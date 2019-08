OTSEBLOGI | Ainult punktikatse veel jäänud: kas Toyota saab Saksamaal ajaloolise kolmikvõidu?

Saksamaa MM-ralli

Paistab, et äsja WRC-s lõppenud katse on WRC2 mehe Andolfi avarii tõttu seisma pandud ja ära jäetud.

Ralli üldseis pärast 18. katset: Lappi ja Mikkelsen vahetasid taas kohti.

Tänak: "Mida on mul öelda? Puhas hommik, probleeme pole. Me ei saa midagi peale iseenda kontrollida, nii et peame oma tööd tegema."18. katse tulemused:

Tänak samuti kenasti finišis - kaotust Neuville'ile 13,9 sekundit. Kõik Toyotad tulid kenasti sarnases rütmis.

Wrc: Tänak on täna saanud oluliselt rehve säästa, punktikatsel ehk tuleb see veits kasuks.

Meeke ei hakka ka üle pingutama - ta on finišis viienda ajaga (+12,1) ning hoiab viimase katse eel kindlalt teist kohta.

Latvala finišis - kaotust Neuville'ile 12,6 sekundit, Sordole 6,7 sekundit. Üldarvestuses on ta viimase katse eel Sordost nüüd 9,8 sekundit eespool.

Sordo finišis teise ajaga - kaotust Neuville'ile 5,9 sekundit. Üldarvestuses on hispaanlane nüüd veel belglasest 15,2 sekundit eespool.Neuville ütles muuseas just välja, et Sordot enne punktikatse lõppu temast tahapoole ei kukutata.

Vahed neljandas splitis: Neuville liider, järgnevad Sordo (+4,1), Suninen (+4,1), Ogier (+4,5), Meeke (+6,4), Lappi (+7,0), Latvala (+7,5) ja Tänak (+7,6).

Neuville liidriajaga finišis - edu Sunineni ees koguni 7,2 sekundit. Belglane surub!

Kolmandas splitis on Neuville liider, järgnevad Sordo (+2,0), Ogier (+3,2), Meeke (+3,3), Suninen (+4,4), Lappi (+5,0), Latvala (+5,1) ja Tänak (+5,2).

Mikkelsen finišis - kaotust Suninenile tuleb 8,1 sekundit, aga üldarvestuses langeb ta 1,8 sekundiga taas Lappist tahapoole.

Lappi finišis kolmanda ajaga - 5,3 sekundit kaotust Suninenile.

Meeke kaotab Neuville'ile teises splitis 2,2, Tänak ja Latvala 3,0 sekundit.

Ogier finišis teise ajaga - kaotust Suninenile 1,3 sekundit.

Greensmith finišis - kaotust Suninenile 13,8 sekundit.Latvala on samal ajal teises splitis Neuville'ist 3,0 sekundit aeglasem. Tundub, et sel katsel annab soomlane taas pisut aega ära.

Teises splitis on Neuville Sordo ees 0,4 sekundiga liider, Suninen kaotab 1,5 sekundiga. Toyotad pole sinna veel jõudnud.Katsuta on samal ajal finišis, kaotust Suninenile 26,8 sekundit.

Suninen finišis - 16.16,0. Hommikusest läbimisest isegi pisut kiirem.

Ogier ja Suninen on splittides vaheldumisi juhtimas - kord on peal üks, kord teine.Neuville on samal ajal esimeses splitis Lappi ette 0,1 sekundiga liidriks läinud, Sordo sõidab belglasega sama aja välja.

Lappi sõidab esimeses vaheajapunktis Ogier'ga võrdse aja välja.Teises splitis on prantslane aga Suninenist juba 1,4 sekundit aeglasem.

Ogier alustab kenasti - esimeses vaheajapunktis on ta Suninenist 0,4 sekundit kiirem.

Katsuta alustab seda katset hästi - esimeses splitis (mis tuleb küll vaid umbes 40-sekundilise sõidu järel) on ta Suninenist vaid 1,0 sekundit aeglasem ning Greensmithist isegi 0,1 sekundit kiirem.

Suninen sai alles nüüd 18. katsele lähte - viivitus oli seega koguni 14 minutit.

Veelkord meeskondlikest punktidest, kuna päris paljud inimesed on asjast valesti aru saanud.Võistkondlikke punkte teenivad igale meeskonnale nende esimesed kaks lõpetajat. Antud hetkel Toyotale Tänak ja Meeke, Hyundaile Sordo ja Neuville, Citroenile Lappi ja Ogier ning M-Spordile Greensmith ja Suninen. Sealjuures ei ole vahet, kui palju teisi sõitjaid (antud juhul nt Latvala ja Mikkelsen) selles nimekirjas veel tegelikult individuaalselt vahele mahuvad - meeskondliku arvestuse esikoha eest saab ikka 25, teise koha eest 18, kolmanda eest 15, neljanda eest 12, viienda eest 10, kuuenda eest 8, seitsmenda eest 6 ja kaheksanda eest 4 punkti.Toyota saaks seega praeguse seisuga 25+18=43 punkti, Hyundai 15+12=27 punkti, Citroen 10+8=18 punkti ja M-Sport 6+4=10 punkti.Hyundai saaks meeskondlikult praegu kolmanda ja neljanda koha punktid hoolimata sellest, et Sordo on tegelikult neljandal ja Neuville viiendal kohal - meeskondlikus arvestuses nopitakse kõik ühe tiimi kolmandad sõitjad ja meeskondlikus arvestuses mitte arvesse minevad sõitjad (nt Katsuta ja muud erasõitjad + kõik WRC2 sõitjad jne) vahelt välja. Kuna ka Latvala on Toyotadest hetkel kolmandal kohal, ei too tema hetkel Toyotale mitte midagi ning ei võta ka kelleltki teiselt punkte ära - seetõttu ei oleks meeskondlikus arvestuses vahet, kas Sordo lõpetab temast eespool või mitte. Toyota saaks ikka 43 ja Hyundai 27 punkti.

Grafschafti katse teine läbimine on pisut viibimas - Suninen ei ole veel rajale pääsenud.

Ahto: Midagi ei ole öelda - aasta lõikes tervikuna on Citroen tehasetiimina surnud hobune. Ogier peab ilmselt nentima, et suurima palgaga võib saada kehveima auto. Hetkel oleks ta vist tunduvalt rohkem rahul kui oleks eratiimis Tommi Mäkinen Racing ning istuks Takamoto Katsuta auto roolis...

Ralli üldseis pärast 17. katset: Mikkelsen tõusis taas Lappist mööda.

17. katse tulemused:

Tänak punktikatsest: "Seekord ei ole viis punkti kindlasti variant, aga proovime mõne punkti ikkagi saada."Seda oleme varemgi kuulnud enne viiepunktist punktikatset...

Tänak kenasti finišis - kaotust Latvalale 2,4 sekundit.

Meeke sõidab võrdlemisi turvaliselt - viies aeg, kaotust Latvalale 4,2 sekundit.

Latvala võtab hoopis ise katsevõidu! Finišis on soomlase edu Sordo ees 0,4 sekundit.

Tänak jätkab ettevaatlikult: esimeses splitis on ta Suninenist 2,8 sekundit aeglasem.

Sordo sihib katsevõitu - ta edestab Neuville'i finišis 0,5 sekundiga.

Neuville sõidab finišis välja kiireima aja - ta edestab Sunineni 0,7 sekundiga.

Latvala on sel katsel gaasipedaali taas üles leidnud - esimeses splitis on ta Suninenist vaid 0,3 sekundit aeglasem ning edestab Sordot 0,7-ga.

Mikkelsen finišis kolmas - kaotust 3,4 sekundit. Enne teda tuli veel ka Lappi, kes kaotas Suninenile koguni 9,0 sekundit.Mikkelsen lähebki Lappist nüüd 1,0 sekundiga kokkuvõttes uuesti mööda!

Sordo alustab samuti nobedalt: esimeses splitis on ta Suninenist sekundi võrra aeglasem, edestades Neuville'i 0,3 sekundiga.

Neuville läheb esimeses vaheajapunktis Sunineni taha teiseks, kaotust 1,3 sekundit.

Ogier'lt väga otsekohene väljaütlemine: "Me ei saa punktikatsel siin absoluutselt midagi teha! Teised katsed olid veel enam-vähem, aga ma ei suuda selle autoga sõita."

Ogier kaotab finišis Suninenile 2,7 sekundiga.Mikkelsen on samal ajal esimeses splitis teise ajaga, kaotust soomlasele 1,8 sekundit.

Greensmith finišis - aeg on Suninenist 6,9 sekundit aeglasem.

Lappi alustab samuti tagasihoidlikult - 4,5 sekundit kaotust Suninenile esimeses splitis.

Katsuta kaotab ootamatult palju - 19,8 sekundit.

Ogier kaotab esimeses splitis Suninenile juba 2,0 sekundiga.

Suninen on juba ka katse finišis - 7.36,7 on tema ajaks.

Greensmith jääb Suninenile sealsamas alla 3,4 sekundiga.

Suninen ja Katsuta on esimesest splitist läbi tulnud - Katsuta kaotab 7,5 sekundiga.

Teemu Suninen on 17. katsele startinud!

Kogu selle arutelu juures tasub meelde tuletada, et meeskondlikus arvestuses toovad igale tiimile punkte vaid kaks esimest ning sealjuures võetakse kolmandad sõitjad justkui tabelist välja - ehk Hyundai ja Toyota meeskondlike punktide arv ei muutuks, kui Latvala Sordo mööda laseks.

Ralli üldseis pärast 16. katset: Latvala lasi Sordo lähemale, Lappi tõusis Mikkelsenist mööda.

16. katse tulemused:

Tänak: "Puhas sõit, muresid polnud. Fookust on vaja hoida, sest palju on uusi lõike."

Finišis on nüüd ka Tänak - kaotust Neuville'ile 14,1 sekundit, aeg seitsmes.

Meeke nii rahulikult asja ei võta - ta finišeerib kolmanda ajaga, kaotades Neuville'ile siiski 6,8 sekundit.

Latvala: "Kõik on korras. Dani kindlasti ründas ja ma võtsin rahulikult. Paanikat pole."

Latvala kaotab Neuville'ile finišis 16,7 sekundit. Soomlaselt rahulik sõit - aga üldarvestuses kahaneb tema edu Sordo ees 29,0 sekundilt vaid 16,1 sekundile!

