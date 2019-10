OTSEBLOGI | Draama Kataloonia rallil: Ogier'l purunes roolivõim, prantslane kaotas üle 40 sekundi!

Kataloonia MM-ralli

Andrus: Ralli alles algas, kuid Otil vaja nüüd väga nutikalt sõita ning olukorda kontrollida. Lisaks tundub, et tagumistel meestel ikka veidi keerulisem sõita. Live pildis paistab, et kohati on rööpad päris korralikud.

Evans ei ole hommikul head kiirust leidnud - ta kaotab finišis Neuville'ile 8,0 sekundit.

Mihkel: Liiga vara on veel sellisteks mõteteks, et mm tiitliheitluse põnevus kadunud. Tegu on ikkagi ralliga

Meeke finišis teise ajaga - kaotust Neuville'ile 1,7, edu Tänaku ees 0,2 sekundit.

Thierry Neuville on finišis Tänakust 1,9 sekundit kiirema ajaga.

1121 1121: Kahju Ogierist. Eriti kahju on sellest, et siia võis minna kogu mm tiitli järelejäänud põnevus.

Prantslane on löödud, kuid manab näole närvilise naeratuse. "Roolivõim läks kohe algusest peale. Peame vaatama, mida teha saame."

Ogier finišis - kaotust 42,7 sekundit.

Viimases splitis on Ogier' kaotus kasvanud juba 33,7 sekundile. Ja 38-kilomeetrine katse on veel ees!

1121 1121: Rehvivalikus mängib rolli ka see, et piiiratud on palju mingit segu saab kasutada ja see mõjutab, et sama seguga rehve ei jätku terveks ralliks

asdf: Ei pea mingit arvu erinevaid kasutama. Ogieri taktika on põhjustatud sellest, et paremale keeramisi on rohkem ja on oht, et seal on kive - seega loodab vältida rehvipurunemist.

Tänak turvaliselt finišis - 10.20,4.

Neuville on samal ajal Tänakust esimeses splitis 1,5 sekundit kiirem.

Teises splitis on Ogier Tänakust juba 18,3 sekundit maas!

Roolivõim!

Ogier'l tundub olevat mingi probleem!

Iceman: Ma ei saa sellest väga hästi aru, et Ogieril on all kolm keskmise seguga ja üks kõva seguga. Auto juhitavus on ju sellega halvem, hakkab kiskuma. Või ma saan millestki valesti aru? Kas see on sellest, et rehvide arv on piiratud või siis seotud sellega, et nad peavad mingi arvu erinevaid segusid kindlasti kasutama?

Esimeses splitis 8,18 km peal on Tänak Ogier'st lausa 4,5 sekundit kiirem!

Jah.

Raivo Koppel: Kas kõva rehv on ka purunemiskindlam?

Ogier'l ja Tänakul on küll kaasas täpselt sama valik rehve, kuid kui Tänak on sel katsel nelja keskmise seguga rehviga, siis Ogier'l on kolme keskmise segu kõrval paremal ees kõva seguga rehv.

Tänak on teisele katsele startinud!

Kohe-kohe saab alguse aga juba järgmine katse - seekord on kilomeetreid kavas 19.

Muide - kolmandal katsel, kuhu kõiki Eesti fänne oodatakse, on eestlaste kogunemine juba alguse saanud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=252597

Ralli üldseis pärast 1. katset:

Katsuta on samuti finišis, aga eilse testikatsega võrreldavaid aegu siiski ei näita. 1. katse tulemused:

Sébastien Loeb väga kõrgesse mängu siin katsel veel ei sekku - kaotust 5,0 sekundit, hetkel kümnes ehk viimane aeg.

Dani Sordo näitab, et ka tagant võib kiiresti sõita - ta on finišis teise ajaga, kaotust Ogier'le 0,7 sekundit.

Suninen finišis hetkel kuuenda ajaga (+3,6).

Lappi kaotab ka suhteliselt palju - 4,3 sekundit. Kas teeolud lähevad tagumistele meestele hoopis kehvemaks, mitte paremaks? Võimalik, et ka erinevad rehvivalikud mängivad juba pisut rolli.

Latvala: "Ma ei sõitnud väga hästi. Kõhklesin pisut liiga palju, aga loodetavasti läheb see paremaks."

Latvala kaotab finišis 4,5 sekundit. Ootamatult palju...

Evans kaotab finišis 2,5 sekundit ning on hetkel lõpetajatest viimane.

Meeke: "Leidsime teelt mingisuguse mühu üles, ma ei osanud oodata, et see autot nii palju üles viskab."

Meeke finišis - kolmas aeg, kaotust Ogier'le 1,2 sekundit.

Otsepildist on näha, et Meeke'il oli ühe trampliini peal päris korralik moment, kuid põhjaiirlane suutis autot lõpuks kontrollida.

Neuville finišis teise ajaga - kaotust Ogier'le täpselt sekund, edu Tänaku ees 0,8 sekundit.

Neuville on splitis Ogier'st 1,7 sekundit maas, Tänakust 0,2 sekundit ees.

Ogier: "Seda ei juhtu tihti, et oleme Otist kiiremad!"

Ogier finišis - edu Tänaku ees tuleb 1,8 sekundit.

Katse ainsas splitis on Ogier Tänakust 1,9 sekundit kiirem.

Tänak on suhteliselt lühikese katse finišis - 4.18,6. "Olud on suhteliselt vahelduvad - mõnel pool on palju lahtist kruusa, mõnel pool on niiskem."

