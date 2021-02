OTSE DELFI TV-s | Tänak võitis Otepää Talverallil kolmanda kiiruskatse järjest. Probleemid pealtvaatajatega on seadnud ralli jätkumise ohtu

3. kiiruskatse: Tänak võttis kolmanda järjestikuse katsevõidu, tema edu Neuville'i ees on 15,6 sekundit. Esikuuik: 1. Tänak, 2. Neuville (+15,6), 3. Gross (+40,7), 4. Gryazin (+45,5), 5. Kaur (+46,8), 6. Linnamäe (+1.00,5).

Rallil on ühtlasi probleeme pealtvaatajateg, kes on keelust hoolimata võistlust vaatama tulnud. Tänaku sõnum fännidele! "Oleme seisus, kus on reaalne oht, et ralli jäetakse Terviseameti poolt ära, kuna katsete äärde on keelust hoolimata kogunenud pealtvaatajaid. Seega, palun olge mõistlikud ja minge koju ning jälgige rallit Delfi vahendusel."

---

Maailma ralliparemikku kuuluv Ott Tänak ja Hyundai tiimis tema meeskonnakaaslaseks olev Thierry Neuville kasutavad laupäeval Otepää ümbruses sidetavat talverallit Arctic ralliks ettevalmistuseks. Lapimaal toimuv MM-sarja etapiks olev talveralli sõidetakse kahe nädala pärast.

Kolmas Otepääl WRC autoga sõitev piloot on Georg Gross. Lisaks on stardis ohtralt R5 masinaid ohjavaid sõidumehi. Rallil läbitakse kaheksa kiiruskatset. Publik pole lubatud, kuid Delfi vahendusel on võimalik vaadata nelja kiiruskatset.

Otsepildis näidatavate kiiruskatsete ajakava:

SS1 kell 8.13

SS3 kell 10.09

SS6 kell 13.58

SS8 kell 15.45

Ülekannet kommenteerib Gustav Kruuda. Lisaks pakume hoolduspauside ajal sõitjatega tehtavaid intervjuusid.

Otseülekande vaatamine on tasuline. Selleks võid teha tellimuse, mida saad jagada 4 sõbraga. Lisaks võid olla kindel, et näed sel aastal veel vähemalt 4 ralli otseülekandeid (Rapla, Viru, Lõuna-Eesti ja Saaremaa ralli). Aga võid ka lihtsalt osta laupäeval artikli 4 kiiruskatse vaatamiseks.

Kui oled Delfi Kogupaketi tellija, siis logi lihtsalt sisse.