Sordo kaotab finišis Neuville'ile 3,8 sekundit.Tänak võtab samal ajal endiselt pigem rahulikult - viiendas vaheajapunktis on ta belglasest 8,0 sekundit aeglasem.

Mikkelsen sõnas, et käis korra teelt väljas ja kaotas seetõttu sekundeid. Üldarvestuses tõusis Lappi nüüd sealjuures Mikkelsenist ka mööda.Neuville on aga liidriajaga finišis - edu Ogier' ees 8,2 sekundit.

Mikkelsen finišis - kaotust Ogier'le 10,5 sekundit.Kolmandast splitist on kõik Toyotad nüüd läbi tulnud - Neuville on seal kiireim, järgnevad Sordo (+0,6), Lappi (+2,1), Meeke (+2,8), Ogier (+3,1), Tänak (+5,2) ja Latvala (+5,7).

Lappi finišis - kaotust Ogier'le tuleb 0,1 sekundit.

Teises splitis on Tänak Neuville'ist 2,8 sekundit aeglasem ning Ogier'ga täpselt võrdse ajaga.

Ogier läheb finišis liidriks, edestades Sunineni 3,2 sekundiga.Neljandas splitis on Neuville samal ajal kiireim, edestades Sordot 1,9 sekundiga. Lappi jääb seal maha 2,5-ga, Ogier 3,9-ga, Suninen 7,0-ga ja Mikkelsen 12,0-ga.

Tänak on samuti nüüd esimesest splitist läbi tulnud. Sordo on seal endiselt kiireim, Tänak kaotab 0,4 sekundit, täpselt nagu ka Neuville, Mikkelsen ja Lappi. Neli meest võrdse ajaga!

Greensmith finišis - 8,2 sekundit kaotust Suninenile.

Meeke alustab pigem tagasihoidlikult - esimeses splitis on ta Sordost 0,5 sekundit aeglasem. Latvala kaotab Sordole samas kohas 0,9 sekundit.

Katsuta kaotab finišis Suninenile 35,1 sekundiga.

Mikkelsen tegi kuuldavasti kuskil väikese eksimuse. Kolmandas splitis kaotab ta Neuville'ile 9,2 sekundit. Belglane edestab seal Lappit 2,1, Ogier'd 3,1 ja Sunineni 6,3 sekundiga.

Suninen paneb esimese märgi maha - 16.27,6.

Sordo lööb kolmiku Mikkelsen-Neuville-Lappi avasplitis 0,4 sekundiga üle.

Neuville on samuti avasplitis Mikkelseni ja Lappiga täpselt võrdse ajaga.

Katsutal on ühes tagasipöördes väike probleem, kuid avariid ei juhtu ning jaapanlane saab edasi sõita.

Esimeses splitis on liidriks läinud Lappi, kes edestab Sunineni ja Ogier'd 0,5 sekundiga.Nüüd tuleb ka Mikkelsen sealt Lappiga võrdse ajaga läbi.

Päris nii ikka see reegel ei ole. Punktikatselt ei saa ainult siis punkte, kui sõitja ei alusta seda oma õiges stardijärjestuse positsioonis.

Küsimus: Mis sellega on, et kui sordo hilineb täna kuskile, siis punktikatselt midagi ei saa? Niimoodi oleks ju Otil kerge punkte saada?

Esimeses vaheajapunktis on Suninen hetkel liider, edestades Greensmithi 0,6 ja Katsutat 1,7 sekundiga.

Teemu Suninen on samal ajal päeva esimesele katsele startinud!

Hea küsimus. Hyundai võib aga samal ajal ikkagi otsustada sel samal põhjusel (punkte toovad tiimile kaks esimest) Sordo ikkagi Neuville'i seljataha kukutada.

Arutlus: Kas Toyotal poleks kaval lasta Sordo kolmandaks, eesmärgiga jätta Neuville viiendaks? Või on mu loogikas mingi viga? Tiimipunkte ju toovad niikuinii 2 autot.

Tänased katsed sõidetakse taas viinamarjaistanduste vahel, kus eksimisruumi on ülimalt vähe. Grafschafti katse on kohe 28 kilomeetri pikkune ning sisaldab endas tohutult palju väga teravaid ja kitsaid pöördeid.

Tänane stardijärjekord: 1. Suninen, 2. Katsuta, 3. Greensmith, 4. Ogier, 5. Lappi, 6. Mikkelsen, 7. Neuville, 8. Sordo, 9. Latvala, 10. Meeke, 11. Tänak.

Härra Martinson alustab päeva sellise arutluskäiguga:https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/jaan-martinson-saksamaa-ralli-kommentaar-kui-teemu-pukki-oleks-eestlane?id=87221361

Tere hommikust! Saksamaa rallil on viimane võistluspäev peagi algamas ning loodetavasti on ka Eesti spordisõpradel äratuskellad töökorras. Esimene katse algab kell 8.46.

Tänak meediaalas: "See pole kunagi lihtne, eriti täna. Hommikul oli Thierry minust kiirem, aga ma ei tahtnud riske võtta. Kahjuks teda tabasid probleemid ja meil on nüüd suur edumaa. Viimastel katsetel oli autos päris pineline, olud olid väga keerulised. Tiimi jaoks oli hea päev. Nüüd tuleb vaid lõpuni kontrollida."

Virtuaalne MM-sarja seis: 1. Tänak 205, 2. Neuville 165, 3. Ogier 162. Mõlemad mehed võivad potentsiaalselt tiimikäskluste tagajärjel ühe koha tõusta. Aga laual on ka punktikatse punktid. Ja neli keerulist katset ka veel homme ees.

Üldseis enne viimast võistluspäeva. Ogier kukub neljandalt kohalt kaheksandaks.

Tänak piirdub siin katsel kuuenda ajaga (+11,5). Tehtud! Üks päev ehk neli katset veel jäänud. "Puhas päev. Thierry surus mind kõvasti, aga Panzerplattel suutsime rohkem kontrollida."

Neuville läheb katse aegades kuuendaks (+13,3 sek Meeke'ile).

Ogier kinnitas, et aeg läks rehvivahetusele. "Kahjuks on kogu ralli olnud pettumus. Ja lõpuks oli meil veel ebaõnne ka."

Ogier on finišis viimase ajaga. Kaotust Meeke'ile 1.33,4.

Neuville kaotas neljandas splitis Meeke'ile vaid 0,5 sekundit, viiendas on vahe juba 13,1. Tänak on viiendas vahetult tema ees (+10,0) kuuendal kohal.

Ei vea ka Neuvillel: Neuville ka eksis kuskil korralikult.. +12 sek kaotas...

Meeke läheb katset juhtima 1,7 sekundiga Sordo ette ja ilmselt selle katse ka võidab. Kokkuvõttes edestab Latvalat 9,4 sekundiga. Ütleb, et tegi isegi ühe väikse vea, sõitis ühe ristmiku laiaks.

Latvala jääb finišis Sordole alla 6,5 ja Suninenile 4,8 sekundiga. Tänak on neljandas splitis neljas (+6,4 sek Sordole).

Mikkelsen on vahepeal finišeerinud neljanda ajaga (+16,5 Sordole).

Teises splitis kaotab Tänak Meeke'ile 4,1 sekundiga. Ei ole vast hullu. Varu on!

Gus Greensmith on finišis 27,5 sekundit kehvema ajaga kui katse liider Sordo. Tänak jääb esimeses splitis Meeke'ile alla 2 sekundiga.

Ogier kaotab teises splitis Meeke'ile 1.29,5.

Ogier kaotas minut ja 25 sekundit. Tundub, et samuti rehvi purunemine. Nähtavat kahjustust autol ei ole.

Tundub, et Ogier on uuesti liikuma saanud. Spidomeeter seda igatahes näitab.

Lappi lõpetab katse hetke kolmanda ajaga (+8,2 Sordole).

Latvala kaotab kolmandas splitis Meeke'ile 4,9 sekundit. Põhja-iirlane on oma teist kohta veelgi kindlustamas.

OGIER SEISAB! 11,7 km peal.

Sordo läheb katset juhtima. 1,7 sekundit Suninenist kiirem.

Ogier jääb esimeses splitis Meeke'ile vaid 0,6 sekundiga alla. Katsuta on samal ajal finišis 56,1-sekundilise kaotusega Suninenile.

Esimeses splitis on Meeke 0,9 sekundiga Sordo ette juhtima läinud. Seis seal selline: 1. Meeke, 2. Sordo +0,9, 3. Suninen +1,2, 4. Lappi +1,5, 5. Greensmith +1,6, 6. Latvala +2,1, 7. Mikkelsen +2,6, 8. Katsuta +8,1.

Sunineni aeg esimesel läbimisel oli 23.37,1. Nüüd tuleb ta finišisse ajaga 23.21,0. Korralik ajaparandus!

Teises splitis juhib Sordo 1,3 sekundiga Sunineni ees. Lappi kaotab avasplitis Sordole vaid 0,6 sekundit.

Viimane katse. Esimeses splitis Sordo juhib 0,3 sekundiga Sunineni ja 7,2 sekundiga Katsuta ees. Tänaku stardini on veel 19 minutit aega.

Üldseis enne päeva viimast kiiruskatset:

Tänak jätab katsevõidu sõber Latvalale. Ise jääb teiseks vaid 0,1-sekundilise kaotusega. "Ei suru eriti. Väga puhas sõit. Palju lahtisi kive - see pole kena. Aga auto tundub hea."

Thierry Neuville tuleb fännide möirates finišisse neljanda ajaga, kaotades Latvalale 1,1 sekundiga. "OK katse. Mul on autoga hea tunne. Saab olema raske üldse mingit aega tagasi võtta. Päike paistab näkku, pikk katse saab veel raskem olema."

Ogier saab kirja viienda aja ja kaotab Latvalale 2,2 sekundit, Meeke'ile 0,8. Üldarvestuses jääb poodiumist ehk Latvalast vaid 2,7 sekundi kaugusele. Maailmameister rääkis, et ajakaotus jäi auto väljasuretamise taha. Auto iseenesest tundub pärast väikesi muudatusi parem. Läheb pikale katsele suruma.

