OTSEBLOGI | Greensmith ja Veiby tegid Monza ralli 10. katsel suured avariid, katse jäeti seisma

Monza ralli laupäev

11. katse viibib vähemalt 10 minuti võrra. Ehk siis enne 15.48 sõiduks ei lähe.

Sordo on kaardi järgi vaikselt ülevalt alla hakanud tulema, tema järel tulevad ka R5 masinad.

https://twitter.com/Metalingus_RS/status/1335207706899189760/photo/1

Kaardilt on näha, et Sordot hoitakse stardis kinni, mis tähendab, et tema õigeks ajaks oma järgmise katse starti kindlasti ei jõua.

Katse on tühistatud. https://twitter.com/Karlip1/status/1335206996182769665

Nii ronis Greensmith oma masinast välja: https://twitter.com/eWRCresults/status/1335205747974615040

Ma julgeks pakkuda, et kõigile mõeldakse siin mingi nominaalaeg välja. Ametlikku infot ei olegi.

aaa: Mis aja Tänak saab nüüd? Või tänu punasele lipule talle neid kaotussekundeid ei arvestata?

Evans möödus katsel puksiirautost, mis suundub Veiby ja Greensmithi juurde. https://twitter.com/TPoulymenakos/status/1335206392853123075

Tänak küsis katse peal, kas Veiby ja Greensmithiga on korras. Sai kinnituse, et on ja sõitis edasi.

Aga suur küsimus on ikkagi, miks Tänak nii aeglaselt liikus. Tema autot pole veel väljaspoolt telepildis näidatud.

Veiby autot suudeti nii palju liigutada, et teised autod sealt mööda mahuvad.

https://twitter.com/Karlip1/status/1335204772425687040

Rovanperä sõidab ka rahulikult alla. "Stage interrupted" ilmub nüüd ka WRC All Live ülekande ekraanile.

Katse on seega peatatud. Veiby auto ümber jalutavad pealtvaatajad ja teevad pilti.

"Red flag" öeldakse Tänakule. "Sõidame ikka tempoga..." ütleb Martin.

Kolmandas splitis on veel Greensmithi aeg parim, Veiby kaotab vaid 0,2, Rovanperä 5,3, Katsuta 14,0 ja Tänak suisa 35,6 sekundit. Veiby seisab! Avarii temalgi. Sama koht tundub olevat kus Greensmith alla veeres.

Katsuta on esimesena finišis ajaga 19.03,6.

Ogier'l pole ka midagi kiita, esimeses splitis kaotab Rovanperäle 4,2 sekundit.

Tänak kaotab teises splitis juba 18,5 sekundit!

Tänak kaotab esimeses splitis Rovanperäle juba 6,9 sekundit! Evans jääb Kalle esimesele splitile alla vaid 0,8-ga.

Kaotas auto üle juhitavuse, põrutas vasakule vastu reilingut ja tundub, et lendas ka üle katuse või vähemalt külje peale. Esiklaas on sodi, üritavad autost välja ronida. https://twitter.com/RallysupportNL/status/1335202763098173441

Greensmith tegi avarii! https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1335202480389500928

Rovanperä on sõitnud välja parima esimese spliti, edestades seal Greensmithi 3,0, Veibyt 4,1 ja Katsutat 5,7 sekundiga.

Evansi fännid hoiavad täna-homme hinge kinni. https://twitter.com/TBoy1993/status/1335201000811016192

Katsutal samuti väike äpardus! Nõelasilmakurvis vasakule jäi vasaku eesmise rattaga kivi taha kinni.

Greensmith põrutab vasaku küljega kergelt lumevalli. Kas üleval mäe otsas käib teistel juba kibe rehvivahetus?

Katse keskel on juba päris lumine. Sajab juurde. https://twitter.com/anlauto/status/1335199989170057218

Hyundai hoolduspaus 30 sekundi sisse pressitud: https://www.instagram.com/p/CIam4OOJEfr/

Greensmithil hakkab tuuleklaas seest uduseks minema.

Vihma sajab korralikult, aga vähemalt üleval pool lund ei paista.

10. katse on alanud. Greensmith on rajal. Näis, kuidas olud muutunud on.