Stardiintervallid on kolmeminutilised.

https://twitter.com/paddocknews/status/1187631222152937472

Ilm on suhteliselt kena - päike paistab, sooja on küll vaid 12 kraadi kanti, kuid rada on üldiselt pigem kuiv. Vahepeal on küll lompe, aga teekate üldiselt on pigem kuivanud.

WRC: Kuidas ilm on kohapeal? Teed on kuivad ja tolmused? Kas tulvavee poolt teedele toodud kivide kohta on uut infot? Ralli korraldajad jätsidki reaalselt suured kivid tee peale?

Ott Tänak on rajal!

Ralli esimene katse algab küll lühikese asfaldilõiguga, ent meenutab Portugali rallit - palju keerukaid tagasipöördeid ja rütmimuutusi.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1187628609541771264

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1187627569329377281

Tänane stardijärjekord: 1. Tänak, 2. Ogier, 3. Neuville, 4. Meeke, 5. Evans, 6. Latvala, 7. Lappi, 8. Suninen, 9. Sordo, 10. Loeb, 11. Katsuta.

Tere hommikust! Kataloonia ralli on peagi algamas ning esimese katse alguseni on jäänud vähem kui 20 minutit.Hommikused rehvivalikud on siin: MM-sarja esikolmik on rajal nelja keskmise ja ühe kõva seguga rehviga, tagumised sõitjad on võtnud rohkem kõvema seguga rehve - Loeb on näiteks ainsana rajal vaid kõva seguga rehvidega.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1187621619528810496

https://twitter.com/TGR_WRC/status/1187307227016761344

Nüüd on rajale asunud ka WRC2 masinad ehk võime praegu ilmselt WRC-le joone alla tõmmata. Seega Tänakule testikatselt kuues aeg, kusjuures Takamoto Katsuta minek on tõesti väga positiivne üllatus olnud.

NUjaa: Katsuta edestab Tänakut :D

Nüüd on ka Lappi kolmandat korda rajal käinud. Eks näis, kas WRC ässad üldse tulevad veel starti või mitte.

Kõik WRC sõitjad peale Lappi on nüüd vähemalt kolm korda rajal käinud. Hetkeseis:

Tänak parandab kolmandal läbimisel samuti - 1.33,4 ja hetkel kolmas aeg.

Sordo sõidab kolmandal läbimisel välja lausa nii kõva aja kui 1.31,9 ning läheb liidriks.

Hetkeseis:

Meeke läheb liidriks - 1.33,9. Ogier hetkel viies - 1.34,5. Neuville teisel läbimisel ei paranda, Evans tuleb kolmanda läbimisel finišisse 1.35,1-ga.

Sébastien Loeb on 1.34,2-ga asunud liidriks - tema järel tulevad Tänak (+0,1), Suninen (+0,2). Neuville, Latvala, Meeke, Sordo ja Ogier pole veel teist korda testikatset läbinud.

Teiste läbimiste virvarr on alanud - Elfyn Evans saab alustuseks kirja 1.35,9.

Esimese läbimise tulemused:

Takamoto Katsuta paneb WRC-de arvestuses testikatse esimesele läbimisele punkti - kaotust Neuville'ile vaid 1,5 sekundit. Hea märk!

Legendaarne Sébastien Loeb suutis mullu selle ralli võita - seekord alustab ta testikatsel 1,5-sekundilise kaotusega tiimikaaslasele Neuville'ile.

Kodupubliku ees võistlev Dani Sordo näitab head tempot - neljas aeg, kaotust 0,3 sekundit.

Suninenilt viies aeg, kaotust Neuville'ile 1,5 sekundit.

Lappi sõidab Evansiga võrdse aja välja - nemad on hetkel kaks viimast.

Latvala alustab nobedalt - teine aeg, kaotust Neuville'ile vaid 0,1 sekundit. "Mulle selline ralli meeldib, kus peab nii kruusal kui asfaldil pingutama. Nädalavahetuse plaan: keskenduda omaenda sõidule."

Evans hetkel viies - kaotust Neuville'ile 1,8 sekundit.

Meeke saab kirja hetkel teise aja - kaotust Neuville'ile 0,3, edu Tänaku ees 0,2 sekundit. "Meie ülesanne on endiselt nii kiiresti kui võimalik sõita ja nii võtta nii palju punkte kui võimalik."

Neuville on Tänakust 0,5 sekundit kiirem. "Peame alati endast maksimumi andma ning nii on ka sel nädalavahetusel. Individuaalse tiitli mõttes oleks meil tarvis, et Otil läheks keeruliseks, aga võistkondlikus arvestuses on veel kõik meie enda teha."

Ogier kaotab Tänakule 1,1 sekundiga. "Loodame, et suudame teiselt stardikohalt kiired olla. Meil on suuri punkte vaja, et "elus" püsida."

Tänak saab kirja aja 1.35,4. "Meie jaoks on ralli nagu iga teine - muidugi on surve peal, aga pole mõtet sellele liialt mõelda."

Nagu ka ülejäänud ralli, on ka testikatse pooleldi kruusal ja pooleldi asfaldil.

Tänak ongi rajal - varsti saame hakata esimesi aegu võrdlema.

Tere hommikust, rallisõbrad! Kataloonia ralli testikatse peaks kohe-kohe algama ning esimesena on kahekilomeetrisele rajale minemas just Ott Tänak.