Meeke on finišis neljanda ajaga (+1,4 Latvalale). Kokkuvõttes jääb Latvala ette teiseks vaid 1,2 sekundiga.

Latvala läheb katset ajaga 6.04,3 juhtima. Sordost 0,7 sekundit nobedam! "Meil oli hea ja lõdvestunud sõit ilma ühegi probleemita. Parem on mitte nii palju võitlusele mõelda, vaid lihtsalt sõitmisele keskenduda."

Esapekka Lappi jääb Mikkelsenile alla vaid 0,1 sekundiga ja võtab aegade võrdluses sisse neljanda koha (+3,7 sek Sordole).

Mikkelsen võtab sisse kolmanda koha Sordo ja Sunieni järel (+3,6). "OK katse. Lihtne oleks siin rehvi lõhkuda. Aga tulime puhtalt. Hea soojendus järgmisele katsele."

Gus Greensmith läheb neljandaks ehk eelviimaseks Katsuta ette ja Lappi järele (+4 sekundit Sordole).

Sordo sõidab välja parima aja 6.05,0. Esimesel läbimisel oli ta seitsmes ajaga 6.11,0. Hispaanlane Katsuta ebaõnne kohta: "Väga lihtne on rehvi lõhkuda. See on nagu loterii. Teel on väga palju kive, kui ühe otsa satud, on läbi!"

Sordo sõidab välja parima aja 6.05,0. Esimesel läbimisel oli ta seitsmes ajaga 6.11,0.

Katsutal on parem esimene rehv puru, aga tuleb finišisse. Kaotust Suninenile 44,6 sekundit. Olevat juhtunud kohe katse alguses. Sõitis teel olnud lõhest läbi. Ilmselt pidas betoonplokkide teravat äärt silmas.

Suninen on finišis ajaga 6.05,3. 5,1 sekundit kiirem kui esimesel läbimisel. Soomlane rääkis, et tunneb end autos väga hästi ja läheb homme punktikatsel punkte püüdma!

Tänane eelviimane katse on alanud!

WRC otseülekandes räägiti just Petter Solbergi 2004. aasta avariist. Kokkupõrge vastu ühte kiviplokki, mis mõeldud tankide kinnipidamiseks, kui mõni peaks kraavi vajuma. https://www.youtube.com/watch?v=s-_PyovawYQ

Tänane fotograafide üks meelispaiku. Kes arvab ära, mis katsel? https://www.youtube.com/watch?v=UNZ0CLCIFFU

Ott Tänak: "Ei ole väga asfaldiralli, vaid hoopis midagi muud. Pidamine väike. Uus katse. Pole niipidi seda kunagi sõitnud. Lõpuks saime sellest sujuvalt ja ilma suuremate vigadeta läbi. Ma ei planeeri kordusläbimistel suruda. Tahaksin autoga paremat tasakaalu saada. See, mis Thierryga juhtus, oli väga kahetsusväärne. Peame vaatama, et meiega midagi sellist ei juhtuks."

Thierry Neuville meediaalas: "Adamo ütles, et ralli pole veel läbi. Peame jätkama. Hooaeg pole ka läbi. Praegu on muidugi kahju, aga me teadsime, et see risk on olemas ja võib igaühega juhtuda. Saime kohe katsele minnes aru, et midagi on valesti. Peame uurima, kust rehv puruks on. Ma ei saa teha midagi enamat, kui püüda oma tiimikaaslasi. Ma ei saa nii kõvasti suruda, aga pean neil pinget peal hoidma."

Andrea Adamo lohutab Neuville'i.

Kris Meeke: "Mis ma saan öelda. Sellel katsel ei tea kunagi, mis juhtub. Teadsime, et üllatusi tuleb. Meil on veel palju teha. Peame tagama, et meiega üllatusi ei juhtu. Loodetavasti suudame veel vahet Ogieriga suurendada, homme on tähtis päev. Praegu keskendume nendele kahele katsele."

Sebastien Ogier: "Meil on see probleem ja mida pikem on katse, seda tõsisem see on. Ma pole end kunagi nii halvasti ühelgi katsel tundnud. Ma võitlen kõvasti, aga ei saa rohkemat teha. Ka meil oli vasak tagumise rehvi purunemine. Suutsime katse siiski lõpetada, aga kauem edasi sõita poleks saanud."

Lappi kaardilugeja Janne Ferm andis WRC ülekandele intervjuud masaaži ajal: "Meil oli raske maandumine ja ma olen vana. Ma vajan massaaži. Katsed olid rasked. Aga hea meel on siin ilma rehvipurunemiseta olla." Lappi rääkis veidi aega enne teda, et lisaks tuuleklaasile oli autol veel mõningaid kahjustusi.

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: "Neuville vahetas rehvi imeliselt kiire ajaga. Aga nad jäävad professionaalseks. See ralli ja hooaeg pole veel läbi. Inimesed vaatavad mind näoga, nagu ma planeeriks juba matuseid, aga hoopis vastupidi: ma kavandan pidu!"Adamo leiab sellest nädalavahetusest hoopis palju positiivset ja palub ka ülejäänud rallirahvalt vaadata suuremat pilti - Toyotale ja Tänakule on kiiruse poolest ikkagi kõva konkurentsi pakutud.

Vaata ülipettunud Neuville'i intervjuud katse finišis: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1165274932751863808

Nüüd ootab ees kiire 15-minutiline Service ja järgmine katse algab alles 19.55. Samad katsed tankodroomil uuesti.

22,6 km peal jäi seisma Nikolai Grjazin.

Östberg pidi samuti rehvi vahetama. WRC2 Pro klassis peaksid nad langema nüüd teiselt kohalt kolmandaks.

Üldseis pärast 13. katset:

13. katse ajad:

Tänak võtab katsevõidu 2,1 sekundiga Sordo ees ja Toyotadel on Saksamaal kolmikjuhtimine. Meeke kaotab 42,6 ja Latvala 45,2 sekundit. "Pikk raske katse. Kindlasti muudab see (Neuville'i probleem) meie lähenemist."

"Meil oli tagumise vasaku rehvi purunemine. See on loterii ja meil polnud õnne. Ralli pole veel läbi, näis, mis seis ralli lõpuks on." https://twitter.com/thierryneuville/status/1165273574191620098

Neuville on finišis Sordost 1.24,7 kehvema ajaga ja kukub üldarvestuses seitsmendaks Mikkelseni selja taha!

Neuville on pärast ajakaotust ainult gaas põhjas sõitnud. Kohe kuuleme ilmselt ka, mis üldse juhtus. Rehvivahetus? Jäi kuskile kinni?

Ogier on finišis viienda ajaga (+9,0) ning kaotab kokkuvõttes oma positsiooni nii Meeke'ile kui Latvalale. "Kahjuks seda oli oodata. Ma annan kõik, mis mul on." Mees on omadega täiesti läbi.

Viiendas splitis Tänakule samuti vastast ei leidu. Sordo kaotab talle seal 0,6-ga. Neuville jääb maha 1.25,0-ga.

Ei tohiks jääda. Stardivahed olid kolmeminutilised, tal on pool sellest veel varu.

Latvala on finišis teise ajaga (+3,8), Meeke kolmanda (+4,5). Meeke jääb kokkuvõttes ettepoole 2,6 sekundiga.

Tänak on kiireim kõigis senises neljas splitis. Viimases neist 1,6 sekundit Sordo ees. Neuville on seal viimane 1.25,2 kaotusega.

Mikkelsen kaotab finišis Sordole 15,6 sekundit ja langeb kokkuvõttes seitsmendaks. Edu Sordo ees oli katsele tulles 9,2 sekundit, nüüd kaotab ta talle 6,4-ga.

Tänak, kes Neuville'i probleemidest ilmselt midagi ei tea, sõidab välja parima teise spliti. Sordost 1,4 sek nobedam.

Neuville'i teine split on 1.21,5 kehvem kui Sordol. See langetab ta nüüd rallivõidu konkurentsist küll välja.

WRC otseülekandes öeldakse, et Neuville kaotas üle minuti.

Neuville'i esimese spliti aeg ei reeda küll midagi. 0,8 sekundit kaotab Meeke'ile ja Sordole. 1,3 sekundit jääb alla Tänakule.

Otsepilt näitab aga, et belglane liigub. Kas peatus ainult korraks?

NEUVILLE SEISAB! 4,5 km peal. Enne esimest splitti.

Sordo lõpetab katse 7,8 sekundit Suninenist kiiremini. Viimases seitsmendas splitis oli vahe 8,1. Kas saab kuuendal kohal sõitva Mikkelseni kätte? Vahe oli enne katset 9,9.

Ogier jääb esimeses splitis Meeke'ile ja Sordole 0,9 sekundiga alla. Teises splitis kaotab Meeke Sordole 1,1 sekundit.

Katsuta kaotab finišis Suninenile tervelt 38,4 sekundit. Umbes sekund kilomeetri kohta.

Meeke on esimeses splitis liider Sordoga identse ajaga.

Suninen on finišis ajaga 23.37,1. Ütles, et olud ei olnudki nii halvad, kui ta arvas. Lahtiseid munakive, mida ta kartis, ei olnudki. Aga pidamisolud erinevad lõiguti päris korralikult.

Esimesest splitist on läbi läinud 7 meest: 1. Sordo, 2. Lappi +1,0, 3. Suninen +1,4, 4. Latvala +1,4, 5. Mikkelsen +1,8, 6. Greensmith +4,5, 7. Katsuta +4,8.

Lappi oli esimeses splitis teine (+1,0), aga on teises langenud Sunineni selja taha kolmandaks (+4,1). Sordo dikteerib tempot.

Kolm minutit.

13. katse esimeses splitis võtab Sordo liidrikoha Sunineni (+1,4) ja Katsuta (+4,8) ees.

Üldseis pärast 12. katset:

41-kilomeetrine katse juba käib. Enne kui neid põnevaid splitte jälgima hakkame, võtame kiirelt 12. katse kokku. Katse ajad:

Kaks eelmist katset võisid Neuville'ile kuuluda, aga see on Tänaku oma! Eestlane läheb 0,6 sekundiga belglase ette ja kasvatab kokkuvõttes vahe 5,6-le. "Pidurid olid alguses väga halvad. Ma ei saanud neid puudutadagi, aga katse peale läksid paremaks."

Tänak on esimeses splitis Neuville'ist 0,2 sekundit kiirem, teises 0,1!

