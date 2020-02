OTSEBLOGI | Evans on Rootsi rallil jätkuvalt omaette klassist, Tänak alustas päeva teise ajaga

Rootsi ralli laupäev

Tänane stardijärjekord: 1. Katsuta, 2. Suninen, 3. Breen, 4. Neuville, 5. Lappi, 6. Ogier, 7. Rovanperä, 8. Tänak, 9. Evans.

Evansi edusekundid on esimest korda selle ralli jooksul kahekohalised. Ehk teie ees on üldseis pärast viit kiiruskatset.

Maik: Tundub, et Evans võtab sel rallil oma. Kui eksimust ei tee, on teistel lihtsalt sõiduga keeruline vastu saada.

Evans on finišis võimsa ajaga, edestades Tänakut 3,2 sekundiga!

"Tunne ei ole nii hea kui lootsin. Peame veel arenema. Tunne on nagu kardiautos," ütles Tänak.

Tänak läheb katset juhtima, olles Ogierist finišis vaid 0,3 sekundit kiirem. Samal ajal on Evansi kolmas split Tänakust 1 sekund parem.

Rovanperä võtab finišis sisse kolmanda koha, kaotades Ogierile 3,4 sekundiga. Kokkuvõttes jääb ta Ogieri ette vaid 0,1 sekundiga! "Tunne on hea. Sõit oli puhtam. Täna saab naeltega keerulisem olema, sest kruusa on rohkem. Meie stardikoht on hea, aga arvan, et tagumise mehed on kiiremad."

Kolmandas splitis edestab Tänak Ogieri 0,4 sekundiga.

Evans läheb esimeses splitis 0,4 sekundiga Ogieri ja Tänaku ette juhtima.

Ogier edestab finišis Neuville'i 2,3 sekundiga. Tänak läheb teises splitis Ogieri ette 0,3 sekundiga juhtima!

Tänak sõidab välja Ogieriga identse esimese spliti. Ehk Neuville'ist 0,9 sek kiirem.

Lappi jääb finišis Neuville'ile alla 1,5 sekundiga. Kokkuvõttes kahaneb nende kahe mehe vahe 1,2 sekundile. "Ma olen rahul. Selgelt parem kui eile ja väga puhas sõit. Ma ei tea aega, aga sellest paremini ma tõesti ei saa. Sellest peab piisama."

Rovanperä jääb sarnaselt Neuville'ile Ogierile avasplitis 0,9 sekundiga alla. Kolmandas splitis edestab Ogier Neuville'i 1,4 sekundiga.

Neuville edestab finišis Breeni 6,2 sekundiga. "Üritasin kiiresti sõita, aga tee on eilsest hoopis erinev. Üritasin sel konarlikul teel kuidagi toime tulla."

Ogier sõidab Neuville'i esimese spliti 0,9 sekundiga üle.

Teises splitis juhib Neuville Lappi ees 1 ja Breeni ees 1,2 sekundiga.

Breen on finišis Suninenist 3 sekundit kiirema ajaga. "Ei ole väga hea aeg. Tunnen end autos paremini kui eile, aga saame sellest kindlasti paremini. Kruusa on palju."

Lappi jääb esimeses splitis Neuville'ile 2,2 sekundiga alla.

Suninen edestab Katsutat finišis 2 sekundiga. Tema aeg 9.40,2. "Olin päris rahul, aga saaksin mõnes kohas paremini, kui tõesti piiri peal sõidaksin. Lahtine lumi teeb tee libedamaks."

Neuville on Breenist avasplitis vaid 0,6 sekundit kiirem.

Breen on esimeses splitis Suninenist omakorda 1,2 sekundit kiirem. Katsuta on samal ajal juba finišis ajaga 9.42,2. Evansi eilne katse võiduaeg oli 9.43.

Tänane esimene vaheaegade võrdlus on ka olemas. Suninen on esimeses splitis Katsutast 2,1 sekundit kiirem olnud.

Tänane rallipäev on alanud. Katsuta on rajal.

Vabandame tõepoolest, esialgsesse ajakavasse olid kogemata sattunud laupäeva peale Rootsi aja järgi katse stardiajad. Tänane päev algab ikka 9.42 ja viimane katse algab 16.00.

Kalle: Kas kiiruskatse stardiajad on teil siin õiged, või näitab rootsi ajas?

