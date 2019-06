Ootamatult Sardiinia ralli võidu saanud Dani Sordo: see on ikka uskumatu!

"See on ikka uskumatu," sõnas Sordo pärast rallit WRC All Live eetris. "Suurepärane tunne on võita. Tõsi, seda tänu Tänaku veale, aga olen siiski väga õnnelik. See on alles mu karjääri teine võit!"

Sordo senine ainus võit pärines 2013. aasta Saksamaa rallilt.

Karjääri parima tulemuse tegi M-Spordi sõitja Teemu Suninen, kes lõpetas Sordo järel teisena. Varasemalt oli ta poodiumile jõudnud korra, kui mullu Portugalis lõpetas soomlane kolmandana.

"Väga oluline oli rallilt hea tulemus koju tuua," lausus Suninen. "Tundub, et koostöö uue kaardilugejaga sujub hästi," vihjas soomlane Jarmo Lahtinenile, kellest sai Sardiinia ralli eel uus kaardilugeja senise kolleegi Marko Salmineni asemel. "Viimasel katsel olid kohutavad rööpad, aga õnneks suutsime auto tee peal hoida."

Sordo ja Sunineni järel pääses kolmandana poodiumile hispaanlase tiimikaaslane Andreas Mikkelsen. Neljandaks jäi M-Spordi Elfyn Evans ja viienda kohaga pidi leppima Tänak.