Neuville esimeses ja teises splitis nobedaim. Finišis võtab sisse liidrikoha - 0,5 sekundiga Latvala ette! "Hea katse. Muutsime natuke seadistust. Pidime mõned parandused tegema."

Ogier kaotab Latvalale 3,2 ja Meeke'ile 0,3 sekundit ning läheb kolmandaks. Tema ja Meeke'i vahe on nüüd 1,4 sekundit. "Ma ei säästa midagi. Üritan lihtsalt kiiresti sõita."

Meeke tuleb finišisse teise ajaga. Vaid 0,9 sek kaotust Latvalale. "Kuulsin ühes väga kiires kohas legendi valesti ja pidurdasin, kui mul oli veel ligi 200 meetrit minna. Sõit polnud iseenesest paha."

Latvala läheb katset juhtima! Aeg 6.06,9 on 3,5 sekundit kiirem kui Suninenil. Soomlane pole aga sugugi õnnelik: "Ma ei tundnud, et ma sõidaks eriliselt hästi."

Mikkelsen tuleb finišisse kolmanda ajaga - 1,3 sek kaotust Suninenile ja 0,7 Sordole. Latvala on teises splitis Suninenist 2,7 sek kiirem.

Gus Greensmith läheb Lappi järel kolmandaks. Kaotust ikka veel katset juhtivale Suninenile koguneb 7,1 sekundit. "Esimeses kurvis vedas auto pidurdamisel 90 kraadi ühele ja 90 kraadi teisele poole. See tappis meie enesekindluse ja oli korralik äratuskell. Uskumatu, kui libe siin on."

Lappi läheb kolmandaks Sunineni ja Sordo järele (+2,7). Soomlane lisa rehvipaarist: "Tahan lihtsalt kindel olla, et mul on võimalus lõpuni tulla, kui rehvid purunema hakkavad." Tuuleklaas oli suurel hüppel kannatada saanud.

Lappi läheb kolmandaks Sunineni ja Sordo järele (+2,7).

Dani Sordo jääb finišis Suninenile 0,6 sekundiga alla. "Mõnes kohas on väga libe. Kruusa ja tolmu on raske märgata. Auto liigub palju (loe: libiseb)."

Dani Sordo jääb finišis Suninenile 0,6 sekundiga alla.

Katsuta jääb Suninenile alla 18,1 sekundiga. Kaardilugeja Daniel Barritt räägib segamini eesti-soome-inglise keeles. Sellest oli ka meediaalas pausi ajal juttu. Katsuta lihtsalt on õppinud Latvala ja Tänaku kõrvalt ning on oma legendi mõned eesti ja soomekeelsed sõnad ära peitnud.

Suninen sõidab katse põhjaks 6.10,4. "Päris hull! Palju lahtist kruusa. Üsna libe. Üritame neid olusid tundma õppida ja hea rütmi leida."

Ainult Lappi läks 6-ga.

Takamoto Katsuta sõitis allamäge keeranud kurvist välja raja kõrval asunud puust postidesse. Sai rajale tagasi. Jaapanlane polnud veel minutitki rajal olnud.

Hakkas pihta! Suninen on rajal. SS12 Arena Panzerplatte 1 on 1,3 km pikem kui eelmisel aastal. Ogier ja Latvala rääkisid just WRC otseülekandes, et just katse algus on teeolude tõttu eriti keeruline. Tuletame meelde, et need rajad pole just ideaalsed rallirajad, vaid loodi ikkagi omal ajal tankidele manööverdamiseks.

Toyota pressiteenistuse kokkuvõte tänasest hommikust: https://twitter.com/TGR_WRC/status/1165239995961155585

Meediaalas toimuvad ka sellised põnevad kohtumised, mille Jaan Martinson äsja pildile püüdis. Loe, mida Rovanperä mänedžeril Delfile rääkida oli! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-saksamaal-toyota-jahib-tanakule-lisaks-teistki-kuuma-rallisoitjat?id=87219087

Jaan Martinson rääkis lõunapausil Martin Järveojaga: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-saksamaal-martin-jarveoja-parastlounal-tosine-ralli-alles-algab?id=87218937

Ott Tänak: "Meil oli väga järjepidev ja puhas sõit. Üritame parimat ja sõita nii piiri lähedal kui võimalik. Põhiline on vigu vältida. Meil oli kogu hommik Thierryga sama kiirus. Pärastlõunased katsed on muidugi hoopis teine lugu. Kõik on seal täiesti teistmoodi. Loodan, et kõik läheb häesti. Meil on hea tasakaal ja auto töötab."

Neuville: "Kaotasime esimesel katsel natuke aega, aga võitsime järgmistega seda jälle tagasi. Vahe on väike. Ralli on pikk. Kõik on hästi. Pool rallit on alles möödas ning palju tööd on veel teha." https://twitter.com/thierryneuville/status/1165232826717016064

Ogier: "Väga rasked kaks ringi tulevad. Kindlasti näeme suuremaid vahesid, kui sel hommikul."

Kris Meeke hoiatas, et sel aastal paistab tankodroomil eriti palju lahtiseid telliskive olevat, millele võib kergelt otsa sõita.

Jari-Matti Latvala (5. koht): "Üritasin hommikul mõelda, kuidas pärast eilset asjale läheneda, kuid ei saanud piduri ja gaasiga ajastust paika. Tommi tegi mulle väga hea kõne ja ütleks, et ma rahuneks ega mõtleks liiga palju."

Andreas Mikkelsen (6. koht): "Ajad on okeid. Sooviksime siiski kiiremad olla. Pärastlõunal on suured katsed tulemas. Üritame pahandustest eemale hoida ja targemalt sõita. Üritasin hommikul suruda, aga õnne polnud - neljast katsest kahel käisin väljas."

8. kohta hoidev Esapekka Lappi: "Lõpuks üsna positiivne hommik. Väike väljasõit oli, aga see tuleb sellest, et sõidame igal katsel piiri peal. Muutsime eilsega võrreldes natuke auto tasakaalu. Esimesel katsel ei saanud ma veel aru, et mul on rohkem pidamist."

1,2 kilomeetri peal seisab eelmise katsega WRC2 liidriks tõusnud Nicolas Ciamin. https://twitter.com/OpensTightens/status/1165213888872361986

Üldseis pärast 11. katset:

Rovanperält tuleb päeva tsitaat. Küsimusele, kas ta tegi mingeid muudatusi, et ajad paranenud on, vastas soomlane: "Ei mingeid muudatusi. Tavaline sõitmine. Lihtsalt tee peal."

SS11 ajad. Neuville'ile teine järjestikune katsevõit.

Tänak saab kirja viienda aja (+1,5) ning edestab enne hoolduspausi Neuville'i täpselt 5 sekundiga. "Mul oli puhas sõit. Vahe on väike. Suured katsed ootavad ees." https://twitter.com/OttTanak/status/1165211998390501377

Neuville läheb katset juhtima ajaga 5.59,9. 1,1 sekundiga Lappi ette. Tänak on esimeses splitis sekund aeglasem. "Üritasin jälle hea katse teha. Pärastlõuna tuleb hoopis teine ja loodame, et meie jaoks parem." https://twitter.com/thierryneuville/status/1165212310643924992

Ogier võtab sisse neljanda koha (+0,6 Lappile).

Meeke läheb aegade võrdluses neljandaks. Hetkeseis: 1. Lappi 6.01,0, 2. Latvala +0,1, 3. Sordo +0,4, 4. Meeke +1,1, 5. Suninen +2,2, 6. Greensmith +4,7, 7. Mikkelsen +4,9, 8. Katsuta +12,4.

Latvala on finišis teise ajaga, Lappile kaotab vaid 0,1 sekundiga. "See katse oli väga hea. Suutsin rahulikumalt võtta ja rohkem nautida."

Mikkelsen jääb Lappile alla 4,9 sekundiga ja edestab praegu vaid Katsutat. "Käisin kohe alguses veidi väljas ega saanud pikal sirgel kiirust üles. Auto on sama kiire nagu Thierryl ja Danil, asi on minu sõidustiilis."

Greensmith jääb finišis Lappile 4,7 sekundiga alla. Sordo endiselt teine, Suninen kolmas.

Lappi läheb katset juhtima. Sordost vaid 0,4 sekundit kiirem. "Mõned väiksed veidrad asjad häirivad. Ma ei ole kindel, mis need on."

Sordo sõidab Sunineni aja 1,8 sekundiga üle. 6.01,4.

Katsuta parandas hommikuse katsega võrreldses pisut aega. Hommikul oli aeg 6.15,9, nüüd 6.13,4.

Suninen on finišis ajaga 6.03,2. Esimesel läbimisel oli ta aeg 5.59,2.

11. katse on alanud. Teemu Suninen on rajal.

Neh: Ura tähendab sõnaraamatu järgi- karjäär. Mitte see, kus liiva kaevatakse vaid ametialane. Tõenäoliselt, ise ei kuulnud, ütles kaardilugeja- kirra, kirra. Ja see on soomlastel kurvi kirjeldus. Vist lõpus ahanev, ei ole päris kindel.

Küsimusele, kas Latvala tõuseb Toyota esipiloodiks, kui Tänak peaks M-Sporti minema, vastas Mäkinen, et kellegagi pole veel lepinguid sõlmitud - ei Latvala, ei Meeke'iga. "Päris palju häid sõitjaid on saadaval. Peame oma strateegia täiesti ümber vaatama, kui nii läheb. Saan aru, kui ta sellise otsuse peaks tegema."

Küsimusele, kas Mäkinen usub, et Ott võib varsti MM-tiitli pea kohale tõsta, vastas ta: "Ma usun seda. Ta on nii palju võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Nüüd on ta valmis maailmameistriks tulema. Eelmisel aastal tahtis ta kõik katsed võita. Nüüd aga ei morjenda teda, kui ta neid kõiki ei võida, vaid ta vaatab ka suurt pilti."

