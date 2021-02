Otepääl üle katuse käinud Venemaa rallimees testis Lapimaal Fordi WRC autot

23-aastane Grjazin, kes homme algaval autoralli MM-sarja hooaja teisel etapil Rovaniemis võistleb WRC2 klassis Volkswagen Polo R5-ga, testis 80 kilomeetri jagu Fordi WRC autot, kirjutab Rallit.fi.

"R5 autoga võrreldes on erinevus kirjeldamatu. Teatud kohtades tuleb autot usaldada, kuna tal on rohkem aerodünaamikat ja kesklukustust. Kuid sõit oli tõesti tore," rääkis Grjazin Instagrami Story's.

"Sõitmisega harjuda polnud raske, aga see võib olla sellepärast, et me testisime jää peal, kus see on lihtsam. Korralikel suurte hüpetega ja kiirete sirgedega lõikudel võib see olla keerulisem. Aga see tõesti meeldis meile väga!"

Grjazin ja Esapekka Lappi esindavad homme algaval Arctic rallil itaallaste Movisport tiimi, kuid nende Volkswageni valmistab ette soomlaste Printsport meeskond.

M-Spordi WRC autosid juhivad jõuluvana tagahoovis Teemu Suninen ja Gus Greensmith.