Toyota meeskonna kokkuvõte hommikust: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1335194576039124992

Rehviinfo katseteks 10-12: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1335190011294208001

Dani Sordo tunnistas samuti, et lumerehve tal vaja ei läinud. Lõunased intervjuud võeti reporterite poolt kokku sõnadega: "Ainult Oti rehvide kohta jäi info saamata"

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/elfyn-evans-hoiame-pea-maas-pikk-maa-on-veel-minna?id=91881805

Ott Tänak hooldusalas: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-andis-wrc-reporteri-kusimusele-rehvivaliku-kohta-kavala-vastuse?id=91881701

Ogieri kaardilugeja Julien Ingrassia sõitis rattaga WRC reporteritest mööda ja ütles, et pärastlõunased katsed mööduvad ilmselt "samas vaimus" ning rehvivalik saab jätkuvalt olema raske ja määrava tähtsusega.

WRC2 üldseis: 1. Östberg, 2. Fourmaux +17,0, 3. Kopecky +38,1, 4. Tidemand +58,4. JWRC: 1. Kristensson, 2. Zaldivar +6.48,9, 3. Pajari +39.48,3.

WRC3 klassi üldseis peale 9. katset: 1. Mikkelsen, 2. Solberg +29,9, 3. Lindholm +46,8, 4. Huttunen +1.14,9.

https://twitter.com/AM89news/status/1335170564818931712

marx: WRC+ arvati et Ott kasutas ilmselt 2 talverehvi ,mis tal kaasas olid.See andis lumisel osal edu kuid lumeta osal oli see pigem korralik kaotus.

Kahjuks kommentaare selle katse lõpust ei tulnud. Ehk hoolduspargis kuuleb.

Paul: Midagi seal viimases splitis pidi juhtuma... kas siis väike väljalibisemine või rehv?!

Peeter: Otti kulgemine sellel katsel oli ikkagi kahtlane. Mitte keegi ei näidanud samasugust edu lumel ja nii suurt ärakukkumist lõpus. Kas ta rehvitaktika ikka sai nii erinev olla? Äkki läks ikkagi lõpus rehv katki?

Üldseis peale 9. katset:

9. katse ajad:

Sordo sai kirja viienda aja (+9,4 sek Evansile).

Üldseis 9. katse järel: 1. Ogier, 2. Sordo +6,7, 3. Evans +7,5, 4. Tänak +15,7, 5. Lappi +18,5.

Viimases splitis kaotas Sordo Tänakule 9,3 sekundit, Ogier'le 7,2, Evansile 6,9.

Lappi on finišis ajaga 14.42,3, kaotades Evansile 6,8 sekundit.

Sordo kaotab teises splitis Tänakule 7,5 sekundit.

Kordus näitas, et Lappi libises mäest üles minevas nõelasilmakurvis paremale lumevalli.

Ogier saab kirja teise aja 14.36,0, kaotades Evansile vaid 0,5 sekundiga!

Sordo esimene split on Lappist 2,5 sek aeglasem. Ogier kaotab viimases splitis Tänakule 2,1 sekundit ja edestab Evansit 0,3-ga.

Lappi olevat 12,5 km peal nõelasilmakurvis korraks seisma jäänud. Soomlane kaotabki teises splitis Tänakule 9,6 sekundit.

Evans läheb katset Tänaku ette 4,7 sekundiga juhtima hoopis! Võimas lõpp waleslaselt. Kokkuvõttes jääb Evans Tänaku ette 8,2 sekundiga. Evansi fännid rõõmustavad. https://twitter.com/summit6/status/1335155313339723777

Lappilt parim esimene split, Ogier'st 1,4 sek kiirem, Tänakust 3,3.

Viimases splitis kaotas Evans Tänakule 2,4 sek. Ehk siiski ei lase Tänakut veel mööda.

Tänak finišis hetkel parima ajaga 14.40,2. Katse lõpp oli juba päris udune. Ogier kaotab teises splitis Tänakule 4,0 sekundiga.

Ogier läheb esimeses splitis Evansi ette 1,6 ja Tänaku ette 1,9 sekundiga.

Evans teises splitis Tänakust 5,1 sek aeglasem! Tänak on tõusmas kolmandaks.

ndrk: See, et Ott sel aastal maailmameistriks ei tule, oli juba ammu selge. Nautige rallit ja sporti. Selles on palju rohkem kui Oti tiitel.