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen WRC Live otseülekandes: "Eelmisel katsel nägime, et ta sõidab vägagi piiri peal. Rohkem ruumi ei ole. Niivõrd täpselt sõidab. Tal on kindlasti raske. Thierry surub nii kõvasti, et tal on pinge suur."Soomlane lisas, et Tänak on autoga veel paremat tööd tegemas kui eelmisel aastal ning see pakett tundub hetkel täiuslik. Vihjetele, et Malcolm Wilson tahab Otti tagasi saada, ütles Mäkinen: "Olen kindel, et kõik tahaksid Otti oma tiimi. On väga selge, et on ta on üks usaldusväärsemaid ja kiiremaid sõitjaid praegu. Üritame tema elu meiega võimalikult mugavaks teha. Kõige tähtsam on, et tal oleks kogu aeg usaldusväärne auto."

Lappi viga ja kraavi vajumine: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1165197377810108416

Neuville'i fännid teevad sellist häält, kui belglane neist möödub. https://twitter.com/JLaupsien/status/1165198253723443200

WRC2 liider Stephane Lefebvre (Volkswagen Polo GTI R5) on 10. katsel seisma jäänud. Edu sama autoga sõitva Nicolas Ciamini ees oli enne katset 4,5 sekundit.

Üldjärjestus pärast 10. katset:

10. katse ajad:

Tänak jääb 0,2 sekundit Neuville'ile alla. Identne aeg Sordoga. Finišis küsib reporter katse lõpu momendi kohta. Tänak teeb suured silmad: "Moment?"

Tänaku kolmas split on Neuville'ist vaid 0,1 sekundit parem.

Neuville on finišis kiireima ajaga. Sordot edestab 0,2 sekundiga. Viimasel sektoril oli ka väike alajuhitavuse probleem. "Mul oli väga hea katse. Olud on rasked ja mudased, aga ma olen selle katsega rahul."

Ogier jääb finišis Meeke'ile alla 0,6 ja Sordole 4,3 sekundiga. Teises splitis on Tänak Neuville'ist 0,4 sekundit kiirem.

Kris Meeke (Toyota) jääb Sordole finišis alla 3,7 sekundiga, tõugates Latvala neljandaks. Tänaku esimese split on Neuville'ist 0,5 sekundit parem!

Neuville (Hyundai) sõidab välja kiireima esimese spliti. Latvala (Toyota) on samal ajal finišis Sordost 5,3 sekundit kehvema ajaga. "Tundub, et Sordo paneb püsti imelisi aegasid. Sellise esitusega ma talle lähedale ei jõua."

Mikkelsen (Hyundai) võtab Sordo ja Sunineni järel sisse kolmanda koha (+7,9).

Gus Greensmith (M-Sport) sõidab välja kolmanda aja (+10,2). Sordo juhib endiselt Sunineni ees.

Finišis on Lappi Sordost 19,9 sekundit aeglasem. Sordo möödus soomlasest seega 2,2 sekundiga.

Väike eksimus läks Lappile kalliks maksma. Kolmandas splitis kaotust Sordole 18,6 sekundit. Kas Sordo tõuseb seitsmendaks?

Sordo (Hyundai) läheb katset juhtima ajaga 8.31,9. Esapekka Lappil (Citroen) oli kuuldavasti väike moment. Kordus näitab, et umbes 10 km peal kadus auto tagaosa üle kontroll ja jäi korraks külg ees rajale seisma.

Katsuta, kes alles õpib Toyota WRC-ga sõitma, kaotab Suninenile finišis 17,2.

Suninen (M-Sport) sõidab katse põhjaks 8.34,2. Hommikul oli aeg 8.30,8. "Natuke rohkem kruusa. Puhast joont enam pole."

Suninen läks rajale. Eilne ebaõnnesõdur on täna korralikku hoogu näidanud. Avakatsel oli teine, teisel katsel kolmas.

Kahe minuti pärast ootab meid ees 8. katse kordusläbimine. Rohkem muda, rohkem kruusa rajal. Saab kindlasti põnev olema.

Regroupe on täna päris mitu isegi, lisaks tavapärastele hoolduspausi eelsetele kogunemistele. Pärast 9. katset oli ja pärast 13. katset tuleb samuti.

Oodatud muudatused WRC2 Pro klassis: kohtunikud otsustasid, et Mads Östberg, kes lõpetas 8. katse ajaga 9.40,9, saab ikkagi ajaks 9.03,0 ja Jan Kopeckyle (9.06,2) läheb kirja 8.59,0. Kõik see Kalle Rovanperä intsidendi pärast. Rajajulgestaja käskis Kopeckyl hoogu maha võtta ja Östberg jäeti suisa 100 meetrit õnnetuspaigast seisma.

Tänaku kommentaar 9. katsele: "Surusin veidi rohkem kui eelmisel katsel. Tee oli pisut puhtam, seega nii riskantne ei olnud." https://twitter.com/OttTanak/status/1165170764888313860

Siin nähtav Rovanperä väljasõit 8. kiiruskatsel: https://twitter.com/OfficialWRC/status/1165168511657893889

Rovanperä käis jälle väljas ja vabandas pärast finišis oma tiimi ees, paludes mõistmist, et ta on veel noor sõitja ja õpib. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1165168460986572800

Neuville'i kommentaar: https://twitter.com/thierryneuville/status/1165168445991899136

Üldseis pärast 9. katset:

9. katse ajad:

Rovanperä jäi 5,8 km peal seisma, aga sai uuesti liikuma.

Neuville rääkis, et ta jäi nõelasilmakurvis pidurdamisega hiljaks ja suretas mootori välja. Tänak on finišis parima ajaga ja edestab Neuville'i tervelt 5,2 sekundiga!

Neuville läheb katse aegades alles kaheksandaks. 4,7 sekundit Lappist aeglasem.

Neuville on aega kaotanud. Teises splitis on Lappile kaotust juba 4,9 sekundit.

Ogier finišis neljanda ajaga (+1,9 sek kaotust Lappile). Prantslane ei suuda meenutada, mis moment tal juhtus. "Auto on hüpetel ebastabiilne, aga ma ei nimetaks seda momendiks. Autot on nii või naa raske juhtida, võitleme kogu aeg."

Tänak läheb esimeses splitis teiseks (vaid 0,1 kaotust Sordole). Neuville on seal neljas (+1,0).

Meeke jääb omakorda Latvalale 0,1 sekundiga alla ja kaotab Lappile 2,7-ga. Viies hetkel. "Mul oli puhas katse. Muidugi rada läheb mudasemaks. Üritan puhtalt sõita ja vaatan, kuhu see meid viib."

Latvala sõidab välja katse neljanda aja (+2,6). Kuuldavasti oli Ogieril mingi moment 2,6 km peal. Jari-Matti: "Sõitmine ei lähe nii, nagu peaks. Ma ei ole piisavalt enesekindel. Ma mõtlen liiga palju, et pidurduspunktid paika saada. Üritame algtõed uuesti meelde tuletada."

Mikkelsen jääb Lappile 3,8 sekundiga alla, mis tähendab, et üldjärjestuses on Lappi kuuendast kohast maas vaid 4,6 sekundiga. Enne katset oli vahe 8,4 sekundit.

Pettunud Greensmith rääkis, et käis eelmisel katsel rajalt väljas ja riivas puud. Sel katsel läks ta praegu neljandaks (+8 sekundit Lappile).

Lappi läheb katset juhtima. Suninenist oli 1,3 sekundit kiirem. "Ma ei puudutanud autot, isegi ei vahetanud rehve, sest tahtsin soojade rehvidega peale minna. Auto on kindlasti parem. Ma lihtsalt ei teanud, kuidas seda esimesel katsel kasutada."

Greensmith olla katset hiljem alustanud.

Sordo jääb Suninenile vaid 0,1 sekundiga alla!

Katsuta jääb Suninenile 16,7 sekundiga alla.

Eelmisel katsel teise koha saanud Suninen teeb 9. katse põhjaks 5.59,2.

Teemu Suninen on rajal. 9. katse on alanud.

9. katse, mil pikkust 12,28 km, algab juba kell 10.15

WRC 2 Pro arvestuses kukkus Rovanperä liidikohalt kolinal. Kopecky ees oli tal edu 19,6 sekundit. Nüüd kaotab 3.47,3-ga.

"Hea katse - mudane oli. Kuid see pole probleem, sest me oleme Thierryga teel samal kohal."https://twitter.com/OttTanak/status/1165152479811657730

Rovanperä järel finišisse tulnud Östberg: "Mind blokeeriti. Mind peatati 100 meetrit enne seda. Me saame selle aja tagasi, seega see ei kõiguta meid eriti."

Mads Östberg pidi mitusada meetrit Kalle avariipaigast eemal ootama, sest rada oli abilisi täis. "Kui piire kombata, pead neist vahel üle minema. Muru oli liiga libe."

Rovanperät sikutatakse köiega välja. Kopecky möödus aeglaselt. Tšehhi oli ilmselt eespool hoiatatud.

Kalle Rovanperä libises puude vahele ja palub pealtvaatajatelt abi.

Tänak jääb finišis Neuville'ile 1,3 sekundiga alla. Kokkuvõttes vähenes Oti edu 1,5 sekundile.

Neuville läheb katse finišis kolmandaks (+3,0 Sordole). Tänak on kolmandas splitis napilt Neuville'i taha langenud (+0,8).

Katse finišis hetkeseis selline: 1. Sordo 8.28,0, 2. Suninen +2,8, 3. Meeke +5,1, 4. Ogier +5,6. Tänak on teises splitis kolmas (+1,4), Neuville neljas (+2,1).

Enne katset sai kirjutatud. Aga olgu siin veel üle korratud: 1. Suninen, 2. Katsuta, 3. Sordo, 4. Greensmith, 5. Lappi, 6. Mikkelsen, 7. Latvala, 8. Meeke, 9. Ogier, 10. Neuville, 11. Tänak.

Tänaku esimene split on Sordost 1 sekundit aeglasem. Neuville kaotab seal hispaanlasele 2,5 sekundit.

Latvala kaotab Sordole finišis 6,6 sekundit ja võtab ise neljanda koha hetkel sisse. "See pole aeg, mida ma soovinuks. Natuke jääb puudu. Üritan varem pidurdada, aga tundub, et liiga vara."

Mikkelsen finišis Sordost 10,4 sekundit kehvema ajaga ja läheb neljandaks. Norralane tunnistas, et tegi väikse ekskursiooni põllule.

