheb aegades Tänaku ette neljandaks - 3.30,1

Neuville läheb Rovanperä järele teiseks - 3.28,1. Belglane polnud finišis jututujus.

Rovanperä läheb testikatset juhtima - 3.27,2. Küsimus: kas lähed Türgis võidu peale välja? "Ma ei tea. Tean, et ajad pole nii tähtsad. Pead olema järjekindel ja pahandustest eemale hoidma."

Tänaku esimese läbimise aeg 3.30,4. Küsiti, mida me sel nädalavahetusel oodata võime. "Tuleb tavaline Türgi nädalavahetus. Karm, nagu te kõik teate."

Elfyn Evans finišis (3.32,5): "Pinnas on väga lahtine. Saab olema raske, aga anname endast parima."

Ogier testikatse finišis: "Väga karm. Palju kive. Õnneks ei ole kogu ralli selline. Õhtu saab olema väga tähtis. Peame olema kohe oma parimal tasemel." Aeg oli 3.28,6.

Testikatse on alanud. Ogier on rajal.

Testikatset näeb otsepildis WRC sotsiaalmeedia kanalitel. https://www.youtube.com/watch?v=48FaJD7Vdjk

Sebastien Ogier ütles tänaste katsete kohta (DirtFish): "Nendel kahel katsel on punktikatse hõngu. Peame endast kõik andma, et laupäevaks hea stardipositsioon saada. On hea, et reedel ainult 25 kilomeetrit sõidetakse, kuid see ei pruugi ilmtingimata asju meie jaoks lihtsamaks teha. Me kaotame ilmselt tee puhastamisega vähem aega kui tavaliselt, aga üldjärjestuse pärast ei tohiks me lubada liiga suurt kaotust, sest kui me oleme reede õhtuk kiireimast ajast 10 sekundit maas, peame me laupäeval ikkagi teed puhastama."

Pärast tänaõhtuseid katseid ehk laupäeval hommikul.

111: Kuna ümber pööratakse järjekord?

Hyundai on testikatseks valmis! https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1306825547901796352