Tänak teises splitis Greensmithist 9,2 sekundit kiirem. Evans sõidab Tänaku esimese spliti 0,3 sekundiga üle.

jälle fänn: Otil on sel aastal ju pooled rallid pooleli jäänud... ja mitte tema süü tõttu... arvestage seda ka

Katsuta finišis ajaga 14.53,8, kaotades Greensmithile 7,7 sek.

fänn: isegi kui peale neuville ka ogier ja evans katkestavad ja ott tõuseb ralli liidriks mis oleks kõige parem tänakule muidu... isegi siis peab ta saama evansist mitu punkti punktikatsel rohkem et tulla maailmameistriks....

Tänak sõidab kiireima esimese spliti, Greensmithist 0,7 sek parem. Rovanperä kaotab teises splitis Greensmithile juba 10,8 sekundit.

Imre: Ott ja Martin ei ehita oma karjääri teiste ebaõnnele vaid enda õigetel tegemistele.

Rovanperä kaotab esimeses vaheajapunktis Greensmithile 4,0 sekundiga. Gus on finišis ajaga 14.46,1.

Monza: Ainult Evansi katkestamisest ei piisa. Ta peab ka Ogist 14 punkti rohkem saama.

hm: Ott sõidab targalt. Meeskondlikuks tiitliks hetkeseisust piisab, sõitja tiitli nimel tasub vajutada, kui Evansiga midagi juhtub.

Katsuta esimene split (5.09,2) on Greensmithiga võrdne.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-lati-rallisoitja-tegi-monza-rallil-karmi-avarii?id=91881011

Greensmithil 7 minutit sõidetud ja läheb juba päris lumiseks. Vibab korralikult.

Ei ole lihtne katse! Üksikuid lumiseid kohti, mis võivad saatuslikuks saada, on palju.

Greensmith on rajal. 9. katse on alanud.

Jaagub: Ma arvan, et see udu hakkab segama järgmisel katsel

Mis plaan Oti jaoks on? Adamo: "Punktid, mis ta praegu tiimide arvestusse toob, pole piisavad. Olen kindel, et nad suruvad. Minul on siin soojast kontorist lihtne öelda, aga mägedes pole lihtne - sa ei tea, mis autod sinu ees on teinud, lörts teeb pidamise kehvaks jne."

"Loomulikult oleme kõik väga elevil. Kõik tundub minevat väga hästi. Eelmine ja ka järgmine katse saab olema rasketes oludes ja suur väljakutse rehvidele. Ma pole küsinud, mis juhistega Evans ja Ogier välja saadeti. Nad annavad lihtsalt oma parima," rääkis Tommi Mäkinen WRC otseülekandes.

R5 autosid on 8. katsel kimbutamas ootamatult ilmunud udu.

Üldseis peale 8. katset:

8. kiiruskatse ajad:

Sordo võidab katse 0,4 sekundiga Evansi ees ja tõuseb uuesti liidriks! Üldseis: 1. Sordo, 2. Ogier +2,2, 3. Evans +10,2, 4. Tänak +13,7, 5. Lappi +14,4, 6. Rovanperä +34,5. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1335142066087669767

Lätlane Sesks on kahjuks katkestanud. https://twitter.com/FIAJuniorWRC/status/1335140225731977216

Lappi kaotab Evansile finišis 3,5 sekundit ning langeb kokkuvõttes Tänaku selja taha 0,7 sekundi kaugusele. Sordo kaotab esimeses splitis Evansile vaid 0,5 sekundit.

Lappi kaotab esimeses splitis Evansile 3,3 sek.

Finišis Ogier ajaga 7.10,8, kaotus Evansile jääb 5,4 sek."Olin liiga ettevaatlik. Aeg pole hea, aga kilomeetreid on veel palju ees."

Teises splitis kaotab Ogier 5,6 sekundit Evansile.

--: Ogieri ja Evansi puhul ei tasuks unustada, et neil oli eelis. Mõlemal oli kogemus olemas Oti ehitatud autoga sõitmises. Samas Otil polnud aimu, kuidas täpselt Neuville järgi ehitatud auto on. Lisaks arvestada Soome ja Eesti on üsna sarnased siiski. Eelnevatel aastatel Soomes oli Hyundai ei kusagil aga tänavu Eestis oli oht, et Toyota, kes võiks end Eestis üsna koduselt tunda aga Hyundai on suuteline lausa kolmikvõitu võtma. Lisaks tuletaks meelde, et Toyotas sai Ott auto liikuma poole hooajaga ehk tänavusega võrreldes sisuliselt selle hooaja lõpuks.