Lappi jääb Sordole 5,9 sekundiga alla ja läheb hetkel katsel kolmandaks. Greensmith lõpetab samuti - parem tagumine rehv on veljelt maas. Aega läks kaduma 3 minutit. Kommentaari mees katse lõpus ei jõudnud anda. https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/1165149620567269376

Sordo läheb katset juhtima 2,8 sekundiga Sunineni ees.

Päris hea seis: Rada nüüd ühe sõitajaga nii palju hullemaks ei lähe, et Ott võiks kindla peale sõita ja ongi kõik kontrolli all. Teise koha punktid ka head, ei pea riskima liigselt, sest katkestamine hullem.

Jaan Martinsoni hommikukommentaar on teie ees! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/jaan-martinson-saksamaa-ralli-kommentaar-tanak-dikteerib-sekunditemangu?id=87217403

Takamoto Katsuta (Toyota) on finišis Suninenist 19,8 sekundit kehvema ajaga.

Mehed teevad autos kiiremaid liigutusi, pingutavad turvavöösid. Kas vahetasid rehvi?

Gus Greensmith on seisma jäänud. 4,5 km peal.

Teemu Suninen on finišis ajaga 8.30,8. Teises splitis on Sordo temast vaid 0,5 sekundit kiirem olnud, Katsuta 11,1 sekundit aeglasem.

Teemu Suninen on rajal. Päev on alanud!

Tere hommikust! Tänane stardijärjekord: 1. Suninen, 2. Katsuta, 3. Sordo, 4. Greensmith, 5. Lappi, 6. Mikkelsen, 7. Latvala, 8. Meeke, 9. Ogier, 10. Neuville, 11. Tänak.

Värsked rallijutud! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-kuidas-kukkus-pealtvaataja-mads-ostbergi-autole-ette-kuidas-tanak-ja-neuville-teistest-nii-palju-ule-on?id=87215783

Ott Tänaku värsked muljed! https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-saksamaalt-ott-tanak-napist-edumaast-teised-oskavad-ka-rallit-soita?id=87216389

Katsuta ei jää samuti kaugele - tal tuleb kaotust 6,7 sekundit. Tema enda jaoks ilmselt päeva parim katse.7. katse tulemused:

Ralli üldseis pärast 7. katset:

Greensmith tegi küll väikese eksimuse, kuid sõidab sellegipoolest välja väga korraliku aja - kaotust Tänakule 4,2 sekundit, ta edestab nii Latvalat kui Meeke'i.

Sordo: "Vähemalt töötas esimene käik..."

Finišis koguneb kaotust 54,4 sekundit! Katastroof! Tema õnneks tuli see päeva viimasel katsel...

Sordol on probleemid! Auto ei tööta korralikult!

Auto justkui turtsub ning ei saa hoogu sisse! Mis ometi juhtus?

Latvala kaotabki finišis 4,6 sekundit. Soomlane langetab pettunult pea.

Kordusest näidatakse, kuidas Latvalal oli kahes järjestikuses kurvis raskusi auto teel hoidmisega.

Sordo on taas kärme: esimeses splitis on ta kolmanda ajaga, kaotust Tänakule vaid 0,2 sekundit. Kas ta läheb Ogier'st üldarvestuses mööda?

Lappi saab kirja neljanda aja - kaotust Tänakule 2,4 sekundit.

Meeke on hetkel kõige aeglasem - kaotust Tänakule 4,8 sekundit. Üldarvestuses jääb ta 3,5 sekundiga Ogier' seljataha.

Mikkelsen finišis kolmanda ajaga - 2,2 sekundit kaotust Tänakule.Splittide järgi ei ole hetkel Lappi ja Meeke midagi väga erilist pakkumas - mõlemad kaotavad paari sekundiga.

Neuville: "Tänakule vastu saamine läheb raskeks. Vaatame, mis saab."

Neuville ei anna Tänakule väga ära - kaotust tuleb finišis 0,2 sekundit. Magama minnakse seega olukorras, kus Tänak juhib rallit vaid 2,8-sekundilise edumaaga.

Ogier teeb väikese eksimuse ning annab taas paar sekundit ära. Finišis on tema kaotus Tänakule 4,2 sekundit, kokkuvõttes aga 22,1 sekundit."Sõitsin põllule, kaotasin palju aega. Annan endast parima, ma ei suuda rohkemat."

Tänak finišis - 5.05,3 on tema ajaks. Hommikul oli ta 1,7 sekundit kiirem."Midagi pole mugavat, kui seis on nii tihe. Kõik läks suuresti nii, nagu eeldasime."

Ogier kaotab Tänakule teises splitis 0,8 sekundit.

Tänak on esimeses splitis oma hommikusest margist isegi paar kümnendikku kiirem.

Tänak ongi rajal!

Tänane viimane kiiruskatse on algamas - Ott Tänak stardib juba vähem kui kahe minuti pärast!

Ralli üldseis pärast 6. katset:

Greensmithil palusid hiljem startida korraldajad, seega tal endal mingisugust probleemi polnud. 6. katse tulemused:

Sordo siiski Tänaku katsevõitu ei ohusta - ta kaotab finišis 1,2 sekundiga. Hispaanlane tõuseb aga üldarvestuses neljandaks.

Lappi kaotab Tänakule finišis 9,6 sekundit.

Jah, nii on.

Sordo on kolmandas splitis Tänakust 1,0 sekundit kiirem!

Gus Greensmith on millegipärast oma esialgsest ajast kolm minutit hiljem startinud.

Meeke finišis kolmanda ajaga - kaotust Tänakule 3,9 sekundit. Latvala on splittide põhjal samuti päris hea tempoga tulemas.

Mikkelsen kaotab Tänakule finišis 5,5 sekundit.

Ei saa. Rallil saab meeskondlikele punktidele nomineerida kolm sõitjat, kelleks Toyotal on Tänak, Latvala ja Meeke.

Neuville finišis - ta annab Tänakule ära täpselt ühe sekundi.

Ogier: "Olime head katset tegemas, aga see viga maksis meile mitu sekundit. Auto ei ole fantastiline, aga hommikuga võrreldes parem."

Kordusest näidatakse tõesti, et Ogier rammis küljega päris korralikult ühes kurvis seisnud heinapalli.Finišis on prantslane eestlasest 4,1 sekundit aeglasem. Kokkuvõttes on vahe juba 17,9 sekundit.

Ogier on viimases splitis Tänakust juba 4,6 sekundit maas. Kas väike eksimus?

Tänak finišis - 12,28,0. Hommikusest ajast 1,6 sekundit aeglasem.

Tänak: "Üldiselt oli see katse palju parem kui eelmisel aastal. Tegin puhta katse, minu poolt muresid ei ole."

Kolmas splitt: Neuville kaotab Tänakule 1,2, Ogier 2,6 sekundiga.

Teises splitis on Tänak edu Neuville'i ees kasvatanud 1,7 sekundile, Ogier jääb maha 2,4 sekundiga.

Neuville kaotab avasplitis Tänakule 1,1 sekundiga. Sel katsel oli Tänak ka hommikul teistest kiirem.

Ogier kaotab esimeses vaheajapunktis Tänakule juba 1,6 sekundiga.

Tänak on esimeses splitis täpselt sama ajaga nagu hommikul seda katset võites.

Tänak on 6. katsele startinud!

Ralli üldseis pärast 5. katset:

Katsuta jääb Neuville'ile ligi poole minutiga alla. 5. katse tulemused:

Greensmith teeb enda kohta päris korraliku sõidu - kaotust 10,8 sekundit. Mikkelsenile jäi ta näiteks vaid 1,6 sekundiga alla.

Sordo kaotab katse lõpuosaga siiski pisut juurde ning jääb Neuville'ile 4,0 sekundit alla.

Splittide järgi võib veel ka Sordo kõrgesse mängu sekkuda. Teises vaheajapunktis on ta Neuville'ist 0,9 sekundit maas.

Latvala tuleb finišisse viienda ajaga, kaotust Neuville'ile 4,2 sekundit.

Lappi ütleb hoopis, et tegi spinni. Tundub, et autoga on siiski kõik jonksus.

Lappi finišis - kaotust Neuville'ile kogunes lõpuks 18,2 sekundit. Kas tal on ehk käsipiduriga mingisugune probleem?

Meeke finišis teise ajaga - kaotust Neuville'ile 1,5 sekundit.

Mikkelsen finišis neljanda ajaga, kaotust Neuville'ile 9,2 sekundit.

Meeke on vaheaegade põhjal jätkamas väga heas tempos ning võib ehk isegi Neuville'i katsevõitu ohustada.

Neuville teeb tugeva katse ning alistab Tänaku 1,6 sekundiga. Üldarvestuses jääb belglane nüüd eestlasest täpselt sama paljuga veel maha.

Lappi kaotab juba esimeses splitis Meeke'ile 9,7 sekundit.

Ogier annab katse lõpuga pisut ära ning jääb Tänakule finišis 0,1 sekundiga alla.

Esimeses splitis on kiireimat minekut näitamas Kris Meeke, kes edestab Neuville'i ja Tänakut 0,5 sekundiga.

Tänak: "Päris palju rohkem sodi on rajal. Tegime puhta sõidu, riske ei võtnud. Kõik on korras."

Tänak turvaliselt finišis - ajaks 10.47,6. Hommikul suutis Neuville 7,2 sekundit sellest kiiremini sõita.

Kolmandas splitis on Ogier Tänakust 1,2 sekundit kiirem.

Neuville on teises splitis Ogier'ga võrdse ajaga, Tänakust on mõlemad 0,5 sekundit kiiremad.

Oeh. Splittide juurde tagasi. Tundub, et Ogier on hoolduspausi ajal auto korda saanud, sest teises vaheajapunktis on ta Tänakust 0,5 sekundit nobedam.

Valehäire. Teises splitis ei ole tema aeg hommikusega võrreldes oluliselt kehvem. Miks peab see elektroonika meiega selliseid asju tegema...

Otsepildist on igatahes näha, et mehed liiguvad. Ilmselt oli tegu valehäirega.

Võimalik, et GPS lihtsalt tõrgub. Hetkeks näitaks, et Tänaku kiirus oli 80 km/h, siis läks see jälle nulli. Loodetavasti on tegu lihtsalt GPS-tehnika tõrkega.

TÄNAK SEISAB? GPS näitab, et eestlane ei liigu!

Tänak on esimeses splitis oma hommikusest vaheajast 1,8 sekundit aeglasem. Arusaadav - tee on vahepeal kindlasti sodisemaks läinud.