Ogier kaotab esimeses splitis Evansile 4,4 sekundit! Kas midagi on juhtunud?

Ragnar: Ega niisama ei räägita, et Tänak on sõitev insener. Selle olematu hooajaga on auto muutunud kõrvitsast vankriks

Evans sõidab katsele uued põhjad 7.05,4, Tänakust 1,1 sek kiirem. "Ma ei olnud väga õnnelik, oleks saanud mõnes kohas kiirem olla."

Evans on esimeses splitis Tänakust 1,4 sek kiirem.

Tänak finišis parima ajaga 7.06,5, edestades Greensmithi 2,8 sekundiga. "Keeruline on. Auto on päris agressiivne. Raske on kindlust leida."

Mutta kinni jäänud Veiby jõudis finišise kohe pärast Kallet, kaotades Greensmithile üle kolme minuti. https://twitter.com/OfficialWRC/status/1335137418681470979

Igormang: Olen ka nõus, et see ikkagi nende karjäär ja otsutavad ise selle üle. Hetkel on neile meeskondlik tiitel kindlasti tähtsam kui katsevõidud. Ja Thierry tõesti pole suutnud kuskile meeskonda viia.

Rovanperä on finišis ajaga 7.10,3, kaotades Greensmithile sekundiga. Kurtis otseülekandes, et auto juhitavusega on pärast eelmise katse pauku natuke probleeme ja järgmine katse tuleb raske, sest tal pole lumerehve.

Täna näeb ka fännivideosid! https://www.instagram.com/p/CIaMM8LK3Jf/

Imre: Saan aru et demokraatia ja kõik kes arvavad et ralli spetsid omavad õigust siin targutada, sarnaselt targutajatele omavad Ott ja Martin õigust valikule millise autoga sõita. Mees tegi Fordi, Ford sai tiitli, Mees tegi Toyota, sama juhtus Toyotaga, nüüd käsil Hyundai ettevalmistamine tiitliks, Thierry on üritanud aastaid, pole kuskile jõudnud auto arenduses, laseme Meie Meestel veits tegeleda ja vaatame mis toimub 2021.

Ragnar: Kui võtta arvesse, et auto oli alguses ikka väga kohmakas, siis need 12 on väga hea tulemus

Veirby on välja sõitnud. Lasi kurvi pikaks ja muru pealt tagasi ka ei saanud. Läks aega, enne kui neli ratast jälle asfalti puutusid. Liigub jälle.

Juss: Tänakul Hyundais väga eduskas aasta, kui paar probleemi kõrvale jätta, oleks ta juba kahekordne meister.

Katsuta kaotab finišis Greensmithile vaid 0,4 sekundit. "Kaotasin lihtsates nõelasilmakurvides palju aega, aga tean, mida teha tuleb. Ma saan kindlasti paremaks."

Esimest korda selle ralli jooksul on ka helikopter kaameraga üles saadetud!

Greensmith on finišis ajaga 7.09,3. "See katse oli palju puhtam. Mõnes kohas oli jooksvat vett, aga ei midagi hullu."

Almar: Tänakul sel aasta 12 katsevoitu ainult Vikipeedia andmetel

Hanno: Kas keegi arvab veel, et Tänak oleks pidanud jääma Toyotasse? Ei saa ta oma Hyundaiga hoogu üles. Aga noh, fänn olen ikkagi, ehk järgmisel hooajal.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/adamo-ei-soovinud-sordo-karistust-pikalt-kommenteerida-mul-on-vaja-et-kohtunikud-oleksid-heas-tujus?id=91880585

8. katse on alanud! Greensmith on rajal. https://twitter.com/Karlip1/status/1335134084742443009

Ull: Ei tahaks olla üldse kriitiline, aga palju üldse Ott see hooaeg katsevõite näiteks saanud on? Ei meenuga ühtegi jõudemonstratsiooni. Varem tuli ralli peale nii mõnigi kord, kui näidati kes boss on.

Äge pilt eilses päevast. Kui konteksti ei teaks, arvaks, et fototöötlus.

Virks: Arvata on et järgmise katsega tõuseb Tänak juba Lappist mööda

Fan: Lappist kahju, kui kehvasti minema hakkab. Lõpuks ometi ta rallil kuskil mujal ka kui tagapool 🙂

Põnevaks kisub juba ka virtuaalne punktitabel! 1. Evans 126, 2. Ogier 122, 3. Tänak 93. Sellises seisus jääks tiitel punktikatse otsustada.

Üldseis: 1. Ogier liider, 2. Sordo +3,6, 3. Evans +13,4, 4. Lappi +14,1, 5. Tänak 15,8, 6. Rovanperä +32,8.

Sordo kaotab finišis Ogier'le 5,6 sekundit. "Uus katse. Lumepudrus kaotasin palju aega. Ma ei tunnetanud seda, see oli väga raske. Alguses võtsin ka natuke ettevaatlikult. Algus oli hea, okei."

Lappi finišis neljanda ajaga, kaotab Ogier'le 15,1 sekundit. Ogier tõuseb vähemalt teiseks. "Kaotasin aega igal pool," ütles Lappi. Rohkem ei täpsustanud.

Sordo kaotab 18 kilomeetri peal ehk neljandas splitis Ogier'le 2,6 sekundit. Lappi kaotus viiendas splitis on 15,4 sek.

Ogier finišis parima ajaga 18.03,1, Evansist 8,3 ja Tänakust 10,1 sekundit kiirem. Kolmandas splitis kaotas Sordo talle vaid 0,4-ga."Lõpp oli keerulisem kui ma ootasin. Muidu oli hea katse."

Lappi kaotab neljandas splitis Ogier'le 12,4 sekundit. Kolmandas oli kaotus veel 8,7.

Evans finišis parima ajaga 18.11,4, Tänakust 1,8 sek kiirem. Ogier edestab neljandas splitis Evansit 3,1-ga."Okei oli. Lumi lõpus oli väike üllatus, väga vähe pidamist, see oli väga keeruline."

Teises splitis mahuvad Ogier, Tänak, Sordo ja Evans 0,8 sekundi sisse.

Tänak finišis ajaga 18.13,2, Rovanperäst 9,9 sek kiirem. "Keeruline on. Oleme läbi tulnud. Saime esimese tunde. Jätkame."

Sordo esimene split on Tänakuga täpselt võrdne ehk Ogier'st 0,9 sek kiirem.

Viiendas splitis Tänak Rovanperäst 8,2 sekundit kiirem. See vahe näitab, palju Kallel väiksele avariile aega kulus.

Kolmandas splitis juhib Ogier Rovanperä (+0,8) ja Tänaku ees (+1,3), neljandas splitis kaotab Tänak Evansile 1,0 sekundit.

Lappi kaotas esimeses splitis Tänakule 4,2 sekundit. Ootame ka Sordot sinna.

Neljandas splitis kaotab Tänak Rovanperäle 0,6 sekundit. Ehk tulevad üsna võrdselt.

Veiby on finišis hetke teise ajaga 18.52,7, kaotades Katsutale 22,6 sekundit. Ütles, et viimane osa oli väga tricky, sest ta ei teadnud, kus lumi on.

Rovanperä läks lörtsi sisse liiga kiiresti ja libises parema küljega vastu mäge/seina/teeperve. Pääses vist ehmatusega, saab edasi sõita! https://twitter.com/leopnd1/status/1335122632077938688

Ogier' esimene split on Tänakust 0,9 sek kehvem.

Kolmandas splitis kaotab Tänak Rovanperäle 0,5 sekundiga.

Katsuta on finišis ajaga 18.30,1 ehk Greensmithist 38,1 sek kiirem!

Tänak on ka teises splitis kiireim - Rovanperä edestab ta 1,8 sekundiga, Katsutat 2,1-ga.

Nublu: Pikade vahedega rajale lastakse?

3-minutilised vahed. Tore, et ka kuulus tuletõrjekoer meid jälgib!

Katsuta kaardilugeja ütleb, et see lumesarnane ollus, mis rajal on, on äsja tulnud, seda tal legendsi ei ole. Jaapanlane sõidab lörtsi sees väga ettevaatlikult.

Evans jõudis esimesse spliti ja kaotab Tänakule sekundiga.

Tänak sõidab parima esimese spliti, Rovanperäst 2,7 sek kiirem, Katsutast 3,2 sek parem.

Greensmith on finišis ajaga 19.08,2. Ütles, et weather crew info kohaselt pidi rada olema märg, aga kohati oli lausa jääs. Kurtis, et vihmarehvidega oli raske.

Rovanperä sõidab välja parima esimese spliti, Katsutast 0,5 sek kiirem.