Ott Tänak on 5. katsele startinud!

Rehvivalikute osas sel rallil ilmselt üllatusi ei tule. Ka pärastlõunal on kõik mehed rajal viie kõva seguga rehviga.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1164892243808989184

Lõunapausi ajal tasub neil, kes seda veel teinud ei ole, ära kuulata ka eile salvestatud "Kuues käik"!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-uue-hooaja-kalendri-kuulujutud-saksamaa-ralli-eelvaade-toyota-on-rajal-uute-autodega?id=87202465

Tänaku värsked kommentaarid!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/saksamaa-ralli-liider-tanak-hommikul-oli-auto-alajuhitav-aga-saime-selle-korda?id=87212247

Ralli üldseis pärast 4. katset:

Katsuta on nüüd samuti katse lõpetanud. 4. katse tulemused - Tänakule järjekordne katsevõit!

Greensmith teeb enda kohta väga korraliku sõidu. Hetkel küll viimane aeg (Tänakule +5,8), ent Latvalale kaotab ta näiteks vaid 0,2 sekundit.

Sordo saab kirja hetkel kuuenda aja, kaotust 4,6 sekundit.

Latvala kaotab isegi ootamatult palju - 5,6 sekundit. Lõpetanutest hetkel viimane ehk seitsmes.

Lappi teeb võrdlemisi hea katse ning tuleb finišisse neljanda ajaga - kaotust Tänakule 3,3 sekundit.

Meeke on finišis - ilmselt tuli kuskil väike viga sisse, sest esimese ja teise spliti vahel tuli tal järsku mitu sekundit kaotust juurde. Tänakule jäi ta alla 4,7 sekundit.Splittide järgi pole keegi tagumistest meestest seni Tänakut ohustamas.

Mikkelsen kaotab finišis eestlasele 3,7 sekundit.

Neuville finišis - kaotust Tänakule tuleb 1,5 sekundit. Üldarvestuses on Tänaku edu nüüd belglase eest 3,2 sekundit.

Ogier kaotab finišis Tänakule 2,4 sekundit. Lõunapausiks on ta seega eestlasest 13,7 sekundit maas.

Neuville on esimeses splitis Tänakuga täpselt viigis.

Tänak: "Surusin päris kõvasti. Ühes kohas läksin pisut liiga laia joonega, aga muidu oli kõik korras. Tunne on juba päris hea, pärastlõunased katsed peaksid tulema juba paremad."

Tänak finišis - ajaks 5.03,6.

Ogier kaotab esimeses splitis Tänakule 0,5 sekundiga.

Tegu on sealjuures väga huvitava katsega - see on sisuliselt ringrada, mis tuleb kõigil läbida kaks korda. Stardiintervallid on ka seetõttu suuremad.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1164849764019494912

Ott Tänak on 4. katsele startinud!

Ralli üldseis pärast 3. katset:

Katsuta kaotab Tänakule sel katsel lausa 51,8 sekundiga. 3. katse tulemused:

Greensmith kaotab Tänakule 18,6 sekundit. Ise räägib britt, et tundis end hästi ning imestab, et kaotust nii palju tuli.

Sordolt suurepärane katse: kaotust Tänakule tuleb küll 6,2 sekundit, aga aeg on kolmas.

Latvala tuleb neljanda ajaga - kaotust Tänakule 7,7 sekundit.

Esapekka Lappi kaotab finišis Tänakule 10,4 sekundit. Tasub meeles pidada, et tagumistele startijatele on olukord esimestest pisut keerulisem, kuna tee peal on rohkem sodi.

Kris Meeke finišis - aeg kolmas, kaotust eestlasele 7,6 sekundit.

Splittide järgi on sel katsel ka Dani Sordo suutnud head tempot näidata. Teises splitis on ta Neuville'iga võrdse ajaga, 1,2 sekundit Tänakust tagapool.

Mikkelsen alustas katset küll lubavalt, kuid kaotab finišis ikkagi 9,4 sekundit.

Neuville: "Näeme, et kui Tänak tahab, suudab ta veel kiiremini sõita."

Neuville kaotab finišis Tänakule 2,4 sekundit ning eestlane tõuseb ühtlasi ka taas ralli liidriks.

Ogier: "Tegin ühel ristmikul väikese vea ja suretasin auto välja."

Ogier finišis - kaotust Tänakule koguneb lõpuks päris omajagu, 8,8 sekundit.

Viimases splitis on Ogier Tänakust 6,3 sekundit maas.

Teemu Sunineni jaoks on võistluspäev lõppenud.https://twitter.com/MSportLtd/status/1164829943752036352

Tänak: "Rütm oli juba parem, aga arenguruumi veel on. Rallit on veel palju minna."

Tänak finišis - 12.26,4 on ajaks.

Teises splitis on samal ajal Tänaku edu Neuville'i ees 1,2, Ogier' ees 4,3 sekundit.

Mikkelsen on sel katsel natuke paremat hoogu näitamas - esimeses splitis on ta Tänakust 2,2 sekundit aeglasem, aga edestab Ogier'd 1,4 sekundiga. Prantslane kurtis avakatse järel alajuhitavuse üle.

Neuville kaotab esimeses splitis Tänakule 1,1 sekundit.

Esimesest splitist on nüüd nii Tänak kui Ogier läbi tulnud - prantslane kaotab seal 3,6 sekundiga!

6,3 km, 9,89 km, 13,53 km, 19,35 km. Finiš on 22 kilomeetri peal.

Saksamaa: Mis kilomeetritel on sellel katsel splitid.

Ott Tänak on kolmandale katsele startinud!

Enne seda veel saame teada, et Teemu Suninenil olid tõepoolest mingisugused tehnilised probleemid. Mehed üritavad veel autot käima saada, aga suurest mängust on nad niiehknaa väljas.

Ralli üldseis pärast 2. katset: suur kolmik kipub eest ära rebima.

2. katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Tänak teine.

Katsuta kaotab finišis Neuville'ile koguni 43,2 sekundit ning jääb alla ka WRC2 autodele.

Greensmith kaotab Neuville'ile finišis 15,6 sekundit.

Dani Sordo sõidab välja kuuenda aja - kaotust Neuville'ile 7,2 sekundit."Tee on mõnes kurvis juba päris porine. Teen, mida suudan."

Suninen igatahes endiselt seisab, lisainfot hetkel ei ole.

Latvala tuleb Meeke'iga enam-vähem samasse temposse - viies aeg, Neuville'ist 5,8 sekundit maas. Soomlane raputab pead. "Tegin väikeseid vigu, aga üldiselt oli enam-vähem okei."

Katsuta kaotab juba esimeses splitis 17,0 sekundit. Väidetavalt oli ta kõige esimeses tagasipöördes auto välja suretanud.

Lappi finišis viies - kaotust Neuville'ile 10,4 sekundit.

Meeke tuleb finišisse neljanda ajaga - kaotust Neuville'ile 5,0 sekundit. Juba esimese katsega tulevad päris korralikud vahed sisse!

Ka M-Spordil ei tundu hetkel rohkem täpsemat infot avalikustamiseks olevat.https://twitter.com/MSportLtd/status/1164817766320181250

Splitid räägivad seda, et seni pole keegi esikolmikule väga lähedale saanud. Meeke on ehk neile kõige lähemal, kuid kaotab ikka Ogier'le sekundiga, Lappi on Mikkelseniga samas rütmis kulgenud.

Mikkelsen ei suuda rütmi leida - ta kaotab finišis 10,8 sekundiga.

Meeke on igatahes Suninenist mööda pääsenud. Soomlase autol oli kapott üles tõstetud. Tehniline mure?

Neuville: "Üritasime! Auto libises pisut palju, aga tundub, et see on lihtsalt tee olukorrast."

Neuville finišis - edu Tänaku ees 1,7 sekundit.Suninen on kaardilugejaga koos autost väljas ning masin paistab keset teed seisvat!

Suninen seisab?

Viimases splitis on Neuville Tänakust juba 1,5 sekundit eespool. Belglane näitab suurepärast tempot.

Ogier kaotab finišis Tänakule 1,6 sekundit.

Tänak: "Teekate pakkus paar üllatust, pidamine aeg-ajalt muutus. Päris ideaalset rütmi me veel ei leidnud."

Kolmandas splitis on liidriks läinud hoopis Neuville, kes edestab seal Tänakut 0,2 sekundiga.Eestlane on samal ajal turvaliselt finišis - ajaks 10.42,1.

Ogier on ka kolmandas splitis Tänakust poole sekundiga maas.

Neuville ja Ogier on teises splitis samal ajal täpselt viigis - 0,5 sekundit Tänakust maas.

Mikkelsen on ehk väikese eksimuse teinud - esimeses splitis on ta Tänakust juba 2,1 sekundit maas.

Neuville on avasplitis Tänakust 0,7 sekundit aeglasem, edestades Ogier'd seega ühe kümnendikuga.

Esimeses splitis on Tänak Ogier'st 0,8 sekundit kiirem.

Stardiintervallid on kaheminutilised, nii et ka Ogier on juba rajal.

Ilm Saksamaal on ilus: soojakraade on üle 20 ning päike särab. Vihma sel nädalavahetusel oodata ei ole.

Ott Tänak on rajal!

Tänane stardijärjekord:1. Tänak, 2. Ogier, 3. Neuville, 4. Mikkelsen, 5. Suninen, 6. Meeke, 7. Lappi, 8. Latvala, 9. Sordo, 10. Greensmith, 11. Katsuta.

Täna minnakse küll osaliselt viinamarjaistanduste vahele, ent kõige ohtlikumad ja tehnilisemad sektsioonid jäävad pühapäeva. Tänane esimene katse sisaldab endas ka mitut laia ja avarat lõiku.https://twitter.com/AnttiL_WRC/status/1164810757051076608

Kõik WRC ässad on teinud sama rehvivaliku: viis kõva seguga rehvi.https://twitter.com/Michelin_Sport/status/1164809126251134977

Tere hommikust! Saksamaa ralli reedese päeva esimese katse alguseni on jäänud veel alla 15 minuti ning on viimane aeg ka meie tänase blogiga alustada.

Tänak finišis parima ajaga. Sordost 0,8 sekundit kiirem. Aga kus on tema masina küljepeeglid?