Greensmith võtab allpool, kui tal on sõidetud 17 minutit, allamäge minnes juba väga rahulikult, paistab päris libe olevat.

https://twitter.com/stevenbatey96/status/1335118016791670784

Veiby kaotab Katsutale esimeses splitis 6,9 sekundit, aga selles pole midagi üllatavat.

Katsuta pardakaamerast on juba ka tee peal rohkem lund näha, sest Greensmith on oma lõikamistega selle sinna toonud. Katse peal on lumehangesid tee kõrval siin-seal ikka näha, asustatud paikades on kuivem. https://twitter.com/leopnd1/status/1335118459055828994

Katsuta on esimest spliti sõitnud Greensmithist 4,6 sekundit kiiremini.

Michelini rehviinfo katseteks 7-8-9:FW - vihmarehvidAlpin A4 - lumerehvidToyota:Ogier/Evans/Katsuta: 4 MICHELIN Pilot Sport FW3 + 2 MICHELIN Pilot Alpin A4Rovanperä: 6FW3Hyundai:Tänak/Sordo: 4FW3 + 2A4Veiby: 3FW3 + 3A4Msport:Lappi: 6FW3Greensmith: 4FW3 + 2A4

https://twitter.com/Krisse_Sohlberg/status/1335115995351052289

Külades on ka päris palju publikut näha.

Lund katsel näha pole, vähemalt tee peal mitte, aga märg on küll. All Live teatab, et 7. katse lõpus on peagi lumesadu oodata.

Leviga on mägedes kehvad lood. Greensmithi starti näitas, aga siis jooksis pilt kokku ja edasi vaatame vaid täpikesi kaartidel.

Greensmith on rajal! 7. katse on alanud.

Rasmus: Isegi viienda koha punktid, sest ainult 3 tiimi.

Neuville'i kohta ütles Adamo, et neist oleks täna rumal tema auto ja eluga riskida.

Andrea Adamo Sordo karistuse kohta: "Kasutan oma põhiseaduslikku võimalust mitte vastata. Olen kindel, et nad analüüsisid kõiki andmeid ja kui nad nii otsustasid, siis on otsus õige. Kuna kaks päeva on veel jäänud, on mul vaja, et nad (kohtunikud) oleksid heas tujus."

Rasmus: Võib-olla seepärast, et homme startides on oluliselt kindlam saada konstruktorite punkte. Täna võib auto lõplikult ära lõhkuda. Suninen on lõplikult väljas, seega kui üks Hyundai ees katkestaks, on Neuville meeskondlikult toomas vähemalt seitsmenda koha punktid.

M-Spordi boss Millener WRC All Live otseülekandes: "Aktsepteerin kohtunike otsust, aga arvan siiski, et see oli vale." Millener väidab, et Lappil polnud lihtsalt muud valikut, kui läbi torbikute sõita, kuna auto oli juba alajuhitav. "Kas ta oleks pidanud tagurdama?"

Monza 2020: Kas on ka teada miks Hyundai sellise valiku tegi, et Nevilli täna mängus välja jätab?

Ametlikult ei ole ja ilmselt me seda Adamo suust ka ei kuule. Spekulatsioonid valla! Minu enda fantaasia ütleb, et ei nähtud täna lihtsalt pointi, sest ajaline kaotus oleks nagunii juba liiga suur olnud, homme on temast punktikatsel rohkem kasu.

Selvino ilm: kõva vihm! Sooja 4 kraadi. https://twitter.com/AciRallyMonza/status/1335108792615317505

Neuville täna rajale ei tule! Tuleb vaid homme punktikatsele punkte noppima. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/1335106363287085056

All, ringraja peal paistab olevat kuivem kui eile õhtul: https://twitter.com/OttTanak/status/1335104005924679683

Selvino, Bergamo kandis on praegu ilm "enamasti pilvine", sademete tõenäosus 60%, sooja 2 kraadi. Aga 7. katse, tuletame meelde, algab 1,2 kilomeetri kõrguselt. Paraku selle punkti ilmaennustust me ei oma.

Lauri: Mis tänane ilmaennutus on?

Tänane stardijärjekord: 1. Greensmith, 2. Katsuta, 3. Veiby, 4. Rovanperä, 5. Tänak, 6. Evans, 7. Ogier, 8. Lappi, 9. Sordo.

Michelini boss ütleb, et ilm on veidi parem kui oodati. Fänni seisukohast hea või halb? https://twitter.com/ArnaudREMY/status/1335088486752399360