Ogier on Neuville'ist 0,1 sekundit kiirem ja Sordost 0,1 sekundit aeglasem! Prantslane teiseks. Mida teeb Tänak?

Neuville kaotab Sordole vaid 0,2 sekundiga ja läheb teiseks.

Mikkelsen ütles, et kartis rehvi purunemist ja võttis lõpu ettevaatlikumalt. Aeg kuues (+1,7).

Paremusjärjestus hetkel: 1. Sordo 2.40,2, 2. Meeke +0,6, 3. Latvala +0,8, 4. Suninen +1,1, 4. Lappi +1,1, 6. Greensmith +2,2.

Lappi (Citroen) tegi väikse vea, sõites šikaani laiaks. "Nii juhtub, kui sa piire kompad!" Aeg 2.41,3, Sordole kaotust 1,1 sekundit.

Latvala jääb Sordole vaid 0,8 sekundiga alla - 2.41,0.

Dani Sordo (Hyundai) sõidab põhjad - 2.40,2. Greensmithist 2,2 sekundit nobedam. "Miks mitte võita? Selleks me siin oleme! Aga ralli on veel pikk, see oli alles esimesed 5 km. Homme on suur päev!"

Gus Greensmith (Ford Fiesta WRC) lööb Katsuta aja kahe sekundiga üle - 2.42,4.

Esimest korda Toyota WRC autoga MM-rallil osalev Takamoto Katsuta läheb katset juhtima ajaga 2.44,4. Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5 evo) oli enne teda 4,2 sekundit aeglasem.

Östberg (Citroen C3 R5) käis veidi rajalt väljas ja maandus katse aegades Kopecky ja Östbergi vahele ajaga 2.50,8 (+1,2 kaotust tšehhile).

Jan Kopecky (Škoda Fabia R5) sõidab Fiesta R5-ga sõitva Camilli aja 2,3 sekundiga üle. Uued põhjad on 2.49,6.

Camilli on finišis ajaga 2.51,9.

Katse algus on pisut edasi lükkunud. Eric Camilli saab lähte kell 20.13.

Sebastien Ogier poodiumiintervjuus: "Ei ole kunagi lihtne Tänakut peatada. Ta on kiire ja on seda tõestanud. Peame suuri punkte püüdma ja üritama talle lähedamale pääseda."

Stardijärjestus esimesel katsel: 1. Camilli (kell 19.45), 2. Kopecky, 3. Östberg, 4. Rovanperä, 5. Katsuta, 6. Greensmith, 7. Sordo, 8. Latvala, 9. Lappi, 10. Meeke, 11. Suninen, 12. Mikkelsen, 13. Neuville, 14. Ogier, 15. Tänak (kell 20.13).

M-Spordi eksboss Malcolm Wilson räägib WRC otseülekandes endiselt Ott Tänaku püüdmisest. "Ta tahab kindlasti septembri lõpuks asjad selgeks saada," ütles Wilson. Kuulujuttude kohaselt olla Tänakut täna ka hooldusalas M-Spordi boksis nähtud.

Värsked kuulujutud ja Saksamaa ralli eelvaade siin!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/kuula-kuues-kaik-uue-hooaja-kalendri-kuulujutud-saksamaa-ralli-eelvaade-toyota-on-rajal-uute-autodega?id=87202465

Tänaku värske kommentaar hommikusele testikatsele!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-saksamaal-tanak-taastasime-asfalditunnetuse-nuud-tuleb-hakata-suruma?id=87201129

Ka Citröen annab teada, et nende jaoks on testikatse läbi!https://twitter.com/CitroenRacing/status/1164502121909276672

Järjestus:

Östberg sõitis testikatsel korralikult teelt välja!

Neuville sõidab neljandal läbimisel välja Lappiga sama aja, kaotust Ogier'le ja Tänakule vastavalt 0,3 ja 0,2 sekundit.

Ogier läheb neljandal läbimisel omakorda Tänakust mööda, saades ajaks 2.39,7.

Vahed on testikatsel väiksed, esiviisik vähem kui sekundi sees.

Võimsa aja sõidab Lappi, kes möödub Ogier'st ja tõuseb teiseks. Tänakule jäi ta alla vaid 0,2 sekundiga. Oma kolmanda läbimise tegi vahepeal Latvala, kes oma aega ei parandanud, kaotades senisele parimale ajale (2.41,3) 0,1 sekundiga.

Vahepeale ka midagi väljaspool Saksamaa rallilt! Mine tea, kas Bottas teeb Räikköneni ja võtab tulevikus samuti WRC-sarjast osa.https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/bottas-sai-taas-kiita-lappi-ta-soitis-toeliselt-hasti?id=87199737

Mikkelsen tõuseb viienda läbimisega neljandaks - ajaks 2.41,2.

Sordo sõidab välja 2.40,7, millega hoiab jätkuvalt kolmandat positsiooni. Kolmandat läbimist pole tippudest teinud veel ainult Latvala.

Pea kõik parandavad aega, aga Tänakule keegi vastu ei ole saanud!

Siin ka video, kus on natuke näha avariid, mis põhjustas testikatse ajutise katkestamise.https://twitter.com/lolo62500/status/1164483765932036096

Ogier parandab kolmandal läbimisel samuti aega, aga eestlasest jääb siiski maha. Tema ajaks läheb kirja 2.40,3.

Katse on taas käimas ja Tänak sõidab kolmandal läbimisel uue kiireima aja - 2.39,8, alistades täna esimesena 2.40 piiri.

Väidetavalt on WRC2 sõitja Nicolas Ciamini väljasõidu tõttu katse ajutiselt peatatud.

Mikkelsen on ainsa WRC mehena läbinud testikatse neli korda, aga viimasel läbimisel aega ei parandanud. Tema parim jätkuvalt 2.44,2, mis on hetkel 9. aeg.

Latvala saab teisel läbimisel kirja 2.41,3, mis on neljas aeg.

Siiski-siiski. Meeke on teinud teise läbimise ja saanud kirja seitsmenda aja - 2.42,5.

Vahepeal ükski WRC sõitjatest testikatset uuesti läbinud pole.

Suninen läbib katse ka kolmandat korda ning saab kirja Lappiga sama aja - 2.41,4.

Praegune paremusjärjestus testikatsel.

Sordo läheb omakorda Lappi ette, kaotades Ogier'le 0,4 sekundiga. Kahe mehe vahele mahub veel Tänak.

Korraliku avalduse teeb Lappi, kes kihutab välja 2.41,4, mis on hetkel kolmas aeg.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-saksamaal-evansi-vigastus-ei-pane-m-sporti-rally-estoniast-loobuma?id=87198453

Neuville parandab aega, aga Ogier'st jääb siiski 1,3 sekundi kaugusele.

Sarnaselt teistega parandab aega ka Mikkelsen, ta on esimesest läbimisest 3,3 sekundi võrra kiirem ja saab ajaks 2.44,4.

Suninen parandab samuti aega ja tõuseb viiendaks,.

Ogier ja Tänak on katse juba teist korda läbinud. Mõlemad parandavad aega, aga kiireim on prantslane (2.40,8). Tänak kaotas talle 0,1 sekundiga.

Östbergil oli esimesel läbimisel ka probleeme. Nimelt oli tema parem tagumine ratas veidi lahti.

Esimese läbimise on teinud ka Rovanperä konkurendid Östberg ja Kopecky.

"Eesmärk on nautida asfaldil sõitmist. Kindlasti tuleb raske nädalavahetus. Veri ninast väljas võitu ei pea taga ajama," rääkis WRC2 Pro sarjas võistlev Rovanperä, kes sai ajaks 2.51,7.

Takamota Katsuta saab kirja ajaks 2.52,5. Tasub meelde tuletada, et jaapanlane on sõitmas oma esimest rallit WRC-masinaga.

Greensmith kaotab Tänakule 6,2 sekundiga ja on hetkel 10. ajaga.

Sordo sõidab praegu välja teise aja - 2.42,7. Ta edestab Neuville'i ja Latvalat 0,1 sekundiga!

"Pingeline võistlus ootab ees, aga mitte nii tihe kui Soomes. Eesmärk on olla esikolmiku lähedal," rääkis eesootavast rallist Latvala.

Latvala sõidab Neuville'ga välja võrdse aja - 2.42,8.

"Kõik on võimalik. Ootan väga kruusal sõitmist, sest tean, et olen Citröeniga kruusal sina peale saanud. Loodetavasti näitame paremat kiirust kui Korsikal," rääkis Lappi pärast esimest läbimist.

Lappi saab kirja 2.44,3 ehk praegu neljanda aja.

"Ma arvan, et see on ilmselge," vastas Meeke küsimusele, mida ta Saksamaa rallilt ootab.

Meeke sõitis korraks ka kraavist läbi, aga sai õnneks muredeta sõitu jätkata. Tema ajaks 2.45,5.

Suninen sõidab välja aja 2.44,4, mis on hetkel neljas tulemus.

Neuville edestab Ogier'd 0,1 sekundiga, Mikkelsen tegi vist kuskil vea, sest kaotab Tänakule 6,1 sekundit. Tänak seni ainsana alla 2.42 suutnud sõita.

Ogier finišis, esimesel läbimisel kaotust Tänakule kogunes 1,3 sekundit.

Otsepildis küll seda praegu ei näita, aga Tänak on juba korra katse läbinud ja saanud ajaks 2.41,6!

Tänak on valmis testikatsele startima!

Testikatse on nähtaval ka WRC Facebooki lehel!https://www.facebook.com/WorldRally/videos/2191617067614259/

Kohe-kohe on testikatse algamas.https://twitter.com/TGR_WRC/status/1164446737190313984

Loe, mida rääkis Sordo Toyota huvist!https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/dani-sordo-voimalikust-uleminekust-toyotasse-oige-summa-eest-olen-nous-soome-elama-kolima?id=87198015

Testikatseks on siin St Wendeler Land, millel pikkust 5,2 km. Ühtlasi on sama katse ka õhtul esimeseks kiiruskatseks.

Tervist, rallisõbrad! Taas on kätte jõudnud järjekordne WRC-etapp, kui sellel nädalavahetusel rallitakse Saksamaal. Esimene kiiruskatse sõidetakse juba täna õhtul, aga kõigepealt läbitakse testikatse, mis algab kell 11 hommikul.

